05:09 24 декабря

Киев оборудовал все пункты пропуска на границе с РФ системами снятия биометрических данных

Система биометрического контроля установлена на всех 157 пунктах пропуска на украинско-российской границе. Об этом в субботу заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Киев оборудовал все пункты пропуска на границе с РФ системами снятия биометрических данных


Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами, полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией, то есть вся граница с Российской Федерацией контролируется, уже будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных
- сказал он в эфире телеканала "112 Украина".


По словам Шкиряка, в настоящий момент 126 из этих пунктов уже подключены к базам Интерпола.

Я думаю, что до конца года, надеюсь в начале следующего [года] будут оборудованы этими системами и подключены к базам Интерпола все другие пункты
- отметил он.

Ранее, 21 декабря, секретарь СНБО Украины Турчинов сообщил, что система сбора биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев, у въезжающих иностранцев на Украине будет внедрена прежде всего на границе с Россией. Он подчеркнул, что при пересечении украинской границы "никаких исключений для российских граждан не будет". Кроме въезда по биометрическим паспортам, с граждан России "будут снимать все пальцы, все будут проходить детальный контроль".

При этом секретарь СНБО указал, что россияне будут проходить и первую, и некую вторую линию контроля. Как уточнил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, с 1 января 2018 года система биометрического контроля заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 89

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  1. Sergey53 Вчера, 19:23
    Народ щас попрёт валом.
    Sergey53
    1. 79807420129 Вчера, 19:39
      Ну чего они знают что делают,а у нас все в братский народ и партнеров верят.
      79807420129
      1. Идущий Вчера, 19:43
        Народ здесь не причем , а вот хунтята да , работают строго по плану.
        Идущий
        1. Джедай Вчера, 19:53
          Сколько дней нам подождать до новости что система взломана и виноваты сами знаете кто? wink
          Джедай
          1. Идущий Вчера, 20:02
            А кто верит в то что она там стоит , все давно было украдено , а уж Шкиряк скажет.
            Идущий
            1. Джедай Вчера, 20:58
              Шкиряк всё сам и прихватизировал, так что ждать недолго.
              Джедай
              1. Идущий Вчера, 21:00
                Деньги он попилил точно , а собственность его мало интересует , он себе домишко в Майями присмотрел.
                Идущий
                1. Джедай Вчера, 21:08
                  Присмотрел? Да не, уже приобрёл!
                  Джедай
                  1. Идущий Вчера, 21:11
                    Не сомневаюсь и не только в США , он своего не упустит.
                    Идущий
                    1. Джедай Вчера, 21:15
                      Чем выше сидит хапуга - тем выше его аппетиты. wink
                      Джедай
                      1. Идущий Вчера, 21:40
                        Вот интересно , сколько еще эта ситуация останется жизнеспособной?
                        Идущий
                    2. Джедай Вчера, 21:46
                      Цитата: Идущий
                      Вот интересно , сколько еще эта ситуация останется жизнеспособной?

                      А это уже известно не нам, а тем кто хапает и их аппетиту. Ну или тем, кому этот бардак надоест. wink
                      Джедай
                      1. Идущий Вчера, 21:48
                        А они продолжают "кушать" и не стесняются.
                        Идущий
          2. 210окв Вчера, 20:07
            Вся граница полностью контролируется...И что?Весь контроль-снятие отпечатков пальцев?!
            Цитата: Джедай
            Сколько дней нам подождать до новости что система взломана и виноваты сами знаете кто? wink
            210окв
            1. Идущий Вчера, 20:25
              Не ну с трактора отпечатки пальцев не снимешь - они хоть видели наши границы.
              Идущий
            2. Злой543 Вчера, 22:42
              Ну я то при нынешней власти туда сунуться не рискну
              Цитата: 210окв
              Вся граница полностью контролируется...И что?Весь контроль-снятие отпечатков пальцев?!
              Цитата: Джедай
              Сколько дней нам подождать до новости что система взломана и виноваты сами знаете кто? wink
              Злой543
          3. фигвам Вчера, 20:13
            Цитата: Джедай
            Сколько дней нам подождать до новости что система взломана и виноваты сами знаете кто? wink

