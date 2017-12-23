18:12 23 декабря

FT: Активность российских субмарин встревожила НАТО

Командование Североатлантического альянса выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах мирового океана. Об этом 22 декабря сообщила газета The Financial Times со ссылкой на заявление командующего подводным флотом НАТО контр-адмирала Эндрю Леннона.

Активность действий российских подводных лодок в последние три года выше, чем за все время с момента окончания холодной войны. За эти три года мы наблюдали больше [ежегодных] развертываний российских субмарин за пределами своих вод, чем за предыдущее десятилетие
- заявил он. По словам Леннона, НАТО зафиксировало значительную активность в Черном и Средиземном морях шести субмарин.

FT: Активность российских субмарин встревожила НАТО



Кроме того, согласно утверждениям контр-адмирала, Россия "очевидным образом проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО", прежде всего к каналам связи между Европой и США. Леннон сообщил, что в подводных операциях возле кабельных трасс принимала участие и субмарина, переоборудованная для осуществления пусков баллистических ракет и названная адмиралом "кораблем-носителем", поскольку с ее борта в морские воды могут быть выпущены другие более мелкие по размерам суда.

Мы полагаем, что они могут быть оснащены оборудованием, способным взаимодействовать с объектами на океанском дне
- заявил Леннон. Однако при этом он добавил, что не утверждает, что подобное вмешательство в работу подводных каналов связи уже происходило.

Ранее начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич заявил, что торговле и интернету страны может грозить "катастрофический" ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.

Пресс-секретарь посольства РФ, комментируя высказывание Пича, заявил, что власти Великобритании занимаются запугиванием граждан, пытаясь увеличить оборонный бюджет, вместо того, чтобы принять участие в обсуждении вопросов европейской безопасности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 45

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:38
    Пусть привыкают .
    Spartanez300
    1. volodya Сегодня, 12:44
      Цитата: Spartanez300
      Пусть привыкают .

      Если им страшно , это их проблемы!
      volodya
      1. Тралл Сегодня, 12:53
        заявление командующего подводным флотом НАТО контр-адмирала Эндрю Леннона

        Улыбнуло smile В штатах на должность уже по фамилии назначают?
        Тралл
      2. амирбек Сегодня, 12:54
        Цитата: volodya
        Если им страшно , это их проблемы!

        что-то их подлодки не тонут как-то ...
        амирбек
        1. Тралл Сегодня, 12:56
          Цитата: амирбек
          Цитата: volodya
          Если им страшно , это их проблемы!

          что-то их подлодки не тонут как-то ...

          Это не их достижение, а наша недоработка smile
          Тралл
        2. Околоточный Сегодня, 15:20
          Сравните случаи гибели подлодок. Где то статья была на ВО. Примерный паритет между нами и США. У остальных меньше потому, что лодки на пальце одной руки посчитать можно.
          Околоточный
    2. 79807420129 Сегодня, 12:49
      Активность действий российских подводных лодок в последние три года выше, чем за все время с момента окончания холодной войны. За эти три года мы наблюдали больше [ежегодных] развертываний российских субмарин за пределами своих вод, чем за предыдущее десятилетие

      Ваша мечта,что бы наш лодки тихо ржавели у причалов и списывались на металлолом yes Это ваши проблемы.
      79807420129
      1. Идущий Сегодня, 12:59
        Влад , добрый день! hi пусть мечтают на здоровье , но продолжая запугивать обывателя , они раздули военные бюджеты до рекордных размеров , чему и рады.
        Идущий
      2. Pete Mitchell Сегодня, 13:28
        Цитата: 79807420129
        ..мечта,что бы наш лодки тихо ржавели у причалов и списывались на металлолом.

        Вы уважаемый узко смотрите на их проблему: мечта чтоб корабли стояли у стенок, самолеты не летали, чугун не плавился, как сказал Михеев: даже если бы россияне утопились бы в Ледовитом океане, запад бы всеравно обвинил Россию, что неправильно топились. ввп всех обломал.. lol
        Pete Mitchell
    3. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:53
      Страховка России ! Видать себя АПЛ обнаружили специально..)))
      Спасибо мужики ,мы в России на вас надеемся , если что..(отомстите за нас..!)
      ПЛЕННЫЙ
      1. Masya Masya Сегодня, 13:08
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Видать себя АПЛ обнаружили специально..)))

