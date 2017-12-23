18:06 23 декабря

В России проведены испытания нового материала в авиационном двигателестроении

Корпорация Ростех сообщает о том, что Московским НПЦ газотурбостроения «Салют», входящем в ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), проведены исследования в области материаловедения. Речь идёт об исследовательской работе, которая должна послужить получению новых материалов при создании авиационных двигателей.

Пресс-служба компании сообщает, что исследовательская работа связана с изучениям свойств нового российского связующего материала алюмокс. Этот материал рассматривается в качестве потенциальной основы в процессе создания лопаток авиационных газотурбинных двигателей.

Замглавы металлургического направления НПЦ «Салют» Валерий Михайлов отмечает, что совершенствование лопаток авиационных двигателей на основе жаропрочных сплавов на основе никеля достигло своего предела.


Из заявления Валерия Михайлова:
В то же время высокие температуры плавления и реакционная способность ряда композитных сплавов приводят к их взаимодействию с большинством огнеупорных материалов. Возможность применения для этих целей традиционных керамических материалов практически полностью исчерпана или, в лучшем случае, значительно ограничена. Для надежного осуществления процесса высокоградиентной направленной кристаллизации требуется повысить рабочие температуры тигля и керамической формы до 1800 градусов Цельсия, что почти на 200 градусов выше, чем в промышленной технологии.


В России проведены испытания нового материала в авиационном двигателестроении


Обеспечение температуры до 1,8 тыс. градусов по Цельсию требует использования безкремнеземистого связующего и тугоплавких огнеупорных материалов (речь об оксидах иттрия, циркония, алюминия). Именно такое безкремнеземистое вещество (алюмокс) и было разработано российскими специалистами кафедры Технологии и системы автоматизированного проектирования металлургических процессов МАИ.

Испытания алюмокса показали, что он имеет отличную устойчивость к температурам до указанной выше отметки, при этом у него выявлена и химическая инертность.

Из материала:
Исследования рабочих лопаток турбины высокого давления турбореактивного двигателя АИ-222-25 показали, что при использовании даже комбинированной формы с двумя защитными слоями на связующем алюмоксе глубина взаимодействия между металлом отливки и формой примерно в семь раз меньше, чем на лопатках, изготовленных по серийной технологии, и не превышает 5 мкм. Таким образом, применение керамических форм с алюмоксом позволит значительно повысить качество литья и, соответственно, рабочие свойства лопаток, влияющие на эксплуатационные характеристики и ресурс ГТД.


Пресс-служба "Ростеха": ОДК испытала новый материал для изготовления авиадвигателей

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 42

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  1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 11:37
    Главное чтобы опять технологии и спецы на запад не сбежали....
    США этим и живут, переманивая спецов и покупая технологии ..Денег много у них!
    ПЛЕННЫЙ
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:27
      дело не в количестве денег, дело в том что у нас эти деньги не могут получить те кто реально и занимается созданием нового и полезного. Все патенты защищают только доход корпорации, а вот изобретателю и\или исследователю получить деньги проблематично. Как правило они могут получить доход только в виде заказов на исследования или выкупа патента если он не даёт какой-то корпорации заработать, но всё это такие жалкие суммы по отношению к проделанной работе что проще свалить куда подальше и основать свою маленькую фирму и отбить вложенные ресурсы на мелком доходе.
      ProkletyiPirat
    2. Кент0001 Сегодня, 13:19
      Китайцы живут не покупая технологии, но мы всего боимся и как Китай не можем..или нам запрещают???
      Кент0001
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:39
    Вот безграмотные журналюги. Речь идёт о защитном материале для литьевых форм. Который позволит отливать-выращивать ( если монокристалл) лопатки из более тугоплавких, чем ранее применялись, сплавов. Ранее их нельзя было применять, материал формы с ними взаимодействовал на температурах их плавления...
    Я к тому, что из названия статьи следует совсем другое wassat
    Горный стрелок
    1. Джедай Сегодня, 11:44
      Спасибо что перевели статью на понятный язык. hi
      Джедай
      1. jolly deckhand Сегодня, 11:54
        laughing laughing laughing А то опять лозунги без Евгениева перевода стал бы бросать-матрасы-.....асыУра!!!И жизни учить нас? wink Ты вот лучше научи,как креветок в луже выращивать,чёт не получается,как у вас recourse ...
        jolly deckhand
        1. 79807420129 Сегодня, 12:04
          Цитата: jolly deckhand
          Ты вот лучше научи,как креветок в луже выращивать,чёт не получается,как у вас ...

