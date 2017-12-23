18:13 23 декабря

Чтиво выходного дня. Как Карл Великий изобрёл военный повод для современного Запада

А рубрике «Чтиво выходного дня» представляем небольшой сюжет о событиях более чем тысячелетней давности, которые по сей день остаются без однозначной трактовки историков. Речь об основателе династии Каролингов короле франков Карле Великом и о его Пиренейском походе. Походе, в котором армия непобедимого Карла, считающегося основателем западноевропейского христианского мира, впервые потерпела сокрушительное поражение.

Историографическая странность состоит в том, что Карл, начиная свой поход в качестве короля-христианина, собирающегося помочь христианам Пиренейского полуострова в борьбе против мусульманского эмира-завоевателя, в конечном итоге оказался убийцей именно христиан. При этом сами христиане, проживавшие на территории современной Испании, возлагали огромные надежды на поход Карла Великого – как на поход освободителя от оккупации со стороны арабов и мавров. Но «освобождения» не состоялось.

В итоге под оккупацию арабов и мавров попали и те территории, которые до прихода Карла мусульманскими не были. В первую очередь речь идёт о Памплоне – христианском городе, который с особой жестокостью был разграблен франками. Скудные исторические источники сообщают о том, что солдаты Карла Великого грабили и убивали в Памплоне всех, несмотря на то, что эти люди были их единоверцами, ожидавшими защиты от франкского христианского войска.


Объяснить это действительно сложно, если не учитывать один нюанс. За Пиренеи огромное по тем временам войско Карла Великого переходило лишь с декларативной целью об «освобождении христиан». На самом деле, для Карла важным было подчинение этих территорий королевству франков – вместе с ресурсами. В качестве косвенного доказательства можно привести тот факт, что поход в Испанию состоялся после беседы с тогдашним главой Сарагосы. А глава этот был мусульманского вероисповедания. Причём мусульманский «губернатор» просил христианского короля помочь ему в борьбе против другого мусульманского предводителя в Испании Абдрахмана – эмира Кордовы.

Естественно, просил не безвозмездно. А именно слово «небезвозмездно» и являлось, как показывают многие другие детали правления будущего первого императора средневековой Западной Европы, ключевым.

То есть, деньги, земли и иные ресурсы – на первом месте, а уж в качестве повода – «помощь христианам». Ничего не напоминает из дня сегодняшнего, если сменить слово «христианизация» на слово «демократизация»?

Напомним, что первый Крестовый поход состоялся лишь спустя три века после похода Карла Великого в Испанию, однако получается так, что именно Карл показал будущим западным поколениям, как можно под благовидным предлогом христианизации и борьбы с оккупантами вести, по сути, завоевательную кампанию, оставляя хаос после вмешательства.

Возвращаясь к нападению войска Карла на христианскую Памплону, нельзя не сообщить о расплате, которая армию франков ожидала. Возмущённые деяниями «братьев-христиан» баски (тогда – васконы) устроили «кровавую баню» для франкских отрядов.

Чтиво выходного дня. Как Карл Великий изобрёл военный повод для современного Запада


15 августа 778 года в Ронсевальском ущелье они атаковали, по одним данным, всё франкское войско, по другим – его арьергард. Франки потерпели поражение, потеряв несколько видных военачальников, включая маркграфа Роланда, воспетого впоследствии в германском эпосе.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 44

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  1. jolly deckhand Сегодня, 10:29
    "То есть, деньги, земли и иные ресурсы – на первом месте"-квинтэссенция статьи!Автору-спасибо,проглотил просто,жаль,что коротенько,читал бы и читал...
    jolly deckhand
    1. Зяблицев Сегодня, 10:45
      После времен Карла в Европах наступили времена феодальной раздробленности, а правоверный халифат контролировал Среднеземное море и фактически препятствовал развитию торговли, поэтому местные корольки страдали ерундой, облагая данью все что двигалось по их территориям и развлекаясь междуусобицами, да и воинственные арабы не собирались останавливаться на достигнутом!Церковь начинает паниковать: паству режут, земли уходят...,всякие Дон Кихоты разводят беспредел а-ля 90-е..Критическая масса достигла своего пика, что и вылилось в идею Крестового похода - поставить арабов на место, очистить торговые пути, спустить пар воинствующей ораве перегибающих палку рыцарей! И все завертелось... laughing
      Зяблицев
      1. Владимир16 Сегодня, 12:07
        Скудные исторические источники сообщают о том, что...

        Вот это самое интересное. Как всегда на западе (да и у нас тоже) - мы знаем об этом, поверьте нам на слово.
        Галиматья не имеющая по собой ни каких оснований. Ни каких фактов. Выдумки людей именующих себя "историками", а по факту сказочники.
        Владимир16
        1. Orionvit Сегодня, 13:18
          Цитата: Владимир16
          Выдумки людей именующих себя "историками", а по факту сказочники

          Так то оно так, но в западной политике по большому счёту, с древних времён ничего не изменилось. Может только методы ведения войны иногда другие, но цели те же.
          Orionvit
      2. Viktor.12.71 Сегодня, 16:15
        Учитывая тот факт что арабы воевали друг против друга почаще чем с христианами наводит на мысль о лживости Европейских историков, шииты резались с суннитами и весь ближний восток был залит кровью, то есть арабы были разрознены и ослаблены не одно столетие. Тогда Европа объединилась против арабской угрозы которой не было, а в наше время они выдумали российскую угрозу.
        Viktor.12.71
    2. Megatron Сегодня, 11:45
      Ну а кто Константинополь разграбил и фактически уничтожил Византию?
      Христиане - крестоносцы!
      Megatron
      1. василий50 Сегодня, 12:22
        Автор видимо побоялся написать что истинными изобретателями *освободительных походов* были христианские деятели, и неважно как они сами себя там называли, католики или протестанты или те кто сегодня зовут себя *православными*. Они все одинаковы. Если про крестовые походы католиков или про инквизицию в Европах пишут много разного, то про крестовые походы византийцев или про кровавое *крещение* РУСИ пишут уже много меньше а то и вовсе одобряют, да и про то что инквизицию в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ отменили в 1836 году стараются не упоминать. Впрочем как и про то по доносам священников в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ убивали целыми селениями. Потом, уже в конце 19 века стали рассказывать про *самосожжения* и даже находить очевидцев таких самосожжений.
        Даже сегодня деятели от религии стесняются и не вспоминают про то что во время Гражданской Войны в КАЖДОЙ банде, у КАЖДОГО атамана были священники. Кстати и у Антонова были священники которые освящали убийства учителей и врачей вместе с семьями, на счету у этих банд были также купцы и *бывшие* дворяне, которых грабили и убивали выпытывая про спрятанные сокровища.
        василий50
        1. Weyland Сегодня, 14:12
          пруфов, конечно, не будет? wassat Особенно насчет
          Цитата: василий50
          что инквизицию в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ отменили в 1836 году стараются не упоминать.

          Ибо отменили ее на сто лет раньше (да и существовала она в РИ, ЕМНИП, всего лет двадцать)
          Weyland
      2. 97110 Сегодня, 13:09
        Цитата: Megatron
        и фактически уничтожил Византию?

        Это византийцы сами. Украинцы с Южного зерно везли для строителей пирамид в Египте, в Чанак-кале по привычке виски брали у агента, заразу и оставили...
        97110
  2. Teberii Сегодня, 10:31
    Историю нужно чтить,а забывший обречен на ее повторение - Мавры возвращаются.
    Teberii
    1. Pirogov Сегодня, 11:28
      Цитата: Teberii
      Историю нужно чтить,а забывший обречен на ее повторение - Мавры возвращаются.

      Европа это заслужила , надеюсь католики получат халифат в Европе , хоть я и православный христианин но для меня именно протестанты ,католики и униаты самые подлые и злейшие враги .
      Pirogov
      1. Orionvit Сегодня, 13:27
        Цитата: Pirogov
        хоть я и православный христианин но для меня именно протестанты ,католики и униаты самые подлые и злейшие враги .

