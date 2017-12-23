18:06 23 декабря

Жириновский участвует, Зюганов - нет...

Стало известно о том, что в отличие от лидера ЛДПР Владимира Жириновского лидер КПРФ Геннадий Зюганов не будет баллотироваться в качестве кандидата на президентский пост в 2018 году. Вместо этого Зюганов, как сообщается, возглавит Высший совет народно-патриотических сил, который станет и предвыборным штабом Павла Грудинина – директора преуспевающего подмосковного совхоза им.Ленина.

Жириновский участвует, Зюганов - нет...


Выступая перед началом партийного съезда КПРФ, Зюганов сообщил, что ЦК партии накануне единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Павла Грудинина. При этом сам Грудинин принял предложение поучаствовать в выборах президента в 2018 году в качестве кандидата, поддерживаемого Коммунистической партией РФ. По последним данным, сам Грудинин членом КПРФ не является.


Геннадий Зюганов отмечает, что Грудинин вместе с представителями Совета народно-патриотических сил в ближайшее время представит свою программу.

Официальный сайт КПРФ:
Грудинин является выдвинутым кандидатом от широких народно-патриотических сил Компартии РФ, и он идёт на выборы с программой КПРФ "10 шагов достойной жизни".


Секретарь ЦК КПРФ Леонид Калашников, ставший «звездой экрана», сообщает:
Зюганов считает, что ему надо возглавлять Совет, который будет объединять входящие в него лево-патриотические силы. В Совет будут входить 20 человек от КПРФ, наиболее авторитетных. Они будут поддерживать Грудинина и не давать ему "заблудиться" где-то.


Для справки: Павел Грудинин является заместителем Председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/kprfnews
48

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 256

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. andrej-shironov Сегодня, 10:46
    Эх, жалко мне Грудинина, умный дядька, по крайней мере грамотные вещи говорит. Но в контексте КПРФ его просто пользуют. Как говориться: не можешь погасить протест-возглавь его! Зюганов понял что его шансы очень низки.
    andrej-shironov
    1. oleg-gr Сегодня, 10:48
      Зюганов хочет стать серым кардиналом в случае победы Грудинина. "Руководящая и направляющая сила". Не забыта КПСС.
      oleg-gr
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:51
        Это да Современная КПРФ взяла всё плохое от КПСС брежневской эпохи.
        andrej-shironov
        1. Ныробский Сегодня, 11:31
          Цитата: andrej-shironov
          Это да Современная КПРФ взяла всё плохое от КПСС брежневской эпохи.

          Ну и? Что конкретно плохого взяла КПРФ от КПСС? На мой взгляд, "Единая Россия" это и есть ремейк КПСС в худшем его варианте - однопартийная система власти, хоть по вертикали, хоть по горизонтали. Кого не "хлопнут" на коррупции, или на банальной взятке, начиная от главы завшивленного районного муниципалитета, до министра экономического развития России то представитель Едра. Им свои провалы даже свалить не на кого - куда ни плюнь одно Едро. Вы в программу КПРФ вообще хоть одним глазом заглядывали?
          Ныробский
          1. andrej-shironov Сегодня, 11:34
            Я не адепт ЕР,так что вы не услышите от меня слов в защиту wink Мне не важна программа КПРФ-набор невыполнимых пожеланий, я смотрю по её делам на современном этапе.
            andrej-shironov
            1. Rostislav Сегодня, 11:42
              Дела то как раз нормально идут. Поинтересуйтесь успехами народных предприятий, которые они создают, - успешно работают.
              Rostislav
              1. andrej-shironov Сегодня, 11:45
                Уважаемый Ростислав, дайте пожалуйста ссылки. С удовольствием почитаю, может и поменяю своё мнение.
                andrej-shironov
              2. РУСС Сегодня, 14:31
                Цитата: Rostislav
                Дела то как раз нормально идут. Поинтересуйтесь успехами народных предприятий, которые они создают, - успешно работают.

                Кроме подмосковного совхоза больше ничего и нет....
                РУСС
            2. Стропорез Сегодня, 11:52
              Цитата: andrej-shironov
              то да Современная КПРФ взяла всё плохое от КПСС брежневской эпохи.

              Цитата: andrej-shironov
              Это да Современная КПРФ взяла всё плохое от КПСС брежневской эпохи.

              Грудинина выдвинула широкая коалиция Народно Патриотических сил!!!
              КПРФ-всего лишь часть коалиции.
              Стропорез
              1. andrej-shironov Сегодня, 15:41
                Уважаемый Стропорез. Кто ещё входит в эту коалицию?
                andrej-shironov
                1. Стропорез Сегодня, 16:05
                  Цитата: andrej-shironov
                  Уважаемый Стропорез. Кто ещё входит в эту коалицию?

                  Все "левые" организации не входящие в кпрф, правозащитники, Союз Офицеров СССР,Ветераны ВМФ, союз православных, центристы, националисты, монархисты, партия Дело, Стрелков, Квачков, Барабаш -их организации, Ветераны ВДВ и т.д.
                  Наберите в поиске ПДС НПСР -Правительство Народного доверия-всего 45-ть регионов.(можно видео посмотреть)
                  Цитата: Голован Джек
                  Что, можно уже "Уря"?

                  Отставить! soldier Ещё рано, но Мы постараемся good
                  Стропорез
              2. Голован Джек Сегодня, 15:42
                Цитата: Стропорез
                Грудинина выдвинула широкая коалиция Народно Патриотических сил!!!
                КПРФ-всего лишь часть коалиции

                Что, можно уже "Уря"? feel
                Голован Джек
            3. СРЦ П-15 Сегодня, 11:56
              Жириновский участвует, Зюганов - нет...

              Участие Жириновского и Зюганова, или неучастие - это второстепенно. Главное, чтобы народ участвовал в выборах! Если прочитать все комментарии пользователей на ВО, то создаётся впечатление, что за Путина голосовать почти никто не будет. Появился Грудинин и все переметнулись на его сторону. Только дело в том, что голосовать будет простой народ, который не на форумах рассиживается, а работает не покладая рук! Вот к кому надо прислушаться, а не к тем, кто здесь кричит "долой Путина". Как бы на сайте не усердствовали антипутинские пользователи, быть Путину президентом или не быть - решать народу, а не бездельникам, которые протирают задницу за компом! И хватит возмущаться, что выборы будут нечестными и всё решено заранее. У нас в стране выборы проходят намного демократичнее и честнее, чем на западе. Пора уже это признать! И заслуга в этом, как раз, Путина! И сколько бы не пошло на выборы разных грудининых, я голосовать пойду за Путина, хотя против самого Грудинина ничего против не имею.
              СРЦ П-15
              1. сорок восьмой Сегодня, 12:14
                Цитата: СРЦ П-15
                голосовать будет простой народ, который не на форумах рассиживается, а работает не покладая рук!

                Голосовать будет любой народ. И который на форумах рассиживается, и который работает непокладая рук.
                Цитата: СРЦ П-15
                решать народу, а не бездельникам, которые протирают задницу за компом!

                Аналогично вышесказанному. Бездельники, которые протирают задницу за компом, это часть народа.
                Ну и вопрос Вам, как завсегдатаю этого сайта: Вы себя к какой части относите - к непокладающим рук рабочим или протирающим задницу за компом бездельникам?
                сорок восьмой
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:04
                  Цитата: сорок восьмой
                  Ну и вопрос Вам, как завсегдатаю этого сайта: Вы себя к какой части относите - к непокладающим рук рабочим или протирающим задницу за компом бездельникам?

                  А к кому Вы меня отнесёте, если я пенсионер и по мере возможности работаю. И у меня не хватает времени, чтобы целыми днями сидеть у компа. Поэтому и отвечаю иногда на комменты с опозданием.
                  СРЦ П-15
              2. Владимир16 Сегодня, 12:21
                Я буду голосовать за того, кто не предлагает революции. За того, кто реально может контролировать страну, армию, спецслужбы. Пока это посилу лишь Путину. Его команда рулит.
                Смена руководителя страны в настоящий момент времени на любого кроме Путина влечет за собой смену всех и всего. Переводя на русский будет писец.
                При новом царе изменения происходили но не в революционном масштабе. При советах партия гарантировала приемлемость власти.
                Смена династии Ририковичей на Романовых это результат смуты. Была ж.опа в тот момент на Руси. Смена Романовых на КПСС - результат следующей смуты. Была ж.опа на Руси..Миллионы погибших в каждой смуте.
                Горбатый создал очередную смуту. Результат миллионы нищих и миллионы преждевременных смертей наших отцов.
                Хватит уже.
                Задача Путина за очередной срок создать приемлемость власти на Руси без смут.
                В этом его историческая миссия.
                Не сделает этого - будет нам ж.опа. И армия не поможет.
                Владимир16
                1. Стропорез Сегодня, 14:34
                  Цитата: Владимир16
                  Не сделает этого - будет нам ж.опа. И армия не поможет.

                  Не сделает!Он ведёт страну в пропасть, всё произойдёт раньше ,чем выдумаете.
                  Цитата: Владимир16
                  Смена руководителя страны в настоящий момент времени на любого кроме Путина влечет за собой смену всех и всего.

                  А вы любите чубайса,медведева наибулину, грефа,кудрина, орешкина, ковальчуков, ротенбергов, усмановых,фридманов?
                  Объясните, что для вас лично будет плохого, если этих людишек "уйдут"?
                  Цитата: Владимир16
                  Переводя на русский будет писец.

                  Обоснуйте ,если сможете.
                  Стропорез
                  1. Вадим237 Сегодня, 15:31
                    "Для вас лично будет плохого, если этих людишек "уйдут" Если это произойдёт, можете ожидать закрытие и банкротство всех предприятий, которыми они владеют и хороший подрыв экономики, в следствии.
                    Вадим237
              3. faiver Сегодня, 12:37
                я наверно сделаю для вас открытие, но львиная доля "простого народа" который работает не покладая рук на выборы не пойдет - люди не верят власти и власть сама в этом виновата...
                faiver
                1. Владимир16 Сегодня, 13:01
                  Ты-то октуда знаешь, открыватель? За себя говори. Сколько человек из 146 миллионов ты знаешь лично, и сколько человек решили тебя проинформировать о решении голосовать? Один, два, или три?
                  Обычно за народ говорят те, кто сами из себя ни черта не представляют. hi
                  Владимир16
                  1. SOF Сегодня, 13:45
                    Цитата: Владимир16
                    Обычно за народ говорят те, кто сами из себя ни черта не представляют

                    good
                    ...и это есть истина!
                    18 марта 2018 года покажет кто есть кто.
                    Коней на переправе, тем паче, когда вокруг стая волков, НЕ МЕНЯЮТ. Кому как не нам это знать.
                    Ровно столько лет назад уже был прецедент, когда в угоду политике чуть не слили всю державу.
                    SOF
                    1. faiver Сегодня, 13:58
                      "кони" ваши уже всю страну ободрали как липку...
                      вас кхм кхм а вы крепчаете...
                      faiver
                    2. РУСС Сегодня, 14:36
                      Цитата: SOF
                      Коней на переправе, тем паче, когда вокруг стая волков, НЕ МЕНЯЮТ. Кому как не нам это знать.

                      Я это слышал ещё в 90-х когда на выборы шло кремлевское движение "Наш дом Россия", а потом и на президентских выборах.
                      РУСС
                    3. Гардамир Сегодня, 16:00
                      Коней на переправе, тем паче, когда вокруг стая волков, НЕ МЕНЯЮТ
                      Загнанных лошадей пристреливают не правда ли?
                      Гардамир
                  2. faiver Сегодня, 13:56
                    тыкать неуважаемый своему отражению в зеркале будете
                    за себя я и так могу сказать что на выборы один хрен пойду, но исходя того что я вижу от выборов к выборам - люди на выборы не ходят в большинстве своем...
                    faiver
                2. JIaIIoTb Сегодня, 13:26
                  Чем мне "нравятся" либеральноголовые, это не пробиваемым самомнением.
                  Их точка зрения самая "правильная"! Все что они изрекают истина последней инстанции. Даже если это ложь!
                  JIaIIoTb
                  1. РУСС Сегодня, 14:37
                    Цитата: JIaIIoTb
                    Чем мне "нравятся" либеральноголовые, это не пробиваемым самомнением.
                    Их точка зрения самая "правильная"! Все что они изрекают истина последней инстанции. Даже если это ложь!

                    Тоже самое они ответят урапатриотам.
                    РУСС
              4. Weyland Сегодня, 13:16
                Цитата: СРЦ П-15
                голосовать будет простой народ, который не на форумах рассиживается, а работает не покладая рук!

                Что-то похожее я уже встречал века полтора назад...

                «Феодал! - закричал на него патриот, -
                Знай, что только в народе спасенье!»
                Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,
                Так за что ж для меня исключенье?»
                Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!
                Править Русью призван только черный народ!
                То по старой системе всяк равен,
                А по нашей лишь он полноправен!»
                (А.К. Толстой, "Поток-богатырь")
                Weyland
              5. РУСС Сегодня, 14:32
                Цитата: СРЦ П-15
                быть Путину президентом или не быть - решать народу, а не бездельникам, которые протирают задницу за компом!

