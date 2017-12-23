18:09 23 декабря

Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе

Польша просит российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), говорится в заявлении польского МИД.

В Варшаве с обеспокоенностью восприняли эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отмечает внешнеполитическое ведомство. "Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января
— говорится в заявлении.

Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе



По мнению польского МИД, вывод российских офицеров стал фактором, который способствует усилению напряженности.

Польша, представленная в Специальной мониторинговой миссии вторым по численности контингентом среди стран ЕС, рассматривает этот шаг как очередную попытку ухудшения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение их возможности выполнять свои задачи.

Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК
— заключает МИД.

Россия отозвала своих офицеров-наблюдателей из Донбасса из-за того, что Киев долгое время препятствовал их работе и создавал "напряженную морально-психологическую обстановку". Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 14:18
    Русские офицеры , просто не хотят все это наблюдать...! Мы воевать хотим...
    ПЛЕННЫЙ
    1. 79807420129 Сегодня, 14:21
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      ! Мы воевать хотим..

      Бери автомат,вставай с дивана и вперед,можешь и с диваном.
      Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК

      В заложники что ли. negative
      79807420129
      1. 210окв Сегодня, 14:23
        Да уж,тяжелый случай...Просьба из параллельного мира...Что то почувствовали..
        Цитата: 79807420129
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        ! Мы воевать хотим..

        Бери автомат,вставай с дивана и вперед,можешь и с диваном.
        Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК

        В заложники что ли. negative
        210окв
        1. Red_Hamer Сегодня, 15:26
          Просьба из параллельного мира...Что то почувствовали..
          Все карты им спутали, что тут еще сказать. Макрон с фрау тоже этого, ну очень , хотят! Как им разнарядку спустили хотеть, так и хотят!
          Red_Hamer
          1. Идущий Сегодня, 15:33
            Цитата: Red_Hamer
            Просьба из параллельного мира...Что то почувствовали..
            Все карты им спутали, что тут еще сказать. Макрон с фрау тоже этого, ну очень , хотят! Как им разнарядку спустили хотеть, так и хотят!

            Хотеть не вредно , Порошенко просит немцев и французов , вот ещё поляк туда добавить.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 15:40
              Виктор, привет! hi Да попросту боятся поленья что укровермахт в их сторону развернётся. Вспомни как Европа надеялась что бесноватый ефрейтор на неё внимания не обратит в пользу СССР.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 15:44
                Максим , добрый день! hi правильно боятся , вот пусть своих наблюдателей туда и отправят.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 15:47
                  Ага, как же - ссыкотно! Пусть русские вернутся - их много, а поляков мало: некому Речь Посполиту оборонять. Тьфу, профурсетки... am
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 15:51
                    Вот бабушка Меркель с Макроном подвывать стали , месяца три молчали и вдруг проснулись.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 15:55
                      А что эти рупоры США сами из себя представляют? Ноль без палочки. Приживалки копеечные...
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 15:59
                        Хотят строить СШЕ , но не могут поделить место главнюка , а США Польшу подстрекает , весело им там.
                        Идущий
                2. Джедай Сегодня, 16:10
                  Цитата: Идущий
                  Хотят строить СШЕ , но не могут поделить место главнюка , а США Польшу подстрекает , весело им там.

                  А ведь всё подчинено старому принципу - разделяй и властвуй. США это давно поняли и действуют в полном соответствии . А сказки про объединённую Европу - и есть сказки для болванов.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 16:12
                    Поэтому США и устраивает в Европе "веселую" жизнь и нагоняет своих войск побольше.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 16:33
                      Ничем хорошим это самой Европе не обернётся...
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 16:38
                        Чё уж там хорошего - цель номер один становится и США будет высасывать у них все соки.
                        Идущий
            2. Татьяна Сегодня, 15:50
              Пусть ЕС сначала примет санкции к Украине, тогда Россия и посмотрит, что ей делать!

              А то Польша занимается фарисейством со стороны стран ЕС и НАТО в пользу ВСУ и киевской хунты! А именно, в пользу: 1) разглагольствования Украины на весь мир, что в Украине находятся российские войска и их надо оттуда вывести и 2) в пользу очернения российских военнослужащих в составе СЦКК на Донбассе, создавая для них невыносимые моральные и физические условия работы, вплоть до захвата российских военнослужащих в заложники со стороны ВСУ.
              Татьяна
              1. Идущий Сегодня, 15:54
                Некогда им заниматься Украиной , в Германии безвластие , во Франции недовластие , а Польша хочет умничать.
                Идущий
            3. Кент0001 Сегодня, 17:24
              А от французов немцев и поляков слепо-глухо-немые наблюдатели приедут?
              Кент0001
        2. Scoun Сегодня, 15:29
          Цитата: 210окв
          Да уж,тяжелый случай...Просьба из параллельного мира...Что то почувствовали..

