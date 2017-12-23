05:16 24 декабря

Маккейн счел поставки Украине комплексов Javelin "шагом в правильном направлении"

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) полагает, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin пойдут на пользу достижению мира на Украине и в целом являются "шагом в правильном направлении". Свое мнение на этот счет законодатель выразил в распространенном в субботу заявлении.

Маккейн счел поставки Украине комплексов Javelin "шагом в правильном направлении"


Решение [президента США Дональда] Трампа поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, о котором ранее сообщалось, демонстрирует еще один важный шаг в правильном направлении и посылает четкий сигнал о том, что США будут защищать своих союзников и партнеров в их сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности
- утверждал Маккейн.


С его точки зрения, поставки оборонительного летального оружия Украине "необходимы для обороны и сдерживания российской агрессии". По его словам, поставки таких вооружений Киеву "не препятствуют миру на Украине, а являются необходимыми для его достижения". Никаких аргументов в поддержку этого убеждения он не привел.

Ранее Джон Маккейн приветствовал решение администрации Трампа продавать Украине снайперские винтовки и боеприпасы.

Это решение запоздало на много лет, но тем не менее оно пришло в решающий момент
- заявил Маккейн

В пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com/inotv
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. Александр 3 Вчера, 18:41
    Если бы вьетнамцы знали что из их пленника получится такое г...но они бы его прикончили бы на месте.
    Александр 3
    1. 79807420129 Вчера, 18:46
      Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) полагает, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin пойдут на пользу достижению мира на Украине

      Шрам над левой бровью явно говорит о том,что у Маккейна удалили остатки мозга. laughing
      79807420129
      1. Идущий Вчера, 18:51
        Вот же неугомонный , пора о душе думать , а он все о деньгах.
        Идущий
        1. Монос Вчера, 18:59
          О! Маккейн в реанимации очнулся! Или не очнулся?...
          Монос
          1. Идущий Вчера, 19:29
            Для него без разницы.

            Идущий
        2. Pirogov Вчера, 21:33
          Цитата: Идущий
          Вот же неугомонный , пора о душе думать , а он все о деньгах.

          Да уж живуч гад ,ему бы ломиком помочь ,а то он так все рекорды долгожителей побьёт.
          Pirogov
      2. Александр 3 Вчера, 18:53
        Думаешь что всё таки вьетнамцы провели эксперимент над ним?
        Александр 3
        1. assa67 Вчера, 21:39
          нее,он очень хотел.....а они не стали(не захотели).....вот и обиделся недоделанный(обратите внимание- кадык обрезан)
          assa67
      3. 210окв Вчера, 18:59
        Да,вьетнамцы не доработали...Мотыгой.
        Цитата: 79807420129
        Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) полагает, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin пойдут на пользу достижению мира на Украине

        Шрам над левой бровью явно говорит о том,что у Маккейна удалили остатки мозга. laughing
        210окв
    2. Аристарх Людвигович Вчера, 18:47
      У янкесов русофобов хватает и без Маккейна
      Аристарх Людвигович
      1. СРЦ П-15 Вчера, 18:52
        Маккейн счел поставки Украине комплексов Javelin "шагом в правильном направлении"

        А нашим "шагом в правильном направлении" был бы: поставка "Вербы" талибам в Афганистан.
        СРЦ П-15
        1. kapitan92 Вчера, 19:44
          Цитата: СРЦ П-15
          А нашим "шагом в правильном направлении" был бы: поставка "Вербы" талибам в Афганистан.

          Низзя! Найдут тубусы опять на г....о изойдут. Вот прикупить на черном рынке "мистрали" и "стингеры", да и помочь "талибанским партизанам", это вернее, да и "работают" они также неплохо.
          kapitan92
      2. Идущий Вчера, 20:07
        Цитата: Аристарх Людвигович
        У янкесов русофобов хватает и без Маккейна


        Но этот премиальный.
        Идущий
    3. Зяблицев Вчера, 18:52
      Онкологию в твоей бошке я считаю правильным направлением...Хоть так говорить и не следует!
      Зяблицев
      1. Ширьонай Вчера, 18:59
        Вот именно , что не следует. Тем паче , что никто из нас не гарантирован от этой хвори.
        Ширьонай
        1. Зяблицев Вчера, 19:02
          Радоваться поставкам вооружения для братоубийственной войны - то же бы не следовало данному товарищу, так что не большой грех на душу взял!
          Зяблицев
    4. Geisenberg Вчера, 21:23
      Цитата: Александр 3
      Если бы вьетнамцы знали что из их пленника получится такое г...но они бы его прикончили бы на месте.


