17:18 24 декабря

Лавров призвал Брюссель не идти на поводу у стран-русофобов

Министр иностранных дел России рассчитывает, что в Брюсселе перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой, передает РИА Новости.



Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года,
сказал Лавров в интервью кипрской газете «Симерини».


Российскому руководству известно, что «в политических и, особенно, в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией», отметил он.

Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач,
заявил глава российского МИД.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. jolly deckhand Сегодня, 11:37
    Нашел,к кому обратиться...
    jolly deckhand
    1. 79807420129 Сегодня, 11:49
      Призыв к гусеницам не есть листву деревьев. yes
      79807420129
      1. Лексус Сегодня, 14:34
        Их без толку призывать к чему-либо. Выжившая из ума старуха (Европа) и её бешеные моськи - все на поводке у дяди сэма. Только пнуть, чтоб катились куда подальше.
        Лексус
    2. kot28.ru Сегодня, 11:51
      Лавров призвал русофобов К ЧЕМУ? no
      Если русофобия-это их основополагающая по отношению к России вне зависимости от государственного строя страны,то О ЧЕМ можно с этими разговаривать? feel
      kot28.ru
      1. Pirogov Сегодня, 12:27
        Цитата: kot28.ru
        Если русофобия-это их основополагающая по отношению к России вне зависимости от государственного строя страны,то О ЧЕМ можно с этими разговаривать?

        Им Россия поперёк горла и компромиссов не будет и не какие они не партнёры ,пора бы уже это понять . А призывы Лаврова ,кроме слабости не чего не показывают ,это моё мнение.
        Pirogov
        1. Удав КАА Сегодня, 13:01
          Цитата: Pirogov
          А призывы Лаврова ,кроме слабости не чего не показывают ,это моё мнение.

          Есть два мнения: мое, и неправильное! (с)
          Позиция Лаврова -- позиция нашей страны: жить в мире и согласии со всеми странами, уважая выбор пути развития и законные интересы каждой из сторон.
          Это как в мультике про кота Леопольда!
          Удав КАА
    3. Каракут Сегодня, 11:54
      Хватит уже оправдываться Лавров и губами шевелить тихо! Пора посылать ..Знаю ты умеешь, чисто на русском.!
      Не бойся выскажи им ВСЕ ГРОМКО, что Россия о них думает!
      Каракут
      1. LSA57 Сегодня, 12:28
        Цитата: Каракут
        Хватит уже оправдываться Лавров и губами шевелить тихо! Пора посылать

        даже на воровских сходняках не посылают. мы вроде считаемся цивилизованной нацией. или вы хотите чтобы в мире поверили, что у нас по улицам гуляют медведи, а наши дипломаты пьют водку из самовара, а потом иду на переговоры? и ещё, посмотрите кому даёт Лавров интервью. Киприотам.
        Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений.

        они вроде не заслужили наш мат выслушивать
        LSA57
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:41
    в Брюсселе перестанут идти на поводу стран-русофобов
    Самое интересное, что в самой Европе это страны, которые дотируются ЕС (Польша, Прибалтика) и которые громче всех орут о продлении санкций. Если у Брюсселя нет сил немного охладить русофобский пыл этих стран, значит ему это выгодно по политическим соображениям.
    rotmistr60
  3. народник Сегодня, 11:49
    Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи

    Никос за нас замолвит словечко. laughing
    Пустая трата времени и болтовня.
    народник
    1. LSA57 Сегодня, 12:42
      Цитата: народник
      Пустая трата времени и болтовня.

