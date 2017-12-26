Информационную войну – в студию!

Социолог Евгений Копатько сказал недавно одну важную вещь: мы проиграли информационную войну на Украине ещё до Майдана, когда отдали медиаплощадки страны на волю якобы общественного мнения, а фактически, на произвол наших противников, надеясь на какой-то неведомый здравый смысл общества, которое само во всём разберётся. И победил лучше организованный и подготовленный прозападный и бандеровский Майдан, в феврале 2014 года он силой оружия оформил свою победу. Сегодня информационная война распространилась на Россию, и мы сами отдали этой войне российские медиаплощадки, и опять рассчитываем на неведомый здравый смысл общества, и даже наших информационных… «оппонентов», которых приглашаем к себе в гости в качестве экспертов! Ожидаем, что они это оценят?Цимбалюки, Трюханы и Ковтуны расположились в наших студиях как у себя дома, берут за горло наших высоконаучных маститых обозревателей, когда те смеют им возражать. Вещают свою «правду», которая одна на всех: Россия «оккупант», «агрессор», «убивает украинцев», и ведущие наших программ и политологи это проглатывают! Такая вот у них «позиция», мы должны её знать! Давно знаем…Режиссёр (!) Карен Шахназаров поставил как-то раз на место Трюхана, вступил в перепалку с ним, сказал о его хамстве, на что тот заухмылялся, чуть не захрюкал, но это едва ли не единичный случай! Ведущие передач как бы держат нейтралитет и следят за «правилами» ведения споров, делают это плохо, но дело не в этом.Это ведь всё не споры ради истины, но информационные бои без правил, где наши «оппоненты» добиваются победы любой ценой, пусть и ложью, и навешиванием ярлыков. Главное — не аргументы, а лужёное горло, риторические уловки и опыт в такого рода делах. Обычный вопрос ведущего: что вы по такому вот поводу думаете, уважаемый украинский эксперт? А «эксперт» думает, как бы ему зуботычину влепить побольнее. Получив зуботычину, ведущий вежливо замечает: вы не ответили на поставленный вопрос.Говорят, что «украинских экспертов» пользуют в качестве «живой вакцины» на наших телеканалах, но тогда нужно дозу выдерживать, а не создавать равные условия яду вакцины и прививаемому организму, в надежде, что тот как-нибудь справится.Наших экспертов почему-то не приглашают на медиаплощадки не только Киева, но и Европы: они берегут свою информационную безопасность. А нам всё равно? Пока гром не грянет, не перекрестимся? А потом Коле из Уренгоя удивляемся: откуда он взялся? Из наших открытых студий и открытых всем ветрам информационных и образовательных программ. Такие программы – просто подарок для тех, кто ведёт с нами информационные войны, заметим, такие войны всегда ведутся с улыбкой и словесами о мире и гуманизме, чтобы поймать на крючок нашего доверчивого Колю.У нас только два настоящих бойца на медиафронте: Жириновский и Сатановский! Не считая Карена Шахназарова, который всё-таки режиссёр. Остальные несут жалкий лепет каких-то аргументов, доказательств и оправданья: Россия хочет сделать как можно лучше для всех, даже для Америки с Маккейном и Украины с Бандерой! Наши «оппоненты» ухмыляются: так делайте нам «хорошо», прямо здесь и сейчас!Мы всё делаем вид, что войны в наших студиях нет: якобы ответы на вопросы ищем и здравый смысл. Всё призываем бандеровцев, их союзников из Польши и прочих земель сказать, что они, объективно, видят в каких-то сюжетах, официальных и полуофициальных заявлениях разного рода деятелей.Цимбалюки, Трюханы и Ковтуны ничего не видят, и не увидят! Они не за этим приехали в Москву, но чтобы вешать на Россию ярлыки «агрессора» и «оккупанта» на российских же информационных площадках! «Агрессор» во всём виноват априори! Где же здравый смысл? — взывают наши ведущие в «60» и прочих минутах? На самом деле, он есть — в самой по себе информационной войне.Эта война в прямом эфире стала «острым блюдом», потому что с руганью, оскорблениями – это же так интересно, как кинотриллер с непредсказуемым итогом! Наши медийные руководители понимают, что они делают? Да, у нас с Бандерой ещё есть какие-то полудипломатические отношения, но в информационной сфере – давно война! И с Америкой, и с Европой тоже! И вот они перенесли эту войну на свои медиаплощадки и радуются высоким рейтингам? Мы скоро кровью захлебнёмся от этих рейтингов: слово тоже убивает, и не хуже оружия! Главным оружием пресловутого ИГИЛ является пропагандистское слово, и только потом – бомба!Сравните, что делают наши западные «коллеги»: они на пушечный выстрел не подпускают к своим медийным площадкам наших политологов и журналистов, наплевали на свободу слова и принимают законы против «русской пропаганды», потому что боятся информационной войны у себя дома, «путаницы в умах» — это последнее откровение европейских свободословов. На западных медиаплощадках царят исключительно свои «эксперты» с известным постулатом: «Пусть моя страна не права, но это моя страна!»Дать свободу слова противнику в информационной войне на своей территории – это путь к поражению, это всё равно, что дать врагу оружие на поле боя, а потом бороться с ним за свою жизнь! Как повезёт. Ведь Цимбалюки и Трюханы имеет целью не свободу слова и какой-то спор, но наш информационный разгром, то есть инфоубийство. Цимбалюки и Трюханы только ухмыляются и наглеют от безнаказанности, и дают всегда одни и те же ответы на сюжеты о Донбассе: там война с вами, все убивают, а вашим репортёрам и свидетелям мы не верим, они подставные, у нас свои свидетели есть.Единственный раз, пожалуй, Владимир Олейник, беженец с Украины и бывший депутат Рады, сказал в «60 минутах», что происходит: вы же говорите с неонацистами, они вам всё пообещают, чтобы потом повесить, как это публично обещал мэр бывшего Днепропетровска Филатов, и бандеровское общество его молчаливо не осудило. Олейник хорошо знает, с кем мы имеем дело: сам еле ноги унёс с бывшей Украины.Но в московских студиях Олейник – глас вопиющего в пустыне. Он понимает то, что мы пока не понимаем: Цимбалюки и Трюханы – не бывшие русские и не украинцы, это бандеровцы, неонацисты с манией превосходства «украинства», ведущие свою родословную от пособников гитлеровцев Бандеры и Шухевича, что они не скрывают, а мы проглатываем!Происходящее сегодня в наших медиастудиях – это всё равно, как если бы перед 1941 годом в советские аудитории приглашали геббельсовских пропагандистов, чтобы понять их позицию и найти какой-то здравый смысл и точки соприкосновения: они ведь тоже люди и рабочий класс у фашистов тоже есть.Наши медиа всё великодушие своё показывают, надеются, что Цимбалюки и Трюханы прослезятся и оценят! Не прослезятся. Есть по этому поводу трактат А. К. Толстого «Великодушие смягчает сердца», XIX век:Вонзил кинжал убийца нечестивыйВ грудь Деларю.Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:«Благодарю»……………………….Истыкал тут злодей ему, пронзая,Все телеса,А Деларю: «Прошу на чашку чаяК нам в три часа»……………….Тут едок стал и даже горче перцаЗлодея вид.Добра за зло испорченное сердце –Ах! не простит.Высокий дух посредственность тревожит,Тьме страшен свет........................Он окунул со злобою безбожнойКинжал свой в ядИ, к Деларю подкравшись осторожно, —Хвать друга в зад!.........................