Русская «Клюква»: что умеет уникальный гранатомет РПГ-28

Гранатомет РПГ-28 «Клюква». Он был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Как утверждают разработчики, тандемная кумулятивная боевая часть гранаты способна пробить все современные и перспективные бронемашины, включая такие танки как "Абрамс", "Меркава", "Леопард".



Граната РПГ-28 устроена таким образом, что первая ее часть подрывает динамическую защиту танка, а вторая пробивает броню, поражая экипаж или важные узлы машины.



Существует также реактивная многоцелевая граната РМГ, калибра 105 мм. Ее боевая часть также двойного действия и предназначена для уничтожения укрепленных объектов. Сначала кумулятивный снаряд пробивает стену, а следом термобарическая граната "расширяет" пролом.





Похожим образом работает реактивная штурмовая граната РШГ-1. Уже из названия понятно, что ее основное предназначение - это борьба с легкобронированной техникой и живой силой противника.









