17:21 24 декабря

Полонский выдвинут кандидатом в президенты России

Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на выборы президента Российской Федерации, передает РИА Новости сообщение глава предвыборного штаба Максима Шингаркина.

Полонского выпроваживают из Камбоджи, 17 мая 2015 года.

Инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в воскресенье в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек. В ходе собрания группы Сергей Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления. Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех",
рассказал Шингаркин.


Выборы пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженцу – не менее 300 тысяч подписей (причем не более 7,5 тыс. в одном регионе), а представителю партии – не менее 100 тыс. (не более 2,5 тыс. подписей в одном регионе).

Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

Напомним, до кризиса 2008 года предприниматель входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». В 2015 году власти Камбоджи, где Полонский скрывался от правосудия, выдали его российским правоохранительным структурам. Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение у дольщиков «Рублевской ривьеры» и «Кутузовской мили» 2,6 млрд. рублей, однако был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. xetai9977 Сегодня, 13:47
    Герои нашего времени!
    xetai9977
    1. Шура пермский Сегодня, 13:56
      Жесть,бандиты не шифруются и в наглую лезут во власть
      Шура пермский
      1. jolly deckhand Сегодня, 14:03
        laughing laughing laughing Блин,а давайте уж меня сразу-всех устрою-Русский,судим,моряк,боксёр,Вера Правильная,Старая,чем не Президент вам... wink Всем пенсии прибавлю,если денег останется после покупки яхты...
        jolly deckhand
        1. Монос Сегодня, 14:21
          Цитата: jolly deckhand
          Блин,а давайте уж меня сразу-

          Ну, они то хайп ловят. А вам это зачем? Вдруг выберут? smile
          Монос
          1. jolly deckhand Сегодня, 14:26
            Ох ты,итить....А вот об этом и не подумал,Вить,-а вдруг и правда выберут,что делать тогда буду...? laughing laughing laughing hi
            jolly deckhand
            1. Васян1971 Сегодня, 14:34
              Цитата: jolly deckhand
              Ох ты,итить....А вот об этом и не подумал,Вить,-а вдруг и правда выберут,что делать тогда буду...? laughing laughing laughing hi

              Яхту покупать придётся...
              Васян1971
              1. Тралл Сегодня, 14:41
                Ничего не понимаю. Он же виновен в отравление Литвиненко. Какое президентство smile
                Тралл
                1. 210окв Сегодня, 14:52
                  hi Так надо было идти во власть в Великобритании...С лозунгом:"Мы защитим королеву от полония!" wassat Тут и "поленья"могут пригодится..Родственники..
                  Цитата: Тралл
                  Ничего не понимаю. Он же виновен в отравление Литвиненко. Какое президентство smile
                  210окв
              2. jolly deckhand Сегодня, 14:42
                Яхту покупать?Чтоб свалить отсюда?Да с удовольствием... hi
                jolly deckhand
          2. Джедай Сегодня, 14:29
            Витя, приветствую! hi Не припомню точно в каком году это было, где-то в 90-ых, но Станислав Говорухин после выборов сказал: "Россия - ты сдурела!"...
            Джедай
            1. Монос Сегодня, 14:50
              Здравствуй, Макс! hi smile
              Цитата: Джедай
              Станислав Говорухин после выборов сказал: "Россия - ты сдурела!"...

              После выборов эти слова будут неактуальны, а сейчас - в самый раз! yes
              Монос
              1. Джедай Сегодня, 15:13
                Я не сомневался что ты правильно поймёшь почему я именно эти слова вспомнил, друже! good drinks
                Джедай
          3. 79807420129 Сегодня, 14:45
            Предприниматель Полонский выдвинут кандидатом в президенты России

            Господи ну что за цирк то лошади,то порноактрисульки,то гнилые яблоки,то теперь клоун мошенник,только два адеквата Грудинин и Путин,ну дела. what
            79807420129
        2. Джунгар Сегодня, 16:08
          Чо та яхточка у вас скромненькая предполагается....
          Джунгар
      2. фигвам Сегодня, 14:35
        Цитата: Шура пермский
        Предприниматель Полонский выдвинут кандидатом в президенты России

        Просто деньги кончились, а долги остались.
        фигвам
      3. 210окв Сегодня, 14:50
        Однопартийная система играет в "дерьмократию"
        Цитата: Шура пермский
        Жесть,бандиты не шифруются и в наглую лезут во власть
        210окв
    2. Каракут Сегодня, 14:06
      Цитата: xetai9977
      Герои нашего времени!

