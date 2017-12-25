Записки Колорадского Таракана. Каждый патриот Украины рано или поздно становится агентом Кремля!
Приветствую вас, уважаемые читатели. Здравия желаю друзьям и подругам. Добрый день равнодушным. Ну и врагам не болеть. Зима. Сам понимаю, что вам сейчас не сахар. Снег, который не убирают. Месиво из непонятно чего, от которого ходить по улицам стало совсем невозможно. Это у нас. А представляю, что творится у вас.
Начну с того, что мы впервые сегодня празднуем Рождество. По новому закону. Мы же теперь обязаны быть европейцами. Значит, католическое Рождество теперь общенациональный праздник. Можете поздравлять... кого-нибудь. Кстати, у нас достаточно много католиков. В западных областях.
Ответьте, могли ли украинцы отпраздновать этот неожиданный выходной без какой-нибудь перемоги? Да никогда! Вы помните, что с началом войны, тьфу, АТО, Дед Мороз к нам не приходит? К нам теперь почему-то зачастил святой Николай.
Непонятно правда, он к нам как к убогим приходит, или как к детям. Да ещё он оказывается не один. Вот в селе Доброслав Одесской области в канун Рождества появилось аж 815 Николаев! Причем, не поверите, но Николаи бывают даже женщинами! А те, кто там был и видел этих пришельцев своими глазами, говорят, бывают Николаи младенцы! На колясках ехали...
Хотя, мы не удивляемся. Это село у нас уже давно пользуется славой гоголевской Диканьки. Творится перед Рождеством черт знает, что. В прошлом году там тоже было нашествие этих. Пробный десант, наверное. Всего 600 штук.
Вы, наверное, сейчас усмехаетесь. Таракан рассказывает о какой-то сказке. Или дури из цикла каждый развлекается в силу своих возможностей. Вот нисколько. Откройте книгу национальных рекордов Украины и посмотрите последние рекорды. В Доброславе их аж три зафиксировали. Куча Николаев, 2,5 метровая елка из карандашей и самая большая инсталляция Книги Заповедей!
А вот молодежь мне подкинула одно письмо. Из другой части Украины. Той, где к детям приходит старик Дед Мороз. Комментировать не буду. Редактор все равно комментарий не пропустит. И приводить полностью не буду. Всего одну строчку от ребенка...
"Мама, а Дед Мороз знает, что у нас тут война? Напиши ему, чтобы он к нам не приезжал. Вдруг его тут убьют...".
Разная Украина или не Украина, скажете? Да все мы тут у одного края стоим или на нем балансируем. И край этот никак не линия разграничения, если что.
Вот скажите, учителя чем занимаются в школе? Только не надо приводить пример вашей школы. В нашей школе они чем занимаются? Сеют! И распространяют! Только не ростки знаний и достижения человеческой мысли. А наркотики.
В Львовской области супружеская пара педагогов лишилась после обыска полиции наркотических и психотропных веществ на 250 тысяч гривен! А ассортимент... И тебе амфетамины, и опий ацетилированный, и опий экстракционный. А ещё Субутекс, Тропокамид... Короче, ну их.
Знаю, что вы не все понимаете нашу мову, и редакция не приветствует использование этого языка. Но в этом случае, думаю, можно сделать исключение. Потому, что эти слова от львовского таракана.
"Вчителі? Хм... я бі ще не здивувався якби це були лікарі. Але вчителі!??? Ситуація в країні зовсім погана...".
С другой стороны, у нас на каждом заборе или баннере можно узнать, где ближайшая в «Телеграме» точка входа в Страну Чудес.
А что поганого то? Все закономерно. И где не справляется власть, народ полностью берет инициативу в свои руки. Вот полиция, к примеру. Ну, когда ей заниматься преступниками? Тут Раду надо охранять от зародышевого майдана. Опять же, протесты всякие разгонять. В любой другой стране народ бы взвыл. Преступность одолела.
Но не у нас. Вот в Пятихатках Днепропетровской области как-то странно много дизтоплива расходовалось в автомобилях. Прямо аномальное место какое-то. Ну и решили водители засаду на Барабашку устроить.
