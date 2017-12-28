"Изрыгающее пламя". Огнеметное оружие Первой мировой. Часть 1
Еще в 900 г. византийский император Лев VI писал «о высоких башнях на военных кораблях, стреляющих огнем». Как средства ближнего боя применялись специальные трубки, выбрасывавшие горючую смесь серы и смолы.
Но именно в годы Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. огнеметное оружие заняло видное место в арсенале средств вооруженной борьбы. На Русском фронте это оружие было впервые применено 27 октября 1916 г.
Сущность огнеметного оружия - в выбросе (под определенным давлением) горючей жидкости, которая впоследствии (или при этом) воспламеняется.
Опыты с боевым огнем проводились в России еще в 1898 г. в Усть-Ижорском саперном лагере – тогда по инициативе капитана М. А. Зигерн-Корна, испытывались огневые препятствия в виде горящих струй керосина (их предполагалось применять в крепостной войне). Эти испытания дали хорошие результаты. Имелось лишь сомнение применительно к сохранности трубопроводов, проложенных в брустверах - при обстреле укреплений вражеской артиллерией. Присутствовали и некоторые технические недоработки - в отношении способа воспламенения жидкости при ее выбросе и приспособлений для выдавливания жидкости из трубопроводов.
Через 10 лет после Усть-Ижорских опытов в Военное министерство поступило заявление от немецкого подданного Р. Фидлера - об изобретенном им «способе развития пламенных масс». Изобретатель предложил приобрести его «приборы для ведения крепостной войны» – «с целью направлять огонь с гласиса в амбразуры и бойницы капониров при атаке и для действия из капониров по переходящим крепостной ров штурмующим колоннам при обороне». Изобретателем был предложен и "способ воспламенения на водной поверхности больших масс горючего газа" – "как средство против атаки портов и крепостей со стороны неприятельского флота".
Предложение Г. Фидлера заинтересовало Военное министерство, и 14 марта 1909 г. в Усть-Ижорском лагере в присутствии прибывшего из Берлина изобретателя состоялись новые испытания. Демонстрировались три типа аппаратов: 1) малый, представлявший из себя стальной ранец, приспособленный для ношения на спине при помощи соответствующих ремней, весом (в снаряженном состоянии) около 33 кг; 2) большой, переносимый четырьмя людьми, вес около 200 кг; 3) возимый, вес около 1200 кг.
Техническая идея заключалась в следующем: при повороте особого крана сжиженная углекислота, превращаясь в газ, проходила в резервуар с жидкостью – давление поднималось до шести атмосфер, кран закрывался, и аппарат был готов к применению. При открытии другого крана жидкость из резервуара, под давлением газа, выбрасывалась через брандспойт, воспламеняясь у конца последнего при помощи приспособленной к его наконечнику вытяжной трубки. Загоревшаяся жидкость била в цель в виде огненной струи, обильно выделяя клубы густого черного дыма, которые прорезывались языками алого пламени.
Действие аппарата Г. Фидлера. Фото из работы С. Цабеля. 1918 г.
Несмотря на то, что опыты прошли в целом удачно, комиссия признала малый аппарат непригодным дли войны - вследствие необходимости для управления этим оружием «пользоваться двумя открыто стоящими людьми, в случае падения которых, от раны или смерти, огненная струя жидкости может повернуть на своих». Остальные два аппарата посчитали слишком тяжелыми, но комиссия признала возможным применение этих аппаратов в крепостях, где они могли быть установлены в безопасных казематированных помещениях, и применяться по атакующему неприятелю.
На основании решения комиссии военный министр В. А. Сухомлинов решил от изобретения Г. Фидлера отказаться, и предложения последнего отклонить.
Но через год настойчивый изобретатель повторил предложение, указав, что его аппараты значительно усовершенствованы: в частности, дальность действия увеличена втрое и уменьшено количество выделяемого при горении дыма. Заявленная цена за малый аппарат – 250, а за большой - 10000 рублей. И в июле 1910 г. состоялись новые испытания (теперь уже в Берлине), на которых присутствовали военный инженер генерал-лейтенант К. И. Bеличко и военный агент в Германии генерал-майор А. А. Михельсон.
Г. Фидлером было продемонстрировано 3 аппарата.
1) Ранцевый прибор.
Ранцевый огнемет Г. Фидлера.