        как бы иначе он их пересчитал? wink
        НАТО зафиксировало значительную активность в Черном и Средиземном морях шести субмарин.
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 13:30
          Ну должны же они отчеты писать , вот и считают.
          Идущий
          1. Masya Masya Сегодня, 13:46
            Цитата: Идущий
            вот и считаю

            думается мне, что не считают, а с потолка цифры берут...
            Masya Masya
            1. Идущий Сегодня, 15:24
              Это в зависимости от потребности - запугать , бюджет увеличить ...
              Идущий
    4. jolly deckhand Сегодня, 12:55
      Да они привыкли давно-это нормальная практика всех Флотов мира...Как противолодочник добавлю,КАК МЕНЯ УЧИЛИ,вопрос-что ты должен чувствовать при виде вражеской подводной лодки?Твой ответ-НЕНАВИСТЬ .Мичман дальше вопросом плюёт в тебя(плюёт,эт в буквальном смысле,не в иносказательном... laughing Иии?Ты такой-НЕНАВИСТЬ И ЖЕЛАНИЕ УНИЧТОЖИТЬ.Он такой-Не слышу?(не переводится...)?Что,ты там.................чувствуешь.............(не переводится... feel )чувствуешь,такой ..........? НЕНАВИСТЬ И ЖЕЛАНИЕ УНИЧТОЖИТЬ!!!Правильный ответ... laughing laughing laughing
      jolly deckhand
    5. Svarog Сегодня, 13:06
      Цитата: Spartanez300
      Пусть привыкают .

      Да придут наши к власти ( Грудинин) , тревога будет только усугубляться.Сейчас то, что тревожится, вся элита у них денежки хранит..
      Svarog
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:55
        Цитата: Svarog
        Да придут наши к власти ( Грудинин) , тревога будет только усугубляться.

        Геннадий Андреевич,прошу прощения,но предвыборная тусовка на соседней ветке. yes
        Paranoid50
        1. Svarog Сегодня, 13:58
          Цитата: Paranoid50
          Цитата: Svarog
          Да придут наши к власти ( Грудинин) , тревога будет только усугубляться.

          Геннадий Андреевич,прошу прощения,но предвыборная тусовка на соседней ветке. yes

          Блин, как это вы меня распознали, так скоро?)))))))
          Svarog
          1. Paranoid50 Сегодня, 14:11
            Цитата: Svarog
            как это вы меня распознали, так скоро?)))))))

            Дык,более двадцати лет на полит-небосклоне любого сделают узнаваемым. hi
            Paranoid50
    6. Зяблицев Сегодня, 13:26
      Контр - адмирал Леннон, только один совет - Включаем Битлз, слушаем и наслаждаемся:
      "We all live in a yellow submarine
      Yellow submarine, yellow submarine
      We all live in a yellow submarine
      Yellow submarine, yellow submarine..."       laughing
      Зяблицев
    7. BlombiRus Сегодня, 13:26
      И активность будет возрастать, и интерес к каналам связи тоже, и в час Х эти каналы будут порваны! А НАТО хотелось бы , чтобы наши субмарины охраняли их каналы? Гы Гы гы!
      BlombiRus
    8. Владыка Ситх Сегодня, 13:49
      Всем известно, кто виноват
      Владыка Ситх
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок
    Прежде чем выражать обеспокоенность стоит командованию НАТО посмотреть на карту с расположением своих АПЛ в мировом океане. И сразу станет ясно откуда и почему у России появилась активность.
    rotmistr60
  3. изя топ Сегодня, 12:45
    не тревожьте беспокойку,и болеть не будет bully
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:52
      Изя hi так у них по любому, болеть будет -им приказ дан, чтобы чесалось, болело и зудело все что только может чесаться, болеть и зудеть! !!
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 13:11
        Цитата: Геркулесыч
        Изя hi так у них по любому, болеть будет -им приказ дан, чтобы чесалось, болело и зудело все что только может чесаться, болеть и зудеть! !!

        так если часто чесать,отвалится же recourse
        изя топ
        1. pensioneree Сегодня, 16:55
          чо-то поворотники не включил. счаз ГБДД вызовут. am
          pensioneree
  4. SCHMEL Сегодня, 12:56
    Проявлять тревожущую активность - это часть такой работы laughing



    SCHMEL
  5. Masya Masya Сегодня, 12:57
    За эти три года мы наблюдали больше [ежегодных] развертываний российских субмарин за пределами своих вод,

    работа у нас такая... что- то я сомневаюсь, что их субмарины ходят исключительно в территориальных водах или вообще в доках стоят... про эсминцы и говорить не стоит лазят где хотят...узурпировали что- ли море- океан? невольно Задорнов с маяком на ум приходит ...
    Masya Masya
    1. изя топ Сегодня, 13:14
      Цитата: Masya Masya
      узурпировали что- ли море- океан?

