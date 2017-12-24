Москва ожидает от Кипра непредвзятого расследования по делу Браудера
В России рассчитывают на беспристрастное расследование кипрских правоохранителей по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и привлечение виновных к ответственности, передает РИА Новости заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В октябре Минюст Кипра заявил, что правовое сотрудничество с Генпрокуратурой РФ по уголовному делу, касающемуся операций с акциями «Газпрома», одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер, продолжается. Иск зарегистрирован в суде, и дальнейшее исполнение запроса приостановлено до вынесения судебного решения.
По его словам, в ряде кипрских СМИ была развернута кампания с целью дискредитировать взаимодействие РФ и Кипра в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам.
Напомним, Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Позднее он был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о финансовых махинациях. Великобритания ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.
Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, «организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента». В обвинение входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций «Газпрома».
Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова следствие оценило в 3,5 млрд. руб. В настоящее время оба они проживают в Лондоне.
Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности,сказал министр.
В октябре Минюст Кипра заявил, что правовое сотрудничество с Генпрокуратурой РФ по уголовному делу, касающемуся операций с акциями «Газпрома», одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер, продолжается. Иск зарегистрирован в суде, и дальнейшее исполнение запроса приостановлено до вынесения судебного решения.
Мы исходим из того, что расследование по упомянутому вами делу приостановлено в соответствии с существующими в вашей стране судебными процедурами, но не прекращено. Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению,отметил Лавров.
По его словам, в ряде кипрских СМИ была развернута кампания с целью дискредитировать взаимодействие РФ и Кипра в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам.
Безосновательно навязывается тезис о том, что российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер, а сотрудничество компетентных органов наших стран выходит, дескать, за рамки обычной международной правовой практики,сказал глава МИД.
Логично встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Уильяма Браудера. Считаем, что стремление самого Уильяма Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории Российской Федерации,подчеркнул он.
Напомним, Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Позднее он был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о финансовых махинациях. Великобритания ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.
Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, «организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента». В обвинение входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций «Газпрома».
Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова следствие оценило в 3,5 млрд. руб. В настоящее время оба они проживают в Лондоне.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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