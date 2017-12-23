18:12 23 декабря

Эксперт: Армия Азербайджана сейчас более продвинута, чем армия России

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр (экс-сотрудник «Независимой газеты» и газеты «Сегодня) дал интервью азербайджанскому Первому информационному по проблематике Карабахского конфликта. По словам Фельгенгауэра, сегодня азербайджанская армия по некоторым параметрам более продвинута не только на фоне армянской армии, но и на фоне Вооружённых сил России.

Фельгенгауэр, находя аргументы для своего заявления, сообщает, что одним из критериев "превосходства" азербайджанской армии является наличие ударных беспилотников, которых нет ни у Армении, ни у России.

Напомним, что в июне текущего года Азербайджан провёл испытания ударного беспилотника ZƏRBƏ-5 (версия Heron-TP-XP), предварительно наладив производство на одном из своих заводов.


Эксперт: Армия Азербайджана сейчас более продвинута, чем армия России


Из заявления упомянутого эксперта (цитата Aze.az):
В Азербайджане есть, например, ударные беспилотники, которые во время Апрельской войны сбивали армянские бронемашины и технику. У Еревана нет подобных беспилотных летательных аппаратов. Их даже у России нет. Азербайджан сейчас в некоторых вещах более продвинут, нежели Россия, потому что израильтяне поставляют эту технику Азербайджану, а России – нет, так как запрещают американцы. А своими силами мы пока не можем производить такие беспилотники.


Другим фактором превосходства азербайджанской армии над армянской Фельгенгауэр называет модернизированную Израилем бронетехнику ВС Азербайджана на фоне советской бронетехники ВС Армении.

По словам Фельгенгауэра, ударные беспилотники вооружённых сил Азербайджана уже жгли армянскую бронетехнику в ходе апрельского вооружённого конфликта, и «если бы Азербайджан не остановился, неизвестно чем бы это закончилось».

Стоит напомнить, что г-н Фельгенгауэр в 2008 году, комментируя конфликт в Южной Осетии, предрекал российской армии "тысячные потери", при этом заявляя, что грузинские войска действуют "слаженно и профессионально".

Использованы фотографии: http://yenicag.ru
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Комментарии 129

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  1. Vard Сегодня, 07:46
    Сказка... Чем дальше тем страшнее..
    Vard
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 07:48
      Ну пусть попробуют тогда Карабах забрать у Армении! Хвастуны...
      ПЛЕННЫЙ
      1. Teberii Сегодня, 08:05
        Там стоят наши миротворцы ,поэтому можно говорить и писать все что душе угодно,но испытывать судьбу они не будут .
        Teberii
        1. Чёрный Сегодня, 08:27
          Эксперт: Армия Азербайджана сейчас в определённом плане более продвинута, чем армия России
          Ага....в нарды лучше играет wassat
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 09:16
            А ещё азербайджанские помидоры вкуснее белорусских и украинских, но эта информация, в отличии от измышлений этого "эксперта", правда smile
            Тралл
            1. Перейра Сегодня, 10:24
              Кто мы такие, чтобы сомневаться в словах Фельгенгауэра?
              Перейра
              1. Shurik70 Сегодня, 11:29
                В Азербайджане есть, например, ударные беспилотники, которые во время Апрельской войны сбивали армянские бронемашины и технику. У Еревана нет подобных беспилотных летательных аппаратов. Их даже у России нет

                На счёт того, что "у России нет подобных" - он не прав.
                http://www.pravda-tv.ru/2016/02/23/210459/rossijs
                kie-udarnye-drony-20-foto
                А вот на счёт насыщенности ударными БПЛА (кол-ва шт. на каждую тысячу бойцов) - очень даже допускаю, что они опережают. Не с Азербайджаном надо нас сравнивать, а с теми, с кем реально придётся воевать. С НАТО. И вот тут по количеству БПЛА мы точно отстаём.
                Shurik70
                1. Krabik Сегодня, 13:18
                  Если у нас развиты системы РЭБ, то это компенсирует недостаток БПЛА.

                  А по Азербайджану хорошая шутка для заманивания аудитории на свою статью.
                  Krabik
              2. Лелёк Сегодня, 14:04
                Цитата: Перейра
                Кто мы такие, чтобы сомневаться в словах Фельгенгауэра?


                Да уж ... , мастер по колёсам (перевод фамилии) жжёт.
                Лелёк
          2. Лексус Сегодня, 15:08
            Ага....в нарды лучше играет wassat

            Несколько миллионов "игроков" азербайджанской "сборной" постоянно находится в России. Видимо, так Карабах окружают. С базара заходят.
            Лексус
        2. 79807420129 Сегодня, 09:34
          Ну вот теперь еще и азербайджанской армией пугают laughing Следующая будет армия княжества Монако. laughing laughing laughing В беспилотниках может,так что Россия не поставляет пока Армении свои дроны,это еще ниочем не говорит.
          79807420129
          1. Идущий Сегодня, 13:26
            Цитата: 79807420129
            Ну вот теперь еще и азербайджанской армией пугают .