            Может кондиционер бахнет.
            фигвам
          4. Анатоль Клим Вчера, 20:40
            На белорусско-украинской границе введён биометрический контроль? Да вроде нет, ещё не успели, поеду к родственникам в Херсон, ну и крюк сделаю, что делать, зовут беспрерывно, вроде не скакали, а сейчас и поумнели, сами ехать не могут, грошей нет, но обещают встретить достойно- ничего не вези, своё натуральное хозяйство, тем и живут.
            Анатоль Клим
          5. Ищущий Вчера, 21:12
            Взломана будет или не взломана,но это не вы с "незалежников" отпечатки пальцев ,как с преступников,снимать будете.а "незалежники" с тебя и твоих соотечественников.
            Ищущий
            1. Джедай Вчера, 21:14
              А что, на границе с Беларусью такое же введено? Так я в "незалэжную" не езжу - мне там делать нечего, я же ватник и сепаров поддерживаю.
              Джедай
              1. Идущий Вчера, 21:41
                Да мы все колорады и ватники.
                Идущий
        2. lis-ik Вчера, 20:02
          Цитата: Идущий
          Народ здесь не причем , а вот хунтята да , работают строго по плану.

          Именно народ это всё и устроил, никогда они к нам хорошо не относились.
          lis-ik
          1. Идущий Вчера, 20:12
            Это о каком народе Вы говорите , если о рагульском да , но их сколько , сегодня даже на места во власть не хватает.
            Идущий
      2. seti Вчера, 20:44
        Цитата: 79807420129
        Ну чего они знают что делают,а у нас все в братский народ и партнеров верят.

        Полностью согласен.
        seti
      3. jolly deckhand Вчера, 22:20
        Ты один остался,кто у нас по наивности своей всё ещё верит в существование "братских" народов и "партнёров". laughing
        jolly deckhand
    2. Монос Вчера, 19:40
      В целом, новость положительная. Решил какой-нибудь барыга (например Навальный smile ) свалить на Украинушку от злочинного рыжыма, а тут бац, Интерпол говорит: " Он у нас в розыске. Немедленно арестовать его и выдать России!". И... "Владимирский Центра-а-ал, ветер северный...". smile
      Монос
      1. Идущий Вчера, 19:44
        Это не про скакунов , все что во вред России они будут взращивать.
        Идущий
      2. 79807420129 Вчера, 19:54
        Цитата: Монос
        В целом, новость положительная. Решил какой-нибудь барыга (например Навальный ) свалить на Украинушку от злочинного рыжыма, а тут бац, Интерпол говорит:

        "Добро пожаловать Лешенька и кобылку ксю молодец что прихватил". laughing Витя с Дону и Лондону выдачи нет. drinks hi
        79807420129
        1. Идущий Вчера, 20:04
          Донской казак Витя будет сидеть как мышь. drinks
          Идущий
          1. dsk Вчера, 20:12
            Здравствуйте Виктор!
            Цитата: Идущий
            мышь

            Штаты постарались. А когда с нашей стороны будет такая система, чтобы "мышь не проскочила"? Когда "жаренный петух" прилетит?
            dsk
            1. Идущий Вчера, 20:22
              Добрый вечер Сергей! hi если бы это зависело от нас с Вами , мы бы определили сроки , но по поводу Украины нам лучше определить сроки её существования , а не границу обустраивать.
              Идущий
        2. Монос Вчера, 20:18
          Влад, здоровеньки булы! hi drinks
          с Дону и Лондону выдачи нет.

