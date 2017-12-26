19:28 26 декабря

Информационную войну – в студию!

Социолог Евгений Копатько сказал недавно одну важную вещь: мы проиграли информационную войну на Украине ещё до Майдана, когда отдали медиаплощадки страны на волю якобы общественного мнения, а фактически, на произвол наших противников, надеясь на какой-то неведомый здравый смысл общества, которое само во всём разберётся. И победил лучше организованный и подготовленный прозападный и бандеровский Майдан, в феврале 2014 года он силой оружия оформил свою победу. Сегодня информационная война распространилась на Россию, и мы сами отдали этой войне российские медиаплощадки, и опять рассчитываем на неведомый здравый смысл общества, и даже наших информационных… «оппонентов», которых приглашаем к себе в гости в качестве экспертов! Ожидаем, что они это оценят?



Цимбалюки, Трюханы и Ковтуны расположились в наших студиях как у себя дома, берут за горло наших высоконаучных маститых обозревателей, когда те смеют им возражать. Вещают свою «правду», которая одна на всех: Россия «оккупант», «агрессор», «убивает украинцев», и ведущие наших программ и политологи это проглатывают! Такая вот у них «позиция», мы должны её знать! Давно знаем…


Режиссёр (!) Карен Шахназаров поставил как-то раз на место Трюхана, вступил в перепалку с ним, сказал о его хамстве, на что тот заухмылялся, чуть не захрюкал, но это едва ли не единичный случай! Ведущие передач как бы держат нейтралитет и следят за «правилами» ведения споров, делают это плохо, но дело не в этом.

Это ведь всё не споры ради истины, но информационные бои без правил, где наши «оппоненты» добиваются победы любой ценой, пусть и ложью, и навешиванием ярлыков. Главное — не аргументы, а лужёное горло, риторические уловки и опыт в такого рода делах. Обычный вопрос ведущего: что вы по такому вот поводу думаете, уважаемый украинский эксперт? А «эксперт» думает, как бы ему зуботычину влепить побольнее. Получив зуботычину, ведущий вежливо замечает: вы не ответили на поставленный вопрос.

Говорят, что «украинских экспертов» пользуют в качестве «живой вакцины» на наших телеканалах, но тогда нужно дозу выдерживать, а не создавать равные условия яду вакцины и прививаемому организму, в надежде, что тот как-нибудь справится.

Наших экспертов почему-то не приглашают на медиаплощадки не только Киева, но и Европы: они берегут свою информационную безопасность. А нам всё равно? Пока гром не грянет, не перекрестимся? А потом Коле из Уренгоя удивляемся: откуда он взялся? Из наших открытых студий и открытых всем ветрам информационных и образовательных программ. Такие программы – просто подарок для тех, кто ведёт с нами информационные войны, заметим, такие войны всегда ведутся с улыбкой и словесами о мире и гуманизме, чтобы поймать на крючок нашего доверчивого Колю.

У нас только два настоящих бойца на медиафронте: Жириновский и Сатановский! Не считая Карена Шахназарова, который всё-таки режиссёр. Остальные несут жалкий лепет каких-то аргументов, доказательств и оправданья: Россия хочет сделать как можно лучше для всех, даже для Америки с Маккейном и Украины с Бандерой! Наши «оппоненты» ухмыляются: так делайте нам «хорошо», прямо здесь и сейчас!

Мы всё делаем вид, что войны в наших студиях нет: якобы ответы на вопросы ищем и здравый смысл. Всё призываем бандеровцев, их союзников из Польши и прочих земель сказать, что они, объективно, видят в каких-то сюжетах, официальных и полуофициальных заявлениях разного рода деятелей.

Цимбалюки, Трюханы и Ковтуны ничего не видят, и не увидят! Они не за этим приехали в Москву, но чтобы вешать на Россию ярлыки «агрессора» и «оккупанта» на российских же информационных площадках! «Агрессор» во всём виноват априори! Где же здравый смысл? — взывают наши ведущие в «60» и прочих минутах? На самом деле, он есть — в самой по себе информационной войне.

