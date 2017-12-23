05:13 24 декабря

Постпред США при ООН Хейли пообещала защитить несуществующую страну Биномо

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли стала очередной жертвой российских пранкеров Лексуса и Вована (Алексея Столярова и Владимира Кузнецова). Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну.

Пранкеры позвонили Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого, передают «Вести».

Постпред США при ООН Хейли пообещала защитить несуществующую страну Биномо



Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты будут считать Польшу своим дорогим другом. Такова благодарность за то, что страна воздержалась от голосования по резолюции Генассамблеи ООН против признания Иерусалима столицей Израиля. Правда, в Варшаве об этой благодарности вряд ли догадываются: на самом деле Хейли позвонили российские пранкеры.

Пранкеры в ходе разговора сказали Хейли, что в стране Биномо, которая находится недалеко от Вьетнама, на юге Китая, прошло голосование о провозглашении независимости, и в эту кампанию вмешалась Россия. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) позднее отметил, что Биномо это просто набор букв – «первое, что пришло нам в голову».

Хейли заявила, что знает об этой стране, назвала правильным стремление Биномо к независимости, и отметила, что Москва, безусловно, вмешалась в ситуацию.

Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем. Думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря
– заявила постпред

Она обещала, что все, что касается вопроса Южно-Китайского моря, будет вынесено на обсуждение в Белом доме.

Напомним, что ранее после разговора с российскими пранкерами, член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс осудила Кремль за взлом российскими хакерами избирательной системы Лимпопо, чтобы свергнуть правительство Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита. Заявление пранкеров вызвало возмущение сенатора, Уотерс обещала «выпустить заявление» в связи с действиями российских властей.


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Комментарии 124

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  1. Iaaa Вчера, 20:48
    Блин! Женька Псаки хоть в офисе консультировалась. А эта-
    Хейли заявила, что знает об этой стране

    А мы еще над Псакой ржали.... Да та была во сто крат умней нынешних.
    Iaaa
    1. Идущий Вчера, 20:51
      Так у США с географией всегда проблемы , причем на самом высоком уровне.
      Идущий
      1. 79807420129 Вчера, 20:54
        Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем.

        Наблюдайте очень внимательно,в случае чего звоните в ООН и Спортлото.
        fellow fellow
        79807420129
        1. Идущий Вчера, 20:58
          Очень актуально и не возможно возразить , достали они уже всех.
          Идущий
          1. Джедай Вчера, 21:06
            Вот вы тут ржёте над США, а они обидятся и сбацают и Биному и Лимпопу назло России. lol
            Джедай
            1. Идущий Вчера, 21:20
              Так и санкции дополнительные объявят.
              Идущий
              1. poquello Вчера, 21:38
                Цитата: Идущий
                Так и санкции дополнительные объявят.

                и пообещают отменить
                poquello
                1. Идущий Вчера, 21:43
                  Так это всегда морковку вешают.
                  Идущий
                  1. Тралл Вчера, 23:53
                    Тупой ещё тупее smile
                    Тралл
              2. Джедай Вчера, 21:39
                А они разве ещё не со всех сторон обсанкционировали Россиию? what
                Джедай
                1. Идущий Вчера, 21:44
                  Говорят , а вернее грозятся , что у них ещё много. lol
                  Идущий
              3. Чёрный Вчера, 21:49
                Агенты Кремля проникли в Биномо со стороны Лимпопо, которую они оккупировали пол-года назад wassat
                Чёрный
            2. 79807420129 Вчера, 21:20
              Цитата: Джедай
              Вот вы тут ржёте над США, а они обидятся и сбацают и Биному и Лимпопу назло России. lol

              Не сбацают Макс,у Лимпопо мощный защитник wink
              79807420129
              1. Монос Вчера, 21:31
                Я, как самопровозглашённый почётный гражданин Лимпопо и Биномо, заявляю о всемерной поддержке миротворческой миссии Айболита и парламента Биномо и предупреждаю Хейли, что в случае попыток США вмешаться во внутренние дела Южно-Китайского моря, расстреляю их из своей любимой рогатки! Dixi !
                Монос
                1. Джедай Вчера, 21:38
                  Витя, я в шоке: не подозревал что ты такой зверь... Уважаю!!! good drinks
                  Джедай
                  1. Монос Вчера, 21:55
                    Цитата: Джедай
                    Витя, я в шоке: не подозревал что ты такой зверь... Уважаю!!! good drinks

                    Да я за Биномо лаваш порву! Три литра пива выпью! Американскую курицу на глобус натяну! Им лучше с нами, биномцами, не связываться! drinks drinks drinks
                    Монос
                    1. Джедай Вчера, 22:02
                      Будь я американцем - уже пошёл бы верёвку мылить. lol А так - готов поддержать прицельно со скрытой позиции... feel
                      Джедай
                      1. Монос Вчера, 22:07
                        Цитата: Джедай
                        готов поддержать прицельно со скрытой позиции...

                        laughing good Весь мир с нами!!! Предлагаю поделить Америку по меридианам. Чтобы никому обидно не было. smile
                        Монос
                2. Балу Вчера, 21:39
                  Цитата: Монос
                  Я, как самопровозглашённый почётный гражданин Лимпопо и Биномо, заявляю о всемерной поддержке миротворческой миссии Айболита и парламента Биномо и предупреждаю Хейли, что в случае попыток США вмешаться во внутренние дела Южно-Китайского моря, расстреляю их из своей любимой рогатки! Dixi !

                  А я. как почетный марсианин присоединяюсь к акциям протеста в Лимпопо и Биноме, а также объявляю санкции против США: запрещаю смотреть в телескоп на Марс и заберите свой хлам с территории Марса, с нашей самой экологически чистой планеты, а то сами отправим с попутным астероидом.
                  Балу
                  1. PSih2097 Вчера, 21:57
                    Цитата: Балу
                    А я. как почетный марсианин присоединяюсь к акциям протеста

                    Случайно не Вы?

                    [quote][/quote]
                    PSih2097
                    1. Балу Вчера, 22:07
                      Цитата: PSih2097
                      Цитата: Балу
                      А я. как почетный марсианин присоединяюсь к акциям протеста

                      Случайно не Вы?


                      Я, а что не похож? belay
                      Балу
                  2. Монос Вчера, 22:00
                    laughing Поддерживаю справедливые требования марсиан! Предлагаю заключить боевой Союз. Лимпопо и Марс - несокрушимая сила! drinks
                    Монос
                    1. Балу Вчера, 22:09
                      Цитата: Монос
                      laughing Поддерживаю справедливые требования марсиан! Предлагаю заключить боевой Союз. Лимпопо и Марс - несокрушимая сила! drinks

                      Парламент Марса работает над законопроектом о противодействии агрессивной политики США. Приветствуем прдложения от неравнодушных прогрессивно мыслящих землян. drinks
                      Балу
                      1. Svarog51 Вчера, 22:50
                        Приветствуем предложения от неравнодушных прогрессивно мыслящих землян.
                        good
                        wink
                        Svarog51
                      2. ASed Вчера, 23:37
                        Марсиане звонили и просили не шуметь, пока Маск не исполнит обещание и родстер-теслу не пришлет. Они отжать хотят, покататься.
                        http://classic.newsru.com/world/23dec2017/musksay
                        s.html
                        ASed
                      3. ДЕДПИХТО Сегодня, 03:42
                        Цитата: Балу
                        Цитата: Монос
                        laughing Поддерживаю справедливые требования марсиан! Предлагаю заключить боевой Союз. Лимпопо и Марс - несокрушимая сила! drinks

                        Парламент Марса работает над законопроектом о противодействии агрессивной политики США. Приветствуем прдложения от неравнодушных прогрессивно мыслящих землян. drinks

                        Ответы вашего марсианского Верховного Правителя и парламента на агрессивную политику США будут как всегда зеркальными??? lol p,s...это жители планеты Плюк интересуются laughing
                        ДЕДПИХТО
              2. Комментарий был удален.
        2. MaksoMelan Вчера, 23:06
          С Россией будут расплачиваться плутонием, адамантием и гелием 3!
          MaksoMelan
      2. 210окв Вчера, 21:20
        Интересно.Вован с Лексусом ещё под санкции не попали? wassat crying
        Цитата: Идущий
        Так у США с географией всегда проблемы , причем на самом высоком уровне.
        210окв
      3. Pirogov Вчера, 21:30
        Цитата: Идущий
        Так у США с географией всегда проблемы , причем на самом высоком уровне.

        Тут не с географией , а с мозгами , вернее полное отсутствие этих самых мозгов. Вы себе представьте ,что там в голове , а ведь она университет закончила ,а что говорить тогда о простых матрасах .
        Pirogov
        1. gm9019 Вчера, 22:28
          Цитата: Pirogov
          ведь она университет закончила

          наша Ксюша тоже как бы МГИМО заканчивала...... wassat
          gm9019
        2. амурец Сегодня, 00:52
          Цитата: Pirogov
          Тут не с географией , а с мозгами , вернее полное отсутствие этих самых мозгов

          Как говорила незабвенная Мария Миронова: "В голове у неё бигуди, а на большее ты не расчитывай."
          амурец
      4. Офицер запаса Вчера, 22:08
        Цитата: Идущий
        Так у США с географией всегда проблемы , причем на самом высоком уровне.

