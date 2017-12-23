Курды напали на армию САР и обвинили Асада в сговоре с ИГИЛ

Информационные агентства, подконтрольные курдам, заявили о боестолкновениях поддерживаемых США отрядов СДС с подразделениями сирийской армии. Согласно опубликованной информации, правительственные силы якобы обстреляли позиции курдов на восточном берегу Евфрата. Более того, источники сообщили о координации сирийской армией своих атак с террористами ИГИЛ.



В свою очередь, сирийское государственное информагентство SANA обвинило курдские отряды в нападении на правительственную армию в районе деревни Хашам, результатом которой были убиты два десятка курдов.



Эти события, а также нагнетание ситуации средствами массовой информации обеих сторон, свидетельствует об ухудшении отношений между официальным Дамаском и Сирийскими демократическими силами. Все это происходит на фоне заявлений американцев о том, что даже несмотря на поражение ИГИЛ, силы США не собираются покидать Сирию.











