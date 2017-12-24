Как модернизируют бомбардировщик Ту-160М2

Ракетоносец Ту-160 является флагманом всей российский авиации. Сверхзвуковой самолет, равного которому нет в мире, обладает огромным модернизационным потенциалом.



Обновленный Ту-160М2, производство которого налажено в Казани, превзойдет предшественника по ряду показателей. Новые силовые установки, современная авионика, совершенный прицельно-навигационный комплекс, а также новая линейка вооружений сделают и без того грозную машину еще более опасной.



Как считают эксперты, боевая эффективность самолета должна вырасти в 2,5 раза. Планируется, что новая модификация самолета получит специально разработанную крылатую ракету большой дальности.





Помимо флагмана, модернизацию проходят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и дальние сверхзвуковые Ту-22М3. Все эти машины прошли боевое крещение в Сирии.