          А вот ты Леша научи нас,как в случае замеса рядом с нами окажется брат белорус,а в противоположном окопе смотреть на нас сквозь прицел будут матрас с литовцем,а хохол патроны им подавать.Вот такое вот Ура!И креветки.
          79807420129
          1. jolly deckhand Сегодня, 12:10
            А ты уверен,что рядом с тобой окажется брат белорус?Я-НЕТ.Я в Родне своей только лишь и уверен... hi
            jolly deckhand
            1. 79807420129 Сегодня, 12:35
              Цитата: jolly deckhand
              Я-НЕТ.Я в Родне своей только лишь и уверен..

              Что ты в своей родне уверен это хорошо,но то что ты на моего друга потянул тут,можешь не извинять меня,но тут мы расходимся,ты не Макса обидел,ты меня обидел кровно,Бог тебе судья.
              79807420129
              1. Джедай Сегодня, 15:27
                Влад, не надо размениваться на откровенно провокационные посылы этого псевдорусского. Ты сам знаешь кто это. А обиду держать на того, кто такое пишет нет смысла. Обидно то, что такое пропускают в модерации. soldier
                Джедай
            2. Orionvit Сегодня, 13:42
              Я-НЕТ.Я в Родне своей только лишь и уверен
              Да ладно, предателей везде хватает, а вот такого партизанского движения как в Белоруссии, в войну ни где не было. Может только в Югославии..
              Orionvit
            3. 210окв Сегодня, 15:16
              Вы поняли что на фотографии?Потрудитесь извинится перед Джедаем...Кстати на фото и белорусов то нет...Красновцы это...утырки конченные...
              Цитата: jolly deckhand
              А ты уверен,что рядом с тобой окажется брат белорус?Я-НЕТ.Я в Родне своей только лишь и уверен... hi
              210окв
              1. Джедай Сегодня, 15:30
                Дима, здрав буде! hi К совести взывать у этого персонажа бессмысленно - он её променял на звонкую монету, потому и регистрируется после очередного бана, да только суть-то не меняется.
                Джедай
            4. Андрюха Г Сегодня, 15:59
              вот это фсё спросонья или с пере....
              Андрюха Г
          2. Esoteric Сегодня, 12:57
            Цитата: 79807420129
            Вот такое вот Ура!И креветки.

            Уже научили...
            В калужском селе Коллонтай открылась крупнейшая в стране ферма по выращиванию тихоокеанской белой креветки.
            На ее создание затрачено 100 млн рублей. Процесс выращивания почти полностью автоматизирован. Креветки выращиваются в резервуарах в условиях, идентичных естественной среде. В инкубаторе одновременно могут расти до 30 тыс. мальков. Их сейчас привозят из Европы и США.

            http://sfera.fm/news/20892
            Esoteric
          3. sir_obs Сегодня, 14:46
            Когда начинается реальный замес и рядом с тобой убивают твоего другана, становится абсолютно пофигу и политика и национальная принадлежность и своих и чужих. И в голове будет только олна мысль - отомстить, пока сам жив. И по мере развития замеса, эта мысль будет только укрепляться и отодвинет все остальные.
            sir_obs
        2. Тралл Сегодня, 12:45
          Цитата: jolly deckhand
          Ты вот лучше научи,как креветок в луже выращивать,чёт не получается,как у вас ...

          Если честно, то плоские шутки про белорусскую креветку уже давно не смешны.
          В Беларуси производство(а не выращивание) креветок в больших объемах ведётся с 90-х годов прошлого века.


          https://people.onliner.by/2017/03/15/shrimps
          Тралл
          1. Винни76 Сегодня, 13:17
            Цитата: Тралл
            Если честно, то плоские шутки про белорусскую креветку уже давно не смешны.

            Про киви и фисташки не забудьте. Теперь на каждом белорусском подоконнике. В промышленных масштабах. laughing А картинки ну очень убедительны. Вижу транспортировочную ленту и складские помещения. Это что и есть те самые "большие объёмы"? С тем же успехом это может быть фасовочная линия для контрабандных креветок
            Винни76
            1. zivXP Сегодня, 13:47
              Все Минское водохранилище заселено подледными креветками.
              zivXP
            2. Вадим237 Сегодня, 16:41
              Скоро мы узрим: кокосы, ананасы, манго и мидии - производства Белоруссия.
              Вадим237
      2. pvv113 Сегодня, 11:54
        Привет, Макс! Все правильно - имеется ввиду не материал для самих лопаток турбин ГТД, а материал для защиты формы, в которую отливается жидкий металл для изготовления лопатки
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 12:01
          Володя, приветствую! hi Хотел уже просить спецов пояснить что к чему, но коллега Горный стрелок всё разъяснил. yes
          Джедай
      3. амирбек Сегодня, 12:08
        Цитата: Джедай
        Спасибо что перевели статью на понятный язык