                Ну почему же протирают? Может работа у них такая - охранники например laughing
                РУСС
              6. serg.shishkov2015 Сегодня, 15:14
                я хоть и сижу на ВО, но на посылочном вкалываю так ,что глаза на лоб,кишки из ж,,,А голосовать буду за ВВП и не скрываю этого, хоть и живу хррррр,!
                serg.shishkov2015
                1. Путник Сегодня, 17:37
                  Цитата: serg.shishkov2015
                  голосовать буду за ВВП и не скрываю этого, хоть и живу хррррр,!
                  За яхты и дворцы олигархов? За офшоры и ценные бумажки США? За санкции и раскол русского народа? За обнищание населения? За системный кризис и упадок промышленного производства?
                  Путник
            4. РУСС Сегодня, 14:30
              Цитата: andrej-shironov
              Мне не важна программа КПРФ-набор невыполнимых пожеланий, я смотрю по её делам на современном этапе.

              А на современном этапе КПРФ смотрит в рот Кремлю.
              РУСС
          2. Pirogov Сегодня, 11:45
            Цитата: Ныробский
            Вы в программу КПРФ вообще хоть одним глазом заглядывали?

            А что эту программу кто то собирается выполнять ? КПРФ не чем не отличается от ЕР те же воротилы только отодвинутые на вторые роли .
            Pirogov
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:06
              Pirogov
              КПРФ не чем не отличается от ЕР те же воротилы только отодвинутые на вторые роли .
              Ага, прям все одни ворюги и коррупционеры.Только на Западе настоящие бескорыстные управленцы.Слышали про то что у нас всё плохо .Там всё зачипись.Может еще вече на Красной площади организуем? Мечта всех вражин России.
              Наблюдатель2014
              1. Pirogov Сегодня, 13:23
                Цитата: Наблюдатель2014
                Ага, прям все одни ворюги и коррупционеры.Только на Западе настоящие бескорыстные управленцы.Слышали про то что у нас всё плохо .Там всё зачипись.Может еще вече на Красной площади организуем? Мечта всех вражин России.

                Ваши претензии ко мне смешны . Если Вы внимательно бы читали комментарии то поняли ,что коллеге который расхваливал КПРФ я написал ,что КПРФ те же люди ,что и в ЕР и все их программы так ими и останутся . А к чему Вы приплели запад, вече, Красная площадь , мне не понятно я далёко не поклонник запада . Держите себя в руках ув. Наблюдатель и не ищите врагов там где их нет.
                Pirogov
            2. Lars971A Сегодня, 14:35
              А программы у всех кандидатов в президенты примерно одинаковые, так что нужно смотреть на реальные дела.А дела такие реформа МВД провалилась, пенсионная реформа провалилась, внешняя политика провалилась, я не имею ввиду Сирию,имею ввиду Украины как наиболее болезненную для нашей страны
              Lars971A
              1. Вадим237 Сегодня, 15:40
                "Имею ввиду Украины" С ней всё кончено, пускай дальше этот балласт катятся к обрыву бесконечности, страна предателей и трусов, с бандеровским устоем, за редким исключением, нам она зачем не нужна, у нас свои проблемы - помогать мы им не будем.
                Вадим237
              2. turbris Сегодня, 15:57
                Lars971A - ну вам точно не надо идти на выборы, раз у вас все провалилось, хочу вам сказать, что кого бы нет выбрали - лично у вас все будет продолжать проваливаться, так зачем ходить?
                turbris
          3. Sovetskiy Сегодня, 12:38
            Цитата: Ныробский
            Кого не "хлопнут" на коррупции, или на банальной взятке, начиная от главы завшивленного районного муниципалитета, до министра экономического развития России то представитель Едра

            Я бы по другому перефразировал: "Не хлопнут, а сольют свои же").
            Sovetskiy
          4. BlombiRus Сегодня, 13:18
            Цитата: Ныробский
            Цитата: andrej-shironov
            Это да Современная КПРФ взяла всё плохое от КПСС брежневской эпохи.

            Ну и? Что конкретно плохого взяла КПРФ от КПСС? На мой взгляд, "Единая Россия" это и есть ремейк КПСС в худшем его варианте - однопартийная система власти, хоть по вертикали, хоть по горизонтали. Кого не "хлопнут" на коррупции, или на банальной взятке, начиная от главы завшивленного районного муниципалитета, до министра экономического развития России то представитель Едра. Им свои провалы даже свалить не на кого - куда ни плюнь одно Едро. Вы в программу КПРФ вообще хоть одним глазом заглядывали?

            А никто едросинят и не нахваливает. Натуральная скотобаза. И комунизды от туда же, и жирипуцли из комуниздов. Массовик-затейник. Даррмоеды!
            BlombiRus
          5. alexmach Сегодня, 15:16
            На мой взгляд, "Единая Россия" это и есть ремейк КПСС

            Это пожалуй правда, только вот у КПСС ещё вроде какая-то идеология была.
            КПРФ - пародия и паразиты.
            alexmach
          6. Shelest2000 Сегодня, 16:25
            Кого не "хлопнут" на коррупции, или на банальной взятке, начиная от главы завшивленного районного муниципалитета, до министра экономического развития России то представитель Едра. Им свои провалы даже свалить не на кого - куда ни плюнь одно Едро. Вы в программу КПРФ вообще хоть одним глазом заглядывали?

            Вот соглашусь с Вами. На данный момент,все эти "справедливые России",Жирик с ЛДПР,Собчачка и прочая,прочая - всего лишь лелеемый который год,пусть и с разными именами и названиями,проект отбора голосов у коммунистов. Не более того. И проект очень успешный. Достаточно посмотреть,как голосует ЛДПР по законопроектам - практически в 100% с ЕдРом.
            зы. Грудинин на сегодняшний день единственный кандидат с внятной программой развития производства и с/хозяйства(за него и отдам свой голос),в отличии от ВВП с его старыми песнями о главном на прошедшей конференции,которую можно было и не слушать - всё то же самое,что и год назад.Увы. Выберет себя ВВП очередной раз в Президенты - попадет в книгу Гинесса,переплюнув Брежнева.
            Shelest2000
        2. Lars971A Сегодня, 14:25
          КПСС и КПРФ это просто младенцы по сравнению с сегодняшней ЕДИНОЙ РОССИЕЙ , это однозначно
          Lars971A
        3. Путник Сегодня, 17:25
          В статье намеренно замалчивается важная деталь: Грудинин - представитель широкого народно-патриотического фронта,в который входят левые и правые, в том числе, националисты и монархисты. В настоящее время мы являемся свидетелями уникального события: объединения всех патриотических сил России, нацеленных на преодоление олигархического, офшорного курса власти, выведения страны из системного кризиса.
          Путник
      2. To be or not to be Сегодня, 11:42
        "Зюганов возглавит Высший совет народно-патриотических сил, который станет и предвыборным штабом Павла Грудинина"
        На кого будет работать Зюганов. От такой поддержки ... Грудинкин только потеряет голоса
        To be or not to be
      3. Дирижер Сегодня, 11:59
        Вы считаете, что у Грудинина есть шансы? Фигура он не известная особо, электорат компартии медленно, но верно усыхает, Зю, просто решил не подставляться под очередной проигрыш. А может и действительно есть какие то наметки об оздоровлении и укреплении компартии.
        Дирижер
        1. ротмистр Сегодня, 12:32
          Цитата: Дирижер
          Вы считаете, что у Грудинина есть шансы? Фигура он не известная особо, электорат компартии медленно, но верно усыхает, Зю, просто решил не подставляться под очередной проигрыш. А может и действительно есть какие то наметки об оздоровлении и укреплении компартии.

          Анекдот в тему;
          -Абрам продает вареные яйца на рынке по 10 коп. за штуку.
          -Иван удивляется; Абрам , ты у меня покупаешь сырые по 10коп, варишь их и продаешь по 10.коп. Где же прибыль?
          Абрам отвечает: Ну во первых навар, а во вторых Я ПРИ ДЕЛЕ,.
          ротмистр
        2. turbris Сегодня, 16:00
          Дирижер - Я только ставлю на то, победит ли он Зюганова, по сравнению с прошлыми выборами, а шансов стать президентом у него конечно никаких нет.
          turbris
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:18
        oleg-gr
        Зюганов хочет стать серым кардиналом в случае победы Грудинина. "Руководящая и направляющая сила". Не забыта КПСС.
        Каким там серым кардиналом. Стране сильный премьер министр нужен.Какой там с Грудинина президент?! Председатель колхоза.Что он там соображает в геополитике.Или безопасности страны.Нам повторяюсь сильный управленец нужен Если хотите завхоз.Я вот считаю что с Грудинина классный бы примьер получился.В связке с Путиным.Но лезть Грудинину в президенты нет .Рано.Был уже у нас силянин один.Горбачёв звали.Было бы умным и правильным шагом премьером его сделать.Но для начало пусть в выборах поучаствует.Может у Путина предлог его в правительство забрать будет.Ибо сами все видите.Страну достала эта ситуация. Перечислять не буду.И так все в курсе наши проблемы.
        Наблюдатель2014
        1. freddyk Сегодня, 12:51
          Цитата: Наблюдатель2014
          Стране сильный премьер министр нужен.Какой там с Грудинина президент?! Председатель колхоза.Что он там соображает в геополитике.Или безопасности страны.Нам повторяюсь сильный управленец нужен Если хотите завхоз.Я вот считаю что с Грудинина классный бы примьер получился.В связке с Путиным.Но лезть Грудинину в президенты нет .Рано.Был уже у нас силянин один.Горбачёв звали.Было бы умным и правильным шагом премьером его сделать


          Отчасти согласен с Вами. Но связки с Путиным не будет. Путин уже в связке с олигархами и казнокрадами. Он же нам ясно сказал- правительство и премьер его полностью устраивают. Хорошо проявил себя во внешней политике? Пусть поработает в МИД, под присмотром Компартии. А проблема Горбачёва не в том, что он селянин, а в том , что он( цензура) и предатель.
          freddyk
        2. Sovetskiy Сегодня, 12:54
          Цитата: Наблюдатель2014
          Может у Путина предлог его в правительство забрать будет.Ибо сами все видите.Страну достала эта ситуация

          А Путина как раз устраивает такая ситуация с Правительством, от работы которой он испытывает только положительные эмоции.
          Кстати, если бы он сказал противоположное, догадайтесь, на кого бы повернулся "возмущенный глас народа"?)). А так , народ просто "не понимает" почему он их держит. Консенсус между властью и народом однако!)
          Sovetskiy
        3. Путник Сегодня, 17:48
          Цитата: Наблюдатель2014
          Что он там соображает в геополитике
          А вы думаете во власти кто-то понимает в геополитике? Не смешите. Они хорошо разбираются в офшорах и только. Грудинин выдвинут широким фронтом патриотических сил левых и правых, имеется прекрасная программа, сильное правительство. Грудинин и патриотическое правительство способно вытащить Россию из болота, в которое затащили туда либералы и олигархи.
          Путник
      5. БАРХАН Сегодня, 12:27
        Цитата: oleg-gr
        Зюганов хочет стать серым кардиналом в случае победы Грудинина. "Руководящая и направляющая сила". Не забыта КПСС.

        Ничего страшного.Когда то Березовский поставил Путина,а потом дядя Вова показал благодетелю клык и Борька еле ноги унёс.Испытание властью -это страшная сила.И все проходят его по разному...
        БАРХАН
        1. РУСС Сегодня, 14:40
          Цитата: БАРХАН
          Ничего страшного.Когда то Березовский поставил Путина

          Неужели? Прям сам Берёза?
          РУСС
        2. Путник Сегодня, 17:59
          Цитата: БАРХАН
          Когда то Березовский поставил Путина
          Эту сказку сочинил Березовский. Если бы это было на самом деле так, то он не окончил жизнь в Англии. Путин своих не бросает.

          На самом деле Кремль преемником Ельцину выдвинул Степашина, он ездил в США, выступал в конгрессе США, но в конечном итоге выдвинули Путина. А дальше вам все известно: отсутствие финансирования армии, уничтожение разведбазы на Кубе, уничтожение базы в Камрани во Вьетнаме, уничтожение космической станции МИР, уничтожение важнейшего железнодорожного комплекса ядерного сдерживания, награждение Горбачева орденом, Ельцинцентр, доска Маннергейму, с почетным караулом и Ивановым стоящим по стойке смирно и многое другое. Всему этому может положить конец Грудинин, если вопреки всему станет президентом РФ.
          Путник
      6. Sovetskiy Сегодня, 12:36
        Цитата: oleg-gr
        Зюганов хочет стать серым кардиналом в случае победы Грудинина.

        Ага, особенно это было видно когда он слился в 1996 году. Серый кардинал Ельцина?)
        Sovetskiy
    2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 10:49
      Ну наконец то Зюганов понял..!
      А Грудинин ...Что с другими фамилиями нет ?
      Лучше бы меня выдвинули!
      ПЛЕННЫЙ
      1. Володин Сегодня, 11:05
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        А Грудинин ...Что с другими фамилиями нет ?

        А что не так с фамилией?
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Лучше бы меня выдвинули!

        Как правильно: Кандидат Пленный или Пленный кандидат?))) Звучит и так, и так...
        Володин
      2. 79807420129 Сегодня, 11:08
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Лучше бы меня выдвинули!

        В чем проблема то Виталя laughing Собирай подписи,документы и вперед,Аудитория ВО огромная! fellow
        79807420129
        1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 15:40
          Цитата: 79807420129
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Лучше бы меня выдвинули!

          В чем проблема то Виталя laughing Собирай подписи,документы и вперед,Аудитория ВО огромная! fellow

          Если только админом ..хе хе winked
          ПЛЕННЫЙ
      3. ПалБор Сегодня, 11:30
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Ну наконец то Зюганов понял..!
        А Грудинин ...Что с другими фамилиями нет ?
        Лучше бы меня выдвинули!