            Окружают Россию. lol
            Идущий
        3. катана Сегодня, 09:52
          Цитата: Teberii
          Там стоят наши миротворцы ,поэтому можно говорить и писать все что душе угодно,но испытывать судьбу они не будут .

          Миротворцев в зоне армяно -азербайджанского конфликта нет вообще никаких -ни российских ,ни от других государств.Вот поэтому Карабах может вспыхнуть в любой момент.
          Что касается интервью Павла Фельгенгауэра - так чувачок в своей части интервью относительно Армении сказал сущую правду - у Армении ударные беспилотники полностью отсутствуют,разведовательные -представлены местными поделками ,эффективность которых вызывает у меня большие сомнения.И вообще -сильная армия - это производное от сильной экономики.Недавно производители чешской республики приезжали в Армению и представили тут товары чешских заводов,среди них средства армейской связи.Наше правительство отказалось закупать крайне нужны для собственной армии товары ,выдвыгая крайне простой аргумент :"Денег нет!"Знакомые слова ,не так ли? smile
          катана
          1. Krabik Сегодня, 13:21
            Лучше сами бы освоили производство раций для собственной армии.

            И работу бы людям дали и валюту сэкономили и армию бы насытили.
            Krabik
        4. Арон Заави Сегодня, 10:19
          Цитата: Teberii
          Там стоят наши миротворцы ,поэтому можно говорить и писать все что душе угодно,но испытывать судьбу они не будут .

          В Карабахе? Вы ошибаетесь.
          Арон Заави
      2. Смог Сегодня, 08:05
        .
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Ну пусть попробуют тогда Карабах забрать у Армении! Хвастуны...
        Ага! А Паша Фельгенгауэр их в атаку поведет!!!!! laughing С беспилотником наперевес..........
        Смог
        1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:14
          Эти израильские беспилотники, явно предназначены для Ирана! Неспроста евреи так Азербайджан окучивают.хе хе
          ПЛЕННЫЙ
          1. Смог Сегодня, 08:25
            Цитата: ПЛЕННЫЙ
            Эти израильские беспилотники

            порылся в Вики. Этот иксперд папаня небезызвестной журналистки с уха мацы Т.Фельгенгауэр которую недавно прибамбахнутый гражданин Израиля порезал. Так что тут с Израилем не все так однозначно. what
            Смог
          2. Pirogov Сегодня, 11:36
            Цитата: ПЛЕННЫЙ
            Эти израильские беспилотники, явно предназначены для Ирана! Неспроста евреи так Азербайджан окучивают.хе хе

            Израиль зарабатывает деньги в первую очередь , а всё остальное и Иран в том числе вторично.
            Pirogov
            1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:44
              Цитата: Pirogov
              Цитата: ПЛЕННЫЙ
              Эти израильские беспилотники, явно предназначены для Ирана! Неспроста евреи так Азербайджан окучивают.хе хе

              Израиль зарабатывает деньги в первую очередь , а всё остальное и Иран в том числе вторично.

              Не согласен..! Деньги им не нужны , у них станок печатающий доллары в США!
              У них задача Россию уничтожить! И тогда весь мир их будет..

              Мы русские их хорошо изучили уже....
              ПЛЕННЫЙ
              1. кирпич Сегодня, 14:49
                Ха-ха , как петух в курятнике , куриц развлекает !!! wassat wassat
                кирпич
        2. Safer Сегодня, 08:21
          Цитата: Смог
          .
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Ну пусть попробуют тогда Карабах забрать у Армении! Хвастуны...
          Ага! А Паша Фельгенгауэр их в атаку поведет!!!!! laughing С беспилотником наперевес..........

          Он, на секундочку, в первую очередь БИОЛОГ, а уже потом военный эксперт. Хотя сейчас если в толпу журналистов плюнуть - непременно попадешь в военного эксперта. В каково то эксперта точно! laughing
          Safer
          1. Смог Сегодня, 08:35
            Цитата: Safer
            Он, на секундочку, в первую очередь БИОЛОГ

            И даже кандидат наук в этой области. Ну а сейчас специалюга широчайшего профилю.И жнец и чтец и на дуде игрец..
            Смог
            1. Джедай Сегодня, 08:52
              Костик, привет! soldier drinks Почитал я про этого иксперда и задался вопросом: как такого офигительного спеца ещё США к себе не утащили??? lol
              Джедай
              1. Смог Сегодня, 09:24
                Привет братка! drinks soldier
                Цитата: Джедай
                как такого офигительного спеца ещё США к себе не утащили???

                Да на фиг, на фиг. Пусть уж здесь вангует. А представь, уедет в штаты, получит грин. карту а потом заявится сюда уже как мериканский иксперд. И будет кочевать по всем центральным каналам со своими изрыганиями. Упаси нас Боже от такого зрелища. нам Коуэнов с Винниковыми и Колей Злобиным на поводке хватает. Не хватает, что бы еще эта небритость на голубом глазу маячила.
                Смог
                1. Джедай Сегодня, 09:29
                  А я так думаю, что не берут его к себе потому, что придётся всех тамошних икспердов уволить - этот всех переплюнет. wassat
                  Джедай
                  1. Смог Сегодня, 09:54
                    Цитата: Джедай
                    ридётся всех тамошних икспердов уволить -

                    В ФША резко вырастет уровень безработных? Он же иксперд как я понял ну очень во многих областях......А еще и журналист и блогер......Про биолога молчу, его этому учили.....
                    Смог
                    1. Джедай Сегодня, 10:13
                      Цитата: Смог
                      Он же иксперд как я понял ну очень во многих областях......А еще и журналист и блогер......Про биолога молчу, его этому учили.....

                      На Западе такие иксперды нынче в моде. Достаточно припомнить образование министра обороны Германии. lol
                      Джедай
                      1. Смог Сегодня, 10:27
                        Цитата: Джедай
                        Достаточно припомнить образование министра обороны Германии.

                        Ха!
                        laughing
                        Берегите горло, господа.....
                        Смог
            2. Авель Сегодня, 14:43
              А как насчет определить биологические параметры дрона? Как без биологического образования?
              Авель
          2. 79807420129 Сегодня, 10:36
            Цитата: Safer
            Он, на секундочку, в первую очередь БИОЛОГ, а уже потом военный эксперт

            Да уж what если у нас биологи становятся военными экспердами requestто мне жалко азербайджанцев развесивших уши на чушь наплетенную таким экспёрдом. request
            79807420129
        3. Терский Сегодня, 08:25
          Цитата: Смог
          Фельгенгауэр их в атаку поведет!!!!! С беспилотником наперевес....

          Достаточно вот этой фразы -
          во время Апрельской войны сбивали армянские бронемашины и технику.
          что бы понять с чем на перевес и куда он их поведёт. Если у этого дегенерата бронемашины летают, то скоро и белки в двери постучатся. Наше Вам, hi !
          Терский
          1. катана Сегодня, 10:05
            Цитата: Терский
            Цитата: Смог
            Фельгенгауэр их в атаку поведет!!!!! С беспилотником наперевес....

            Достаточно вот этой фразы -
            во время Апрельской войны сбивали армянские бронемашины и технику.
            что бы понять с чем на перевес и куда он их поведёт. Если у этого дегенерата бронемашины летают, то скоро и белки в двери постучатся. Наше Вам, hi !

            Это могло быть ошибкой редакции .
            катана
            1. Смог Сегодня, 10:32
              Цитата: катана
              Это могло быть ошибкой редакции .

              А могло и не быть.... laughing
              Смог
            2. Orionvit Сегодня, 12:52
              Цитата: катана
              Это могло быть ошибкой редакции

              Не могло, так как "сбивали", в статье, специально выделено жирным шрифтом.
              Orionvit
          2. Yujanin. Сегодня, 12:50
            Терский
            во время Апрельской войны сбивали армянские бронемашины и технику.

            Если у этого дегенерата бронемашины летают, то скоро и белки в двери постучатся.

            Речь идет об израильских ударных бпла с кумулятивными боеголовками, которых в апреле ВС Азербайджана впервые использовал. Кстати после успешного применение этих аппаратов МОП АР решил наладить в Баку лицензионную сборку этих ударных бпла.
            Просвещайтесь!
            Азербайджан создает беспилотники, поражающие боевую технику

            Новая военная техника азербайджанского производства сыграла важную роль в нанесении высокоточных ударов по боевой технике и живой силе противника в апреле 2016 года.

            Читать далее:
            https://ru.sputnik.az/azerbaijan/20170411/4097640
            49/minoboronprom-azerbajdzhana-bespilotniki-brone
            tehnika-boevye.html
            Yujanin.
            1. Терский Сегодня, 17:22
              Цитата: Yujanin.
              Просвещайтесь!

              Мне просвещаться как то недосуг, да и посвящен за свои 59 в немалое, а вот журналисту писавшему новость не помешало бы, ибо сбить можно что то летящее, а ездящее можно только подбить.Как бы не был богат и могуч русский язык, но подменять эти два понятия не удастся даже при его помощи. Просвещайтесь...
              Терский
        4. катана Сегодня, 10:03
          Цитата: Смог
          .
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Ну пусть попробуют тогда Карабах забрать у Армении! Хвастуны...
          Ага! А Паша Фельгенгауэр их в атаку поведет!!!!! laughing С беспилотником наперевес..........

          Ну не стоит передергивать слова Фельгенгауэра - наверняка азербайджанский журналист в свою очередь их так же скорректировал в сторону республики Азербайджан.Одними ударными беспилотниками войну Азербайджан у России не выиграет,но это огромное превосходство над армянской армией.Армян еще более или менее спасает тот факт,что в Азербайджане те явления в области экономики,политики и других,которые подрывают обороноспособность Армении ,так же представлены и расслоение азербайджанского общества так же высоко.
          катана
          1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 10:14
            Цитата: катана
            ,но это огромное превосходство над армянской армией.Армян еще более или менее спасает тот факт,что в Азербайджане те явления в области экономики,политики и других,которые подрывают обороноспособность Армении ,так же представлены и расслоение азербайджанского общества так же высоко.

            Как то вы все витеевато все написали...Вопрос в лоб! Вы Карабах будете возвращать? Или может договоритесь с Арменией..? Россия Армению (хорошая она или плохая не бросит в беде) так уж исторически сложилось..Нам войны не нужно! Вы там с Израилем заигрываете, подставят они вас .. soldier
            ПЛЕННЫЙ
            1. катана Сегодня, 10:57
              Цитата: ПЛЕННЫЙ
              Цитата: катана
              ,но это огромное превосходство над армянской армией.Армян еще более или менее спасает тот факт,что в Азербайджане те явления в области экономики,политики и других,которые подрывают обороноспособность Армении ,так же представлены и расслоение азербайджанского общества так же высоко.

              Как то вы все витеевато все написали...Вопрос в лоб! Вы Карабах будете возвращать? Или может договоритесь с Арменией..? Россия Армению (хорошая она или плохая не бросит в беде) так уж исторически сложилось..Нам войны не нужно! Вы там с Израилем заигрываете, подставят они вас .. soldier

              Вы внимательно посмотрите на мой флаг.От себя добавлю ,что президент Азербайджана Ильхам Алиев не рвется в бой ,он такими малыми диверсионными ,можно сказать ,действиями затывает рот местным азербайджанским ура - патриотам.
              катана
              1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:48
                Цитата: катана
                Вы внимательно посмотрите на мой флаг.От себя добавлю ,что президент Азербайджана Ильхам Алиев не рвется в бой ,он такими малыми диверсионными ,можно сказать ,действиями затывает рот местным азербайджанским ура - патриотам.

                Флаги здесь понятие относительное....А Алиев трус и болтун! soldier
                ПЛЕННЫЙ
                1. Yujanin. Сегодня, 13:09
                  .
                  А Алиев трус и болтун!

                  По идее этот факт Вас должен успокоить, а не возбуждать hi
                  Yujanin.
                  1. Авель Сегодня, 14:49
                    Алиев не трус и не болтун, а очень разумный политик: ласковое теля двух маток сосет. Азербайджан там, где ему выгодно
                    Авель
                  2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 15:17
                    Цитата: Yujanin.
                    .
                    А Алиев трус и болтун!

                    По идее этот факт Вас должен успокоить, а не возбуждать hi

                    Мы вам 100 танков Т-72(новейших) поставили..! Где они .? Почему на Карабах не прут ..Мы их уже давно ждем.. soldier
                    ПЛЕННЫЙ
                    1. Viktor.12.71 Сегодня, 16:31
                      Вас в Карабахе израильскими Спайками пожгли, после чего в МО Армении был кавардак.
                      Viktor.12.71
                    2. Yujanin. Сегодня, 16:36
                      Мы вам 100 танков Т-72(новейших) поставили..! Где они .?

                      Вы точно ничего не путаете?
                      Yujanin.
              2. Yujanin. Сегодня, 13:03
                Ильхам Алиев не рвется в бой ,он такими малыми диверсионными ,можно сказать ,действиями затывает рот местным азербайджанским ура - патриотам.

                В правильном направлении идете товарищи!
                Yujanin.
          2. Смог Сегодня, 10:31
            Цитата: катана
            не стоит передергивать слова Фельгенгауэра

            Я так думаю в 2008 году грузинские журналисты слова Фельгенгауэра не передергивали! И....?????????
            Смог
          3. garnik Сегодня, 10:41
            Ну не стоит передергивать слова Фельгенгауэра - наверняка азербайджанский журналист в свою очередь их так же скорректировал в сторону республики Азербайджан.Одними ударными беспилотниками войну Азербайджан у России не выиграет,но это огромное превосходство над армянской армией.Армян еще более или менее спасает тот факт,что в Азербайджане те явления в области экономики,политики и других,которые подрывают обороноспособность Армении ,так же представлены и расслоение азербайджанского общества так же высоко.

            На постсоветском пространстве ,у всех государств те же проблемы с экономикой и политикой. Когда идет речь о защите границ Ар.цаха,то все распри в Армении отходят на второй план . Что не наблюдается у т.н Азербайджана . Так как его общество состоит из многочисленных народов,которым война не нужна.
            garnik
          4. Yujanin. Сегодня, 11:29
            наверняка азербайджанский журналист в свою очередь их так же скорректировал в сторону республики Азербайджан.

            Воще-то эксперт дал интервью не азербайджанскому, а армянскому Первому информационному каналу. Админ, откорректируйте текст статьи, пожалуйста! http://ru.1in.am/1209459.html
            Yujanin.
      3. Ширьонай Сегодня, 11:46
        Они бы освободили Карабах без проблем, но Армения является российским сателлитом, поэтому до тех пор, пока в Армении стоят российские войска, освобождение оккупированных территорий невозможно.
        Ширьонай
        1. сайгон Сегодня, 12:16
          Проблема в том что они может и хотят без проблем , но память куда её денешь !
          А на память мамедам приходит одно огребание от хачиков ( простите за жаргон ЗакВО)
          сайгон
        2. Brut Сегодня, 14:04
          Цитата: Ширьонай
          Они бы освободили Карабах без проблем

          А почему не "освободили Карабах без проблем" в апреле 2016г.?
          Brut
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:17
      Это что еще за дегенерат , называющий себя российским военным обозревателем и почему он еще числится таковым . Ему только комнатных собачек обозревать а не серьезные темы .
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 08:30
        Цитата: Spartanez300
        Ему только комнатных собачек обозревать а не серьезные темы .

