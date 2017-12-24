17:21 24 декабря

Столтенберг: НАТО утратила навыки борьбы в море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на высочайшую активность российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море, передает РИА Новости.



Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны,
сказал Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.


При этом он отметил снизившуюся готовность НАТО к вызовам в море.

После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки,
пояснил генсек.

Он также заявил о необходимости создания новых военно-морских подразделений, способных защитить транспортные пути альянса через Атлантику.

Ранее министры обороны стран НАТО согласовали план адаптации командной структуры, предполагающий создание двух командований: по Атлантике «для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой» и по логистике «для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы».

Кроме того, решено создать центр киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов.

Генсек заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. jolly deckhand Сегодня, 08:17
    Не расслабляйтесь,"партнёры" laughingПорох всегда сухим должен быть.
    jolly deckhand
    1. Каракут Сегодня, 08:33
      Про действия наших АПЛ очень мало информации, но чую они там у берегов США хулиганят нагло и дерзко!
      И еще западные АУГ уже никто в мире не боится , как раньше..Россия разработала средства борьбы с ними и можем поставить любой стране ..В КНДР думаю переговоры идут , а может уже и разместили! soldier
      Обращайтесь господа , пора уже гнать США отовсюду.!
      Каракут
      1. 79807420129 Сегодня, 08:47
        Вчера уже обсуждали откровения этого балбеса,поэтому просто идите в лужу господа из НАТО,вы своим делом занимаетесь,мы своим.Наши проблемы это наши проблемы,ваши проблемы это ваши проблемы.
        79807420129
        1. Тралл Сегодня, 09:13
          Столтенбергу нужно срочно пересмотреть всех "Пиратов Карибского моря" smile
          Тралл
          1. Лексус Сегодня, 16:16
            Сказку о рыбаке и рыбке ему нужно почитать.
            Лексус
        2. Sergey53 Сегодня, 11:45
          По моему все их высказывания направлены только на одно, усыпить нашу бдительность, чтобы мы расслабились и как бы купались в лаврах превосходства над ними. А на самом деле нам ещё много чего надо делать.., им не нравится что мы дышим им в затылок.
          Sergey53
          1. Удав КАА Сегодня, 12:26
            Цитата: Sergey53
            им не нравится что мы дышим им в затылок.

            Им не нравится, что мы приставили пистолет к их затылку !
            При чем тут "дыхание"(!?), когда дискомфортно стало хулиганить по своему усмотрению....угроза схватить оплеуху все явственнее стоит перед их мысленным взором.
            Удав КАА
            1. Sergey53 Сегодня, 14:08
              Вы пожёстче я помягче, но сути однако не меняет.
              Sergey53
          2. Kurare Сегодня, 13:50
            Цитата: Sergey53
            По моему все их высказывания направлены только на одно, усыпить нашу бдительность, чтобы мы расслабились и как бы купались в лаврах превосходства над ними.

            Г-ну Столтенбергу продлили договор ещё на один срок в качестве НАТО ген-секретутки, вот он и отрабатывает свой хлеб. Нет угрозы - нет работы для Столти.
            Kurare
            1. Татьяна Сегодня, 15:53
              Kurare
              Г-ну Столтенбергу продлили договор ещё на один срок в качестве НАТО ген-секретутки, вот он и отрабатывает свой хлеб. Нет угрозы - нет работы для Столти.

              Столтенберг по образованию - не военный, а финансовый экономист и рыночный маркетолог по продажам. Его задача как руководителя НАТО перед Пентагоном на прошлом этапе и на переизбранном этапе - это продвижение продаж американского оружия странам НАТО, что он в своём посту в маркетинге успешно и делает под разными выкладками американской и проамериканской военщины стран НАТО.
              За последнее присутствие Столтнберга на посту генсека НАТО Североатлантический альянс по планам из Вашингтона должен действительно вооружиться по максимому. И НАТО действительно вооружается в своей гонке вооружений против России
              Затем Столтентенберг будет в НАТО сменён на уже действительно военными по образованию отморозками от "партии войны".
              Татьяна
  2. Romanych.by Сегодня, 08:24
    Пора бы НАТО привыкнуть к мысли,что Россия уже не та,что была в 90-х.Теперь может "по щам" навалять как на суше- так в воздухе и на море angry
    Romanych.by
    1. Джедай Сегодня, 08:32
      Именно потому, что по щам могут схлопотать никак и не успокоятся. После развала СССР поторопились заказать заупокойную по России.
      Джедай
      1. Лелёк Сегодня, 11:35
        Цитата: Джедай
        Именно потому, что по щам могут схлопотать никак и не успокоятся.

        hi
        Нет, не успокоятся. Главный спонсор альянса еженедельно подбрасывает всё новые заморочки. Не далее как вчера США для НАТО озвучили "проблему" в прибалтике с резюме - "Калининград должен быть уничтожен". Не больше и не меньше.
        Лелёк
        1. Удав КАА Сегодня, 12:20
          Цитата: Лелёк
          "Калининград должен быть уничтожен". Не больше и не меньше.