        Там не с географией проблемы. Просто с элементарным мышлением не дружат. И все это отягощается элементарной манией величия.
        А вообще-то просто поразительно - до какой степени деградации можно упасть.
        Офицер запаса
      5. антивирус Вчера, 22:50
        если суслика не видно, а он всё равно есть-- ТО И БИНОМО ЕСТЬ
        США СКОНСТРУИРУЮТ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ И ПОСРАМЯТ ВЕСЬ ОТСТАЛЫЙ МИР.
        ТОЛЬКО ТАК :ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ( ПРАНКЕРОВ) К ЗВЕЗДАМ
        антивирус
    2. Владыка Ситх Вчера, 20:58
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    3. Зяблицев Вчера, 21:01
      В США проблемы не только с географией - там отцы основатели курируемые сионистским лобби сразу же пошли по пути оболванивания населения до абсолютного тупизма, что бы было легче управлять этой массой, правда придумали доллары и посадили на это весь мир благодаря опять же мощнейшему сионистскому лобби во всех странах...Используя выгодное географическое положение и создавая очаги напряженности во всем мире привлекали и привлекают толковых ребят, что бы они работали на США, но без особого участия в политической жизни страны...ЗАО "США" и Хейли, всего лишь кадр из тупой биомассы под названием американец!
      Впрочем все равно прикольно - только об этом будут знать только в России -в других странах эта информация не пройдет, да и ее и не поймут, потому что там такой же уровень образования - страна Биномо для них существует! laughing
      Зяблицев
      1. The_Lancet Вчера, 21:27
        В США проблемы не только с географией - там отцы основатели курируемые сионистским лобби сразу же пошли по пути оболванивания населения до абсолютного тупизма, что бы было легче управлять этой массой, правда придумали доллары и посадили на это весь мир благодаря опять же мощнейшему сионистскому лобби во всех странах...Используя выгодное географическое положение и создавая очаги напряженности во всем мире привлекали и привлекают толковых ребят, что бы они работали на США, но без особого участия в политической жизни страны...ЗАО "США" и Хейли, всего лишь кадр из тупой биомассы под названием американец!

        Странные убеждения.
        Вы тут сами понимаете что написали глупость?
        Надеюсь что просто не успели удалить комментарий за определённое время laughing
        Потому что серьёзно верить в это могут только... русские пропагандисты
        The_Lancet
        1. Зяблицев Вчера, 21:33
          Вот видите - Вы то же верите в существование страны Биномо... laughing И, поверьте, мне совсем не зазорно быть русским пропагандистом, но хотя бы в ладах с географией! hi
          Зяблицев
          1. The_Lancet Вчера, 21:38
            вы то же верите в существование страны Биномо...

            Мне это не интересно.Если бы я захотел узнать о существовании данной страны то проверил бы в интернете или в книге. request
            Или вы тоже держите в памяти названия всех стран в мире?Включая недавно образованные(это изменяется)?
            Пример:
            вы знаете названия всех костей в теле человека?
            Pisiform bone, talus bone- название костей или набор букв?
            The_Lancet
            1. Идущий Вчера, 21:46
              Не прикидывайтесь , что вы не понимаете - Ваш представитель в ООН безграмотен вот и все .
              Идущий
              1. ASed Вчера, 23:58
                Дело не в безграмотности. Она сходу ответила на эту утку от лица страны. А это косяк:)))
                ASed
            2. Зяблицев Вчера, 21:47
              Дело то ведь не в этом! Политик такого уровня, как Хейли, должна отдавать отчет своим словам, но она его не отдает по одной простой причине - она считает США пупом - земли, себя крутой Уокиршой, которая управляет Вселенной, поэтому даже не задумывается над тем, что несет...Вся беда в том, что так же не задумываясь, с верой в свою исключительность и право решать за всех, считая себя умнее всех Вы убили японцев в Хиросиме и Нагасаки, испытав на них ядерную бомбу - этого никто себе не позволил, разбомбили страну в центре Европы в XX веке, наплевав на мнение остальных, уничтожили Ирак, Ливию...А как США кинуло Россию пообещав ей не расширятся на Восток - теперь Вы хотите, что бы Вас кто то уважал в мире, кроме Ваших клоунов-вассалов! Вера в свою исключительность, алчность, цинизм и глубокое чувство безнаказанности...= это обыкновенная тупость!
              Зяблицев
              1. ASed Сегодня, 00:22
                Вот если бы Вы высказали в сми бы мысль что Россия защитит интересы (тургекистана ну или...) Какая реакция была бы? Cмысл в том что кроме президента и министра обороны никто не имеет право говорить такое. Война случиться может.
                ASed
            3. Балу Вчера, 22:11
              Цитата: The_Lancet
              вы знаете названия всех костей в теле человека?
              Pisiform bone, talus bone- название костей или набор букв?