        Зильбершухер?
        ПалБор
        1. ПалБор Сегодня, 11:31
          А Грудинин нормальный мужик.Именно,что мужик.
          ПалБор
          1. dauria Сегодня, 12:09
            А Грудинин нормальный мужик.Именно,что мужик.


            Я вот про соседа , и то не могу сказать ничего - вместе не служили, не работали, не учились и не пили. ( Кстати, и Грудинин не служил ) А тут с бухты-барахты ..."Никто не даст нам избавленья. Ни бог, ни царь и ни герой." Быстро забыли. По мне - так это счастье для нынешних правителей. Выиграть не выиграет, а выборам "вес" и видимость придаст. И если (о, чудо) выиграет ? Отменит приватизацию ? Заводы и землю вернёт государству ? belay Нет, конечно. Значит, живём при капитализме.Значит, надежда только на себя и профсоюзы. А президенты - их не мы выбираем, а правящая верхушка.

            И вообще, пора уже президентов из артистов выбирать. Разницы никакой, а на экране смотреться будут. laughing
            Театральный институт им. Бориса Щукина по направлению "Актерское искусство"
            предлагает обучение по профилю " Президент, премьер, министр обороны "

            ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 11 классов
            ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная
            СТОИМОСТЬ 300 000 рублей в год

            БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 28
            СРОК ОБУЧЕНИЯ
            5 лет
            ЭКЗАМЕНЫ
            литература (профильный), русский язык
            Дополнительно
            Творческие испытания (мастерство актера), испытание профессиональной направленности, собеседование на тему драматургии и театра
            dauria
          2. Sovetskiy Сегодня, 13:45
            Цитата: ПалБор
            А Грудинин нормальный мужик.Именно,что мужик.

            Ельцин тоже был "нормальный" мужик, на которого повелся народ. Потому как хаял Меченного, а по сути оба вели одну и туже линию клановой "партии" и американских друзей. К Грудинину ни каких антипатий не испытываю, но опрометчиво "шашкой" бы не махал. Надо посмотреть какую команду и программу они готовят и что получится из тех лозунгов, какие они продвигают. Зюганов много чего говорил и говорит, да вот "левый" электорат почему то все больше разочаровывается в поддержке до статистической погрешности в разнице между лозунгами КПРФ и их делами. Празднование 100-летия Великой Октябрьской Революции это наглядно показало. А ведь на партию ежегодно выделяется насколько миллиардов(!!!) государственных рублей и могли бы самостоятельно, без поддержки власти организовать празднование юбилея не только в Москве, но и по всей России.
            Либералы от власти почему то не скупятся на "Троцких" и "Стены плача", а у КПРФ как продвижение коммунистических идей среди молодежи - "икона пенсионного возраста" и больше НИЧЕГО с полным отсутствием движущей энергии Павки Корчагина. Если так, где деньги, "Зин"?)
            Иногда у меня создается впечатление, что "Зю" специально поставили руководить КПРФ, чтобы партия потеряла свой авторитет и наконец похоронила коммунистические идеи окончательно и бесповоротно среди народа.
            К чему в общем то призываю?
            Не торопиться с выводами ( до выборов еще три месяца, при том что все понимают, кто победит) и обстоятельно и внимательно проанализировать, а к тем ли "левым" реформам, которые требует народ, ведет нас эта коалиция? Не получится ли опять очередной "Ельцин" из переобувшихся коммунистов и примкнувшим к ним?
            И если получится, то это будет полный крах "левого" движения в стране. Как то так....
            Sovetskiy
            1. ПалБор Сегодня, 13:59
              Цитата: Sovetskiy
              Цитата: ПалБор
              А Грудинин нормальный мужик.Именно,что мужик.

              Ельцин тоже был "нормальный" мужик, на которого повелся народ. Потому как хаял Меченного, а по сути оба вели одну и туже линию клановой "партии" и американских друзей. К Грудинину ни каких антипатий не испытываю, но опрометчиво "шашкой" бы не махал. Надо посмотреть какую команду и программу они готовят и что получится из тех лозунгов, какие они продвигают. Зюганов много чего говорил и говорит, да вот "левый" электорат почему то все больше разочаровывается в поддержке до статистической погрешности в разнице между лозунгами КПРФ и их делами. Празднование 100-летия Великой Октябрьской Революции это наглядно показало. А ведь на партию ежегодно выделяется насколько миллиардов(!!!) государственных рублей и могли бы самостоятельно, без поддержки власти организовать празднование юбилея не только в Москве, но и по всей России.
              Либералы от власти почему то не скупятся на "Троцких" и "Стены плача", а у КПРФ как продвижение коммунистических идей среди молодежи - "икона пенсионного возраста" и больше НИЧЕГО с полным отсутствием движущей энергии Павки Корчагина. Если так, где деньги, "Зин"?)
              Иногда у меня создается впечатление, что "Зю" специально поставили руководить КПРФ, чтобы партия потеряла свой авторитет и наконец похоронила коммунистические идеи окончательно и бесповоротно среди народа.
              К чему в общем то призываю?
              Не торопиться с выводами ( до выборов еще три месяца, при том что все понимают, кто победит) и обстоятельно и внимательно проанализировать, а к тем ли "левым" реформам, которые требует народ, ведет нас эта коалиция? Не получится ли опять очередной "Ельцин" из переобувшихся коммунистов и примкнувшим к ним?
              И если получится, то это будет полный крах "левого" движения в стране. Как то так....

              Х...его знает.Я не агитирую,сам ещё не определился.Но обратить внимание на человека можно и нужно.
              ПалБор
              1. Sovetskiy Сегодня, 15:22
                Цитата: ПалБор
                Х...его знает.Я не агитирую,сам ещё не определился.Но обратить внимание на человека можно и нужно.

                Да кто ж спорит, по моему уже всех достала эта "глобализация" и "общечеловечество" с фашистскими замашками в виде индивидуального встраивания в рынок "а ля Чубайс & Гайдар".
                Sovetskiy
      4. avt Сегодня, 11:39
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Ну наконец то Зюганов понял..!

        bully Я скорее поверю в рейдерский захват приватизированного брэнда -,,КПРФ", чем в какое то ,,просветление" у мозгу Зюганова в части ,,борьбы за идеалы коммунизьма." bully Зюганов гасил все потуги ,,товарищей по борьбе" сдвинуть его с этой кормушки, ну вот с возрастом похоже частично удаётся .В отличии от Жирика.
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        А Грудинин ...

        А Грудинин посверкает мордочкой лица на ТВ в тоге кандидата у прызяденты и поедет обратно у колхоз.Вообще про нынешних коммуняк забудьте . Барыги. У них в 1996 было всё- СФ контролировали через орловского Ягорку , Думу напрямую Гена №2 возглавлял , был ,,красный пояс" губеров , выборы у ЕБН Зюганов в первом туре в одну калитку выиграл и .... , включил заднюю - ,,Иначе будет война ,,севера" с ,,югом". Да и Грудинин ваш не Бацка , нет у него жажды власти .
        avt
        1. РУСС Сегодня, 14:43
          Цитата: avt
          Иначе будет война ,,севера" с ,,югом". Да и Грудинин ваш не Бацка , нет у него жажды власти .

          Кстати вполне могло бы и быть, был же и частично остался так называемый "красный пояс" , это в основном южные регионы голосовавшие за левые силы.
          РУСС
      5. Вадим237 Сегодня, 17:04
        Нельзя Вас - обделаетесь так, что пол треснет, а в месте с полом и страна.
        Вадим237
    3. Зяблицев Сегодня, 10:51
      Я желаю здоровье и Зюганову и Жириновскому, но вспомнилось мне из бессмертного "Золотого теленка":"— Пора, батюшка, — ответил швейцар, радостно улыбаясь, — в наш советский колумбарий. Он даже взмахнул руками...." laughing
      Зяблицев
      1. jolly deckhand Сегодня, 10:57
        Зюганову и не надо-он в 96 по-сути,отказался от Президенства,и сидит сейчас в тёплом кресле Думовском себе-пофигу ему народ...Я даже протестно против власти за него не голосую,предатель.
        jolly deckhand
        1. Зяблицев Сегодня, 11:02
          Сейчас протестно можно за председателя колхоза голосовать...А теперь мне вспомнился великолепный советский актер Михаил Ульянов в роли из фильма "Председатель"! laughing
          Кстати коммунистам надо пролоббировать показ этого хорошего фильма перед выборами на центральных каналах ТВ в прайм-тайм - по любому сколько то голосов оторвут от "кровавого" диктатора! laughing
          Зяблицев
          1. freddyk Сегодня, 11:45
            Цитата: Зяблицев
            Сейчас протестно можно за председателя колхоза голосовать

            А почему только протестно? Вы считаете у него нет шансов на победу? Я всё же верю, что всё зависит от нас. Если пойдут те, кто никогда не голосовал, а таких процентов тридцать, то это реальный шанс.
            freddyk
            1. Зяблицев Сегодня, 11:46
              Я, принципиально, не голосую, но если пойду, то голосовать буду за ВВП!Время Грудинина еще не пришло... hi
              Зяблицев
              1. freddyk Сегодня, 11:53
                Ваше Право. Я тоже с 1996г не голосую, и сейчас не собирался. Но теперь пойду точно .
                freddyk
                1. Зяблицев Сегодня, 11:58
                  И замечательно - а я еще не решил - как говориться - "To be or not to be" - бить или не бить, вот чем вопрос! laughing
                  Зяблицев
                  1. freddyk Сегодня, 12:12
                    Да, время на размышления ещё есть what
                    freddyk
              2. РУСС Сегодня, 14:45
                Цитата: Зяблицев
                Я, принципиально, не голосую, но если пойду, то голосовать буду за ВВП!Время Грудинина еще не пришло... hi

                Это позиция лоянистов и таковых сейчас все больше и больше......
                РУСС
                1. Зяблицев Сегодня, 15:21
                  Простите, я совсем не считаю Вашу позицию, как позицию патриота, скорее наоборот - позиция направленная на ослабление России, так что Ваша отсылка к лоянистам и патриотам времен борьбы Америки за свою независимость здесь совсем неуместна! hi
                  Зяблицев
            2. Ююка Сегодня, 15:06
              Цитата: freddyk
              Сейчас протестно можно за председателя колхоза голосовать...А теперь мне вспомни


              ну, шансов у него нет, это понятно. Слишком много тех, кто не видит смысла менять "коней на переправе", "шило на мыло" request просто с каждым новым сроком ВВП все отчетливее просматриваются две линии - внутренней и внешней политики. Если по внешней поддержка думаю за 90%, то по внутренней... даже боюсь предположить... по ощущениям не больше половины, а может даже трети. Вот только голосовать-то за одного! А так как протестно - согласен! Как единственная возможность донести мнение народа... Ведь никто не сомневается, что Путин победит? Так пусть хотя бы прислушается, не к либералам и всяким прозападникам, а к тем, кто хочет достойно жить в своей стране. Во всяком случае это уж точно не Собчакпротиввсех hi
              Ююка
              1. dauria Сегодня, 15:32
                Ведь никто не сомневается, что Путин победит? Так пусть хотя бы прислушается,


                А зачем ему на последнем сроке прислушиваться ? Напоследок закрепит кабалу, поднимет пенсионный возраст. Словом, сделает всё, для чего его там держат хозяева - и на пенсию.
                dauria
                1. Ююка Сегодня, 15:38
                  ну
                  Цитата: dauria
                  Ведь никто не сомневается, что Путин победит? Так пусть хотя бы прислушается,


                  А зачем ему на последнем сроке прислушиваться ? Напоследок закрепит кабалу, поднимет пенсионный возраст. Словом, сделает всё, для чего его там держат хозяева - и на пенсию.


                  ну, по любому надо думать о будущем после ВВП)) hi
                  Ююка
          2. Стропорез Сегодня, 11:48
            Цитата: Зяблицев
            Сейчас протестно можно за председателя колхоза голосовать...

            Дык за собчачьего портфеленосца уже 18-ть голосуете ,терпим же пока wink
            Цитата: Зяблицев
            А теперь мне вспомнился великолепный советский актер Михаил Ульянов в роли из фильма "Председатель"!

            Отличный фильм good ,а при пвв только про ментов и олигархов,а ля "красотка" belay
            Цитата: Зяблицев
            по любому сколько то голосов оторвут от "кровавого" диктатора!

            не бэспокойтесь!


            Стропорез
            1. Зяблицев Сегодня, 11:50
              Стропорез hi Для Вас специально повторюсь - на сегодняшний день, ни Грудинин, ни Иисус Христос, ничего сделать не сможет, что бы удовлетворить Ваши чаяния - будет только хуже!Время еще не пришло, а вот в 24-м году - смысл в его кандидатуре, есть! Только ему нужно этот отрезок времени провести очень продуктивно и для себя, и для партии!
              Зяблицев
          3. To be or not to be Сегодня, 12:01
            Кстати .директор совхоза имени Ленина Павла Грудинина является беспартийным.
            Поддержка кандидатуры Грудинина КПРФ стала для него неожиданностью "Наверное, да, потому что в КПРФ очень много достойных кандидатов", — сказал журналистам Грудинин, отвечая на вопрос, было ли неожиданностью для него поддержка его кандидатуры пленумом ЦК КПРФ. Он поблагодарил КПРФ за это решение
            To be or not to be
    4. 79807420129 Сегодня, 10:54
      Цитата: andrej-shironov
      Зюганов понял что его шансы очень низки.