          laughing Мы с тобой, похоже, одни и те же радиопередачи слушаем. good
          Монос
          1. 79807420129 Вчера, 20:39
            Цитата: Монос
            Мы с тобой, похоже, одни и те же радиопередачи слушаем

            Это точно Виктор drinks hi
            79807420129
        3. seregatara1969 Вчера, 20:36
          дон по хох ляндии не течёт
          seregatara1969
  2. Наблюдатель2014 Вчера, 19:25
    А слабо разорвать с В/НА дип отношения.До устранения препятствий посещения территории Украины.россиянами?
    Наблюдатель2014
    1. Sergey53 Вчера, 19:29
      А как же имущество "Суркова и К" Что будет с ним?
      Sergey53
    2. kapitan92 Вчера, 19:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      А слабо разорвать с В/НА дип отношения.До устранения препятствий посещения территории Украины.россиянами?

      Разрыв дип. отношений трактуется как объявления войны - самый желаемый результат для матрасов.
      Оставлять действия хунтят без ответки, тоже нельзя, считаю это унижением наших граждан.
      Визы давно пора ввести - меньше "нечисти" будет находиться в РФ. (ИМХО)
      kapitan92
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:41
        kapitan92 hi
        Разрыв дип. отношений трактуется как объявления войны - самый желаемый результат для матрасов.
        Ничего страшного.Россияне переживут..Вот гроши у нас зароблять будет проблематично.Мягко говоря..А постоянно оправдываться что это на руку американцам.Простите .Тошнит уже эту бредятину слушать.
        Наблюдатель2014
        1. kapitan92 Вчера, 19:51
          Цитата: Наблюдатель2014
          Вот гроши у нас зароблять будет проблематично

          Старый, добрый визовый режим! Визы: туристические, рабочие, деловые , цена визы 30 евро - порядок и учет обеспечим, да и для казны прибыль.
          Цитата: Наблюдатель2014
          А постоянно оправдываться что это на руку американцам.

          Так введя визы и оправдываться не надо будет. Матрасы ежегодно ужесточают визовый режим въезда в свою страну..
          kapitan92
        2. С.В.Ю Вчера, 20:21
          Хахлы не просто гроши заробляют , они еще и рабочие места занимают , и расценки на труд понижают !
          С.В.Ю
      2. lis-ik Вчера, 20:05
        Цитата: kapitan92
        Цитата: Наблюдатель2014
        А слабо разорвать с В/НА дип отношения.До устранения препятствий посещения территории Украины.россиянами?

        Разрыв дип. отношений трактуется как объявления войны - самый желаемый результат для матрасов.
        Оставлять действия хунтят без ответки, тоже нельзя, считаю это унижением наших граждан.
        Визы давно пора ввести - меньше "нечисти" будет находиться в РФ. (ИМХО)


        Насчёт виз полностью согласен, давно пора, а про матрасов, это отмазки наших власть предержащих, имеющих там свои интересы.
        lis-ik
      3. Арон Заави Вчера, 20:29
        Цитата: kapitan92

        Разрыв дип. отношений трактуется как объявления войны - самый желаемый результат для матрасов.
        Оставлять действия хунтят без ответки, тоже нельзя, считаю это унижением наших граждан.
        Визы давно пора ввести - меньше "нечисти" будет находиться в РФ. (ИМХО)

        Совсем нет. Вот в нашей истории были страны разрыаавшие дип.отношения с Израилем, но совсем не начинавшии с ним войну.
        Арон Заави
        1. kapitan92 Вчера, 20:46
          Цитата: Арон Заави
          Совсем нет. Вот в нашей истории были страны разрыаавшие дип.отношения с Израилем, но совсем не начинавшии с ним войну.

          Арон ! Израиль здесь стоит особняком, это отдельная тема. В данном конкретном случае с хунтятами это будет представлено как акт подготовки агрессии со стороны РФ.
          kapitan92
          1. Арон Заави Вчера, 21:10
            Цитата: kapitan92

            Арон ! Израиль здесь стоит особняком, это отдельная тема. В данном конкретном случае с хунтятами это будет представлено как акт подготовки агрессии со стороны РФ.

            Ну так сами они не начнут. А если Россия не начнет то представляй не представляй...
            Арон Заави
            1. kapitan92 Вчера, 21:40
              Цитата: Арон Заави
              Ну так сами они не начнут.

              Ха ! Это как прижмет! 2019г год выборов, конец 2018г начало выплат "взрослых" сумм по полученным кредитам, в подсказчиках опять же Ваши партнеры.
              Цитата: Арон Заави
              А если Россия не начнет то представляй не представляй.

              А Россия не начинает - она принуждает к миру. У грузин поинтересуйтесь.
              kapitan92
    3. Ищущий Вчера, 21:20
      Да вы хотя бы для начала военные билеты у них в обязательном порядке проверяли на предмет местонахождения в 2014-2017 гг. Ведь эти сволочи смеются над вами.-пишут в соцсетях. "...вчера только кац...ов "мочил" на Донбассе,а сегодня еду в Россию -заработать денежку на кац..ах..."
      Ищущий
  3. Смог Вчера, 19:35
    Блин! Когда же наши визовый режим то введут с этой недостраной. Ну ведь гадют и гадют....
    Смог
    1. Идущий Вчера, 20:05
      Так они этого и добиваются , пока нельзя.
      Идущий
      1. Смог Вчера, 20:09
        И до каких пор - пока нельзя?
        Смог
        1. Идущий Вчера, 20:13
          Трудно сказать , скорее никогда , кончится страдальное государство.
          Идущий
          1. Смог Вчера, 20:22
            А может мы этим и поможем этому страдальному? Шоковая терапия, как у нас в 90-х. Глядишь думать начнут, если у кого есть чем.
            Смог
            1. Идущий Вчера, 20:27
              Зачем тратить лишние деньги , наши границы это степь и не вся обрабатывается.
              Идущий
  4. Геркулесыч Вчера, 19:36
    Да здравствует ее сиятельство ВИЗА для укроинцев! И не дешевле чем за 400 евро! И сроком на 60! !!!суток! И без права работать! Да здравствует дополнительный налог с переводов укроинских гастрбайтеров вна укроину в сумме 20 процентов от суммы перевода! !!!!!
    Геркулесыч
  5. Vita VKO Вчера, 19:38
    Надеюсь ответными мерами будет оборудование системами биометрического контроля пунктов перевода денег из России на Украину.
    Vita VKO
    1. Идущий Вчера, 19:45
      И такой вариант рассматривается.
      Идущий
    2. lis-ik Вчера, 20:07
      Цитата: Vita VKO
      Надеюсь ответными мерами будет оборудование системами биометрического контроля пунктов перевода денег из России на Украину.

      Не будет никаких ответных мер, это же "братский" народ.
      lis-ik
  6. Александр 3 Вчера, 19:41
    А ,это они Саакашвили так ловят.
    Александр 3
  7. Горный стрелок Вчера, 19:45
    А что, в эту помойку кому то надо? wassat
    Горный стрелок
    1. Геркулесыч Вчера, 19:48
      Больноголовой отморози, иудам всяким -мало ли слабоумных на свете белом!
      Геркулесыч
    2. igor67 Вчера, 21:52
      Цитата: Горный стрелок
      А что, в эту помойку кому то надо? wassat

      в пятиэтажке 40ка квартирной жил,многие да половина моих сверстников соседей живут в России,большая часть военнослужащие РФ.у моей соседки два сына офицуры РФ,бабушки дедушки родители в Украине,а вы говорите о помойке.
      igor67
  8. Masya Masya Вчера, 19:45
    ну заборонено, так заборонено... laughing
    Masya Masya
  9. Ferdinant Вчера, 19:46
    А с Грузией ,2/3 особотяжких преступлений совершают .
    Ferdinant
  10. РУСС Вчера, 19:57
    Правильнее решение хохлов, и нам пора "откатывать пальчики" приезжающих как с Украины так и с Средней Азии.
    РУСС
    1. Идущий Вчера, 20:06
      Вы думаете они и правда оборудовали ? - сказать не значит сделать.
      Идущий
  11. Лексус Вчера, 20:00
    Неужели оборудовали туалетами?

