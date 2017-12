Авиация против танков (часть 19)

Вооруженный вариант A-109A

Пуск ПТУР с вертолёта А.109ВА

Боевой вертолёт A-109E LUH

Отрыв от земли первого прототипа А.129 Mangusta

Опытный прототип А.129, оснащённый вооружением

A.129A

Спутниковый снимок Google Earth: вертолётная стоянка на авиабазе Rivolto



А.129А во время воздушного патрулирования в Сомали

Кабина оператора вооружения А.129А

А.129А взлетает с палубы итальянского авианосца «Джузеппе Гарибальди»

ПТУР Mizrak и ПУ ракет Cirit на вертолёте Т-129В

Ракета с лазерным наведением Cirit

Т-129А

T-129В

AW.149

Предполагаемый облик перспективного боевого вертолёта AW.249

В 70-80-е годы вооруженные силы европейских стран НАТО имели противотанковые вертолеты, созданные на базе лёгких винтокрылых машин общего назначения. Такие вертолёты, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами, были относительно недороги в производстве и эксплуатации, обладали хорошей манёвренностью и небольшими габаритами. Но при этом «Алуэты», «Газели», Во 105 и «Линксы», не имеющие брони, были очень уязвимы к боевым повреждениям и могли быть сбиты даже огнём из лёгкого стрелкового оружия. Понятно, что, столкнувшись с современной фронтовой системой ПВО советского образца, противотанковые вертолеты, не имеющие бронезащиты и специальных технических решений по повышению защищённости и дублированию узлов и агрегатов, обладали бы недостаточной боевой живучестью.Первыми этой проблемой озаботились англичане. Британская рейнская армия, дислоцированная в ФРГ, считалась наряду с американским контингентом наиболее боеспособной частью сил НАТО в Европе. До второй половины 80-х единственным западным серийным типом боевого вертолёта, оснащённым бронёй, был АН-1 Cobra, и за неимением другой альтернативы британцы рассматривали вопрос приобретения двухдвигательного АН-1W Super Cobra, вооруженного новейшими на тот момент ПТУР с лазерным наведением AGM-114 Hellfire и более тяжелыми ракетами «воздух-земля» AGM-65 Maveric.Согласно требованиям, сформулированным британским военным ведомством, компания Bell Helicopter создала модификацию АН-1V Venom. «Веном» был во многом схож с моделью АН-1W и имел четырёхлопастной винт с повышенной подъёмной силой, заимствованный у гражданского Bell 412. Вертолёт, созданный по британскому заказу, мог разгоняться до 310 км/ч, и был оснащён аппаратурой, дающей возможность эксплуатации в условиях плохой видимости и ночью, а также инерциальной навигационной системой британского производства. В целом машина получилась неплохой, боевые вертолёты АН-1Z с близкими характеристиками до сих пор эксплуатируются в авиации КМП США. Но из-за бюджетных ограничений вопрос о закупке винтокрылых штурмовиков в США завис в воздухе, и британцы впоследствии приобрели более продвинутые «Апачи».Как ни странно, но первыми вопрос о создании «европейского» боевого вертолёта подняли итальянские военные. После окончания Второй мировой войны ВВС Италии оснащались в основном техникой американского производства или выпускаемой по американской лицензии на местных предприятиях. В то же время в Италии имелся ряд собственных оригинальных разработок, например: УТС Aermacchi MB-326 и MB-339, которые также использовались в роли лёгких штурмовиком и истребители-бомбардировщики Aeritalia FIAT G.91.В 1976 году начались поставки вертолёта Agusta А.109 Hirundo. Машина, созданная специалистами фирмы «Агуста», сразу привлекла к себе внимание. Благодаря вылизанной аэродинамической форме и высокой удельной мощности двигателей, по скорости полёта «Хирундо» превосходил большинство других машин аналогичного класса. Запас топлива на борту позволял перевозить 7 пассажиров с крейсерской скоростью 265 км на расстояние 600 км. Вертолёт пользовался популярностью в Италии и у иностранных покупателей и имел несколько серийных модификаций, отличающихся составом БРЭО и силовой установкой.Военный вариант с убирающимися шасси A.109E. оснащался двигателями двумя Pratt & Whitney Canada PW206C с суммарной взлётной мощностью 1280 л.с. Вертолёт с максимальной взлётной массой 2850 кг мог взять 1180 кг груза. Максимальная скорость в горизонтальном полёте – 311 км/ч. В июне 1981 года на модификации A.109А установили мировой рекорд скороподъёмности.