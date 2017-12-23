18:12 23 декабря

До конца года будет завершено создание сухого пайка для спецназа

Генеральный директор организации Военторг Владимир Павлов сообщает о том, что до конца текущего года будет завершено формирование сухого пайка для бойцов сил специального назначения. Заявление Владимира Павлова приводит РИА Новости:

Мы сейчас работаем над созданием пайка для спецназа. Надеюсь, что в этом году эту работу мы закончим. Это особенный продукт, и его создание является сложной задачей.


До конца года будет завершено создание сухого пайка для спецназа



Основная задача, которая поставлена перед сотрудниками Военторга, заключается в создании такого пайка, который мог бы быть максимально лёгким по весу, при этом столь калорийным, что это позволяло бы бойцу в течение суток осуществлять участие в специальной операции.

Важная деталь: паёк для сил специального назначения исполняется таким образом, чтобы входящие в его состав продукты не требовали разогрева. Это позволит осуществлять подготовку и употребление пищи в условиях максимальной скрытности.

Известно, что в состав спецпайка обязательно войдут орехи, шоколад и сухофрукты.

Напомним, что в обычных пайках для военнослужащих предусмотрена система разогрева пищи с использованием сухого горючего и небольшой металлической подставки для установки на неё контейнеров, например, с рисовой кашей и тушёной говядиной.

Использованы фотографии: ВО
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Комментарии 63

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    Как-то по ТВ показывали сюжет о сухпайках различных армий. Давали иностранным военным пробовать наш паек. Даже американцы признали, что у нас сухпаек лучше не говоря уже о представителях европейских армий, Японии и Ю.Кореи.
    rotmistr60
    1. Genry Сегодня, 09:03
      ТВ - это шоу и очень часто не отражающее действительность.
      Есть ролики блогера , который пробует разные пайки, которые ему присылают отовсюду (искать в Ютубе по фразе " =Обзор ИРП= ").
      Genry
      1. Bronevick Сегодня, 10:53
        Этих блогеров на ютубе которые пробуют сухпайки сотни, если не больше.
        Bronevick
      2. Felix99 Сегодня, 16:45
        Конкретно этот блогер армию закосил, чтобы сухпай жрать на гражданке по выходным.
        Felix99
    2. ando_bor Сегодня, 10:44
      Цитата: rotmistr60
      Даже американцы признали, что у нас сухпаек лучше не говоря уже о представителях европейских армий, Японии и Ю.Кореи.

      Существующий армейский паек хороший, но он большей и тяжелый, даже горный, он в прицепе такой же как общеармейский, только сок на концентрат заменен, - чуть легче, сын в срочку в горной бригаде служил, говорит, - в рейд на 3-4 дня брали один, из остальных выбирали калорийное и легкое - шоколадки, сладости, по возможности хорошей колбасы добирали, краткосрочно - хватает, при сильной пахоте есть особо не хочется, да и некогда, после рейда отъедались, восстанавливались, в рейде должен быть легкий, высококалорийный паек.
      ando_bor
      1. Комментарий был удален.
      2. Гордей. Сегодня, 15:33
        Цитата: ando_bor
        уществующий армейский паек хороший,

        Всё зависит от производителя.Кто выиграет тендер.У меня есть Товарищ.Был на учениях "Запад-2017".Снайпер-разведчик.А кормили Общевойсковым пайком.Норма 1.Говорит "дичь" полная.Производители разные.Вкус,что у тефтелей,что у каши всякой,одинаков.вААще не айс.
        Гордей.
    3. басмач Сегодня, 10:56
      У меня племяш все горел желанием попробовать. Попробовал. Плевался долго от этого сухпая.Мясом не пахнет, кусок жира непонятно с чем.. Читал что чены вместо сухпая брали большие сникерсы. 4 штуки на сутки вполне.
      басмач
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:01
        Судя по всему вы не видели (и не пробовали) сегодняшний сухой паек. Даже в советские времена сухпаек был приемлемым, а сегодняшний намного лучше.
        rotmistr60
        1. басмач Сегодня, 11:12
          Пробовали этим летом. Как раз то, что на фото в статье.. С таким же сухим компотом, а также сыром и повидлом( больше похожим на детскую смесь)., с рагу в виде жира. Так что пишу о том, что ел.
          басмач
  2. кедр Сегодня, 07:27
    "Народ не желающий кормить свою армию будет кормить чужую"
    Радует тот факт, что снабжение нашей Армии год от года становиться лучше и лучше, в том числе высококачественными пайками для ССО.
    Видимо продукты с саморазогревом ещё достаточно дороги и тяжелы, но будем надеяться, что наука и здесь скоро скажет своё слово и наши спецназовцы будут в рейдах принимать горячую пищу.
    кедр
  3. ProkletyiPirat Сегодня, 07:31
    Сначала прочитав вот это
    До конца года будет завершено формирование сухого пайка для спецназа
    Я нереально сильно обрадовался(что появятся и для служивых и для гражданки). НО прочитав вот это:
    Важная деталь: паёк для сил специального назначения исполняется таким образом, чтобы входящие в его состав продукты не требовали бы разогрева.

