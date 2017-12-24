Штурм Измаила – великая победа русской армии

24 декабря в России отмечается День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил. Уже более двадцати лет страна празднует эту памятную дату. В далеком 1790 году русские войска под командованием графа Александра Васильевича Суворова взяли штурмом крепость Измаил – один из важнейших оборонительных пунктов Османской империи в Северном Причерноморье.Земли Нижнего Дуная были завоеваны Османской империей в конце XV века Османская империя, покорившая к этому времени практически все причерноморские земли, нуждалась в создании своих опорных пунктов в завоеванных землях. Одним из таких пунктов и стала крепость Измаил, первые упоминания о которой относятся к 1590-1592 гг. Хотя на самом деле крепость, вероятно, была основана несколько раньше. Постепенно Измаил разросся в небольшой город, а в 1761 году здесь даже была учреждена кафедра митрополита браиловского, управлявшего православными церквями в дунайских владениях Османской империи.Важное в стратегическом отношении положение Измаила объясняет повышенное внимание к этой крепости со стороны русских войск во время практически всех русско-турецких войн XVIII-XIX вв. Первый раз Измаил был взят русскими войсками под командованием генерал-поручика Николая Репнина 5 августа (26 июля по старому стилю) 1770 года. Но после завершения войны, согласно условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора, крепость Измаил была вновь возвращена в юрисдикцию Османской империи.Мир между Российской и Османской империями, тем не менее, продлился недолго. Уже спустя тринадцать лет после завершения русско-турецкой войны 1768-1774 гг. началась новая война. Османская империя была крайне недовольна условиями Кючук-Кайнарджийского мирного договора, по которому важнейший вассал Порты – Крымское ханство – получило политическую независимость и, следовательно, могло попасть под влияние России. Этого османские власти очень боялись, поэтому пошли на реванш, стремясь вновь обеспечить свое доминирование в причерноморском регионе. Ситуация усугублялась и тем, что протекторат Российской империи приняла Грузия. Заручившись поддержкой Великобритании и Франции, Османская империя в 1787 году выставила России ультиматум – восстановить вассалитет Крымского ханства по отношению к Порте и отказаться от протектората Грузии, а также согласиться с досмотрами российских кораблей, следующих через проливы Босфор и Дарданеллы. Естественно, что Россия требования Османской империи удовлетворить не могла.13 (24) августа 1787 года началась очередная русско-турецкая война. Как и предыдущие войны с Османской империи, она имела характер и морской, и наземный. Для удара по турецким позициям весной 1788 года были созданы две мощные армии. Первая, Екатеринославская, насчитывала около 80 тысяч солдат и офицеров под командованием Григория Потемкина. На нее возлагались задачи по овладению Очаковом. Вторая, Украинская, численностью в 37 тысяч солдат и офицеров под командованием Румянцева, нацелилась на Бендеры. Восточные фланги предстояло оборонять войскам генерала Текели численностью в 18 тысяч солдат и офицеров, занявшим позиции на Кубани. Однако, несмотря на многочисленные силы, задействованные в боевых действиях, война приняла затяжной характер. Поскольку о ходе боевых действий написано достаточно много, перейдем непосредственно к штурму Измаила.Взятие этой важной в стратегическом отношении крепости генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин, осуществлявший командование русской армией, поручил генерал-аншефу Александру Суворову – одному из талантливейших русских полководцев. 2 декабря 1790 года генерал-аншеф Суворов прибыл в расположение частей Южной армии, к этому времени подошедших к Измаилу, и сразу же приступил к подготовке штурма крепости. Как известно, Александр Суворов очень большое внимание уделял боевой подготовке войск. Свой подход он применил и в этом случае, прекрасно понимая, что лучше потратить время на хорошую подготовку войск к предстоящему штурму крепости, чем потом терпеть большие потери при штурме из-за необученности солдат и отсутствия слаженности действий подразделений.