Вскоре после начала серийного производства «Хирундо» фирма «Агуста» совместно с американской Hughes Aircraft Company начала работы по специализированному противотанковому варианту, оснащённому ПТУР TOW, прицельной системой М65 (такой же прицел устанавливался на американском AH-1S) и частично бронированной кабиной. Различные модификации А.109, отличающиеся друг от друга двигателями и приборным оборудованием, могли нести 4 противотанковые ракеты, НАР, автоматические 40-мм гранатомёты, пулемёты и 20-мм пушки. Первым официальным заказчиком боевых вертолётов «Агуста» стала Бельгия. А109 собирались в Бельгии на предприятиях компании SABCA. Бельгийская армия получила 28 противотанковых вертолётов А.109ВА.В середине 80-х итальянские военные заказали 24 А.109ЕОА с двумя двигателями Allison 250-C20R мощностью по 450 л. с. На вертолётах монтировались прицелы SFIM М334-25 и лазерные дальномеры CILAS, на внешних пилонах предусматривалась подвеска широкого ассортимента вооружения. Вес боевой нагрузки на внешних узлах мог достигать 370 кг. На части машин пулемёты монтировались в дверных проёмах. А.109ЕОА мог использоваться для широкого круга задач, но в роли противотанкового ввиду слабой защищенности он был всё же не столь эффективен, как специализированные боевые вертолёты, имеющие броню.В 80-90 годы появилось ещё несколько вооруженных модификаций, созданных в соответствии с конкретными предпочтениями заказчика. Успехом на международном рынке оружия пользовалась модификация AW109Е LUH (Light Utility Helicopter – рус. Легкий служебный вертолет). Вертолёт оснащен Авионикой с «открытой архитектурой», в которую легко интегрируются современные навигационные, прицельно-поисковые и системы ночного видения. В носовой части AW109Е LUH расположена аппаратура ночного видения, а над кабиной датчики прицельно-обзорного комплекса.На вертолёты А.109 были адаптированы двигатели различных производителей, американские или европейские прицельно-обзорные и навигационные системы, ПТУР TOW или НОТ. На «Хирундо», поставленные в Аргентину, местные специалисты установили ПТУР Mathogo. Эта управляемая по проводам ракета с дальностью пуска до 3000 м сознана на базе шведской Rb 53. В Великобритании, после слияния Agusta и Westland в 2000 году испытывался вариант, вооруженный ракетами AGM-114 Hellfire с лазерной ГСН. Ряд покупателей предпочел вертолёты с неубирающимися шасси. Хотя это серьёзно снижало скоростные данные, в случае аварийной посадки шансы на выживание у экипажа и пассажиров в этом случае оказывались выше.Несмотря на достаточно высокие лётные данные и активную рекламу, «Хирундо» военного назначения не получили большого распространения. Этому во многом препятствовала высокая стоимость машины. В 2000 году за вертолет, оснащенный ПТРК и современной прицельно-поисковой системой, просили $8 млн, при этом модернизированный Bo 105 PAH-1А1 с ПТУР ТOW предлагался на $2 млн. дешевле. На данный момент построено приблизительно 700 A-109 всех модификаций и лишь примерно 10% из них могли нести противотанковые ракеты.После успешного дебюта с A-109 фирма «Агуста» по заказу итальянского министерства обороны начала разработку двухместного боевого вертолёта. Конструкция новой машины опиралась на уже существующие узлы и агрегаты «Хирундо». При этом было совершенно очевидно, что в условиях острой конкуренции с вертолётами американского производства, специализированная противотанковая итальянская машина имеет мало шансов быть успешной на внешнем рынке, даже у европейских союзников по НАТО. Примером тому является очень неплохой для своего времени лёгкий истребитель-бомбардировщик Aeritalia FIAT G.91, превосходящий по критерию «стоимость-эффективность» многих своих сверстников американского и британского производства, но не принятый на вооружение нигде, кроме Италии, ФРГ и Португалии.Желая разделить бремя расходов, итальянцы планировали вести разработку нового боевого вертолёта совместно с ФРГ. В 1975 году Agusta и Messerschmitt-Bölkow-Blohm заключили соглашение о начале совместной работы по проекту под предварительным наименованием А-МВВ.115. Однако партнёры вскоре разошлись во мнениях относительно технического облика и возможностей перспективной машины. Итальянские военные, сильно стеснённые в средствах, хотели получить относительно недорогой бронированный вариант многоцелевого A-109, а немцы, которым пришлось бы в случае войны первыми столкнуться с советскими танковыми армиями, желали иметь противотанковый вертолёт, сравнимый по своим характеристикам с создаваемым в США «Апачем».