    Понял что зря, блин да когда же до них дойдёт мысль что нужно делать сухпайки которые
    1)можно таскать с собой в рюкзаке дозабивая свободное пространство в нём(эти "коробки" вызывают только плач, и мучения "Как запихать БК(патроны, гранаты, etc) и вещи так чтобы они не раздавили жрачку и не испортили её упаковку")
    2)еда должна быть горячая и без использования огня, нет это не парадокс, есть множество хим составов разогревающихся при контакте с водой
    Вот что сложного сделать два закрывающихся пакетика с клапанами? Один для еды второй для подогрейки. Залил в первый воды до отметки, затем во второй до отметки, вложил один в другой и ждёшь минуту, потом спокойно ешь. В итоге нормальный сухпоёк который можно носить хоть в кармане штанов. хоть в рюкзаке, хоть в разгрузке("он всегда с собой"), При этом всегда горячее и можно приготовить даже на ходу не отрываясь дела.
    ProkletyiPirat
    1. Володин Сегодня, 07:50
      Цитата: ProkletyiPirat
      Вот что сложного сделать два закрывающихся пакетика с клапанами? О

      Так Военторг как раз и работает с "пожеланиями трудящихся". Вполне серьёзно - учитываются все рацпредложения от бойцов, которые сталкиваются с проблемами, о которых вы говорите. Правда, тут есть важный нюанс - итоговая стоимость такого пайка после учёта всех замечаний и предложений...
      Володин
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 09:25
        Цитата: Володин
        Так Военторг как раз и работает с "пожеланиями трудящихся".

        Незаметно, вообще не заметно, видно всё с точности да наоборот.
        1)где разделение на один приём пищи вместо набора на три приёма?
        2)где удобная упаковка? Те коробки "ИРП" можете смело выкинуть в урну, они удобны для хранения на складе, ни с собой таскать ни в машину запихать они непригодны, Про их удобство размещения в военной технике я даже заикаться не буду.
        3)где возможность без огневого разогрева? я видел как минимум несколько рацпредложений в том числе и без применения химсоставов реагирующих с водой. Например на основе сухого спирта и специального котелка.(не надо мне говорить что "там огонь", нету его там долго объяснять особенности)
        4)где возможность готовки на ходу?
        5)где унификация с туристическим питанием?
        6)где унификация с домашним питанием "на чёрный день"?
        7)где питательные батончики(они же "снигерсы", они же "виталадки", они же "фудбары", они же "тактические батончики", они же "тактических хлеб") ?
        Ответ один, "А нахрена это всё надо делать если МО и так наше говно закупает".
        ProkletyiPirat
        1. Володин Сегодня, 10:58
          Цитата: ProkletyiPirat
          7)где питательные батончики(они же "снигерсы", они же "виталадки", они же "фудбары", они же "тактические батончики", они же "тактических хлеб") ?

          По этому пункту. Видимо, Вы давно не пользовались ИРП. Энергобатончики давно "в строю". Даже на фото к этой новости его можно разглядеть - вверху в середине. А это он в "масштабе" с составом:


          Ну и по поводу фразы "наше говно" я точно с вами не согласен. При ношении и разогреве неудобства есть - да, но от этого назвать ИРП "говном" - тут вы явно перестарались. Тем более мы с вами ещё не знаем, что предложат в конечном итоге.
          Володин
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:53
            Цитата: Володин
            При ношении и разогреве неудобства есть - да, но от этого назвать ИРП "говном" - тут вы явно перестарались.

