17:15 24 декабря

В Турции уволены еще около 3 тысяч госслужащих, причастных к попытке переворота

Сегодня в Турции опубликовано постановление правительства, согласно которому с государственной службы уволены еще 2756 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке переворота в июле 2016 года, передает РИА Новости.



В документе указывается, что из Вооруженных сил Турции уволены 637 человек, в том числе 155 – из сухопутных войск, 155 – из ВМС и 327 – из ВВС.


Кроме того, увольнения коснулись жандармерии, полиции, береговой охраны, Минюста, Минобразования, управления по делам религии, госуниверситетов.

Кроме того, были закрыты 17 общественных организаций, в том числе 7 фондов.

Напомним, группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля прошлого года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч получили ранения. В итоге мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тыс. госслужащих. Анкара обвинила в причастности к попытке госпереворота организацию Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:10
    Бей своих чтоб чужие боялись .
    Spartanez300
    1. 79807420129 Сегодня, 11:20
      А правильно Эрдогаша и делает,если организм не вычистить от гноя-организм умирает. yes
      79807420129
      1. Sergey53 Сегодня, 11:23
        Вычистил бы наш ВВП наших либералов из управления страной, глядя на то как это делает Эрдоган. И предпосылки все для этого есть: работают они на США, поддерживают интересы США, вкладывают деньги в экономику США, разваливают наше образование, воспитание, промышленность и сельск.хоз. в интересах США. А что они делают в интересах НАС, РОССИИ?
        Sergey53
        1. Тралл Сегодня, 11:27
          Да, у Эрдогана работы в стране непочатый край. Хорошо, хоть зарубежом иногда удается выспаться smile

          Тралл
          1. Yujanin. Сегодня, 14:03
            Да, у Эрдогана работы в стране непочатый край. Хорошо, хоть зарубежом иногда удается выспаться

            Кстати по словам турецких СМИ это был политический ход со стороны Эрдогана, так как раньше за ним такое поведение никогда не наблюдалось.
            Yujanin.
        2. jolly deckhand Сегодня, 11:31
          Мечты,мечты...
          Цитата: Sergey53
          Вычистил бы наш ВВП наших либералов из управления страной, глядя на то как это делает Эрдоган. И предпосылки все для этого есть: работают они на США, поддерживают интересы США, вкладывают деньги в экономику США, разваливают наше образование, воспитание, промышленность и сельск.хоз. в интересах США. А что они делают в интересах НАС, РОССИИ?
          jolly deckhand
          1. Sergey53 Сегодня, 11:53
            Цитата: jolly deckhand
            Мечты,мечты...
            Цитата: Sergey53
            Вычистил бы наш ВВП наших либералов из управления страной, глядя на то как это делает Эрдоган. И предпосылки все для этого есть: работают они на США, поддерживают интересы США, вкладывают деньги в экономику США, разваливают наше образование, воспитание, промышленность и сельск.хоз. в интересах США. А что они делают в интересах НАС, РОССИИ?

            Ничего личного, только желание блага СВОЕЙ СТРАНЕ.
            Sergey53
        3. midivan Сегодня, 12:19
          Цитата: Sergey53
          Вычистил бы наш ВВП наших либералов из управления страной, глядя на то как это делает Эрдоган.

          recourse Угуу, уже вычислил
          [/quote] В Москве началось собрание инициативной группы сторонников Навального, передает корреспондент «Медиазоны». Уже выступили глава московского штаба Сергей Бойко, политик Владимир Милов, глава кемеровского штаба Ксения Пахомова. Собрание инициативной группы по выдвижению Навального в Москве. Фото: Медиазона В Петербурге на Марсовом поле регистрируют участников собрания, но на соседних улицах много полиции, сообщает фотокорреспондент Давид Френкель. В Омске и Перми собрания уже прошли — участники также поддержали выдвижение Навального.[quote]
          midivan
        4. Piramidon Сегодня, 13:46
          Цитата: Sergey53
          Вычистил бы наш ВВП наших либералов из управления страной, глядя на то как это делает Эрдоган.

          У Эрдогана появился прекрасный повод для разгрома своей оппозиции - попытка госпереворота, с оружием, убийствами, захватами и разной прочей хренью. Наши либералы на такую попытку не пойдут (не все остатки мозгов госдепу продали), поэтому у ВВП пока нет козырного повода эту шваль придавить. Гoндoномитинги и лай в медиапространстве не в счет.
          Piramidon
    2. To be or not to be Сегодня, 11:31
      24 декабря отмечается как День воинской славы России. В 1790 году, 225 лет назад, русские войска под командованием генерал-аншефа Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил. Это послужило одной из основных причин завершения Русско-турецкой войны и подписания в 1792 году Ясского мира. В результате к России отошли Крым и Северное Причерноморье, и Турция отказалась от претензий на Грузию.
      To be or not to be
  2. pvv113 Сегодня, 11:12
    закрыты 17 общественных организаций, в том числе 7 фондов

    А глубже копнуть - все кормились из США
    pvv113
    1. LiSiCyn Сегодня, 11:39
      Года три назад, Сатановский рассказывал, что у нас в Татарстане и прилегающих к нему регионах, ячеек "гюленовских" не меряно....
      LiSiCyn
      1. pvv113 Сегодня, 12:08
        А чему удивляться, если построен антироссийский Ельцин-центр -- рассадник русофобии и англосаксовских интересов, существующий на непонятные «добровольные имущественные взносы и пожертвования»
        pvv113
        1. Дедкастарый Сегодня, 15:24
          Цитата: 79807420129
          79807420129 Сегодня, 11:20 ↑ Новый
          А правильно Эрдогаша и делает,если организм не вычистить от гноя-организм умирает.

