В России проведены испытания нового материала в авиационном двигателестроении

В то же время высокие температуры плавления и реакционная способность ряда композитных сплавов приводят к их взаимодействию с большинством огнеупорных материалов. Возможность применения для этих целей традиционных керамических материалов практически полностью исчерпана или, в лучшем случае, значительно ограничена. Для надежного осуществления процесса высокоградиентной направленной кристаллизации требуется повысить рабочие температуры тигля и керамической формы до 1800 градусов Цельсия, что почти на 200 градусов выше, чем в промышленной технологии.

Исследования рабочих лопаток турбины высокого давления турбореактивного двигателя АИ-222-25 показали, что при использовании даже комбинированной формы с двумя защитными слоями на связующем алюмоксе глубина взаимодействия между металлом отливки и формой примерно в семь раз меньше, чем на лопатках, изготовленных по серийной технологии, и не превышает 5 мкм. Таким образом, применение керамических форм с алюмоксом позволит значительно повысить качество литья и, соответственно, рабочие свойства лопаток, влияющие на эксплуатационные характеристики и ресурс ГТД.