Устроили и поймали! Сразу нескольких. На вроде как контрольную закупку приехали с канистрами. Маскировались под обычных людей. Ну так вот, поймать-то поймали Барабашек, а что дальше делать, не знают. Это же Барабашки. Решили пока за ноги подвесить на ближайших березах. Как решили, так и сделали...
И знаете, что из всего описанного самое страшное? Большинство украинцев поддержало такое отношение к представителям потустороннего мира. Мда. А по мне, если не работает правоохранительная система, появляются суды Линча. Этих бы ребят, да на благое дело. На пару дней в Верховную Раду порядок навести...
Народ вообще великая сила. Вы думаете, что у нас экономика в упадок приходит? Трембиту вам. Народ уже не ждет милостей от государства, а сам придумывает новые формы бизнеса! Цэевропа, как-никак.
Вот как вы думаете, какой шоколад дороже? Рошенковский или швейцарский? А пиво какое дороже? Украинское или чешское? Ничего-то вы не понимаете.
Я же не зря про новые формы бизнеса начал. Так вот, шоколад от «Рошена» у нас от сотни гривен стоит. А швейцарский от тридцати. Точно так же и с другими товарами. Не верите? Или пытаетесь раскрыть секрет нашего бизнеса? Не раскроете.
У вас границы закрыты и безвиза нет. А у нас есть. И товары, которые наши заробитчане привозят контрабандой, есть. Даже магазины, в которых эти товары продаются, есть. Продаются, кстати, открыто. Все всё знают. Я специально забежал в один из таких магазинов. Чтобы вы обзавидовались.
Ну, если упомянул шоколад, то просто необходимо вас добить... этим шоколадом окончательно. Украина с начала года увеличила экспорт шоколада в ЕС на 35%! 10 000 тонн! Можно сказать, завалили старушку Европу хорошим продуктом. И заработали на этом аж 23 млн. долларов!
Правда европейские тараканы говорят, что нашего шоколада в глаза не видели. А я им верю. Да и с математикой у меня вроде нормально. Интересно, какого качества должен быть шоколад по 2,3$ за килограмм? Надо будет спросить пани Ольгу Трофимцеву, нашего заместителя министра аграрной политике по вопросам евроинтеграции. Это она озвучила.
Но в этой новости есть один интересный момент. Уверен, что вы о нем даже не подумали. Из чего шоколад делают? Из какао бобов! Следовательно? Нам остается совсем немного для прекращения в нового экономического тигра! Нужно продать страну и купить себе другую в Африке! Поближе к какао. Запануем...
Нам доллары сейчас и правда нужны. Вон решили даже курс гривны на следующий год немного снизить. Запланировали аж 30,1 гривны за зеленый. Кошмар! Знаете, как убедительно аргументировал наш министр Данилюк такой курс? Специально процитирую, чтобы и вы поняли.
"Когда мы планировали бюджет, мы ориентировались на такой курс гривны (30,1 гривны за доллар). Мы считаем, что курс гривны на следующий год является реалистичным, и у нас нет никаких оснований считать, что это неправильный курс".
Вот опять возникает какое-то смутное чувство внутри. Санкции опять России, а проблемы опять у Украины. Говорят, Минтопэнерго на закрытых заседаниях рассматривает вопрос о переводе наших ТЭС с угля на гривны. Врут, наверное. Но что-то захотелось макарон купить побольше... Итальянских.
Помните, совсем недавно мы и вы думали, что уж с чем у нас хорошо, так это с электроэнергией? Столько москали понастроили АЭС и прочих станций, что электричества девать некуда. Главное, работают худо-бедно АЭС эти самые. И ток вроде вырабатывают. И тут...
Замглавы Антимонопольного комитета Мария Нижних выдает: "Импорт электрической энергии мог бы составить существенную конкуренцию отечественным производителям, в частности, тепловой генерации, а также, возможно, в определенной части и атомной генерации". Вот вам фортель.
Оказывается, за границей электричество дешевле. Бабах по АЭС. Только вот непонятно, как может быть дешевле, если там жгут газ? Я со специалистами посоветовался. Оказывается, есть у нас провода за границу и из-за границы. Для того, чтобы в экстренных ситуациях энергосистему сохранить. Что-то сломалось — сосед дал. Или мы дали. И все шоколад кушают.
