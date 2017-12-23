Эволюция «Града»

Тула. Вот уже более трех веков здесь куется сила и мощь русского оружия. В победном 45-ом именно здесь, в городе оружейников, был создан Научно-исследовательский институт №147, которому суждено было стать предприятием с мировой славой - НПО "Сплав".



Опыт, накопленный в процессе разработки и совершенствования артиллерийских гильз, привел к созданию уникального высокоэффективного вида вооружения - реактивных систем залпового огня, ставших приемниками прославленной в боях "Катюши".



Вот уже более 50 лет знаменитый "Град" обеспечивает ведение успешных боевых операций в большинстве локальных конфликтов. Благодаря своим грозным боевым характеристикам, система "Град" состоит на вооружении более чем 60 стран мира.





Появление "Града" стало сенсацией. Ведь предприятие, которое не имело опыта в создании ракетное техники, предложило продукт, который одним из брендов российского ОПК.