        ... а еще при правильной молекулярной выкладке вышеуказанных материалов по схеме пс (для против часового крутящего момента) обеспечиваем молекулярное сопряжение (поле) для снижения массы платформы от лопаток и далее (в вкл. рабочем цикле конечно же) гравитационной и стало быть инерционной среде в радиусе 1,8м.
        амирбек
    2. turbris Сегодня, 12:11
      Горный стрелок - ну вот, теперь я тоже понял в чем дело, а то из статьи мало было понятно о чем речь.
      turbris
    3. НЕКСУС Сегодня, 13:42
      Цитата: Горный стрелок
      Я к тому, что из названия статьи следует совсем другое

      Вопрос в том,на сколько данная технология позволит увеличить жизненный цикл двигателя и второе-возможно ли производство ,при такой технологии ,прямоточных двигателей с хорошим ресурсом.
      НЕКСУС
    4. zivXP Сегодня, 13:44
      Я к тому, что из названия статьи следует совсем другое

      Ага, я поначалу тоже купился, вот думаю нифига себе открытие. Думаю быстрей технологам нашим сообщить, что они отстают в развитии. Хорошо что статью стал читать, а то они бы сказали что это я отстаю в развитии. laughing
      zivXP
    5. Piramidon Сегодня, 14:23
      Цитата: Горный стрелок
      Вот безграмотные журналюги. Речь идёт о защитном материале для литьевых форм. Который позволит отливать-выращивать ( если монокристалл) лопатки из более тугоплавких, чем ранее применялись, сплавов. Ранее их нельзя было применять, материал формы с ними взаимодействовал на температурах их плавления...
      Я к тому, что из названия статьи следует совсем другое wassat

      А что не так в названии статьи?
      В России проведены испытания нового материала в авиационном двигателестроении

      Материал новый? Новый. В двигателестроении используется? Используется. Ведь нигде не написано, что из этого материала будут делать движки. Если на новом станке или с помощью нового инструмента будут делать детали двигателя, то, значит, этот станок и инструмент используется в двигателестроении. Ваши претензии считаю надуманными. Никто не виноват, что вы что то не так поняли.
      Piramidon
    6. Starover_Z Сегодня, 16:22
      Цитата: Горный стрелок
      Вот безграмотные журналюги. Речь идёт о защитном материале для литьевых форм. Который позволит отливать-выращивать ( если монокристалл) лопатки из более тугоплавких, чем ранее применялись, сплавов. Ранее их нельзя было применять, материал формы с ними взаимодействовал на температурах их плавления...
      Я к тому, что из названия статьи следует совсем другое wassat

      Нормально было, как раз для шпионов ! А теперь они "родные" в курсе разработок ...
      Starover_Z
  3. д^Амир Сегодня, 12:12
    все таки в иных статьях проще прочитать комментарии.... пока прорвался через статью, т.е пока дошло о чем вообще речь коллега Горный стрелок в двух словах, ладно в трех написал суть статьи....
    д^Амир
  4. askort154 Сегодня, 12:16
    pvv113...Привет, Макс! Все правильно - имеется ввиду не материал для самих лопаток турбин ГТД, а материал для защиты формы, в которую отливается жидкий металл для изготовления лопатки

    Да уж, статья поверхностная..
    "Лопатка" - это сложный совокупный процесс. Создание "высокотемпературной" лопатки турбины авиационного двигателя, от которой зависит тяга и удельный расход , это оказалось проблемой всего авиадвигателестроения с тех пор как появился реактивный двигатель. В этом мы начали отставать ещё в 60-х. Сейчас, похоже, уже на ближнем уровне .
    askort154
    1. Anyone Сегодня, 12:56
      Может в чем-то мы и отставали технологически, но Вы совершенно неверно выдали оценку технологическому понетциалу СССР в области строительства реактивных даигателей. В НАТО были сильно удивлены лопатками РД 33, когда им достались гэдээровские МиГ-29. После этого, они предприняли много разных телодвижений на уровне контактов с производителем и разработчиком технологии, чтобы понять, как в СССР были реализованы процессы развития направленной кристаллизации и выращивания таких монокристаллов. Коэффициент эффективного охлаждения у наших лопаток был уже тогда 0,5. А к началу-середине 90-х ставились цели достичь 0,7 - 0,8, так как планировались t >= 2000 градусов перед турбиной. Но потом СССР гикнулся и сегодня (в 2017-м) нам рапортуют о том, к чему при СССР должны были технологически подойти еще году так в 1995. И если бы мы так и сделали (а не развалили страну), то сохранили бы паритет с янки в этой области. А сегодня мы отстаем минимум лет на 20.
      Anyone
      1. askort154 Сегодня, 13:19
        Anyone...Может в чем-то мы и отставали технологически, но Вы совершенно неверно выдали оценку технологическому понетциалу СССР в области строительства реактивных даигателей. В НАТО были сильно удивлены лопатками РД 33, когда им достались гэдээровские МиГ-29.

        Ну, НАТО к авиадвигателестроению - ни малейшего отношения. Они эксплуатанты. И СССР здесь не аргумент. Аргумент, кто первый сделал лопатки с "вентиляционными" каналами. Я по жизни - патриот и понимаю, что во многом, пока ещё живём на фундаменте СССР.
        Но наше отставание в авиадвигателестроении (к моему великому сожалению) знаю не понаслышке. Очень хочу дожить до наших двигателей - высокоэкономичных с тягой до 35 т. (ПД-35). yes hi
        askort154
        1. Anyone Сегодня, 15:09
          Попали к НАТО наши аэропланы, а с нашими разработчиками связывались спецы из США. Кто они были, и имели ли отношении к экспертам из ВВС США, я точно утверждать не могу, так как свечку не держал. Но знаю тех, кто держал. И тех, кто ради выживания предприятия в 90-х слил за три копейки все за океан. И я даже их осуждать не берусь...
          К авиации сам имел отношение: учился в МАИ на фак-те Двигатели летательных аппаратов. Давно правда. После окончания (это было начало 90-х) ушел из конструкторов к эксплуатантам, где и летал благополучно бортинженером 15 лет.
          З.Ы. Моторы мы делали достойные всегда. А временами так вообще передовые.
          Anyone
          1. askort154 Сегодня, 17:07
            Anyone....З.Ы. Моторы мы делали достойные всегда. А временами так вообще передовые.

            Достойные - Да! Но не экономичные и с малым эксплуатационным ресурсом. В СССР , расход двигателя, ни когда не ставился во главу угла, да и ресурс был на втором плане.Главное - тяга,обеспечивающая задание для создаваемого ВС.Мы всегда гнались за количеством ( вынужденно ) , принося в жертву качество. В итоге, упустили прорывы Запада в технологии производства в авиационной промышленности, которая всегда была отраслью передовых технологий , дающая "питание" для других промышленных отраслей. Тем более, Запад получил фору в 30 лет, в итоге нашей "перестройки". Печально, но факт. hi
            P.S. На каком типе летал Б/И ?
            askort154
  5. Zomanus Сегодня, 12:25
    Ну если деньги вкладывать будут в ученых, то никто и не убежит.
    А то у нас строят тут мега-верфь в Большом Камне.
    Только вод народ, которые это строит, кидают на деньги
    направо и налево. Так же, как и с Восточным было.
    Zomanus
    1. Esoteric Сегодня, 13:00
      Цитата: Zomanus
      Только вод народ, которые это строит, кидают на деньги направо и налево. Так же, как и с Восточным было.


      Голо суй! А то проиграешь...Борьба с коррупцией ведётся во все направлениях...am Противник одерживает уверенную победу... crying
      Esoteric
  6. Altona Сегодня, 13:11
    Цитата: Zomanus
    Только вод народ, которые это строит, кидают на деньги
    направо и налево. Так же, как и с Восточным было.

    ---------------------------
    Эффективные менеджеры же кругом. Потом эти манагеры удивляются, когда США объявляет им, что объекты были построены на фактически рабском труде. Вот такой "патриотизьм" у нас.
    Altona
  7. NordOst16 Сегодня, 14:25
    Ммм... я думал они керамические лопатки делать научились (поэтому у меня было сильное удивление), но потом понял, что говорится лишь о покрытии на металлические лопатки
    NordOst16
    1. zivXP Сегодня, 14:44
      Надо еще раз перечитать статью.
      zivXP
  8. Макаров Сегодня, 14:55
    правильной дорогой идут...222-25 вершина инженерной мысли запорожского бюро...автоматика - вершина мысли салютовцев...
    Макаров
  9. senima56 Сегодня, 16:00
    Двигатель где?????!!!!!
    senima56
    1. Вадим237 Сегодня, 16:43
      В 2025 будет ПД 35 -
      Вадим237
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