        низяяяя, покусают за такие обоРзения laughing
        LSA57
      2. To be or not to be Сегодня, 10:58
        Spartanez300 Сегодня, 08:17 ↑
        Это что еще за.."
        --за какую музыку платят - такую он и играет--
        To be or not to be
    3. Зяблицев Сегодня, 10:21
      Что он с такой фамилией и такими взглядами на жизнь в России то забыл...? laughing
      Зяблицев
    4. To be or not to be Сегодня, 10:49
      А тем временем..более продвинутой от менее .. wink
      Россия завершила поставки бронетранспортеров БТР-82А в Азербайджан. Об этом в среду на выставке Defense & Security 2017 сообщил ТАСС представитель Военно-промышленной компании, передает Vesti.Az со ссылкой на ТАСС.


      Бронетранспортеры БТР-82А поставлялись в Азербайджан с 2013 года в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Азербайджаном.
      To be or not to be
    5. Geisenberg Сегодня, 13:35
      Цитата: Vard
      Сказка... Чем дальше тем страшнее..


      Пусть даже не сказка. Раз такие они все крутые так милости просим, пусть войну объявят. Посмотрим что от них останется.
      Geisenberg
    6. ЮБОРГ Сегодня, 17:15
      Вы хотели услышать от еврея иных слов??? Для таких нет родины, нет ощущения что он гражданин великой страны, с великой историей. Для таких всё что с Россией связано , это изначально порочно, изначально отвратительно. Поэтому такие "эксперты" будут хвалить хоть племя "Тумбу-Юмбу" у которого появились заводные машинки, но эти машинки намного будут лучше чем те, в которые играют российские дети. На сколько помнится, не одно из изданий, где это лицо(оно!) работало, не является экспертным в военном деле и технике. Его мантры таковы, каков балет в его исполнении. laughing
      ЮБОРГ
  2. Чарик Сегодня, 07:47
    и что беспилота не сбиваются что ли
    Чарик
    1. Tusv Сегодня, 08:11
      Цитата: Чарик
      и что беспилота не сбиваются что ли

      Да щаз фсё не сбивается, как говорят небратья: "Нема дурных" bully
      Tusv
      1. катана Сегодня, 10:10
        Цитата: Tusv
        Цитата: Чарик
        и что беспилота не сбиваются что ли

        Да щаз фсё не сбивается, как говорят небратья: "Нема дурных" bully

        В апреле прошлого года была инфа,что армянский чабан сбил из винтовки один из БЛА.Эта инфа меня как то не утешает,если она и правда - БЛА углубился на значительное расстояние на тепритории Карабаха и только затем был сбит простым чабаном.
        катана
        1. Tusv Сегодня, 10:24
          В апреле прошлого года была инфа,что армянский чабан сбил из винтовки один из БЛА.Эта инфа меня как то не утешает,если она и правда

          Ну збил, так фсе говорите, что ВОР уничтожается из двустволки заряженной солью. Плести можно что угодно.
          Сказали Брейк так и сидите по углам. Смысл отсвечивать? Дождуться, что над Карабахом будет Триколол. На этом вся бравада Армян и Айзербаджанцев закончиться
          Tusv
          1. Paranoid50 Сегодня, 15:01
            Цитата: Tusv
            Дождуться, что над Карабахом будет Триколол. На этом вся бравада Армян и Айзербаджанцев закончиться

            Чёрт побери,нас уже двое! good hi И кто бы что бы не кричал,но это единственный вариант прекратить свару вокруг Карабаха. Причём навсегда. И поставить условие: Россия вернёт Карабах только одному государству: либо Азербайджмении, либо Арменбайджану. Как в анекдоте: "я своё условие выполнил,а ты крутись как хочешь,но похороны завтра..." yes
            Paranoid50
    2. LSA57 Сегодня, 08:33
      Цитата: Чарик
      и что беспилота не сбиваются что ли

      элементарно
      LSA57
      1. Chertt Сегодня, 09:06
        Хороший ролик, эффектный, Но кто такую музыку наложил?. Привкус второсортного фильма создаёт
        Chertt
        1. LSA57 Сегодня, 09:18
          Цитата: Chertt
          Но кто такую музыку наложил?.

          понятия не имею. оригинальная озвучка удалена. есть ещё вообще без звука, хотел его выложить, но ошибся.
          LSA57
      2. профессор Сегодня, 12:24
        Цитата: LSA57
        Цитата: Чарик
        и что беспилота не сбиваются что ли

        элементарно

        Российский МИД официально назвал этот ролик фальшивкой. Вы хотите сказать, что российский МИД врет? request
        профессор
        1. Chertt Сегодня, 13:19
          Цитата: профессор
          Вы хотите сказать, что российский МИД врет?