Как сказал Вышиванок: "Это фиаско братан, хотят и энергетику угробить". При Януковиче пол Европы нашим электричеством пользовалось и самим за глаза хватало, а тут... Наверное, пора закрыть все наши электростанции к мокрице и создать экологически чистую страну.
Представляете перспективы? Экологический туризм! Кстати, вот вам ещё один пример нашего мышления. Идея родилась прямо сейчас.
Вообще-то я сейчас сильно озабочен... московскими аэропортами. Сам там не был, но по сообщениям ваших СМИ, туда ходят поезда-экспрессы. Если это правда, то вы сильно рискуете, и я понимаю, почему мы к вам не летаем.
Вы в курсе, что скоростные электрички вызывают помехи в работе аэронавигационного оборудования аэропорта? Только дизельные поезда можно туда запускать! И не надо смеяться. Я это не сам придумал. У нас специалисты есть. И замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.
Мы же тоже хотели в Борисполь скоростную электричку запустить. Ещё в 2011 году. Даже кредит у китайцев взяли. 372 млн.$. И уже потратили 50 млн! Правда, экспресс не пустили. Вообще деньги куда-то испарились. А китайцы такие китайцы...
Требуют проценты с кредита отдавать. Представляете, 2 млн. ежемесячно! Грабители. Мы, может, ещё возьмем кредит. Тогда все вместе и не отдадим. Как только решим, что строить будем. Мы же не россияне. Мы думаем.
Дизельные поезда — 120 млн.$. Метро — 300 млн.$. Дирижабли? Нельзя. Помехи для интенсивного воздушного движения. Довгань, правда, умную мысль озвучил. Ну его, этот Борисполь. Закрыть проект нафиг, и всё. Подумаешь, 50 млн.
"Ситуация на самом деле критическая. Мое личное мнение — проект нужно закрывать. Такими темпами, как он движется, смысла его продолжать нет".
Кстати о транспорте. Топили мы ваш мост, топили, а вы построили. Не правильно это. Но мы опять нашли вам проблему. Вы в курсе, что к мосту нельзя подъехать на поезде? Нету грунта столько, чтобы подъездные пути оборудовать. Шах и мат российским инженерам. А мы вам землю не продадим...
А потом. Мы же прекрасно знаем, что мосты могут уставать. Я писал про наши киевские мосты. Но, есть у нас мосты, которые плавают. В смысле, понтоны. В Николаеве через Ингул такой перебросили. Давно. И вот мост устал и решил уплыть. Но мы его удержали. Плавает сейчас зигзаг с дыркой. Ходить по нему нельзя и вернуть статус-кво невозможно. Пока.
Соберемся с силами и в отместку вам свой грандиозный проект начнем. По восстановлению николаевского моста. Обзавидуетесь. Но потом... У нас уже года четыре эти магические слова используются: "скоро" и "потом". Мантра такая.
Теперь о слезах. Помните штурм Октябрьского майдаунами Саакашвили? Сколько слез тогда было пролито! От слезоточивого газа. Сколько соплей. И вот наша народная власть приняла решение, что нельзя народные слезы искусственно вызывать. Люди должны плакать по делу. От тарифов там или по поводу гибели очередного атошника.
Всё! На Украине слезоточивый газ использовать не будут! Теперь только резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, служебные собаки и кони, наручники, средства акустического и волнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия и резиновые пули! Главное — водометы! А вот бронемашины должны быть без штатного вооружения. Цэевропа мы!
Но даже не это главное. Главное — забота о простых людях! Теперь, прежде чем стрельнуть в тебя резиновой пулей, полицай предупредит аж два раза. И бить по яй... половым органам теперь дубинками не будут. Даже по животу и голове не будут.
А другой полицейский вызовет скорую помощь! До начала стрельбы или чего-то ещё. Чтобы, значит, сразу в больницу доставляли тру... пострадавших. А водометы ниже 10 градусов вообще применять нельзя. Чтобы народ не простудился случайно. Вот она, власть истинной демократии!
Кстати, вы там Арктику осваиваете вроде. Дарю идею вашему МО. Нужно на вооружение принять эти самые водометы. Представляете! Мороз за 40-50. Водомет лупит струей по противнику. Струя в полете превращается в лед... А при более низких температурах, летом например, когда всего там минус 20, противник, облитый водой, простудится и умрет от пневмонии!
