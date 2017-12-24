Кедми: Американцы «дали заднюю» в вопросе России

На днях президент США Дональд Трамп подписал новую Стратегию национальной безопасности страны. Согласно ней, Россия и Китай являются не врагами, а лишь геополитическими противниками США, хотя еще несколько месяцев назад американцы ставили нашу страну в один ряд с КНДР, Ираном и даже ИГИЛ.



Трамп убежден, что Китай и Россия взяли курс на изменение мирового порядка, в котором главная роль отведена Америке. При этом, глава Белого дома считает, что способен договориться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. К слову, с первым он уже провел несколько встреч, а вот посетить Москву ему пока мешает внутриполитическая обстановка в США. Американский истеблишмент выступает против налаживания отношений с Россией.



Израильский эксперт Яков Кедми уверен, что за словами о переговорах с РФ кроется попытка решить иранскую проблему. То же касается и Китая, который имеет возможности надавить на КНДР.











