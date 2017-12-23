Постпред США при ООН Хейли пообещала защитить несуществующую страну Биномо

Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем. Думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли стала очередной жертвой российских пранкеров Лексуса и Вована (Алексея Столярова и Владимира Кузнецова). Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну.Пранкеры позвонили Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого, передают «Вести».Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты будут считать Польшу своим дорогим другом. Такова благодарность за то, что страна воздержалась от голосования по резолюции Генассамблеи ООН против признания Иерусалима столицей Израиля. Правда, в Варшаве об этой благодарности вряд ли догадываются: на самом деле Хейли позвонили российские пранкеры.Пранкеры в ходе разговора сказали Хейли, что в стране Биномо, которая находится недалеко от Вьетнама, на юге Китая, прошло голосование о провозглашении независимости, и в эту кампанию вмешалась Россия. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) позднее отметил, что Биномо это просто набор букв – «первое, что пришло нам в голову».Хейли заявила, что знает об этой стране, назвала правильным стремление Биномо к независимости, и отметила, что Москва, безусловно, вмешалась в ситуацию.– заявила постпредОна обещала, что все, что касается вопроса Южно-Китайского моря, будет вынесено на обсуждение в Белом доме.Напомним, что ранее после разговора с российскими пранкерами, член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс осудила Кремль за взлом российскими хакерами избирательной системы Лимпопо, чтобы свергнуть правительство Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита. Заявление пранкеров вызвало возмущение сенатора, Уотерс обещала «выпустить заявление» в связи с действиями российских властей.