      Не плен сделал макейна уродом. Даже не рак мозга ... хотя наверняка без него не обошлось.
      Geisenberg
    5. Маз Вчера, 22:37
      Нет худа без добра. Всушники продадут джавелины за пару ящиков водки, к гадалке не ходить. И даже знаю кому... laughing
      Маз
  2. Джедай Вчера, 18:45
    Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) полагает, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin пойдут на пользу достижению мира на Украине и в целом являются "шагом в правильном направлении".

    А я полагаю что сдача Маккуйна в утиль/психушку/на корм гиенам (нужное подчеркнуть, недостающее вписать)
    в целом являются "шагом в правильном направлении"
    Джедай
    1. Идущий Вчера, 18:52
      Ничего его уже там заждались , не долго осталось , там к приему готовы.
      Идущий
      1. 210окв Вчера, 19:01
        Почему то всякие какешки задерживаются надолго..Алексеева,Маккейн..
        Цитата: Идущий
        Ничего его уже там заждались , не долго осталось , там к приему готовы.
        210окв
        1. Джедай Вчера, 19:15
          Цитата: 210окв
          задерживаются надолго..Алексеева,Маккейн..

          Дим, горбатого забыл упомянуть, кол осиновый ему в плешь... am
          Джедай
          1. Идущий Вчера, 19:30
            Таких даже там брать не хотят.
            Идущий
            1. Джедай Вчера, 19:37
              Оно и понятно: от таких даже сами черти ходют под себя. crying
              Джедай
              1. Идущий Вчера, 19:41
                Время всех победит и этих дьяволов тоже , как бы они не упирались.
                Идущий
                1. Джедай Вчера, 19:49
                  Давно уж пора, но у времени свой счёт...
                  Джедай
                  1. Идущий Вчера, 20:08
                    Мало кто думает по другому.
                    Идущий
    2. Смог Вчера, 19:06
      Цитата: Джедай
      сдача Маккуйна в утиль/психушку/на корм гиенам

      Братка! Гиенам то за что такое наказание? Отравятся! laughing
      Смог
      1. Джедай Вчера, 19:07
        Костик, ну я же не виноват что скунсы падалью не питаются... feel
        Джедай
        1. Смог Вчера, 19:15
          Пусть зомбям отдадут на прокорм. Они же в них верят.
          Смог
          1. Джедай Вчера, 19:17
            Зомби зомбяв не кушають - ты шо, кина не бачыв??? lol
            Джедай
            1. Смог Вчера, 19:23
              Неааа, такого кина не бачыв. Честное пионэрское.....
              Смог
              1. Джедай Вчера, 19:35
                Тю, так я ж тебе подскажу шо смотреть : "Обитель зла" и "Ходячие мертвецы" - это из нового. А классика - "Зловещие мертвецы" . bully
                Джедай
                1. Смог Вчера, 19:40
                  Цитата: Джедай
                  "Обитель зла" и "Ходячие мертвецы" - это из нового. А классика - "Зловещие мертвецы"