            нет не перестарался, даже наоборот приуменьшил. Вот скажите зачем нужен сухпай? я вам отвечу он нужен для еды там где нет полевой кухни, Понимаете? там где её нет! а что мы видим сегодня? а мы видим что полевую кухню пытаются вытеснить за счёт ИРП!

            Цитата: Володин
            Цитата: ProkletyiPirat
            7)где питательные батончики(они же "снигерсы", они же "виталадки", они же "фудбары", они же "тактические батончики", они же "тактических хлеб") ?

            По этому пункту. Видимо, Вы давно не пользовались ИРП. Энергобатончики давно "в строю". Даже на фото к этой новости его можно разглядеть - вверху в середине. А это он в "масштабе" с составом:


            Она в составе ИРП, а нужно отдельно от него, так как их расход не равномерен с ИРП, то есть сегодня съел 1, а завтра 10. А если он в ИРП то ты съел, а потом ходишь голодный ибо сесть приготовить ИРП некогда, а батончик ты уже съел.
            ProkletyiPirat
            1. Dedall Сегодня, 16:16
              Уважаемый ProkletyiPirat, к сожалению, но в российской армии системы питания вне гарнизонах нет от слова вообще вообще. С расформированием в МО системы поварских школ в частях исчезли штатные полевые кухни и поэтому был поставлен вопрос создания сухих пайков для питания военнослужащих в условиях отрыва от частей. Хотя, как не странно, никто не отменял требование Устава по питанию военнослужащих сухпайком не более 3 дней. И с этим не раз возникали проблемы, когда наша часть, в которой я работаю врачом, выезжала в "поле". Например, так было в Телембе.
              Dedall
              1. ProkletyiPirat Сегодня, 17:30
                Цитата: Dedall
                Уважаемый ProkletyiPirat, к сожалению, но в российской армии системы питания вне гарнизонах нет от слова вообще вообще.

                Об этом я и писал, ИРП пытается заменить кухню, но не сухпай. В итоге непосредственно в подразделениях нету полевых кухонь и нету сухпаев.Хотя звучит это как то странно сухпай не может заменить сухпай. laughing
                Цитата: Dedall
                С расформированием в МО системы поварских школ в частях исчезли штатные полевые кухни и поэтому был поставлен вопрос создания сухих пайков для питания военнослужащих в условиях отрыва от частей.

                Использование поварских подразделений не обязательно, есть очень хорошие продуктовые наборы на основе сублимированных и дегидрированных продуктов. По вкусу очень даже ничего, можно питаться постоянно, готовится просто, ибо не надо ничего нарезать и чистить, только распаковать в тару, залить водой, подождать когда пропитается, помешивать в процессе разогрева. и можно есть. По набору полезных ингредиентов, сытности, вкусу и консистенции практически ничем не отличается от обычных продуктов. Но опять таки у нас в РФ с этим проблема, зачастую сублиматами называют всё что не попадя sad
                ProkletyiPirat
        2. Paranoid50 Сегодня, 13:36
          Цитата: ProkletyiPirat
          4)где возможность готовки на ходу?
          5)где унификация с туристическим питанием?
          6)где унификация с домашним питанием "на чёрный день"?

          Ох,беда-бедовая... wassat Чревато находиться в рабстве у собственного желудка. yes
          Цитата: ProkletyiPirat
          а мы видим что полевую кухню пытаются вытеснить за счёт ИРП!

