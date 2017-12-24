17:19 24 декабря

Москва ожидает от Кипра непредвзятого расследования по делу Браудера

В России рассчитывают на беспристрастное расследование кипрских правоохранителей по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и привлечение виновных к ответственности, передает РИА Новости заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности,
сказал министр.


В октябре Минюст Кипра заявил, что правовое сотрудничество с Генпрокуратурой РФ по уголовному делу, касающемуся операций с акциями «Газпрома», одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер, продолжается. Иск зарегистрирован в суде, и дальнейшее исполнение запроса приостановлено до вынесения судебного решения.

Мы исходим из того, что расследование по упомянутому вами делу приостановлено в соответствии с существующими в вашей стране судебными процедурами, но не прекращено. Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению,
отметил Лавров.

По его словам, в ряде кипрских СМИ была развернута кампания с целью дискредитировать взаимодействие РФ и Кипра в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам.

Безосновательно навязывается тезис о том, что российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер, а сотрудничество компетентных органов наших стран выходит, дескать, за рамки обычной международной правовой практики,
сказал глава МИД.

Логично встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Уильяма Браудера. Считаем, что стремление самого Уильяма Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории Российской Федерации,
подчеркнул он.

Напомним, Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Позднее он был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о финансовых махинациях. Великобритания ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, «организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента». В обвинение входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций «Газпрома».

Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова следствие оценило в 3,5 млрд. руб. В настоящее время оба они проживают в Лондоне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. 79807420129 Сегодня, 10:08
    Шел 2145 год.А Москва?
    А Москва ожидает от Кипра непредвзятого расследования по делу Браудера
    request Опять грабли.
    79807420129
    1. jolly deckhand Сегодня, 10:14
      И не говорите laughing laughing laughing hi
      jolly deckhand
    2. Джедай Сегодня, 10:17
      Влад, привет! hi
      Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова следствие оценило в 3,5 млрд. руб. В настоящее время оба они проживают в Лондоне.

      В Великобритании давным-давно представители ныне уважаемых аристократических родов сколачивали состояние грабежами. Традиции живут и поныне - сколько уже крадунов в Лондоне осели? wink
      Джедай
      1. 79807420129 Сегодня, 10:20
        Цитата: Джедай
        Традиции живут и поныне - сколько уже крадунов в Лондоне осели?

        Здрав Будь Макс drinks hi Как вчера говорил-С Дону и Лондону выдачи нет.А Лондон скоро будет похоже говорить по русский. drinks hi
        79807420129
        1. LSA57 Сегодня, 10:54
          Цитата: 79807420129
          Как вчера говорил-С Дону и Лондону выдачи нет.А Лондон скоро будет похоже говорить по русский.

          так там и там Дон laughing сморите сами лонДОН laughing похоже казаки его и основали laughing окраинных историков прошу не истерит lol ь
          LSA57
        2. Джедай Сегодня, 12:28
          Цитата: 79807420129
          А Лондон скоро будет похоже говорить по русски

          А там уже кое-где аглицкая речь диковиной является. yes
          Джедай
      2. pvv113 Сегодня, 11:08
        Привет, Макс! Неужели у нас перевелись специалисты по принудительной экстрадиции?
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 12:25
          Володя, приветствую! hi
          Цитата: pvv113
          Неужели у нас перевелись специалисты по принудительной экстрадиции?

          Нет, не перевелись. Но почему-то их не задействуют. what
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 13:26
            Видать еще время не подошло wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 14:14
              Вполне себе и так. Генералы не спрашивают у рядовых когда их в бой отправить. yes
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 14:22
                Ладно, подожду еще полчасика wink
                pvv113
      3. Deadушка Сегодня, 11:38
        Цитата: Джедай
        Влад, привет! hi
        Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова следствие оценило в 3,5 млрд. руб. В настоящее время оба они проживают в Лондоне.

        В Великобритании давным-давно представители ныне уважаемых аристократических родов сколачивали состояние грабежами. Традиции живут и поныне - сколько уже крадунов в Лондоне осели? wink

        Привет Макс hi
        Таки, еще во времена пиратов патенты на грабеж выдавали.
        А иных пригрели.
        Deadушка
        1. Джедай Сегодня, 12:26
          Виталий, салют! hi
          Цитата: Deadушка
          Таки, еще во времена пиратов патенты на грабеж выдавали.
          А иных пригрели.