      сразу без базара в табло?
      LSA57
  4. Sergey53 Сегодня, 11:52
    Вообще эти страны разыгрывают русофобию не сколько по своему разумению, а больше по желанию потрафить США, главному их бенефициару. И желанию получить новых печенюшек себе от них.
    Sergey53
  5. Чичиков Сегодня, 12:02
    Какое-то странное заявление. Брюссель, как раз и есть, - главным русофобом в политике ЕС! Именно там, принимается к руководству концепция США в отношении России.
    Чичиков
  6. Лелёк Сегодня, 12:05
    Страны-русофобы выполняют соц. заказ за вполне определённые бабки. Не будет этих "дотаций" и русофобы превратятся в русофилов. Другое дело с некоторыми нашими друзьями, которые решили порвать с "русскостью" и постепенно отчалить в сторону противоположного берега (Молдова, Казахстан, Азербайджан ...). Но заигрывание "нашим и вашим" всегда приводит к отрицательному результату. Последним примером служит ситуация с авуарами Казахстана $22 млрд которых заморожены "Бэнк оф Нью-Йорк".
    Лелёк
    1. poquello Сегодня, 12:11
      ну че тут скажешь
      poquello
  7. groks Сегодня, 12:11
    Судя по всему - мужик Лавров хороший. Но толку от МИДа в последнее время никакого. А с учётом странных взбрыков Захаровой, скорее вред.
    Последним настоящим политиком, был наверное Примаков.
    Хотя, с другой стороны, МИД же не сам по себе и при общем направлении верхушки в никуда, что он может сделать.
    groks
    1. Голован Джек Сегодня, 12:40
      Цитата: groks
      ...толку от МИДа в последнее время никакого. А с учётом странных взбрыков Захаровой, скорее вред...

      ... а слесарю - слесарево.
      Это про Вас, если не поняли еще.
      Цитата: groks
      при общем направлении верхушки в никуда

      Мдя... клиника... мои соболезнования request
      Голован Джек
      1. LSA57 Сегодня, 14:35
        Цитата: Голован Джек
        ... а слесарю - слесарево.

        каждый мнит себя стратегом... ну или дипломатом
        LSA57
        1. Голован Джек Сегодня, 14:47
          Цитата: LSA57
          каждый мнит себя стратегом... ну или дипломатом

          Там тяжелый случай... там мания величия, походу. Или преследования laughing
          И далеко не только дипломаты там под раздачу попадают.
          Голован Джек
          1. LSA57 Сегодня, 14:52
            Цитата: Голован Джек
            Там тяжелый случай... там мания величия, походу. Или преследования

            синдром диванного генерала-дипломата широкого профили. одним словом мастер на все руки от скуки. я вот представляю себе как к нему на работу приходит Лавров с Захаровой и начинают его критиковать
            LSA57
  8. инженерный Сегодня, 12:11
    Пройдет и 100 и 300 лет, эти убогие всегда нас будут ненавидеть. Как ненавидели во все времена.
    А.С.Пушкин.
    КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
    О чем шумите вы, народные витии?
    Зачем анафемой грозите вы России?
    Что возмутило вас? волнения Литвы?
    Оставьте: это спор славян между собою,
    Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
    Вопрос, которого не разрешите вы.

    Уже давно между собою
    Враждуют эти племена;
    Не раз клонилась под грозою
    То их, то наша сторона.
    Кто устоит в неравном споре:
    Кичливый лях, иль верный росс?
    Славянские ль ручьи сольются в русском море?
    Оно ль иссякнет? вот вопрос.

    Оставьте нас: вы не читали
    Сии кровавые скрижали;
    Вам непонятна, вам чужда
    Сия семейная вражда;
    Для вас безмолвны Кремль и Прага;
    Бессмысленно прельщает вас
    Борьбы отчаянной отвага —
    И ненавидите вы нас...

    За что ж? ответствуйте: за то ли,
    Что на развалинах пылающей Москвы
    Мы не признали наглой воли
    Того, под кем дрожали вы?
    За то ль, что в бездну повалили
    Мы тяготеющий над царствами кумир
    И нашей кровью искупили
    Европы вольность, честь и мир?..

    Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
    Иль старый богатырь, покойный на постеле,
    Не в силах завинтить свой измаильский штык?
    Иль русского царя уже бессильно слово?
    Иль нам с Европой спорить ново?
    Иль русский от побед отвык?
    Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
    От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
    От потрясенного Кремля
    До стен недвижного Китая,
    Стальной щетиною сверкая,
    Не встанет русская земля?..
    Так высылайте ж к нам, витии,
    Своих озлобленных сынов:
    Есть место им в полях России,
    Среди нечуждых им гробов.
    1831год
    инженерный
  9. pvv113 Сегодня, 12:16
    в Брюсселе перестанут идти на поводу стран-русофобов

