18:09 23 декабря

Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни 2018 года

Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни наступающего 2018 года, сообщил журналистам командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
- сказал он. Генерал уточнил, что дивизионы уже находятся в республике.

Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни 2018 года



Они уже в Крыму. Сейчас заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года сразу заступят на постоянное боевое дежурство
- уточнил Севостьянов.

По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк в Крыму, который получил на вооружение С-400. Военачальник напомнил, что ранее один из дислоцированных на территории республики полков уже получил ЗРС С-400 "Триумф".

По его оценке, система противовоздушной обороны в Крыму "развивается в достаточной степени и успешно".

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 30

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  1. katalonec2014 Сегодня, 15:31
    Такие новости становятся обыденностью-и это пугает.
    katalonec2014
    1. Голован Джек Сегодня, 15:33
      Цитата: katalonec2014
      и это пугает.

      Почему - "пугает"?
      Машу каслом не испортишь (с) yes
      А как ответ на всякие там резолюции ООН по Крыму - ИМХО вполне себе даже очень.
      Конфеты такие были при Союзе, помнится: "А ну-ка, отними"
      Голован Джек
      1. Идущий Сегодня, 15:36
        Ну , наверное , есть целесообразность вот и поставили.
        Идущий
      2. 210окв Сегодня, 15:44
        Устарело.Не буду искать ссылку..Новосибирская кондитерская фабрика кажется..Конфета "Крым.Попробуй отбери!"
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: katalonec2014
        и это пугает.

        Почему - "пугает"?
        Машу каслом не испортишь (с) yes
        А как ответ на всякие там резолюции ООН по Крыму - ИМХО вполне себе даже очень.
        Конфеты такие были при Союзе, помнится: "А ну-ка, отними"
        210окв
        1. Голован Джек Сегодня, 15:49
          Цитата: 210окв
          Устарело

          Что, простите, "устарело"? С-400? Или конфета?
          С-400 точно не устарел.
          Конфету раньше делал Рот-Фронт, сейчас делает Красный Октябрь (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры", в просторечии - Объедки).
          Я там работал лет так 5 тому, не спорьте... не свезет Вам no
          Дык, эта... что там у Вас "устарело"-та? recourse
          Голован Джек
          1. 210окв Сегодня, 15:54
            Старая этикетка..https://www.kp.ru/daily/26240/3122015/А вот это новое.. laughing hi
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: 210окв
            Устарело

            Что, простите, "устарело"? С-400? Или конфета?
            С-400 точно не устарел.
            Конфету раньше делал Рот-Фронт, сейчас делает Красный Октябрь (оба входят в холдинг "Обхединенные кондитеры", в просторечии - Объедки).
            Я там работал лет так 5 тому, не спорьте... не свезет Вам no
            Дык, эта... что там у Вас "устарело"-та? recourse
            210окв
          2. фигвам Сегодня, 16:10
            Я уже со счёта сбился, сколько там полков? с 2014 года постоянно увеличиваются и ещё наверно не предел.
            фигвам
        2. д^Амир Сегодня, 17:17
          Конфета "Крым.Попробуй отбери!"

          и изображение этой чуды кондитерской цензуре не поддается... как аллюзия на конфеты "Красный богатырь" например....
          д^Амир
      3. ИНТЕР Сегодня, 18:03
        . Думаю, что и поныне актуально.
        ИНТЕР
    2. 210окв Сегодня, 15:34
      Что Вас напугало?Что это может когда либо прекратится?В смысле все хорошее когда нибудь кончается?Не будем пессимистами!Скоро Новый Год!
      210окв
      1. katalonec2014 Сегодня, 15:35
        Цитата: 210окв
        Что это может когда либо прекратится

        Да нет,скорее начнётся.Переживёт ли Мир в этот раз???
        katalonec2014
        1. 210окв Сегодня, 15:38
          Я рассчитываю на людской разум...Хотя среди политиков вполне может найтись персонаж из "Доктора Стрейнджлава......"
          Цитата: katalonec2014
          Цитата: 210окв
          Что это может когда либо прекратится

          Да нет,скорее начнётся.Переживёт ли Мир в этот раз???
          210окв
          1. katalonec2014 Сегодня, 15:41
            По оценкам западных аналитиков,- в этот раз Мир ближе к войне как никогда.
            katalonec2014
            1. 210окв Сегодня, 15:42
              Я стараюсь не отвлекаться на чушь несущуюся из-за бугра..
              Цитата: katalonec2014
              По оценкам западных аналитиков,- в этот раз Мир ближе к войне как никогда.
              210окв
            2. Голован Джек Сегодня, 15:52
              Цитата: katalonec2014
              По оценкам западных аналитиков...

              Английских ученых? wink
              Узбагойтесь.
              Война либо будет, либо нет. Ни от Вас, ни от меня это ни в малейшей степени не зависит.
              Этот как кирпич на голову: или упадет, или нет.
              Думать об этом постоянно - верный путь в дурку. Лично мне оно даром не надо no
              Голован Джек
              1. Джедай Сегодня, 16:04
                Цитата: Голован Джек
                Война либо будет, либо нет. Ни от Вас, ни от меня это ни в малейшей степени не зависит.