После выхода из совместного проекта немцев, итальянские военные собирались было свернуть программу создания собственного боевого вертолёта и приобрести американские «Кобры». Тем более что итальянские вооруженные силы, даже по самым оптимистичным прикидкам, не могли закупить более 80-100 машин, что делало разработку боевого вертолёта с экономической точки зрения не рентабельным. Однако, судя по всему, руководство фирмы «Агуста» сумело лоббировать в правительстве продолжение финансирования, и получило гарантии, что в случае успеха программы вертолёт будет закуплен итальянской армией. Справедливости ради стоит сказать, что после создания «Хирундо» компания «Агуста» была на технологическом и финансовом подъёме, и были все основания считать, что и в самом деле на базе вертолёта А.109 можно создать неплохую противотанковую машину. Также на стороне «Агуста» выступили национальные финансовые воротилы, так как в случае закупки американских боевых вертолётов деньги ушли бы из страны. Правительство в свою очередь желало обеспечить рабочие места и повысить научно-технологический уровень своей промышленности. Таким образом, несмотря на низкую рентабельность проекта, он был продолжен. Конечно, итальянцам не удалось создать машину, сравнимую по своим возможностям и защищённости с американским «Апачем» или советскими Ка-50 и Ми-28. Но вертолёт национальной разработки в значительной мере отражал взгляды итальянских военных на то, каким должен быть лёгкий противотанковый вертолёт, которому предстояло действовать в специфичных условиях Южной Европы, где горы и холмистые возвышенности соседствовали с долинами изрезанными руслами рек.Лётные испытания прототипа вертолёта, получившего впоследствии обозначение А.129 Mangusta, начались в сентябре 1983 года. В мае 1985 года в воздух поднялся третий опытный экземпляр, оснащенный полным комплектом БРЭО и вооружения. Всего для испытаний построили пять прототипов, их суммарный налет составил около 1600 часов.После постройки и тестирования шестого предсерийного экземпляра, предназначенного для проведения войсковых испытаний, в конце 1986 года было принято решение о заказе 15 противотанковых вертолётов А.129. Но практическая реализация процесса принятия на вооружение затянулась. Военных, которые уже в рамках сотрудничества и обмена информацией внутри блока НАТО успели ознакомиться с возможностями американского «Апача», не устраивало то, что А.129 мог действовать только днём и в хорошую погоду. Командование армейской авиации желало получить вертолёт, способный эффективно бороться с танками в тёмное время суток и в условиях плохой видимости. В итоге «Мангуста» стал не только одним из первых специализированным противотанковых вертолетов, который был спроектирован в Европе, но и первым в мире вертолетом, где применяется цифровая шина передачи данных 1553В, позволяющая обеспечить автоматизацию управленческих функций и снизить нагрузку на экипаж. Система передачи и обработки данных обеспечивает взаимосвязь между всеми компонентами электронного оборудования, включая радио и навигационную аппаратуру, распределение электроэнергии и управление силовой установкой, функционирование систем управления полетом и повышение устойчивости, а также управление оружием.Параллельно с современной системой обработки данных на первой серийной модификации А.129А с целью ускорения принятия машины на вооружение использовалась достаточно старая американская гиростабилизированная система наведения противотанковых ракет М65. Прицел, установленный в носовой части фюзеляжа, имеет два поля зрения: широкое – с углом 30° и двукратным увеличением, которое используется для поиска и обнаружения цели, и узкое – с углом 4,6° и 13-кратным увеличением – для распознавания и сопровождения цели, а также неведения ПТУР. Для обеспечения возможности применения оружия и пилотирования в тёмное время суток на одной платформе с прицелом М65 смонтирован тепловизор PNVS (Pilot Night Vision System – рус. Лётная система ночного видения) и лазерный дальномер. В распоряжении экипажа имеется нашлемная прицельная система IHADSS (Integrated Helmet and Display Sighting System – рус. Комплексная система управления шлемом и дисплеем), используемая для прицеливания, пилотирования вертолета и отображения информации). Для снижения уязвимости вертолета от средств ПВО и истребителей, ещё на этапе проектирования планировалась установка американских приемников предупреждения о радиолокационном облучении AN/APR-39 и лазерном облучении AN/AVR-2, а также станций постановки помех AN/ALQ-136 и AN/ALQ-144 и устройства отстрела радиолокационных отражателей и ИК-ловушек.