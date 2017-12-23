Эксперт: Армия Азербайджана сейчас более продвинута, чем армия России

В Азербайджане есть, например, ударные беспилотники, которые во время Апрельской войны сбивали армянские бронемашины и технику. У Еревана нет подобных беспилотных летательных аппаратов. Их даже у России нет. Азербайджан сейчас в некоторых вещах более продвинут, нежели Россия, потому что израильтяне поставляют эту технику Азербайджану, а России – нет, так как запрещают американцы. А своими силами мы пока не можем производить такие беспилотники.

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр (экс-сотрудник «Независимой газеты» и газеты «Сегодня) дал интервью азербайджанскому Первому информационному по проблематике Карабахского конфликта. По словам Фельгенгауэра, сегодня азербайджанская армия по некоторым параметрам более продвинута не только на фоне армянской армии, но и на фоне Вооружённых сил России.Фельгенгауэр, находя аргументы для своего заявления, сообщает, что одним из критериев "превосходства" азербайджанской армии является наличие ударных беспилотников, которых нет ни у Армении, ни у России.Напомним, что в июне текущего года Азербайджан провёл испытания ударного беспилотника ZƏRBƏ-5 (версия Heron-TP-XP), предварительно наладив производство на одном из своих заводов.Из заявления упомянутого эксперта (цитата Aze.az ):Другим фактором превосходства азербайджанской армии над армянской Фельгенгауэр называет модернизированную Израилем бронетехнику ВС Азербайджана на фоне советской бронетехники ВС Армении.По словам Фельгенгауэра, ударные беспилотники вооружённых сил Азербайджана уже жгли армянскую бронетехнику в ходе апрельского вооружённого конфликта, и «если бы Азербайджан не остановился, неизвестно чем бы это закончилось».Стоит напомнить, что г-н Фельгенгауэр в 2008 году, комментируя конфликт в Южной Осетии, предрекал российской армии "тысячные потери", при этом заявляя, что грузинские войска действуют "слаженно и профессионально".