      Ну не базарный король все же ..!
      Каракут
      1. poquello Сегодня, 14:37
        Цитата: Каракут
        Цитата: xetai9977
        Герои нашего времени!

        Ну не базарный король все же ..!

        нудисты за него наверно будут
        poquello
    3. сибиралт Сегодня, 14:34
      Этот всю Москву заставит каменными фаллосами. laughing Церетели плакль. crying
      сибиралт
      1. poquello Сегодня, 15:22
        чет-то на рекорд гиннеса идём типа, я смотрю пачками выдвигаются, скоро наверно будет -
        фабрика клюшек заявила о выдвижении на пост кандидата в президенты в количестве состава фабрики
        poquello
    4. Не либероид Русский Сегодня, 15:09
      ну если у вас в азербайджане такие герои... удачи вам карабах обратно отобрать
      Не либероид Русский
  2. svp67 Сегодня, 13:54
    Господи, но нынешняя предвыборная компания больше какой то флэш моб или гонку сумасшедших напоминает. Кто это затеял - талантливый человек. Уже ясно имя победителя, до начала выборов. Поздравляю
    svp67
    1. Pirogov Сегодня, 14:16
      Цитата: svp67
      Господи, но нынешняя предвыборная компания больше какой то флэш моб или гонку сумасшедших напоминает. Кто это затеял - талантливый человек. Уже ясно имя победителя, до начала выборов. Поздравляю

      Вы прям как западная пресса во всём руку ВВП видите.
      Pirogov
    2. Rusland Сегодня, 14:27
      Запад ещё подключится, будет мстить за "вмешательство" в свои выборы, электорат уже готов морально и физически.
      Rusland
      1. 79807420129 Сегодня, 15:04
        Цитата: Rusland
        Запад ещё подключится

        А Запад и не отключался,с апреля 1985 года,когда меченого в генсеки выбрали. hi
        79807420129
  3. Воронок Сегодня, 13:55
    Совсем народ с ума посходил- Собчак, теперь Полонский. Следующий кто, Ходорковский или Абрамович?
    Воронок
    1. Александр War Сегодня, 14:05
      Навального выдвинули кандидатом в президенты, несмотря на его судимость https://ria.ru/election2018_news/20171224/1511609
      427.html
      Александр War
      1. Rader Сегодня, 14:49
        Цитата: Воронок
        Совсем народ с ума посходил- Собчак, теперь Полонский. Следующий кто, Ходорковский или Абрамович?

        А Абрамовичу то зачем? Он и так хорошо сидит. Да и не он, понимает, что деньги тишину любят... А остальные кандидаты это либо неудачники, оторванные от кормушки, и люди с определёнными девиациями, либо Путин lol
        Rader
    2. johnik Сегодня, 15:16
      Поклонская....
      johnik
    3. dubovitsckij.viktor Сегодня, 17:20
      Цитата: Воронок
      Совсем народ с ума посходил- Собчак, теперь Полонский. Следующий кто, Ходорковский или Абрамович?

      У нас впереди ещё есть перспектива движения. У господ капиталистов кошек выбирают в мэры. И, всенепременнейше премьеров из голубых. Должен же кто-то защищать интересы этой плесени.
      dubovitsckij.viktor
  4. Sergey53 Сегодня, 13:55
    Хлопец с дубу рухнул. Он надеется на свою узнаваемость в криминальной хронике?
    Sergey53
  5. Monster_Fat Сегодня, 14:00
    О! От, это новость! Я думаю все пострадавшие дольщики, а также сотрудники обанкротившихся строительных компаний и тех компаний, которые из-за него "едва выкрутились" (типа "ЛЭК-Л1") когда он спер деньги с их счетов, будут "очень довольны" таким "кандидатом" в президенты... lol
    Monster_Fat
  6. iouris Сегодня, 14:01
    Голосуем за Полонского: он обещал выселить из Москвы любого, кто не сможет предъявить миллион долларов по первому требованию. Очистим столицу.
    iouris
  7. Александр War Сегодня, 14:01
    Понятно ,почему и чубайся не посадят в связи с истечением срока давности.его преступлений!У меня сейчас два кандидата -Путин и Грудинин!
    Александр War
    1. Громобой Сегодня, 14:09
      Цитата: Александр War
      У меня сейчас два кандидата -Путин и Грудинин!