              Их так много, а еще есть несколько добавочных костей, которые не у всех людей встречаются, так и вовсе не каждый анатом вспомнит. А что, разве Лимпопо и Бином не существуют belay
              Балу
              1. Зяблицев Вчера, 22:18
                Вечер добрый, Балу! hi Лимпопо - существует! Существует в замечательных стихах Корнея Чуковского...Только это и вовсе не знает камрад Тhе Lancent, но для исключительных это не повод не умничать!
                Зяблицев
              2. Грица Сегодня, 05:01
                Существуют. Например, с Лимпопо у России давние тесные связи, которые восходят еще ко временам творчества К. И. Чуковского. Россия уже тогда оказывала поддержку местному населению, направляя туда безвозмездно врачей.
                А вновь сформированному правительству Биномо необходимо в срочном порядке запретить в стране работу геологов. А то, не дай Бог, найдут у себя нефть.
                Грица
            4. den3080 Вчера, 23:02
              Pisiform bone - это уникальная, чисто мужская кость. Может изменять длину и толщину в зависмости от... ну скажем так... от настроения особи мужского пола
              lol
              den3080
              1. БМП-2 Сегодня, 00:52
                Как полномочный представитель посылателей Польши в Биномо и поверенный посол Верхней и Нижней Зубопротезии в Зубоскалии, официально обращаюсь к правительству США с просьбой об осуждении диктаторского режима Ньютона в Биномо, отмене всех трёх его варварских законов, и введении санкций и электрических стульев для тех стран, которые не откажутся от использования рабовладельческого закона Ома для участка цепи! am
                Также прошу правительство США содействовать признанию Биномо-Ньютонии столицей Полиномии и объявлению в международный розыск её создателей: Яна Хуэя, ат-Туси и ал-Каши.
                БМП-2
                1. Зяблицев Сегодня, 01:44
                  Вы поаккуратней - так и до Третьей мировой не далеко.... laughing
                  Зяблицев
        2. мордвин 3 Вчера, 21:35
          Русские пропагандисты особо не верят тому, что они пропагондируют. wink
          мордвин 3
          1. Зяблицев Вчера, 21:48
            Лично я верю! :hi
            Зяблицев
            1. мордвин 3 Вчера, 21:56
              Жаль, что нельзя по интернету распить с Вами пару бутылочек, и поспорить. wink Вы прямо как политинформатор. tongue drinks
              мордвин 3
              1. Зяблицев Вчера, 21:57
                Нет, я не политинформатор...Мне за Державу обидно! Но про пару бутылочек - я за!
                Зяблицев
                1. мордвин 3 Вчера, 22:00
                  Цитата: Зяблицев
                  Мне за Державу обидно! Но про пару бутылочек - я за!

                  Мне тоже обидно. Но у нас с Вами немного разные точки зрения. Что совсем не удивительно. request
                  мордвин 3
                  1. Зяблицев Вчера, 22:04
                    Но это нормально - у каждого из нас свой жизненный опыт, свой уровень образования, круг общения и т.п. В следствие этого у каждого сложилось своя оценка происходящего - я роль США оцениваю именно так, поскольку вся история их существования, факты, их шаги....,особенно в XX веке ничего другого мне сказать не могутт...Одна афера с путешествием на Луну чего стоит!
                    Зяблицев
                    1. Балу Вчера, 22:14
                      Цитата: Зяблицев
                      Но это нормально - у каждого из нас свой жизненный опыт, свой уровень образования, круг общения и т.п. В следствие этого у каждого сложилось своя оценка происходящего - я роль США оцениваю именно так, поскольку вся история их существования, факты, их шаги....,особенно в XX веке ничего другого мне сказать не может...Одна афера с путешествием на Луну чего стоит!

                      Евгений Викторович, добрый вечер! Я уже накапал антигрустина. Предлагаю выпить за миру-мир и за победу прогрессивного человечества над агрессивной политикой США. Отдельно потом за процветание Лимпопо и Бинома. drinks fellow lol
                      Балу
                      1. Зяблицев Вчера, 22:22
                        Еще раз, добрый вечер! Как кстати, именно в этот момент я сижу за столом, ужинаю, и именно с антигрустином...С удовольствием, подниму с Вами рюмочку за все хорошее в наступающем году, что бы у человечества хватило мудрости понять, что война - это худшее изобретение человека.... и, согласен,конечно же, за процветание Лимпопо и Бинома! laughing hi drinks
                        Зяблицев
              2. Голован Джек Вчера, 22:09
                Цитата: мордвин 3
                распить с Вами пару бутылочек, и поспорить

                Я бы присоединился, с Вашего, естественно, позволения... да вот не могу... у меня впереди еще 50 недель абсолютной трезвости laughing
                Ну, если доживу, естессно...
                Голован Джек
                1. мордвин 3 Вчера, 22:19
                  Цитата: Голован Джек
                  у меня впереди еще 50 недель абсолютной трезвости

                  Это что, по контракту так? Сочувствую. crying И втихаря нельзя?.. Ух, кажись понял. Вдвойне сочувствую.
                  мордвин 3
                  1. Голован Джек Вчера, 22:39
                    Цитата: мордвин 3
                    Ух, кажись понял. Вдвойне сочувствую

                    Да не... я просто отдохнуть решил. Печенка попросила laughing
                    Три недели - полет нормальный, печенка... не нарадуется просто yes
                    Голован Джек
                2. Зяблицев Вчера, 22:30
                  Присоединяйтесь! С чем Вам там можно - а 50 недель пролетят, к сожалению, быстро, но абсолютно для Вас, безболезненно!И для всех нас - так что еще выпьем! hi
                  Зяблицев
                  1. мордвин 3 Вчера, 22:44
                    Цитата: Зяблицев
                    Присоединяйтесь!

                    Это без меня. laughing Нашу веру не убить,
                    пили, пьем, и будем пить! fellow
                    мордвин 3
        3. Балу Вчера, 22:32
          Цитата: The_Lancet
          Странные убеждения.
          Вы тут сами понимаете что написали глупость?
          Надеюсь что просто не успели удалить комментарий за определённое время
          Потому что серьёзно верить в это могут только... русские пропагандисты

          Цитата: The_Lancet

          Зяблицев Используя выгодное географическое положение и создавая очаги напряженности во всем мире привлекали и привлекают толковых ребят, что бы они работали на США, но без особого участия в политической жизни страны...ЗАО "США" и Хейли, всего лишь кадр из тупой биомассы под названием американец!