          Пусть их ущербный Мацаревич просит а то такое впечатление что поленья между собой не дружат.
          В урсятник их.
          Scoun
        3. катана Сегодня, 15:42
          [quote=..Что то почувствовали..
          Эт даже я из Армении чувствую,что вывод российских наблюдаа
          катана
          1. AID.S Сегодня, 17:23
            Цитата: катана
            Эт даже я из Армении чувствую,что вывод российских наблюдаа

            Сбили мыслю на взлете? laughing
            AID.S
      2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 14:37
        Цитата: 79807420129
        Бери автомат,вставай с дивана и вперед,можешь и с диваном.

        Пойду и сыновья за мной пойдут..! Я этих , на б и с е ..
        И таких много в России! И автоматы найдем с танками... soldier
        ПЛЕННЫЙ
        1. Тралл Сегодня, 14:53
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Цитата: 79807420129
          Бери автомат,вставай с дивана и вперед,можешь и с диваном.

          Пойду и сыновья за мной пойдут..! Я этих , на б и с е ..
          И таких много в России! И автоматы найдем с танками... soldier

          Ну ещё одну напосошок и вперед smile
          Тралл
          1. 210окв Сегодня, 14:55
            Виталий опять чудит.. belay
            Цитата: Тралл
            Цитата: ПЛЕННЫЙ
            Цитата: 79807420129
            Бери автомат,вставай с дивана и вперед,можешь и с диваном.

            Пойду и сыновья за мной пойдут..! Я этих , на б и с е ..
            И таких много в России! И автоматы найдем с танками... soldier

            Ну ещё одну напосошок и вперед smile
            210окв
            1. Тралл Сегодня, 15:02
              Цитата: 210окв
              Виталий опять чудит..

              Конечно чудит.
              Сначала же самолёты и пушки, а потом уже автоматы и танки. smile
              Тралл
              1. Scoun Сегодня, 15:31
                Цитата: Тралл
                Цитата: 210окв
                Виталий опять чудит..

                Конечно чудит.
                Сначала же самолёты и пушки, а потом уже автоматы и танки. smile

                И только потом с дивана - эх Родина не позвала, без нас справилась. wassat
                Scoun
      3. BlombiRus Сегодня, 16:06
        Цитата: 79807420129
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        ! Мы воевать хотим..

        Бери автомат,вставай с дивана и вперед,можешь и с диваном.
        Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК

        В заложники что ли. negative

        Нашим офицерам в СЦКК больше делать нечего. Теперь какелы переведут свою хроническую ненависть на шипящих жолнежей. Ссыкотно Бздышекам?
        BlombiRus
    2. Зяблицев Сегодня, 14:25
      А решение США о поставках оружия ВСУ - это исключительно миротворческий шаг, верх гуманности и человеколюбия! Дуда, от восторга, наверное всю телефонную отрубку облобызал, когда звонил в Госдеп, выразить свое восхищение этим дружественным актом во имя мира во всем мире....laughing
      Зяблицев
      1. Pirogov Сегодня, 14:35
        Цитата: Зяблицев
        А решение США о поставках оружия ВСУ - это исключительно миротворческий шаг, верх гуманности и человеколюбия! Дуда, от восторга, наверное всю телефонную отрубку облобызал, когда звонил в Госдеп, выразить свое восхищение этим дружественным актом во имя мира во всем мире

        Ну так о хозяевах, или хорошо ,или не чего . Польша просто высказала пожелание своих хозяев.
        Pirogov
      2. Scoun Сегодня, 15:38
        Цитата: Зяблицев
        А решение США о поставках оружия ВСУ - это исключительно миротворческий шаг, верх гуманности и человеколюбия!

