Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года,

Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач,