Планы по уничтожению СССР, которым не суждено было сбыться

После окончания Второй Мировой войны, США начали вынашивать планы по уничтожению своего нового главного геополитического противника. Вдохновившись результатами ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, американцы разработали сценарий по сокрушительному удару по СССР. Ударам должны были подвернуться 66 самых крупных городов страны.



Военные США рассчитали, сколько ядерных бомб необходимо для того или иного города, в зависимости от его площади и плотности застройки.

Для уничтожения шести крупнейших населенных пунктов Советского союза, американцам потребовалось бы шесть ядерных бомб. В общей сложности для того, чтобы стереть с лица земли всю страну целиком, США нужно было 204 ядерных заряда.



Руководство СССР было осведомлено о планах американцев. Собственно говоря, это и сподвигло Сталина начать разработку собственного атомного оружия.