        Видать у нашего "Военторга" есть свой интерес и кратчайший путь заполучить - это Украина.
        Смерть одного человека - это трагедия, миллионов - это статистика. (С) Сталин.
        Это к сожалению правда. Нам с телевизора говорят про терракты и десятки жертв, мы все прилипаем к экранам а так за год на дорогах, гибнут десятки тысячь людей, более 24000 тыс людей за 2016 год.
        Scoun
        1. БЛОНДИН Сегодня, 15:56

          Популярность эта фраза приобрела из-за романа Ремарка «Черный обелиск», написанного в 1956 году: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика». Однако и Ремарк, скорее всего не является ее автором, а вероятнее всего позаимствовал ее у публициста времен Веймарской республики Тухольского. В эссе «Franz;sischer Witz» тот писал:

          «Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!»
          Война? Я нахожу это не очень-то и ужасным! Смерть одного человека: это катастрофа. Сотня тысяч мертвецов: это статистика!

          И тем не менее, Сталин действительно произнес эту фразу. Но в условиях и интонациях, в корне меняющих отношение к ней, и нравственному облику Сталина.

          Произошло это в первые дни Великой Отечественной Войны, когда шел разбор причин столь ужасающих потерь Красной Армии и молниеносного продвижения вермахта вглубь СССР. Встал вопрос о наказании виновных. В их числе был командующий войсками Западного округа генерал Павлов и ряд других командиров высшего комсостава. Сталин считал, что именно эти люди виновны в потерях. Некоторые, особо фанатичные, большевики склонялись даже к мысли, что присутствует факт предательства. Тем не менее, версия предательства не получила поддержки и серьезно не рассматривалась в дальнейшем. Вывод в отношении комсостава состоял в том, что они проявили преступную беспечность и халатность.

          Когда Сталин озвучил это мнение, то некоторые члены Советского Правительства заметили, что это трагедия этих командиров, а не вина… И вот тогда, Сталин сказал с вопросительными интонациями: «Гибель одного человека - трагедия. А гибель тысяч людей статистика?».
          БЛОНДИН
          1. Scoun Сегодня, 16:12
            Цитата: БЛОНДИН
            Сталин сказал с вопросительными интонациями: «Гибель одного человека - трагедия. А гибель тысяч людей статистика?».

            Именно эта и берётся мной.
            Цитата: БЛОНДИН
            Популярность эта фраза приобрела из-за романа Ремарка «Черный обелиск»

            Мой любимый роман.
            ИМХА.
            Фразу про трагедию и статистику как ни верти, сути она не поменяет а Сталин её озвучил с такой "подковркой" и намёком.. типа - их смерти для вас статистика а ваша смерть чем для вас будет?
            Я уверен что эту фразу все так прочуствовали.....
            Scoun
      3. катана Сегодня, 16:03
        Цитата: Зяблицев
        А решение США о поставках оружия ВСУ - это исключительно миротворческий шаг, верх гуманности и человеколюбия! Дуда, от восторга, наверное всю телефонную отрубку облобызал, когда звонил в Госдеп, выразить свое восхищение этим дружественным актом во имя мира во всем мире....laughing

        Смотрите ,не очень уж и "злите" поляков - они по израильской лицензии производят ПТУР "Спайк",могут и поставить в/на Украину,особенно после того,как этим делом отметился "гегемон".А "Спайк",я вам скажу ,будет похлеще этих хваленых "Джавеллинов"-дальнобойность у них повыше и управление - не только ИКГ.Шучу! smile
        катана
        1. Зяблицев Сегодня, 16:07
          У "Спайк" есть три особенности, которые хохлы просто не потянут - 1) Высокая цена, как пусковой установки, так и ракеты – порядка 250 тысяч долларов США. 2) Крайне сложная технология производства, не позволяющая наладить массовый выпуск систем. 3) Сложность управления комплексом. Требуется специальная подготовка оператора.
          Зяблицев
          1. катана Сегодня, 16:42
            Цитата: Зяблицев
            У "Спайк" есть три особенности, которые хохлы просто не потянут - 1) Высокая цена, как пусковой установки, так и ракеты – порядка 250 тысяч долларов США. 2) Крайне сложная технология производства, не позволяющая наладить массовый выпуск систем. 3) Сложность управления комплексом. Требуется специальная подготовка оператора.