      Это хоть один умный шаг в карьере Зюганова,не можешь сам уйди в сторону.Зюганов не получит очень многих голосов,а за Грудинина можно и нужно отдать свой голос. hi
      79807420129
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        2. 79807420129 Сегодня, 11:39
          Цитата: jolly deckhand
          за тебя проголосовала,а ты Ельцину сам власть отдал.

          Леша! Я не Зюганов,за меня никто не голосовал и я никакой власти алканоиду не отдавал,но папа Зюг за то время пока сидел в думах и партиях мог подготовить миллион таких как П.Грудинин,нет его кормушка устраивала,так же и Жирик,дай ему Бог конечно здоровья и долгих лет жизни,но все мы смертны и в один момент Вольфыч все таки отправится на суд к Богу,вот после этого про ЛДПР,даже вспоминать не будут.Да и КПРФ грозит тоже самое. hi
          79807420129
          1. jolly deckhand Сегодня, 11:45
            Так а я о чём,блин... hi Об одном и том же,просто разными словами... smile hi
            jolly deckhand
      2. papas-57 Сегодня, 13:10
        Скорее всего Зю не сам отошёл в сторону, а его однопартийцы отодвинули и объяснили, что его время кончилось. А за неимением нормального кандидата, во избежании позора, пригрели Грудинина. Так сказать взяли в аренду. Выииграет - слава КПРФ, проиграет - а он не коммунист.
        papas-57
      3. РУСС Сегодня, 14:47
        Цитата: 79807420129
        Цитата: andrej-shironov
        Зюганов понял что его шансы очень низки.

        Это хоть один умный шаг в карьере Зюганова,не можешь сам уйди в сторону.Зюганов не получит очень многих голосов,а за Грудинина можно и нужно отдать свой голос. hi

        Осталось ещё наградить Зюганова орденом и все на пенсию.
        РУСС
      4. Вадим237 Сегодня, 15:49
        Такого надо на премьерское место посадить - для предварительной оценки, как и что будет делать.
        Вадим237
    5. freddyk Сегодня, 10:56
      А что его жалеть, он всегда поддерживал политику коммунистов.
      freddyk
    6. Мар.Тира Сегодня, 11:10
      Парадокс,но в России, при абсолютном большинстве прокоммунистически настроенного электората, снова выберут Путина... Секрет прост... Народ верит в то, что возможно Путин вдруг станет коммунистом, но не в то, что Зюганов вспомнит,что он коммунист..А то что он поставил за место себя тёмную лошадку роли ни меняет.Программы действий отвечающей реальности в КПРФ нет.Статисты.
      Мар.Тира
      1. jolly deckhand Сегодня, 11:13
        Да нет,Олег...Секрет до смешного прост-подтасуют... wink hi
        jolly deckhand
        1. Мар.Тира Сегодня, 13:47
          Зачем подтасовывать?Административный ресурс огромен.Кому охота быть фигурантом уголовного дела.Нет у Путина соперников..Одни маразматики и приспособленцы.
          Мар.Тира
      2. Ольгович Сегодня, 11:23
        Цитата: Мар.Тира
        Парадокс,но в России, при абсолютном большинстве прокоммунистически настроенного электората, снова выберут Путина...

        При абсолютном большинстве ПАТРИОТИЧЕСКИ настроенного электората выберут патриота Путина. Поэтому и парадокса -нет.
        Цитата: Мар.Тира
        Народ верит в то, что возможно Путин вдруг станет коммунистом, но не в то, что Зюганов вспомнит,что он коммунист.

        Путин повода за 17 лет -НЕ давал, но поддержкой подавляющего большинства-пользуется.
        Ольгович
        1. jolly deckhand Сегодня, 11:27
          Какого большинства?У кого ни спросишь-НИКТО за такую жизнь не голосовал НИКОГДА у нас. am А победит опять Царь со свитой...
          jolly deckhand
          1. Зяблицев Сегодня, 11:33
            Я за Путина, был тогда и сейчас! В моем окружении, в основном, среде бывших и действующих военнослужащих, процентов 90% за него и не потому что приказали, а искренне!А по стране - выливается очень приличная цифра!
            Зяблицев
            1. Ольгович Сегодня, 12:03
              Цитата: Зяблицев
              Я за Путина, был тогда и сейчас! В моем окружении, в основном, среде бывших и действующих военнослужащих, процентов 90% за него и не потому что приказали, а искренне!А по стране - выливается очень приличная цифра!

              О чем и речь! hi
              Ольгович
            2. Dr_Engie Сегодня, 12:20
              Потому что вам зарплаты зафигачили такие, которые обычным служащим даже не снятся и можете ни в чём в себе не отказывать? Живя в провинции и имея зп аки в Москве. Ну да, что тут жаловаться.
              Dr_Engie
              1. Зяблицев Сегодня, 13:11
                Милости просим в Вооруженные Силы Российской Федерации! hi
                Зяблицев
                1. Сухов Сегодня, 15:15
                  Цитата: Зяблицев
                  Милости просим в Вооруженные Силы Российской Федерации!

                  Спасибо за приглашение. smile
                  Всем кагалом, от младенцев до стариков, поступаем на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации! wassat
                  Но если все граждане России станут военнослужащими, то могут возникнуть вопросы. Например:
                  - что кушать будем ? (все колхозники в Армии)
                  - кто будет детей, будущих воинов, рожать, растить, лечить и учить?
                  - воевать чем будем, палками и камнями? (или все-таки нужно что-бы кто-то разрабатывал и обеспечивал ВС РФ оружием, желательно качественным?)
                  - и т.д и т.п.
                  Да, силовикам подняли зарплаты и пенсии (купили лояльность, причем за недорого), а другие граждане что - не люди???
                  "Военную и экономическую мощь государства обеспечивает простой учитель." (не мое)
                  У нас многие, и учителя в частности - выживают...
                  hi
                  Сухов
                  1. Зяблицев Сегодня, 15:23
                    Учителя сейчас получают немного, но гораздо более достойней чем в 2000-х годах и впервые в Педагогические ВУЗы появился конкурс! Я соглашусь, что проблемы существуют, но поверте мне, не избрание ВВП их только углубит и усилит, а не наоборот - вот в чем дело, даже если Грудинин семи пядей во лбу!
                    Зяблицев
                    1. Сухов Сегодня, 15:41
                      Цитата: Зяблицев
                      Учителя сейчас получают немного, но гораздо более достойней чем в 2000-х годах

                      У учителей зарплата растет.
                      Как бы.
                      На самом деле: растет - по отчетам, по факту - нет, а с учетом роста цен реальная зарплата - падет.
                      А знаете почему?
                      У учителя есть ставка и повышающие коэффициенты:
                      - за образование,
                      - стаж,
                      - уровень квалификации (аттестация раз в пять лет)
                      - и т.д.
                      Т.е учитель получает:
                      Зарплата = Ставка*К1*К2*К3...КN.
                      Крайнее повышение зарплаты произошло следующим образом.
                      Фонд заработной платы образовательного учреждения оствили прежним.
                      Увеличили ставку, и в то же время во столько же раз уменьшили повышающие коэффициенты (фонд зарплаты остался то прежним).
                      Результат:
                      Статистика говорит об увеличении зарплат учителей (ставку то увеличили). Бухгактеры молодцы, показали рост зарплат, не потратив ни копейки .
                      Учитель сколько получал раньше, столько получает и сейчас, но так как цены на товары выросли, реальная покупательная способность заработанных денег - уменьшилась.
                      Вот за что я "не люблю" бухгактеров (тьфу на них wassat ), банкиров и эхфективных манагеров.
                      hi
                      Сухов
                      1. Зяблицев Сегодня, 15:53
                        Сменой ВВП на кого угодно - ничего Вы не измените, нужно менять строй, а строй менять никто не будет - тогда где смысл менять Президента? Так только, показать всему миру, что, типа и у нас есть ихняя "демократия"...Другое дело, что ВВП все же более решительнее начнет пинать Правительство для решения внутренних проблем, он и так в одиночку решает многие проблемы на местах, которые должны решать местные чинуши, но все дело в том, что этой самой власти у него не так много и поменяй его сейчас на другого человека, даже та существующая стабильность, которая держится в основном на авторитете Президента рухнет и нас начнут давить внешние силы, а внутренние, видя слабость вертикали власти, опять как в 90-е потащат страну по кусочкам...Это, на самом деле плохо, для России - отсутствие достойной альтернативы ВВП но так было всегда - это наша политическая традиция какая то...После Петра I начинался бардак, после Александра III приходил Коля, после Иосифа Виссарионовича - Хрущев...,после Брежнева, одногодок не считаем, пришел Горбачев! Стала от всего этого кому то на Руси лучше? Нет, не стало!Так нахрена козе баян? Время России нужно, стабильность нужна, а вот в 24-м году, возможно и время Грудинина придет! Пусть политическим жирком обрастет...Россией управлять - это не колхозом рулить, все таки!
                        Зяблицев
                  2. Вадим237 Сегодня, 15:53
                    А другие граждане - это какие, большая часть населения работает на частников - государство им зарплату ни как не поднимет.
                    Вадим237
          2. Serg65 Сегодня, 11:45
            Цитата: jolly deckhand
            НИКТО за такую жизнь не голосовал

            belay Плохо живёте? А чё так?
            Serg65
          3. Ольгович Сегодня, 12:07
            Цитата: jolly deckhand
            Какого большинства?У кого ни спросишь-НИКТО за такую жизнь не голосовал НИКОГДА у нас. am А победит опять Царь со свитой...

            Голосуйте, считайте ЧЕСТНО (если сомневаетесь), судитесь (если не согласны), разоблачайте (но с фактами). КТО мешает?!. КОГО за это убили, осудили и пр? НИКОГО!
            Но проще брюзжать об "обмане", чем что-то сделать.... request
            Ольгович
        2. asiat_61 Сегодня, 11:31
          Путин повода за 17 лет -НЕ давал, .....Донбас, Наибулина, лучший банкир всех времён и народов, Греф,Крым Сбербанк, да много чего ещё найти можно.
          asiat_61
          1. Вадим237 Сегодня, 15:56
            Это всё ерунда, по сравнению с тем что достигнуто за 17 лет в 2000ом году ВВП России был 13 триллионов рублей, в 2017ом - 92 триллиона.
            Вадим237
      3. freddyk Сегодня, 11:24
        Цитата: Мар.Тира
        Народ верит в то, что возможно Путин вдруг станет коммунистом,


        Скажем так, народ верил в то , что Путин скрытый коммунист. Сейчас уверенность в обратном. Либо его подмяли, либо он умело маскировался.
        freddyk
      4. БАРХАН Сегодня, 12:51
        Цитата: Мар.Тира
        Секрет прост... Народ верит в то, что возможно Путин вдруг станет коммунистом

        Скорей народ хочет ,что б Путин с таким же задором отстаивал коммунистические интересы.
        Цитата: jolly deckhand
        Да нет,Олег...Секрет до смешного прост-подтасуют.

        Ну или народ сплотится вокруг лидера в случае военного конфликта у своих границ...
        БАРХАН
    7. NordUral Сегодня, 11:51
      Сталина тоже хотели использовать некоторые товарищи. Так что дело за нами. Голосуем за падение или за подъем страны?
      NordUral
    8. mikh-korsakov Сегодня, 12:45
      Было бы здорово, если бы Грудинин на выборах занял второе место. Лично мне импонирует то, что от одного его я слышал предсказание того, почему экономика должна упасть после некоторого оживления в начале года. И это в ноябре произошло вопреки предсказаниям наших либералов Наше правительство думало, что вот сейчас мы подавим инфляцию, и потребители стройными рядами пойдут покупать, а производители производить Но они не учли того, что население за время правления либералов насмотрелось на их выкрутасы и как только у населения появилась лишняя копеечка оно стало тратить ее не на потребление, а откладывать на черный день ввиду мрачных прогнозов о санкциях и видя отсутствие внятной воли властей. Набиуллина плакала по этому поводу. Короче платежеспособное население отказывается потреблять, а производство не может производить. Поэтому экономическая революция назрела. Если Грудинин займет второе место, то он покажет волю и бойцовские качества. Тогда он приобретет авторитет и его волевым способом Путин может назначить премьером. Гарантией продвижения его идей будет являться сам факт занятия человека от производства почетного места в президентской гонке. Но увы этого не случится, если будет надо стреножат, а так - сам
      mikh-korsakov
    9. BlombiRus Сегодня, 13:03
      Ну какая программа может быть у выдвиженца комуниздов? Да всё таже-ФАБРИКИ РАБОЧИМ, ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯНАМ, МИР НАРОДАМ, ХЛЕБ ГОЛОДНЫМ, СМЕРТЬ ПОПАМ! Где-то, когда-то мы эти мантры уже слыхали. Что угодно готовы наобещать ради пайки сытной. И Жирипуцли, и комунизды, одна шобла-обла. Трипи.доны!
      BlombiRus
      1. Ююка Сегодня, 17:01
        Цитата: BlombiRus
        Ну какая программа может быть у выдвиженца комуниздов? Да всё таже-ФАБРИКИ РАБОЧИМ, ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯНАМ, МИР НАРОДАМ, ХЛЕБ ГОЛОДНЫМ, СМЕРТЬ ПОПАМ! Где-то, когда-то мы эти мантры уже слыхали. Что угодно готовы наобещать ради пайки сытной. И Жирипуцли, и комунизды, одна шобла-обла. Трипи.доны!