          поэтому и нет "альтернативы" на выборах... и у нас тоже.
          Дедкастарый
  3. Shkodnik65 Сегодня, 11:15
    И никто ему не указ
    Shkodnik65
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:18
    Переворот, в случае удачи, грозил огромными неприятностями Эрдогану. А уже более года играет ему на руку. Массовая чистка армии и госструктур на законных основаниях - это ли не мечта жесткого руководителя страны?
    rotmistr60
  5. Ураган70 Сегодня, 11:23
    Цитата: Shkodnik65
    И никто ему не указ

    Правильно! Но вопрос- куда теперь эта армия уволенных пойдёт? Чем на хлеб зарабатывать будет? В пятой колонне Турции пополнение!
    Ураган70
    1. Lenivets2 Сегодня, 11:36
      А до этого они в какой колонне были?
      Может всё-таки лучше пускай они будут в пятой колонне бомжами, а не находясь во властных и силовых структурах? wink
      Lenivets2
    2. слава1974 Сегодня, 11:37
      куда теперь эта армия уволенных пойдёт? Чем на хлеб зарабатывать будет?

      В России тоже так было. Не далее как в 1991 и 1993 годах. Кто выступил на стороне тех, кто проиграл, в основной массе своей лишились работы (службы).
      слава1974
  6. Deadушка Сегодня, 11:27
    Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч получили ранения. В итоге мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тыс. госслужащих.

    Что же "просветленная" гейропа молчит?...
    Разгул тирании!... душат демократию и свободу!
    Миллионы невинно убиенных и сотни миллионов сосланных в лагеря!
    Deadушка
  7. parusnik Сегодня, 11:32
    У нас на предприятии сокращения идут, тож видимо за причастность к гос.перевороту в Турции...
    parusnik
  8. voyaka uh Сегодня, 11:55
    Когда число уволенных превысит число неуволенных
    Эрдогана и свергнут.
    voyaka uh
    1. ando_bor Сегодня, 12:03
      Цитата: voyaka uh
      Когда число уволенных превысит число неуволенных
      Эрдогана и свергнут.

      Находясь на службе им было проще свернуть Эрдогана.
      ando_bor
  9. Livonetc Сегодня, 12:00
    Цитата: parusnik
    У нас на предприятии сокращения идут, тож видимо за причастность к гос.перевороту в Турции...

    Мы тоже люди крайностей.
    Как и турки.
    Вспомним один момент из песни.
    "Смело мы в бой пойдем за власть советов.
    И как один умрем, в борьбе за это."
    Мы умеем бороться воевать и умирать.
    Нам надо еще жить научиться.
    Причем здесь и сейчас, а не в мифическом светлом будущем.
    Livonetc
  10. Livonetc Сегодня, 12:04
    Цитата: voyaka uh
    Когда число уволенных превысит число неуволенных
    Эрдогана и свергнут.

    Не факт.
    В свое время Сталин не просто уволил, а каленым железом выжег огромное число как офицеров так и научных работников, инженеров, врачей и многих других.
    И никто его не сверг.
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 13:01
      Да, увы... Тут Вы правы.
      Но я надеюсь на конституцию Ататюрка:
      "военные ОБЯЗАНЫ свергнуть премьера, если он меняет
      светский облик государства на религиозный".
      Этот пункт уже применялся два раза.
      voyaka uh
  11. Дирижер Сегодня, 12:12
    А если им коллективный иск подать , на восстановление по службе. Все таки постановлением правительства уволить. Они же не поставнолением правительства принимались на службу. Хотя , их законодательство . Вот Мин образования то каким боком в мятеже ? Учебники не выпускали ?
    Дирижер
  12. Rusland Сегодня, 12:48
    Ещё три тысячи членов оппозиции, плюс сватья, братья и их многочисленные друзья. belay
    Rusland
  13. фа2998 Сегодня, 13:12
    Цитата: Spartanez300
    Бей своих чтоб чужие боялись .

    Вообще-то, участие в перевороте- уголовное преступление.Так , что уволенные, лишь подозреваемые, и прямых доказательств нет.Можно под этот шумок уволить кого угодно, в любом количестве.Может российская сторона, когда помогала раскрыть заговор еще и списки передала? lol Может был истинный замысел, уволить пол турецкой армии, и ослабить оборонительный потенциал? Ну это многоходовочка, видно что у нас - Президент из КГБ!!! bully laughing hi
    фа2998
  14. Комментарий был удален.
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