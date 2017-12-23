FT: Активность российских субмарин встревожила НАТО
Командование Североатлантического альянса выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах мирового океана. Об этом 22 декабря сообщила газета The Financial Times со ссылкой на заявление командующего подводным флотом НАТО контр-адмирала Эндрю Леннона.
Кроме того, согласно утверждениям контр-адмирала, Россия "очевидным образом проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО", прежде всего к каналам связи между Европой и США. Леннон сообщил, что в подводных операциях возле кабельных трасс принимала участие и субмарина, переоборудованная для осуществления пусков баллистических ракет и названная адмиралом "кораблем-носителем", поскольку с ее борта в морские воды могут быть выпущены другие более мелкие по размерам суда.
Ранее начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич заявил, что торговле и интернету страны может грозить "катастрофический" ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.
Пресс-секретарь посольства РФ, комментируя высказывание Пича, заявил, что власти Великобритании занимаются запугиванием граждан, пытаясь увеличить оборонный бюджет, вместо того, чтобы принять участие в обсуждении вопросов европейской безопасности.
Активность действий российских подводных лодок в последние три года выше, чем за все время с момента окончания холодной войны. За эти три года мы наблюдали больше [ежегодных] развертываний российских субмарин за пределами своих вод, чем за предыдущее десятилетие- заявил он. По словам Леннона, НАТО зафиксировало значительную активность в Черном и Средиземном морях шести субмарин.
Кроме того, согласно утверждениям контр-адмирала, Россия "очевидным образом проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО", прежде всего к каналам связи между Европой и США. Леннон сообщил, что в подводных операциях возле кабельных трасс принимала участие и субмарина, переоборудованная для осуществления пусков баллистических ракет и названная адмиралом "кораблем-носителем", поскольку с ее борта в морские воды могут быть выпущены другие более мелкие по размерам суда.
Мы полагаем, что они могут быть оснащены оборудованием, способным взаимодействовать с объектами на океанском дне- заявил Леннон. Однако при этом он добавил, что не утверждает, что подобное вмешательство в работу подводных каналов связи уже происходило.
Ранее начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич заявил, что торговле и интернету страны может грозить "катастрофический" ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.
Пресс-секретарь посольства РФ, комментируя высказывание Пича, заявил, что власти Великобритании занимаются запугиванием граждан, пытаясь увеличить оборонный бюджет, вместо того, чтобы принять участие в обсуждении вопросов европейской безопасности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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