          Капитан ВМС США --- конечно же стратег! Правда, диванный, ибо желаемое выдает за возможное...
          Проблема Прибалтики не в возможной русской оккупации, а в экономической смерти эти недогосударств, которую мы им можем в два счета устроить...
          Нас они смогут захватить только, если провалится операция на соединение КОР с "БелВО"...Без коридора нас хватит за месяц, не более. И то, если не навалятся "со всех сторон и скопом".
          А вот насчет Атлантики капитан верно печалится:
          "НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. ... И тут они столкнутся с проблемой"
          Поэтому высаживаться экспедиционным войскам янки скорее всего придется "в Нормандии", потому как порты Польши и ФРГ под прицелом наших Двурогих и ДА с КРБД на борту.
          Опять же, блин, печалька...
          Удав КАА
          1. Джедай Сегодня, 12:31
            Александр hi К Вашим словам и добавить ничего не нужно... good soldier
            Джедай
            1. Удав КАА Сегодня, 12:38
              Цитата: Джедай
              К Вашим словам и добавить ничего не нужно...

              А все потому, что прежде чем "присесть на диван", пришлось заниматься " военным делом настоящим образом" (шутка!) drinks
              Удав КАА
              1. Джедай Сегодня, 12:42
                Цитата: Удав КАА
                пришлось заниматься " военным делом настоящим образом" (шутка!)

                В каждой шутке есть доля шутки, остальное - правда. Уважаю Ваше мнение! С уважением, Максим. hi drinks
                Джедай
                1. Удав КАА Сегодня, 12:47
                  Цитата: Джедай
                  Уважаю Ваше мнение! С уважением, Максим.

                  Максим, взаимно!
                  Главное, чтобы "Белорусский Военный округ" был крепок и непоколебим в нашем едином строю! Тогда -- пусть попробуют рискнуть здоровьем!!!
                  ("Да разве найдется на свете такая сила, которая смогла бы пересилить русскую силу!" Н.В. Гоголь "Тарас Бульба")
                  Удав КАА
                  1. Джедай Сегодня, 12:56
                    Цитата: Удав КАА
                    Главное, чтобы "Белорусский Военный округ" был крепок и непоколебим в нашем едином строю! Тогда -- пусть попробуют рискнуть здоровьем!!!

                    Сам не в строю сейчас, но знаю настроения среди тех, кто выбрал своим долгом защищать Единое Государство. Потому уверен что рисковать здоровьем кому-то не с руки. soldier Да и сам партизан могу готовить и вести.
                    Джедай
  3. синоби Сегодня, 08:39
    Опять у союзников деньги клянчить будут.А то что не могут отследить,так и раньше было так же.Если лодку на выходе в море не успели засеч,то всё.И вообще,понтов очень много, при весьма скромных результатах.
    синоби
  4. APASUS Сегодня, 09:01
    Каждое выступление чиновников и военных США ,НАТО практически закамуфлированное требование для выделения средств! Я бы понял это заявление если бы генсек НАТО Йенс Столтенберг прочел с трибуны итоговый анализ морских учений,но такие документы никогда не печатают
    APASUS
    1. рюрикович Сегодня, 09:12
      Цитата: APASUS
      Каждое выступление чиновников и военных США ,НАТО практически закамуфлированное требование для выделения средств!

      Абсолютно согласен yes Все прекрасно знают, что ни на кого Россия нападать не собирается, вот и мелют чепуху ради бабосов. Пипл то ведётся,следовательно русофобия нарастает, а под "требования" народа, выссказанные ручными СМИ легко срубить бабла для заинтересованных корпораций с того же народа laughing Классика развода на бабки bully
      рюрикович
      1. Удав КАА Сегодня, 11:24
        Цитата: рюрикович
        мелют чепуху
        Привет, hi
        А если не мелет, а вынужден констатировать факт?
        Цитата: nikolaev
        НАТО утратила навыки борьбы в море
        Это он сказал относительно противолодочных операций. А они очень "неудобные": длительные по времени, с привлечением больших сил, при этом разнородных. Это влечет колоссальный расход материальных средств и ресурсов.
        Вспомните операцию Атрина, когда в Атлантику вышли наши Щуки...Тогда амы сожгли годовой запас авиабензина и почти месяц гоняли по Атлантике десятки кораблей, включая 2 авианосца. И все с нулевым эффектом!
        Поэтому янки предпочитают "тренироваться" на тренажерах, не выходя в море. А на берегу можно только научиться тыркать по кнопкам...Так и утратили навыки реальной морской службы.
        Да, их АМГ регулярно выходят на БС, но это существенно отличается от поисковых противолодочных действий. Они даже свои самолеты ПЛО S-3 Викинги списали...Боюсь, придется искать ему замену, иначе никакого подвижного р-на ПЛО они создать без него не смогут.
        Остается надежда на лодки. Но и здесь есть проблемы: русские стали малошумными, и акустика у них становится цифровой...к тому же всякие АОКС типа Тукан у них появились...Ненароком и зашибить по случаю могут!
        Так что, печалька...однако.
        Удав КАА
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:24
    флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море
    Никак нюх потеряли возгордившись тем, что всех "победили"? Вы не только навыки порастеряли, но и упустили то, что российские АПЛ стали более продвинутыми и бесшумными. Не стоит пытаться показывать нам свою силу, лучше плавайте тихонько в отведеном для вас месте и не пытайтесь и здесь стать гегемоном.
    rotmistr60
  7. nikolaev Сегодня, 10:37
    "Столтенберг: НАТО утратила навыки борьбы в море". Зато приобрело навыки успешно становиться раком при каждом подходящем случае
    nikolaev
  8. askort154 Сегодня, 12:18
    Столтенберг ...НАТО утратила навыки борьбы в море.

    Неужели хуже чем в Швеции ?! Там, у своих берегов, российскую лодку искали 1,5 года, так и не нашли. Предлагаю нашим создателям п/ лодок, следующую серию после "Пираньи" и "Статуса", назвать - "Суслик". belay
    askort154
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