          А вы не знали? Доллары печатает ФРС-частная структура созданная под предводителем Бернарда Баруха. Его встреча с Кеннеди после решения отдать станок Государству не задолго до убийства-случайность?
          ВПК США весь в чатных руках. США для того и устраивает везде войны, чтобы поддерживать видимость мнимого благополучия в стране и прочности доллара, который на самом деле ничего не стоит. Пентагон запросил денег у Конгресса. Конгресс еще пока не принял решения провести аудит. На что поспорим, что если аудит будет бесприсстрастным, появятся трупы среди аудиторов?
          Балу
          1. Зяблицев Вчера, 22:50
            Он не знает - это ему там никто об этом не рассказывает!
            Зяблицев
      2. Paranoid50 Вчера, 22:04
        Цитата: Зяблицев
        ЗАО "США" и Хейли, всего лишь кадр из тупой биомассы под названием американец!

        hi Вечер добрый,Евгений. Уж, Хейли многократно должно быть стыдно,ведь она же из "соседних" с Биномо краёв,из сигхской семьи. Да ещё находится на "международной" должности. Хотя о чём это я - матрасы и стыд,ха... wassat Вон,снизу уже ланцетник разобиделся-перевозбудился. laughing
        Paranoid50
        1. Зяблицев Вчера, 22:08
          Вечер добрый, Александр! hi Я им даже не говорю, что и их Президент, выходец из немцев, считает их тупой биомассой, потому что по другому, его заявление, что США победила и в Первой и Второй мировой войне, не назовешь - такое можно сказать, только реально тупой биомассе верящей в свою собственную исключительность!
          Зяблицев
          1. Балу Вчера, 22:45
            Цитата: Зяблицев
            его заявление, что США победила и в Первой и Второй мировой войне, не назовешь - такое можно сказать, только реально тупой биомассе верящей в свою собственную исключительность!

            Трампампам не сказал главного-Бернард Барух предложил Вильсону подзаработать на военных поставках в 1913г. Полсотни американских фирм во время второй мировой войны вплоть до 1944 г. имели представительства в Берлине. Так что , с чьей подачи начались обе мировые войцны и последующие, которые мы почему-то считаем локальными конфликтами (при участии десятков стран!), и гадать не надо. Просто никто серьезно не пытапется проанализировать, да и опасная бы этао была бы затея.
            Балу
            1. Зяблицев Вчера, 22:52
              Я же всегда говорю - США, это изначально не государство, как Россия, Китай или даже Англия, это ЗАО , причем полукриминальная мегакорпорация - надо отдать должное ребятишкам замутившим этот проект!

              Кстати, как частный пример их хваткости - французы придумали кино, а один русский величайшей политик ХХ века, сказал:"Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино...", он то же имел виду в том числе и пропаганду народа, но так как это поняли крышующие США и тут же вложились в Голливуд - не сделал ни кто! Фабрика грез...Грезы для всего мира!
              Зяблицев
    4. Mavrikiy Вчера, 21:29
      Цитата: Iaaa
      Блин! Женька Псаки хоть в офисе консультировалась. А эта-
      Хейли заявила, что знает об этой стране

      А мы еще над Псакой ржали.... Да та была во сто крат умней нынешних.

      Ум понятие относительное. Сомнения? Дитя, мозжечек чистый, чистый... и лягать будем с высоты вышки. а не дай бог совковского (нам этого, редиски не простят)? "Как школьнику драться с отборной шпаной"( Ну "отборная шпана" это мы. Мы знаем жизнь, а эти ..."резинки" - о, считаю самым удачным опредилением, и по сущности, и по фактуре, и тд.) Кончайте стебаться, мужики. Это я и сам люблю.
      Ну просто сейчас войнушка выворачивается изнанкой... так не может быть.
      Тут мужики с мозгами и с ружьем, а там сыкухи не только без трусов, но и без мозгов. И как тут воевать? Давай думать Чапай.... Или ЯО, чтобы в чувство их привести, что мы не шутим, или сами будим такими.
      Я за ЯО, однозначно.
      Mavrikiy
    5. Spartanez300 Вчера, 22:13
      Мы что у каждой сучки из США разрешения будем спрашивать , я думаю эта мразь у нас должна просить разрешения .
      Spartanez300
    6. papas-57 Вчера, 22:22
      Вот они, офигенно образованные американские дипломаты. Хоть я Задорнова не люблю, но он был прав.
      papas-57
    7. jolly deckhand Вчера, 22:23
      А я не ржал над Женькой,я всегда говорил-могло быть хуже...
      jolly deckhand
    8. Spartanez300 Вчера, 22:26
      Мы что у каждой сучки из США разрешения будем спрашивать , я думаю эта мразь у нас должна просить разрешения .
      Spartanez300
    9. Маз Вчера, 22:30
      Пранкеров наградить. Попросить позвонить в Иерусалим господину Нитаньяху по поводу переноса американского посольства в город трех религий. От имени этой самой Хейли. Поздравить и спросить за постройку еще одной американской базы в земле обетованной. И Сойдутся вместе лед и пламень laughing
      Маз
  2. Попович Вчера, 20:48
    просто нет слов!
    Попович
    1. Serg Koma Вчера, 21:04
      Цитата: Попович
      просто нет слов!