Вес – 32 кг, объем жидкости - 17 литров, дальность действия 10 - 20 метров (в зависимости от давления), длительность горения - 75 секунд. Прибор состоял из двух цилиндров с горючей жидкостью и третьего цилиндра с углекислотой, под давлением в 10 атмосфер. При помощи ремней прибор плотно закреплялся на спине солдата, который мог делать перебежки и ложиться. С правой нижней стороны к прибору был привинчен шланг с краном – она оканчивалась металлической трубкой длиной около 2 метров. Диаметр латунного наконечника трубки - 5 миллиметров. На конце трубки находился автоматический воспламенитель. Наверху прибора находился манометр, показывающий давление в цилиндрах с горючей жидкостью (нормаль - 8 атмосфер). На голове у бойца - складывающаяся маска для лица (опускалась на лицо во время применения оружия). Жидкость применялась двух типов - дымная и бездымная.
2) Осадный прибор. Выглядел как бочка на колесах, соединенная с бутылью с углекислотой. В бочке помещалось полтонны горючей жидкости. Прибор должен был размещаться в последней параллели у подошвы гласиса. Брандспойт изобретатель предполагал подвести (при помощи минной галереи) к гребню гласиса и оттуда поливать огнем амбразуры капониров, бруствер и даже внутренность форта. Дальность струи - около 40 метров, диаметр наконечника 18 миллиметров, давление - 10 атмосфер. Внешний эффект был большой, и температура очень высокая - людям, стоявшим в 40 шагах от подветренной стороны, приходилось закрывать лицо.
3) Крепостной прибор.
Крепостной огнемет Г. Фидлера.
Состоял из двух соединенных между собою резервуаров на железнодорожных тележках. Один резервуар - с горючей жидкостью (1310 кг), другой - герметически закупоренный, с рукоятью для вращения и приспособлением для придания возвышения трубе наконечника. Давление около 20 атмосфер получалось после соединения резервуара с жидкостью с целой батареей бутылей с углекислотой. Дальность стрельбы – 70 метров.
Было принято следующее заключение.
Ранцевый прибор, несмотря на небольшую дальность (20 метров) настолько хорошо разработан, портативен и прост в эксплуатации, что может с большой пользой применяться в период ближней борьбы за укрепления, а также при атаке капониров. Вывод - желательно приобрести такие приборы для дальнейшего всестороннего испытания. Что же касается остальных двух приборов, то они слишком громоздки, дальность их действия для решения поставленных задач недостаточна, а конструкция требует значительного усовершенствования.
На этом, вплоть до начала Первой мировой войны, русское Военное министерство интерес к огнеметному оружию потеряло.
А технической внезапности (Новое оружие - это лишь полдела) добились немцы, впервые применив огнеметы на французском участке Западного фронта в феврале, и на британском – в июле 1915 г.
Уже в 1909 г. германская армия испытала огнеметы на маневрах - и результаты оказались блестящими. В 1911 г. с огнеметами были ознакомлены три пионерных батальона, а в 1912 году состоялось распоряжение о включении огнеметов в штатное имущество пионерных частей.
Часть пионерных войск выступила на войну, уже имея на вооружении огнеметы, но отсутствие практических навыков привело к неумелому обращению с оружием и к его неправильному тактическому применению. Немцы были вынуждены снять огнеметы с вооружения пионерных частей и сформировать специальные огнеметные части.
Первую такую часть возглавил брандмейстер г. Лейпциг майор ландвера Б. Реддеман. Вскоре она была переформирована в 3-й гвардейский пионерный батальон, а затем в гвардейский резервный пионерный полк, участвовавший в боях до конца войны.
Из этого полка в состав каждого штурмового батальона было выделено по взводу огнеметчиков.
Первая огнеметная атака (под Верденом, бой у леса Маланкур) состоялась под командованием Б. Реддемана и имела большой успех. Этот эпизод убедил в преимуществе фидлеровской идеи выталкивания горючего сжатым газом - и в дальнейшем вернулись к его усовершенствованным огнеметам с заменой углекислоты азотом. Замена оказалась удачной.
Первое применение новейшего оружия произвело на англичан и французов ошеломляющее впечатление. Главнокомандующий английскими войсками во Франции Д. Френч так охарактеризовал первую огнеметную атаку на британском фронте: «… противник применил новую выдумку в виде выпуска по нашим окопам сильной струи горящей жидкости. Рано утром 30 июля при помощи этого средства он атаковал окопы 2-й армии у Гужа на пути в Мевен. Почти все войска, занимавшие окопы, принуждены были их очистить. Попытки возвратить потерянные позиции остались безрезультатными и стоили дорого».