Вы, наверное, пока не поняли, почему я записки так назвал. Да просто всё. Мы начали отлавливать шпионов! Какая же могущественная ваша ФСБ и прочие спецслужбы. Куда не глянь — шпион. Причем внедренный аж с самого рождения.
Вы, уверен, слышали о личном переводчике премьера, который оказался российским шпионом. Ну о Станиславе Ежове. Вот и началась у нас "ежовщина".
Думаете Ежов много знает? Да мокрицу ему. СБУ давно знала о его деятельности и предупредила премьера. Так что...
Встречается, к примеру, Гройсман с Могерини и сразу так на ушко, тут у меня шпион переводит. Поэтому говорить будем всякую ерунду... А Ежов уши развесил и строчит шифровки в Москву.
Вот это операция СБУ! Блеск! Утерли нос москальским спецслужбам. Представляю, как сейчас ваш глава ФСБ волосы на голове себе рвет. Если, конечно, они у него есть. Наверное, теперь агенты начнут срочно маскироваться под украинцев. Откаты брать. Землю под Киевом отжимать и "покупать". Хы... Толи ещё будет. Сезон только начался. Шпионов наловим полную тюрьму!
А закончить хочу грустным признанием. Помните, в прошлых записках я посмеялся над новогодним фильмом "Ирония судьбы...". Сколько раз говорил себе не употреблять названий в записках... Короче, после выхода записок "Иронию..." решили запретить. Буквально через пару дней.
"В новогодний вечер телеканал "Интер" собирается показывать фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". Поскольку в фильме снялась одиозная российская актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, этот фильм подпадает под запрет. И как нам известно, прокатное удостоверение на него до сих пор не отменено".
Вот такая жизнь. Сплошная ирония судьбы. Только пока без пара. Пар – это нынче дорого.
На сегодня я прощаюсь. Российских католиков и протестантов с Рождеством! Остальных с наступлением самой суматошной недели в году. Удачных покупок, веселого настроения и ну их всех к мокрице. Чтобы нам не говорили, а мы все равно будем отмечать один праздник. И с Дедом Морозом. Думаю, что мы ещё в этом году встретимся. В этом году! Счастья вам и вашим семьям!
Начну с того, что мы впервые сегодня празднуем Рождество. По новому закону. Мы же теперь обязаны быть европейцами. Значит, католическое Рождество теперь общенациональный праздник. Можете поздравлять... кого-нибудь. Кстати, у нас достаточно много католиков. В западных областях.
Ответьте, могли ли украинцы отпраздновать этот неожиданный выходной без какой-нибудь перемоги? Да никогда! Вы помните, что с началом войны, тьфу, АТО, Дед Мороз к нам не приходит? К нам теперь почему-то зачастил святой Николай.
Непонятно правда, он к нам как к убогим приходит, или как к детям. Да ещё он оказывается не один. Вот в селе Доброслав Одесской области в канун Рождества появилось аж 815 Николаев! Причем, не поверите, но Николаи бывают даже женщинами! А те, кто там был и видел этих пришельцев своими глазами, говорят, бывают Николаи младенцы! На колясках ехали...
Хотя, мы не удивляемся. Это село у нас уже давно пользуется славой гоголевской Диканьки. Творится перед Рождеством черт знает, что. В прошлом году там тоже было нашествие этих. Пробный десант, наверное. Всего 600 штук.
Вы, наверное, сейчас усмехаетесь. Таракан рассказывает о какой-то сказке. Или дури из цикла каждый развлекается в силу своих возможностей. Вот нисколько. Откройте книгу национальных рекордов Украины и посмотрите последние рекорды. В Доброславе их аж три зафиксировали. Куча Николаев, 2,5 метровая елка из карандашей и самая большая инсталляция Книги Заповедей!
А вот молодежь мне подкинула одно письмо. Из другой части Украины. Той, где к детям приходит старик Дед Мороз. Комментировать не буду. Редактор все равно комментарий не пропустит. И приводить полностью не буду. Всего одну строчку от ребенка...
