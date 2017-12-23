18:15 23 декабря

«Прихватизация 2.0»: Россию ждет принудительная распродажа госактивов

Два месяца назад российское правительство приняло решение отказаться от идеи возвращения из оффшоров капитала крупных отечественных корпораций. Причиной тому стала "негативная оценка" этой идеи комиссией во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым. Чиновники пришли к выводу, что перевод системообразующих корпораций под российскую юрисдикцию может нанести удар по отечественной экономике.

Сотни миллиардов долларов, полученные за счет реализации нефтегаза, при попустительстве правительства годами выводились за рубеж. Они вкладывались в элитную недвижимость, в премиальные западные активы.

Согласно данным американского Бюро экономических исследований, на 2016 граждане России хранили в оффшорах сумму, почти равную отечественному ВВП - около 1 триллиона долларов. Большая часть этих денег принадлежит крупным нефтегазовым компаниям России.




3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vladimirvn Сегодня, 11:41
    А вы заметили, что фразу "в это непростое для страны время..." в России можно использовать в любое время?
    vladimirvn
    1. Greenwood Сегодня, 12:30
      У нас с перестроечных времён длится "непростое время" и не имеет тенденций к прекращению.
      Greenwood
  2. Алексей 74 Сегодня, 14:02
    В последние 20 лет у нас нет государства.У нас есть воры и те кто их покрывает и защищает
    Алексей 74
Картина дня