Обычно в качестве горючей жидкости применялась смесь, состоящая из 50% нефти, 25% керосина и 25% бензина. В зависимости от температурных условий это соотношение менялось: зимой процент нефти уменьшался, количество бензина и керосина повышалось. Эта смесь выбрасывалась из резервуаров под давлением - через шланг, на конце которого имелся брандспойт с воспламеняющим приспособлением.
В мировую войну применялись огнеметы трех типов: ранцевые, стационарные (траншейные) и фугасные.
Ранцевые огнеметы имели вес 20 - 30 кг и переносились за спиной в виде ранца. Горящая струя выбрасывалась на дистанцию 20 - 25 метров. При непрерывном огне продолжительность действия огнемета - около 30 секунд, после чего он должен быть перезаряжен.
Стационарные (траншейные) огнеметы весили от 500 до 3500 кг. Они требовали заблаговременной установки в окопах. Дальность огнеметания - 35 - 150 метров, продолжительность огня - 1 - 5 минут.
Вес фугасного огнемета - до 40 кг. Обычно их закапывали в землю. Горючая смесь выбрасывалась при помощи порохового заряда, воспламеняющегося электрическим запалом. Дальность огнеметания – 20 - 25 метров, длительность действия - около 1 секунды.
У основоположников зажигательного оружия германцев огнеметы в основном были трех типов: малого («Векс»), среднего («Клейф») и большого («Гроф»). Эти огнеметы были сконструированы таким образом, что их отдельные части (даже в боевом состоянии) могли переноситься одним, максимум двумя бойцами. Например, резервуар огнемета «Гроф», наполненный горючей жидкостью, переносился двумя бойцам. При помощи соединительных трубок средние и большие огнеметы могли соединиться в батареи.
«Векс» (сохранивший сокращенное название от Wechselapparat - съемный аппарат) состоял из приспособления для носки резервуара для горючего и газового баллона, который помещался внутри кольцеобразного резервуара с горючим.
Из него можно было сделать приблизительно 18 огневых «выстрелов» продолжительностью около одной секунды каждый или поливать цель непрерывной огненной струей в течение 20 секунд. Дальность струи огня около 25 метров.
«Клейф» до появления «Векса» был самым малым огнеметом (сокращенное название от Kleine Flammen - verfer - малый огневыбрасыватель).
Этот огнемет включал приспособление для переноски, резервуар для горючего и соединенный с ним газовый баллон.
Из него можно было сделать около 23 выстрелов - струей или непрерывно поливать цель огнем 23 - 25 секунд. Дальность струи - около 22 метров, но, при соединении вместе двух аппаратов, она достигала 35 - 40 метров. Продолжительность горения такой струи 20 - 22 секунды. Можно было увеличить дальность, работая со шлангом в 3 раза длиннее обычного.
Большой аппарат «Гроф» (сокращенное от Grosse Flammenverfer - большой огневыбрасыватель) состоял из резервуара с принадлежностями и бутыли с азотом.
Огнемет мог дать 30 выстрелов или непрерывно поливать 40 - 45 секунд с дальностью струи в 35 - 40 метров.
Он перевозился на особой тележке.
Но мог перемещаться и людьми (носильщиком с помощником).
Шланг - длиной 5 метров, но можно было работать и с длинным 30-метровым шлангом. Из «Грофов» также можно было формировать огнеметные батареи.
Если «Векс» имел рабочую емкость 10 литров, дальность огнеметания 25 – 30 м, продолжительность действия при непрерывном огне до 20 секунд и количество выстрелов – 18, то «Клейф» (в зависимости от типа) - 15, 20-30, 12 – 25, 10-20, и «Гроф» - 98, 40, 45 и 30 соответственно.
При попутном ветре дальность действия огнеметов увеличивалась, при встречном - уменьшалась.
Указанные типы огнеметов состояли на вооружении огнеметных частей - батальонов, которые придавались армиям. Кроме огнеметных батальонов в германской армии имелся, как отмечалось, гвардейский огнеметный полк 12-ротного состава. На вооружении огнеметных рот кроме основного вооружения - огнеметов - имелось по 5 легких и тяжелых пулеметов и по 10 гранатометов, что делало роту достаточно мощной в огневом отношении. Винтовки или карабины, ручные гранаты, стальная каска и противогаз также имелись на вооружении всех бойцов огнеметных рот.
