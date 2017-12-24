Столтенберг: НАТО утратила навыки борьбы в море
Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на высочайшую активность российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море, передает РИА Новости.
При этом он отметил снизившуюся готовность НАТО к вызовам в море.
Он также заявил о необходимости создания новых военно-морских подразделений, способных защитить транспортные пути альянса через Атлантику.
Ранее министры обороны стран НАТО согласовали план адаптации командной структуры, предполагающий создание двух командований: по Атлантике «для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой» и по логистике «для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы».
Кроме того, решено создать центр киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов.
Генсек заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.
Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны,сказал Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом он отметил снизившуюся готовность НАТО к вызовам в море.
После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки,пояснил генсек.
Он также заявил о необходимости создания новых военно-морских подразделений, способных защитить транспортные пути альянса через Атлантику.
Ранее министры обороны стран НАТО согласовали план адаптации командной структуры, предполагающий создание двух командований: по Атлантике «для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой» и по логистике «для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы».
Кроме того, решено создать центр киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов.
Генсек заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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