          Ворон ворону глаз не выклюет, а? wink
          Джедай
    3. лесовозник Сегодня, 10:30
      Проще киллера отправить
      лесовозник
      1. LSA57 Сегодня, 10:55
        Цитата: лесовозник
        Проще киллера отправить

        и он деньги вернёт?
        LSA57
        1. Sergey53 Сегодня, 11:39
          Цитата: LSA57
          Цитата: лесовозник
          Проще киллера отправить

          и он деньги вернёт?

          А почему не признать, что эти акции считаются недействительными, ведь завладение ими произошло с нарушением всех правил и т.д.. Акции номерные, вывести эти номера из перечня и вся недолгая.Считать их не существующими.
          Sergey53
          1. LSA57 Сегодня, 12:02
            Цитата: Sergey53
            Акции номерные, вывести эти номера из перечня и вся недолгая.Считать их не существующими.

            вы наверное забыли про полониевый скандал? березовский сам повесился и до сих пор вонь стоит. а стоит ли за каждым ворюгой спец группу посылать когда есть шанс вернуть деньги? вот мы говорим, что полосатые везде лезут и нарушают все законы. нам им уподобится? чем мы лучше будем?
            LSA57
            1. Sergey53 Сегодня, 14:06
              Нам лезть никуда не надо. Акции, реестр и т.д. всё на нашей территории.Да пусть гавкают сколько хотят. А имитация деятельности и есть суть политики нашего либерального правительства. ВСЁ ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.
              Sergey53
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:10
    ... "Да-а, уж!" ... значение и интонация от Кисы Воробьянинова... bully
    a.s.zzz888
  3. svp67 Сегодня, 10:32
    "Надежда умирает последней...."
    svp67
    1. Vard Сегодня, 10:34
      Украдёшь сто рублей... сядешь... украдёшь миллиард... будешь жить в Лондоне...
      Vard
      1. jolly deckhand Сегодня, 10:40
        Блин,Дядьки...Мне и добавить нечего,а Вам- hi
        jolly deckhand
        1. Дратуй Сегодня, 11:03
          Дядькам не респект надо, а Любо!!! wassat
          Дратуй
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:43
    российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер
    Антироссийская риторика и стремление в чем-то уличить Россию свойственна практически всем странам соприкасающимся с "демократическим" западом, в т.ч. и СМИ Кипра. Пока в этом направлении изменений не предвидится.
    rotmistr60
    1. ASed Сегодня, 10:58
      Киприоты в целом к Русским относятся с большим пониманиям. Сам знаю десяток людей, которые учились в СССР в вышках и отмечают 9 мая по русски. И вообще на кипре компартия рулит (я не шучу)
      А вот политики - ясен пень продадут подороже.
      ASed
  5. kush62 Сегодня, 10:54
    Интересная география получается. Предатели все прут в Америку, Аферюги на миллиарды в Англию.
    У каждого свой берег.
    kush62
    1. Дирижер Сегодня, 11:07
      Действительно, какая то странная закономерность , или может так, что там от предателя то наглы получат, денех то у него нет, а афрерюга и денежку принесет, и налоги платит, и свой кувшинчик грязи на РФ выльет, а станет не нужным так и случайно повесится . А Амерам да им по барабану Ю Америка большая , чем сотней предателей больше , сотней меньше . Кукурузный пояс большой.
      Дирижер
    2. Дратуй Сегодня, 11:10
      Только русскому патриоту приткнуться некуда! В том числе и в России!
      Дратуй
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:18
    Сейчас надо подкинуть западным правителям мысль, что можно прилично "поправить" бюджеты, отняв у сбежавших из России олигархов их капиталы. Ух, что будет! laughing
    Горный стрелок
    1. oldzek Сегодня, 11:44
      а ничего не будет!украли то у кого?вот если бы украли где нибудь на техасщине тогда....
      oldzek
    2. Sergey53 Сегодня, 11:57
      Это называется как пришли, так и ушли. Тоже один из методов борьбы с нашими казнокрадами.
      Sergey53
  7. Андрюха Г Сегодня, 14:10
    Русофобия больше не оплачивается, поэтому надо переобуваться. Президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила о готовности к сотрудничеству с РФ без каких-либо предварительных условий.
    По словам Грибаускайте, еще какое-то время "сосед останется сложным", но "меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам".
    "Лучше сотрудничать, торговать, чем воевать", - отметила глава Литвы.
    Андрюха Г
  8. voyaka uh Сегодня, 16:48
    Магницкий работал в этом Hermitage Capital...
    Перепугались, небось, не на шутку люди Газпрома, что
    попадут под санкции в известный "список Магнецкого".
    Поэтому задействовали аж Лаврова.
    voyaka uh
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