Окончание следует
Но именно в годы Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. огнеметное оружие заняло видное место в арсенале средств вооруженной борьбы. На Русском фронте это оружие было впервые применено 27 октября 1916 г.
Сущность огнеметного оружия - в выбросе (под определенным давлением) горючей жидкости, которая впоследствии (или при этом) воспламеняется.
Опыты с боевым огнем проводились в России еще в 1898 г. в Усть-Ижорском саперном лагере – тогда по инициативе капитана М. А. Зигерн-Корна, испытывались огневые препятствия в виде горящих струй керосина (их предполагалось применять в крепостной войне). Эти испытания дали хорошие результаты. Имелось лишь сомнение применительно к сохранности трубопроводов, проложенных в брустверах - при обстреле укреплений вражеской артиллерией. Присутствовали и некоторые технические недоработки - в отношении способа воспламенения жидкости при ее выбросе и приспособлений для выдавливания жидкости из трубопроводов.
Через 10 лет после Усть-Ижорских опытов в Военное министерство поступило заявление от немецкого подданного Р. Фидлера - об изобретенном им «способе развития пламенных масс». Изобретатель предложил приобрести его «приборы для ведения крепостной войны» – «с целью направлять огонь с гласиса в амбразуры и бойницы капониров при атаке и для действия из капониров по переходящим крепостной ров штурмующим колоннам при обороне». Изобретателем был предложен и "способ воспламенения на водной поверхности больших масс горючего газа" – "как средство против атаки портов и крепостей со стороны неприятельского флота".
Предложение Г. Фидлера заинтересовало Военное министерство, и 14 марта 1909 г. в Усть-Ижорском лагере в присутствии прибывшего из Берлина изобретателя состоялись новые испытания. Демонстрировались три типа аппаратов: 1) малый, представлявший из себя стальной ранец, приспособленный для ношения на спине при помощи соответствующих ремней, весом (в снаряженном состоянии) около 33 кг; 2) большой, переносимый четырьмя людьми, вес около 200 кг; 3) возимый, вес около 1200 кг.
Техническая идея заключалась в следующем: при повороте особого крана сжиженная углекислота, превращаясь в газ, проходила в резервуар с жидкостью – давление поднималось до шести атмосфер, кран закрывался, и аппарат был готов к применению. При открытии другого крана жидкость из резервуара, под давлением газа, выбрасывалась через брандспойт, воспламеняясь у конца последнего при помощи приспособленной к его наконечнику вытяжной трубки. Загоревшаяся жидкость била в цель в виде огненной струи, обильно выделяя клубы густого черного дыма, которые прорезывались языками алого пламени.
Действие аппарата Г. Фидлера. Фото из работы С. Цабеля. 1918 г.
Несмотря на то, что опыты прошли в целом удачно, комиссия признала малый аппарат непригодным дли войны - вследствие необходимости для управления этим оружием «пользоваться двумя открыто стоящими людьми, в случае падения которых, от раны или смерти, огненная струя жидкости может повернуть на своих». Остальные два аппарата посчитали слишком тяжелыми, но комиссия признала возможным применение этих аппаратов в крепостях, где они могли быть установлены в безопасных казематированных помещениях, и применяться по атакующему неприятелю.
На основании решения комиссии военный министр В. А. Сухомлинов решил от изобретения Г. Фидлера отказаться, и предложения последнего отклонить.
Но через год настойчивый изобретатель повторил предложение, указав, что его аппараты значительно усовершенствованы: в частности, дальность действия увеличена втрое и уменьшено количество выделяемого при горении дыма. Заявленная цена за малый аппарат – 250, а за большой - 10000 рублей. И в июле 1910 г. состоялись новые испытания (теперь уже в Берлине), на которых присутствовали военный инженер генерал-лейтенант К. И. Bеличко и военный агент в Германии генерал-майор А. А. Михельсон.
Г. Фидлером было продемонстрировано 3 аппарата.
1) Ранцевый прибор.
Ранцевый огнемет Г. Фидлера.
