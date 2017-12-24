Яценюка в Женеве взяли "свои"

Можно предположить, что задержание Яценюка в европейском аэропорту – дело рук западных спецслужб или США с целью запугивания бывшего украинского премьер-министра. Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент,

Конечно, после данного происшествия Яценюк будет рассказывать во всех СМИ, как его якобы боится Россия. То есть он попытается использовать это в свою пользу, будет всячески пиариться. Но, думаю, должного позитивного эффекта попытки его команды не принесут, потому что у Яценюка серьезные электоральные проблемы, проблемы с рейтингом на родине,