          Таки нет, Вы сказали, что МИД сказал, что ролик, это неверное неправда? Как сказал культовый советский милиционер "Какие Ваши Докозательства"
          Chertt
    3. Orionvit Сегодня, 12:57
      Цитата: Чарик
      и что беспилота не сбиваются что ли

      Об этом мелкие "счастливые" обладатели "навороченной" техники, стараются не говорить и не думать, главное показать, что они есть. При этом не забывать бить себя пятками в грудь.
      Orionvit
    4. Brut Сегодня, 14:00
      Много чем можно сбить:

      Brut
  3. alkor Сегодня, 07:47
    Смешно. Посмеялсо. Очередная вундервафля. Подумаешь, какая то слаженность войск и их взаимодействие, тактика, стратегия. Вафля решит все!!))
    alkor
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:53
    Впервые в мире армяне создали летающие бронемашины wassat которые азербойджанские беспилотники СБИВАЛИ fool !!!!Вот это автор переборщил с тяжелыми наркотиками fool !!!!
    Геркулесыч
  5. jolly deckhand Сегодня, 07:56
    Не хвались,идучи на рать,а хвались идучи с рати.
    jolly deckhand
    1. Masya Masya Сегодня, 08:11
      Чем хвалятся, на том и провалятся...
      Masya Masya
      1. jolly deckhand Сегодня, 08:18
        love love love love love love love Родителю Привет!!! wink
        jolly deckhand
        1. Masya Masya Сегодня, 08:39
          наше, Вам , с кисточкой!!! love замаскировался?

          love love love
          Masya Masya
      2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:37
        Цитата: Masya Masya
        Чем хвалятся, на том и провалятся...

        Метко и в точку! Умница Мария.. love
        ПЛЕННЫЙ
        1. Masya Masya Сегодня, 08:43
          Виталий love , спасибо конечно, но эт не я, народная мудрость... не надо не чужих заслуг... laughing love
          Masya Masya
  6. Дирижер Сегодня, 07:56
    Да , грозная азеровская армия ))) молодцу моно дать хоть ядрену дубину , но если не хочет и не умеет , то дубина та ерунда. Лучше в Маскве на базаре торговать.
    Дирижер
  7. Tusv Сегодня, 07:58
    если бы Азербайджан не остановился, неизвестно чем бы это закончилось

    Кабы да бы, на носу росли б грибы, на губах варилися, да в рот и катилися. Я вот думаю, как бы Второй создатель Евросоюза, Наполеон и Третий - Гитлер не напали бы на Русь Матушку, что бы было?
    Азербайджан не напал и Мерси Баку - все живы hi
    Tusv
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:12
    Эксперт: Армия Азербайджана сейчас в определённом плане более продвинута, чем армия России
    Они что способны до смерти зажужжать беспилотниками? laughing Продвинутая.Ага.Армяне люлей накидают аж в путь.
    Наблюдатель2014
  9. -ш- Сегодня, 08:20
    где этих контуженных набирают
    -ш-
  10. alavrin Сегодня, 08:21
    Ну в чем-то он все равно прав.... Нефтедоллары позволяют Азербайджану выделять гораздо больше средств на модернизацию. У Армении такой природной ренты нет. Отсюда и Апрельский конфликт завершился тактической победой азербайджанских войск.
    alavrin
    1. Tusv Сегодня, 08:37
      Цитата: alavrin
      У Армении такой природной ренты нет. Отсюда и Апрельский конфликт завершился тактической победой азербайджанских войск.

      Армения нам член ОДКБ, Азербайджан не враг, все закончилось стратегической победой армии Сергея Викторыча Лаврова hi
      Tusv
    2. Brut Сегодня, 13:49
      Нефтедоллары они такие - имеют свойство кончаться. С нынешними ценами на нефть, потоки нефтедолларов уже совсем ни те.


      Товарищи азербайджанцы не в курсе, но по уровню ввп на душу населения мы почти сравнялись, вот и остаеться бравым воякам освабаждать Карабах за клавиатурой.
      Brut
  11. zyzx Сегодня, 08:30
    У азерской армии ,есть один существенный недостаток ,це гарны хтопцы,азербаджанцы. В это она сродни армии саудитов.
    zyzx
  12. KCA Сегодня, 08:37
    Предлагаю армию Азербайджана сравнивать по вооружению и подготовке с равным по численности подразделением, например десантно-штурмовой бригадой
    KCA
  13. ПалБор Сегодня, 08:54
    Армия Азербайджана, может ,и более технически продвинута,чем армия России,но как сказал один чеченский дядька в 2008 году:"Душка у них нету".
    ПалБор
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 09:02
      Цитата: ПалБор
      Армия Азербайджана, может ,и более технически продвинута,чем армия России,но как сказал один чеченский дядька в 2008 году:"Душка у них нету".

