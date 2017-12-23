18:11 23 декабря

Германия и Франция потребовали вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

Вслед за Польшей о возврате российских офицеров в СЦКК заговорили Германия и Франция. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

Германия и Франция потребовали вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе


Они (Меркель и Макрон) требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК)", который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня
— говорится в заявлении.


Они также призвали обе стороны конфликта в Донбассе как можно скорее реализовать договоренности о перемирии.

Ввиду неустойчивой ситуации в области безопасности они (Меркель и Макрон) призывают к незамедлительным и поддающимся контролю мерам по стабилизации режима прекращения огня
— сообщается в пресс-релизе.

Ранее Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. У Путина канцлер поинтересовалась причинами вывода российских офицеров из СЦКК в Донбассе. Оба лидера, как сообщила пресс-служба Кремля, условились и дальше обсуждать вопросы для возобновления полноценной работы СЦКК.

Во время переговоров с Порошенко стороны пришли к заключению, что российские офицеры должны вернуться на Украину для дальнейшей работы, сообщил сайт правительства ФРГ.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 52

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  1. solzh Сегодня, 16:52
    Меркель и Макрон пускай требуют у своих жён.
    solzh
    1. Pirogov Сегодня, 16:54
      Цитата: solzh
      Меркель и Макрон пускай требуют у своих жён.

      А шо таки у Меркуль есть жена ?) А в смысле вашего комментария согласен . Пусть бабушка с любителем бабушек , требуют у арабов .
      Pirogov
      1. Идущий Сегодня, 16:59
        Во время переговоров с Порошенко стороны пришли к заключению, что российские офицеры должны вернуться на Украину для дальнейшей работы, сообщил сайт правительства ФРГ.


        Нормально так , а Россию вы спросили.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 17:11
          Цитата: Идущий
          а Россию вы спросили.

          А зачем? Вырождение и превращение в стадо баранов налицо: неважно что, но раз США сказали - надо делать, а то обезналичат. Очень не хотят видеть "хэроев АТО" у себя, но сами же и роют эту яму.
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 17:18
            Приветствую вас, товарищи! Фигню какую-то обсуждаем, ей-богу фигню! Мы вернем мы наших офицеров, так их опять притеснять начнут? Опять выводить придётся... Чтобы были там наши офицеры, их должны охранять наши вооруженные силы!
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 17:23
              Цитата: Logall
              Чтобы были там наши офицеры, их должны охранять наши вооруженные силы!

              Саша hi А ты сам веришь что укрорейх на такое согласится? Или его заокеанские менторы? no negative
              Джедай
            2. Идущий Сегодня, 17:23
              Приветствую Александр! hi теперь пусть мечтают , Порошенко сказал французы и немцы , вот пусть и едут.
              Идущий
          2. Идущий Сегодня, 17:26
            Спасибо Максим поржал .

            Идущий
        2. КОТ БАЮН Сегодня, 17:17
          Нормально так , а Россию вы спросили.

          Видимо, и спросили и были посланы в известном направлении. Скажи ВВ что либо про возвращение - визжали бы про "перамогу". А так только Петьку упомянули... Дескать, он не против... Так он не только не против... Он всеми конечностями "ЗА". Потому как вывод российских военных, уже в ближайшей перспективе, для него может закончится печально. ВВ таким образом заявил, что договариваться более не намерен, ибо не с кем...
          А Европка еще не обо всем дотрещалась с Петькой. Поэтому и нервничает... могут не успеть договориться.
          КОТ БАЮН
          1. Идущий Сегодня, 17:27
            Поляки уже все за всех решили и поделили.

            Идущий
            1. КОТ БАЮН Сегодня, 17:30
              Польской сбычи мечт не будет laughing Проект Украина слишком поздно начался. Россия сейчас уже не та. Окрепла и с ней трудно спорить.
              КОТ БАЮН
              1. Идущий Сегодня, 17:33
                Это мы понимаем , а США не представляет какой она подарок сделала.
                Идущий
                1. КОТ БАЮН Сегодня, 17:43
                  США не представляет какой она подарок сделала.
                  Ну да..
                  Да и возвращение Крыма по факту оплатила Америка. Спасибо им, полосатым собакам, просто нечеловеческое.
                  КОТ БАЮН
                  1. Джедай Сегодня, 18:00
                    Вася, доброго вечерочка! hi drinks
                    Цитата: КОТ БАЮН
                    Спасибо им, полосатым собакам, просто нечеловеческое.

