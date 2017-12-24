Российские специалисты исследуют новый объект, похожий на ДЭПЛ «Сан-Хуан»
Российские специалисты с помощью необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс» исследуют у берегов Аргентины очередной объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку «Сан-Хуан», передает РИА Новости.
Сообщается также, что «исследовательское судно ВМФ России "Янтарь" отплыло в субботу из Монтевидео в Уругвае и направляется в зону поисков субмарины». Ожидается, что экипаж судна снова приступит к поискам в понедельник.
Ранее сообщалось, что в Монтевидео «Янтарь» находился для пополнения запасов, чтобы затем вновь отправиться в зону поисков «Сан-Хуана».
Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Россия присоединилась к поиску в конце ноября. Комплекс «Пантера плюс» предназначен для определения местонахождения и обследования аварийных и затонувших объектов на глубине до километра. Исследовательское судно «Янтарь» также оборудовано глубоководными аппаратами, позволяющими проводить поиски на глубине до шести километров.
Эсминец "Саранди" обнаружил новый объект, который будет исследован судном "Мальвинские острова", на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат "Пантера плюс",говорится в релизе ВМС Аргентины.
Сообщается также, что «исследовательское судно ВМФ России "Янтарь" отплыло в субботу из Монтевидео в Уругвае и направляется в зону поисков субмарины». Ожидается, что экипаж судна снова приступит к поискам в понедельник.
Ранее сообщалось, что в Монтевидео «Янтарь» находился для пополнения запасов, чтобы затем вновь отправиться в зону поисков «Сан-Хуана».
Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Россия присоединилась к поиску в конце ноября. Комплекс «Пантера плюс» предназначен для определения местонахождения и обследования аварийных и затонувших объектов на глубине до километра. Исследовательское судно «Янтарь» также оборудовано глубоководными аппаратами, позволяющими проводить поиски на глубине до шести километров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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