18:09 23 декабря

Курды напали на армию САР и обвинили Асада в сговоре с ИГИЛ

Информационные агентства, подконтрольные курдам, заявили о боестолкновениях поддерживаемых США отрядов СДС с подразделениями сирийской армии. Согласно опубликованной информации, правительственные силы якобы обстреляли позиции курдов на восточном берегу Евфрата. Более того, источники сообщили о координации сирийской армией своих атак с террористами ИГИЛ.

В свою очередь, сирийское государственное информагентство SANA обвинило курдские отряды в нападении на правительственную армию в районе деревни Хашам, результатом которой были убиты два десятка курдов.

Эти события, а также нагнетание ситуации средствами массовой информации обеих сторон, свидетельствует об ухудшении отношений между официальным Дамаском и Сирийскими демократическими силами. Все это происходит на фоне заявлений американцев о том, что даже несмотря на поражение ИГИЛ, силы США не собираются покидать Сирию.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Esoteric Сегодня, 09:53
    Все это происходит на фоне заявлений американцев о том, что даже несмотря на поражение ИГИЛ, силы США не собираются покидать Сирию.

    Асаду нужно сделать заявление в ООН (обезопасить себя с юридической стороны) и уничтожить все американские базы на собственной территории (обезопасить себя физически)...Берите пример с КНДР, хотя бы с той же Турции. Американцы могут указывать самим себе в Западном полушарии...
    Esoteric
Картина дня