    Надо сдать! "Навалом" laughing
    Лексус
  12. С.В.Ю Вчера, 20:17
    Чем Россия ответит на очередной плевок в свою сторону !? Ведь , в большинстве своем , хахлы прутся в Россию , а не наоборот !
    С.В.Ю
    1. Boris55 Вчера, 20:52
      Цитата: С.В.Ю
      Ведь , в большинстве своем , хахлы прутся в Россию , а не наоборот !

      Вот именно. Большинство границу пересекают украинцы и нам глубоко начхать, что соседнее государство решило снимать пальчики со своих граждан пересекающих с нами границу.
      Это проблема не России. Это проблема граждан Украины.
      Boris55
      1. Ищущий Вчера, 21:26
        Снимать пальчики будут то как раз с вас-граждан России .въежающих на Украину.Кроме вы будете обязаны стать на учет в полиции и сообщать о всех передвижениях по Украине.
        Ищущий
        1. инструктор батутной зоны Вчера, 21:55
          Ага. Но для этого всего мне для начала надо туда приехать. Чего я делать в своей жизни не собираюсь.
          инструктор батутной зоны
    2. bandabas Вчера, 21:19
      Так прутся, потому что запрета нет. А, мне, на могилу к деду не съездить. А он виноват в том, что родился в Саратовской губернии в большой крестьянской семье (восемь детей), потом "раскулаченной". В 30-х приехал в Хибиногорск (позвал старший брат-есть работа), дошел до Праги в Великую Отечественную и до 76-го продолжал работать в комбинате "Апатит". Кооперативную квартиру в г. Нежин построил за свои деньги. Кстати, дом так и называтся- "Северянский". Изначально вкладчики- Мурманская область и Карелия. И, насколько знаю, это обошлось не в копейки. Но он же не знал, что все так обернется дальше.
      bandabas
  13. next322 Вчера, 20:21
    неужели наконец то дело сдвинулось?только визовый вводить..........твари лезут и гадят..........или только терракт образумит
    next322
    1. Вадим237 Вчера, 20:56
      Вообще с нашей стороны надо всю границу под усиленный контроль брать, что бы да же мыши не перебежали. Украина это теперь самый крупный поставщик на территорию России оружия и синтетических наркотиков.
      Вадим237
  14. bandabas Вчера, 21:03
    И где "зазеркальный ответ"? Алиса Льюиса Кэррола нервно курит в стороне. Чудесатее не бывает.
    bandabas
  15. Ищущий Вчера, 21:07
    Я русский,и мне обидно.за русских которых перед всем миром унижает эта украина.
    Ищущий
  16. Altona Вчера, 21:21
    Цитата: Наблюдатель2014
    А слабо разорвать с В/НА дип отношения.

    -----------------------------
    Зеркально бы надо отвечать.Да и Договор о дружбе надо бы посмотреть.
    Altona
    1. kapitan92 Вчера, 23:20
      Цитата: Altona
      Зеркально бы надо отвечать.Да и Договор о дружбе надо бы посмотреть.

      Украина уже несколько лет грозится выйти из СНГ, но из СНГ не выходит. Верховная рада за все время конфликта так и не озаботилась денонсацией «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной», который подписан в 1997 году».
      kapitan92
  17. Altona Вчера, 21:22
    Цитата: kapitan92
    Разрыв дип. отношений трактуется как объявления войны - самый желаемый результат для матрасов.

