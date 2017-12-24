17:22 24 декабря

Российские специалисты исследуют новый объект, похожий на ДЭПЛ «Сан-Хуан»

Российские специалисты с помощью необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс» исследуют у берегов Аргентины очередной объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку «Сан-Хуан», передает РИА Новости.



Эсминец "Саранди" обнаружил новый объект, который будет исследован судном "Мальвинские острова", на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат "Пантера плюс",
говорится в релизе ВМС Аргентины.


Сообщается также, что «исследовательское судно ВМФ России "Янтарь" отплыло в субботу из Монтевидео в Уругвае и направляется в зону поисков субмарины». Ожидается, что экипаж судна снова приступит к поискам в понедельник.

Ранее сообщалось, что в Монтевидео «Янтарь» находился для пополнения запасов, чтобы затем вновь отправиться в зону поисков «Сан-Хуана».

Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

Россия присоединилась к поиску в конце ноября. Комплекс «Пантера плюс» предназначен для определения местонахождения и обследования аварийных и затонувших объектов на глубине до километра. Исследовательское судно «Янтарь» также оборудовано глубоководными аппаратами, позволяющими проводить поиски на глубине до шести километров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Джедай Сегодня, 12:45
    Дай Бог найти погибшую субмарину и упокоить моряков согласно традиции. Об установлении причин гибели и речь не веду...
    Джедай
    1. Каракут Сегодня, 13:01
      Думаю наши там закладки устанавливают... А эти парни уже погибли..!
      Каракут
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:48
    Долго ищем.Видать проблемы с последним курсом подлодки.Куда шла и координаты точные отсутствуют.Главное-найти,поднять и отдать последние почести морякам.
    ВЕРЕСК
    1. Голован Джек Сегодня, 12:54
      Цитата: ВЕРЕСК
      поднять

      А ее кто-то собирался, вообще, поднимать?
      Голован Джек
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:59
        вообще, поднимать? Если лежит на доступной глубине-подлодку всегда поднимают. Это до километра.А Суана ещё надо найти.
        ВЕРЕСК
        1. Голован Джек Сегодня, 13:42
          Цитата: ВЕРЕСК
          Если лежит на доступной глубине-подлодку всегда поднимают...

          Разрешите... усомниться?
          Голован Джек
          1. Туз Бубен Сегодня, 14:36
            ой соглашусь..Сколько там до Курска то было ? с пробоиной в правом борту ? Пока свидетелей не осталось...
            Туз Бубен
            1. Голован Джек Сегодня, 14:43
              Цитата: Туз Бубен
              Сколько там до Курска то было ? с пробоиной в правом борту ?

              Не было у Курска пробоины в правом борту.
              Сто раз уже разжевано, в рот положено, проглочено, переварено и... ну, понятно, да?
              И все равно находятся... индивидуумы, я бы сказал negative
              Голован Джек
              1. Туз Бубен Сегодня, 14:50
                ..... В румынном от секек мне,как и друугим приснилось
                Туз Бубен
                1. Туз Бубен Сегодня, 15:04
                  Пипл, коллеги, товарищи господа..даже не знаю как обратиться... то ли я тот самый, толи лыжи не едут...таки была дырка в правом борту у Курска, или ко мне белка от Петра Ляксеича приходила ?
                  Туз Бубен
                  1. Туз Бубен Сегодня, 15:26
                    судя по отсутсвию комментов...дырка была..но никто не хочет это обсуждать...
                    Туз Бубен
                    1. Туз Бубен Сегодня, 15:27
                      Ну что ж...все на выборы...
                      надеюсь, я ничего крамольного не написал ?
                      Туз Бубен
                  2. Голован Джек Сегодня, 15:33
                    Цитата: Туз Бубен
                    таки была дырка в правом борту у Курска, или ко мне белка от Петра Ляксеича приходила ?

                    Дырка - была. Но не сквозная, видите ли.
                    Дырка была в легком корпусе. Была обозвана "технологическим отверстием" (то ли крепили что, когда нос пилили, то ли еще что-то).
                    От торпеды таких "дырок" не бывает.
                    Это если вкратце.
                    Если интересно - поищите по этому же сайту... вот правда, тема 101+ раз обсосано и обглодана уже.
                    ЗЫ: За белку не беспокойтесь. Не было белки. У них любофф с Пятром Ляксеичем... взаимная laughing
                    Голован Джек
                    1. DalaiLama Сегодня, 17:09
                      А какие дырки были в отпиленном носу?
                      DalaiLama
      2. Джедай Сегодня, 13:03
        Роман hi
        Цитата: Голован Джек
        А ее кто-то собирался, вообще, поднимать?

        Сначала нужно найти, а вот тогда и понятно станет кому нужен, а главное - кому не нужен подъём погибшей подлодки.
        Джедай
        1. Голован Джек Сегодня, 13:05
          Цитата: Джедай
          Сначала нужно найти...

          Ну, это-то понятно...
          Просто я нигде и ни разу не слышал о планах подъема этой лодки.
          А операция эта, как я понимаю, сама по себе достаточно... нетривиальная.
          Отсюда, собственно, и вопрос - вдруг я пропустил что?
          Голован Джек
          1. Джедай Сегодня, 13:12
            Цитата: Голован Джек
            Отсюда, собственно, и вопрос - вдруг я пропустил что?

            Подозреваю что все мы что-то в этой истории пропустили (попросту не знаем), так как поиски в обозначенном районе/квадратах безрезультатны. А это может говорить о том, что заведомо ложные данные для поиска имели место быть.
            Джедай
          2. Piramidon Сегодня, 13:37
            Цитата: Голован Джек
            Просто я нигде и ни разу не слышал о планах подъема этой лодки.

            Потому и не слышали, что она еще не найдена. Как можно строить какие то планы, если неизвестно, где она, на какой глубине, в каком состоянии...
            Piramidon
        2. pvv113 Сегодня, 13:34
          Те, кому не нужен, себя сразу проявят и, скорее всего, первыми предложат свою помощь wink
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 14:18
            Цитата: pvv113
            Те, кому не нужен, себя сразу проявят и, скорее всего, первыми предложат свою помощь wink

            Володя, а разве они этого уже не сделали? yes
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 14:25
              То было в начале поисков. А теперь подождем их реакцию, если российские специалисты найдут лодку laughing
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 14:38
                Ого, вот тогда и начнутся выкрутасы со вставлением палок в колёса, давлением на Аргентину и всех подряд - лишь бы правда не оказалась на поверхности. negative Это гадское племя всё сделает для сокрытия своего грязного бельишка.
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 14:49
                  А повертеться им придется
                  pvv113
    2. Удав КАА Сегодня, 13:28
      Цитата: ВЕРЕСК
      проблемы с последним курсом подлодки.Куда шла и координаты точные отсутствуют.
      Вообще-то в штабе ВМС должны остаться документы по переходу: графический план, программа связи, реперные точки на карте...Операторы наверняка вели ее и отмечали место, К, V по подписному времени ТЛГ...Если этого не делали (а такого не может быть!), то тогда о подплаве Аргентины можно забыть -- нет службы, нет организации, нет управления силами в море...
      Цитата: ВЕРЕСК
      Главное-найти,поднять и отдать последние почести морякам.

      Почему-то что найдут ее именно наши, у меня не было сомнений...Ну, еще янки могли бы найти, но видимо не очень были заинтересованы в поисках.
      Насчет поднять -- проблема в "цене вопроса" и итогах подводного обследования корпуса Хуана, лежащего на дне: куда выгнуты листы обшивки: наружу (внутренний взрыв) или вовнутрь (дело рук торпеды, мины или другого внешнего воздействия).
      Отдание почестей погибшим можно провести и в море, без подъема тел из глубины. По международным законам места гибели кораблей/подводных лодок объявляются местами захоронения экипажей и жертв кораблекрушения и считаются братскими могилами...
      Так что, все зависит от итогов работы и решения правительства Аргентины.
      ИМХО.
      Удав КАА
      1. Джедай Сегодня, 14:40
        Цитата: Удав КАА
        Так что, все зависит от итогов работы и решения правительства Аргентины.

        Что совершенно не исключает давления всеми способами на замалчивание истинных причин трагедии со стороны заинтересованных, не так ли?
        Джедай
        1. Spez Сегодня, 15:24
          Кстати, а кому это могло быть выгодно? Лодка, вроде, не первой свежести...
          Spez
          1. Джедай Сегодня, 16:34
            Да, не первой, но и не ведро с болтами. А кому это выгодно? Это будет ясно когда подлодку найдут. wink
            Джедай
  3. demchuk.ig Сегодня, 12:49
    Дай бог,чтоб нашли.Родственники будут знать где их братская могила.Хотя это слабое утешение.
    demchuk.ig
  4. Altona Сегодня, 13:05
    Я думал уже Хуан с ними, с поисками. Оказывается, еще ищут его.
    Altona
  5. iouris Сегодня, 13:35
    Уже есть версия - взрыв аккумуляторных батарей. Кстати, проверьте состояние аккумуляторных батарей в своих смартфонах и автомобилях.
    iouris
    1. ЗВО Сегодня, 15:05
      Цитата: iouris
      Кстати, проверьте состояние аккумуляторных батарей в своих смартфонах и автомобилях.


      Зачем?

      Что бы не взорваться в районе Фолклендских островов?

      Зачем?
      ЗВО
  6. Туз Бубен Сегодня, 14:58
    Ну что молчишь, Голован Джек..? Или по старой , накатанной схеме скажешь что Курск просто утонул ?
    Туз Бубен
    1. DalaiLama Сегодня, 17:12
      Да, вот странно, а МН17 сам по себе просто не мог упасть?
      DalaiLama
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 17:20
    Сайт становится сборищем попрыгунчиков без толковых осмыслений.Лишь-бы ляпнуть что-то.А что-не важно.
    ВЕРЕСК
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