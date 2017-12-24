17:18 24 декабря

Русская «Клюква»: что умеет уникальный гранатомет РПГ-28

Гранатомет РПГ-28 «Клюква». Он был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Как утверждают разработчики, тандемная кумулятивная боевая часть гранаты способна пробить все современные и перспективные бронемашины, включая такие танки как "Абрамс", "Меркава", "Леопард".

Граната РПГ-28 устроена таким образом, что первая ее часть подрывает динамическую защиту танка, а вторая пробивает броню, поражая экипаж или важные узлы машины.

Существует также реактивная многоцелевая граната РМГ, калибра 105 мм. Ее боевая часть также двойного действия и предназначена для уничтожения укрепленных объектов. Сначала кумулятивный снаряд пробивает стену, а следом термобарическая граната "расширяет" пролом.


Похожим образом работает реактивная штурмовая граната РШГ-1. Уже из названия понятно, что ее основное предназначение - это борьба с легкобронированной техникой и живой силой противника.



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Комментарии 5

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:04
    Последий выстрел хорош...аж крыша взлетела...в помещении уцелеть не возможно.
    Тот же ЛЕХА
  2. Васся Вассин Сегодня, 11:32
    Какой дибил наложил долбанную музыку громче корреспондента, который шипит себе под нос и нихрена не слышно?
    Васся Вассин
  3. Krasnyiy komissar Сегодня, 12:19
    Гранатомет РПГ-28 слишком тяжел, чтобы стать основным противотанковым средством пехоты. Его вес и бронепробиваемость сравнимы с таковыми у ПТРК "Метис-М1", а дальность стрельбы всего 300 м (прямого выстрела - 180 м) против 2000 м у "Метиса". Попасть в движущийся танк на дальности более 150 м крайне затруднительно даже для опытного гранатометчика, да и лобовая защита современных танков зачастую превышает 1000 мм от КС. В поле практически невозможно близко подойти к танку, а использовать РПГ-28 для стрельбы из укрытий затруднительно из-за опасной зоны позади. Лучше бы сделали аналог французкого ПТРК "Eryx", позволяющего безопасно стрелять из укрытия на дальность 600 м.
    Krasnyiy komissar
    1. Nikolaevich I Сегодня, 12:56
      Цитата: Krasnyiy komissar
      Лучше бы сделали аналог французкого ПТРК "Eryx", позволяющего безопасно стрелять из укрытия на дальность 600 м.

      А чё мы всё "заморщину" в пример приводим ?! stop Почему нихто "Автономию"не вспоминает ? request
      Nikolaevich I
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:23
    Кстати о птичках.Ох и крепучие стены из красного кирпича.Сам кирпич (пока не в кладке )фигня .Труха.Но в кладке это что-то.Знаю не по наслышке.
    Наблюдатель2014
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