                  Свят, свят, свят. Пойду святой водой умоюсь...., да стопку для успокоения души хватану drinks wassat
                  Смог
                  1. Джедай Вчера, 19:48
                    Пулемёт святой водицей окропить не забудь и молитву во избежание перекоса патрона прочти. drinks
                    Джедай
                    1. Смог Вчера, 19:50
                      Не боись...., не прекосит......
                      Смог
                      1. Идущий Вчера, 20:10
                        От вы зарядные , Макеюшка не проскочит.
                        Идущий
    3. 30 вис Вчера, 20:36
      Вот и мне показалось ,что этот дружок бежал из дур.дома ... Выражение лица специфическое .
      30 вис
      1. Джедай Вчера, 21:02
        Насчёт сбежал сомнения у меня - там у них за океаном сплошной большой дурдом.
        Джедай
        1. Идущий Вчера, 21:37
          Куда бежать , да и зачем там все свои. lol
          Идущий
  3. Romanych.by Вчера, 18:46
    Если бы Россия реально проявила агрессию против украины,то над киевским рейхстагом уже в 2014-м году развивался триколор.И никакие "джавелины" не помогли бы.А так- это очередной пиар-выпад выскочки-балабола заокеанского.
    Romanych.by
    1. Sergey53 Вчера, 18:51
      Это было бы возможно при отсутствии "либеральной компании Сурков и К". А так имеем то, что имеем. В коей присутствует только экономическая корысть.
      Sergey53
  4. papas-57 Вчера, 18:46
    Это козла загнать бы на передовую на месячишко, пускай бы повоевал чуток. Глядишь и прозрел бы. А то чиновники моду взяли рассуждать о войне, а сами отсиживаются в глубоком тылу.
    papas-57
    1. Вождь краснокожих Вчера, 20:17
      А вы, батенька, давно с колчаковских фронтов вернулись?
      Вождь краснокожих
  5. Granit Вчера, 18:47
    Ждем появления "джавелинов" на вооружении ЛДНР))))) ВСУ что не протеряет, то продаст...
    Granit
  6. Rusland Вчера, 18:49
    Скорей бы его мозг вышел из строя, даже рак не помогает.
    Rusland
  7. НЕКСУС Вчера, 18:55
    Ну а мы поставим Ирану С-400 и Бастионы ,равно как и КНДР Триумфы...ЫН не сумасшедший ,чтоб развязывать ТМВ,а посему,С-400 ему очень будут кстати.
    НЕКСУС
    1. Ширьонай Вчера, 19:01
      Не помогут против Ф-22 и Ф-35. Такая поставка только разрушит их экспортный потенциал. К тому же у Ким Чен Внука нет денег на такую покупку. Или вы хотите ее из российского бюджета профинансировать ?
      Ширьонай
      1. НЕКСУС Вчера, 19:03
        Цитата: Ширьонай
        Не помогут против Ф-22 и Ф-35.

        Серьезно?А я вот уверен,что очень помогут. Более того,в зону действия Триумфов ящер и молния входить не станут.
        Цитата: Ширьонай
        Такая поставка только разрушит их экспортный потенциал

        С чего такой вывод?
        НЕКСУС
        1. Ширьонай Вчера, 19:41
          Конечно не будут. Они с 100 км выпустят ракеты и разнесут все к чертям собачьим. А Вы считаете, что им нужно из пушек на бреющем полете батареи ПВО поливать? И вы не ответили на вопрос: готовы за счет российского бюджета дарить очень недешевое оружие Ким Чен Внуку ?
          Ширьонай
          1. НЕКСУС Вчера, 19:51
            Цитата: Ширьонай
            Конечно не будут. Они с 100 км выпустят ракеты и разнесут все к чертям собачьим.

            Ути пути... wassat Повеселили...ничего что у ракет С-400 дальность чуток повыше чем у ракет ящера и молнии?Так кто там кого разнесет к чертям собачьим? И не забываем про прикрытие в виде Панцирей или Торов например...так что там про -разнесут к чертям собачьим?
            Цитата: Ширьонай
            готовы за счет российского бюджета дарить очень недешевое оружие Ким Чен Внуку ?

            А ЫН видимо нищий и убогий...значит на ядерную программу нашел денег и на том все,деньги закончились? wassat
            НЕКСУС
            1. Ширьонай Вчера, 21:27
              Ядерная программа при бесплатной рабской рабочей силе дешевле , чем за полтора лярда дивизион С-400.
              Данные обнаружения цели С-400- это данные по 4-му поколению. А Ф-35 невидимо, подло, из-за угла выпустят ракеты и закроют вопрос. Хотя Вам было бы приятнее увидеть как шилки и дшк стреляют по пикирующим Ф-35 . Увы ваша мечта не сбудется
              Ширьонай
      2. papas-57 Вчера, 22:14
        ''Ширьонай''. Ещё один скороспелка. За ноябрь-декабрь их появилась куча. И все такие правильные, и все такие заграничные. А этот за одно обсуждение успел даже флаг поменять.
        papas-57
  8. sirota34 Вчера, 18:58
    судя по лицу он обычный неумный человек...им рулят из-за кулисы
    sirota34
  9. Ретвизан 8 Вчера, 18:59
    Надеются, что будут играть в "одни ворота". И их оружие будет только наших ополченцев жечь, но их предупреждали, что ответочка будет или Сирия их ничему не научила?
    Ретвизан 8
  10. Лексус Вчера, 18:59
    Спички "дэбилам" - не игрушки! Дяденька каккейн, отправьте сразу в Москву ваши "Джавелины", вам зачтётся, когда вы, в очередной раз окажетесь в, видимо, очень полюбившемся вам плену.
    Лексус
  11. Ретвизан 8 Вчера, 19:00
    Макейн, давно продал свою гнилую душонку Сатане.
    Ретвизан 8
  12. Противный Вчера, 19:07
    американцы пожар бензином тушат...
    Противный
  13. Mavrikiy Вчера, 19:22
    Маккейн счел поставки Украине комплексов Javelin "шагом в правильном направлении"
    Операция на мозге - был шаг в правильном направлении.
    Помещение в реанимацию - был очередной шаг в правильном направлении.
    Ну что, нам еще и "Воеводу" отправлять в провильное направление?
    Задолбал.
    Mavrikiy
    1. Sergey53 Вчера, 19:27
      Самое правильное отправить его на Орлингтонское кладбище.
      Sergey53
      1. Mavrikiy Вчера, 20:27
        Цитата: Sergey53
        Самое правильное отправить его на Орлингтонское кладбище.