                    Только так, человеческое спасибо отродья собаки женского пола попросту не поймут.
                    Джедай
              2. Fayth Сегодня, 17:45
                А чем не нравится сценарий обрисованный на карте? По моему это наилучшая из нынешних перспектив и даже если бы украину внезапно полностью вошла бы в состав РФ мне лично совсем не хотелось бы вхождения западных областей.
                Fayth
                1. КОТ БАЮН Сегодня, 17:51
                  Не нравится и всё тут.
                  Задаюсь вопросом:
                  А не треснет табло у поляков? Изжога не начнется? Перетопчутся.. Поленья...
                  Всё им неймется: "Польска от можа до можа"
                  Западные области чистить от всякой мерзости должны сами местные жители. Украинцы они ж такие выдумщики.. Ты им задачу поставь, дай пинка как следует и объясни последствия. Очень быстро за дело возьмутся.
                  Неча сдавать территории всякой.... польской шушере.
                  Но это моё личное мнение.
                  КОТ БАЮН
            2. 79807420129 Сегодня, 17:49
              Цитата: Идущий
              Поляки уже все за всех решили и поделили.

              Ну Витя предлагаю компромиссный вариант fellow
              Сделают,вот тогда и поговорим feel
              79807420129
              1. Идущий Сегодня, 18:04
                А что мне нравится.

                Идущий
          2. Hoc vince Сегодня, 17:47
            Все командуют. Осюда выведи, сюда верни.
            Hoc vince
        3. seti Сегодня, 17:17
          Ну нужно ведь показать что они что то там значат. Но дело не в этом. Вывод наших военных говорит о том что назревают серьезные перемены а эти самые перемены ни Меркель не Макрону да и ЕС с НАТО не нравятся.
          seti
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 17:33
            Вывод наших военных говорит о том что назревают серьезные перемены а эти самые перемены ни Меркель не Макрону да и ЕС с НАТО не нравятся.

            Фига се не нравятся... В переводе с дипломатического слово "требуют" означат ни что иное как "нам трындец! Давайте поговорим! пожалуйста!" ну как то так. laughing
            Так что не нравятся - не то слово. Осталось только поддержать ДНР и ЛНР, добавить усили по их лагитимизации, и объявить власти Юкрейн террористической и фашиствующей организацией.
            А там еще не все поделено. Газопровод, вон еще не переоформлен на немцев. Могут не успеть.
            КОТ БАЮН
          2. тол100в Сегодня, 17:58
            Цитата: seti
            эти самые перемены ни Меркель не Макрону да и ЕС с НАТО не нравятся.

            Если зашевелились и даже подпрыгивать стали, значит правильной дорогой идем!
            тол100в
          3. Сухов Сегодня, 17:59
            Цитата: seti
            Вывод наших военных говорит о том что назревают серьезные перемены...

            В программе "место встречи" Николай Платошкин сказал примерно так (дословно не помню):
            На Украине назревают события. Россия должна держать ухо востро для того чтобы не прозевать и все свое вернуть на Родину.
            Как то так... smile
            Сухов
      2. solzh Сегодня, 17:00
        Цитата: Pirogov

        А шо таки у Меркуль есть жена ?) .
        Конечно есть, его зовут Иоахим Зауэр)))
        solzh
      3. 210окв Сегодня, 17:03
        Сексуальная драма прям.. laughing
        Цитата: Pirogov
        Цитата: solzh
        Меркель и Макрон пускай требуют у своих жён.

        А шо таки у Меркуль есть жена ?) А в смысле вашего комментария согласен . Пусть бабушка с любителем бабушек , требуют у арабов .
        210окв
      4. сибиралт Сегодня, 17:17
        Трудно стало Хугу. Доклады в ОБСЕ писать стало некому. lol
        сибиралт
      5. volodya Сегодня, 17:32
        Польша хоть попросила, эти вообще требуют! У них с башкой всё в порядке?
        volodya
        1. Hoc vince Сегодня, 17:51
          А санкции ещё не ввели за вывод российских военных из СЦКК?
          Hoc vince
    2. 210окв Сегодня, 16:59
      Ни фига себе....Требуют!Так встаньте сначала в позу "КУ"..Пацаки!Точно разум отшибло в параллельном мире..
      Цитата: solzh
      Меркель и Макрон пускай требуют у своих жён.
      210окв
      1. Iaaa Сегодня, 17:08
        Германия и Франция потребовали

        Щас......., бежим и падаем.....
        Iaaa
      2. Hoc vince Сегодня, 17:53
        "Ни фига себе....Требуют."
        Ты как челобитную царю подаёшь? (с)
        Hoc vince
    3. Дирижер Сегодня, 17:14
      Да и там им облом выйдет, с арабов пусть требуют толерантности .
      Дирижер
  2. svp67 Сегодня, 16:55
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.
    Надо бы и нам ПОТРЕБОВАТЬ, прибытие немецких и французских офицеров в состав СЦКК и исключение из него украинцев. Ну чем не миротворцы?
    svp67
    1. jolly deckhand Сегодня, 16:57
      Требовать-это не к нам...
      jolly deckhand
    2. Идущий Сегодня, 16:57
      Порошенко уже потребовал.
      Идущий
    3. Комментарий был удален.
  3. ul_vitalii Сегодня, 17:04
    А где пожалуйста? request
    ul_vitalii
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 17:13
    Уход наших военных и СЦКК очень показательная вещь. Таким образом ВВ заявляет, что договариваться в Юкрейн не с кем и власть не способна контролировать свои действия на линии разграничения. Что, собственно, давно было понятно.
    Вот этого все и боятся. А далее интересные вещи могут произойти... Фантазировать вредно, предугадывать, чего там задумала Россия вообще не реально, но хочу посмотреть на развитие ситуации...
    А про требовать.... Видимо, были посланы.... И поделом.
    КОТ БАЮН
    1. katalonec2014 Сегодня, 17:29
      Цитата: КОТ БАЮН
      предугадывать, чего там задумала Россия вообще не реально,

