17:22 24 декабря

Крупнейший в мире самолет-амфибия выполнил свой первый полет

Самый крупный в мире китайский самолет-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, сегодня успешно завершил первый испытательный полет, передает РИА Новости сообщение телеканала CCTV.



«Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.38 по местному времени (04.38 мск). Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи метров», – говорится в сообщении.


Воздушное судно сопровождал самолет с командой технических сотрудников на борту.

Авиастроители завершили сборку AG600 в июле прошлого года, самолет построен в городе Чжухай.



Сообщается, что воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, «AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых».

Издание напоминает, что AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, самолет способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Его максимальный взлетный вес составляет 53,5 тонны, длина корпуса – 39,3 метра, размах крыла – 38,8 метра, максимальная дальность полета – 4,5 тыс. километров.

Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. Каракут Сегодня, 08:39
    Рад за китайцев..! молодцы..Наши им явно помогли .
    Каракут
    1. arane Сегодня, 08:47
      Цитата: Каракут
      Рад за китайцев..! молодцы..Наши им явно помогли .

      Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи километров», – говорится в сообщении.

      Однозначно. Вот это результат! Да на винтах! Опечатка, но прикольно!
      Или просто затупили? what
      arane
    2. тол100в Сегодня, 08:52
      Цитата: Каракут
      .Наши им явно помогли .

      Наши не помогали!
      Цитата: Каракут
      Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи километров»

      Нет у ТНТК им."Бериева" таких технологий, особенно по высоте полета! Наши почему-то совсем позабыли-позабросили А-40 "Альбатрос". Печально, но .....
      тол100в
      1. Тралл Сегодня, 08:55
        Бе-200 покрасивее будет, а воды набирает те же 12 тонн.
        Тралл
      2. Spez Сегодня, 09:19
        А Бе-200 это не А-40?
        Spez
        1. Piramidon Сегодня, 09:53
          Цитата: Spez
          А Бе-200 это не А-40?

          А-40 по взлетному весу и грузоподъемности в два раза больше, чем Бе-200.
          Piramidon
          1. Spez Сегодня, 09:59
            Ага, спасибо. уже посмотрел.
            Spez
      3. iaroslav.mudryi Сегодня, 14:25
        Цитата: тол100в
        Нет у ТНТК им."Бериева" таких технологий, особенно по высоте полета! Наши почему-то совсем позабыли-позабросили А-40 "Альбатрос". Печально, но .....

        Не позабыли-позабросили, и это отрадно:
        Морская авиация к 2020 году получит гидропланы А-40
        К 2020 году противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на гидропланы А-40. Об этом заявил начальник морской авиации Черноморского флота полковник Геннадий Загонов, сообщает РИА Новости.
        Ранее, в июле 2015 года, высокопоставленный источник в руководстве ВМФ утверждал, что военные закажут противолодочный самолет на базе амфибии Бе-200, которая, в свою очередь, создавалась в 1990-е годы с использованием задела по самолету А-40.
        Противолодочный самолет-амфибия А-40 (Бе-42) «Альбатрос» разрабатывался в начале 1980-х годов в СССР на замену Бе-12. Впервые машина взлетела в 1986 году, в 1990-м была принята на вооружение, но в серийное производство так и не попала (были выпущены всего два экземпляра). В 1998 году появился гражданский самолет Бе-200 (в противопожарном и поисково-спасательном вариантах), созданный на основе А-40.
        Машина взлетной массой около 90 тонн была оснащена двумя турбореактивными двигателями Д-30КВП (вариантом двигателей от самолета Ил-76). Самолет развивал максимальную скорость 760 километров в час и нес до 6,5 тонн полезной нагрузки. В состав бортового вооружения могли входить три противолодочные торпеды АТ-3 «Орлан», четыре противолодочные ракеты АПР-2 «Ястреб» или шесть АПР-3 «Орел», а также мины, глубинные бомбы и радиогидроакустические буи.
        Источник: https://lenta.ru/news/2016/03/03/albatros/
        iaroslav.mudryi
    3. svp67 Сегодня, 09:33
      Цитата: Каракут
      Наши им явно помогли

      А Вам его крыло, крыло Ан-12 не напоминает?
      svp67
      1. Каракут Сегодня, 09:55
        Цитата: svp67
        Цитата: Каракут
        Наши им явно помогли

        А Вам его крыло, крыло Ан-12 не напоминает?

