В Турции уволены еще около 3 тысяч госслужащих, причастных к попытке переворота
Сегодня в Турции опубликовано постановление правительства, согласно которому с государственной службы уволены еще 2756 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке переворота в июле 2016 года, передает РИА Новости.
В документе указывается, что из Вооруженных сил Турции уволены 637 человек, в том числе 155 – из сухопутных войск, 155 – из ВМС и 327 – из ВВС.
Кроме того, увольнения коснулись жандармерии, полиции, береговой охраны, Минюста, Минобразования, управления по делам религии, госуниверситетов.
Кроме того, были закрыты 17 общественных организаций, в том числе 7 фондов.
Напомним, группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля прошлого года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч получили ранения. В итоге мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тыс. госслужащих. Анкара обвинила в причастности к попытке госпереворота организацию Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.
В документе указывается, что из Вооруженных сил Турции уволены 637 человек, в том числе 155 – из сухопутных войск, 155 – из ВМС и 327 – из ВВС.
Кроме того, увольнения коснулись жандармерии, полиции, береговой охраны, Минюста, Минобразования, управления по делам религии, госуниверситетов.
Кроме того, были закрыты 17 общественных организаций, в том числе 7 фондов.
Напомним, группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля прошлого года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч получили ранения. В итоге мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тыс. госслужащих. Анкара обвинила в причастности к попытке госпереворота организацию Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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