Так как разработка и адаптация бортовой радиоэлектронной аппаратуры затянулась, первые вертолёты A.129A поступили в войска только в 1990 году. Общий заказ составил 60 машин.Боевой вертолёт A.129A получился достаточно лёгким. При максимальной взлётной массе 4100 кг, с двумя двигателями Rolls-Royce Gem 2-1004D мощностью на взлёте 704 л.с. каждый, он мог развить скорость в горизонтальном полёте 280 км/ч. Однако в целях сбережения ресурса и по соображениям безопасности, на строевых машинах запрещалось развивать скорость более 260 км/ч. Скороподъёмность: 10,2 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка: + 3,5/-0,5 g. Боевой радиус действия может достигать 400 км. Типовое боевое задание с четырьмя ПТУР и двумя блоками НАР включало в себя полет на малых и предельно малых высотах на дальность 100 км, барражирования в течение 90 мин в зоне ожидания, пуск ПТУР и возвращение на базу. Вместо вооружения на внешние узлы могут быть установлены подвесные топливные баки, при этом перегоночная дальность полёта составляет 1100 км.На первой модификации A.129А Mangusta не имелось подвижной турели со стрелково-пушечным вооружением. Вертолёт мог взять 8 ПТУР или 76 70-мм НАР или 38 81-мм НАР. На первых порах планировалась установка модернизированных французских противотанковых ракет НОТ-2. Но из-за проблем с надежностью ПТУР НОТ и уже принятым решением об использовании американской системы наведения М65 «главным калибром» стал ПТРК BGM-71 TOW. Грузоподъёмность внешних узлов подвески вооружения превышает 1000 кг, однако в типовом боевом вылете вес оружия по бортам вертолёта составляет не более 500 кг.Первоначально на итальянском боевом вертолёте вообще не использовалось стрелково-пушечное вооружение. Согласно концепции применения А.109, принятой в вооруженных силах Италии, вертолёты должны были наносить ракетные удары с дистанции, превышающей эффективную дальность стрельбы зенитного оружия, и после этого быстро ретироваться. Однако участие в ряде локальных конфликтов выявило необходимость пулемётно-пушечного вооружения на борту. Начиная с 1997 года, на А.109 устанавливают подвесные контейнеры с 12,7-мм пулемётами.Оборотной стороной относительно малых размеров, небольшого веса и хорошей манёвренности итальянского «Мангуста» стала худшая защищённость по сравнению с современными зарубежными аналогами. В конструкцию вертолёта внедрены стандартные для машин такого класса требования по дублированию и повышению живучести основных узлов и агрегатов, бронезащита вертолёта способна держать только бронебойные пули калибром не более 12,7-мм, выпущенные с дистанции 400 м. Хотя первоначально выдвигалось требование о возможности сохранения работоспособности четырёхлопастного винта после прострела 23-мм снарядами, на практике удалось гарантировать только безопасный прострел 12,7-мм пулями. Плоское остекление кабины рассчитано на защиту от винтовочных пуль. Тем не менее, руководство министерства обороны Италии посчитало лётные и боевые характеристики A.129А Mangusta вполне удовлетворительными. К тому же к моменту поступления «Мангуста» в строевые эскадрильи угроза полномасштабного военного конфликта в Европе стала крайне маловероятной.Вертолёты поступили на вооружение 48-й группы боевых вертолетов "Павони" и 49-й группы "Каприкорно". В середине 1996 года в рамках военной реформы итальянских вооруженных сил обе группы свели в 7-й полк боевых вертолетов "Beга".В настоящее время основным местом базирования авиатехники 7-го полка является авиабаза Rivolto в районе Casarsa della Delizia. Здесь же вместе с А.129 размещаются А.109 и NH90. Однако интенсивность полётов А.129 в последние годы невысока, и они по большей части простаивают на стоянках или укрыты внутри ангаров. Сообщается, что для поддержания навыков лётного состава используются цифровые 3-D тренажеры.