"Мама, а Дед Мороз знает, что у нас тут война? Напиши ему, чтобы он к нам не приезжал. Вдруг его тут убьют...".
Разная Украина или не Украина, скажете? Да все мы тут у одного края стоим или на нем балансируем. И край этот никак не линия разграничения, если что.
Вот скажите, учителя чем занимаются в школе? Только не надо приводить пример вашей школы. В нашей школе они чем занимаются? Сеют! И распространяют! Только не ростки знаний и достижения человеческой мысли. А наркотики.
В Львовской области супружеская пара педагогов лишилась после обыска полиции наркотических и психотропных веществ на 250 тысяч гривен! А ассортимент... И тебе амфетамины, и опий ацетилированный, и опий экстракционный. А ещё Субутекс, Тропокамид... Короче, ну их.
Знаю, что вы не все понимаете нашу мову, и редакция не приветствует использование этого языка. Но в этом случае, думаю, можно сделать исключение. Потому, что эти слова от львовского таракана.
"Вчителі? Хм... я бі ще не здивувався якби це були лікарі. Але вчителі!??? Ситуація в країні зовсім погана...".
С другой стороны, у нас на каждом заборе или баннере можно узнать, где ближайшая в «Телеграме» точка входа в Страну Чудес.
А что поганого то? Все закономерно. И где не справляется власть, народ полностью берет инициативу в свои руки. Вот полиция, к примеру. Ну, когда ей заниматься преступниками? Тут Раду надо охранять от зародышевого майдана. Опять же, протесты всякие разгонять. В любой другой стране народ бы взвыл. Преступность одолела.
Но не у нас. Вот в Пятихатках Днепропетровской области как-то странно много дизтоплива расходовалось в автомобилях. Прямо аномальное место какое-то. Ну и решили водители засаду на Барабашку устроить.
Устроили и поймали! Сразу нескольких. На вроде как контрольную закупку приехали с канистрами. Маскировались под обычных людей. Ну так вот, поймать-то поймали Барабашек, а что дальше делать, не знают. Это же Барабашки. Решили пока за ноги подвесить на ближайших березах. Как решили, так и сделали...
И знаете, что из всего описанного самое страшное? Большинство украинцев поддержало такое отношение к представителям потустороннего мира. Мда. А по мне, если не работает правоохранительная система, появляются суды Линча. Этих бы ребят, да на благое дело. На пару дней в Верховную Раду порядок навести...
Народ вообще великая сила. Вы думаете, что у нас экономика в упадок приходит? Трембиту вам. Народ уже не ждет милостей от государства, а сам придумывает новые формы бизнеса! Цэевропа, как-никак.
Вот как вы думаете, какой шоколад дороже? Рошенковский или швейцарский? А пиво какое дороже? Украинское или чешское? Ничего-то вы не понимаете.
Я же не зря про новые формы бизнеса начал. Так вот, шоколад от «Рошена» у нас от сотни гривен стоит. А швейцарский от тридцати. Точно так же и с другими товарами. Не верите? Или пытаетесь раскрыть секрет нашего бизнеса? Не раскроете.
У вас границы закрыты и безвиза нет. А у нас есть. И товары, которые наши заробитчане привозят контрабандой, есть. Даже магазины, в которых эти товары продаются, есть. Продаются, кстати, открыто. Все всё знают. Я специально забежал в один из таких магазинов. Чтобы вы обзавидовались.
Ну, если упомянул шоколад, то просто необходимо вас добить... этим шоколадом окончательно. Украина с начала года увеличила экспорт шоколада в ЕС на 35%! 10 000 тонн! Можно сказать, завалили старушку Европу хорошим продуктом. И заработали на этом аж 23 млн. долларов!
Правда европейские тараканы говорят, что нашего шоколада в глаза не видели. А я им верю. Да и с математикой у меня вроде нормально. Интересно, какого качества должен быть шоколад по 2,3$ за килограмм? Надо будет спросить пани Ольгу Трофимцеву, нашего заместителя министра аграрной политике по вопросам евроинтеграции. Это она озвучила.
Но в этой новости есть один интересный момент. Уверен, что вы о нем даже не подумали. Из чего шоколад делают? Из какао бобов! Следовательно? Нам остается совсем немного для прекращения в нового экономического тигра! Нужно продать страну и купить себе другую в Африке! Поближе к какао. Запануем...