          Опять-таки,неправда Ваша. Помимо новых буксируемых образцов ПК,имеется даже ПАК-200, полевая кухня-столовая на базе КАМАЗ.
          Paranoid50
          1. Dedall Сегодня, 16:34
            Дорогой Paranoid50, посмотрите мой ответна комментарий Проклятого Пирата. То есть за месяц до учений в частях начинаются поиски военнослужащих теток, которые нормально готовят. Их должны отправить в какую-то баклабораторию, где сделать трёхкратный посев на отсутствие бактерий дизентерийной группы. Но самое интересно, что когда часть выезжает, едет кто-то другой. И ещё хочу добавить по существу вашего комментрия о ПАК, что в былые времена такая кухня на базе ЗиЛа-130 была в каждом батальоне. Наряды из рот приходили к ней с бачками, куда и накладывались блюда. А вот с камазовским шасси проблема заключается в том, что он очень высокий. Видите на фото, дверца в передней части? Так она находится выше человеческого роста, а вес бачка очень даже приличный. Да и повару по узенькой лестнице к входной двери подниматься да ещё с занятыми руками очень тяжело. У нас уже были случаи падений. Короче, сконструирован этот ПАКа по принципе "Нате Вам и отцепитесь!" Примерно такая оценка у меня и к новой автоперевязочной. Лучше бы сделать его в виде двухосного прицепа и на колёсах пониже - всё равно стоит на место неделями.
            Dedall
            1. коноправ Сегодня, 16:55
              В пехотном батальоне было два ПАК - 200 на базе ЗИЛ-131, Газ -66 с прицепной кухней и штуки 3-4 переносных котлов в которых нагревалась вода для умывания зимой и мытья котелков после еды.
              коноправ
              1. Dedall Сегодня, 17:01
                У нас был ПАК-400, а он как раз на батальон. Прицепные кухни (КП) выделялись на роту и у ней в индексе так и написано "125" - то есть на 125 человек для приготовления всех блюд. Ещё для укомплектования отдельных подразделений применялись КП-40 и прочие разновидности. Но беда сейчас в том, что всё это уже не выпускается. Те что остались - 80-х годов выпуска.
                Dedall
            2. Paranoid50 Сегодня, 17:34
              Цитата: Dedall
              Короче, сконструирован этот ПАКа по принципе "Нате Вам и отцепитесь!"

              Понял Вас. Эти косяки,видимо,учтены при разработке более современной модификации ПАК-200.Статья на ВО от 11.11.2015. Фото не даёт вставить... wassat Так там в правом борту таки присутствует люк для выдачи горячей пищи и погрузки продуктов. Абсолютно согласен с Вами - навернуться с высоты,да ещё с бачком(он же лагун) есть удовольствие весьма сомнительное.
              Paranoid50
    2. GIN Сегодня, 09:21
      Не надоест эти разогреватели таскать там веса полкилограмма негашёнки в сутки а исчо вода то что есть оптимально это про спирт разогревателей таблетки и подставку а вообще еда должна быть без разогрева греть только чай но на такой еде всухомятку неудобно так что усё отработано давно а эти разработчики пилят бюджет просто
      GIN
  4. коноправ Сегодня, 07:32
    Тем , кому действительно интересна тема питания в длительном рейде бойцов Сп Наз будет интересно прочесть статью профессионального диверсанта Загорцева , напечатанную на сайте ArtOfWar . Там есть рецепты изготовления " мухри мясной" и " мухри сладкой", а также об использовании галет как топлива для разогрева упаковок с едой.
    коноправ
    1. ЦУС-ВВС Сегодня, 07:46
      согласен! тоже читаю книги с этого сайта. так же там указано что и в каком количестве лучше всего брать в рейд,и сколько воды да в какой таре
      ЦУС-ВВС
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:39
    Вообще то организм не обманешь -горячая пища нужна даже в условиях боя! А продукты не требующие разогрева, это в основном гробящая желудок и почки с печенью химия из консервантов и имитаторов вкуса!
    Геркулесыч
    1. Володин Сегодня, 07:52
      Цитата: Геркулесыч
      А продукты не требующие разогрева, это в основном гробящая желудок и почки с печенью химия из консервантов и имитаторов вкуса!


      Приведите пример отечественного сухпайка с имитаторами вкуса. Просто интересно.
      Володин
      1. Геркулесыч Сегодня, 08:23
        Володин hi !-Алексей , если я ее ошибаюсь hi мы друг друга не хотим понять! Наши сухпойки хорошие, НО человеку просто жизненно необходимо кушать горячую пищу, особенно в поле, когда холодно! А консервы не требующие разогрева, это обман желудка с печальными для него последствиями! !!!
        Геркулесыч
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:58
          Цитата: Геркулесыч
          А консервы не требующие разогрева, это обман желудка с печальными для него последствиями! !!!

