FT: Активность российских субмарин встревожила НАТО

Активность действий российских подводных лодок в последние три года выше, чем за все время с момента окончания холодной войны. За эти три года мы наблюдали больше [ежегодных] развертываний российских субмарин за пределами своих вод, чем за предыдущее десятилетие

Мы полагаем, что они могут быть оснащены оборудованием, способным взаимодействовать с объектами на океанском дне

Командование Североатлантического альянса выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах мирового океана. Об этом 22 декабря сообщила газета The Financial Times со ссылкой на заявление командующего подводным флотом НАТО контр-адмирала Эндрю Леннона.- заявил он. По словам Леннона, НАТО зафиксировало значительную активность в Черном и Средиземном морях шести субмарин.Кроме того, согласно утверждениям контр-адмирала, Россия "очевидным образом проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО", прежде всего к каналам связи между Европой и США. Леннон сообщил, что в подводных операциях возле кабельных трасс принимала участие и субмарина, переоборудованная для осуществления пусков баллистических ракет и названная адмиралом "кораблем-носителем", поскольку с ее борта в морские воды могут быть выпущены другие более мелкие по размерам суда.- заявил Леннон. Однако при этом он добавил, что не утверждает, что подобное вмешательство в работу подводных каналов связи уже происходило.Ранее начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич заявил, что торговле и интернету страны может грозить "катастрофический" ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.Пресс-секретарь посольства РФ, комментируя высказывание Пича, заявил, что власти Великобритании занимаются запугиванием граждан, пытаясь увеличить оборонный бюджет, вместо того, чтобы принять участие в обсуждении вопросов европейской безопасности.