      Да хоть 3,а победит всё равно Чубайс,такая вот загогулина. bully
      Громобой
      1. Александр War Сегодня, 14:16
        чубайс во все времена на распиле Гос компаний
        Александр War
  8. HMR333 Сегодня, 14:05
    тупой пиар и суть в том когда их не допустят или ясно пролетят что б был повод кричать мол это подстава!
    HMR333
  9. Каракут Сегодня, 14:09
    Израиль Гусинского выдвинут...
    хе хе
    Каракут
  10. q75agent Сегодня, 14:10
    Цитата: Александр War
    У меня сейчас два кандидата -Путин и Грудинин!

    у меня только Грудинин bully
    q75agent
    1. Rusland Сегодня, 14:19
      Грудинина для начала руководителем Минсельхоза.
      Rusland
      1. Александр War Сегодня, 14:24
        Путину надо было Грудинина назначить Министром сельского хозяйства а потом и премьер -министром !
        Александр War
        1. rotor Сегодня, 14:39
          А почему не министром строительства?
          rotor
      2. сибиралт Сегодня, 14:55
        Если клубнику для Кремля выращивает ЗАО "совхоз им. Ленина", то Грудинин заслужил должность президента, однозначно! lol Шоколадного "короля" мы уже знаем. А нужен ли нам клубничный? belay
        сибиралт
        1. Александр War Сегодня, 15:39
          Нужен еще один ельцин центр и там что-бы транслировали каждые сутки https://topwar.ru/130705-filmy-byvayut-raznye.htm
          l
          Александр War
    2. Александр War Сегодня, 14:20
      Надо с начало будет программы посмотреть!Путин выдвигается как самовыдвиженец , laughing достала походу его партия
      Александр War
    3. rotor Сегодня, 14:26
      Грудинин такой же девелопер, как и Полонский.
      rotor
      1. Александр War Сегодня, 14:49
        laughing Гловой об стену не бились сегодня? laughing
        Александр War
    4. АКС Сегодня, 15:03
      как мало нужно, что бы человека обмануть и он отдал свой голос за капиталиста который лезет во власть ( или его кто то проталкивает)! Достаточно человеку сказать: совхоз, Ленин,и КПРФ! Только наивные граждане которые отдадут за него голос не подозревают что управлять страной это не колхозом рядом с мегаполисом! На сотни миллионов долларов от аренды земли у МКАДА конфетку сделать из деревни на 5000 жителей может любой и использовать её как рекламу привлекая наивных граждан.
      кто такой Грудинин:бывший единоросс, владелец блокирующего пакета акций совхоза, , бизнес у него попер когда он обманом отнял землю у дольщиков, даже уголовное дело было которое кто то развалил. ( уголовное дело № 84128 от 21 июня 2006 г. по ч.1 ст. 327 УК РФ (Подделка удостоверения или иного официального документа)
      кстати земля совхоза расположена около Москвы, и считать гениальным бизнсменом человека имеющий рядом такой рынок сбыта смешно. Открою секрет: в Москве и около неризиновой таких как он пруд пруди! И не все просто и с ягодкой которую выращивают в его колхозе!
      а правда что он имеет :автомобильный бизнес ООО «ТТ Дивелопмент» и ООО «ТАС-МОТОРС», торгово-технический центр на Рублевском шоссе, компании, аффилированные с участниками ООО «ТТ Девелопмент» - в Курске, Воронеже, Каспии, Орле. Кроме того, головная компания «Крокус Груп» - ЗАО «Крокус Интернешенл» соучредителями ЗАО «Каширский МОЛЛ». Сын Грудинина – замначальника отдела аренды ЗАО «Каширский МОЛЛ», торгово-развлекательного центра «Вегас», автомобильная компания ООО «ТАС-Моторс» тоже принадлежит приемнику. жена Грудинина Ирина тоже владеет своим бизнесом, за ней числится салон красоты «ТАИР».[/b]
      Грудинин это обыкновенный капиталист как и прочие деятели партии КПРФ!
      Его предвыборная программа это трёт и болтавня рассчитанная на людей ностальгирующих по СССР и мечтающих о халаве!!! Вряд ли Грудинин сам у себя изымет сверхдоходы от продажи земель под застройку и от аренды в построенных на этой земле торговых центрах, и передаст в бюджет и раздаст людям, как он это предлагает!!
      и еще: вои награды Грудинина       [b]Награждён медалью «В память 850-летия г. Москвы», благодарностью Президента Российской Федерации, почётной грамотой Государственной Думы, почётной грамотой Центрального комитета профсоюзов работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, медалью ордена Ивана Калиты, благодарностью Министерства сельского хозяйства, нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского», нагрудным знаком АССАГРОС «За вклад в развитие АПК», наградами Московской области: знаком «Лауреат премии Администрации Ленинского района», медалью Знаком отличия «За заслуги перед Московской областью», Знаком отличия «За заслуги в сфере законодательства Московской области», медалью «За безупречную службу», знаком отличия «За заслуги перед Ленинским районом», Медалью Московской области — знаком отличия «За полезное», знаком губернатора Московской области «Благодарю», знаком Московской областной Думы «За труды и усердие», знаком «Почётная грамота Московской областной Дума», почётным знаком Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства», знаком «За верность Подмосковью».
      Лауреат Высшей общественной награды в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России» (2006) и нагрудного знака АССАГРОС «За вклад в развитие АПК» (2013).
      Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» (2001 год).

