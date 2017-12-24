Яценюка в Женеве взяли "свои"
Задержание в аэропорту Женевы бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заставляет задуматься об отношении Запада к украинскому политику, приводит RT слова политолога Ивана Мезюхо.
Он добавил, что экс-премьер, вероятно, попытается извлечь из данной ситуации максимальную пользу.
Напомним, 23 декабря стало известно о задержании в аэропорту Женевы Яценюка по запросу России. В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте бывшего премьера по статьям «Участие в вооруженной группе» и «Умышленное убийство». В СК РФ заявили, что имеют доказательства участия Яценюке в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах. Сам Яценюк обвинения отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.
По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, вскоре после задержания Яценюк был отпущен.
Можно предположить, что задержание Яценюка в европейском аэропорту – дело рук западных спецслужб или США с целью запугивания бывшего украинского премьер-министра. Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент,сказал Мезюхо.
Он добавил, что экс-премьер, вероятно, попытается извлечь из данной ситуации максимальную пользу.
Конечно, после данного происшествия Яценюк будет рассказывать во всех СМИ, как его якобы боится Россия. То есть он попытается использовать это в свою пользу, будет всячески пиариться. Но, думаю, должного позитивного эффекта попытки его команды не принесут, потому что у Яценюка серьезные электоральные проблемы, проблемы с рейтингом на родине,отметил политолог.
Напомним, 23 декабря стало известно о задержании в аэропорту Женевы Яценюка по запросу России. В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте бывшего премьера по статьям «Участие в вооруженной группе» и «Умышленное убийство». В СК РФ заявили, что имеют доказательства участия Яценюке в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах. Сам Яценюк обвинения отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.
По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, вскоре после задержания Яценюк был отпущен.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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