Вес – 32 кг, объем жидкости - 17 литров, дальность действия 10 - 20 метров (в зависимости от давления), длительность горения - 75 секунд. Прибор состоял из двух цилиндров с горючей жидкостью и третьего цилиндра с углекислотой, под давлением в 10 атмосфер. При помощи ремней прибор плотно закреплялся на спине солдата, который мог делать перебежки и ложиться. С правой нижней стороны к прибору был привинчен шланг с краном – она оканчивалась металлической трубкой длиной около 2 метров. Диаметр латунного наконечника трубки - 5 миллиметров. На конце трубки находился автоматический воспламенитель. Наверху прибора находился манометр, показывающий давление в цилиндрах с горючей жидкостью (нормаль - 8 атмосфер). На голове у бойца - складывающаяся маска для лица (опускалась на лицо во время применения оружия). Жидкость применялась двух типов - дымная и бездымная.
2) Осадный прибор. Выглядел как бочка на колесах, соединенная с бутылью с углекислотой. В бочке помещалось полтонны горючей жидкости. Прибор должен был размещаться в последней параллели у подошвы гласиса. Брандспойт изобретатель предполагал подвести (при помощи минной галереи) к гребню гласиса и оттуда поливать огнем амбразуры капониров, бруствер и даже внутренность форта. Дальность струи - около 40 метров, диаметр наконечника 18 миллиметров, давление - 10 атмосфер. Внешний эффект был большой, и температура очень высокая - людям, стоявшим в 40 шагах от подветренной стороны, приходилось закрывать лицо.
3) Крепостной прибор.
Крепостной огнемет Г. Фидлера.
Состоял из двух соединенных между собою резервуаров на железнодорожных тележках. Один резервуар - с горючей жидкостью (1310 кг), другой - герметически закупоренный, с рукоятью для вращения и приспособлением для придания возвышения трубе наконечника. Давление около 20 атмосфер получалось после соединения резервуара с жидкостью с целой батареей бутылей с углекислотой. Дальность стрельбы – 70 метров.
Было принято следующее заключение.
Ранцевый прибор, несмотря на небольшую дальность (20 метров) настолько хорошо разработан, портативен и прост в эксплуатации, что может с большой пользой применяться в период ближней борьбы за укрепления, а также при атаке капониров. Вывод - желательно приобрести такие приборы для дальнейшего всестороннего испытания. Что же касается остальных двух приборов, то они слишком громоздки, дальность их действия для решения поставленных задач недостаточна, а конструкция требует значительного усовершенствования.
На этом, вплоть до начала Первой мировой войны, русское Военное министерство интерес к огнеметному оружию потеряло.
А технической внезапности (Новое оружие - это лишь полдела) добились немцы, впервые применив огнеметы на французском участке Западного фронта в феврале, и на британском – в июле 1915 г.
Уже в 1909 г. германская армия испытала огнеметы на маневрах - и результаты оказались блестящими. В 1911 г. с огнеметами были ознакомлены три пионерных батальона, а в 1912 году состоялось распоряжение о включении огнеметов в штатное имущество пионерных частей.
Часть пионерных войск выступила на войну, уже имея на вооружении огнеметы, но отсутствие практических навыков привело к неумелому обращению с оружием и к его неправильному тактическому применению. Немцы были вынуждены снять огнеметы с вооружения пионерных частей и сформировать специальные огнеметные части.
Первую такую часть возглавил брандмейстер г. Лейпциг майор ландвера Б. Реддеман. Вскоре она была переформирована в 3-й гвардейский пионерный батальон, а затем в гвардейский резервный пионерный полк, участвовавший в боях до конца войны.
Из этого полка в состав каждого штурмового батальона было выделено по взводу огнеметчиков.
Первая огнеметная атака (под Верденом, бой у леса Маланкур) состоялась под командованием Б. Реддемана и имела большой успех. Этот эпизод убедил в преимуществе фидлеровской идеи выталкивания горючего сжатым газом - и в дальнейшем вернулись к его усовершенствованным огнеметам с заменой углекислоты азотом. Замена оказалась удачной.
Первое применение новейшего оружия произвело на англичан и французов ошеломляющее впечатление. Главнокомандующий английскими войсками во Франции Д. Френч так охарактеризовал первую огнеметную атаку на британском фронте: «… противник применил новую выдумку в виде выпуска по нашим окопам сильной струи горящей жидкости. Рано утром 30 июля при помощи этого средства он атаковал окопы 2-й армии у Гужа на пути в Мевен. Почти все войска, занимавшие окопы, принуждены были их очистить. Попытки возвратить потерянные позиции остались безрезультатными и стоили дорого».