Нам доллары сейчас и правда нужны. Вон решили даже курс гривны на следующий год немного снизить. Запланировали аж 30,1 гривны за зеленый. Кошмар! Знаете, как убедительно аргументировал наш министр Данилюк такой курс? Специально процитирую, чтобы и вы поняли.
"Когда мы планировали бюджет, мы ориентировались на такой курс гривны (30,1 гривны за доллар). Мы считаем, что курс гривны на следующий год является реалистичным, и у нас нет никаких оснований считать, что это неправильный курс".
Вот опять возникает какое-то смутное чувство внутри. Санкции опять России, а проблемы опять у Украины. Говорят, Минтопэнерго на закрытых заседаниях рассматривает вопрос о переводе наших ТЭС с угля на гривны. Врут, наверное. Но что-то захотелось макарон купить побольше... Итальянских.
Помните, совсем недавно мы и вы думали, что уж с чем у нас хорошо, так это с электроэнергией? Столько москали понастроили АЭС и прочих станций, что электричества девать некуда. Главное, работают худо-бедно АЭС эти самые. И ток вроде вырабатывают. И тут...
Замглавы Антимонопольного комитета Мария Нижних выдает: "Импорт электрической энергии мог бы составить существенную конкуренцию отечественным производителям, в частности, тепловой генерации, а также, возможно, в определенной части и атомной генерации". Вот вам фортель.
Оказывается, за границей электричество дешевле. Бабах по АЭС. Только вот непонятно, как может быть дешевле, если там жгут газ? Я со специалистами посоветовался. Оказывается, есть у нас провода за границу и из-за границы. Для того, чтобы в экстренных ситуациях энергосистему сохранить. Что-то сломалось — сосед дал. Или мы дали. И все шоколад кушают.
Как сказал Вышиванок: "Это фиаско братан, хотят и энергетику угробить". При Януковиче пол Европы нашим электричеством пользовалось и самим за глаза хватало, а тут... Наверное, пора закрыть все наши электростанции к мокрице и создать экологически чистую страну.
Представляете перспективы? Экологический туризм! Кстати, вот вам ещё один пример нашего мышления. Идея родилась прямо сейчас.
Вообще-то я сейчас сильно озабочен... московскими аэропортами. Сам там не был, но по сообщениям ваших СМИ, туда ходят поезда-экспрессы. Если это правда, то вы сильно рискуете, и я понимаю, почему мы к вам не летаем.
Вы в курсе, что скоростные электрички вызывают помехи в работе аэронавигационного оборудования аэропорта? Только дизельные поезда можно туда запускать! И не надо смеяться. Я это не сам придумал. У нас специалисты есть. И замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.
Мы же тоже хотели в Борисполь скоростную электричку запустить. Ещё в 2011 году. Даже кредит у китайцев взяли. 372 млн.$. И уже потратили 50 млн! Правда, экспресс не пустили. Вообще деньги куда-то испарились. А китайцы такие китайцы...
Требуют проценты с кредита отдавать. Представляете, 2 млн. ежемесячно! Грабители. Мы, может, ещё возьмем кредит. Тогда все вместе и не отдадим. Как только решим, что строить будем. Мы же не россияне. Мы думаем.
Дизельные поезда — 120 млн.$. Метро — 300 млн.$. Дирижабли? Нельзя. Помехи для интенсивного воздушного движения. Довгань, правда, умную мысль озвучил. Ну его, этот Борисполь. Закрыть проект нафиг, и всё. Подумаешь, 50 млн.
"Ситуация на самом деле критическая. Мое личное мнение — проект нужно закрывать. Такими темпами, как он движется, смысла его продолжать нет".
Кстати о транспорте. Топили мы ваш мост, топили, а вы построили. Не правильно это. Но мы опять нашли вам проблему. Вы в курсе, что к мосту нельзя подъехать на поезде? Нету грунта столько, чтобы подъездные пути оборудовать. Шах и мат российским инженерам. А мы вам землю не продадим...