      так скакуны моря-океаны выкопали,вот у них и надо спрашивать разрешение recourse а янкесам,в отличие от нас,они ходить разрешили crying
      изя топ
      1. Masya Masya Сегодня, 13:18
        Цитата: изя топ
        а янкесам,в отличие от нас,они ходить разрешили

        то- то смотрю янкесы всех на таран берут... lol как трамваи ходют, не разойтись ни как... laughing
        Masya Masya
  6. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:58
    Мы полагаем, что они могут быть оснащены оборудованием, способным взаимодействовать с объектами на океанском дне

    Закладки проверили и еще дополнительно сделали..! Молодцы..
    А теперь музыкальная пауза на сайте мужики..! soldier

    Вот так и живем в окружение и санкциях..
    P/S Наши подводники АПЛ думаю такую песню поют шепотом выполняя задание...
    ПЛЕННЫЙ
  7. san4es Сегодня, 13:09
    Активность действий российских подводных лодок в последние три года выше, чем за все время с момента окончания холодной войны.

    ...В основном они не в курсе, или молчали.
    Август 2009 г soldier
    san4es
  8. Anchonsha Сегодня, 13:14
    Мерзавчики НАТО и США, когда ваши подлодки крутились у границ России все отчего то молчали, а когда Россия стала выходить в океан, то всякая разная мразь с Запада завыла, что русские стали их тревожить. подождите, еще не так будете петь, когда появятся более новые подлодки с более новым оружием. просто перекроем США от Европы
    Anchonsha
  9. Homos Сегодня, 13:33
    А Вы давайте больше свободы своим хенаралам и политикам в высказываниях о коварной и воинственной России, о подлодках шныряющих то тут то там, об армиях Путина по всему миру, да о русских хакерах лезущих их всех щелей прямо в мозг и возможно всему миру придется потом слушать Тишину.
    Homos
    1. pensioneree Сегодня, 17:09
      Тишина! Над полем боя ТИШИНА, как буд-то и нет и не было ВОЙНЫ.....б..ляд, как вы НАС з..ли! простите господа -наболело. am
      pensioneree
  10. НЕКСУС Сегодня, 13:46
    А ведь обезоруживающий удар может быть не только ракетным. Удар ,нанесенный по инфраструктуре связи,тоже является обезоруживающим. Но мы то об этом на каждом углу не кричим...
    НЕКСУС
  11. Zomanus Сегодня, 14:39
    Отвыкли за время перестройки и демократизации.
    Теперь пускай обратно привыкают,
    раз сунулись нам напряженности устраивать.
    Zomanus
  12. Лексус Сегодня, 14:42
    К сожалению, при всей положительной динамике, наши ПЛ всё ещё проводят большую часть своего жизненного цикла у причала, и постоянного присутствия в ключевых районах мирового океана при существующем численном и качественном корабельном достичь невозможно. А без этого флот имеет низкую боевую ценность.
    Лексус
  13. Дирижер Сегодня, 15:17
    В 30 годах прошлого века тоже не мало говорили о европейской безопасности и на те вам Гитлера и мировую войну , сейчас нечто похожее происходит .
    Дирижер
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 15:58
      Цитата: Дирижер
      В 30 годах прошлого века тоже не мало говорили о европейской безопасности и на те вам Гитлера и мировую войну , сейчас нечто похожее происходит .

      Будем мочить опять...! Судьба у России такая..
      Как не хочется войны мужики..А придется!
      Ну за Россию!

      Спаси и сохрани русские дружины..!
      ПЛЕННЫЙ
  14. arane Сегодня, 16:34
    Леннон сообщил, что в подводных операциях возле кабельных трасс принимала участие и субмарина, переоборудованная для осуществления пусков баллистических ракет и названная адмиралом "кораблем-носителем",
    Ясен пень, мы вообще по кабелям всегда баллистикой ядреной лупим
    arane
  15. vovashturman Сегодня, 16:37
    Разведка НАТО сообщает об активности шести лодок в Черном море, по материалам интернет изысканий, какие молодцы. Читать умеют.
    vovashturman
  16. armourer Сегодня, 16:39
    Значит пневмо пушки на спутники ставить нужно)))
    armourer
  17. armourer Сегодня, 16:46
    А вы не думали, почему вдруг такая заинтересованность в космосе появилась? Стали летать туда-сюда, что то готовят черти
    armourer
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