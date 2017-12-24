Лавров призвал Брюссель не идти на поводу у стран-русофобов
Министр иностранных дел России рассчитывает, что в Брюсселе перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой, передает РИА Новости.
Российскому руководству известно, что «в политических и, особенно, в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией», отметил он.
Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года,сказал Лавров в интервью кипрской газете «Симерини».
Российскому руководству известно, что «в политических и, особенно, в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией», отметил он.
Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач,заявил глава российского МИД.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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