            У меня и в мыслях не было,что украинцы могут наладить производство Спайков.Им эти комплексы могут поставить вместе с тренажерами,не дай бог.Основной ограничитель - цена на Спайк.
            катана
        2. polkovnik manuch Сегодня, 18:00
          Не пугайте ,лучше вспомните русскую поговорку : " на хитрую попу всегда найдется болт с резьбой покрупнее " .
          polkovnik manuch
    3. Му Дозвон Сегодня, 14:26
      Ну хочешь воевать воююй...Из окопа пишешь?Или из теплой квартиры с пропенрднутого дивана?
      Му Дозвон
    4. шура матросов Сегодня, 14:40
      Хочете воевать?!
      Скажу Вам свое мнение по этому поводу - ни один НОРМАЛЬНЫЙ и ЗДРВОМЫСЛЯЩИЙ человек не хочет воевать, ибо война - вынужденная мера, ведущая к разрушениям и смертям. И ничего хорошего в войне нет (это Вам говорит человек, служивший в армии в мирное время и увидевший войну в зрелом возрасте).
      Не путайте героизм с бравадой (первое часто имеет быть на поле боя, второе на войне заканчивается в первом же бою).
      шура матросов
      1. alexmach Сегодня, 15:21
        Да это местный... ура-патриот, постоянно пользователей меняет я и не узнал то сразу.
        alexmach
    5. Геркулесыч Сегодня, 14:46
      ПЛЕННЫЙ -Виталий, ты снова или опять порешь чушь? Желаешь повоевать , по настоящему, давай на передовую! sad
      Геркулесыч
    6. изя топ Сегодня, 14:46
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Русские офицеры , просто не хотят все это наблюдать...! Мы воевать хотим...

      изя топ
      1. sir_obs Сегодня, 14:57
        Автор стоял так долго под дождем? Или тела разлагающиеся наблюдал длительное время?
        Или только по телевизору? К чему этот пафос?
        Никто из нас воевать не хочет и не призывает к войне. А предупреждает как раз тех, кто всеми силами эту войну пытается нам навязать.
        И скорее те самые на "кредитных тачках" встанут на защиту, чем сытые и разнеженные, которые все себе могут позволить не отягощаясь кредитным бременем, а напротив на нем наживающие капитал.
        sir_obs
        1. LiSiCyn Сегодня, 15:14
          Красава !!! Правильно написал... good Так, все и будет... Встанут те, кто живет от зарплаты, до зарплаты. В надежде на то, что дети будут жить... И жить лучше.
          LiSiCyn
          1. LiSiCyn Сегодня, 15:17
            Под дождем и снегом, был... Окопы копал.. Тел разлагающихся не видел. Надеюсь и не увидеть no
            LiSiCyn
          2. катана Сегодня, 16:08
            Цитата: LiSiCyn
            Красава !!! Правильно написал... good Так, все и будет... Встанут те, кто живет от зарплаты, до зарплаты. В надежде на то, что дети будут жить... И жить лучше.

            На войне я чего то не наблюдал сынков богатеев и политиков.Чего они потеряли там?В любой войне гибнет простой трудяга.Да и пропагандисты не гибнут - они освещают ход боевых действий.
            катана
        2. Тралл Сегодня, 15:14
          sir_obs,
          У Вас под какой процент? smile
          Тралл
          1. Смог Сегодня, 15:21
            Лучше бы ляхи вот этим озаботились.
            Смог
          2. sir_obs Сегодня, 15:37
            У Вас под какой процент? smile

            Слава Богу, могу себе позволить не брать кредиты. Но вот от слов этой, не буду уточнять, просто коробит. Настолько в них сквозит пренебрежением к людям, которые не нажили себе состояния.
            " на кредитных тачках" ее разражают, а от ленточки георгиевской ее не тошнит?
            Включила бы мозг и стал бы понятен смысл, что "повторить" относится к победе над врагом, а не к развязыванию войны. Но такое
            ее либеральный мозг не в состоянии переварить, поскольку даже имя на западный манер.
            sir_obs
            1. катана Сегодня, 16:13
              Кстати - этим летом я был у вас и видел ,что женщины в годах привязывают георгиевские ленты к своим сумочкам.Одна женщина была очень любезна и показала мне дорогу,я в незнакомом городе не мог быстро сориентироваться.По сумочке и одежде женщины я прикинул,что у нее плохо с финансами.
              катана
        3. Scoun Сегодня, 15:54
          Цитата: sir_obs
          Автор стоял так долго под дождем? Или тела разлагающиеся наблюдал длительное время?

          Зато Jein и tretyakova и всё на родной латинице)))
          Scoun
    7. Николай Фёдоров Сегодня, 15:22
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Русские офицеры , просто не хотят все это наблюдать...! Мы воевать хотим...

