Жириновский участвует, Зюганов - нет...

Грудинин является выдвинутым кандидатом от широких народно-патриотических сил Компартии РФ, и он идёт на выборы с программой КПРФ "10 шагов достойной жизни".

Зюганов считает, что ему надо возглавлять Совет, который будет объединять входящие в него лево-патриотические силы. В Совет будут входить 20 человек от КПРФ, наиболее авторитетных. Они будут поддерживать Грудинина и не давать ему "заблудиться" где-то.