        ну, для начала хотя бы послушать человека могли бы, чтоб этакое писать feel благо интернет дает такую возможность hi
        Ююка
    10. BlombiRus Сегодня, 13:12
      Цитата: andrej-shironov
      Эх, жалко мне Грудинина, умный дядька, по крайней мере грамотные вещи говорит. Но в контексте КПРФ его просто пользуют. Как говориться: не можешь погасить протест-возглавь его! Зюганов понял что его шансы очень низки.

      А мне грудинина не жалко, мне страну жалко. Когда такие, как этот самый Грудинин пытается въехать в рай на комуниздической кочерге, жди беды! По всему видать-подлец и лжец.
      BlombiRus
    11. РУСС Сегодня, 14:28
      Цитата: andrej-shironov
      Зюганов понял что его шансы очень низки.

      Это решение Зюганова самое значимое за последнее время ,да и вообще за всю его деятельность.
      РУСС
  2. tsvetkov1274 Сегодня, 10:47
    Грудинина в Премьеры!!!!!
    tsvetkov1274
    1. Esoteric Сегодня, 11:18
      Цитата: tsvetkov1274
      Грудинина в Премьеры!!!!!

      Ага!!! wassat Сначала в президенты, потом - в премьеры...Потом можно снова... belay Как ВВП...
      Чего вы здесь человека черните? Путин вам нравится? У вас зарплата выше 100 000? У нас - нет, нам Путин не нравится, ни он, со своей красивой фамилией и предсказаниями Ванги о земле Владимира, ни его "успешное" окружение...Особенно не нравится его отношение к капитализму, дому ЕБН, белому флагу для Олимпиады, беспланового развития страны, лоббирование интересов олигархов и банков, отношение к "партнёрам"...
      Esoteric
      1. Зяблицев Сегодня, 11:38
        Вы, человек взрослый, но наивный - хоть Грудинин, хоть Иисус Христос...,у Вас не будет зарплаты больше 100000 рублей, да и вообще, она еще меньше станет...Или, как в 90-е, Вам ее перестанут платить по пол-года.Впрочем, слава Богу, в России заблуждающихся не очень много: некоторые поддерживают Навального, некоторые поддерживают Зюганова..., но на самом деле это говорит в целом, что общество политически здорОво! В 24-м году, вот тогда, если не сольется, Грудинин, как кандидат, будет самым актуальным для народа, а сейчас еще рано.
        Зяблицев
        1. NordUral Сегодня, 11:54
          Не знаю, кто наивен. Но вот общество наше - инертно и трусливо. Потому уже четверть века продолжается одурачивание нас и ограбление страны. Стране нужен президент патриот на деле, а не на словах.
          NordUral
          1. Зяблицев Сегодня, 12:07
            Все обещания, которые касались меня лично, данные ВВП в 2000-м году, выполнены! За кого я по Вашему должен голосовать?
            Зяблицев
        2. Esoteric Сегодня, 12:03
          .
          Цитата: Зяблицев
          Вы, человек взрослый, но наивный - хоть Грудинин, хоть Иисус Христос...

          ...а хоть и Путин... wassat
          Я человек взрослый, но, не наивный и не глупый. Зарплаты в 100 000 у меня не будет, так, как я уже на пенсии, как и у сына - учителя и жены - медсестры. А за что мне военному пенсионеру любить Путина? За то, что в его правление очень хорошо разобрались с пенсиями чиновников (в учёте %% от заработка при начислении пенсии и чиновничьего стажа), судей и прокуроров, не оправдавших доверия мэров и губернаторов в отличие от пенсий в/сл? В ножки ему поклониться, что скоро только слепой чухонец не будет смеяться и показывать пальцем на ту помойку, во что превратилась Россия за границами МКАД? Дать Путину время? На что? Чтобы ввели закон о легализации ЛГБТ сообществ? Легализировали лёгкие наркотики? За что ему сказать спасибо? За внешнюю политику или за внутреннюю? Спасибо тебе (вам), Владимир Владимирович, за то, что работая с 1996 года я не смог сам выехать на отдых за пределы области. Спасибо за новогодний стол, на котором будет картофельное пюре, тушёная капуста с грибами и курицей, салат из яблок, салат из свеклы с чесноком, соки, что-то из фруктов и ваше новогоднее поздравление...
          Esoteric
          1. Зяблицев Сегодня, 12:08
            Голосуйте, как Вы считаете нужным, а я буду голосовать (если пойду), как я считаю нужным - вот и весь сказ!
            Зяблицев
          2. Вадим237 Сегодня, 16:05
            "За то, что работая с 1996 года я не смог сам выехать на отдых за пределы области. Спасибо за новогодний стол, на котором будет картофельное пюре, тушёная капуста с грибами и курицей, салат из яблок, салат из свеклы с чесноком, соки" И в этом виноваты Вы, а не Путин - каждый сам творец, своего счастья.
            Вадим237
            1. Ююка Сегодня, 17:12
              И в этом виноваты Вы, а не Путин - каждый сам творец, своего счастья.

              зачем так-то?? категорично слишком... сможете повторить это в глаза тем у кого пенсия 10000, а есть и 7400? при стаже 35 лет? им-то какой кувалдой счастье свое ковать? ну или ребенку в садике, у которого мать медсестрой на трех работах?
              Ююка
        3. Ольгович Сегодня, 12:14
          Цитата: Зяблицев
          Вы, человек взрослый, но наивный - хоть Грудинин, хоть Иисус Христос...,у Вас не будет зарплаты больше 100000 рублей, да и вообще, она еще меньше станет...Или, как в 90-е, Вам ее перестанут платить по пол-года.Впрочем, слава Богу, в России заблуждающихся не очень много: некоторые поддерживают Навального, некоторые поддерживают Зюганова..., но на самом деле это говорит в целом, что общество политически здорОво! В 24-м году, вот тогда, если не сольется, Грудинин, как кандидат, будет самым актуальным для народа, а сейчас еще рано.

          Вот ведь-со всем согласен!
          Ольгович
          1. Зяблицев Сегодня, 13:17
            Ольгович hi Потому что тут нет Истории, а только суровые реальности сегодняшнего дня! laughing
            Зяблицев
        4. Dr_Engie Сегодня, 12:22
          Серьёзно? Путин правит уже целое поколение. Только живётся только хуже большинству простых людей.
          Dr_Engie
          1. Rader Сегодня, 13:15
            оть Грудинин, хоть Иисус Христос...,у Вас не будет зарплаты больше 100000 рублей, да и вообще, она еще меньше станет...

            Не согласен! Есть один человек... нет... Мессия!!! НАВАЛЬНЫЙ!!!
            Изберите его и через год в России средняя зарплата превысит 100000. (А за доллар будут давать тысяч пять рублей, но это не важно...)
            А если серьёзно, то мое отношение к перевыборам Путина 2018 такое: В этот срок ВВП не сделает ничего нового и сверхъестественного, скорее заморозится ситуация на "сегодняшний день". А вот, что будет дальше, вернее да же судьба России будет зависеть от того, поймёт ли Володя, что нужно действовать, и действовать не ему и не его команде, т.к те уже окончательно погрязли в... эээ... лучше промолчу в чем они погрязли...
            Rader
          2. Зяблицев Сегодня, 13:16
            Вы серьезно? Тогда Вы очень многого не понимаете или родились после 1996 года laughing
            Зяблицев
          3. Вадим237 Сегодня, 16:06
            "Большинству" - это наверное 20 миллионов из 147.
            Вадим237
  3. q75agent Сегодня, 10:47
    так и так собирался голосовать за коммунистов , теперь хоть есть нормальный кандидат у них
    q75agent
  4. igor1981 Сегодня, 10:49
    Теперь точно пойду на выборы и буду голосовать за Павла Грудинина.
    igor1981
    1. kepmor Сегодня, 11:42
      не вы один...самое главное,чтобы кремлевские "не офильтровали бы"...
      но, даже если и допустят до выборов,то результат абсолютно предсказуем - президент Путин...
      чудес в России не бывает...лишь дело "кудесника-чурова" живёт и побеждает...
      kepmor
      1. NordUral Сегодня, 12:00
        Как будем ходить на выборы и как голосовать. Конечно, надеяться на победу сейчас сложно, но хороший результат нашего, народного депутата, даст шанс на движении к победе. И, что самое главное, мирным путем, без переворотов и крови.
        Мутину можно быть благодарным за то, что не дал разорвать Россию окончательно, но нельзя простить создание еще более воровского строя, чем даже в 90-х. С Путиным мы все равно пропадем. Стране нужны перемены.
        NordUral
        1. kepmor Сегодня, 12:14
          миллионы согласны с Вами...вот только "небожители из списка форбс" с чиновно-прокуроско-судейской обслугой думают иначе...просто так "от корыта" не отступят...
          kepmor
        2. Зяблицев Сегодня, 15:25
          Стране нужно время! hi
          Зяблицев
    2. Стирбьорн Сегодня, 15:14
      Цитата: igor1981
      Теперь точно пойду на выборы и буду голосовать за Павла Грудинина.

      Самый простой ответ на словоблудия запутинцев, с ужасом обнаруживших, что впервые за многие годы, на выборы идет сильный кандидат от оппозиции good
      Стирбьорн
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:54
    Пора и Вольфовичу задуматься о выдвижении кого-то из своих перспективных (в его понимании). Хватит уже мир тролить и запугивать. С другой стороны, кого бы не выдвигали КПРФ и ЛДПР, борьба будет идти за второе место с каким-то менее десятка процентом.
    rotmistr60
    1. andrej-shironov Сегодня, 10:55
      Пора бы и Путину о том же задуматься.
      andrej-shironov
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:58
        Пора бы и Путину о том же задуматься

        Судя по вашим комментариям на различных ветках рановато. Много еще желающих угробить Россию.
        rotmistr60
        1. andrej-shironov Сегодня, 11:03
          То есть другим вы советуете, а Путин чем лучше/хуже? В этом все вы такие советчики: вы давайте там меняйтесь а мы ни-ни wink Ущербная позиция, Не находите? По поводу угробывания России, мне всегда было занятно изучать людей думающих что они якобы стоят на страже России, при этом совершенно не замечая как она загибается.
          andrej-shironov
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:09
            Во-первых, я не советую, а высказываю свое мнение, как кстати и вы. Во-вторых, сегодня Россия не загибается, как бы этого не хотелось западу и как бы об этом не мечтали "либерало-рукопожатные". Интересно, вы наверное в 90-е либо еще не родились, либо на содержании у родителей были? Вот тогда Россия действительно загибалась.
            rotmistr60
            1. andrej-shironov Сегодня, 11:25
              Уважаемый Ротмистр вы попали пальцем в небо, мне уже 46 год идёт. Так что я даже в 80-е был вполне себе половозрелый. wink Россия начала загибаться в эпоху брежневского застоя. Я помню как такие же защитники от загибания стояли на страже от незагибания, тем самым довели народ до полного изнеможения и способствовали приходу Пятнистого.
              Значит, если вы высказывате мнение, что то не так с вашим мнением wink
              andrej-shironov
              1. Serg65 Сегодня, 11:52
                Цитата: andrej-shironov
                мне уже 46 год идёт

                am Так вы, один из тех, кто требовал перемен? И в 20-ть джинсы считали сбывшейся мечтой и в 46-ть мечтаете о Рае?
                Цитата: andrej-shironov
                Россия начала загибаться в эпоху брежневского застоя

                laughing laughing laughing Вы это только больше никому не говорите!!!
                Serg65
                1. andrej-shironov Сегодня, 15:48
                  smile Фи! То есть аргументов нет, лишь навешивание ярлыков на оппонента? Дааааа, слабы позиции защитников Путина!
                  andrej-shironov
              2. Paranoid50 Сегодня, 13:20
                Цитата: andrej-shironov
                Уважаемый Ротмистр вы попали пальцем в небо, мне уже 46 год идёт. Так что я даже в 80-е был вполне себе половозрелый.Россия начала загибаться в эпоху брежневского застоя.

                Да бросьте... Мы с Вами ровесники. В 1987-88-м было нам по 15-16 лет,ага. И да, о "загнивании в эпоху застоя"(как и о "репрессиях кровавого тирана") тогда не вещали разве что из утюгов. И если взрослое население в ту пору безоговорочно верило всему,что им доносили СМИ(три канала ТВ, радио и газеты) ,то что говорить о мальчишках 15-ти лет. Да,многое тогда,в силу возраста, не поддавалось осмыслению, и по инерции так же верилось многому,согласно "курсу партии и народа". Да,чуть позже стала складываться какая-то "мозаика",но это было уже в те дни, когда по стране вовсю зашагала "демократия". Так что, все мы сильны "задним умом",ага. hi
                Paranoid50
                1. andrej-shironov Сегодня, 15:50
                  wink За знание арифметики ставлю пять. За всё остальное не выше тройки. Никто и не утверждает что мы не сильны задним умом. А вот умение наблюдать пришло ко мне с детства, которое до сих пор хорошо помню по брежневским временам.
                  andrej-shironov
                  1. Paranoid50 Сегодня, 16:03
                    Цитата: andrej-shironov
                    А вот умение наблюдать пришло ко мне с детства, которое до сих пор хорошо помню по брежневским временам.

                    Никто не оспаривает Ваше умение наблюдать(впрочем,как и самомнение yes). Другое дело,какие выводы делаются на основе наблюдений. А брежневские времена... тут всё аналогично, ибо по сей день многое помнится до мелочей(от состава Политбюро и международной обстановки до пуговиц на школьной форме и ценников на бочке с квасом). hi
                    Paranoid50
            2. Esoteric Сегодня, 12:13
              Цитата: rotmistr60
              Интересно, вы наверное в 90-е либо еще не родились, либо на содержании у родителей были? Вот тогда Россия действительно загибалась.