      Есть шикарная песня "Хотят ли русские войны":
      Да, мы умеем воевать,
      Но не хотим, чтобы опять
      Солдаты падали в бою
      На землю горькую свою.
      Спросите вы у матерей,
      Спросите у жены моей,
      И вы тогда понять должны
      Хотят ли русские, хотят ли русские
      Хотят ли русские войны.

      А если своими словами - воевать не хочу, как любой нормальный мужчина. Не хочу до тошноты, до холода по спине. Не хочу, потому что навоевался по самую маковку. Не хочу, не потому что война - это грязь, вонь, холод и пот, к этому быстро привыкаешь. Не хочу, потому что к душевной боли от потери близких, товарищей привыкнуть нельзя. Наоборот, нервы на войне расшатываются, а не укрепляются. Но если Родина позовёт, то воевать пойду. А не смогу пойти, то поползу на карачках. А как же иначе?!
      Николай Фёдоров
  2. assa67 Сегодня, 14:22
    и правильно сделали,что вывели....достаточно вспомнить недавнюю статью,о том КАК приходилось нашим офицерам там работать....а теперь посполитые озаботились...пусть создадут свой центр мониторинга,где обеспечат безопасность и эффективность работы....но что-то верится с трудом в их"озабоченность".....
    assa67
    1. 210окв Сегодня, 14:25
      А зачем там еще и ляхи на Донбассе?
      Цитата: assa67
      и правильно сделали,что вывели....достаточно вспомнить недавнюю статью,о том КАК приходилось нашим офицерам там работать....а теперь посполитые озаботились...пусть создадут свой центр мониторинга,где обеспечат безопасность и эффективность работы....но что-то верится с трудом в их"озабоченность".....
      210окв
      1. assa67 Сегодня, 14:32
        они и так там в миссии обсе(не хочется большими буквами писать про эту контору)....про наймитов вообще не говорю....но раз "озаботились и просят вернуться"пусть надавят на куев....
        assa67
        1. 210окв Сегодня, 14:34
          Озабоченность пусть в сортир снесут.
          Цитата: assa67
          они и так там в миссии обсе(не хочется большими буквами писать про эту контору)....про наймитов вообще не говорю....но раз "озаботились и просят вернуться"пусть надавят на куев....
          210окв
          1. assa67 Сегодня, 14:53
            Цитата: 210окв
            Озабоченность пусть в сортир снесут.

            тут полностью с Вами согласен hi
            Цитата: Геркулесыч
            А сами поляки там ничего сделать без нас не в состоянии ??? sad Вы же ваше нато начало там бойню руками укроинацистов! Вот и дайте им команду "фу " , и загоните в стойло!

            вот,в принципе,что и сказать хотел,только аккуратней,а то банят не по-детски laughing
            assa67
      2. medvedron Сегодня, 15:06
        Так ляхи воюют на Донбассе ещё начиная с 2014 года,так что они конкретно за своих беспокоятся.
        medvedron
    2. баклан Сегодня, 15:13
      Да ладно пузыри надувать, подружка Меркель уже позвонила. Скоро офицеров-наблюдателей снова отправят терпеть издевательства.
      баклан
    3. Николай Фёдоров Сегодня, 15:25
      Цитата: assa67
      и правильно сделали,что вывели....достаточно вспомнить недавнюю статью,о том КАК приходилось нашим офицерам там работать....а теперь посполитые озаботились...пусть создадут свой центр мониторинга,где обеспечат безопасность и эффективность работы....но что-то верится с трудом в их"озабоченность".....

      Видать, наши своим уходом из миссии порушили натовский план, в котором нашим офицерам отводилась немаловажная роль фитиля, который предстояло вскоре поджечь. Молодцы наши, переиграли ко злов натовских!
      Николай Фёдоров
      1. assa67 Сегодня, 15:38
        вполне возможно...
        Цитата: Николай Фёдоров
        Видать, наши своим уходом из миссии порушили натовский план,

        кто знает что сейчас на уме у скакунов....
        assa67
    4. Scoun Сегодня, 16:01
      Цитата: assa67
      что-то верится с трудом в их"озабоченность".....

