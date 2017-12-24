17:14 24 декабря

Яценюка в Женеве взяли "свои"

Задержание в аэропорту Женевы бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заставляет задуматься об отношении Запада к украинскому политику, приводит RT слова политолога Ивана Мезюхо.



Можно предположить, что задержание Яценюка в европейском аэропорту – дело рук западных спецслужб или США с целью запугивания бывшего украинского премьер-министра. Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент,
сказал Мезюхо.


Он добавил, что экс-премьер, вероятно, попытается извлечь из данной ситуации максимальную пользу.

Конечно, после данного происшествия Яценюк будет рассказывать во всех СМИ, как его якобы боится Россия. То есть он попытается использовать это в свою пользу, будет всячески пиариться. Но, думаю, должного позитивного эффекта попытки его команды не принесут, потому что у Яценюка серьезные электоральные проблемы, проблемы с рейтингом на родине,
отметил политолог.

Напомним, 23 декабря стало известно о задержании в аэропорту Женевы Яценюка по запросу России. В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте бывшего премьера по статьям «Участие в вооруженной группе» и «Умышленное убийство». В СК РФ заявили, что имеют доказательства участия Яценюке в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах. Сам Яценюк обвинения отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.

По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, вскоре после задержания Яценюк был отпущен.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Каракут Сегодня, 13:15
    Не поделился видать Яйценюх..Вальцману предупреждение!
    Приказ бомбить Донбасс из всех видов оружия падла..!
    Сша ,просто так деньги не платит..
    Каракут
    1. Anarchist Сегодня, 13:22
      Скорее всего, что против Порошенко Компромат собирают... У яценюка своя информация имеется. Слишком уж непредсказуемые киевские власти, чтобы им верить наслово! Запад, все ниточки к своим рукам прибрать хочет...
      Anarchist
      1. jolly deckhand Сегодня, 13:33
        Да кому он нужен,Анархист.Просто внимательнее надо быть,когда рубежи проходишь... laughing
        jolly deckhand
        1. Sergey53 Сегодня, 13:54
          Цитата: jolly deckhand
          Да кому он нужен,Анархист.Просто внимательнее надо быть,когда рубежи проходишь... laughing

          Возможно идёт запугивание лишних участников, и увода их из игры. Европа начала свою игру, или США, руками ЕС.
          Sergey53
          1. Монос Сегодня, 14:06
            Задержание -чисто техническая процедура : проверили списки Интерпола, посмотрели в паспорт - задержали. А вот в освобождении уже может быть политический момент.
            Монос
            1. Тралл Сегодня, 14:47
              Внедрили в Сеню морковку с GPS-трекером и микрофоном. Вот же хитрющие bully
              Тралл
              1. Монос Сегодня, 15:04
                Цитата: Тралл
                Внедрили в Сеню морковку с GPS-трекером и микрофоном. Вот же хитрющие bully

                smile Стесняюсь спросить, куда внедрили? feel
                Монос
                1. Идущий Сегодня, 15:09
                  Цитата: Монос
                  Задержание -чисто техническая процедура : проверили списки Интерпола, посмотрели в паспорт - задержали. А вот в освобождении уже может быть политический момент.


                  Провели с ним разъяснительную работу , если будет дергаться и вести себя не правильно , вот есть повод попасть в Россию. Приветствую Виктор! hi
                  Идущий
                  1. Монос Сегодня, 15:13
                    Добрый день, Виктор! hi
                    Цитата: Идущий
                    вот есть повод попасть в Россию

                    Ну... он и так на коротком поводке.
                    Монос
                    1. Идущий Сегодня, 15:18
                      Видимо пытался посвоевольничать - вот и объяснили.
                      Идущий
        2. 79807420129 Сегодня, 14:58
          Цитата: jolly deckhand
          Да кому он нужен,Анархист

          Идеальный обьект вербовки,был допущен к государственной тайне на одном из высших постов другого государства,имеет недвижимость за рубежом,подозревается в махинациях с бюджетными средствами,прямо сладкая мечта штирлицев,хотя матрасникам его и вербовать не стоит,он давно есть их полностью,блин пишу про Кролика,а на ум наши чинуши приходят.
          79807420129
          1. Идущий Сегодня, 15:10
            Вот вот наших бы потрясти . Приветствую Влад! hi drinks
            Идущий
          2. Orionvit Сегодня, 15:33
            Цитата: 79807420129
            вербовать не стоит,он давно есть их полностью

            По факту, всё правительство украины, находится на службе у США. Они этого даже не скрывают. Зарплату в госдепе может не получают, но зато им дали право безнаказанно грабить страну. Но с ихними аппетитами, "поросёночек" оказался маленький, на всех не хватает.
            Orionvit
            1. Нормаль ок Сегодня, 15:51
              Цитата: Orionvit
              По факту, всё правительство украины, находится на службе у США.