        И я про это и движки мощные тоже из той же серии..А зачем велосипед изобретать.?
        Каракут
        1. svp67 Сегодня, 09:56
          Цитата: Каракут
          А зачем велосипед изобретать.?

          А красиво китайцы пользуют то, что имеют... Молодцы.
          svp67
          1. Spez Сегодня, 10:09
            Тем более, что давно испытано и признано годным.
            Spez
          2. Лексус Сегодня, 13:29
            У них все делом заняты, каждый своим, но все вместе делают одно общее. А у нас - демагогией. Губернаторы комментируют принятие на вооружение истребителей, а директора заводов - дороги и социалку. А потом дружно ищут "стрелочника", когда сроки вправо сдвигаются.
            Лексус
        2. dauria Сегодня, 12:31
          А зачем велосипед изобретать.?


          Ну, поплавки вспомогательные не убираются, похоже. А на "Каталине" второй мировой складывались вдоль размаха , становясь законцовками. Почему не повторили хорошее решение ?
          dauria
          1. svp67 Сегодня, 13:45
            Цитата: dauria
            Почему не повторили хорошее решение ?

            Так надежнее - не сломается.
            svp67
            1. dauria Сегодня, 14:07
              Так надежнее - не сломается.


              На то и самолёт. Там всё на грани "сломаться" с запасом
              всего полтора. А вот вылизывать ради дальности планер, движки, а потом отдать это всё сопротивлению какой-то мелочи - жалко.
              dauria
      2. Piramidon Сегодня, 14:21
        Цитата: svp67
        Цитата: Каракут
        Наши им явно помогли

        А Вам его крыло, крыло Ан-12 не напоминает?

        Мне этот летательный аппарат, вообще то, напоминает гибрид Ан-12 с торпедрым катером. Но ведь летает. Когда то, во времена моей службы в ВВС СФ, мы и Бе-12 называли "аэродинамическое безобразие", но , для своего времени, была неплохая машина.
        Piramidon
    4. avt Сегодня, 11:16
      Цитата: Каракут
      ..Наши им явно помогли .

      fool Мозгов не хватает поисковиком поработать ?? Только клаву освоили и скорее строчить на счётчик для рейтинга ?
      avt
      1. Каракут Сегодня, 11:46
        Цитата: avt
        Мозгов не хватает поисковиком поработать ??

        В вике..? Или гугл ? хе хе
        Цитата: avt
        Только клаву освоили и скорее строчить на счётчик для рейтинга ?

        Ну рейтинг мне уже давно не интересен,в отличии от вас..хе хе
        Пишите по существу акула синяя ..(можете пожаловаться..)))
        Каракут
        1. avt Сегодня, 11:51
          Цитата: Каракут
          Пишите по существу

          По существу ту надо со школы начинать , а Аз грешный митрофанушек учить не нанимался.

          Цитата: Каракут
          В вике..? Или гугл ?

          Ну если поисковик сайта освоить не удалось , судя по скобкам типа смех изображающий, и приравнивание википедии к поисковику - медицина тут бессильна , не то что Аз грешный. request
          avt
          1. Каракут Сегодня, 12:44
            Цитата: avt
            Цитата: Каракут
            Пишите по существу

            По существу ту надо со школы начинать , а Аз грешный митрофанушек учить не нанимался.

            Цитата: Каракут
            В вике..? Или гугл ?

            Ну если поисковик сайта освоить не удалось , судя по скобкам типа смех изображающий, и приравнивание википедии к поисковику - медицина тут бессильна , не то что Аз грешный. request

            Молодец..! Такие долго живут... Повылазили перед выборами! Сейчас ныть начнут на сайте
            Каракут
            1. avt Сегодня, 13:13
              Цитата: Каракут
              .. Повылазили перед выборами! Сейчас ныть начнут на сайте

              bully Ох уж мне эти крякалки -урякалки bully Ну ну вот - ,,Не хочу учиться, а хочу жениться" А действительно - зачем ? Кнопкотыканье освоил , а остальное , ну чем гугель от википедии отличается ..... bully Давай- жги дальше.Но короткими кричалками
              avt
              1. Каракут Сегодня, 13:31
                Цитата: avt
                Цитата: Каракут
                .. Повылазили перед выборами! Сейчас ныть начнут на сайте

                bully Ох уж мне эти крякалки -урякалки bully Ну ну вот - ,,Не хочу учиться, а хочу жениться" А действительно - зачем ? Кнопкотыканье освоил , а остальное , ну чем гугель от википедии отличается ..... bully Давай- жги дальше.Но короткими кричалками

                Акула синяя , ты вдруг активировалась ..? Помню я тебя и таких как ты ,которые на дно залегли ..хе хе
                Каракут
  2. loginovich Сегодня, 08:48
    Цитата: Каракут
    Рад за китайцев..! молодцы..Наши им явно помогли .

    Вежливые люди?
    loginovich
    1. Каракут Сегодня, 09:56
      Цитата: loginovich
      Цитата: Каракут
      Рад за китайцев..! молодцы..Наши им явно помогли .

      Вежливые люди?

      laughing Пока нет, просто специалисты из России!
      Каракут
      1. avt Сегодня, 11:29
        Цитата: Каракут
        Пока нет, просто специалисты из России!

        Велик , вот велик Лавров со своим -,,Д.Б." Когда Япония стала федеральной частью России ? Назови .
        avt
        1. Каракут Сегодня, 13:36
          Цитата: avt
          Цитата: Каракут
          Пока нет, просто специалисты из России!

          Велик , вот велик Лавров со своим -,,Д.Б." Когда Япония стала федеральной частью России ? Назови .

          Отдыхай пока .. акула !
          С такими потом разбираться будем..Много вас всплывает из 2012 г.
          Каракут
          1. avt Сегодня, 13:50
            Цитата: Каракут
            С такими потом разбираться будем..Много вас всплывает из 2012 г.

            bully Заяц во хмелю ! bully Отрасти сперва ,,разбираловку".
            avt
  3. APASUS Сегодня, 08:55
    Подходит к концу эра Бе-200,теперь Китай будет снабжать весь мир уникальными самолетами для\ тушения пожаров.Этого и стоило ждать.На очереди производство экранопланов
    APASUS
    1. jolly deckhand Сегодня, 08:58
      Ну что Вы,Сударь...Наши тутошние експерды поставили жирный крест на экранопланах laughing laughing laughing
      jolly deckhand
    2. faridg7 Сегодня, 09:12
      Цитата: APASUS
      Подходит к концу эра Бе-200,теперь Китай будет снабжать весь мир уникальными самолетами для\ тушения пожаров.Этого и стоило ждать.На очереди производство экранопланов

      Ну, я бы пожалуй не стал резко ставить крестик на бериевской машине. Я конечно не специалист, но у меня впечатление, что китайская машина слабовата в плане мореходности, в смысле ей для нормального взлета-посадки нужен будет штиль на море- низковато над поверхностью винты.
      faridg7
    3. donavi49 Сегодня, 09:16
      Эры Бе-200 в тушении пожаров нет. Печалька. Но сейчас есть эра CL-215/415 + конверсионных Геркулов и прочих обычных самолетов. Почему? Потому как они дешевы. Хорошо горит далеко не каждый год, содержать самолеты под это - очень дорого и непрактично. Особенно амфибии. Особенно реактивные.

      Поэтому Бомбардье смогло продать 200+ своих малышей (4 и 6 тонн воды). А вот Бе-200 все так и летают за пряники на особо крупные пожары, а вот контрактов особо нет.
      donavi49
      1. faiver Сегодня, 09:45
        а вот контрактов особо нет
        - так и те что есть во время не выполняются...
        faiver
    4. avt Сегодня, 11:32
      Цитата: APASUS
      Китай будет снабжать весь мир уникальными самолетами для\ тушения пожаров.

