«Прихватизация 2.0»: Россию ждет принудительная распродажа госактивов

Два месяца назад российское правительство приняло решение отказаться от идеи возвращения из оффшоров капитала крупных отечественных корпораций. Причиной тому стала "негативная оценка" этой идеи комиссией во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым. Чиновники пришли к выводу, что перевод системообразующих корпораций под российскую юрисдикцию может нанести удар по отечественной экономике.



Сотни миллиардов долларов, полученные за счет реализации нефтегаза, при попустительстве правительства годами выводились за рубеж. Они вкладывались в элитную недвижимость, в премиальные западные активы.



Согласно данным американского Бюро экономических исследований, на 2016 граждане России хранили в оффшорах сумму, почти равную отечественному ВВП - около 1 триллиона долларов. Большая часть этих денег принадлежит крупным нефтегазовым компаниям России.