      Вот на базарах они "короли".Тут вопросов нет!.
      ПЛЕННЫЙ
  14. rotmistr60 Сегодня, 09:29
    Фельгенгауэр (экс-сотрудник «Независимой газеты» и газеты «Сегодня)
    Наверное и комментировать не стоит. Более продвинута и ладно, главное чтобы российскому еврейскому сообществу "рукопожатных" приятно было. Гозман и иже с ним в восторге.
    rotmistr60
  15. нахтигалзиф Сегодня, 09:42
    Филькинграмотэн лизнул долину меж высоких холмов... wink
    нахтигалзиф
  16. Безразличный Сегодня, 09:46
    Как картавый, так начинает писать русофобские гадости! Эксперд одним словом! Лучше бы с Гватемалой сравнил! Уже была самая лучшая армия в Европе. Грузинская. Ее за пять дней раскатали в ничего и до Тбилиси дошли даже не поняв, что уже город начинается.
    Безразличный
  17. andrej-shironov Сегодня, 09:50
    laughing Очередной эксперд!
    andrej-shironov
  18. Тузик Сегодня, 10:02
    этот эксперт в курсе, что Россия ядерная держава? ни какой, ни какой гаджет не переплюнет ядерную боеголовку.
    Тузик
  19. ибирус Сегодня, 10:30
    "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку." А если серьёзно, это часом не папа той Фельгенгауэр, которая забавные вопросы президенту задавала на встрече с прессой? Ежели да, то семейный подряд получается врунов и всёпропальщиков.
    ибирус
    1. Воложанин Сегодня, 10:51
      Он отчим ей.
      Воложанин
  20. tolmachiev51 Сегодня, 10:31
    -" потому что израильтяне поставляют эту технику Азербайджану,"- и тут реклама и деньги.
    tolmachiev51
    1. Brut Сегодня, 13:56
      Правильно. И причем продают не за копейки. Эти деятели рекламы сумели убедить соседей, что железным куполом можно сбить ракеты искандера, но за это надо заплатить много-много мульенов зелени.
      Brut
  21. Squelcher Сегодня, 10:34
    Откуда берутся такие Ыксперты как Паша?Вот его опус о грузинской армии https://www.google.ru/amp/s/amp.ng.ru/%3fp=http:/
    /nvo.ng.ru/concepts/2008-07-25/13_georgia.html
    Squelcher
  22. ul_vitalii Сегодня, 10:48
    Армия рыночных торговцев однозначно, а в остальном пусть идут лесом. smile
    ul_vitalii
  23. Воложанин Сегодня, 10:50
    Этот Павел,как его там,иксперд ,аналитег и ..... известный.Помнится 7 августа 2008 года он сказал что войны в Осетии не будет.Каждый раз пальцем в небо.И вот снова и опять.Он мне по уровню своей компетентности, почему то Дейва Маджумдара напоминает.Близнецы-братья. P.S.Жаль что тут нельзя прямо выражать свои мысли как на bmpd,сразу забанят.
    Воложанин
  24. Berkut24 Сегодня, 11:06
    Фельгенгауэр.... он не родственник той Фельгенгауэр, которая с микрофоном в студии доигралась?
    Berkut24
  25. Горный стрелок Сегодня, 11:11
    Ну это не эксперт, а ... в общем, понятно. wassat
    Ударные беспилотники - оружие неприятное, и требует специальной оборонительной тактики. И вооружения соответствующего. Но если против них целенаправленно работать, они, в общем, довольно беспомощные. Медленные, низколетящие, слабо видящие ( ну кто на одноразовый дрон будет дорогую оптику ставить?). Ну и слепить их будут лазерами и глушить электромагнитными импульсами.
    Горный стрелок
  26. Ретвизан 8 Сегодня, 11:23
    Ну, говорить о превосходстве над российской армией, даже руководствуясь наличием в некоторых видах вооружений более современных экземпляров это конечно перебор!
    Смысл сетовать на отсутствие ударных дронов, когда при необходимости мы можем позволить себе применение самолетов ВКС, которые "разутюжат" в дым любую инфраструктура противника.
    Ретвизан 8
  27. Алдмит Сегодня, 11:24
    Какова программа минимум, чтобы тебя стали называть военным экспертом?
    Шутка
    Алдмит
  28. Беларусь это Россия Сегодня, 12:00
    Стоит напомнить, что г-н Фельгенгауэр в 2008 году, комментируя конфликт в Южной Осетии, предрекал российской армии "тысячные потери", при этом заявляя, что грузинские войска действуют "слаженно и профессионально".
    Русская армия России Русской православной,Русских православных,народа России Русской православной-единственно самая сильная на планете Земля и лучше всех! Так было,есть и будет ВЕЧНО.
    Беларусь это Россия
  29. ALEA IACTA EST Сегодня, 12:15
    Ножом от меча не отбиваются.
    ALEA IACTA EST
  30. Не либероид Русский Сегодня, 12:33
    вот лизнул так лизнул... видать чего то пообещали журнашлюшке
    Не либероид Русский
  31. cariperpaint Сегодня, 12:42
    http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/
    news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7549000/7
    549043.stm

    советую почитать. там еще те перлы. а что касается военного обозревателя то с дипломом биолога он еще и не то ляпнет.
    cariperpaint
  32. MOSKVITYANIN Сегодня, 12:49
    Стоит напомнить, что г-н Фельгенгауэр в 2008 году, комментируя конфликт в Южной Осетии, предрекал российской армии "тысячные потери", при этом заявляя, что грузинские войска действуют "слаженно и профессионально".

