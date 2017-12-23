Германия и Франция потребовали вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

Они (Меркель и Макрон) требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК)", который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня

Ввиду неустойчивой ситуации в области безопасности они (Меркель и Макрон) призывают к незамедлительным и поддающимся контролю мерам по стабилизации режима прекращения огня

Вслед за Польшей о возврате российских офицеров в СЦКК заговорили Германия и Франция. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.— говорится в заявлении.Они также призвали обе стороны конфликта в Донбассе как можно скорее реализовать договоренности о перемирии.— сообщается в пресс-релизе.Ранее Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. У Путина канцлер поинтересовалась причинами вывода российских офицеров из СЦКК в Донбассе. Оба лидера, как сообщила пресс-служба Кремля, условились и дальше обсуждать вопросы для возобновления полноценной работы СЦКК.Во время переговоров с Порошенко стороны пришли к заключению, что российские офицеры должны вернуться на Украину для дальнейшей работы, сообщил сайт правительства ФРГ.Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.