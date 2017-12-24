Полонский выдвинут кандидатом в президенты России

Инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в воскресенье в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек. В ходе собрания группы Сергей Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления. Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех",

Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на выборы президента Российской Федерации, передает РИА Новости сообщение глава предвыборного штаба Максима Шингаркина.рассказал Шингаркин.Выборы пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.Для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженцу – не менее 300 тысяч подписей (причем не более 7,5 тыс. в одном регионе), а представителю партии – не менее 100 тыс. (не более 2,5 тыс. подписей в одном регионе).Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.Напомним, до кризиса 2008 года предприниматель входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». В 2015 году власти Камбоджи, где Полонский скрывался от правосудия, выдали его российским правоохранительным структурам. Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение у дольщиков «Рублевской ривьеры» и «Кутузовской мили» 2,6 млрд. рублей, однако был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.