          Почитал статью и комменты к ней...пришел к такому выводу..
          Космонавты наши тоже ограничены в вопросе веса того,что берут с собой. Технологии разогрева и консервации пищи в космической индустрии давно разработаны . Космонавты годами сидя на МКС питаются пищей,которую сложно назвать домашней. Однако никаких язв,отказа почек и тд у них нет. Может Военторгу имеет смысл обратиться к разработчикам космического питания и попробовать взять что-то от туда?
          НЕКСУС
    2. GIN Сегодня, 09:27
      нет там химии просто концентраты вроде орехов пища тяжёлая мясо сало мы не чукчи у них желудки приспособлены наши нет по моему у монголов встречал пишут в армии 3 кг мяса в сутки далеко ты на такой диете уйдёшь
      GIN
  6. ЦУС-ВВС Сегодня, 07:44
    скажу грубо-не ругайтесь! целый год будут думать,распилят кучу денег,а в итоге положат банку тушёнки,пачку галет. взялибы да и спросили у спецов что им больше всего нужно!!!! дело одного дня выехать в бригаду или в отряд и спросить. деловто блин!!!
    ЦУС-ВВС
  7. Vard Сегодня, 07:45
    "Марс" и "Сникер" ... И не надо изобретать велосипед... На сутки...
    Vard
  8. коноправ Сегодня, 08:03
    Внимательно рассмотрев картинку с изображенным на ней сухим пайком диверсанта, я крайне возмущен отсутствием в сухпае комплекта презервативов! Их замечательно можно использовать для гидроизоляции детонаторов, при установке зарядов ВВ в сырых местах и особенно в воде.
    коноправ
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:17
      Цитата: коноправ
      Их замечательно можно использовать для гидроизоляции детонаторов, при установке зарядов ВВ в сырых местах и особенно в воде.

      А можно и в прямом назначении использовать...Недоработали что то!
      ПЛЕННЫЙ
      1. коноправ Сегодня, 08:19
        Вот только про это не надо, а то давление сразу поднимается!
        коноправ
        1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:31
          Цитата: коноправ
          Вот только про это не надо, а то давление сразу поднимается!

          laughing laughing good Да уж годы уже не те..)))
          ПЛЕННЫЙ
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 08:57
      Цитата: коноправ
      комплекта презервативов! Их замечательно можно использовать для гидроизоляции детонаторов, при установке зарядов ВВ в сырых местах и особенно в воде.

      Презервативы, для изоляции детонаторов, Ага, верю, на слово верю, как и американским солдатам напяливающим их винтовки, а не на х. только подскажите пожалуйста. А с каких пор детонаторы начали бояться воды? не, не так "Перечислите детонаторы боящиеся воды!" так будет точнее. hi
      ProkletyiPirat
      1. коноправ Сегодня, 08:59
        А вы перечислите те которые не боятся.....
        коноправ
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 09:07
          Цитата: коноправ
          А вы перечислите те которые не боятся.....

