18:10 23 декабря

Планы по уничтожению СССР, которым не суждено было сбыться

После окончания Второй Мировой войны, США начали вынашивать планы по уничтожению своего нового главного геополитического противника. Вдохновившись результатами ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, американцы разработали сценарий по сокрушительному удару по СССР. Ударам должны были подвернуться 66 самых крупных городов страны.

Военные США рассчитали, сколько ядерных бомб необходимо для того или иного города, в зависимости от его площади и плотности застройки.
Для уничтожения шести крупнейших населенных пунктов Советского союза, американцам потребовалось бы шесть ядерных бомб. В общей сложности для того, чтобы стереть с лица земли всю страну целиком, США нужно было 204 ядерных заряда.

Руководство СССР было осведомлено о планах американцев. Собственно говоря, это и сподвигло Сталина начать разработку собственного атомного оружия.




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Комментарии 3

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  1. solzh Сегодня, 10:37
    В результате Советский Союз развалили без применения оружия. За развал "спасибо" надо сказать Горбачёву-иуде.
    solzh
  2. mavrus Сегодня, 11:03
    Цитата: solzh
    В результате Советский Союз развалили без применения оружия. За развал "спасибо" надо сказать Горбачёву-иуде.

    Цитата: solzh
    В результате Советский Союз развалили без применения оружия. За развал "спасибо" надо сказать Горбачёву-иуде.

    А Ельцин и прочая либерастня, можно подумать, здесь не причем и им мы вместо "спасибо" скажем "пожалуйста".
    Горбатый - просто дypaк выброшенный на вершину власти, не соображающий о всей ответственности... А вот Борька с гоп-компанией, это совсем другой расклад, он умышленно шёл на предательство.
    mavrus
  3. Аспид 57 Сегодня, 11:40
    Ага! С этим планом Дробшот носятся как с писаной торбой! Но каждый раз забывают сказать, что он должен был претвориться в жизнь в случае широкомасштабного вторжения Советской Армии в Западную Европу! С целью так сказать "землю в Гренаде крестьянам отдать"! В смысле и их загнать в колхозы! Чтобы и европейцам стало нечего жрать!))) Пришлось ограничиться Афганистаном! У них американских ядерных гарантий безопасности не было!
    Аспид 57
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