              Тем более непонятно, на каком основании это сказано:

              Блестящие победы? Ключевые этапы развития России? Это, оказывается благодаря ЕБН мы не свернули с демократического пути развития... wassat
              Esoteric
            3. Донской Сегодня, 12:23
              А вы не думаете, что люди не только в 90-х пожили, но и в 80-х, и 70-е застали некоторые и им есть с чем сравнить. А некоторые глупые люди вообще, еще и историю неплохо знают. Но ваш взгляд конечно, несомненно, более справедливый, ведь вы же видели что было в 90-х и тем более вам по зомбоящику рассказывают правду о сегодняшней ситуации в стране.Но я почему то не сомневаюсь, что вы и без него прекрасно разбираетесь во всем и не можете заблуждаться и ошибаться, в отличие от нас. Тогда да, давайте, научите нас, глупых, жизни, гуру. Очень на вас рассчитываем.
              23.12.2017 Подпись: глупые граждане России
              Донской
              1. rotmistr60 Сегодня, 12:32
                вы же видели что было в 90-х и тем более вам по зомбоящику

                Уважаемый, я захватил еще Н.С.Хрущева, в начале 70-х учился в высшем командном, поэтому помню все и причем отлично. И действительно есть с чем сравнивать. По крайней мере за джинсы на Родину не плевали.
                rotmistr60
          2. Вадим237 Сегодня, 16:08
            Россия загибается только в фантазиях - если сравнить с 90ыми.
            Вадим237
        2. NordUral Сегодня, 12:02
          Почему только угробить? Не туда смотрите. Грудинин из тех, кто способен возродить страну. И не один он такой.
          NordUral
          1. Вадим237 Сегодня, 16:13
            " Грудинин из тех, кто способен возродить страну". - Страной управлять, не совхозом "крутить"
            Вадим237
        3. Голован Джек Сегодня, 16:55
          Цитата: rotmistr60
          Судя по вашим комментариям на различных ветках...

          Да чел тупо троллит... не ведитесь stop
          Голован Джек
      2. freddyk Сегодня, 11:09
        Цитата: andrej-shironov
        Пора бы и Путину о том же задуматься.

        После выборов задумается. Если в нем есть хоть капля совести.
        freddyk
        1. andrej-shironov Сегодня, 11:25
          laughing Смешно. Вы верите?
          andrej-shironov
          1. freddyk Сегодня, 11:49
            Цитата: andrej-shironov
            laughing Смешно. Вы верите?


            В Путина? Уже нет. А ведь как всё начиналось. "Величайшая трагедия Века " ," Мочить в сортире" , " Патриотизм, как национальная идея" и тд.
            freddyk
        2. kepmor Сегодня, 11:51
          если Грудинина допустят до выборов, то можно считать,что УЖЕ задумался как дальше стране жить...
          kepmor
    2. dvvv Сегодня, 11:55
      жирику на роль клоуна преемника не найти. клоунами рождаются)
      dvvv
    3. Paranoid50 Сегодня, 12:48
      Цитата: rotmistr60
      Пора и Вольфовичу задуматься о выдвижении кого-то из своих перспективных (в его понимании). Хватит уже мир тролить и запугивать.

      Но,чёрт побери,"кто-то же должен работать чудовищем". yes
      Paranoid50
  6. Romanych.by Сегодня, 10:55
    Зюганов уже не тот).А если серьёзно,то в наше время роль "серого кардинала" может и лучше,чем медийная.Хоть я и не верю в победу КПРФ,при всём уважении.
    Romanych.by
    1. Esoteric Сегодня, 12:17
      Цитата: Romanych.by
      ...в наше время роль "серого кардинала"...

      Рост производства 0,6 % это благодаря серому Шохину? Чубайсу? Кудрину? Ротенбергу? Сечину? Миллеру? Мантурову? ... belay Не уж-то самому ДАМу? laughing
      Esoteric
      1. Вадим237 Сегодня, 16:13
        За год рост 1,6 %
        Вадим237
        1. Ююка Сегодня, 17:22
          Цитата: Вадим237
          За год рост 1,6 %


          хотелось бы верить, но статистика штука лукавая, там не все так однозначно... вот только за ноябрь самый большой спад производства за последние 8 лет... hi
          Ююка
  7. ul_vitalii Сегодня, 11:00
    И я пойду, но буду голосовать за Путина. А Грудинина назначить министром сельского хозяйства, пусть попробует поработать на своем направлении.
    ul_vitalii
    1. dvvv Сегодня, 11:57
      и тогда все финансовые потоки как утекали так и утекут... К нефти и газу добавим доход от жратвы и все так же увезем в офшоры и с тем же результатом. Голоси Федя , голоси
      dvvv
    2. freddyk Сегодня, 12:08
      Цитата: ul_vitalii
      А Грудинина назначить министром сельского хозяйства, пусть попробует поработать на своем направлении.

      Ха, да его система сломает, а потом нам ВВП скажет- что и требовалось доказать. Надо ломать систему, а не встраиваться в неё.
      freddyk
      1. Ююка Сегодня, 17:25
        Цитата: freddyk
        Цитата: ul_vitalii
        А Грудинина назначить министром сельского хозяйства, пусть попробует поработать на своем направлении.

        Ха, да его система сломает, а потом нам ВВП скажет- что и требовалось доказать. Надо ломать систему, а не встраиваться в неё.


        так Грудинин об этом и сам сказал - если команда останется, то смысла никакого в своем премьерстве не видит! "Либо президент сам с ними разбирается, либо даст команду премьеру!" request
        Ююка
    3. Esoteric Сегодня, 12:21
      А я пойду голосовать за Грудинина...Пусть назначит Путина министром иностранных дел, раз у него такая приятность в общении с зарубежными лидерами...И уберёт весь экономический блок в правительстве...Загнанных министров...не надо кормить за народный счёт...
      Esoteric
      1. Вадим237 Сегодня, 16:23
        Только вот зарплаты и уровень жизни от этого не повысятся, дороги как были разбитыми так и будут, чиновники по стране, как брали взятки и бездельничали, так и будут, прокуратура, судебные инстанции и полиция как покрывали бандитизм, так и дальше будут покрыват незаконно вырубают леса так и дальше будут продолжать - всё в одном ключе, страх ответственности, исчез у большей части народа.
        Вадим237
  8. Геркулесыч Сегодня, 11:00
    Дождемся его предвыборной программы, посмотрим, что он будет обещать, но я хорошо помню одного такого из Ставрополья, колхозник продавший и убивший СССР!
    Геркулесыч
    1. Masya Masya Сегодня, 11:11
      Цитата: Геркулесыч
      посмотрим, что он будет обещать

      wink
      Masya Masya
    2. NordUral Сегодня, 12:04
      Меченый был не колхозником (не оскорбляйте сельский люд), а придворным лизоблюдом.
      NordUral
    3. Стропорез Сегодня, 15:30
      Цитата: Геркулесыч
      Дождемся его предвыборной программы

      А Вы когда нибудь за 18-ть программу пвв видели?
      Стропорез
  9. Serg65 Сегодня, 11:02
    Они будут поддерживать Грудинина и не давать ему "заблудиться" где-то.

    what Опять "перемен требуют наши сердца"?
    Serg65
    1. Джедай Сегодня, 11:05
      Серёга, привет! hi От перемены мест слагаемых сумма не меняется. wink
      Джедай
      1. Serg65 Сегодня, 11:09
        hi Приветствуем!
        Цитата: Джедай
        От перемены мест слагаемых сумма не меняется

        Да как сказать. Макс!
        с 85-го по 92-й требовали перемен и свободы и что в сумме получили recourse ?
        Serg65
        1. Джедай Сегодня, 11:18
          Я имел ввиду что результаты выборов не изменятся оттого что КПРФ вместо Зю Грудинина выставит. yes
          Джедай
          1. Serg65 Сегодня, 11:21
            Цитата: Джедай
            Я имел ввиду что результаты выборов не изменятся

            laughing Ну хоть где то стабильность!!!!
            Serg65
        2. sapporo1959 Сегодня, 12:21
          Ну в сумме получили нашего любимого руководителя товарища Путина.И собачку подарит,и зарплату даст указание выдать,а то и телефон с компьютером даст указание выдать...
          sapporo1959
      2. SNEAKY Сегодня, 11:27
        Не хочу проводить параллели,но мы как то уже выбрали в РБ председателя колхоза и "крэпкага хазяйственника" со схожими взглядами.Это о кухарках знаменитых.Не желаю я чтот россиянам "счастья" эдакого.
        SNEAKY
    2. NordUral Сегодня, 12:05
      Требуют, только осмотрительных и продуманных.
      NordUral
  10. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:02
    За Грудинина! Ну и Жириновский пусть порезвится-все веселее..
    ДЕДПИХТО
  11. АКС Сегодня, 11:06
    если будет председатель колхоза во главе России, то может получится ситуация как у водителя автобуса в Венесуэле!!!
    АКС
    1. asiat_61 Сегодня, 11:39
      У этого Директора совхоза, можно плоды труда руками потрогать.
      asiat_61
    2. dvvv Сегодня, 11:58
      а может как в Польше?
      dvvv
    3. kepmor Сегодня, 12:00
      Иосиф Виссарионович даже председателем совхоза не был...духовная семинария и то не оконченная...и ничего...справился...
      ...с таким же успехом можно сказать и по-другому...
      ...если продолжится прежний олигархо-либерастический курс властей,то ждать улучшений вообще не стоит...
      kepmor
    4. Greenwood Сегодня, 12:01
      Ну конечно, невнятный мальчик на побегушках и таскатель чемоданчика за Собчаком, получивший поддержку у Чубайса и Березовского - это единственно верный выбор для России. Лучшего она не заслуживает.
      Greenwood
    5. NordUral Сегодня, 12:06
      Союз возглавлял неудавшийся священник. При нем страна стала сверхдержавой.
      NordUral
    6. Esoteric Сегодня, 12:38
      Цитата: АКС
      если будет председатель колхоза во главе России...

      то это будет ничем не хуже, чем, когда во главе России стоял комбайнёр, обкомовский любитель бухнуть, подполковник - начальник Дома офицеров или невесть кто из школы преподавателей римского права... tongue

      Цитата: asiat_61
      У этого Директора совхоза, можно плоды труда руками потрогать.

      Вот удивил...Потрогать руками...Дануна!!! belay Плоды труда начальника ДО можно увидеть в рейтинге "Forbes", увидеть в скандальных новостях, или на съемках с квадрокоптера... wassat
      Esoteric
  12. Masya Masya Сегодня, 11:08
    Зю реально смотрит на вещи, ему давно уже не потянуть... а с Грудинина- взятки гладки, не пройдет, кто осудит? старался...
    Masya Masya
    1. Serg65 Сегодня, 11:17
      Цитата: Masya Masya
      а с Грудинина- взятки гладки, не пройдет, кто осудит? старался...

      laughing Согласен, Зю - старая номенклатурная шельма! Марина, в самую точку love . При этом и Грудин, как молодой бычёк на красную тряпку прёт! "Если я буду президентом.." laughing good
      Serg65
      1. Masya Masya Сегодня, 11:29
        Цитата: Serg65
        При этом и Грудин, как молодой бычёк на красную тряпку прёт! "Если я буду президентом.."

        Если б я был генералом, -
        Денег было бы навалом,
        Я б штаны с лампасами одел...
        И тогда - "помилуй – здрасьте" -
        На задрипанной "гупвахте"
        Я б сейчас пять суток не сидел.
        Замполита с командиром,
        Старшину с набитым рылом,
        Я б туда немедля засадил.
        Ну, а повара – "заразу",
        Всей его баландой сразу,
        Ух! С каким бы кайфом накормил!
        От "мечтов" таких сияю, как начищенный пятак,
        Эх!.. Жаль, министр, полагаю, не поймет меня никак. wink
        Masya Masya
        1. Serg65 Сегодня, 11:36
          Цитата: Masya Masya
          Если б я был генералом,

          laughing good
          Экая вы, шалунья feel
          Serg65
          1. Masya Masya Сегодня, 11:42
            Цитата: Serg65
            Экая вы, шалунья

            не без этого... feel
            love
            Masya Masya
  13. Tusv Сегодня, 11:14
    Не. Я за легализацию мата и за имперские традиции.Замашки у Путина вполне, вот В Мать и Мачеху, сэкономленные миллиарды народных денежкаф в казну. Ну на радаре в 20 км от границы уже летают. Ну не к селу ни к город, слупить эту и фсего делов
    Tusv
    1. Dr_Engie Сегодня, 12:27
      Да хоть в метре пусть летают.
      А вам тут лишь бы в войнушку играть.
      Dr_Engie
  14. Strashila Сегодня, 11:23
    Зюганов обозначил свою позицию... рулить чужими руками и ни какой ответственности.
    Strashila
    1. dvvv Сегодня, 12:00
      тут ничего нового, а вот кто великим Пу рулит и куда его руки гребут?
      dvvv
  15. q75agent Сегодня, 11:35
    Цитата: Esoteric
    Цитата: tsvetkov1274
    Грудинина в Премьеры!!!!!