      В это как раз верится))) матрасря оружие древним продаст, германия франция озабоченность выразят, обсе Россию обвинят а нелегалы с оружием и наркотой в польшу попрут из руины.
      Поляки понимают что в своем евроборделе, они первые пострадальцы от конфликта в Украине.
      Scoun
    5. Hoc vince Сегодня, 18:06
      Меня терзают смутные сомнения, что под криками о том, что наши войска находятся в ЛДНР - они подразумевали наших офицеров в СЦКК. Теперь, когда их там нет, кричат: надо срочно их возвращения?
      Hoc vince
  3. шура матросов Сегодня, 14:23
    Чего-то не понятно belay . То кричат, что нечего делать российским военным на Донбассе (ибо представители страны-аххресора), то чуть ли не всем еврообществом прям умоляют Россию вернуть наблюдателей обратно. Не спроста все это. Может чего готовили (провокацию какую или еще чего) для российских военных. А теперь все обламывается с выводом офицеров СЦКК.
    шура матросов
    1. Sargas Сегодня, 14:38
      Потому что одно дело - пропаганда, а совсем другое - война под боком! Да ещё и с предсказуемым исходом... недобитых нациков через укро-польскую границу...
      Sargas
    2. medvedron Сегодня, 15:07
      Да они просто поняли, что этим выводом Путин развязал руки и себе и ополченцам.
      medvedron
      1. To be or not to be Сегодня, 15:17
        Цитата: medvedron
        Да они просто поняли, что этим выводом Путин развязал руки и себе и ополченцам.

        А кто ему руки связывал?
        Попробовали бы..
        вывод -это очередной урок.. Европе . от Путина..
        To be or not to be
    3. катана Сегодня, 16:18
      Цитата: шура матросов
      Чего-то не понятно belay . То кричат, что нечего делать российским военным на Донбассе (ибо представители страны-аххресора), то чуть ли не всем еврообществом прям умоляют Россию вернуть наблюдателей обратно. Не спроста все это. Может чего готовили (провокацию какую или еще чего) для российских военных. А теперь все обламывается с выводом офицеров СЦКК.

      Чего тут не понятного - просто боятся,что без российских наблюдателей ДНР свободно нанесет хук справа ВСУ.Может быть нокаут,в лучшем случае - нокдаун.
      катана
  4. Му Дозвон Сегодня, 14:23
    А зачем нам оставлять врагам наших заложников перед началом активных боевых действий?Правильно вывели наших офицеров.
    Му Дозвон
    1. 210окв Сегодня, 14:31
      Есть такое чувство..Операция в Сирии я думаю связывала нашим руки,да и кремлевские рукамиводители должны перед выборами сделать выбор..
      Цитата: Му Дозвон
      А зачем нам оставлять врагам наших заложников перед началом активных боевых действий?Правильно вывели наших офицеров.
      210окв
      1. Голован Джек Сегодня, 16:49
        Цитата: 210окв
        Операция в Сирии я думаю связывала нашим руки...

        Операция в Сирии (в частности), связала руки... не "нашим", как Вы выразились, а именно амерцам. Которые были вынуждены впопыхах бросить Нэньку "в нрязных подгузниках" (руки не доходили менять потому что).
        То, что сейчас США полезут обратно на Украину - к гадалке не ходи.
        То, что это вызовет активизацию ВСУ - аналогично.
        То, что против этого готовятся, кхм, некие контрмеры - ясно даже и ежу.
        Вывод офицеров "совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки" с Украины в этом свете предстает вполне логичным, хотя и совершенно некритичным шагом.
        То есть говорить, что "вот вывели, а завтра... вдарим" я бы, примером, не стал.
        Голован Джек
    2. шура матросов Сегодня, 14:46
      А у Вас есть конкретные данные о намерениях противоборствующих сторон? За почти четыре года войны в Украине чего только не предрекали - от Новороссии до румынской границы, до выжженной земли до Ростова. Так что не стоит делать скоропостижных выводов, время покажет "кто оно или что".
      шура матросов
      1. катана Сегодня, 16:28
        Цитата: шура матросов
        А у Вас есть конкретные данные о намерениях противоборствующих сторон? За почти четыре года войны в Украине чего только не предрекали - от Новороссии до румынской границы, до выжженной земли до Ростова. Так что не стоит делать скоропостижных выводов, время покажет "кто оно или что".

