Судный день. Начало. Часть 1

Рафаэль Эйтан

Дан Лэнер

Моше Пелед

Авигдор Бен-Галь

« Наши силы успешно форсировали Суэцкий канал в нескольких местах, окружили вражеские укрепления, и египетский флаг развевается сейчас на восточном берегу».

Хаим Герцог

Дан Шомрон





Ицхак Хофи

Ицхак Бен-Шохам

Гора Хермон

Шмуэль Гонен

Биньямин Пелед

Давид Элазар

Цви Грингольд (Цвика)

Вручение боевой награды лейтенанту Цви Грингольду

Ариель Шарон

Хаима Бар-Лев

Источники:

М. Штереншис. Израиль. История государства. 2009

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА 1973 ГОДА. Хроника событий по историческим документам.

Герцог Х. Арабо-израильские войны: от Войны за независимость до Ливанской кампании. Т.2., 1986.

Арабо-израильские войны. Арабский взгляд. 2008 и др.

Цветные иллюстрации - фрагменты диорамы из каирского "October war memorial".