В окрестностях Измаила Суворов распорядился построить земляные и деревянные копии рва, вала и стен турецкой крепости. После этого Суворов приступил к подготовке войск. Солдат учили забрасывать ров, как можно быстрее ставить лестницы и молниеносно взбираться по ним на крепостные стены. Генерал-аншеф лично инспектировал учения, наблюдая за уровнем подготовки солдат и офицеров. На подготовку к штурму Измаила Суворов потратил шесть дней. За это время он не только подготовил личный состав войск, но и лично проехал вдоль крепостных стен Измаила, убедившись, к своему огорчению, в том, что система оборонительных сооружений крепости практически не имеет изъянов.7 (18) декабря 1790 года генерал-аншеф Суворов направил коменданту крепости Измаил ультиматум, в котором потребовал сдать крепость в течение 24 часов после предъявления ультиматума. Турецкий паша с негодованием ультиматум отклонил. После этого Суворов начал приготовления к непосредственному штурму. Дату штурма военный совет, собранный Суворовым, назначил на 11 декабря.Для проведения штурма Суворов разделил свои войска на три отряда, каждый из которых, в свою очередь, включал по три колонны. Восточную часть крепости предстояло штурмовать 12-тысячному отряду генерал-поручика А.Н. Самойлова, западную часть – 7,5-тысячному отряду генерал-поручика П.С. Потемкина, а речную сторону должен был взять на себя отряд генерал-майора И. де Рибаса численностью в 9 тысяч человек. Всего в штурме Измаила с русской стороны должны были принимать участие более 31 тысячи человек, включая около 15 тысяч человек нерегулярных войск. Прекрасно понимая, что наносить первый удар лучше в темноте, но основной штурм осуществлять уже в светлое время суток, Суворов принял решение начать штурм около 5 часов утра.Артиллерийская подготовка штурма началась 10 (21) декабря 1790 года. С раннего утра фланговые батареи русской армии и корабельные батареи судов флотилии начали обстрел Измаила. Он длился сутки и прекратился за 2,5 часа до того, как русские войска пошли на штурм крепости. Ночью 11 (22) декабря 1790 года русские войска покинули лагерь и выдвинулись в сторону Измаила. Первой пошла на штурм 2-я колонна, которой командовал генерал-майор Борис Ласси. Его подразделениям удалось форсировать вал. Успешными были и действия 1-й колонны, которой командовал генерал-майор С.Л. Львов. Его подчиненные – гренадеры и стрелки – смогли захватить первые турецкие батареи и взять под контроль Хотинские ворота. Это был настоящий успех.Солдаты Львова открыли Хотинские ворота, после чего в них ринулась русская кавалерия. В свою очередь, колонна генерал-майора М.И. Кутузова-Голенищева захватила бастион в районе Килийских ворот, после чего установила контроль над большим участком крепостного вала. Сложнее пришлось солдатам и офицерам из 3-й колонны, которой командовал генерал-майор Федор Мекноб. Его бойцы штурмовали северный бастион крепости, однако глубина рва и высота вала были в этом участке очень велики. Длины лестниц не хватало для того, чтобы преодолеть бастион. Пришлось связывать лестницы по двое. Однако и эта сложная задача, в конечном итоге, была выполнена. Русские войска взяли северный бастион Измаила.Около 7 часов утра началась высадка речного отряда, которым командовал генерал-майор Дерибас. Хотя русским десантникам противостояли более 10 тысяч османских воинов, высадку также удалось провести успешно. Прикрытие высадки осуществляла колонна генерала Львова, которая ударила во фланге, а также войска, действовавшие на восточных подступах к крепости. Прекрасно проявили себя в ходе штурма херсонские егеря, которыми командовал полковник Валериан Зубов – брат фаворита Екатерины II Платона Зубова. Не менее успешными были действия и других подразделений, в частности батальон лифляндских егерей, которым командовал полковник Рожер Дамас, смог захватить батарею, контролировавшую береговую линию.