В 1993 году три А.129А были задействованы в миротворческой операции в Сомали. В Африку «Мангусты» доставили морским транспортом, местом базирования вертолётов стал международный аэропорт Могадишо.Основными заданиями А.129А было эскортирование невооруженных вертолётов и прикрытие с воздуха наземных колонн. Несколько раз итальянские боевые вертолёты участвовали в отражении нападений повстанцев на блокпосты миротворцев. После ряда нападений и обстрелов гарнизона итальянского контингента, вертолёты А.129А в ходе «свободной охоты» в зоне ответственности итальянцев уничтожили несколько пикапов и грузовиков с установленными на них минометами, безоткатными орудиями и зенитными установками. Полёты выполнялись как днём, так и ночью. После обнаружения вооруженного автотранспорта повстанцев, он уничтожался противотанковыми ракетами и НАР. Пилоты вертолётов старались не входить в зону эффективного огня зенитных пулемётов. Тем не менее, в ходе боевых вылетов «Мангусты» несколько раз получали попадания пуль калибра 7,62 и 12,7-мм, но к серьёзным последствиям это не привело. Пилоты А.129А отмечали избыточность вооружения вертолёта для большинства выполняемых в Сомали задач. В ряде боевых ситуаций остро ощущалась нехватка стрелково-пушечного вооружения на борту «Мангусты», вооруженной только управляемыми ракетами и 81-мм НАР. Например, А.129А не мог использовать своё мощное вооружение, когда противник находился слишком близко к миротворцам, или когда имелся риск поражения гражданских. В связи с этим боевые вылеты зачастую выполнялись в паре с вертолётами АВ.205, вооруженными подвесными пулеметными контейнерами.В случае обнаружения вооруженных повстанцев в запретной зоне, А.129А, зафиксировав их своей поисково-прицельной системой, наводил вертолёт с пулеметным вооружением. В общей сложности, во время первой фазы операции миротворцев А.129А совершили 878 боевых вылетов, проведя в воздухе 844 часа.В ходе эксплуатации в Сомали наземному персоналу пришлось прикладывать немалые усилия для поддержания достаточно нежной итальянской техники в рабочем состоянии. Только в боевой обстановке выяснилось, что очки ночного видения несовместимы с приборным оборудованием, а навигационная аппаратура даёт большую погрешность.В первой половине 1994 года четыре «Мангуста» прикрывали вывод из Сомали миротворцев. Вертолёты действовали с палубы авианосца Giuseppe Garibaldi и налетали 162 часа. Для базирования А.129А на корабле была доработана система складывания лопастей несущего винта, что позволило хранить вертолеты в подпалубном ангаре.В 1994 году завершилась поставка первой серии А.129А., а в 1996 году второй. В 1997 году началась постройка машин третьей серии. В общей сложности для итальянской армейской авиации, без учёта шести опытных машин, было построено 60 серийных «Мангуст». Машины третьей серии после слияния Agusta и Westland в 2007 году получили обозначение AW129. Строительство ударных вертолётов третьей серии AW129D велось сразу по кардинально переработанному варианту с улучшенным БРЭО и пушечной турелью.Наиболее заметным внешним отличием варианта AW129D от А.129А стал пятилопастной несущий винт и турельная установка с трёхствольной 20-мм пушкой Otо-Melara 197B (вариант американской М197). В связи с установкой пушки, системы ночного обзора FLIR и прицельно-поисковой аппаратуры Rafael Toplite III значительные изменения претерпела носовая часть фюзеляжа.Благодаря этому появилась возможность использования израильских ракет Spike ER и AGM-114 Hellfire, а также других авиационных боеприпасов с лазерным наведением. Кроме того, существенно увеличилась точность стрельбы из пушки и НАР. Однако судя по свежим фотографиям итальянских строевых боевых вертолётов семейства А.129, на них до сих пор используются старые американские прицелы М65 и ПТУР BGM-71 TOW, что скорее всего связанно с бюджетными ограничениями.Для своевременного обнаружения пусков зенитных и ракет «воздух-воздух» на модернизированном «Мангусте» установлены оптоэлектронные датчики аппаратуры AN / AAR-60, приёмники предупреждения о радиолокационном облучении Elettronica ELT-156 и лазерном облучении RALM-101. Для постановки помех в радиолокационном диапазоне и ракет с ИК наведением предназначены системы Elettronica ELT-554 и BAE Systems IEWS AN / ALQ-144A.