Чтиво выходного дня. Как Карл Великий изобрёл военный повод для современного Запада

А рубрике «Чтиво выходного дня» представляем небольшой сюжет о событиях более чем тысячелетней давности, которые по сей день остаются без однозначной трактовки историков. Речь об основателе династии Каролингов короле франков Карле Великом и о его Пиренейском походе. Походе, в котором армия непобедимого Карла, считающегося основателем западноевропейского христианского мира, впервые потерпела сокрушительное поражение.Историографическая странность состоит в том, что Карл, начиная свой поход в качестве короля-христианина, собирающегося помочь христианам Пиренейского полуострова в борьбе против мусульманского эмира-завоевателя, в конечном итоге оказался убийцей именно христиан. При этом сами христиане, проживавшие на территории современной Испании, возлагали огромные надежды на поход Карла Великого – как на поход освободителя от оккупации со стороны арабов и мавров. Но «освобождения» не состоялось.В итоге под оккупацию арабов и мавров попали и те территории, которые до прихода Карла мусульманскими не были. В первую очередь речь идёт о Памплоне – христианском городе, который с особой жестокостью был разграблен франками. Скудные исторические источники сообщают о том, что солдаты Карла Великого грабили и убивали в Памплоне всех, несмотря на то, что эти люди были их единоверцами, ожидавшими защиты от франкского христианского войска.Объяснить это действительно сложно, если не учитывать один нюанс. За Пиренеи огромное по тем временам войско Карла Великого переходило лишь с декларативной целью об «освобождении христиан». На самом деле, для Карла важным было подчинение этих территорий королевству франков – вместе с ресурсами. В качестве косвенного доказательства можно привести тот факт, что поход в Испанию состоялся после беседы с тогдашним главой Сарагосы. А глава этот был мусульманского вероисповедания. Причём мусульманский «губернатор» просил христианского короля помочь ему в борьбе против другого мусульманского предводителя в Испании Абдрахмана – эмира Кордовы.Естественно, просил не безвозмездно. А именно слово «небезвозмездно» и являлось, как показывают многие другие детали правления будущего первого императора средневековой Западной Европы, ключевым.То есть, деньги, земли и иные ресурсы – на первом месте, а уж в качестве повода – «помощь христианам». Ничего не напоминает из дня сегодняшнего, если сменить слово «христианизация» на слово «демократизация»?Напомним, что первый Крестовый поход состоялся лишь спустя три века после похода Карла Великого в Испанию, однако получается так, что именно Карл показал будущим западным поколениям, как можно под благовидным предлогом христианизации и борьбы с оккупантами вести, по сути, завоевательную кампанию, оставляя хаос после вмешательства.Возвращаясь к нападению войска Карла на христианскую Памплону, нельзя не сообщить о расплате, которая армию франков ожидала. Возмущённые деяниями «братьев-христиан» баски (тогда – васконы) устроили «кровавую баню» для франкских отрядов.15 августа 778 года в Ронсевальском ущелье они атаковали, по одним данным, всё франкское войско, по другим – его арьергард. Франки потерпели поражение, потеряв несколько видных военачальников, включая маркграфа Роланда, воспетого впоследствии в германском эпосе.