Эта война в прямом эфире стала «острым блюдом», потому что с руганью, оскорблениями – это же так интересно, как кинотриллер с непредсказуемым итогом! Наши медийные руководители понимают, что они делают? Да, у нас с Бандерой ещё есть какие-то полудипломатические отношения, но в информационной сфере – давно война! И с Америкой, и с Европой тоже! И вот они перенесли эту войну на свои медиаплощадки и радуются высоким рейтингам? Мы скоро кровью захлебнёмся от этих рейтингов: слово тоже убивает, и не хуже оружия! Главным оружием пресловутого ИГИЛ является пропагандистское слово, и только потом – бомба!

Сравните, что делают наши западные «коллеги»: они на пушечный выстрел не подпускают к своим медийным площадкам наших политологов и журналистов, наплевали на свободу слова и принимают законы против «русской пропаганды», потому что боятся информационной войны у себя дома, «путаницы в умах» — это последнее откровение европейских свободословов. На западных медиаплощадках царят исключительно свои «эксперты» с известным постулатом: «Пусть моя страна не права, но это моя страна!»

Дать свободу слова противнику в информационной войне на своей территории – это путь к поражению, это всё равно, что дать врагу оружие на поле боя, а потом бороться с ним за свою жизнь! Как повезёт. Ведь Цимбалюки и Трюханы имеет целью не свободу слова и какой-то спор, но наш информационный разгром, то есть инфоубийство. Цимбалюки и Трюханы только ухмыляются и наглеют от безнаказанности, и дают всегда одни и те же ответы на сюжеты о Донбассе: там война с вами, все убивают, а вашим репортёрам и свидетелям мы не верим, они подставные, у нас свои свидетели есть.

Единственный раз, пожалуй, Владимир Олейник, беженец с Украины и бывший депутат Рады, сказал в «60 минутах», что происходит: вы же говорите с неонацистами, они вам всё пообещают, чтобы потом повесить, как это публично обещал мэр бывшего Днепропетровска Филатов, и бандеровское общество его молчаливо не осудило. Олейник хорошо знает, с кем мы имеем дело: сам еле ноги унёс с бывшей Украины.

Но в московских студиях Олейник – глас вопиющего в пустыне. Он понимает то, что мы пока не понимаем: Цимбалюки и Трюханы – не бывшие русские и не украинцы, это бандеровцы, неонацисты с манией превосходства «украинства», ведущие свою родословную от пособников гитлеровцев Бандеры и Шухевича, что они не скрывают, а мы проглатываем!

Происходящее сегодня в наших медиастудиях – это всё равно, как если бы перед 1941 годом в советские аудитории приглашали геббельсовских пропагандистов, чтобы понять их позицию и найти какой-то здравый смысл и точки соприкосновения: они ведь тоже люди и рабочий класс у фашистов тоже есть.

Наши медиа всё великодушие своё показывают, надеются, что Цимбалюки и Трюханы прослезятся и оценят! Не прослезятся. Есть по этому поводу трактат А. К. Толстого «Великодушие смягчает сердца», XIX век:

Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю»……………………….
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа»……………….
Тут едок стал и даже горче перца
Злодея вид.
Добра за зло испорченное сердце –
Ах! не простит.
Высокий дух посредственность тревожит,
Тьме страшен свет........................
Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно, —
Хвать друга в зад!.........................
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. сорок восьмой Сегодня, 15:18
    Автор, да бросьте!
    Все эти товарищи ровно такие же "эксперты" как и я сам. Просто это такой вид заработка. Как только поступит команда от работодателей сменить стиль риторики, все постоянные ток-шоумены начнут вещать о кровавых жидобендеровцах, не сбиваясь с ритма и не меняя тональности.
    А на западные телеканалы их не зовут по двум причинам: во-первых, там ничего не знают об их экспертности, во-вторых, там не принято оплачивать участие в ток-шоу. Подразумевается, что пиар на телевидении и есть достаточная компенсация за потраченное время.
    сорок восьмой
    1. Каракурт Сегодня, 15:47
      Цитата: сорок восьмой
      Автор, да бросьте!
      Все эти товарищи ровно такие же "эксперты" как и я сам. Просто это такой вид заработка. Как только поступит команда от работодателей сменить стиль риторики, все постоянные ток-шоумены начнут вещать о кровавых жидобендеровцах, не сбиваясь с ритма и не меняя тональности.
      А на западные телеканалы их не зовут по двум причинам: во-первых, там ничего не знают об их экспертности, во-вторых, там не принято оплачивать участие в ток-шоу. Подразумевается, что пиар на телевидении и есть достаточная компенсация за потраченное время.