        Традиции традициями, но по мне, так откровенно говоря, вся христианская идея отдаёт не приятным душком, а иногда так просто воняет. Особенно, когда библию вдохновенно почитаешь. Впрочем это касается всех религий, которые были состряпаны на основании торы, где двуличие, просто поражает. Как в том анекдоте про священника:
        - Скажите святой отец, убивать, это грех?
        - Самый страшный, сын мой.
        - А за веру?
        - За веру, это святое дело.
        Orionvit
      2. Hammerlock Сегодня, 13:27
        за протестантов не знаю, а вот католики и униаты эт да. А вообще, я попов ОЧЕНЬ сильно бы сократил (попы-клопы), как не нужную прослойку между Господом и верующим человеком.
        В Евангелии от Матфея сказано:
        6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
        Hammerlock
  3. Tusv Сегодня, 10:31
    Первый основатель Евросоюза. У буржуев праздник, Наконец свершилось. А ОН с башкой то дружил. Знал, что на Востоке злые Русские З балалайкой и ручными медведями
    Tusv
    1. катана Сегодня, 11:39
      Цитата: Tusv
      Первый основатель Евросоюза. У буржуев праздник, Наконец свершилось. А ОН с башкой то дружил. Знал, что на Востоке злые Русские З балалайкой и ручными медведями

      На Востоке тогда "злых" русских не было ,как и "злых " украинцев.А тогдашние франки - это то же не нынешние французы ,а скорее всего нынешние немцы. smile
      катана
      1. 97110 Сегодня, 13:15
        Цитата: катана
        как и "злых " украинцев

        Вы это незалежным не скажите. Кто ж тогда зерном египтян кормил, пока они пирамиды строили? Кто море выкопал, чтобы зерно в Египет возить? Откуда отвал грунта, чтобы грузинам прятаться?
        97110
        1. Васян1971 Сегодня, 17:07
          Цитата: 97110
          Кто ж тогда зерном египтян кормил, пока они пирамиды строили? Кто море выкопал, чтобы зерно в Египет возить? Откуда отвал грунта, чтобы грузинам прятаться?

          И кто, прополаскивая свои онучи, всё выкопанное море загазовал?
          Васян1971
      2. Tusv Сегодня, 14:14
        Цитата: катана
        На Востоке тогда "злых" русских не было

        Здарасти Приекуле. А почему Мы тогда такие большие? Карлушу еще тада забижали наверное были маленьких?. Ушкуйники vs Вигинги, последние ваще решили по другим царствам работать.
        А от куда Варвара краса, дивная коса?
        Не ужто от византийцев." Вар Вар Вара, дочь моя примудрая" В сказке ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок hi
        Tusv
  4. Джедай Сегодня, 10:34
    именно Карл показал будущим западным поколениям, как можно под благовидным предлогом христианизации и борьбы с оккупантами вести, по сути, завоевательную кампанию, оставляя хаос после вмешательства.

    Почему в США ещё не стоят на главных площадях конные статуи Карла из чистаго злата? recourse
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 13:11
      Максим , они его делами ставят ему памятник по всему миру.
      Идущий
    2. 97110 Сегодня, 13:19
      Цитата: Джедай
      Почему в США ещё не стоят на главных площадях конные статуи Карла из чистаго злата

      Афроамериканцы против. Карл то расист, оказывается, был, потому что белый.
      97110
    3. Васян1971 Сегодня, 17:08
      Цитата: Джедай
      Почему в США ещё не стоят на главных площадях конные статуи Карла из чистаго злата?

      Или хотя бы из позолоченного вольфрама.
      Васян1971
      1. Джедай Сегодня, 17:26
        Цитата: Васян1971
        Или хотя бы из позолоченного вольфрама.

        Вполне в духе честной игры со стороны США. wink
        Джедай
  5. Перейра Сегодня, 10:38
    Неплохой экскурс в историю. Особенно потому, что согласно бытующим представлениям героический Роланд пал в битве с маврами.
    Перейра
  6. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 10:41
    Я ничего не понял Карл....Кто кого замочил? laughing
    ПЛЕННЫЙ
    1. ando_bor Сегодня, 11:02
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Я ничего не понял Карл....Кто кого замочил? laughing

      Христианам была непруха, - не климатило, они резались - сокращались, без разницы как,
      А маврам - пруха, их погода пришла, они освободившееся территории занимали, - это был их ландшафт, им даже не нужно было резать тех кто там раньше жил, они сами повырезались, когда климат поменялся.
      А сейчас "маврам" непруха, - Восток усыхает, они режутся - сокращаются, а умные люди знают как история устроена, резню в нужное русло направляют, не всегда правда получается, потому как это естественный процесс - лавина, спустить ее можно а вот подруливать в процессе схода проблематично.
      ando_bor
      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 14:05
        Цитата: ando_bor
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Я ничего не понял Карл....Кто кого замочил? laughing

