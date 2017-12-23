Жириновский участвует, Зюганов - нет...
Стало известно о том, что в отличие от лидера ЛДПР Владимира Жириновского лидер КПРФ Геннадий Зюганов не будет баллотироваться в качестве кандидата на президентский пост в 2018 году. Вместо этого Зюганов, как сообщается, возглавит Высший совет народно-патриотических сил, который станет и предвыборным штабом Павла Грудинина – директора преуспевающего подмосковного совхоза им.Ленина.
Выступая перед началом партийного съезда КПРФ, Зюганов сообщил, что ЦК партии накануне единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Павла Грудинина. При этом сам Грудинин принял предложение поучаствовать в выборах президента в 2018 году в качестве кандидата, поддерживаемого Коммунистической партией РФ. По последним данным, сам Грудинин членом КПРФ не является.
Геннадий Зюганов отмечает, что Грудинин вместе с представителями Совета народно-патриотических сил в ближайшее время представит свою программу.
Официальный сайт КПРФ:
Секретарь ЦК КПРФ Леонид Калашников, ставший «звездой экрана», сообщает:
Для справки: Павел Грудинин является заместителем Председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса.
Выступая перед началом партийного съезда КПРФ, Зюганов сообщил, что ЦК партии накануне единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Павла Грудинина. При этом сам Грудинин принял предложение поучаствовать в выборах президента в 2018 году в качестве кандидата, поддерживаемого Коммунистической партией РФ. По последним данным, сам Грудинин членом КПРФ не является.
Геннадий Зюганов отмечает, что Грудинин вместе с представителями Совета народно-патриотических сил в ближайшее время представит свою программу.
Официальный сайт КПРФ:
Грудинин является выдвинутым кандидатом от широких народно-патриотических сил Компартии РФ, и он идёт на выборы с программой КПРФ "10 шагов достойной жизни".
Секретарь ЦК КПРФ Леонид Калашников, ставший «звездой экрана», сообщает:
Зюганов считает, что ему надо возглавлять Совет, который будет объединять входящие в него лево-патриотические силы. В Совет будут входить 20 человек от КПРФ, наиболее авторитетных. Они будут поддерживать Грудинина и не давать ему "заблудиться" где-то.
Для справки: Павел Грудинин является заместителем Председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/kprfnews
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