      Да,действительно дело это не благодарное,но предположить всё же можно.
      Минские договорённости мертвы,перемирят во всю,да и невыгодны они Украине,а потому они попрут.России ничего не останется как вмешаться,так сказать принудить Украину к миру.А дальше как по накатанной-усиление санкций,тем более что тот же "любитель" России Каспаров пророчит их уже в следующем году.
      katalonec2014
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 17:39
        но предположить всё же можно

        Можно.. Я так себе вижу: усиление работы и по легитимизации ДНР и ЛНР, И объявление властей Юкрейн террористической и фашиствующей организацией. А деле - да - принуждение к миру.
        Но это из области моих личных измышлизмов. Никому не навязываю. Просто поделился.
        КОТ БАЮН
        1. katalonec2014 Сегодня, 17:45
          Цитата: КОТ БАЮН
          Можно..

          Почему нет,тем более что согласно правилам сайта,каждый имеет право на своё мнение.
          Цитата: КОТ БАЮН
          усиление работы и по легитимизации ДНР и ЛНР,

          Это так сказать наше желание,которое вряд ли совпадает с мнением элиты,так как это отразится на их доходах,а посему и расклад может быть совсем другой.
          katalonec2014
  5. HAM Сегодня, 17:16
    Пусть Макрон требует у Меркель,а Меркель у Макрона-это будет логичней и правдоподобней..
    HAM
    1. LSA57 Сегодня, 17:30
      Цитата: HAM
      Пусть Макрон требует у Меркель,а Меркель у Макрона-

      .....и в койку laughing
      LSA57
  6. katalonec2014 Сегодня, 17:21
    Всё решится военным путём.Потому и требуют вернуть,так как в данное время Украина ещё ( по их мнению ) не готова.
    katalonec2014
  7. askort154 Сегодня, 17:22
    Ну вот, у Ангелки закончился затяжной климакс. Ожила, и сразу бить тарелки. fool
    askort154
  8. SCHMEL Сегодня, 17:24
    Ангела и Эммануэль потребовали возвращения российских офицеров
    smile smile smile
    Теперь только в Берлин и Париж! laughing laughing
    SCHMEL
  9. Симон Сегодня, 17:26
    Цитата: solzh
    Они (Меркель и Макрон) требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК)", который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня

    Цитата: solzh
    Меркель и Макрон пускай требуют у своих жён.

    Я думаю, что ты друг не правильно понял! Они требуют у Киева, о возвращении наших офицеров обратно в Донбасс, в качестве наблюдателей fool
    Симон
    1. Vita VKO Сегодня, 17:57
      Цитата: Симон
      в качестве наблюдателей

      Ошибаетесь. Польше, Франции и Германии нужны российские офицеры только в качестве заложников. Вообще удивительно что их выпустили. Почти двое суток длилась эта военно-дипломатическая операция. Что еще раз подтверждает, что киевская хунта как была преступным режимом так им и остается, говорить с ними бесполезно, они даже своих хозяев в Вашингтоне не всегда слушают.
      Vita VKO
  10. sotsprofspb Сегодня, 17:34
    Требовать они конечно же могут, только вот, кто ж им даст.
    sotsprofspb
  11. Теренин Сегодня, 17:36
    О, представляете, как благодарны лидеры этих двух стран (ну ладно уж, пусть будет и Польша) Путину, что дал им возможность хоть как то напомнить о себе в заваренной ими же Украинской каше.
    Теренин
  12. УВБ Сегодня, 17:54
    В самопровозглашенной Донецкой народной республике
    Меня напрягает этот термин " самопровозглашенные"! Когда предатели объявили независимость РСФСР, УССР, БССР что-то я не помню, чтоб эти республики называли самопровозглашёнными. Так же как и США в 1776 году, и многие другие.
    УВБ
  13. unignm Сегодня, 17:58
    колбасники и легушатники вообще не имеют право что то требовать
    unignm
  14. rocket757 Сегодня, 18:09
    Что читал, так и не понял у кого и чего они требуют. Слишком размазано, слишком безадресно!
    Короче, обычная полит-бесполезная размазня для создания имиджа собственного величия. Обыватель\ избиратель сдуру может подумать, что эти пупсики могут ПОТРЕБОВАТЬ что то от ВВП, круто ведь!
    Мож кто то конкретно где прочитал\ видел\ слышал у КОГО и ЧЕГО они требуют???
    rocket757
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