        Христианам была непруха, - не климатило, они резались - сокращались, без разницы как,
        А маврам - пруха, их погода пришла, они освободившееся территории занимали, - это был их ландшафт, им даже не нужно было резать тех кто там раньше жил, они сами повырезались, когда климат поменялся.
        А сейчас "маврам" непруха, - Восток усыхает, они режутся - сокращаются, а умные люди знают как история устроена, резню в нужное русло направляют, не всегда правда получается, потому как это естественный процесс - лавина, спустить ее можно а вот подруливать в процессе схода проблематично.

        Ну теперь в натуре понял..! С Уважением.. drinks laughing lol
        ПЛЕННЫЙ
        1. ando_bor Сегодня, 16:25
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Ну теперь в натуре понял..! С Уважением..

          Пожалуйста.
          В этом мире все просто, логично, ясно и понятно, если не так, то мы что то не знаем или не правильно понимаем.
          ando_bor
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:05
      В итоге "замочили" тех кто жаждал освобождения и возлагал надежды на франков. Сегодня тоже самое происходит.
      rotmistr60
      1. ando_bor Сегодня, 13:06
        Цитата: rotmistr60
        В итоге "замочили" тех кто жаждал освобождения и возлагал надежды на франков. Сегодня тоже самое происходит.

        В общем то да, но сейчас немного сложнее. Все от погоды зависит, он климата, есть места для мавров, есть для христиан, когда погода мавров к христианам пришла, они сами вырезались, кто недорезанным остался мавры дорезали или они маврами прикинулись.
        Потом погода поменялась и все в обратку пошло - реконкиста.
        Но есть один момент, - христиане приблизительно в 12 веке на "холмы взошли" так называют процесс утраты в результате роста производительных сил строгой привязки к ландшафту, а мавры притормозили, потому христиане по любому мавров превосходят.
        А сегодня когда мавры по естественным причинам, - Восток усыхает, режутся или валят с Мавростана, те кто это понимает, естественные процессы пытаются в нужное русло направить, сегодня можно и в Мавростане порядок поддерживать, потому как мавры то же худо бедно "холмы освоили" но для этого нужно быть диктатором.
        Диктатор который под американцев не лег - ими уничтожается, на него спускают "лавину" - естественные процессы сокращения, при этом спущенную лавину уже проблематично контролировать.
        У нас сейчас все эти закономерности знают, учитывают, и Путин их грамотно применяет.
        ando_bor
      2. Orionvit Сегодня, 13:34
        Цитата: rotmistr60
        Сегодня тоже самое происходит.

        Ни чего не изменилось....
        Зайчишка получил от Волка приглашенье
        Пожаловать к нему с супругой на банкет.
        Другой бы отписал: «…Примите уверенья…
        Я нездоров… Мерси… Пардон… Привет…»
        Но данный Волк, хоть не был гуманистом,
        На зайцев не рычал, когда встречал,
        Их не травил в лесу, не трогал в поле чистом,
        На их поклон поклоном отвечал…
        Вот почему, польщённый приглашеньем,
        Сказав Зайчихе: «Причешись! Пойдём!»,
        Придумав громкий тост, предвидя угощенье,
        И, преисполненный почтенья,
        Явился Заяц к Волку на приём.
        Хозяин гостю рад: «Как долго не видались!
        Да вы поправились!» —
        «На целый килограмм!»
        Пока в прихожей зайчики топтались,
        Хозяин подмигнул зубастым поварам…
        Я тот банкет описывать не буду.
        Для полной ясности я лишь сказать могу,
        Что повара к столу подали блюдо,
        И это было… заячье рагу!

        Сравнение моё, быть может, грубовато,
        Но я имел в виду зайчат в системе НАТО.
        Источник: https://pritchi.ru/id_6048
        Orionvit
      3. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 15:25
        Цитата: rotmistr60
        В итоге "замочили" тех кто жаждал освобождения и возлагал надежды на франков. Сегодня тоже самое происходит.