        Одной дырки не хватает.
        Mavrikiy
  14. Ferdinant Вчера, 19:42
    А ,что у него за две дырки над левой бровью?Мозги продувают?
    Ferdinant
  15. Masya Masya Вчера, 19:43
    сбылась мечта идиота...
    Masya Masya
  16. Геркулесыч Вчера, 19:45
    Ну, что этого и следовало ожидать от сша! Значит, теперь как только начнется большое побоеще, а оно начнется скоро это уже ясно, наши власти должны не замечать добровольцев идущих или даже едущих на боевой технике, тянущих с собой комплексы РЭБ, танки и самоходки, заблудившиеся боевые вертолеты, спешащие на помощь Республикам! Нужно твердо уяснить Кремлю -поставки джавелинов киевской шушаре, это начало войны именно против России! Так что , пора властям определить свое отношение к Республикам, а по сути, к будущему нашей страны!
    Геркулесыч
    1. Вождь краснокожих Вчера, 20:19
      А наша власть кого то замечала на Донбассе?
      Вождь краснокожих
  17. Смог Вчера, 20:15
    Идущий,
    Цитата: Идущий
    От вы зарядные , Макеюшка не проскочит.

    Смог
    1. Идущий Вчера, 21:38
      Отож , а они размечтались. good drinks
      Идущий
  18. Сибирский цирюльник Вчера, 20:39
    ...По его словам, поставки таких вооружений Киеву "не препятствуют миру на Украине, а являются необходимыми для его достижения". ..
    Впервые слышу,чтобы увеличение количества оружия,вело к деэскалации конфликтов.
    Если бы,этот тип помер,в яме Вьетконга,то этот Мир,мало что потерял, бы.Скорее наоборот..
    Сибирский цирюльник
  19. Бэре Вчера, 20:46
    Надо было его на цепи оставить в плену и кормить как собаку.
    Бэре
  20. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:47
    Все этот упырь не успокоится, войнушку ему подавай. Он уже одной ногой в могиле, а все беснуется.
    Генерал Песчаных Карьеров
  21. putnik115 Вчера, 20:51
    У хохлов после СССР оружия всякого горы были. Всё просрали. Просрут и американское. Чистый пиар. Что, кроме американских, нет других противотанковых ракет?
    putnik115
  22. Лена Петрова Вчера, 21:39
    Вангую Маккеше последний путь в Новом году. Заслужил. И Джевелин ему один в могилку, на память.
    Лена Петрова
  23. Авиатор_ Вчера, 21:53
    Что-то его внешний вид мне Борю Моисеева напоминает. Похоже, тоже 3,14д@рас.
    Авиатор_
  24. Сергей Аверченков Вчера, 22:37
    Черт, он же больной... рак головного мозга, если я не ошибаюсь... Да когда же он покинет нас - надоел.
    Сергей Аверченков
  25. КОТ БАЮН Вчера, 23:17
    Все таки его выпустили из больнички...
    у меня только один вопрос: когда этот клоун сдохнет? request
    уже и лоботомию сделали.. ан нет - коптит...
    КОТ БАЮН
  26. pvv113 Сегодня, 00:05
    Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) полагает

    Что еще ему требуется вырезать, чтобы хоть грамм ума появился?
    pvv113
    1. НЕКСУС Сегодня, 02:01
      Цитата: pvv113
      Что еще ему требуется вырезать, чтобы хоть грамм ума появился?

      Не отрезать,а пришить...детородный орган на лбу.Чтоб ,говоря,сдувал его с носа.
      НЕКСУС
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