Последней линией пассивной обороны против ЗУР и УР «воздух-воздух» являются автоматы отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей. Тепловая заметность двигателей снижена за счёт установки новых насадок на выхлопные коллекторы, которые перед выбросом нагретых газов в атмосферу перемешивают их с холодным воздухом.Летные характеристики обновлённого вертолёта удалось повысить благодаря использованию новых турбовальных двигателей Rolls-Royce/Turbomeca RTM 322 мощностью 890 л.с. При этом максимальная скорость полёта возросла до 300 км/ч, но в мирное время скорость ограничена величиной 278 км/ч. Скороподъёмность составила 11,3 м/с. Максимальный взлётный вес достиг значения 4600 кг. Если верить рекламным данным компании-производителя, то боевой радиус действия превышает 500 км.Эксплуатация в горячих точках показала, что вертолёт нуждается в тщательном наземном обслуживании, не помогала даже цифровая система диагностики. После боевой командировки в Сомали, конструкторы приложили немало усилий по снижению трудозатрат в ходе подготовки модернизированного вертолёта к боевому вылету. Особое внимание уделили удобству доступа к узлам и агрегатам и защите их от пыли и песка.Исходя из опыта боевого применения, на вертолёте не только внедрили турельную пушечную установку, но и усилили защищенность. Новый пятилопастной несущий винт повышенной эффективности выдерживает прострел 23-мм бронебойными снарядами. Трансмиссия способна сохранять работоспособность в течение получаса без смазки и якобы выдерживает попадания одиночных 12,7-мм пуль. Защищённость кабины экипажа изнутри усилена противоосколочным подбоем из нескольких слоёв полимерной баллистической ткани.Модернизированные вертолёты A.129CBT оказывали авиационную поддержку итальянскому воинскому контингенту в Ираке и Афганистане. В целом «Мангусты» проявили себя не плохо. Отмечалось, что по уровню лётных данных, защищённости и огневой мощи, итальянский боевой вертолёт примерно соответствуют американскому A-1Z Viper, состоящему на вооружении Авиации КМП США. Но при этом стоимость нового итальянского боевого вертолёта значительно выше, чем у американской машины. В 2012 году AW129D обходился итальянскому министерству обороны в $ 53 млн, а A-1Z Viper стоил в это же время $ 31 млн. Более высокая цена «Мангусты» связана с относительно небольшим числом построенных машин, в то же время A-1Z Viper строился на базе широко распространенной «Супер Кобры».В данный момент большая часть «Мангустов» первой серии списана ввиду полной выработки ресурса. Согласно данным The Military Balance 2017, в Армейской авиации сухопутных войск Италии имеется 59 боевых вертолётов: 9 A.129A и 50 A.129CBT. Судя по всему, в число A.129CBT включены новые AW129D и модернизированные A.129A второй и третьей серий. В свою очередь, часть модернизированных вертолётов A.129A получили только систему ночного обзора FLIR и новую трансмиссию. Двигатели и большая часть бортовой электроники при этом остались прежними. Ожидается, что доработанные A.129CBT будут состоять на вооружении до 2025 года.На базе A.129 для участия в тендере объявленном Турцией в 1997 году был создан Т-129 ATAK (Attack and Tactical Reconnaissance Helicopters – рус. Ударно-разведывательный тактический вертолёт). Помимо компании Agusta Westland в конкурсе участвовали: европейский консорциум Eurocotper, американские корпорации Bell Helicopters и Boeing, а также российская компания «Камов». Сам конкурс сопровождался чередой скандалов, турки неоднократно меняли требования к вертолёту и к составу БРЭО и вооружения. Уже в ходе тендера была снижена объявленная сумма контракта и количество закупаемых вертолётов.В 2000 году победителем конкурса был объявлен AH-1Z американской компании Bell Helicopters. Однако вскоре турецкая сторона стала требовать налаживания лицензионного производства у себя и передачи ряда секретных технологий. При этом заказчик был готов оплатить строительство лишь 50 машин, растянув процесс оплаты на 5 лет. После тяжелых переговоров, затянувшихся на несколько лет, руководство компании «Белл» и американское правительство посчитали такие условия неприемлемыми, и сделка сорвалась. Это произошло несмотря на то, что в составе турецкой армейской авиации на тот момент имелось приблизительно четыре десятка «Кобр» модификаций: AH-1S, AH-1P, AH-1W. По всей видимости, турки решили повторить фокус, который им удался с истребителями F-16 Fighting Falcon. На предприятиях турецкой компании ТАI (Turkish Aerospace Industries) ведётся сборка истребителей F-16 Fighting Falcon Block 50. Желание турецкого руководства не только купить современные боевые вертолёты за небольшие деньги, но и получить доступ к современным авиастроительным технологиям сказалось на американо-турецком военно-техническом сотрудничестве и испортило отношения с американскими авиастроительными гигантами.