      и Вы ему верите? что он не оценен властью или он оппозиционер?
      придется мне идти за Путина голосовать, что бы такие к власти не пришли! как хорошо что таких как я в стране большинство! и как хорошо что капиталисты проникли в КПРФ!!! они там всех купят. ибо для капиталиста главное деньги, и выяснилось что и для коммунистов они тоже главное!
      АКС
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:45
        Цитата: АКС
        капиталисты проникли в КПРФ!!!

        Если бы только барыги... Достаточно вспомнить подохшего этой весной в укропии ушлёпка, чья овца-"вдовушка" вовсю примеряет на себя ореол гонимой мученицы,ага. am Да,покрытая мхом и плесенью тусовка вовсю эксплуатирует историческое наследие КПСС.
        Paranoid50
  11. Rusland Сегодня, 14:17
    Какое позорище, ни стыда, ни совести и таких полно идущих на пролом.
    Rusland
  12. 16112014nk Сегодня, 14:17
    ...однако был освобождён от наказания...
    Украл 2,6 млрд. Освобождён. Кандидат в "гаранта".
    Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!
    Это же он сказал на одном из своих приёмов: "У кого не миллиарда, пусть идут в ж..у"!
    Теперь у Полонского миллиарда нет? Пошёл он в ж..у !
    16112014nk
  13. samarin1969 Сегодня, 14:20
    Ощущение, что страна возрождает худшие явления 90-х...
    samarin1969
    1. Greenwood Сегодня, 14:45
      Ага... Люди из 90-х никуда не делись и лезут во власть.
      Greenwood
  14. Rusland Сегодня, 14:22
    Давайте уж под шумок и Березовского(царство ему небесное).
    Rusland
  15. vissarion Сегодня, 14:26
    Мало того, что на наших депутатов и сенаторов без слез не взглянешь и по ним давно плачет Магадан. то теперь уголовника еще и в президенты. Тогда все министры будут из воров законе, а уголовники править страной. Будет хуже чем в Камбодже при Пол Поте. В конце концов, не совсем спятивший у нас народ.
    vissarion
  16. Горный стрелок Сегодня, 14:26
    Это какое то безумие! Тезис о том, что любая кухарка может управлять государством, граждане приняли всерьёз? Или всерьёз решили, что должность президента - это такая бездонная халява?
    Горный стрелок
  17. мордвин 3 Сегодня, 14:26
    А, это тот самый тип, который послал в задний проход всех, у кого нет миллиарда.... И кто же его выдвинул, болезного? Пусть сами в опу идут.
    мордвин 3
    1. Александр War Сегодня, 14:39
      И кто же его выдвинул, болезного?Инициативная группа из 520 человек -мошенников как и он сам!
      Александр War
  18. ASG7 Сегодня, 14:38
    У Мадонны шансов больше, которая обещала всем,,,
    ASG7
  19. voyaka uh Сегодня, 14:38
    Такой русский Трамп! smile
    voyaka uh
    1. Александр War Сегодня, 14:42
      laughing Вы сейчас обвинили Трампа !Что он будучи миллиардером был мошенник!+100 smile
      Александр War
      1. voyaka uh Сегодня, 14:45
        Он тоже занимался строительством. А в этой отрасли
        сплошные займы-перезаймы, сомнительные чеки, расписки и аферы.
        По всему миру.
        voyaka uh
        1. Идущий Сегодня, 15:17
          Строительство - самый удобный бизнес для отмывания денег , им и пользуются мафии всего мира.
          Идущий
          1. voyaka uh Сегодня, 15:25
            В Израиле сейчас пытаются отменить в строительной отрасли
            наличный расчет. Только через банковские платежи. Нельзя
            будет получить от поставщика, или клиента наличные и положить
            на счет.
            voyaka uh
            1. Идущий Сегодня, 15:29
              Способ очень простой , через банки официально вкладывается 100 дол. , в черную ещё 50 дол., продается за 160 дол. , после уплаты налогов - деньги чистые.
              Идущий
              1. voyaka uh Сегодня, 15:34
                Фишка тут в том, что если у подрядчика вообще в процессе
