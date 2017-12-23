18:12 23 декабря

Русские шпионы: теперь в каждом европейском доме

Наравне с другими атрибутами "холодной войны", в моду вновь входят плащи и кинжалы. 100-летний юбилей ВЧК совпал с таким количеством сводок с невидимого фронта, что поневоле задумываешься - а не у тебя ли под окнами проходит его линия?

Скандал вокруг ареста пенсионера из Норвегии Фруде Берга разрастается. Его обвиняют в шпионаже против РФ. Подробностей нет в связи с секретностью дела, но вероятно, речь идет о военно-морском шпионаже в приграничных районах российского севера. Впрочем, это по нашу сторону.

По другую, в соседней Финляндии, также кипят страсти. Местные СМИ опубликовали секретные данные, согласно которым, военные НАТО ведут разведку и следят за перемещением российских войск в Западном военном округе. Власти отреагировали на статью крайне нервно, обвинив журналистов в разглашении государственной тайны.




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Комментарии 3

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  1. василий50 Сегодня, 12:07
    Для понимания того как вели шпионаж против СОВЕТСКОГО СОЮЗА, а сегодня ведут шпионаж против РОССИИ очень показательно вспомнить про знаменитый и сегодня уже не секретный обмен полковника АБЕЛЯ на Пауэрса. Вот только редко когда вспоминают сколько в действительности шпионов и тех кто отрабатывал зарубежные гонорары обменяли на одного полковника АБЕЛЯ.
    Соотношение шпионов и наших разведчиков и сегодня примерно такое же. Вот только тех кто вроде как граждане РОССИИ, при этом отрабатывает импортные гонорары за шпионаж, сегодня гораздо больше. Некоторые не стесняясь светятся и на РОССИЙСКОМ телевидении на разных шоу.
    василий50
    1. Mavrikiy Сегодня, 17:57
      Согласен. Но а предложение то где? Будем хлопать в ладошки, дядя Вася, или стрелять предателей?
      Сам то ты на чьей стороне?
      Что то ты написал, что то сказал, а человека не видно. Мелкоскоп поискать...
      Mavrikiy
  2. Монархист Сегодня, 12:28
    Сколько существует Русское государство и почти столько существует разведка и контрразведка.
    Как бы они не назывались: Разбойный приказ, Приображенский, Временное бюро,Отдельный Корпус жандармов, ВЧК,ОГПУ,НКВД,НКГБ,КГБ или ФСБ суть остается остается прежней: ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА.
    Если бы разведка НАТО перестала нами интересоваться, я бы заволновался: 1) мы утратили суверенитет и национальные интересы 2) Анальный захватил власть ( законно он не победить), а так пускай интересуются.У нас есть кому"Варвару за нос поймать".
    Кстати меня всегда интересовало: почему именно Варвара,а не Глаша или ещё как?
    Монархист
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