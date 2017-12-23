18:03 23 декабря

Путин создаёт российский оффшор

Вчера состоялся ряд знаковых событий, касающихся российского бизнеса. С одной стороны, прошла встреча Путина с крупнейшими бизнесменами России, с другой - состоялось подписание важнейшего указа.

На встрече с Путиным отсутствовали Чубайс, Миллер, Абрамович, Фридман, Дерипаска и еще ряд менее крупных фигур. При этом, если в ситуации с Миллером все было ясно - он находится в командировке в Китае, то о причинах отсутствия остальных доподлинно неизвестно. Что это было? Демарш в преддверии 2 февраля? Ведь чуть более, чем через месяц против российских олигархов, так или иначе связанных с Кремлем, могут быть введены персональные санкции, результатом которых может стать заморозка их многомиллиардных счетов.

Как считает аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман, отсутствие эти лиц на встрече с Путиным отражает реальную роль этих людей в Российской Федерации.




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Комментарии 3

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  1. Серж Сердюков Сегодня, 12:39
    Олигархическая верхушка во главе с Путиным кулуарно решала как ей компенсировать свои потери от санкций за счет своего народа и при этом сдеать так, что бы россияне думали что это их грабит Запад
    Серж Сердюков
    1. антивирус Сегодня, 15:42
      отберут ГАЗ и ПАЗ у Дерипаски!!!!!!!!????????????без алюминия
      сколько самолетов в год собирать будем?
      это 2 гл вопроса на ближайшие 5 лет
      и отдельно --занятость
      антивирус
  2. askme Сегодня, 14:12
    Так и знал, что все местные коммунисты, борцуны с "антинародным режимом" - это граждане США, засланные казачки под выборы). Хоть один откровенно показал "личико".
    askme
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