        Ссученые значит! Ну внатуре беспередел идет ...
        ПЛЕННЫЙ
    3. ник7 Сегодня, 11:11
      Сначала Карл завоевал, расслабился, а потом его самого контратаковали местные, используя знание местности.Разведали нахождение ставки и ударили, перебив офицеров.
      ник7
      1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 11:19
        Цитата: ник7
        Сначала Карл завоевал, расслабился, а потом его самого контратаковали местные, используя знание местности.Разведали нахождение ставки и ударили, перебив офицеров.

        У мавров уже тогда были томагавки.
        dubovitskiy.1947
  7. Masya Masya Сегодня, 10:49
    Ничего не напоминает из дня сегодняшнего, если сменить слово «христианизация» на слово «демократизация» ?

    ничего не меняется в мире этом...не приносят, а насаждают раньше «христианизацию», теперь «демократизацию», в итоге- насилие, кровь, смерть... одним словом- нагло- саксы...
    Masya Masya
  8. Strashila Сегодня, 11:21
    Это начало западной и становление их идеологи... дальнейшие развитие она получила при подставе Византии, навязывая свои ценности... в основном из обещаний лучшей жизни, предать и сдать противнику.
    Strashila
  9. Дирижер Сегодня, 11:47
    Мавры щас тихой сапой лезут а тлорастичная европа умиляется)))
    Дирижер
  10. SCHMEL Сегодня, 11:49
    Франки потерпели поражение, потеряв несколько видных военачальников, включая маркграфа Роланда, воспетого впоследствии в германском эпосе.

    Самыми крупными подразделениями, созданными немецким Абвером для диверсий, разведки, полицейских и карательных акций на территории СССР были батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» – спецподразделения, состоявшие из членов бандеровской ОУН.
    SCHMEL
  11. yarema vishneveckiy Сегодня, 12:33
    Данные о Пиренейском походе сильно разнятся, по другим известиям поход был довольно успешным,только очередное восстание саксов заставило Карла изменить планы и спешно перебросить армию на Восток."То есть, деньги, земли и иные ресурсы – на первом месте"-это к сожалению,обычная цель практически всех войн на земле,в том числе и которых вела Россия))
    yarema vishneveckiy
  12. Altona Сегодня, 12:59
    Цитата: катана
    А тогдашние франки - это то же не нынешние французы ,а скорее всего нынешние немцы.

    ---------------------------------
    Французы, немцы, евреи, а сейчас украинцы - это в историческом смысле весьма молодые названия. Государственность Европы была очень слабой до 19 века.
    Altona
  13. Altona Сегодня, 13:02
    Цитата: yarema vishneveckiy
    "То есть, деньги, земли и иные ресурсы – на первом месте"-это к сожалению,обычная цель практически всех войн на земле

    --------------------------------
    Земля была ценным агрономическим ресурсом, поэтому феодальные государства стремились расширить свои земельные владения. С другой стороны, крестьянское население само охотно переходило под опеку феодала, предлагавшего более щадящие условия эксплуатации. Наглядный пример-Украина.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 13:04
    Цитата: Masya Masya
    теперь «демократизацию», в итоге- насилие, кровь, смерть... одним словом- нагло- саксы...

    ------------------------------
    Еврейские цари тоже отличались особой жестокостью. Обычной практикой было полное вырезание побежденных, то есть банальный геноцид.
    Altona
  15. Weyland Сегодня, 14:10
    Гораздо интереснее другое. Лет за 30 до описываемых событий в Халифате был переворот - династия Аббасидов свергла династию Омейядов. Омейядам удалось удержаться в Испании, создав альтернативный "Кордовский халифат", к которому Аббасиды относились примерно так же, как КНР к Тайваню. Так вот, следите за руками: Карл Великий вступил в союз с Аббасидами (небезызвестным Харуном ар-Рашидом) против Омейядов... и Византии (ибо последняя не торопилась признавать его императором, вполне логично считая его узурпатором титула!)
    Weyland
  16. Нормаль ок Сегодня, 17:25
    считающегося основателем западноевропейского христианского мира

    Основателями западноевропейского христианского мира (как и восточноевропейского) считаются апостолы а не какой-то Карл, пусть даже с титулом Великий.
    Нормаль ок
Картина дня