              Украинские олигархи работают только на себя. Они все бывшие коммунисты и комсомольцы, потому хорошо выучили Ленинские уроки о попутчиках. Пока выгода есть будут друзьями с США. В общем ничего личного просто бизнес.
              Нормаль ок
      2. 210окв Сегодня, 13:33
        Александр,добрый день.Я тут думаю что произошел сбой в антирусской системе..Его не должны бы вообще задерживать по запросу нашей страны.Просто Интерпол облажался.
        Цитата: Anarchist
        Скорее всего, что против Порошенко Компромат собирают... У яценюка своя информация имеется. Слишком уж непредсказуемые киевские власти, чтобы им верить наслово! Запад, все ниточки к своим рукам прибрать хочет...
        210окв
    2. To be or not to be Сегодня, 13:28
      Да бросьте вы .сработала система и отпустила ..во свояси..

      Азаров Николай разродился статьей
      https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=18958
      61740454192&id=210998898940493
      Как пела Валентина Толкунова:" Где ты раньше был?"
      To be or not to be
      1. Pirogov Сегодня, 14:07
        Цитата: To be or not to be

        1
        To be or not to be Сегодня, 13:28 ↑
        Да бросьте вы .сработала система и отпустила ..во свояси..

        Азаров Николай разродился статьей
        https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=18958
        61740454192&id=210998898940493
        Как пела Валентина Толкунова:" Где ты раньше был?"

        Коломойскому самому коки дверями прищемили ,это ему расплата за поддержку . Рад что еврея ,евреи если мягко сказать обманули .
        Pirogov
    3. BlombiRus Сегодня, 13:28
      Цитата: Каракут
      Не поделился видать Яйценюх..Вальцману предупреждение!
      Приказ бомбить Донбасс из всех видов оружия падла..!
      Сша ,просто так деньги не платит..

      Теперь Сеня Яйценюх всю жизнь будет бояться. Всех, всегда! Трындец кролику!
      BlombiRus
      1. Смог Сегодня, 13:35
        Троллинг для Сени-
        Заяц жареный по-берлински
        Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
        Основной ингредиент: Мясо / Зайчатина
        Блюдо: Горячие блюда
        Ингредиенты:
        Заяц — 1 Штука
        Сметана — 50 Грамм
        Морковка — 1 Штука
        Зелень — По вкусу
        Специи — По вкусу

        С Новым Годом! Сеня! С Новым годом!
        Смог
        1. Heinrich Ruppert Сегодня, 14:48
          Цитата: Смог
          Троллинг для Сени-Заяц жареный по-берлинскиНазначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Зайчатина Блюдо: Горячие блюдаИнгредиенты:Заяц — 1 ШтукаСметана — 50 ГраммМорковка — 1 ШтукаЗелень — По вкусуСпеции — По вкусуС Новым Годом! Сеня! С Новым годом!

          Константин спасибо за рецепт hi
          Думал что приготовить на Рождество. А ты такой рецепт дал.
          Докладываю, запах обалденный. Вкус бесподобный. .
          Отдельное спасибо от детей.





          Ответить


          Цитировать
          Жалоба







          <!--
          var text_enter_url = "Введите полный URL ссылки";
          var text_enter_size = "Введите размеры флэш ролика (ширина, высота)";
          var text_enter_flash = "Введите ссылку на флэш ролик";
          var text_enter_page = "Введите номер страницы";
          var text_enter_url_name = "Введите описание ссылки";
          var text_enter_tooltip = "Введите подсказку для ссылки";
          var text_enter_page_name = "Введите описание ссылки";
          var text_enter_image = "Введите полный URL изображения";
          var text_enter_email = "Введите e-mail адрес";
          var text_code = "Использование: 
           Здесь Ваш код..
          ";
          var text_quote = "Использование:
          Здесь Ваша Цитата..
          ";
          var text_upload = "Загрузка файлов и изображений на сервер";
          var error_no_url = "Вы должны ввести URL";
          var error_no_title = "Вы должны ввести название";
          var error_no_email = "Вы должны ввести e-mail адрес";
          var prompt_start = "Введите текст для форматирования";
          var img_title = "Введите по какому краю выравнивать картинку (left, center, right)";
          var email_title = "Введите описание ссылки";
          var text_pages = "Страница";
          var image_align = "center";
          var bb_t_emo = "Вставка смайликов";
          var bb_t_col = "Цвет:";
          var text_enter_list = "Введите пункт списка. Для завершения ввода оставьте поле пустым.";
          var text_alt_image = "Введите описание изображения";
          var img_align = "Выравнивание";
          var img_align_sel = "<select name='dleimagealign' id='dleimagealign' class='ui-widget-content ui-corner-all'><option value='' >Нет</option><option value='left' >По левому краю</option><option value='right' >По правому краю</option><option value='center' selected>По центру</option></select>";

          var selField = "comments";
          var fombj = document.getElementById( 'dle-comments-form' );
          -->



