                Справедливо.
                Цитата: Голован Джек
                Думать об этом постоянно - верный путь в дурку. Лично мне оно даром не надо

                Есть люди, которые умеют не думать постоянно об угрозе, а воспринимать таковую как неизбежность и живут растворив в себе чувство опасности. У кого-то это врождённое, кто-то получает такой навык в процессе обучения. Кому-то такое и вовсе непосильно...
                Джедай
                1. Голован Джек Сегодня, 16:07
                  Цитата: Джедай
                  Кому-то такое и вовсе непосильно...

                  Вот и я ж о чем. Постоянное "думание" об угрозе проистекает, ИМХО, "от нечем больше заняться", в основном. И является верным путем к шизе.
                  То есть - в дурдом. А там... скучно request
                  Голован Джек
                  1. Джедай Сегодня, 16:14
                    Цитата: Голован Джек
                    Постоянное "думание" об угрозе проистекает, ИМХО, "от нечем больше заняться", в основном.

                    Роман, а ведь при таком раскладе становится понятным дуристика некоторых деятелей от политики? Причём во многих странах. wink
                    Джедай
                    1. Голован Джек Сегодня, 16:21
                      Цитата: Джедай
                      при таком раскладе становится понятным дуристика некоторых деятелей от политики? Причём во многих странах

                      Поподробнее бы, Вы как-то слишком обобщаете...
                      ИМХО, все же не совсем так: политик всегда чем-нибудь, да занят...
                      Цитата: А&Б.Стругацкие, "Обитаемый остров"
                      Политика есть искусство отмывать дочиста очень грязной водой

                      ... вот, и "отмывают", в меру сил и способностей.
                      "Дуристика" политиков, которую иы видим, далеко не всегда действительно "дуристика". Просто там свои игры, со своими правилами, и не все (далеко не все) о происходящем там известно плебсу (мне, например).
                      Спасаюсь чтением аналитики (очень выборочно) и развлечениями на ВО, например... в свободное от работы и собаки время laughing
                      Голован Джек
                      1. Джедай Сегодня, 16:31
                        Цитата: Голован Джек
                        ИМХО, все же не совсем так: политик всегда чем-нибудь, да занят...

                        Заниматься можно и вышиванием крестиком (я утрирую, но надеюсь что Вы поняли меня).
                        Цитата: Голован Джек
                        Просто там свои игры, со своими правилами, и не все (далеко не все) о происходящем там известно плебсу (мне, например).

                        Не подлежит сомнению что мы видим (сиречь - знаем) даже не надводную часть айсберга, а в лучшем случае сотую часть.
                        Цитата: Голован Джек
                        в свободное от работы и собаки время

                        Ваш Пёс отменно выглядит. Я не спец в породах, но есть у меня знакомый стаффорд весьма похожий.
                        Цитата: Голован Джек
                        Поподробнее бы, Вы как-то слишком обобщаете...

                        А я о том, что многие играют роли как в пьесе. wink
                        Джедай
            3. seos Сегодня, 16:28
              В их планах в любом случае наше выживание не предусмотрено... так что мне как то на Мир побоку...
              seos
    3. seti Сегодня, 15:36
      На такие новости молится нужно. А серьезнее это явный звоночек и Киеву и НАТО.
      seti
      1. Джедай Сегодня, 15:44
        Очень даже соглашусь с Вами, ибо это согласуется со словами Сергея Кужегутовича о ненадобности прощупывания возможностей России. soldier
        Джедай
    4. BlombiRus Сегодня, 16:02
      Цитата: katalonec2014
      Такие новости становятся обыденностью-и это пугает.

      А меня радует! Чего это усиление родной армии меня пугать будет? А какая армия вам родная?
      BlombiRus
  2. anjey Сегодня, 15:53
    По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк в Крыму, который получил на вооружение С-400
    западные "партнеры " скрипят зубами,профукали плацдарм для нападения на Россию - парадоксально они и есть истинные виновники присоединения Крыма к России....
    anjey
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:53
    С-400 "ТРИУМФ". А никто не вкурсе,что экспортная версия? Поставляемые ЗРК С-400 В России имеют имя "ТРИУМФАТОР"
    ВЕРЕСК
  4. MOSKVITYANIN Сегодня, 16:13
    По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк в Крыму, который получил на вооружение С-400. Военачальник напомнил, что ранее один из дислоцированных на территории республики полков уже получил ЗРС С-400 "Триумф".

    Таки там дивизию ПВО разворачивают, не удивлюсь, если в составе КЧФ (как на КСФ - 45-я и ТОФ), развернут Армию ВВС и ПВО...
    MOSKVITYANIN
  5. Симон Сегодня, 17:02
    Да...а, поступят на дежурство и вся натовская военная авиация не сможет летать у наших границ, а украинская вообще забудет о полетах. УЖАСЬ для натовцев! УЖАСЬ для незалежной! crying crying crying Спокойней будет жить в России! good
    Симон
  6. Симон Сегодня, 17:12
    Цитата: seti
    На такие новости молится нужно. А серьезнее это явный звоночек и Киеву и НАТО.

    Это не звоночек, а хороший звонок! Украина полностью перекрывается этими ракетами tongue
    Симон
  7. next322 Сегодня, 17:29
    имея таких сумашедших соседей-своевременно.........
    next322
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