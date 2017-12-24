17:19 24 декабря

Как модернизируют бомбардировщик Ту-160М2

Ракетоносец Ту-160 является флагманом всей российский авиации. Сверхзвуковой самолет, равного которому нет в мире, обладает огромным модернизационным потенциалом.

Обновленный Ту-160М2, производство которого налажено в Казани, превзойдет предшественника по ряду показателей. Новые силовые установки, современная авионика, совершенный прицельно-навигационный комплекс, а также новая линейка вооружений сделают и без того грозную машину еще более опасной.

Как считают эксперты, боевая эффективность самолета должна вырасти в 2,5 раза. Планируется, что новая модификация самолета получит специально разработанную крылатую ракету большой дальности.


Помимо флагмана, модернизацию проходят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и дальние сверхзвуковые Ту-22М3. Все эти машины прошли боевое крещение в Сирии.



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Комментарии 3

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  1. Дедкастарый Сегодня, 15:28
    и вовсе они не "устарели",как "упоротые" судят... до входа в зону действия чужих ПВО,Лебеди,сделают своё Белое Дело... yes
    Дедкастарый
  2. TPAKTOP Сегодня, 16:17
    Только и остаётся модернизировать советское наследие! Т.к похерили научные институты наукоемкое производство. Завидую Китаю скоро он будет монстр в технологиях !
    TPAKTOP
  3. MOSKVITYANIN Сегодня, 16:27
    Три батальона ВП, два на ВВБ и один в ПМТО?И почему БДК "Иван Грен" отправлен на КСФ, по мойму на на ТОФ и КЧФ он нужнее....
    MOSKVITYANIN
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