    Ну поэтому он и
    экс-сотрудник «Независимой газеты» и газеты «Сегодня

    Всегда удивлялся названиям статей на этом сайте. Товарищ Фельгенгауэр пишет:
    одним из критериев "превосходства" азербайджанской армии является наличие ударных беспилотников, которых нет ни у Армении, ни у России.

    Допустим, причем тогда название настоящей статьи:
    Армия Азербайджана сейчас более продвинута, чем армия России

    Я понимаю "эксперта" он зарабатывает деньги, печатая статьи по заказу, непонятна позиция сайта ВО....
    MOSKVITYANIN
    1. Yujanin. Сегодня, 13:20
      Допустим, причем тогда название настоящей статьи: Армия Азербайджана сейчас более продвинута, чем армия России

      Похоже Вы тоже догадались, что Topwar/ru вырвал заголовок из контекста?
      Yujanin.
    2. Yujanin. Сегодня, 13:35
      MOSKVITYANIN
      Я понимаю "эксперта" он зарабатывает деньги, печатая статьи по заказу, непонятна позиция сайта ВО...

      На мой взгляд статья служит для усиление разногласия между Россией и Азербайджаном. Выше написанным комментам можно сказать, что задумка "доброжелателя" удалась на пятерочку. Но в этих действиях не нужно винить русских, так как ифопространством России давно управляют нерусские.
      Yujanin.
  33. Стройбат запаса Сегодня, 12:52
    Очередной "икспёрд", продвигающий бред про "ржавую и небоеспособную" армию России. Хлам.
    Стройбат запаса
  34. Anchonsha Сегодня, 13:04
    Да какой же он российский "оборзеватель", это представитель пятой колонны, который по заказу так хочет усилить разногласия между Арменией и Азербайджаном. Просто даже как то неуклюже затронул от радости Россию, потому как ей Нетаньху не дает беспилотников в связи с чем и отсталость в вооружении. Как тогда жить в России если так вот огульно о своей стране.?
    Anchonsha
  35. bobba94 Сегодня, 13:57
    Биолог по образованию. После окончания института занимался молекулярной биологией. После развала СССР, когда ботаники и биологи остались не у дел, Паша подался в журналистику, стал писать на военные темы. Мораль: беда, коль сапоги начнет тачать пирожник......
    bobba94
  36. Авель Сегодня, 14:38
    А как была "продвинута" грузинская армия!!! Американская техника, американские, английские и прочие советники, и тренировочные лагеря.
    Авель
  37. кирпич Сегодня, 14:42
    Еще один жи-эксперд ! am Как вам хорошо живется в России , ненавидя ее. Железный занавес давно поднят ...
    кирпич
  38. Radikal Сегодня, 14:48
    Вообще удивительно - один п_ри_ду_рок, с труднопроизносимой фамилией возомнил себя военным экспертом (правда очень давно), периодически несёт разный бред на военные, и не очень темы, а наши форумчане бросаются всерьез обсуждать эту ахинею! winked
    Radikal
  39. assa67 Сегодня, 15:18
    Цитата: Авель
    ласковое теля двух маток сосет. Азербайджан там, где ему выгодно

    позволю заметить,когда это"двухматочное"теля сильно увлечется,может и от обеих маток в лоб копытом получить...или хозяин под нож пустит....(это из ветеринарной практики)))))))))))
    assa67
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:39
      Вы видимо имели ввиду патологоанатомическую практику, "забылись"....
      MOSKVITYANIN
  40. Dimon19661 Сегодня, 15:45
    иКсперт....
    Dimon19661
  41. strannik1985 Сегодня, 16:09
    Получается ВС Азербайджана сильнее не только ВС РФ, но и Бундесвера, ведь немцы тоже только собираются приобретать ударные БПЛА. Вот такой вот парадокс имени "военного эксперта".
    strannik1985
  42. Немезида Сегодня, 16:10
    Я регулярно читаю в соцсетях заявления совковых нацменов о том,насколько плоха Россия и ее коренное население....У меня к таким только один вопрос,в ответ на который мне обычно грубят - Если так плохо в России и так хорошо у вас почему вы не живете у себя на Родине?! Мы вас в Россию не приглашаем и без вас вполне проживем. Уезжайте на Родину,не нужно в России ( мучиться ),ведь у вас на Родине,по вашему мнению,лучше...чем в России...Надоела русофобия всех этих Новодворских....Сами превратили авиационный завод в Ташкенте в пастбище для баранов и многое другое сгноили,зато так любят ругать Россию и русских и при этом петь себе хвалебные оды...Это просто смешно и по меньшей мере бестактно...
    Немезида
  43. Дед Махно Сегодня, 16:44
    Опять АНАЛитег
    Дед Махно
  44. vovashturman Сегодня, 16:47
    я не понимаю зачем выставлять, высказывание полуфабрикатных, журналишек-делетантов на обсуждение.
    vovashturman
  45. Макс Максов Сегодня, 17:04
    Довыпендриваются, наши Панцирей армянам дадут
    Макс Максов
  46. unignm Сегодня, 18:08
    хвамилия эзспэрта говорит за него всё
    unignm
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