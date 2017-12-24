Москва ожидает от Кипра непредвзятого расследования по делу Браудера

Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности,

Мы исходим из того, что расследование по упомянутому вами делу приостановлено в соответствии с существующими в вашей стране судебными процедурами, но не прекращено. Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению,

Безосновательно навязывается тезис о том, что российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер, а сотрудничество компетентных органов наших стран выходит, дескать, за рамки обычной международной правовой практики,

Логично встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Уильяма Браудера. Считаем, что стремление самого Уильяма Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории Российской Федерации,