      Эти "эксперты"уже опустились до уровня оскорблений и унижений России и русских , и без разницы платят им или нет , жду когда патриот В.Соловьев не выдержит и начистит кому то из них "личико" в прямом эфире am
      Каракурт
      1. Татьяна Сегодня, 15:54
        Цимбалюки, Трюханы и Ковтуны расположились в наших студиях как у себя дома, берут за горло наших высоконаучных маститых обозревателей, когда те смеют им возражать.
        Самое интересно, что делают они это на российском телевидении за немалые для себя "элитные" - просто бешенные даже по российским меркам - заработки в России! Им на студиях морды бьют, а они всё равно с экранов не уходят!
        Ежемесячные гонорары Ковтуна - 770тыс. рублей, Бома (США) - до 1 млн. рублей.
        См- https://topwar.ru/127502-smi-vyyasnili-razmery-go
        norarov-vkovtuna-i-mboma-na-rossiyskom-tv.html
        Татьяна
        1. White wolf Сегодня, 17:29
          Считаю правильно,что их показывают.Народ видит врага в лицо,личину его,отношение к нашим людям.Без масок так сказать.
          White wolf
          1. Татьяна Сегодня, 17:43
            Цитата: White wolf
            Считаю правильно,что их показывают.Народ видит врага в лицо,личину его,отношение к нашим людям.Без масок так сказать.
            Но я думаю, что таких заработков - под 1 млн рублей в 1 месяц - наши враги на российском телевидении никак не заслуживают - тем более, в лице постоянно одних и тех же персоналий.
            Например, что думает Ковтун, россияне и так уже досконально знают. Кроме того, на одном Ковтуне же весь разброс мнений украинцев по Украине, России, США и Польше и т.п. никак не сошёлся! Ковтун не только уже повторяется, но и другим говорить не даёт. А своим оппонентом в особенности. Если слушать одного Ковтуна на передаче, то точно получим именно пропаганду тех, кого Ковтун защищает. Когда нет диалога, остаётся именно пропаганда.

