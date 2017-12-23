Истребитель X-2: как японцы обогнали американцев и русских

К началу 2010-х годов Военно-воздушные силы Японии начали испытывать потребность в модернизации уже устаревшего парка истребителей. Имея на вооружении американские F-15 и F-16, японцы изъявили желание приобрести современные "невидимки" F-22. Однако Конгресс США наложил запрет на экспорт этих самолетов, в том числе и ближайшим союзникам.



Предложенный американскими разработчиками истребитель-бомбардировщик 5-го поколения F-35 не удовлетворял потребности ВВС Японии. Они нуждались в маневренном истребителе для завоевания превосходства в воздухе, а не в неповоротливой "корове".



В этой связи, японские авиастроительные корпорации решили создать свой национальный самолет 5-6 поколения. И в апреле 2016 года в воздух поднимается первый прототип под названием X-2. На этом экспериментальном самолете планируется отработать все ключевые технологии, которые в дальнейшем будут реализованы в проектируемом истребителе X-3.