          Я вас за язык не тянул, это вы ляпнули чушь, так что вам и доказывать проблему гидроизоляции у детонаторов. А если будете метать стрелки то идите в детский сад.
          ProkletyiPirat
          1. коноправ Сегодня, 09:17
            То , что я знаю и умею, согласно образования и квалификации, перечислено в Уголовном кодексе в разделе Особо тяжкие преступления. И я не собираюсь делиться информацией с кем попало и неизвестно кому что-то доказывать.Судя по вашей реакции вы вообще далеки от темы. Так что "Будем прощаться."
            коноправ
            1. ProkletyiPirat Сегодня, 10:50
              Ваши самопалки запрещённые УК РФ не имеют никакое отношение к армии и армейскому питанию, и уж тем более к сапёрному делу. А вот наличие презервативов может негативно сказаться на моральном облике солдата, так как создаёт стимул к изнасилованию местного населения. Следовательно ваше возмущение это попытка навредить армии и государству. На сим эту беседу прекращаю.
              ProkletyiPirat
        2. GIN Сегодня, 09:30
          Ага самопальные а промышленные точно не боятся вернее должны долго в неподобающих условиях хранится что-бы забоятся
          GIN
    3. Dedall Сегодня, 16:44
      Уважаемый коноправ, не знаю уж, какой у Вас опыт спецназёра, но контексте сухпая "резиновые изделия" пригодны только для кратковременной переноски воды. В солдатский сидор входит около 8 литров воды, залитой в презик. Проблема только в том, что она сильно потом воняет резиной и при переноске боится касаний даже травинок, которые прокалывают оболочку на раз.
      Dedall
      1. коноправ Сегодня, 16:58
        У меня нет опыта специального назначения, только общеармейский. Должен заметить , что к сожалению чача присланная в грелке тоже воняет резиной, но суровые условия заставляют мирится с этим ужасным неудобством.
        коноправ
    4. серж сибиряк Сегодня, 16:56
      Вы правы,презики ещё в 70 или раньше геолого-разведка и тоннельщики использовали де взрывных работ .
      серж сибиряк
  9. Чичиков Сегодня, 08:30
    Они изобретают....и не задарма! Это, - поручить работу краснодеревщика, плотнику.
    В Институте медико-биологических проблем РАН, уже лет 50, есть отдельная лаборатория, полностью занимающаяся вопросом космического питания, в том числе и при аварийной посадке. Там на удобстве, калорийности, сохранности и тому прочее, уже зубы съели.
    Чичиков
    1. коноправ Сегодня, 08:52
      В своё время неплохо было продумано и подготовлено. На полковых складах были запасы для питания раненых - польский куриный паштет в баночках, в 3 литровых жестянках сливовый и абрикосовый компот, спиртовый хлеб в жестянках.А гречка с тушняком в маленьких баночках была просто объеденье! Правда иногда в сухпае вместо галет счастливцам попадались хлебцы, а несчастливцам плесневелые сухари .
      коноправ
      1. GIN Сегодня, 09:33
        Хлебцы это весч уничтожали сразу
        GIN
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 08:59
      Цитата: Чичиков
      космического питания

      Всем хороши, но дорого. для космонавтов не существенно, а вот для армии слишком дорого.
      ProkletyiPirat
      1. faridg7 Сегодня, 09:24
        Кто говорит за армию? Это для спецназа. В масштабах расходов армии- это несущественно.
        faridg7
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 09:50
          А чем спецназ отличается от солдата в плане еды? Проблема у спецуры только одна, их слышат но не слушают. Я как то читал в инете отзыв одного спецназовца, жутко он материл всех производителей еды и спецназовской экипировки. Ему надоело ждать когда им завезут нормальные сухпайки и он сам для себя всё сделал, "мешок гидратор тактический" сделал из велосипедного аналога, бытовых распылителей-леек и мелочей, в итоге решил все проблемы с водой и помывкой. "Котелок-термос тактический" решил все проблемы с разогревом пиши без огня и на ходу. Всё смеси сухпайков делает сам на основе обычных магазинных продуктов, ничего сложного только муторно очень, нужно много толочь и мелить особенно для "тактического хлеба", И вы знаете, НИ ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ СДЕЛАЛ ТО ЖЕ САМОЕ! Уйма "высого" народу приходило и смотрела, но воз и ныне там...
          ProkletyiPirat
  10. Звездочка Сегодня, 08:56

    Прямо на пикник можно собираться.
    Интересно было бы сравнить с пайками для космонавтов там вес тоже имеет значение.
    По моему очередной распил бабла, все уже давно изобретено и рассчитано, зачем изобретать велосипед.
    Вот если бы предложили новые технологии, к примеру автономной разогрев пищи можно и добавить..
    Звездочка
  11. д^Амир Сегодня, 09:20
    Это особенный продукт

    странно...
    максимально лёгким по весу, при этом столь калорийным

    у меня одного ощущение??????
    продукты не требовали разогрева

    давно придумано, без огня, химическая реакция гашения извести.... и что-то общее описание как-то знакомо????
    орехи, шоколад и сухофрукты

    это не пеммикан нам описывают ли???
    д^Амир
  12. VOENOBOZ Сегодня, 10:03
    Снайпер зарылся в землю ,сутки ждёт цель и ему нужно горячее питание?
    VOENOBOZ
    1. Звездочка Сегодня, 10:20
      Когда зарылся не нужно, а пока выходил на точку можно, особенно если суровый сибирский мороз.
      Звездочка
    2. midivan Сегодня, 10:28
      Цитата: VOENOBOZ
      Снайпер зарылся в землю ,сутки ждёт цель и ему нужно горячее питание?

