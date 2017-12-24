17:14 24 декабря

Кедми: Американцы «дали заднюю» в вопросе России

На днях президент США Дональд Трамп подписал новую Стратегию национальной безопасности страны. Согласно ней, Россия и Китай являются не врагами, а лишь геополитическими противниками США, хотя еще несколько месяцев назад американцы ставили нашу страну в один ряд с КНДР, Ираном и даже ИГИЛ.

Трамп убежден, что Китай и Россия взяли курс на изменение мирового порядка, в котором главная роль отведена Америке. При этом, глава Белого дома считает, что способен договориться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. К слову, с первым он уже провел несколько встреч, а вот посетить Москву ему пока мешает внутриполитическая обстановка в США. Американский истеблишмент выступает против налаживания отношений с Россией.

Израильский эксперт Яков Кедми уверен, что за словами о переговорах с РФ кроется попытка решить иранскую проблему. То же касается и Китая, который имеет возможности надавить на КНДР.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. KOLAaps Сегодня, 15:47
    Чё-то я не догоняю... Была старая ВОЕННАЯ доктрина США? .... Господа выпускники Академии Генштаба.... Ну простите, троечника, (писял и курил во-время лекций)..... Военная доктрина?! ..... " Я всегда говорила! Джонни! Пока ты играл в покер - в мире что-то произошло!" (с)..... А мы-то не знали.....
    KOLAaps
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