А потом. Мы же прекрасно знаем, что мосты могут уставать. Я писал про наши киевские мосты. Но, есть у нас мосты, которые плавают. В смысле, понтоны. В Николаеве через Ингул такой перебросили. Давно. И вот мост устал и решил уплыть. Но мы его удержали. Плавает сейчас зигзаг с дыркой. Ходить по нему нельзя и вернуть статус-кво невозможно. Пока.
Соберемся с силами и в отместку вам свой грандиозный проект начнем. По восстановлению николаевского моста. Обзавидуетесь. Но потом... У нас уже года четыре эти магические слова используются: "скоро" и "потом". Мантра такая.
Теперь о слезах. Помните штурм Октябрьского майдаунами Саакашвили? Сколько слез тогда было пролито! От слезоточивого газа. Сколько соплей. И вот наша народная власть приняла решение, что нельзя народные слезы искусственно вызывать. Люди должны плакать по делу. От тарифов там или по поводу гибели очередного атошника.
Всё! На Украине слезоточивый газ использовать не будут! Теперь только резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, служебные собаки и кони, наручники, средства акустического и волнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия и резиновые пули! Главное — водометы! А вот бронемашины должны быть без штатного вооружения. Цэевропа мы!
Но даже не это главное. Главное — забота о простых людях! Теперь, прежде чем стрельнуть в тебя резиновой пулей, полицай предупредит аж два раза. И бить по яй... половым органам теперь дубинками не будут. Даже по животу и голове не будут.
А другой полицейский вызовет скорую помощь! До начала стрельбы или чего-то ещё. Чтобы, значит, сразу в больницу доставляли тру... пострадавших. А водометы ниже 10 градусов вообще применять нельзя. Чтобы народ не простудился случайно. Вот она, власть истинной демократии!
Кстати, вы там Арктику осваиваете вроде. Дарю идею вашему МО. Нужно на вооружение принять эти самые водометы. Представляете! Мороз за 40-50. Водомет лупит струей по противнику. Струя в полете превращается в лед... А при более низких температурах, летом например, когда всего там минус 20, противник, облитый водой, простудится и умрет от пневмонии!
Вы, наверное, пока не поняли, почему я записки так назвал. Да просто всё. Мы начали отлавливать шпионов! Какая же могущественная ваша ФСБ и прочие спецслужбы. Куда не глянь — шпион. Причем внедренный аж с самого рождения.
Вы, уверен, слышали о личном переводчике премьера, который оказался российским шпионом. Ну о Станиславе Ежове. Вот и началась у нас "ежовщина".
Думаете Ежов много знает? Да мокрицу ему. СБУ давно знала о его деятельности и предупредила премьера. Так что...
Встречается, к примеру, Гройсман с Могерини и сразу так на ушко, тут у меня шпион переводит. Поэтому говорить будем всякую ерунду... А Ежов уши развесил и строчит шифровки в Москву.
Вот это операция СБУ! Блеск! Утерли нос москальским спецслужбам. Представляю, как сейчас ваш глава ФСБ волосы на голове себе рвет. Если, конечно, они у него есть. Наверное, теперь агенты начнут срочно маскироваться под украинцев. Откаты брать. Землю под Киевом отжимать и "покупать". Хы... Толи ещё будет. Сезон только начался. Шпионов наловим полную тюрьму!
А закончить хочу грустным признанием. Помните, в прошлых записках я посмеялся над новогодним фильмом "Ирония судьбы...". Сколько раз говорил себе не употреблять названий в записках... Короче, после выхода записок "Иронию..." решили запретить. Буквально через пару дней.
"В новогодний вечер телеканал "Интер" собирается показывать фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". Поскольку в фильме снялась одиозная российская актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, этот фильм подпадает под запрет. И как нам известно, прокатное удостоверение на него до сих пор не отменено".
Вот такая жизнь. Сплошная ирония судьбы. Только пока без пара. Пар – это нынче дорого.
На сегодня я прощаюсь. Российских католиков и протестантов с Рождеством! Остальных с наступлением самой суматошной недели в году. Удачных покупок, веселого настроения и ну их всех к мокрице. Чтобы нам не говорили, а мы все равно будем отмечать один праздник. И с Дедом Морозом. Думаю, что мы ещё в этом году встретимся. В этом году! Счастья вам и вашим семьям!
Автор: Таракан Околорадский
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