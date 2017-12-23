05:08 24 декабря

Истребитель X-2: как японцы обогнали американцев и русских

К началу 2010-х годов Военно-воздушные силы Японии начали испытывать потребность в модернизации уже устаревшего парка истребителей. Имея на вооружении американские F-15 и F-16, японцы изъявили желание приобрести современные "невидимки" F-22. Однако Конгресс США наложил запрет на экспорт этих самолетов, в том числе и ближайшим союзникам.

Предложенный американскими разработчиками истребитель-бомбардировщик 5-го поколения F-35 не удовлетворял потребности ВВС Японии. Они нуждались в маневренном истребителе для завоевания превосходства в воздухе, а не в неповоротливой "корове".

В этой связи, японские авиастроительные корпорации решили создать свой национальный самолет 5-6 поколения. И в апреле 2016 года в воздух поднимается первый прототип под названием X-2. На этом экспериментальном самолете планируется отработать все ключевые технологии, которые в дальнейшем будут реализованы в проектируемом истребителе X-3.




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Комментарии 13

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  1. Mavrikiy Вчера, 18:43
    Вот что городит? "Двигатель самый мощный, учитывая массу самолета".
    По русски - тяговооруженность или удельная мощность (я знаю? Улицу на красный свет перехожу, но такой бред...)
    Написал - молодец! Дай летунам почитать, чтобы не было стыдно и больно, не только тебе но и нам, для кого пишешь.
    Правильно отметил: невидим в более широком спектре .
    Mavrikiy
  2. НЕКСУС Вчера, 18:51
    И в апреле 2016 года в воздух поднимается первый прототип под названием X-2. На этом экспериментальном самолете планируется отработать все ключевые технологии, которые в дальнейшем будут реализованы в проектируемом истребителе X-3.

    И чего там японцы обогнали? Х-2 только в прототипе в единственном экземпляре и на этом все.А заявлений и гонора,будто Звезду Смерти уже изобрели.
    НЕКСУС
    1. собаковод Вчера, 19:07
      Каждый комар на своём болоте истребитель. Пока, хотя бы в учебном бою не попробуют друг друга, можно только в воздухе руками пассы производить!
      собаковод
      1. НЕКСУС Вчера, 19:13
        Цитата: собаковод
        Пока, хотя бы в учебном бою не попробуют друг друга, можно только в воздухе руками пассы производить!

        Х-2 только корпус...ни вооружения,ни авионики законченной там нет. Сколько его испытывать будут?Лет 10...потом ,серия,..и не факт,что получится конкурентный истребитель. А Х-3 когда появится? Лет через 20-30...вот и считайте. Уже сейчас ,тот же СУ-57 с изделием 30 это истребитель не 5 поколения ,а выше,тк он превосходит практически во всем ящера. А на выходе получим переходную машину к 6 поколению,лет через 15 ,57-й мало чем будет уступать истебителю 6 поколения,с учетом обновления арсенала,РЛС(РОФАР) и тд...и к тому времени на какой стадии будут японцы не расскажите?
        НЕКСУС
        1. собаковод Вчера, 19:28
          Андрей, добрый вечер. Вряд ли отвечу на ваши вопросы, к японскому истребителю, да и к Японии ни какого отношения не имею. А по поводу нашего, хочется надеяться, что наши конструктора заложили в эту машину возможность глубокой модернизации.
          собаковод
          1. НЕКСУС Вчера, 19:33
            Цитата: собаковод
            что наши конструктора заложили в эту машину возможность глубокой модернизации.

            Без этого никуда...СУ-57 создается на 50 лет как минимум. Об этом в КБ Сухого говорили не раз. Вот и считайте.Но пока СУ-57 "сырой"...не доработан арсенал,изделие 30 только на летных испытаниях...тут инфа про РОФАР к 19-20 году проскакивает...вообщем будем посмотреть. Пока,на ближайшие 10 лет основным МФИ станет СУ-35 и это реальность.
            НЕКСУС
            1. собаковод Вчера, 19:39
              Основная надежда на наших лётчиков, на их опыт, на их неординарное мышление. Когда служил, наш замкомполка по лётной части, такое вытворял, финны выглядели бледно.
              собаковод
              1. НЕКСУС Вчера, 19:47
                Цитата: собаковод
                Основная надежда на наших лётчиков, на их опыт, на их неординарное мышление. Когда служил, наш замкомполка по лётной части, такое вытворял, финны выглядели бледно.

                Скажу вам так,наши строевые летчики хорошие профессионалы и это правда. Су-35С -истребитель замечательный,но тоже требующий доработок и модернизации. Представим на секунду,что на СУ-30,34,35 поставили РОФАР...Что это будет означать?Что технология стэлс,на которую матрассы сделали основную ставку можно выбросить на помойку,тк РОФАРу глубоко без разницы стелс или не стелс перед ним,он все прекрасно будет видеть на больших дальностях.
                А по поводу японского прототипа...ну так же можно рассуждать и о мультипликации в ролике про турецкий истребитель 5 поколения.
                НЕКСУС
                1. собаковод Вчера, 20:01
                  Что порадовало в этой новости -
                  "Предложенный американскими разработчиками истребитель-бомбардировщик 5-го поколения F-35 не удовлетворял потребности ВВС Японии. Они нуждались в маневренном истребителе для завоевания превосходства в воздухе, а не в неповоротливой "корове".(С)
                  собаковод
                  1. НЕКСУС Вчера, 20:06
                    Цитата: собаковод
                    "Предложенный американскими разработчиками истребитель-бомбардировщик 5-го поколения F-35 не удовлетворял потребности ВВС Японии. Они нуждались в маневренном истребителе для завоевания превосходства в воздухе, а не в неповоротливой "корове".(С)

                    А Ф-35-это не истребитель,а больше штурмовик-бомбер с претензией на истребительные функции. Ему при этом то и не нужна маневренность выдающиеся. Опять же ,матрассы очень уповают на малозаметность,технология которой известна с 60-х годов и уже не является таким большим ноу-хау,как во времена Ф-117...у матрассов истребители модернизируют это Ф-15,Ф-16 и Ф-18,которые действительно воздушные бойцы.
                    НЕКСУС
  3. Вождь краснокожих Вчера, 22:20
    Очень интересная машина получается.
    Вождь краснокожих
  4. рядовой61 Сегодня, 04:36
    Яппы сделали самый пупер-супер самолет и купили у амеров F-35. belay
    рядовой61
  5. синоби Сегодня, 04:52
    Ну пока что рано говорить об опережении,Х2 даже не демонстратор технологий,так проба сил.Но вот то что яппы активно работают над восстановлении своего ВПК сигнал к действию.
    синоби
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