      Представьте себе как тяжело Сергею Викторовичу "сохранять лицо" при общении с оными индивидуумами, поистине - он человек с железными нервами и сверхпрочной выдержкой.
      Serg Koma
      1. К-50 Вчера, 21:35
        Цитата: Serg Koma
        Представьте себе как тяжело Сергею Викторовичу "сохранять лицо" при общении с оными индивидуумами, поистине - он человек с железными нервами и сверхпрочной выдержкой.

        Точно, ему за вредность надо молоко бесплатно давать, ну и запивать его валерьянкой. yes laughing
        К-50
      2. Mavrikiy Вчера, 21:43
        Хренатень, мягкое слово, авось... Сергей Викторович, это финкция, кинули 10 аргументов и полет будет.... в обратную сторону. Мои соболезнования апологетам. Решения принимаются еслине на небе, то достаточно выше.
        Mavrikiy
    2. domnich Вчера, 21:13
      Если бы она думала, что говорит - она бы все время молчала...

      domnich
      1. Идущий Вчера, 21:21
        Я уже молчу , что она женщина , как может пропустить такой шанс покомандовать.
        Идущий
    3. Балу Вчера, 22:15
      Цитата: Попович
      просто нет слов!

      Как я Вас понимаю, здоровья Вам и терпенья Сергей Викторович! drinks
      Балу
  3. polpot Вчера, 20:49
    Постпред США представляет в ООН свой народ и является его типичным представителем с очень узким кругозором , это нормально для среднего американца из Юты или Алабамы , америка центр планеты Град на Холме ,остальное так фигня ,какая разница Биномо или Лимпопо .
    polpot
    1. Iaaa Вчера, 20:55
      Ну она все таки постпред при ООН, а не продавец гамбургеров Дипломат высокого ранга. Ну ладно средний американец. А эти то, географию наверное не только по глобусу США должны изучать.
      Iaaa
      1. polpot Вчера, 21:05
        Девушка из индийской семьи из Южной Каролины была там губернатором ,дипломатом не является ,типичный выдвиженец из республиканцев у нас таким дипломатом Зурабов был и Черномырдин ,эфект одинаковый.
        polpot
        1. Iaaa Вчера, 21:19
          Цитата: polpot
          Девушка из индийской семьи

          А почему без бус????? Вон Женька Псаки всегда в бусах была... Из за этого и умная такая была, не чета этой .
          Iaaa
          1. Балу Вчера, 22:24
            Цитата: Iaaa
            А почему без бус????? Вон Женька Псаки всегда в бусах была... Из за этого и умная такая была

            Именно в бусах была вся мудрость, сила мысли и игра ума Псаки. Как она ловко прикидывалась дурочкой! drinks
            Балу
            1. мордвин 3 Вчера, 22:27
              Об этом Шпаковский просвещал как то. Все клевали на её тупые бусы, один Михан не поддавался. laughing
              мордвин 3
              1. Svarog51 Вчера, 23:19
                Михан на шапку с кокардой запал, он тоже не идеальный муж. lol
                Svarog51
  4. Вадим237 Вчера, 20:51
    Всем уже давно понятно, что в США высокие правительственные места занимают люди, не образованные, да ещё и с "деформацией" мозгов - в Пентагоне, с высокими чинами, та же проблема.
    Вадим237
  5. Комментарий был удален.
  6. assa67 Вчера, 20:57
    одобряю действия "лексуса","вована"......но кроме нас не знает об их деятельности ни кто....идет только подогрев и
    assa67
    1. assa67 Вчера, 21:00
      может"как раз интерпритация о действия русских хакеров"............если такие продвинутые,что же не выкладывают свои"разводы" в иностранные СМИ?.....что-то не так
      assa67
  7. русский медведь Вчера, 20:59
    в отставку подаст или застрелится? да нихрена, с воплей про русских хакеров начнет очередное свое выступление...
    русский медведь
  8. КОТ БАЮН Вчера, 21:02
    Капец... Уровень образования зашкаливает... Биномо говорите? Ну-ну..... laughing
    КОТ БАЮН
  9. Макаров Вчера, 21:10
    ойойойойойойойойойойоооооой)))))))
    Макаров
    1. Смог Вчера, 21:24
      Цитата: Макаров
      ойойойойойойойойойойоооооой)))))))

      good Сильно сказано!!!!! good Такая же реакция была. Еще раз- good
      Смог
      1. Балу Вчера, 22:17
        Цитата: Смог
        Цитата: Макаров
        ойойойойойойойойойойоооооой)))))))