В итоге от срыва американо-турецкой сделки выиграла британско-итальянская компания Agusta Westland, заключившая 7 сентября 2007 года контракт на поставку 51 боевого вертолёта. Согласно условиям первой части контракта, стоимостью $ 1,2 миллиарда, в Турции на предприятии ТАI налаживалась лицензионная сборка вертолётов Т-129. Выпуск двигателей LHTEC CTS800-4A с взлётной мощностью 1361 л.с. должен осуществляться на заводе турецкой компании Tusaş Engine Industries (TEI). Производством тепловизионной системы прицеливания и наблюдения AselFLIR-300T и нашлемной системы целеуказания AVCI должна заниматься турецкая компания Aselsan. В июле 2012 года было объявлено о создании и успешных испытаниях турецкого радиолокатора миллиметрового диапазона MILDAR, который по своим характеристикам якобы не уступает РЛС AN / APG-78 Longbow.Основным оружием Т-129 должен был стать ПТРК турецкого производства UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi — рус. Противотанковая система большой дальности). Ракета, известная как Mizrak-U/L, разработана турецкой компанией Roketsan с использованием технических решений ПТУР AGM-114 Hellfire. На боевой вертолёт модификации Т-129В может быть подвешено 8 ПТУР Mizrak-U/L.ПТУР Mizrak с тандемной боевой частью наводится по лазеру или с помощью ИК ГСН, функционирующей по принципу «выстрелил и забыл». Дальность пуска до 8000 м. Однако доводка и испытания ракеты затянулись, поставки ПТУР серийной сборки начались только в первой половине 2016 года.На базе 70-мм НАР Hydra 70 компанией Roketsan создана и производится управляемая ракета Cirit. Основным элементом ракеты Cirit является блок с системой управления, устанавливаемый на НАР. При переделке неуправляемого реактивного снаряда в высокоточный авиационный боеприпас блок с электроникой, рулями и лазерной ГСН монтируется на головную часть НАР Hydra 70. В зависимости от планируемого боевого задания ракета может нести кумулятивную, осколочно-фугасную или зажигательную боевую часть. Для применения УР Cirit разработана специальная четырёхзарядная «умная» пусковая установка, которая позволяет бортовой аппаратуре вертолета поддерживать связь с системой управления УР и контролировать ее до выхода из направляющей. Согласно заявленным данным на дальности 8000 м ракета способна поражать объекты размером 3х3 метра. Управляемая ракета Cirit принята на вооружение в Турции в 2011 году.Точные лётные характеристики боевого вертолёта Т-129 ATAK неизвестны и в разных источниках противоречивы. По информации, предоставленной компанией-разработчиком Agusta Westland, вертолёт с максимальной взлётной массой 5000 кг может развить в горизонтальном полёте скорость 278 км/ч. Скороподъемность составляет 14 м/с. Потолок – 6000 м. Боевой радиус – боле 500 км. Ряд авиационных экспертов высказывал удивление тем, что максимальная скорость полёта Т-129А, оснащенного двигателями с суммарной мощностью около 4000 л.с., соответствует максимальной скорости полёта модернизированного А.129, хотя мощность силовой установки итальянского вертолёта существенно ниже.В конце сентября 2009 года в Италии начались испытания первого прототипа Т-129Р-1. В 2010 году из-за неисправности хвостового винта первый опытный экземпляр потерпел аварию, в которой никто не пострадал. В августе 2011 года в воздух впервые поднялся прототип Т-129Р-6, построенный в Турции. В 2013 году начались войсковые испытания первых серийных машин. При этом выяснилось, что вертолёты серийной сборки не соответствуют заявленным характеристикам. Из-за того, что прицельно-поисковая аппаратура турецкого производства, расположенная в носовой части фюзеляжа, оказалась тяжелей, чем планировалось, для сохранения балансировки на 137 кг был увеличен вес хвостовой балки. В полёте на высокой скорости уровень вибрации оказался слишком большим, вертолёты первой партии не смогли достигнуть максимальной высоты полёта, заложенной по проекту. В ходе полётов в высокогорье выяснилось, что Т-129, представленные для войсковых испытаний, при монтаже вооружения на внешней подвеске с трудом держатся в разреженном воздухе. В срочном порядке потребовалось дорабатывать аппаратуру прицельно-навигационного комплекса, который из-за низкой надежности и проблем с программным обеспечением часто отказывал. Тем не менее, 25 апреля 2015 года пара Т-129А ещё до официального принятия на вооружение приняла участие в контртеррористической операции в турецкой провинции Сиирт.