    Пчелы против меда
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 12:39
      Тут скорее мухи против навоза... negative
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 13:27
        Думал именно об этом, но решил смягчить ситуацию laughing
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 14:16
          В отношении США уже хватит смягчать формулировки. Называть вещи своими именами и тыкать носом в дерьмо - это правильно. Поправь меня если ошибаюсь. soldier drinks
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 14:23
            Мыслим одинаково. Но модераторы на ВО не всегда понимают правильно wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 14:31
              О да! Имел случаи в этом убедиться. yes
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 14:34
                Вот и я тоже. Хотя и не понял, за что
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 15:44
                  Приветствую честной народ! hi дипломатическая работа , это ещё и монотонное повторение одного и того же , при каждом удобном случае , что не отменяет других действий.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 15:48
                    Доброго дня, Виктор! Честно скажу - поражаюсь выдержке и терпению дипломатов. Как, ежедневно общаясь с полоумными, они остаются в здравом уме hi
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 15:54
                      Владимир , это действительно вызывает уважение , я бы давно одел на голову "партнера" соседний предмет. lol
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 16:00
                        Вот у меня тоже при виде наших "партнеров" возникает мысль об испанском воротнике
                        pvv113
                2. Идущий Сегодня, 16:03
                  Вот у меня тоже при виде наших "партнеров" возникает мысль об испанском воротнике


                  Значит нас в дипломаты не возьмут. laughing
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 16:58
                    Рылом не вышли wassat
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 17:03
                      Думаю не поэтому , войну сразу начнем. lol
                      Идущий
  10. Rusland Сегодня, 12:41
    Под нашего деда Мороза уже копают, говорят что он злой... и хохотун, а также развратник и алкоголик.
    Rusland
  11. askort154 Сегодня, 12:57
    Серёж, приглашай на прямые диалоги с США, Ким Чин Ына . am Успех гарантирован ! yes
    askort154
  12. Altona Сегодня, 13:03
    Цитата: kot28.ru
    Если русофобия-это их основополагающая по отношению к России вне зависимости от государственного строя страны,то О ЧЕМ можно с этими разговаривать?

    --------------------------------
    В принципе, да.Мы для них экзистенциальная угроза, то есть угрожаем их существованию. То есть не только как другая цивилизация, а как цивилизация, удерживающая огромную территорию с большими природными ресурсами. Мы для них большая пицца, которая не хочет садиться в духовку и быть съеденной.
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 14:53
      "то есть угрожаем их существованию"////

      Не территорией или иной цивилизацией, естественно, а единственно ядерным оружием.
      Канада тоже огромная и с ресурсами, но Америку она не пугает. И на канадские ресурсы
      никто не покушается. Будут лежать под вечной мерзлотой еще сотни лет.
      voyaka uh
  13. Masya Masya Сегодня, 13:12
    В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления

    чтобы преодолеть инерцию мышления, надо для начала научиться думать самостоятельно... а за них в фашингтоне думают...
    Masya Masya
    1. Monster_Fat Сегодня, 13:57
      Мне недавно довелось немного пообщаться с руководителями "второго звена" нескольких крупных европейских компаний-они были очень недовольны тем, что не могут зарабатывать на контрактах с Россией из-за санкций, причем их компании реально "дышат на ладан", некоторые так вообще на грани банкротства. На мой вопрос, как же вы терпите такую ситуацию, они просто пожимают плечами, типа-"это от нас не зависит..." На мой вопрос, а если вы разоритесь из-за этого, опять же пожимают плечами и со вздохом отвечают-"ну, что-ж, значит тому и быть, изменить мы ничего не можем...такие правила..." Я опять спрашиваю, -"хорошо, пусть так, но куда же смотрят ваши политики? почему идут на поводу русофобов из Прибалтики, Польши и пр? У них, тут же в глазах появляется "искорка" и они в один голос: "Вы не понимаете! Это европейская солидарность! Эта солидарность - один из основополагающих принципов существования Европейского Союза!" В общем, я понял-там все клинически очень запущено и не стоит ждать улучшения состояния, скорее всего, до самой гибели этого "пациента".
      Monster_Fat
      1. Masya Masya Сегодня, 14:13
        ну так, пусть ложатся рядышком, заворачиваются в саван и подыхают... из солидарности...
        Masya Masya
  14. Esoteric Сегодня, 13:45
    Лавров призвал Брюссель не идти на поводу у стран-русофобов

    Странная позиция. И Брюссель сразу же среагировал? Если какие-то европейские страны проявляют признаки русофобии, то и разбираться надо с этими странами. Не желают нормального общения? Не нужно...Зачем общаться с ними? Есть много других народов просто желающих этого. Обратите свои взоры и усилия в их сторону. Не представляйте Россию, как страну-попрошайку...
    Esoteric
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