          Отмена
          Добавить комментарий






          Смог
          Heinrich Ruppert
    4. Владыка Ситх Сегодня, 13:29
      Лучше вам видео оставлю, как работает САУ.

      Владыка Ситх
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:14
        Это просто караул. Так с боеприпасами обращаться. Впрочем, вторая часть видео с Сирии, какой-то бармалей выступал на камеру, когда рядом снаряд упал.
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. Вадим237 Сегодня, 15:22
        Непонятно что взорвалось - как будто мина прилетела.
        Вадим237
    5. сибиралт Сегодня, 14:42
      Иск против уголовного дела? belay Забавно, однако! winked
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:18
    По кролю явно плачет ледоруб.
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 13:34
      Вот именно.А не заявления России в "международные инстанции"... yes
      Цитата: Наблюдатель2014
      По кролю явно плачет ледоруб.
      210окв
  3. ul_vitalii Сегодня, 13:18
    Да уж, пошутили, а штанишки то проверили? smile
    ul_vitalii
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:25
    Троллят кролика! Ходи да оглядывайся.
    Горный стрелок
  5. Александр 3 Сегодня, 13:26
    Чё ещё одна бородатая певица?
    Александр 3
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:50
      Обновленный Кролег. Теперь с бородой.
      Анкыпельгыгыргын
  6. pvv113 Сегодня, 13:30
    вскоре после задержания Яценюк был отпущен.

    Скорее всего из-за отвратительного запаха crying
    pvv113
  7. svp67 Сегодня, 13:37
    Обычная процедура у Интерпола - "флажок" поставлен, задерживают. А вот далее, все начинает зависеть от многих факторов. Наши представители "флажок" выставили, а вот "западные партнеры" сделали все, что бы его быстрей отпустили.
    svp67
  8. askort154 Сегодня, 13:55
    Яцинюк обещал Европе построить забор, защищающий её от русского агрессора так, что даже кролик не пролезет. Теперь "кролик" в Европе, тугрики в чемодане, а забор в утиле.
    В итоге, этот кролик всю Украину подсадил на халявную морковку. recourse
    askort154
  9. ROM1077 Сегодня, 14:06
    кролика мы поймаем все равно
    ROM1077
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:11
    Бородатое яичко. Натырил денег, и тусуется красиво. А тут его взяли за вымя.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. 23424636 Сегодня, 14:35
    Яценюк поехал Бене Коломойскому для разруливания тем по нефтянке из-за голосования его партии против бизнеса Коломойского ,и хозяин в матерней форме призвал Кролега на доклад по лояльности ,предупредив ,что не будет гоняться за ним.
    23424636
    1. Нормаль ок Сегодня, 15:45
      Цитата: 23424636
      Яценюк поехал Бене Коломойскому для разруливания тем по нефтянке из-за голосования его партии против бизнеса Коломойского ,и хозяин в матерней форме призвал Кролега на доклад по лояльности ,предупредив ,что не будет гоняться за ним.

      Не владеете информацией. Лондонский суд приказал арестовать все известные активы Бени. Так, что Беня уже не тот кто может указывать.
      Нормаль ок
  12. vinni-puk Сегодня, 15:34
    Фотография головкачленоголового существа.
    vinni-puk
  13. Нормаль ок Сегодня, 15:44
    Блин, на 15 минут задержали. Тут же извинились и отпустили. И из этого раздувается очередной пузырь и делаются "далеко идущие" выводы. Намного хуже, то Россию и тут протролили. Её запросы Интерпол отказался выполнять.
    Нормаль ок
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:03
      Печально, конечно, что на 15мин.(
      Зато,эти 15 мин.,были самыми яркими,в жизни утырка)) "не передаваемые осчучения"(с)
      Интересно,в подгузниках был?))
      Кстати,наличие обильной растительности, на лице,не является признаком мужественности,Кончита тому яркое подтверждение)))
      Сибирский цирюльник
  14. Балу Сегодня, 16:21
    Что значит взяли? и через 10 минут отпустили?! belay
    В статье нет главного-что делал яйценюх в Швейцарии?
    Балу
Картина дня