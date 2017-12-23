18:08 23 декабря

Эволюция «Града»

Тула. Вот уже более трех веков здесь куется сила и мощь русского оружия. В победном 45-ом именно здесь, в городе оружейников, был создан Научно-исследовательский институт №147, которому суждено было стать предприятием с мировой славой - НПО "Сплав".

Опыт, накопленный в процессе разработки и совершенствования артиллерийских гильз, привел к созданию уникального высокоэффективного вида вооружения - реактивных систем залпового огня, ставших приемниками прославленной в боях "Катюши".

Вот уже более 50 лет знаменитый "Град" обеспечивает ведение успешных боевых операций в большинстве локальных конфликтов. Благодаря своим грозным боевым характеристикам, система "Град" состоит на вооружении более чем 60 стран мира.


Появление "Града" стало сенсацией. Ведь предприятие, которое не имело опыта в создании ракетное техники, предложило продукт, который одним из брендов российского ОПК.



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Комментарии 3

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:29
    Очень интересная новая разработка ,продолжение тяжелых огнеметов-Тосочка. Дальность увеличена в разы,что отодвигает данные комплексы от линии фронта.При этом такие системы оказывают сильное деморализующее психологическое воздействие на супостата.
    НЕКСУС
  2. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:35
    Автором видео не представлен сравнительный анализ наших и вражеских РСЗО....
    Например взять РСЗО ампириалистов:
    Важной особенностью реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS является широкая номенклатура совместимых боеприпасов. За счет отсутствия собственных пусковых направляющих машина может нести контейнеры с реактивными снарядами различных типов и разных калибров. Благодаря этому самоходная пусковая установка может нести от одной до шести ракет с разными характеристиками. Пи необходимости системы залпового огня могут использоваться в качестве оперативно-тактических ракетных комплексов. В таком случае на пусковой установке должны монтироваться направляющие с ракетами серии AFOM (Army TACMS Family of Munitions – «Армейское семейство боеприпасов ATACMS»).

    Вот хорошая статья на ВО, на эту тему (сравнение с другими РСЗО бессмысленны, т.к. они созданы на базе наших или американских)....
    https://topwar.ru/97024-raketnyy-kompleks-m142-hi
    mars-ssha-harakteristiki-i-vliyanie-na-obstanovku
    .html
    MOSKVITYANIN
  3. svp67 Сегодня, 16:13
    Ведь предприятие, которое не имело опыта в создании ракетное техники, предложило продукт, который одним из брендов российского ОПК.
    Еще бы, ведь его конструктора ОЧЕНЬ плотно поработали с немецкой разработкой - ракетой «Тайфун-Р»... И очень творчески отнеслись к этому немецкому наследию, сумев его соединить с опытом нашей "Катюши"...
    svp67
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