            Для того чтобы узнать мнение наших геополитических противников, достаточно платить нашим врагам за участие на российском телевидении гораздо меньше и сменять гораздо их чаше.
            Татьяна
      2. Виктор Каменев Сегодня, 16:05
        На западных каналах точно такие же эксперты по России, они все одинаковые, по сути, только эрудицией отличаются, и всё-таки они "эксперты", потому что выдерживают агрессивный тон и на попытки ведущих "объяснить" свою позицию, не ведутся.
        Виктор Каменев
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:01
          Спасибо за статью, Виктор. Все правильно написано. Сам неоднократно всему этому удивлялся. Но только все эти передачи, скорее, не элементы информационной войны, а достаточно примитивные ток-шоу. Что нужно для телеканалов? Рейтинг. Вот таким образом этот рейтинг и поднимают.
          А для подъема рейтинга все средства у телевизионщиков хороши - что 1-ый, канал, что 2-й, что НТВ. Мол, подумаешь, что страну дерьмом обливают. Ведь зрители же смотрят, глотают все это. Значит - нравится передача. Вот такая логика у них. И корни всего этого - в отсутствии идеологии, в удушении нормального образования и патриотического воспитания. Кого там нужно сейчас растить, по словам министра образования? Грамотного потребителя, если не ошибаюсь? Вот и растят...
          Офицер запаса
        2. Николай С. Сегодня, 18:16
          Очень правильная статья со взвешенными оценками.
          Но количество ток-шоу и состав экспертов, насколько я понимаю, от ведущих такие "тк-шоу" практически не зависит. На такую пропаганду дана установка собственниками и/или первыми лицами так называемых центральных каналов. И тут смотрим кто они? Это партнёры Березовского и таких же в/из 90х. Самая, что ни на есть, 5я колонна. По моему скромному мнению, после того как им удался антирусский бандерофашистский переворот в Киеве, они готовят общественное сознание к аналогичному перевороту здесь. На мой взгляд, уже многого добились.
          PS. Правильно поступил Р.Осташко, подав в суд. К сожалению, юридически грамотно сделать это не смог. И больше он не продолжает. Интересно, почему?
          PPS. Сфотографировался с Борей ещё когда он не мозолил глаза в таких передачах.
          Николай С.
      3. shubin Сегодня, 19:07
        В. Соловьев такой же патриот России, как я- Израиля. Человек делает деньги, не обделяя, при этом, "экспертов", которые усердно ему помогают.
        shubin
  2. полный ноль Сегодня, 15:32
    врага всегда ПОЛЕЗНО послушать...вот только НЕ на наших программах...где пиаряться ведущие ..и куча аморфных д.е.б.и.л.о.в за спиной хлопают "аля ЦК КПСС"...и слово этим врагам не дают сказать (перебивают )..и что кому нужны вот такие передачи?
    полный ноль
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:07
      Ведущий - это такая работа, насчёт "" - это правильно, а вот транслировать пропаганду врага - это ошибка, чреватая кровью, Не все в аудитории семи пядей во лбу, как вы.
      Виктор Каменев
      1. Кубик123 Сегодня, 16:25
        А по мне, так если, по Вашему мнению, наши эксперты проигрывают этим отморозкам, то гнать нужно именно НАШИХ экспертов и заменять их другими. Незачем играть в поддавки и зачищать площадку от сильных противников. Нельзя научиться чему-то серьезному, если против тебя выставляют "мальчиков для битья". Это-же спарринг-партнеры.
        Кубик123
        1. dsk Сегодня, 16:41
          Здравствуйте Андрей!
          Цитата: Кубик123
          заменять их другими
          такими как "Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила более высокий дипломатический ранг – чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.
          dsk
          1. Кубик123 Сегодня, 18:00
            А мне очень понравилось, как этих ребят по стенке размазал Константин Затулин на передаче "60 минут". Они мгновенно превратились в ягнят. Вот пример для подражания.
            Кубик123
  3. Михаил55 Сегодня, 15:48
    Конечно затягивает это действо...как в далеком Риме - ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩА! Плевать, что экономика плавно идет...к очередному дну, главное посмотреть на ЭТИХ! А стоят ли они такого пиара? НТВ, Первый, Россия, ТВЦ...кто кого переплюнет - зовут, зовут! А как же запрет в нашей стране Правого сектора? Чем эти бандеровцы лучше?
    Михаил55
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:10
      Верное замечание, в стране, где работают нацистские организации, могут ли быть свободные от нацизма "эксперты"?
      Виктор Каменев
  4. bk316 Сегодня, 15:48
    Говорят, что «украинских экспертов» пользуют в качестве «живой вакцины» на наших телеканалах, но тогда нужно дозу выдерживать, а не создавать равные условия яду вакцины и прививаемому организму, в надежде, что тот как-нибудь справится.

    Да бросьте - это вакцина из мертвых микроорганизмов. Вы посмотрите на Ковтуна да кто ему поверит. Любой же понимает, что вот перед экраном фашист, лжец, анэнцефал и при этом патологический трус - в общем настоящий представитель современной УКРАИНЫ. Так что это очень неплохая пропаганда.
    bk316
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:11
      Вы Геббельса не читали, мастер был, с кредо: лейте больше грязи на врага, что-нибудь да прилипнет, не отмоется!
      Виктор Каменев
      1. bk316 Сегодня, 17:12
        Вы Геббельса не читали

        Правда Ваша не читал...
        bk316
      2. terro Сегодня, 18:50
        Мнение, да и статья кухонные. Радует низкий рейтинг, "говорящий" о росте сознательности.

        Цитата: g1v2
        На мой взгляд эти товарищи выполняют для нашего народа крайне важную миссию. Они просто говорят , что думают. И это лекарство от болезни, которой мы переболели в 80-е и 90-е, когда считали , что вокруг одни друзья . Что не нужны нам армия и спецслужбы. Что если нас бьют, то значит мы сами были неправы и тд. Что в мире правит закон и международное право. МЫ ДОРОГО ЗАПЛАТИЛИ ЗА ЭТИ ИЛЛЮЗИИ .
        И сейчас мы наглядно видим простую вещь. Что за рубежом есть люди, КОТОРЫЕ НАС НЕНАВИДЯТ. И договариваться с ними бесполезно. Они нас в упор слышать не будут. Эти люди не одиноки - таких тысячи, в том числе и во власти части наших соседей. А самое главное - что если им дать волю , то ни будут наших детей убивать , как это делали бандеровцы или лесные братья в свое время. Мы должны четко видеть лицо врага , а не камлать на мантры про братские народы , мир во всем мире и тд. И отсюда следует главный вывод. Развитие армии , флота и спецслужб - это ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫЖИТЬ ДЛЯ НАС. Просто и банально - выжить.
        Тч пусть эти товарищи говорят все что думают и выплескивают свою ненависть - злее будем.


        Полностью согласен, они витрина. И они нужны, чтобы не было иллюзий по поводу братского народа в общей массе. Сортировать нужно и очень внимательно.

        По поводу Геббельса, это реклама его трудов? И к кому что прилипло? Не нужно путать пропаганду в своей стране, с полностью контролируемыми средствами массовой информации, и дискуссии. В которых всегда есть возможность уличить в обмане, подлоге, лжи. Эти передачи не только в России смотрят. Это и есть информационное влияние, важность которого была упущена в советские годы. Железный занавес дал благоприятную почву для домыслов о райской жизни в капиталистического мире, возникновение субкультур стиляг, хиппи, панков.
        terro
  5. g1v2 Сегодня, 15:56
    На мой взгляд эти товарищи выполняют для нашего народа крайне важную миссию. Они просто говорят , что думают. И это лекарство от болезни, которой мы переболели в 80-е и 90-е, когда считали , что вокруг одни друзья . Что не нужны нам армия и спецслужбы. Что если нас бьют, то значит мы сами были неправы и тд. Что в мире правит закон и международное право. request МЫ ДОРОГО ЗАПЛАТИЛИ ЗА ЭТИ ИЛЛЮЗИИ .
    И сейчас мы наглядно видим простую вещь. Что за рубежом есть люди, КОТОРЫЕ НАС НЕНАВИДЯТ. И договариваться с ними бесполезно. Они нас в упор слышать не будут. Эти люди не одиноки - таких тысячи, в том числе и во власти части наших соседей. А самое главное - что если им дать волю , то ни будут наших детей убивать , как это делали бандеровцы или лесные братья в свое время. Мы должны четко видеть лицо врага , а не камлать на мантры про братские народы , мир во всем мире и тд. И отсюда следует главный вывод. Развитие армии , флота и спецслужб - это ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫЖИТЬ ДЛЯ НАС. Просто и банально - выжить. am
    Тч пусть эти товарищи говорят все что думают и выплескивают свою ненависть - злее будем. angry
    g1v2
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:15
      Вы про Колю из Уренгоя забыли, и почему-то свою интуицию распространяете на всех. Искусство слова - это искусство, в котором побеждает тот, у кого больше мастерства, а не правды, к сожалению.
      Виктор Каменев
      1. Кубик123 Сегодня, 16:56
        Цитата: Виктор Каменев
        Вы про Колю из Уренгоя забыли, и почему-то свою интуицию распространяете на всех. Искусство слова - это искусство, в котором побеждает тот, у кого больше мастерства, а не правды, к сожалению.

        Так и искать нужно тех, кто этим искусством владеет. Если не находятся, то специально готовить. А следуя Вашей логике и на поле боя нужно выбирать противника послабее, который точно тебе проиграет.
        Кубик123
  6. Чичиков Сегодня, 15:59
    Услышат ли те, кому адресована эта статья? Ведь изъяв элементы острой дискуссии, шоу, не состоится. А нет шоу, нет предложений по размещению рекламы. Правда, ничего отечественного, кроме знахарей, в этой рекламе не встретить.
    Чичиков
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:21
      Совсем не обязательно дискуссировать, давая возможность постоянно вешать ярлыки на свою страну. Если правды и лжи 50/50, то выиграет дискуссию тот, у кого просто выше ораторское мастерство. Сыграем в рулетку, где на кону - страна?
      А для шоу можно пригласить Ксению нашу, с "Домом - 2".
      Виктор Каменев
  7. ando_bor Сегодня, 16:02
    Телевизор он даже не для средних умов, с учетом прочности по доходчивости значительно ниже, но его хватает что бы тупарики не заскакали, а остальные все и так понимают.
    ando_bor
  8. Altona Сегодня, 16:20
    Я этот телевизионный бред давно не смотрю, первый год посмотрел, хватило. Не люблю, когда долго разжигают атмосферу ненависти. Давайте уже переходить к насилию! laughing laughing
    Altona
    1. Boris55 Сегодня, 16:31
      Цитата: Altona
      Давайте уже переходить к насилию!

