Русские шпионы: теперь в каждом европейском доме

Наравне с другими атрибутами "холодной войны", в моду вновь входят плащи и кинжалы. 100-летний юбилей ВЧК совпал с таким количеством сводок с невидимого фронта, что поневоле задумываешься - а не у тебя ли под окнами проходит его линия?



Скандал вокруг ареста пенсионера из Норвегии Фруде Берга разрастается. Его обвиняют в шпионаже против РФ. Подробностей нет в связи с секретностью дела, но вероятно, речь идет о военно-морском шпионаже в приграничных районах российского севера. Впрочем, это по нашу сторону.



По другую, в соседней Финляндии, также кипят страсти. Местные СМИ опубликовали секретные данные, согласно которым, военные НАТО ведут разведку и следят за перемещением российских войск в Западном военном округе. Власти отреагировали на статью крайне нервно, обвинив журналистов в разглашении государственной тайны.