      В чём уникальность конструкции разработанной аж с 1952 года и поднятая в воздух эдак году 1968-м????
      avt
  4. Александр 3 Сегодня, 08:59
    Китайцы молодцы быстро создают,быстро копируют,быстро строят.Нашим бы поучиться у них.
    Александр 3
  5. svp67 Сегодня, 09:02
    Издание напоминает, что AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, самолет способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Его максимальный взлетный вес составляет 53,5 тонны, длина корпуса – 39,3 метра, размах крыла – 38,8 метра, максимальная дальность полета – 4,5 тыс. километров.
    И это САМЫЙ КРУПНЫЙ гидросамолет?
    Да это "малыш" в сравнении с Хьюз H-4 Геркуле́с
    Экипаж: 3 человека
    Длина: 66,45 м
    Размах крыла: 97,54 м
    Высота: 24,08 м
    Высота фюзеляжа: 9,1 м
    Площадь крыла: 1061,88 м²
    Максимальная взлётная масса: 180 тонн
    Масса полезной нагрузки: до 59 000 кг
    Запас топлива: 52 996 л
    Двигатели: 8× воздушного охлаждения Pratt&Whitney R-4360-4A по 3000 л. с. (2240 кВт) каждый
    Пропеллеры: 8× четырёхлопастных Hamilton Standard, диаметром 5,23


    svp67
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
      ... а этот Хьюз H-4 Геркуле́с разве берёт воду на борт "самозахватом"?... ведь наш Бе берет с поверхности водоемов, в этом фишка...
      a.s.zzz888
    2. PN Сегодня, 09:11
      Самый крупный из нынешних, но не в истории...
      PN
    3. donavi49 Сегодня, 09:17
      Речь идет о том, что летает сейчас. Лодка Говарда не летает.
      donavi49
      1. DalaiLama Сегодня, 14:58
        Она и не летала. На последнем фото показана максимально достижимая высота. Самолет Можайского летал выше.
        DalaiLama
    4. NordUral Сегодня, 11:10
      Какого года снимки?
      NordUral
    5. DalaiLama Сегодня, 14:22
      Это не самолет, он с экрана не смог уйти.
      DalaiLama
    6. DalaiLama Сегодня, 14:37
      Хорошим чистым экранопланом он тоже бы не стал.
      DalaiLama
  6. рюрикович Сегодня, 09:05
    ЕМНИП, крупнейшей летающей лодкой был гигант Н-4 "Геркулес" Говарда Хьюза what
    Просто на данный момент китаец является крупнейшим,что в сравнении с вышеуказанным является карликом... winked
    рюрикович
    1. DalaiLama Сегодня, 14:49
      Глиссера тоже иногда летают лучше чем H-4, только у них это не приветсвуется и потом мало что остается чтобы поставить в музей.
      DalaiLama
  7. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 09:15
    Новости китайской гидроавиации: Самолет-амфибия а космосе!

    "«Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.38 по местному времени (04.38 мск). Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи километров», – говорится в сообщении."

    Жертвы ЕГЭ, черт бы его побрал!
    Рябцев Григорий Евгеньевич
    1. svp67 Сегодня, 09:19
      Цитата: Рябцев Григорий Евгеньевич
      Жертвы ЕГЭ, черт бы его побрал

      "Коекакеры" были всегда, даже во времена "великого и могучего..."
      svp67
      1. DalaiLama Сегодня, 14:24
        Коекакеров больше всего в США. Даже в лице Хьюза. Там Сталинских чисток не было.
        DalaiLama
    2. zivXP Сегодня, 10:24
      В новостях по телику сказали о дальности полета, это точно, но цифру не помню.
      zivXP
  8. AlexVas44 Сегодня, 09:41
    Цитата: faridg7
    ... у меня впечатление, что китайская машина слабовата в плане мореходности, в смысле ей для нормального взлета-посадки нужен будет штиль на море- низковато над поверхностью винты.


    Зато Китай их может собирать в таких количествах и по цене, что БЕ-200, пожалуй, и не снилось.А пожаров в последнее время столько,что китайским амфибиям это как зеленый свет.
    AlexVas44
    1. Горный стрелок Сегодня, 10:03
      Не преувеличивайте их возможности. Уже и не очень дёшево стало в Китае. Зарплаты растут быстро. В России многое стало дешевле делать wassat
      Горный стрелок
      1. Симаргл Сегодня, 10:53
        У нас есть пока преимущество в технологиях.
        Как только китайцы подтянут научную школу - всё!
        Симаргл
        1. DalaiLama Сегодня, 14:25
          Неужели научатся нормально шить одежду?
          DalaiLama
          1. Голован Джек Сегодня, 14:27
            Цитата: DalaiLama
            Неужели научатся нормально шить одежду?

            Они это умели всегда и умеют сейчас.
            Просто то "китайское", что Вы, видимо, привыкли видеть, это... даже не "второй свежести".
            А вот движки для истребителей они так и не научились толком делать. И нескоро еще научатся request
            Голован Джек
            1. DalaiLama Сегодня, 14:33
              Если из Запретного Города где все в шелках не вылазите, то охотно верю.
              DalaiLama
              1. Голован Джек Сегодня, 14:40
                Цитата: DalaiLama
                Если из Запретного Города где все в шелках не вылазите

                Не вылазю... потому как никогда туда не влазил laughing
                Пара, кхм, доводов:
                У моего отца был плащ, китайский, когда я мелкий еще был. лащ носился очень долго и был на порядок качественнее, чем аналогичные изделияя производства СССР.
                Знаю контору, которая торгует, в т.ч., и спортивной одеждой (для сноуборда, например). Так вот, основной производитель у них - Китай. При этом качество... весьма, скажем, достойное.
                Но цены - совершенно конские belay
                Вот как-то так.
                Голован Джек
                1. DalaiLama Сегодня, 14:54
                  У конторы не в Гонконге офис?
                  DalaiLama
                  1. Голован Джек Сегодня, 15:29
                    Цитата: DalaiLama
                    У конторы не в Гонконге офис?

                    В Москве, насколько я понимаю.
                    Голован Джек
                    1. DalaiLama Сегодня, 16:25
                      У китайского поставщика.
                      DalaiLama
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:01
    Ну что ни говорите, а что то "корявое" есть в этом самолете. Ну вот взлетный вес - большой, однако воды берет столько же, как и Бериевский. И внешний вид...
    Горный стрелок
  10. zivXP Сегодня, 10:22
    У китайцев началась эра гигантомании?
    zivXP
    1. DalaiLama Сегодня, 14:26
      Она у них еще много тысяч лет назад началась. Пока еще не все закончились. Но если начнут печь такие лодки как пирожки.
      DalaiLama
  11. Azazelo Сегодня, 10:27
    Высота 3000 км.... лихо. А весь мир не знает как шатл сделать номальный, а китайцы на амфибии спутники выводить могут.
    Azazelo
    1. DalaiLama Сегодня, 14:30
      Это секретный китайский проект по освоению залежей углеводородов на Титане пока американские перечницы ездят по Марсу в поисках Гелия-3.
      DalaiLama
  12. Azazelo Сегодня, 10:31
    Ну сделали и сделали...чё срачь то разводить? Посмотрим как себя покажет.
    Azazelo
  13. NordUral Сегодня, 11:05
    Пример, как компартия управляет капитализмом. Пример симбиоза плановой и рыночной экономики. Пора бы России и опомниться. А то стыдно за страну, читая про успехи соседей под радостные вопли уря-патриотов про наши достижения в будущем.

    И модераторам ВО - править статьи хоть минимально можно, чтобы ляпов типа 3000 км не было в статьях?
    NordUral
    1. Вадим237 Сегодня, 12:01
      Да, действительно пора как в Китае сделать - отменить пенсии вообще и сделать страну капировальный промышленный принтер, пускай все пашут, до самой смерти.
      Вадим237
      1. Мимопроходил Сегодня, 16:09
        Есть пенсии в Китае. У тех кто работает в промышленности
        Мимопроходил
      2. pafegosoff Сегодня, 16:46
        В Китае сейчас точно такая же пенсионная система, как в России. Это 60-30 лет назад в Китае пенсии получали работники госучреждений, госпредприятий и военнослужащие. А вот мы, наперегонки с Украиной бежим в сторону Китая полувековой давности...
        pafegosoff
  14. Ментат Сегодня, 13:48
    Цитата: APASUS
    Подходит к концу эра Бе-200,теперь Китай будет снабжать весь мир уникальными самолетами для\ тушения пожаров.Этого и стоило ждать.На очереди производство экранопланов

    Самому не тошно от безвкусной, нелепой и невежественной лозунговщины в попытке заработать на плюсы с протянутой клавой?
    Ментат
  15. Николай Р-ПМ Сегодня, 15:15
    По моему скромному мнению в машине видны родовые черты Y-8: узнаваемый форкиль, прямое крыло. Вот только фюзеляж как будто повдоль располовинили и вместо силового пола редан сделали. Вообще часто слышно, что Y-8 - это лицензионная копия ан-12, но на мой взгляд это не так. Например, у китайцев на крайних модификациях полноценная грузовая рампа, в то время как у наших ан-12 (по крайней мере на тех, что залетали к нам в часть) две узких аппарели, которые устанавливаются вручную. Хотя, наверное, сравнивать болеее возрастные ан-12 и семейство Y-8 не вполне корректно - все-таки китайский путь развития этого самолета проходил в более позднее время и мог учитывать тенденции и опыт эусплуатации базовой модели. Вообще в руках китайцев ан-12 превратился в совершенно другую машину.
    Я не разделяю опасений по поводу "лавины китайских амфибий". Наибольшее распостранение китайская авиатехника получила в странах с ограниченным военным бюджетом, находящихся под политическим давлением (санкции, эмбарго оон и тд) или напрямую не примкнувшим к крупным военным блокам. На гражданский рынок стран Европы их если и пустят, то только в отдельные страны по разрешению местных отделений EASA. Американский рынок для них вообще закрыт. Остаются только военные и гражданские рынки южной америки и африки. Не исключены отдельные поставки в РФ (наши авиационные власти испытывают особую слабость к зарубежной технике).
    Однако, едва ли это будут массовые постаки- самолет-то специфический.
    Николай Р-ПМ
    1. avt Сегодня, 15:57
      Цитата: Николай Р-ПМ
      По моему скромному мнению в машине видны родовые черты Y-8: узнаваемый форкиль, прямое крыло. Вот только фюзеляж как будто повдоль располовинили и вместо силового пола редан сделали.

      wassatНе . Ну это реально прям какое то вирусное заболевание мозга , передающееся интернетнокапельным путём ! На ветке реальная эпидемия с манией потуг на академически аналИз . Ну для особо одарённых , хотя уже не раз зарекался в приверженности народной мудрости - ,,Дураков учить - только портить" , не деребить ранимый мозг всезнаек , не желающих по видимому из принципа вот хоть что то поисковиком найти . Наберите Shin Meiwa PS-1 знатоки художественного свиста в ля минор с бемолью ! Потом несите остальное в массы про
      Цитата: Николай Р-ПМ
      все-таки китайский путь развития этого самолета проходил в более позднее время и мог учитывать тенденции и опыт эусплуатации базовой модели. Вообще в руках китайцев ан-12 превратился в совершенно другую машину.
      avt
  16. tinibar Сегодня, 16:06
    Цитата: Тралл
    Бе-200 покрасивее будет, а воды набирает те же 12 тонн.

    Кстати, А-40 Альбатрос покрупнее китайца будет... Забыли? Что-то быстро....
    tinibar
  17. pafegosoff Сегодня, 16:42
    Двигатели, вероятно, модернизированные старички АИ-20.
    При погружении расстояние лопастей до воды что-то 1-1,5 метра. и ка при волнении такому гиганту? У того же Бе-12 крыло "чайка" и двигатели АИ-20 сверху крыла и два двигателя. Посмотрим, как сей гигант будет на воде испытываться. И чем он на практике превзойдет А-40 (Бе-42).с максимальным взлётным весом 90 тонн?
    Самый большой, говорите? Ну да, если длина самолёта - главная, а не максимальный взлётный вес, значит конструктор большой спец по воздушным змеям.
    pafegosoff
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