      А куды ж без него! Тут некоторых почитать так и бабу надо как минимум надувную laughing ну а лучше живую чтобы готовила на секретном и опасном задании, чтоб желудок не испортить lol А то вдруг убьют, а у тебя гастрит, абыдна даа! Одно радует, флаги не наши в основном, может не придется с ними в одном окопе сидеть если что, а то ведь и в бой без горячего не пойдут. Вспоминая 90е , 2 банки каши, банка тушенки и сгущенки да пачка сухарей с червячками беленькими и паутинкой на день и не жужжи, а то достанется тушенка от "Великая китайская стена" думаю должны помнить этот божественный вкус от которого воротило только от запаха laughing А тут блин желаний понаписали я и слов таких не слышал, зажрались, кренделей им подавай, дома чего хотят от пуза лопать будут, если выживут конечно yes
      midivan
  13. senima56 Сегодня, 10:24
    У моряков давно уже есть аварийный сухой паёк, в виде концентратов не требующих разогрева. Не надо "придумывать велосипед" и тратить деньги!
    senima56
  14. q75agent Сегодня, 10:38
    Цитата: ProkletyiPirat
    1)можно таскать с собой в рюкзаке дозабивая свободное пространство в нём(эти "коробки" вызывают только плач, и мучения "Как запихать БК(патроны, гранаты, etc) и вещи так чтобы они не раздавили жрачку и не испортили её упаковку")
    2)еда должна быть горячая и без использования огня, нет это не парадокс, есть множество хим составов разогревающихся при контакте с водой

    я часто покупаю различные ИРП , вот один в данный момент находится в наличии у меня дома , есть БНП и по габаритам не большой - горячая пища бойцу нужна
    q75agent
  15. q75agent Сегодня, 10:44
    Цитата: Genry
    ТВ - это шоу и очень часто не отражающее действительность.
    Есть ролики блогера , который пробует разные пайки, которые ему присылают отовсюду (искать в Ютубе по фразе " =Обзор ИРП= ").

    тоже смотрю ролики данного блогера , все же Российские ИРП намного лучше импортных
    q75agent
  16. vnord Сегодня, 10:52
    Цитата: senima56
    У моряков давно уже есть аварийный сухой паёк, в виде концентратов не требующих разогрева. Не надо "придумывать велосипед" и тратить деньги!

    Питер выпускает рацион МАРИН ПРО , токо его есть можно , когда вообще ласты загнуть можно. В дневной упаковке вакуумной упаковке размером чуть больше сырка \дружба, находится три пресованных пластины , типа завтрвк-обед-ужин.Состав: пшеничная мука,сахар, растительный жир. Масса 156г.,800кКал,3350кДж. Срок хранения 5 лет
    vnord
  17. Лексус Сегодня, 15:28
    При изготовлении ИРП для ССО очень много ограничений: массогабаритные, защищённость от воздействия внешних факторов (влага, тепло, механические повреждения), необходимость обеспечить высокую калорийность. Потому оправдан расчёт на один "конкретный" обед, а остальное, чтобы можно было "похомячить". Поэтому такие рационы имеют, как правило, 2 серьёзных МЯСНЫХ блюда ("химический" разогрев всё же необходим). А остальное наполнение - ореховые смеси, шоколад, сублимированные брикеты (разжевал и запил водой) - должно быть выполнено так, чтобы после вскрытия основной упаковки было удобно распихать по карманам.
    Лексус
    1. Лексус Сегодня, 15:52
      влага, тепло, механические повреждения

      + сохранение продукта при замораживании-размораживании.
      Лексус
  18. серж сибиряк Сегодня, 17:11
    В конце 80х, покойный ныне журналист Владимир Цветов,рассказывал,что япы уже тогда сделали подогрев банок с кофе,лапшой и т.д и т.п.Пролсто надо снять крышечку из пластмассы с низу, там указано место куда надо ткнуть зубочисткой(здесь же)и закрыть сию крышечку и пара минут "Кушать подано".Принять на вооружениеИ порцайки уменьшить ,да расфосовку на 5-8 раз снабдить. hi
    серж сибиряк
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