        good Сильно сказано!!!!! good Такая же реакция была. Еще раз- good

        Я давно подозревал, что Макаров агент Биномо. Вот так шпионы и засвечиваются-ругнуться матерком на родном языке и все, капец. request
        Балу
  10. Altona Вчера, 21:12
    Блин, я хотел уже выставить свою кандидатуру на пост президента Биномо, но оказывается мы уже вмешались. Лимпопо уже занято, и вообще там сейчас гражданская война между Айболитом и Бармалеем. Негде усилия приложить. Швамбрания вроде пока не занята? Надо поинтересоваться, как там с Кондуитом? request hi
    Altona
    1. Балу Вчера, 22:19
      Цитата: Altona
      Блин, я хотел уже выставить свою кандидатуру на пост президента Биномо, но оказывается мы уже вмешались. Лимпопо уже занято, и вообще там сейчас гражданская война между Айболитом и Бармалеем. Негде усилия приложить. Швамбрания вроде пока не занята? Надо поинтересоваться, как там с Кондуитом? request hi

      Вакансии есть. Только давайте по честному, жребий кинем, желающих президентом стать много. В России уже 17 и все хотят стать президентами именно России. request
      Балу
    2. den3080 Вчера, 23:13
      Мы живём на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернандо По, где гуляет Гиппопо по широкой Лимпопо)))
      все названия реальные, Корней Чуковский относился к своему делу ответственно, в отличие от Ники Хейли.
      мне довелось повидать первые три места, они есть, отвечаю laughing
      den3080
  11. Altona Вчера, 21:14
    Цитата: КОТ БАЮН
    Биномо говорите?

    ------------------------
    Да скорее всего на компе баннер спам-рекламы бегал "участвуйте в бинарных аукционах "Биномо". hi
    Altona
  12. APASUS Вчера, 21:15
    Поймали пранкеры постпреда США при ООН Никки Хейли на незнании географии,ну и что?
    Верните Джен Псаки срочно,там можно было смеяться от каждого произнесенного слова
    APASUS
  13. Altona Вчера, 21:16
    Цитата: Вадим237
    Всем уже давно понятно, что в США высокие правительственные места занимают люди, не образованные, да ещё и с "деформацией" мозгов

    ----------------------------
    Вообще, там сидят больше юристы, специалисты по связям с общественностью, какие-нибудь госслужащие со специфичным образованием. В смысле узкие специалисты в какой-то области и с очень узким кругозором. А порой и вообще не специалисты, а нужные люди.
    Altona
  14. Балу Вчера, 21:23
    Цитата: 79807420129
    Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем.

    Наблюдайте очень внимательно,в случае чего звоните в ООН и Спортлото.
    fellow fellow

    Да , так оно и было! Марсиане все как один бросили работу и вышли на акцию протеста. Вот снимок с "Куриосите", качество правда не очень: wink
    Балу
  15. Горный стрелок Вчера, 21:26
    Биномо от "Бинома Ньютона" асоциация? Ну это же светлые эльфы, им и школьная программа - без надобности wassat
    Горный стрелок
  16. К-50 Вчера, 21:31
    Хейли заявила, что знает об этой стране, назвала правильным стремление Биномо к независимости

    Они ещё про Лимпопо знают. yes laughing
    Вот он показатель мериканского образования, а наши "новые русские" туда деток на учёбу отправляют. какие потом из них наученые будут, представить не сложно. laughing
    К-50
  17. Геркулесыч Вчера, 21:33
    Этим пранкерам нужно министерством информации руководить, и Миду нашему активно помогать!
    Геркулесыч
  18. Дирижер Вчера, 21:36
    А может это фейк такойЁ
    Дирижер
  19. Altona Вчера, 21:39
    Вымышленные страны:
    Агарти — Александр Сент-Ив д’Альвейдр, «Mission de l’Inde».
    Азиопа — Интернет.
    Алагейзия — Кристофер Паолини, "Эрагон"
    Александрия — Вселенная.
    Гринландия — Александр Грин, «Алые паруса» и другие произведения.
    Земноморье — Урсула Ле Гуин.
    Мелнибонэ — Майкл Муркок, цикл произведений о Вечном воителе «Сага об Элрике».
    Муми-дол — Туве Янссон, цикл произведений о муми-троллях.
    Нарния — Клайв Стейплз Льюис, цикл «Хроники Нарнии».
    Нетландия — Джеймс Барри, произведения о Питере Пэне.
    Средиземье — Джон Рональд Руэл Толкин, трилогия «Властелин колец» и Ник Перумов, трилогия «Кольцо тьмы».
    Страна Оз — Лаймен Фрэнк Баум, цикл произведений о Стране Оз.
    Страна Снов — Говард Филипс Лавкрафт, цикл Снов.
    Тлён — Хорхе Луис Борхес, рассказ «Тлён, Укбар, Орбис Терциус».
    Утопия — Томас Мор, «Утопия».
    Шангри-Ла — Хилтон, Джеймс, «Потерянный горизонт».
    Швамбрания — Лев Кассиль, «Кондуит и Швамбрания».
    Вестерос — Джордж Мартин, «Песнь Льда и Пламени»

    Вымышленные государства:


    Анчурия — О. Генри, «Короли и капуста» (Латинская Америка).
    Баккардия — Роберт Льюис Стивенсон, «Клуб самоубийц» (Центральная Европа).
    Вадия - Саша Барон Коэн, «Диктатор» (Северная Африка).
    Вальверде — Стивен де Соуза, боевики (Латинская Америка).
    Джунгахора — Лев Кассиль, «Будьте готовы, ваше высочество!» (Азия).
    Зубровка - Уэс Андерсон, «Отель "Гранд Будапешт"» (Восточная Европа).
    Кракожия - Эндрю Никкол, «Терминал» (Восточная Европа).
    Нагония — Юлиан Семёнов, «ТАСС уполномочен заявить...» (Южная Африка).
    Панем — Сьюзен Коллинз, «Голодные игры» (Северная Америка).
    Томэния — Чарли Чаплин, «Великий диктатор» (Цетральная Европа).

    Есть еще куда вторгнуться! am am "Зубровка" кстати будет одной из первых! Да и "Баккарди" не поздоровится в Новый год! laughing
    Altona
  20. Сибирский цирюльник Вчера, 21:43
    Улыбнуло, реально!)
    Прямо верится,с трудом,что у официальных лиц США, такой низкий уровень знаний. Похоже, это носит,действительно системный характер laughing
    Сибирский цирюльник
  21. Altona Вчера, 21:54
    Цитата: Сибирский цирюльник
    Прямо верится,с трудом,что у официальных лиц США, такой низкий уровень знаний.

    ---------------------------
    И кругозор тоже.А вообще, они видимо не заморачиваются.Они считают,что по каждой проблеме должен быть эксперт.
    Altona
    1. Сибирский цирюльник Вчера, 22:13
      Действительно,в длинном узком коридоре, заблудиться трудно)))
      НО,умудряются,ведь!))
      Сибирский цирюльник
  22. Комментарий был удален.
  23. Altona Вчера, 22:29
    Цитата: Балу
    Вакансии есть. Только давайте по честному, жребий кинем, желающих президентом стать много.

    ------------------------------------------
    Ну ежли есть вакансии президентов, то и вакансии в кабинет министров наверняка есть тоже. А там ого-го как можно развернуться. Блефуску и Лилипутии наверняка нужны военные министры! laughing laughing
    Altona
    1. Svarog51 Вчера, 23:26
      Как вариант - послом на Татуин. Не? recourse
      Svarog51
  24. pvv113 Вчера, 22:45
    Монос,
    Виктор, приветствую! Есть альтернативное предложение
    pvv113
    1. faridg7 Сегодня, 01:28
      Однако, кубинцев жалко- их то ведь при строительстве пролива смоет
      faridg7
      1. pvv113 Сегодня, 02:18
        Можно со стороны Кубы начинать wink
        pvv113
  25. AndreyM Вчера, 23:29
    Нутупые (с)
    И четко просвечивают двойные стандарты США: референдум по независимости Крыма они не признают, а в Биномо признают и поддерживают. Главное - не перепутать методички. Трудно быть американцем.
    AndreyM
  26. Оверлок Вчера, 23:32
    ДБ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Оверлок
  27. 7gor Вчера, 23:56
    Сами эти пранкеры похожи на розыгрыш! Нас где -то обманывают(куль турно выражаясь wassat
    .)
    7gor
  28. ушкуйник Сегодня, 00:16
    Вован и Лексус "тонкие психологи": вопрос для родственницы "Винету" о "Биномо",- идеальный!
    ушкуйник
  29. faterdom Сегодня, 00:23
    Пора уже не артистов и спортсменов бесконечно целовать, награждать и осыпать званиями и премиями, а Пранкеров - Вована и Лексуса в частности.
    Разоблачая этих напыщенных болванов, высмеивая их беспросветную, дремучую невежественность они делают для нас сильно больше, чем кирилосеребряниковы и прочие райкины.
    faterdom
  30. Zomanus Сегодня, 00:27
    А что, можно вот так просто взять и позвонить?
    Есть подозрение, что это нам сказочки рассказывают.
    Zomanus
  31. Altona Сегодня, 00:36
    Цитата: Svarog51
    Как вариант - послом на Татуин. Не?

    ------------------------------
    Маловато будет, маловато! laughing laughing Что там кстати с Перадором? Мелиот правит еще? Надо у Марлограма поинтересоваться. laughing laughing
    P.S. Да пребудет с вами сила! Я 43000 световых лет не осилю. laughing laughing
    Altona
  32. Altona Сегодня, 00:37
    Цитата: pvv113
    Есть альтернативное предложение

    --------------------------------
    Вот как насчёт Кубинского моста? Прямо из Крыма. laughing laughing
    Altona
  33. mih_sergeev92 Сегодня, 00:40
    Вопрос, конечно, насколько это все правдоподобно. Но в любом случае, хочется про цитировать: "Ну тупые!"
    mih_sergeev92
  34. MadCat Сегодня, 04:05
    Хейли пообещала защитить несуществующую страну Биномо

    конечно не существует, ведь там еще не появились вежливые люди горящие желанием провести референдум laughing
    Но я подозреваю что эта страна находится на территории Рублевки, зуб даю(моргалы выколю)!
    MadCat
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