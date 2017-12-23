Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни 2018 года

В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"

Они уже в Крыму. Сейчас заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года сразу заступят на постоянное боевое дежурство

Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни наступающего 2018 года, сообщил журналистам командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.- сказал он. Генерал уточнил, что дивизионы уже находятся в республике.- уточнил Севостьянов.По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк в Крыму, который получил на вооружение С-400. Военачальник напомнил, что ранее один из дислоцированных на территории республики полков уже получил ЗРС С-400 "Триумф".По его оценке, система противовоздушной обороны в Крыму "развивается в достаточной степени и успешно".С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.