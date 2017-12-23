До конца года будет завершено создание сухого пайка для спецназа

Мы сейчас работаем над созданием пайка для спецназа. Надеюсь, что в этом году эту работу мы закончим. Это особенный продукт, и его создание является сложной задачей.

Генеральный директор организации Военторг Владимир Павлов сообщает о том, что до конца текущего года будет завершено формирование сухого пайка для бойцов сил специального назначения. Заявление Владимира Павлова приводит РИА Новости Основная задача, которая поставлена перед сотрудниками Военторга, заключается в создании такого пайка, который мог бы быть максимально лёгким по весу, при этом столь калорийным, что это позволяло бы бойцу в течение суток осуществлять участие в специальной операции.Важная деталь: паёк для сил специального назначения исполняется таким образом, чтобы входящие в его состав продукты не требовали разогрева. Это позволит осуществлять подготовку и употребление пищи в условиях максимальной скрытности.Известно, что в состав спецпайка обязательно войдут орехи, шоколад и сухофрукты.Напомним, что в обычных пайках для военнослужащих предусмотрена система разогрева пищи с использованием сухого горючего и небольшой металлической подставки для установки на неё контейнеров, например, с рисовой кашей и тушёной говядиной.