Путин создаёт российский оффшор

Вчера состоялся ряд знаковых событий, касающихся российского бизнеса. С одной стороны, прошла встреча Путина с крупнейшими бизнесменами России, с другой - состоялось подписание важнейшего указа.



На встрече с Путиным отсутствовали Чубайс, Миллер, Абрамович, Фридман, Дерипаска и еще ряд менее крупных фигур. При этом, если в ситуации с Миллером все было ясно - он находится в командировке в Китае, то о причинах отсутствия остальных доподлинно неизвестно. Что это было? Демарш в преддверии 2 февраля? Ведь чуть более, чем через месяц против российских олигархов, так или иначе связанных с Кремлем, могут быть введены персональные санкции, результатом которых может стать заморозка их многомиллиардных счетов.



Как считает аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман, отсутствие эти лиц на встрече с Путиным отражает реальную роль этих людей в Российской Федерации.