      Любое слово есть управление. Когда кто-то проигрывает спор на идеологическом уровне, то переходят к решению проблемы силовым методом. Обычно это бывает тот, у кого первым кончаются аргументы.
      Вы предлагаете нам признать поражение на более высоких приоритетах управления и перейти на более низкие. в этом случае мы гарантированно проиграем.
      Даже дети знают, что борьба умов идёт раньше борьбы физической.
      Boris55
  9. Ураган70 Сегодня, 16:47
    "...и ведущие наших программ и политологи это проглатывают!..."
    Ага проглатывают, укроупыри то отхватят, то с ног до головы обо.....е сидят, так что не надо!
    Единственно- достало, ничего нового, одна ересь укропствующих!
    Ураган70
  10. Ураган70 Сегодня, 16:55
    "...У нас только два настоящих бойца на медиафронте: Жириновский и Сатановский!..."
    Это кто такой вывод сделал? Тогда уж третьего еврея не забывайте- Соловьёва!
    Сдается, что автор не совсем "в теме"...
    Выхватывали они часто и на всех каналах, где они появлялись, вспомнить, например Кот vs Ковтун! Да и другие были, хочет автор, пусть ютьюбит сам...
    Михеев чем вам не угодил, кроме того, что не входит в кружок трех вышеупомянутых?
    Ураган70
  11. Altona Сегодня, 16:56
    Цитата: Boris55
    Любое слово есть управление. Когда кто-то проигрывает спор на идеологическом уровне, то переходят к решению проблемы силовым методом. Обычно это бывает тот, у кого первым кончаются аргументы.

    ------------------------------
    В нашем случае к насилию первым прибегнул Запад, начав прямые запрещения наших СМИ. А я говорю к тому, что зачем пасти этих пропагандистов на наших каналах? Вы хотите вечно отвечать на их все более тупые выпады и троллинг? Да вы мазохист, батенька! Мечите дальше бисер перед свиньями. Доказывайте недоказуемое.
    Altona
  12. andrej-shironov Сегодня, 18:16
    Уважаемый Виктор! Так всё же понятно. Допуск таких персонажей в студии передач нужен власти, что б всегда можно вызвать ненависть определённой аудитории и можно было сказать: а вот смотрите как на Украине! Доскакались дескать! Поэтому только Путин в президенты, никаких отклонений. Всё аргументы в такого рода передач у едущих лишь одни-Украина и сравнение с 90 ми.
    andrej-shironov
  13. Radikal Сегодня, 18:32
    Цитата: Каракурт
    Цитата: сорок восьмой
    Автор, да бросьте!
    Все эти товарищи ровно такие же "эксперты" как и я сам. Просто это такой вид заработка. Как только поступит команда от работодателей сменить стиль риторики, все постоянные ток-шоумены начнут вещать о кровавых жидобендеровцах, не сбиваясь с ритма и не меняя тональности.
    А на западные телеканалы их не зовут по двум причинам: во-первых, там ничего не знают об их экспертности, во-вторых, там не принято оплачивать участие в ток-шоу. Подразумевается, что пиар на телевидении и есть достаточная компенсация за потраченное время.

    Эти "эксперты"уже опустились до уровня оскорблений и унижений России и русских , и без разницы платят им или нет , жду когда патриот В.Соловьев не выдержит и начистит кому то из них "личико" в прямом эфире am

    Насчёт "патриота" В.Соловьева - это круто!!! wassat
    Radikal
  14. коноправ Сегодня, 18:39
    Как там у Оруэлла? " Пятиминутка ненависти?"
    коноправ
  15. Александр War Сегодня, 18:51
    Для наших журналистов это ток-шоу ,для Цимбалюки, Трюханы и Ковтуны для них это информационная война ,которую они ведут на наших центральных каналах ,плюс за это наши лохи-сми им платят не малые деньги!
    Александр War
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