                внезапной проверки обнаружат наличные деньги, и он не
                докажет, что они сняты с его банковского счета, то его
                сразу признают нарушителем. (Нал вне закона). Без поиска, тех кто ему их дал.
                voyaka uh
                1. Идущий Сегодня, 15:38
                  А нал у предприятия и не находится , нал хранится у "клиента" и оплачивается "клиентом" на потребности при строительстве , который хочет отмыть грязные деньги.
                  Идущий
                  1. voyaka uh Сегодня, 15:47
                    Я не буду спорить со специалистом, но как показывает
                    практика в других областях, запрет нала и провод всех денежных
                    средств в проекте через один прозрачный банк-посредник, сокращает коррупцию и откаты.
                    voyaka uh
                    1. Идущий Сегодня, 15:50
                      То что это действенная мера никто не спорит , просто в другом бизнесе практически не возможно использовать нал..
                      Идущий
  20. Павел Колтунов Сегодня, 14:40
    Одной предложил в президенты. Грю, Маня ты никому не отказываешь, добрая, симпатичная, толковая, мужиков любишь. Здоровьем бог не обидел. Давай... Главное на трассу выйди, а там до Владивостока и обратно ... с лихвой соберешь 300 тыс подписей... Успеешь, ежели без перерыва на обед и на сон. За одно и со страной познакомишься. Чаяния народа узнаешь... Обещала подумать...
    Павел Колтунов
  21. tv70 Сегодня, 14:55
    Чем дальше в лес - тем больше дров! По мере углубления в лесной массив, вероятность встречи с древесиной возрастает в разы!
    tv70
  22. Василенко Владимир Сегодня, 15:05
    цирк шапито
    лошадка насральный и полонский
    Василенко Владимир
    1. Greenwood Сегодня, 15:46
      Про солнце нации Путина забыли.
      Greenwood
      1. Василенко Владимир Сегодня, 16:51
        глупость сморозили, не находите?
        Василенко Владимир
  23. Алексей Соболев Сегодня, 15:15
    Судимость погашена? Нет. Приговор отменен? Нет. Ну раз нет, то 20 лет отдыхает от мыслей стать Президентом... За компанию с Навальным. Это по закону. Говорить в общем-то не о чем - его не зарегистрируют в качестве кандидата и значит это все не более чем пиар-акция. Говорить в общем-то не о чем...
    Алексей Соболев
    1. Вадим237 Сегодня, 15:31
      Его документы, на президенство, надо в дурдом перенаправить - там точно зарегистрируют, а в придачу, всю инициативную группу, в количестве 520 человек, что его выдвигает - там то уж точно всем "задвинут" несколько кубиков в одно место.
      Вадим237
  24. xant Сегодня, 15:24
    у жидов нет возможности помешать Путину поэтому хотят превратить выборы в шоу тем самым подорвать их легитимность ну а там по известному сценарию , скорей бы в аргентину уехали все -они там себе новый израиль строят ....
    xant
  25. коноправ Сегодня, 15:48
    Черчили, черчили и никакого рузвельтата......выборы, выборы...... у нас марионеточная монархия - один президент назначает другого, потом меняются ролями.
    коноправ
  26. vinni-puk Сегодня, 15:53
    Ну а чем он не кандидат? Или даже президент?
    vinni-puk
  27. zyzx Сегодня, 15:57
    Понять и расстрелять.
    zyzx
  28. Esoteric Сегодня, 16:04
    Какой хитрый ход. Давайте выдвинем сто кандидатов, из которых все знают только Путина... laughing Кто же такой хороший наберёт большинство?
    Esoteric
  29. Джунгар Сегодня, 16:07
    Что Полонский... что Собчак....
    Джунгар
  30. Теренин Сегодня, 16:25
    В последнем абзаце опечатка, слово "богатейших" читать, как "омерзейших" людей...
    Теренин
  31. senima56 Сегодня, 16:59
    Ага, а премьером к нему Мавроди С. Свосем "съехали"?! У нас все-таки выборы Президента России, а не балаган!
    senima56
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