        Господин форумчанин под ником 210 окв дело говорит ,хотя лично я не сторонник русско - украинской войны - такое вот тягучее противостояние и состояние ни мира,ни войны безусловно выгодно Украине и не выгодно России.Украина с каждым таким годом постепенно "оклемается" smile ,усиливает военную пропаганду на своих гражданах ,наращивает вооружения и увеличивает личный состав.Если на что то решаться,то уж лучше быстро.Ведь сам ваш ВВП говорил ,что в питерской подворотне лучше дать сдачи обидчику,чем читать ему нотации.За точность цитирования слов господина Путина я не ручаюсь,но смысл его высказываний был примерно таким.
        катана
    3. ul_vitalii Сегодня, 14:55
      Видно хотели нашу миссию как Боинг захреначить, да хохлята перемудрили. К выборам готовились, однозначно. А также ответка по поставкам летального оружия.
      ul_vitalii
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:36
    Роль сакральной жертвы не слишком подходит для наших офицеров. Сорвали мы им планы. Сценарий порушили. Просят вернуться, так сказать, "в канву".
    Горный стрелок
  6. Altona Сегодня, 14:36
    Россия вернет когда-нибудь своих офицеров. И хотелось бы, чтобы уровня Константина Рокоссовского. laughing
    Altona
  7. ul_vitalii Сегодня, 14:41
    На колени с.вололочи! Просить как положено, по настоящему! am
    ul_vitalii
  8. изя топ Сегодня, 14:41
    обсикались поленья?
    изя топ
  9. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    А сами поляки там ничего сделать без нас не в состоянии ??? sad Вы же ваше нато начало там бойню руками укроинацистов! Вот и дайте им команду "фу " , и загоните в стойло!
    Геркулесыч
  10. Стройбат запаса Сегодня, 14:44
    Пшеки почуяли, что их припекает? Странно. laughing
    Стройбат запаса
  11. Masya Masya Сегодня, 14:52
    "Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК)"-RT
    теперь поляки подвизгивают... стоило только вывести и тут же истерика началась!
    Masya Masya
  12. sheridans Сегодня, 14:52
    Всякая шваль будет указывать России? Ваши советы в утиль! Решение принято и обсуждению не подлежит,тем более от несостоявшейся страны-попрошайки.
    sheridans
  13. mikh-korsakov Сегодня, 14:56
    "Рассматривают как попытку ухудшения безопасности наблюдателей"? Бред. Фраза не поддается логическому анализу. По сути бессмысленный набор слов. Был бы я во власти - отказал. "Наблюдатели" пусть сначала научатся писать правду о своих наблюдениях и составлять ходатайства как положено, тогда и рассмотрим.
    mikh-korsakov
  14. коноправ Сегодня, 15:16
    Создаётся впечатление, что весть материк Европа - Ассия это один большой зал на Дубровке, и вот-вот начнется представление Норд-Ост.
    коноправ
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 15:18
    Что-то Мацеревича не слышно.А если наши туда вернутся-то только с танками и штурмовой авиацией.
    ВЕРЕСК
  16. Немезида Сегодня, 15:58
    России пора прекратить участвовать в этом фарсе.Переговоры с бандеровцами бесполезны,а все эти минские соглашения с самого начала были огромной ошибкой,граничащей с преступлением против русского народа и России
    Немезида
  17. Житель Урала Сегодня, 16:07
    Видать ответка стала приходить.
    Как-то долго наши запрягают всегда,ну прямо очень долго.
    В Грузии столько терпели всего - вплоть до избиения наших военнослужащих причем при досрочном выводе нашей базы с территории Грузии. Потом получили по самое... но дождались пока наши люди погибнут.
    Житель Урала
  18. ПРАВОкатор Сегодня, 16:20
    Я правильно понимаю....водитель,фельдшер,пулеметчик(1) могу теперь ехать к родне как Строитель? Наши не контролируют?
    ПРАВОкатор
  19. vladimirasha Сегодня, 16:26
    Нечего там делать.Хотят мира пусть не выеживаються.А не хотят пусть не обижаються.
    vladimirasha
  20. ПРАВОкатор Сегодня, 16:26
    Не всем понятно...???
    Чвк под запретом,но когда приглядывать не кому,можно немного хулиганить.Российские наблюдатели ушли,остались пираты.
    ПРАВОкатор
  21. SCHMEL Сегодня, 16:49
    Россия отозвала своих офицеров-наблюдателей из Донбасса из-за того, что...
    smile smile smile уже давно пора пристально понаблюдать за другой границей laughing
    SCHMEL
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 17:19
    О.. Эти хоть рамсы не путают. Просят и выражают надежды... Шелуха подматрасная.
    КОТ БАЮН
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