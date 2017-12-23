Маккейн счел поставки Украине комплексов Javelin "шагом в правильном направлении"

Решение [президента США Дональда] Трампа поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, о котором ранее сообщалось, демонстрирует еще один важный шаг в правильном направлении и посылает четкий сигнал о том, что США будут защищать своих союзников и партнеров в их сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности

Это решение запоздало на много лет, но тем не менее оно пришло в решающий момент

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) полагает, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin пойдут на пользу достижению мира на Украине и в целом являются "шагом в правильном направлении". Свое мнение на этот счет законодатель выразил в распространенном в субботу заявлении.- утверждал Маккейн.С его точки зрения, поставки оборонительного летального оружия Украине "необходимы для обороны и сдерживания российской агрессии". По его словам, поставки таких вооружений Киеву "не препятствуют миру на Украине, а являются необходимыми для его достижения". Никаких аргументов в поддержку этого убеждения он не привел.Ранее Джон Маккейн приветствовал решение администрации Трампа продавать Украине снайперские винтовки и боеприпасы.- заявил МаккейнВ пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны.