Крупнейший в мире самолет-амфибия выполнил свой первый полет
Самый крупный в мире китайский самолет-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, сегодня успешно завершил первый испытательный полет, передает РИА Новости сообщение телеканала CCTV.
«Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.38 по местному времени (04.38 мск). Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи метров», – говорится в сообщении.
Воздушное судно сопровождал самолет с командой технических сотрудников на борту.
Авиастроители завершили сборку AG600 в июле прошлого года, самолет построен в городе Чжухай.
Сообщается, что воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, «AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых».
Издание напоминает, что AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, самолет способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Его максимальный взлетный вес составляет 53,5 тонны, длина корпуса – 39,3 метра, размах крыла – 38,8 метра, максимальная дальность полета – 4,5 тыс. километров.
«Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.38 по местному времени (04.38 мск). Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи метров», – говорится в сообщении.
Воздушное судно сопровождал самолет с командой технических сотрудников на борту.
Авиастроители завершили сборку AG600 в июле прошлого года, самолет построен в городе Чжухай.
Сообщается, что воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, «AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых».
Издание напоминает, что AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, самолет способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Его максимальный взлетный вес составляет 53,5 тонны, длина корпуса – 39,3 метра, размах крыла – 38,8 метра, максимальная дальность полета – 4,5 тыс. километров.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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