    Ага!!! wassat Сначала в президенты, потом - в премьеры...Потом можно снова... belay Как ВВП...
    Чего вы здесь человека черните? Путин вам нравится? У вас зарплата выше 100 000? У нас - нет, нам Путин не нравится, ни он, со своей красивой фамилией и предсказаниями Ванги о земле Владимира, ни его "успешное" окружение...Особенно не нравится его отношение к капитализму, дому ЕБН, белому флагу для Олимпиады, беспланового развития страны, лоббирование интересов олигархов и банков, отношение к "партнёрам"...

    good
    q75agent
  16. коноправ Сегодня, 11:44
    Выбор профессии, президента и одеколона это как выбор жены - сначала выберешь, а потом оказывается что есть лучше.
    коноправ
  17. Стас Сегодня, 11:48
    Вот и славно. Буду голосовать за достойного человека и хозяйственника - Грудинина.
    Стас
    1. NordUral Сегодня, 12:12
      Главное для нас, чтобы большинство поняло, что надо голосовать. И думать, за кого. И что-то мне подсказывает, что не за такого президента у которого премьер - Димон и министр от спорта - Мутко.
      NordUral
      1. БАРХАН Сегодня, 13:18
        Цитата: NordUral
        Главное для нас, чтобы большинство поняло, что надо голосовать. И думать, за кого. И что-то мне подсказывает, что не за такого президента у которого премьер - Димон и министр от спорта - Мутко.

        Я вот сколько листаю коменты всё ищу кто вспомнит про ВТО...Я за Грудинина.Ещё 6 лет терпеть Медведева,Набиулину,Сечина,Дворковича,Чубайса и всю прогнившу ЕР не хочу.Будет только ещё хуже.
        БАРХАН
  18. Greenwood Сегодня, 11:58
    Я рад, реально рад, что Зюганов нашёл в себе силы отказаться от этой многолетней клоунады и продвинуть вместо себя достойного человека. Буду голосовать за Грудинина.
    Greenwood
  19. Ещетотгусь Сегодня, 11:59
    Задорнова послушайте предсмертное интервью - КПРФ единственная партия у которой есть программа!!! Зю - пустой выхлоп, а Грудинин личность, нам такого не хватает на Верху!!! Не хотел идти на выборы, а теперь пойду - за Грудинина!!!
    Если это все кремлевские придумали, то уже и Навальный с Ксюхой не нужны, а явку повысят...))))
    Ещетотгусь
  20. Ещетотгусь Сегодня, 12:02
    Цитата: SNEAKY
    Не хочу проводить параллели,но мы как то уже выбрали в РБ председателя колхоза и "крэпкага хазяйственника" со схожими взглядами.Это о кухарках знаменитых.Не желаю я чтот россиянам "счастья" эдакого.


    Бялорус - ты позор Белоруссии!!! Вы на Батьку молиться должны только потому, шо у Вас нет гастарбайтеров!!! Вот приехало бы к вам мильенов пять таджико-узбеко-киргизов...и все.... wassat
    Ещетотгусь
  21. dvvv Сегодня, 12:07
    Много 18 лет или мало? Сингапур имея только океанский берег из природных ископаемых за 20 лет стал неузнаваем и криминал и наркота уплыли оттуда навсегда. В России за 18 лет наведен порядок... и стабильность. С 2008 года как нефтянка упала так стабильно и тухнет экономика, а для наведения порядков посадили , временно, до выборов Улюкаева с подорванным здоровьем от недовыпитого коллекционного вина. Чубайс, Кудрин, Набибулина и прочая шайка продолжают рулить . Сделайте то же самое и получите тот же результат.
    dvvv
  22. SCHMEL Сегодня, 12:07
    Великой стране - сильного и мудрого лидера!


    SCHMEL
  23. Altona Сегодня, 12:09
    Цитата: andrej-shironov
    Это да Современная КПРФ взяла всё плохое от КПСС брежневской эпохи.

    -------------------------
    Что именно?Помощь Донбассу, пионерское и спортивное молодежное движение?Телеканал "Красная Линия" и разъяснительную деятельность?
    Altona
  24. Altona Сегодня, 12:15
    Цитата: andrej-shironov
    Мне не важна программа КПРФ-набор невыполнимых пожеланий

    --------------------------------
    Что там такого невыполнимого? Там все реально вполне и не требует больших затрат. Конечно, лучше поддерживать западную экономику, отправляя туда углеводороды, а затем деньги, полученные за эти углеводовроды. Лучше обложить оброком свое население и отнять у него рабочие места.Это же намного лучше. При этом слушать по телику как нас очередной раз унизили.
    Altona
  25. freddyk Сегодня, 12:23
    Немного не в тему, но улыбнуло
    freddyk
    1. ALEA IACTA EST Сегодня, 17:54
      Если без атрибутики бегать, могут и повесить.
      ALEA IACTA EST
  26. turbris Сегодня, 12:28
    Опять коммунисты самоустранились от участия в выборах, выдвинув беспартийного Грудинина, но они хоть экспериментируют, а ЛДПР подтверждает звание партии одного человека.
    turbris
    1. Greenwood Сегодня, 12:40
      Они просто выбрали достойного. И правильно сделали. Зюганов, при всём к нему уважении, реально надоел за эти 20 лет и не имеет никаких шансов.
      Greenwood
    2. Грац Сегодня, 13:08
      у ЛДПР Слуцкий есть тоже довольно харизматичный лидер, думаю он придет на смену Жириновскому, мужик умный
      Грац
  27. Му Дозвон Сегодня, 12:31
    Вечер перестает быть томным :-)
    Кстати,ем сыр его совхоза,невкусный..."Российский",390 рублей за кг.,"Пятерочка",Москва.
    Му Дозвон
    1. freddyk Сегодня, 12:33
      Цитата: Му Дозвон
      Кстати,ем сыр его совхоза,невкусный


      Ем и плачу, плачу и ем laughing
      freddyk
      1. Му Дозвон Сегодня, 13:18
        Это очень дешево для сыра,копейки.
        Я за день в 2-3 раза больше на алкоголь трачу(кроме шуток).
        Му Дозвон
  28. Не либероид Русский Сегодня, 12:38
    Вместо этого Зюганов, как сообщается, возглавит Высший совет народно-патриотических сил, который станет и предвыборным штабом Павла Грудинина – директора преуспевающего подмосковного совхоза им.Ленина.

    легко стать преуспивающим, когда сдал в аренду земли около мкад ТЦ... там с одной аренды станешь миллионером и будешь как хобби клубнику выращивать
    Не либероид Русский
  29. q75agent Сегодня, 12:47
    Цитата: СРЦ П-15
    У нас в стране выборы проходят намного демократичнее и честнее, чем на западе. Пора уже это признать! И заслуга в этом, как раз, Путина!

    ага сказочник вы наш laughing видел я лично как они честно проходят после закрытия в 20 00 избирательного участка ...так что не надо тут .....
    q75agent
  30. askort154 Сегодня, 12:59
    Мужики! hi Не надо этот сайт превращать в очередное " ток-шоу" .
    Я в кругу своих "сослуживцев", традиционно собирающихся 4 раза в год (в сауне или на природе), поставил задачу, ни слова про политику. Такой же девиз у меня и на семейных праздниках. Каждый человек имеет своё право на религию и на видение жизненных позиций. Не надо их превращать в склоки. Выборы - это шанс показать свою позицию. Хочешь высказать свою позицию - иди и голосуй, молча ! Главное, не становись в позу - " моя хата с краю", или - " там уже всё решено". yes hi
    askort154
  31. Грац Сегодня, 13:07
    Грудинин нормальный мужик смотрел несколько передач с его участием, все доходчиво объясняет по с\х
    таких надо двигать наверх, не знаю почему б ему не возглавить какой-нибудь город, потом область.
    Грац
  32. Ромин Сегодня, 13:07
    По факту на сегодняшний день, кандидат в президенты РФ Грудинин -это единственный адекватный оппонент кандидату в президенты РФ Путину. Это совершенно стало понятно, после тотальной зачистки политического пространства вокруг фигуры Путина и выдвижению в кандидаты гоблинов Навального и Собчак , а так же дедушки Жириновского. В случае выдвижения от патриотического фланга дедушки Зюганова, Народ имел бы вполне обоснованно единственного адекватного кандидата , способного хоть как то консолидировать общество и это был бы В.В.Путин .
    И как бы мы не относились к Зюганову, я считаю , что это второй по значимости "правильный" и обдуманный пример , того рационального и эволюционного движения в развитии политической системы и общества в России. Первый пример- это выдвижение Ельциным В.В.Путина.
    Судя по многочисленным комментариям, многие этого так и не поняли! Наконец то пришло ОСОЗНАНИЕ того, что не надо цепляться за власть до "выноса" тела .
    Многие тут правильно хаят амеров за исключительность, но при этом не замечают культивируемую "исключительность" и "не заменимость" некоторых лидеров! Я Вас понимаю и испытываю теже страхи, связанные с тем, что вот Путина не станет и придут 90-е. Но при этом здравый смысл мне подсказывает, что государственная система завязанная на одного человека- пагубна в корне, Т.к. , если его не станет все рухнет и без его вмешательств в ручном управлении многие вопросы не решаются- пример конфликт Роснефти и АФК системы, который Путин разрешил на днях.
    И всем и вся движет страх , да именно страх потери единоначалия и скатывания в хаос. А как Вы знаете страх-безопасность в психологии человека базис (пирамида Маслоу). И только при адекватной безопасности будут работать остальные процессы.
    Вот мы все с Вами и находимся в этом капкане страха прихода хаоса и НЕИЗВЕСТНОСТИ после ухода В.В.Путина!
    И это система , которая функционирует в нашей стране- пагубна для Ее развития и общества!
    Да у нас тяжелая история- и она прошита в наших генах, Князь-ЦАРЬ - Ген.Сек. , все было заточено под единовластие и не продуман в системе план Б и защита от дурака! Последний пример - Развал СССР Горбачёвым и бессилие системы и общества перед Ельциным!
    При всём моём уважении В.В.Путин так и не стал развивать государственную систему , делать Ее более автономной от единоправления и полноценной . И это факт- система гос власти сейчас плоха!
    Но это не значит , что Ее надо рушить. Государственную систему надо развивать на том базисе, который В.В.Путин уже создал , но не смог или не захотел развить!
    И совершенно очевидный, подтверждающий факт - не смог или не захотел- это то, что В.В.Путин выдвинулся в кандидаты на выборы президента РФ в 2018 году.
    В.В.Путин- как системный государственный деятель должен был подготовить и представить обществу несколько своих кандидатов на выборы 2018 года и оставаться на первый срок выбранного народом кандидата советником! Что бы обеспечить обществу "защиту от страха перемен"!
    В.В.Путин этого не сделал! А возраст после 3-го срока будет уже дедушкин и поверьте медицине и природе;) мозг от этого острее и "свежее" не станет, да и от болезней никто не застрахован!
    Так что имеем то, что имеем! В.В.Путин сделал ошибку.
    Про Грудинина буду узнавать и анализировать его и его поступки и решения.
    Но четко понимаю, мой голос на этих выборах не будет за кандидата В.В.Путина.
    При этом я четко и обоснованно понимаю, что вероятность победы В.В.Путина на выборах -99,99%.
    Мой голос и голоса многих , кому не безразлично развитие государства Россия, кто думает и анализирует , не проголосуют за В.В.Путина , тем самым показав , что нужно развивать государственную систему и уходить от олигархическо- либеральной системы!
    Ромин
  33. Громобой Сегодня, 13:13
    Никакой Грудинин ,будь он хоть 1000 раз Грудинин не сможет законным конституционным путём подвинуть не то что вождя,но даже и его помощника Д.А.Медведева не сможет заменить на посту главы правительства.Не для того власть узурпировали,чтобы ею делиться.А раз так,то ЛЮБОЙ кандидат за исключением тов."Первого" является декоративной фигурой для соблюдения демократических процедур и легитимизации существующей власти на новом историческом этапе.
    Поэтому обсуждать кандидатуру тов.Гру вместо тов.Зю не вижу большого смысла...
    Мы ещё во время назначения местоблюстителя Медведева на пост Президента прошли точку невозврата,когда выборы теряют всякий смысл.Так что птенцам гнезда Борисова править и дальше,если только Россия вдруг не встанет на дыбы и не захочет скинуть всадника.Но о таком будущем мне не хочется думать как простому обывателю и рядовому патриоту своей страны.Но как мыслитель знающий непреложность исторических законов я очень встревожен нашей т.н. стабильностью и 84 % "За!".
    Громобой
    1. Вадим237 Сегодня, 16:32
      "Россия вдруг не встанет на дыбы и не захочет скинуть всадника" - Этого уже не будет, не кому и не когда.
      Вадим237
  34. polpot Сегодня, 13:37
    В кремлевском шапито очередной клоун , миллионер - коммунист ,это уже смешно ,можно и Абрамовича направить на выборы будет миллиардер-ленинец
    polpot
    1. rotor Сегодня, 14:09
      Действительно, Абрамович не хуже Грудинина кандидат, оба разбогатели на приватизации.
      rotor
  35. Варяг77 Сегодня, 13:39
    Цитата: andrej-shironov
    Эх, жалко мне Грудинина, умный дядька, по крайней мере грамотные вещи говорит. Но в контексте КПРФ его просто пользуют. Как говориться: не можешь погасить протест-возглавь его! Зюганов понял что его шансы очень низки.

    понравилось про Грудинина. Тезисно так. (взято с нета, но довольно наглядно, так что скину для осмысления)
    1. В недавнем прошлом член Единой России. Бывший депутат мособл обл думы от едра. Очень верный, пламенный и идейный член Едра (они там все пламенные и идейные).