Часть проблем удалось устранить и в августе 2015 года, TAI официально передала партию из девяти вертолетов T-129А в Армейскую авиацию сухопутных войск Турции. Впрочем, эти машины ещё не являлись полноценными боевыми вертолётами. Не доведенность БРЭО, многочисленные отказы и неготовность управляемого вооружения не позволяли реализовать весь боевой потенциал. По сути, это были машины, на которых строевой лётный и технический персонал отрабатывал приёмы и навыки повседневной эксплуатации. Судя по многочисленным фотографиям, вертолёты модификации Т-129А вообще не несут другого оружия кроме трехствольной 20-мм пушки с боекомплектом 500 выстрелов и блоков 70-81-мм НАР.По данным турецких СМИ, в вооруженные силы Турции ведутся поставки вертолётов модификации Т-129В. Эти машины оснащены комплектом БРЭО, предусмотренным первоначальным проектом и управляемым ракетным вооружением. В перспективе в вариант Т-129В должны быть переделаны построенные ранее 8 Т-129А. Один вертолёт останется в распоряжении компании TAI, где будет использован для испытаний перспективного бортового вооружения и БРЭО. Из 60 запланированных к постройке машин, девять Т-129S запланировано оснастить радиолокаторами MILDAR. Вертолёты модификации Т-129S должны будут выдавать целеуказание и руководить боевыми действиями ударной группы.В настоящее время в войска поставлено два десятка Т-129А/В. В случае необходимости, вдобавок к уже заказанным 60 Т-129, для турецкой армии может быть построено ещё 40 вертолётов. Турция активно продвигает Т-129 на экспорт. Т-129 участвовал в южнокорейском тендере, но проиграл американскому «Апачу». Правительство Филиппин также, судя по всему, отказалось от приобретения турецких вертолётов. В настоящее время ведутся переговоры с Пакистаном о совместной сборке Т-129. Однако, учитывая тесные связи Пакистана с КНР, и эта сделка может быть сорвана, так как для продажи лицензионных двигателей LHTEC CTS800-4A в третьи страны требуется разрешение правительства США.Несмотря на попытки Турции выйти на международный рынок вооружений, боевой вертолёт Т-129, являющийся улучшенной копией A.129, унаследовал относительно низкий уровень защищённости. Даже с использованием современных технологий малой радиолокационной и тепловой заметности и достижений в области РЭБ, этого может быть недостаточно для того, чтобы турецкие боевые вертолёты смогли действовать в зоне сильной ПВО. Хотя на Т-129 используются весьма передовые системы БРЭО и управляемого вооружения, по своим лётно-техническим данным и стойкости к боевым повреждениям он мало чем отличается от имеющихся в Турции американских боевых вертолётов AH-1W Super Cobra, построенных 30 лет назад.В 2016 году компания Leonardo (ранее Finmeccanica), которой сейчас принадлежат права на торговую марку AgustaWestland, предложила создать боевой вертолёт на базе транспортно-боевого AW.149.Согласно предложенному проекту, вертолёт AW.249, внешне напоминающий A.129, станет больше в размерах и будет иметь вдвое больший максимальный взлётный вес. На новой ударной машине предполагается использовать двигатели General Electric CT7-2E1 мощностью 2000 л.с., что даёт возможность использования эффективного бронирования. За счёт усиления защищённости и снижения радиолокационной и тепловой заметности будет снижена уязвимость вертолётов, а вес боевой нагрузки увеличится вдвое, достигнув значения 1800 кг. Основным противотанковым оружием AW249 должны стать израильские ПТУР Spike NLOS. Однако многие иностранные военные эксперты высказывают сомнения по поводу способности перспективного боевого вертолёта AW.249 конкурировать на международном рынке вооружений с модернизированными вариантами американского «Апача», франко-германского «Тигра» и российских Ми-28 и Ка-52.