Обычно в качестве горючей жидкости применялась смесь, состоящая из 50% нефти, 25% керосина и 25% бензина. В зависимости от температурных условий это соотношение менялось: зимой процент нефти уменьшался, количество бензина и керосина повышалось. Эта смесь выбрасывалась из резервуаров под давлением - через шланг, на конце которого имелся брандспойт с воспламеняющим приспособлением.
В мировую войну применялись огнеметы трех типов: ранцевые, стационарные (траншейные) и фугасные.
Ранцевые огнеметы имели вес 20 - 30 кг и переносились за спиной в виде ранца. Горящая струя выбрасывалась на дистанцию 20 - 25 метров. При непрерывном огне продолжительность действия огнемета - около 30 секунд, после чего он должен быть перезаряжен.
Стационарные (траншейные) огнеметы весили от 500 до 3500 кг. Они требовали заблаговременной установки в окопах. Дальность огнеметания - 35 - 150 метров, продолжительность огня - 1 - 5 минут.
Вес фугасного огнемета - до 40 кг. Обычно их закапывали в землю. Горючая смесь выбрасывалась при помощи порохового заряда, воспламеняющегося электрическим запалом. Дальность огнеметания – 20 - 25 метров, длительность действия - около 1 секунды.
У основоположников зажигательного оружия германцев огнеметы в основном были трех типов: малого («Векс»), среднего («Клейф») и большого («Гроф»). Эти огнеметы были сконструированы таким образом, что их отдельные части (даже в боевом состоянии) могли переноситься одним, максимум двумя бойцами. Например, резервуар огнемета «Гроф», наполненный горючей жидкостью, переносился двумя бойцам. При помощи соединительных трубок средние и большие огнеметы могли соединиться в батареи.
«Векс» (сохранивший сокращенное название от Wechselapparat - съемный аппарат) состоял из приспособления для носки резервуара для горючего и газового баллона, который помещался внутри кольцеобразного резервуара с горючим.
Из него можно было сделать приблизительно 18 огневых «выстрелов» продолжительностью около одной секунды каждый или поливать цель непрерывной огненной струей в течение 20 секунд. Дальность струи огня около 25 метров.
«Клейф» до появления «Векса» был самым малым огнеметом (сокращенное название от Kleine Flammen - verfer - малый огневыбрасыватель).
Этот огнемет включал приспособление для переноски, резервуар для горючего и соединенный с ним газовый баллон.
Из него можно было сделать около 23 выстрелов - струей или непрерывно поливать цель огнем 23 - 25 секунд. Дальность струи - около 22 метров, но, при соединении вместе двух аппаратов, она достигала 35 - 40 метров. Продолжительность горения такой струи 20 - 22 секунды. Можно было увеличить дальность, работая со шлангом в 3 раза длиннее обычного.
Большой аппарат «Гроф» (сокращенное от Grosse Flammenverfer - большой огневыбрасыватель) состоял из резервуара с принадлежностями и бутыли с азотом.
Огнемет мог дать 30 выстрелов или непрерывно поливать 40 - 45 секунд с дальностью струи в 35 - 40 метров.
Он перевозился на особой тележке.
Но мог перемещаться и людьми (носильщиком с помощником).
Шланг - длиной 5 метров, но можно было работать и с длинным 30-метровым шлангом. Из «Грофов» также можно было формировать огнеметные батареи.
Если «Векс» имел рабочую емкость 10 литров, дальность огнеметания 25 – 30 м, продолжительность действия при непрерывном огне до 20 секунд и количество выстрелов – 18, то «Клейф» (в зависимости от типа) - 15, 20-30, 12 – 25, 10-20, и «Гроф» - 98, 40, 45 и 30 соответственно.
При попутном ветре дальность действия огнеметов увеличивалась, при встречном - уменьшалась.
Указанные типы огнеметов состояли на вооружении огнеметных частей - батальонов, которые придавались армиям. Кроме огнеметных батальонов в германской армии имелся, как отмечалось, гвардейский огнеметный полк 12-ротного состава. На вооружении огнеметных рот кроме основного вооружения - огнеметов - имелось по 5 легких и тяжелых пулеметов и по 10 гранатометов, что делало роту достаточно мощной в огневом отношении. Винтовки или карабины, ручные гранаты, стальная каска и противогаз также имелись на вооружении всех бойцов огнеметных рот.
Окончание следует
Автор: Олейников Алексей
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