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    А какие у нас дипотношения, если до сих пор посла нет?
    Altona
    1. kapitan92 Вчера, 23:13
      Цитата: Altona
      А какие у нас дипотношения, если до сих пор посла нет?

      И что? Бабича они не утвердили. Есть временно поверенный Торопов, при существующем уровне развития отношений вероятно это достаточно. С окраинской стороны тоже поверенный.
      Интересно, что согласно принятым еще в 1961 и 1963 годах Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, разрыв дипломатических отношений не влечет за собой автоматического разрыва консульских отношений.
      kapitan92
  18. assa67 Вчера, 21:30
    это ж сколько бабла отмыто???а ведь у нас даже подобного"миротворцу"нет до сих пор.....где появились так называемые "беженцы"-пожары,взрывы газа и т.д......правосеки в открытую заявляют,что диверсантов шлют......согласен,не все....но должны мы знать кого пустили на свою территорию....
    assa67
  19. коноправ Вчера, 21:50
    Так, тихим сапом, через биометрические паспорта, сбор генного материала, биометрических данных в банке и на границе, постепенно докатимся до чипов под кожу, кольца с колокольчиком в нос и видеокамер в каждой квартире. Глобализация идет под шумок войны с ИГИЛ, санкциями, сепаратизмом, плясками педерастов и борьбы ( якобы) с ювенальной системой.
    коноправ
  20. инструктор батутной зоны Вчера, 21:53
    Да оно мне даром не надо!
    Я последний раз вна Украине был в 2013г. И больше я туда ни ногой. В чумной барак хода нет. Родственников у меня там нет, и делать мне там нечего. Насколько знаю, даже российские гражданские самолёты украину стороной облетают, сейчас новую железную дорогу построили - поезда обходят. И мне так сам бог велел.
    инструктор батутной зоны
    1. КОТ БАЮН Вчера, 22:56
      В чумной барак хода нет.

      Это Вы красиво завернули. Согласен.
      КОТ БАЮН
  21. Сергей Аверченков Вчера, 22:35
    Вот и славно, теперь теща через биометрический кордон вряд ли переберется. :)
    Сергей Аверченков
  22. pvv113 Вчера, 22:51
    будут проходить и первую, и некую вторую линию контроля

    Контролировать - так контролировать!
    pvv113
  23. КОТ БАЮН Вчера, 22:54
    Прям ну настолько "важная" деятельность, что аж дух захватывает. laughing
    Жгите, небратья.. Жгите...
    Один только вопрос: на ответочку, я так понимаю, так же рассчитываете?
    КОТ БАЮН
  24. MOSKVITYANIN Вчера, 22:55
    1 января 2018 года система биометрического контроля заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе.

    Ну а год назад тут ура-патриоты орали, что у Украины не хватит ресурсов на все это...
    MOSKVITYANIN
  25. Антарес Вчера, 22:57
    Вряд ли это остановит более 1.5 млн россиян, ежегодно посещающих Украину...тем более у нас столько смешанных браков, родственников и пр.
    Процедура простая, разве что военные не смогут(хотя кто его знает) раскрыть подробности работы.
    Увы это больше похоже на европейскую систему контроля, чем на украинскую.
    Насчет виз, без нарушения Большого договора, в одностороннем порядке-нельзя без последствий. Биоконтроль-это не визовый режим.
    Антарес
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:29
      Антарес
      Вряд ли это остановит более 1.5 млн россиян, ежегодно посещающих Украину...

      Откуда такие данные?
      MOSKVITYANIN
  26. LeonidL Сегодня, 03:06
    Не пойму, что там делать российским гражданам особо на украине и зачем подвергать себя и свою страну такому унижению? Вот ксюши и провальные могут бегать туда, желательно в одну сторону, так как с их убытием только воздух очистится. думаю, что стоит бойкотировать украину до ее полного выздоровления от нацистской чумы.
    LeonidL
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