Однако, ворвавшись в Измаил, русские войска столкнулись с серьезнейшим сопротивлением турецко-татарского гарнизона. Османы не собирались сдаваться без боя. Практически в каждом доме засели обороняющиеся турецкие и татарские аскеры. В центре Измаила в бой с отрядом генерал-майора Ласси вступил отряд крымско-татарской конницы, которым командовал Максуд Гирей. Схватка между русскими солдатами и татарами была ожесточенной, из отряда татар, насчитывавшего около 1 тысячи человек, в живых осталось только 300 аскеров. В конце концов, Максуд Гирей был вынужден сдаться вместе с остатками своего подразделения.Понимая, что уличные бои могут привести к большим человеческим потерям, генерал-аншеф Суворов решил использовать для нейтрализации защитников Измаила легкую артиллерию. На территорию крепости были введены 20 легких артиллерийских орудий, которые открыли огонь картечью по турецким и татарским воинам, все еще сражавшимся на улицах Измаила. Отдельные группы турок, тем не менее, даже после артиллерийского обстрела, пытались удерживать отдельные, наиболее крепкие здания Измаила. Лишь к 14.00 русские войска смогли окончательно установить контроль над центром города, а еще через два часа было ликвидировано сопротивление последних защитников Измаила. Редкие оставшиеся в живых турецкие и крымско-татарские воины сдались в плен.Подсчет потерь продемонстрировал всю масштабность события, вошедшего в историю как штурм Измаила. В результате осады крепости и боев были убиты более 26 тысяч турецко-татарских воинов. В плен попало более 9 тысяч турок, из которых около 2 тысяч уже на следующий день умерли от ран, так как оказать медицинскую помощь такому большому количеству людей не представлялось возможным. Трупов погибших турецких и татарских воинов было столь много, что русское командование даже не смогло обеспечить их захоронение. Было приказано бросать трупы противника в Дунай, но и эта мера позволила очистить территорию Измаила от трупов только на шестой день.Трофеями русской армии стали 265 турецких артиллерийских орудий, огромное количество боеприпасов, вспомогательные суда – 12 паромов и 22 легких судна. Русские войска потеряли несоизмеримо меньшее количество солдат и офицеров, чем защитники крепости. Погибли 64 офицера и 1816 нижних чинов, ранения получили 253 офицера и 2450 нижних чинов. Еще 95 человек убитыми и 278 человек ранеными потерял русский флот, также участвовавший в штурме Измаила.Победа в Измаиле стала грандиозным успехом русского оружия. Императрица Екатерина II щедро вознаградила генерал-фельдмаршала Григория Потемкина, который получил в награду фельдмаршальский мундир, шитый алмазами и оценивавшийся в 200 тысяч рублей, и Таврический дворец. Заслуги генерал-аншефа Александра Суворова были оценены, тем не менее, куда меньше. Он получил медаль и звание подполковника Преображенского полка (напомним, что звания подполковников и полковников гвардейских полков приравнивались к высшим армейским генеральским званиям), хотя в Преображенском полку к этому времени и так числилось уже десять подполковников. Штурм Измаила прочно вошел в русский военный и армейский фольклор, о нем было сложено немало песен и легенд. Он еще в большей степени укрепил авторитет в войсках генерал-аншефа Суворова, став очередным свидетельством полководческого гения русского генерала.Если говорить о политических последствиях взятия Измаила, то они также были внушительными. Когда в 1791-1792 гг. между Российской и Османской империями был заключен Ясский мир, к Российской империи окончательно отошло Крымское ханство. Граница с Османской империей была установлена по реке Днестр. Таким образом, в состав российского государства вошло все Северное Причерноморье – территории современного юга Украины, Крыма и Кубани. Конечно, от реваншистских планов Османская империя отказываться не собиралась, но по ее позициям был нанесен серьезнейший удар. Однако сам Измаил, за который была пролита кровь русских солдат, по Ясскому договору был возвращен Османской империи. В состав российского государства Измаил вошел лишь в 1878 году, спустя почти столетие после его грандиозного штурма. Затем, в 1918-1940 гг., Измаил, как и вся Бессарабия, входил в состав Румынии, а затем – до 1991 года – в состав Украинской ССР.День воинской славы в память о штурме Измаила имеет для всех большое значение. Это – еще один повод вспомнить наших предков, отважных русских воинов, проливавших кровь за отчизну во всех многочисленных войнах и сражениях.