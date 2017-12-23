Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе
Польша просит российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), говорится в заявлении польского МИД.
По мнению польского МИД, вывод российских офицеров стал фактором, который способствует усилению напряженности.
Польша, представленная в Специальной мониторинговой миссии вторым по численности контингентом среди стран ЕС, рассматривает этот шаг как очередную попытку ухудшения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение их возможности выполнять свои задачи.
Россия отозвала своих офицеров-наблюдателей из Донбасса из-за того, что Киев долгое время препятствовал их работе и создавал "напряженную морально-психологическую обстановку". Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.
В Варшаве с обеспокоенностью восприняли эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отмечает внешнеполитическое ведомство. "Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января— говорится в заявлении.
По мнению польского МИД, вывод российских офицеров стал фактором, который способствует усилению напряженности.
Польша, представленная в Специальной мониторинговой миссии вторым по численности контингентом среди стран ЕС, рассматривает этот шаг как очередную попытку ухудшения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение их возможности выполнять свои задачи.
Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК— заключает МИД.
Россия отозвала своих офицеров-наблюдателей из Донбасса из-за того, что Киев долгое время препятствовал их работе и создавал "напряженную морально-психологическую обстановку". Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.
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