    2. Но вот летом 2010 года карьера в едре не задалась, и он пытается переметнутся в ЛДПР к Жириновскому.

    3. С ЛДПР не срослось - не беда, побежал к КПРФ и НПСР, записался в большие патриоты.

    По поводу "народного предприятия" и "сохраненного совхоза".

    Предприятие называется - не просто Совхоз имени Ленина, а ЗАО "Совхоз имени Ленина". Разница понятна? Слово "Совхоз" здесь просто бренд, идеологема, не несущая смысловой нагрузки. По форме собственности это никакой не совхоз , а обычное ЗАО, проще говоря - капиталистическое частное предприятие. То есть Грудинин - это в чистом виде капиталист и директор капиталистического предприятия. Выдвигать от Коммунистической партии капиталиста? Ну-ну.

    Более того, это "ический капиталист" и народный совхозник, пользуясь выгодным местоположением "своих" земель в черте разбухшей Москвы, занимается очень известным и прибыльным бизнесом - переводит земли сельскохозяйственного назначения под застройку с последующей эксплуатацией офисных помещений. Ага, радетель земли Русской!

    Помимо всего этого в 2010 году сотрудники фмс по Москве и области запалили на территории ЗАО нелегальных азиатских братушек.
    В итоге мы имеем: самый обычный капиталист, как и любой другой капиталист стремящийся к минимизации издержек на оплату рабочей силы. И потому завозящий инородцев-нелегалов, которые не только оседают на нашей земле и потихоньку ее заселяют, не только повышают уровень преступности, включая тяжкие и особо тяжкие преступления, но и отнимают у русских сельских жителей рабочие места.
    Вот такой "патриотичный" и радеющий за русские интересы "подниматель села".
    Варяг77
    1. Greenwood Сегодня, 14:25
      Смешно это читать от адептов шестёрки Собчака и члена кооператива "Озеро", а заодно фигуранта уголовного дела №144128.
      Всего по личным указаниям мэра Санкт-Петербурга Собчака и его заместителей Путина, Кудрина (ныне заместитель министра финансов РФ), Маневича (застрелен киллером в 98-м) «Двадцатый трест» получил льготных кредитов и ссуд на сумму более 23 млрд рублей. Фактически же на нужды города под госзаказ было освоено около 1 млрд рублей — к такому неутешительному выводу пришли ревизоры. Остальные бюджетные средства были израсходованы частично на приобретение недвижимости для высокопоставленных питерских чиновников как в России, так и за рубежом, частично попросту разворованы (к этому выводу пришли питерские и московские оперативники, возбудив против «Двадцатого треста» уголовное дело).
      Подробности: https://www.novayagazeta.ru/articles/2000/03/23/9
      417-delo-putina
      Greenwood
      1. Варяг77 Сегодня, 14:40
        Я не знаю, кто этот человек и какой у него зуб на данного персонажа.
        По существу Вы можете опровергнуть данные факты? Или это из разряда про жену Цезаря?
        Мне вот очевидно, что господин Грудинин коньюктурщик. Что предприятие им руководимое никак "коммунистическим" не назовешь. Так собственно с чего все коммунисты на сайте аж слюнями по нему исходят? Мессию они нашли. Из нью васюков.
        Варяг77
  36. кедр Сегодня, 13:42
    Согласно ст.3 Конституции многонациональный народ РФ - есть единственный источник власти.
    Верю, что Грудинин всем хорош, как председатель колхоза, но в условиях гибридной войны против России, масштаб управления финансами не тот. А как говорит, прилетевший к Путину мультимиллиардер и король Саудовской Аравии Салман: "Деньги- это власть".
    Уважаемый, источник власти, очнись и зри в корень...
    кедр
  37. rotor Сегодня, 13:46
    Павла Грудинина – директора преуспевающего подмосковного совхоза им.Ленина.


    На чём Грудинин преуспевает, на продаже клубники что-ли? Это не кандидатура, а насмешка над страной.
    rotor
  38. Мар.Тира Сегодня, 13:53
    Цитата: Ольгович
    Путин повода за 17 лет -НЕ давал, но поддержкой подавляющего большинства-пользуется

    Но и не опровергал.Разведчик одним словом!Вот только что он после себя оставит,и надолго ли?Вот в чём вопрос?
    Мар.Тира
  39. zivXP Сегодня, 13:56
    Грудинин член Партии дела.
    Было бы большим достижением второй тур. Зюганову скорей всего гарантировали "золотой парашют". У него уже и речь плохоразборчивой стала, судя по последним выступлениям.
    Может случиться и так что Путину скоро придется считаться с мнением не только ЕР. И обновить правительство, хотя-бы частично. Это наверное был бы лучший вариант развития страны.
    zivXP
    1. Стропорез Сегодня, 15:14
      Цитата: zivXP
      Грудинин член Партии дела.

      Цитата: Варяг77
      Эт чего за партия такая? Расскажите пожалуйста

      Грудинин никогда не состоял в Партии Дела.
      Он выдвинут от ПДС НПСР в инете всё есть .коли понадобится.
      А ерунду,слухи идомыслы писать не стоит stop
      Стропорез
  40. Иван Тартугай Сегодня, 14:02
    Цитата из статьи:
    По последним данным, сам Грудинин членом КПРФ не является.


    Зюганов в дрызг развалил КПРФ. Так что партия своего кандидата из своих членов партии выставить уже не может. Выставляет тёмную лошадку, почти как человек с улицы.
    Партия собирает и выставляет кого попало, вплоть до уголовных элементов, например таких как Вороненков.
    Иван Тартугай
  41. mavrus Сегодня, 14:09
    Цитата: To be or not to be
    "Зюганов возглавит Высший совет народно-патриотических сил, который станет и предвыборным штабом Павла Грудинина"
    На кого будет работать Зюганов. От такой поддержки ... Грудинкин только потеряет голоса

    От коммунистов у Грудина, а точнее у любого выступающего под патриотическими лозунгами и поддержаного коммунистами)если правильно разыграть, будет более 20% (стабильный прокоммунистический электорат).
    mavrus
  42. Radikal Сегодня, 14:17
    Цитата: andrej-shironov
    Я не адепт ЕР,так что вы не услышите от меня слов в защиту wink Мне не важна программа КПРФ-набор невыполнимых пожеланий, я смотрю по её делам на современном этапе.

    А какие у неё дела, если она не у власти? winked
    Radikal
  43. Radikal Сегодня, 14:24
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: сорок восьмой
    Ну и вопрос Вам, как завсегдатаю этого сайта: Вы себя к какой части относите - к непокладающим рук рабочим или протирающим задницу за компом бездельникам?

    А к кому Вы меня отнесёте, если я пенсионер и по мере возможности работаю. И у меня не хватает времени, чтобы целыми днями сидеть у компа. Поэтому и отвечаю иногда на комменты с опозданием.

    В 90-х годах пенсионеры и женская половина населения вытолкнули Ельцина на поверхность, потом в президенты (правда потом кусали локти, и клялись, что они за него не голосовали), теперь они же стали адептами Гаранта! А потом что будете кричать, когда всё накроется медным тазом, или Вам по-фигу, без разницы? wassat
    Radikal
  44. Radikal Сегодня, 14:31
    Цитата: Мар.Тира
    Цитата: Ольгович
    Путин повода за 17 лет -НЕ давал, но поддержкой подавляющего большинства-пользуется

    Но и не опровергал.Разведчик одним словом!Вот только что он после себя оставит,и надолго ли?Вот в чём вопрос?

    Этот "разведчик" после себя оставит свору жадных, вороватых чиновников, ЛГБТ - "интеллигенцию", и стаю жирных олигархов, которые с остервенением продолжат доить, и рвать страну на части! sad
    Radikal
  45. Варяг77 Сегодня, 14:42
    Цитата: zivXP
    Грудинин член Партии дела.

    Эт чего за партия такая? Расскажите пожалуйста. Да и состоял он не в одной. Очень крепкий идеологически я посмотрю.
    Почем нынче КПРФ за агитацию то платят? Или на добровольных началах все?
    Варяг77
  46. komvap Сегодня, 15:16
    Юрий Юрьевич Болдырев молодец - расшевелил это болото.
    В первый раз слушал зюганова без отвращения﻿ и даже с интересом

    komvap
  47. turbris Сегодня, 15:49
    Цитата: q75agent
    ага сказочник вы наш видел я лично как они честно проходят после закрытия в 20 00 избирательного участка ...так что не надо тут .....
    Ответить Цитир

    А не потрудитесь по конкретнее, когда, где и на каком избирательном участке вы лично присутствовали после 20.00. Почему не подали заявление в суд, если заметили нарушения избирательного законодательства? Или просто так, воздух опять сотрясаете?
    turbris
  48. Немезида Сегодня, 16:01
    Коммунистическая идеология сама по себе полностью себя исчерпала,а кормить опять за счет и в ущерб России и ее коренному населению бывшие республики совка,этого нам не надо и то что Путин сегодня тратит огромные деньги России на больные русофобией государства,это преступление против России и ее коренного населения
    Немезида
    1. Гардамир Сегодня, 16:45
      Коммунистическая идеология сама по себе полностью себя исчерпала,
      Коммуни́зм (от лат. commūnis «общий») — общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства. Чем плохо? И что хорошего в либерализме Путина?
      Гардамир
      1. ALEA IACTA EST Сегодня, 17:17
        Коммунизм - вырожденный вариант социализма. Он противоестественен, а потому неосуществим.
        ALEA IACTA EST
  49. Гардамир Сегодня, 16:43
    Итак! Нас унизили перед Олимпиадой. но всё равно слава Путину. Коляизуренгоя, мудрый Путин. Балет Нуреев - да здравствует Путин. За что все ненавидят Чубайса? За приватизацию. И вот Путин подписал указ о приватизации-2. И что, да ничего все знают, что кошка бросила котят, это Медведев виноват, ну не Путин же.
    Многие ненавидят Горбачёва и Ельцина, а Путин уважает этих двоих. Значит все кто преклоняется перед Путиным преклоняются перед Горбачёвым и Ельциным.
    В стране ожидаются повышение налогов, увеличение возраста выхода на пенсию, мирный договор с Японией (подарок островов японцам), но нет будем любить Путина. Ещё раз повторю грядёт вторая приватизация по Чубайсу и делать её будет Путин.
    Значит все кто поклоняется Путину, поклоняется Горбачёву, Ельцину, Чубайсу, Собчаку (обоим), Медведеву, Шувалову, Роттенбергу.
    Путин закончил войну в Чечне, на условии, что русские будут кланяться чеченам. Путин взял Крым на условии, что Украина отделится от России. Миллионы вкладываются в телепередачи разжигающие ненависть русских России к русским Малороссии. Такую же Украину пытаются сделать из Урала.

    Ну и совсем хитро называть П.Н. Грудинина председателем, типа этакий мужичок в ватнике. Совхоз П.Н.Грудинина, на самом деле крупный агрохолдинг. Сам Павел Николаевич был трижды депутатом Московской областной думы. Закончил Российскую Государственную Академию при президенте по специальности юриспруденция. Также Павел Николаевич Грудинин является членом экспертного совета при Правительстве РФ и заместителем председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.
    Так что Павел Николаевич, может и не проявил себя, но Путин слишком проявил, чтобы оставаться ещё один срок.
    Гардамир
  50. ALEA IACTA EST Сегодня, 16:51
    Это должно поднять интерес к выборам и увеличить явку.
    ALEA IACTA EST
  51. кедр Сегодня, 17:26
    Цитата: Гардамир
    Ну и совсем хитро называть П.Н. Грудинина председателем, типа этакий мужичок в ватнике. Совхоз П.Н.Грудинина, на самом деле крупный агрохолдинг. Сам Павел Николаевич был трижды депутатом Московской областной думы. Закончил Российскую Государственную Академию при президенте по специальности юриспруденция. Также Павел Николаевич Грудинин является членом экспертного совета при Правительстве РФ и заместителем председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.


    В министры сельского хозяйства. Само-то...

    Владимир Владимирович Путин. Офицер высшего звена управления. Возглавлял Федеральную Службу Безопасности Российской Федерации. Возглавлял Правительство Российской Федерации. Является Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил Российской Федерации и всё в условиях реально ведущейся против России войны.

    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. Гардамир Сегодня, 17:41
      Владимир Владимирович Путин.
      В 1992—1996 годах Путин в числе «реформистски настроенных политических активистов» проходил тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI).
      Впоследствии многие из тех, кто вместе с Путиным работал в мэрии Санкт-Петербурга (И. И. Сечин, Д. А. Медведев, В. А. Зубков, А. Л. Кудрин, А. Б. Миллер, Г. О. Греф, Д. Н. Козак, В. П. Иванов, С. Е. Нарышкин, В. Л. Мутко и др.), в 2000-е годы заняли ответственные посты в правительстве России, администрации президента России и руководстве госкомпаний.
      С августа 1996 года по август 1999 года Путин успел побывать на должностях заместителя управделами президента, заместителем руководителя администрации президента, Директор ФСБ, секретарь Совета Безопасности, председатель правительства Рф. И тут же назначен преемником самим Ельциным.
      Головокружительная карьера. как будто кто его тащил во власть.
      Олипиада. США. Нуреев или мальчикизуренгоя.
      Гардамир
  52. Гардамир Сегодня, 18:02
    тем кто не знает, знакомьтесь
    Гардамир
Картина дня