Киев оборудовал все пункты пропуска на границе с РФ системами снятия биометрических данных

Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами, полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией, то есть вся граница с Российской Федерацией контролируется, уже будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных

Я думаю, что до конца года, надеюсь в начале следующего [года] будут оборудованы этими системами и подключены к базам Интерпола все другие пункты

Система биометрического контроля установлена на всех 157 пунктах пропуска на украинско-российской границе. Об этом в субботу заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.- сказал он в эфире телеканала "112 Украина".По словам Шкиряка, в настоящий момент 126 из этих пунктов уже подключены к базам Интерпола.- отметил он.Ранее, 21 декабря, секретарь СНБО Украины Турчинов сообщил, что система сбора биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев, у въезжающих иностранцев на Украине будет внедрена прежде всего на границе с Россией. Он подчеркнул, что при пересечении украинской границы "никаких исключений для российских граждан не будет". Кроме въезда по биометрическим паспортам, с граждан России "будут снимать все пальцы, все будут проходить детальный контроль".При этом секретарь СНБО указал, что россияне будут проходить и первую, и некую вторую линию контроля. Как уточнил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, с 1 января 2018 года система биометрического контроля заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе.