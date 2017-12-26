Несколько слов об участии в олимпиаде

Немного запоздало написал я эту статью, ещё на волне совещания МОК. Да бог с ним, настроение всё равно не поменялось.В последнее время начинают утомлять разговоры об олимпиаде. Всё-таки спорт, а особенно большой спорт, делает из человека самовлюблённого эгоиста (в большинстве случаев). Вы послушайте «наших» спортсменов. Там же что ни слово, то проявление амбиций и выпяченного «я». Я тренировался, чтобы выступить!..Ты не просто тренировался, а тебя готовили, тренировали, а кто-то в этот момент за тебя у станка стоял, кто-то хлеб выращивал, кто-то умирал в Сирии и на Донбассе, кто-то думал о том, чтобы ты ласты не склеил, пока твоё я тренируется, кто-то кроссовочки тебе с коньками удобные делал, кто-то спорткомплекс строил. Не ты тренировался, а мы тебя готовили. В конце концов, мы налоги платим, чтобы ты своё самолюбие потешал и доказывал, какой ты крутой.Понятно, что лишняя медалька — она ближе к телу. Но голова, видать, не понимает, что победы на войне не бывает без тех, кто обеспечивает тебя оружием, едой, одеждой, медикаментами. Классно у нашего спортсмена получается: их готовят практически всей страной, а победа — его личная.Нет уж, ребятки, страну отстранили — и вас тоже! Вас не устраивает такое положение? Отлично! Берёшь и идёшь на работу, зарабатываешь денежку на заводе, в поле, в бизнесе. А в свободное время тренируешься, ездишь на соревнования и вешаешь себе на шею твои собственные медальки. Ну, или можешь найти себе спонсора, он тебе потом популярно объяснит, чьи это медальки и за чей счёт.Извините, но я профессиональный спортсмен. Спорт — мой хлеб, я этим зарабатываю деньги. Меня оскорбляет не поведение и решения всяких WADA, МОК и прочих контор, а поведение иных моих сограждан, которые готовы унижаться, лишь бы поехать на этот фарс, в который превратилась олимпиада.Вы только вдумайтесь! МОК будет рассылать приглашения персонально! Потом опять будет решать персонально, допустить или не допустить!А можно задать вопрос: по какому принципу будут приглашения рассылать? Вы уверены, что по принципу «чистый — не чистый»? Я больше уверен, что по принципу «победит — не победит». Там ведь не дурачки сидят. Они себе не могут позволить, чтобы спортсмен, которого они допустят, победил, потому как это докажет, что все обвинения в адрес России ложны. Зато, пригласив скамейку запасных, можно получить заведомо предсказуемый результат и заявить, что вот, видите, чистые спортсмены из России ничего не заняли, а значит, все остальные олимпиады они выиграли на допинге, и их поддерживал Путин лично!Очередной лох, глядя на того, кто только что проиграл напёрсточнику, думает, что именно он выиграет. Знаете, что делает напёрсточник? Он даёт ему пару раз выиграть, чтобы потом отобрать всё. Так что не волнуйтесь: кто-нибудь олимпийским призёром станет. Иначе какой смысл разводить лоха? Он же сразу уйдёт. А так вечерком, подсчитывая бабосы, под дорогой коньячок можно поржать над теми баранами, которых сегодня постригли.Немного повторюсь. Классно у нашего спортсмена получается: отстранили Россию — плюнули в страну, а не в него, поэтому он всё равно поедет. Медальку получил — это его медалька, Россия-то тут при чём? Он же надорвался её, добывая самолично, этими вот руками.В спорте, конечно, личные качества важны, но в основе всего лежит всё равно команда. Олимпиада — это не сборище индивидуалов, которые кому-то что-то доказывают. Это прежде всего соревнование между командами, которые представляют государство. А государство — это не команда? Тут пора уж определиться: или мы каждый сам за себя, или один за всех и все за одного. Что значит в этой ситуации личный выбор? Это значит идти на уступки и унижаться перед противником на глазах у всей команды (государства), надеясь, что вас поймут и простят?Нет, ребятки, вот лично я не пойму и не прощу. Конечно, предателями я не буду вас называть, потому как предают обычно Родину, друзей, в общем, тех и то, кого и что любят, а вы-то сами себя не предавали. Это ваша совесть. Хотя о чём это я!.. Здесь как с предательством: вы же по отношению к себе ничего плохого не сделали. С чего вас совесть будет мучить?