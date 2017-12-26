19:27 26 декабря

Лёгкие крейсера типа "Светлана"

В этом цикле статей мы попробуем оценить проект отечественных легких крейсеров типа «Светлана», сопоставив его с аналогичными кораблями ведущих флотов мира, а также разберемся с тем, насколько была обоснована послевоенная достройка кораблей этого типа.

История проектирования и строительства первых отечественных турбинных легких крейсеров весьма подробно описана в литературе, и мы не будем повторяться. Но если кто-то пожелает по-быстрому освежить память, то, возможно, наилучший способ – перечитать главы из книги «Гвардейские крейсера Сталина» Александра Чернышева, которые уже выкладывались на «Топваре» отдельными статьями.


Легкий крейсер "Профинтерн", он же "Красный Крым", в девичестве "Светлана"



Мы же рассмотрим создание легких крейсеров типа «Светлана» немного под другим углом и попытаемся разобраться, для чего вообще создавались эти крейсера и для чего строили корабли этого класса в других странах. Сделав это, мы сможем оценить, насколько преуспели инженеры-кораблестроители в своих замыслах.

К сожалению, источники содержат много противоречивой информации о «Светланах». Мы не будем пытаться расставить все точки над «i», но все же рассмотрим основные «странности» в части тактико-технических характеристик крейсеров, потому что без этого сравнение с иностранными кораблями не может быть корректным.

Следует отметить, что аналогом «Светланы» в других флотах нужно считать не любые легкие крейсера, а только те, которые несли бронепояс. Это было принципиальным отличием от бронепалубных легких крейсеров. Как показал опыт Русско-японской войны (и не только он), одна лишь броневая палуба со скосами не дает кораблю нужной степени защищенности. Безусловно, броневая палуба полезна уже хотя бы тем, что защищает машины и котлы крейсера от осколков и иных воздействий разрывающихся в корпусе снарядов. Но она совершенно не препятствует поступлению воды внутрь корабля, когда последний получает повреждения в районе ватерлинии. Разработчики «карапасной» бронепалубы предполагали, что, раз уж ее скосы будут крепиться к корпусу ниже уровня моря, то снаряд, попавший в ватерлинию или даже чуть ниже взорвется на броне. И, хотя борт и будет продырявлен, но серьезных затоплений все-таки не будет.

Но это было ошибочной точкой зрения. Как показала практика, в этом случае броня от сильного удара и сотрясения отходила от креплений, или же «сдавало» крепление бронелистов у борта. Во всяком случае, бронепалубные крейсера получали едва ли не столь же обширные затопления, как если бы у корабля и вовсе не было брони. Достаточно вспомнить крейсер «Варяг». Он получил четыре попадания по ватерлинии в левый борт.



В результате крейсер приобрел столь «шикарный» крен, что ни о каком продолжении боя уже не могло идти речи.



Кстати сказать, приведенное выше фото настоятельно рекомендуется к просмотру всем, кто упрекает командира «Варяга» В.Ф. Руднева в том, что он не пошел на прорыв повторно.

Крейсера, чьи борта бронированы, не имеют подобных проблем. Они не получают сколько-то серьезных затоплений, кренов и не теряют скорости при получении попаданий у ватерлинии, разве только их поразили тяжелые снаряды, которым броня крейсеров противостоять не в силах. Таким образом бронепояс дает легкому крейсеру принципиальное преимущество перед своим бронепалубным «собратом», которое настолько весомо, что заставляет задуматься о выделении «броненосных» легких крейсеров в отдельный класс кораблей.

Российские «Светланы» получили бронированный борт. Кроме Российской империи, «броненосные» легкие крейсера строили только Англия, Германия и Австро-Венгрия. Удивительно, что каждая из четырех стран имела свою собственную концепцию легких крейсеров, и эти концепции ни в одном случае полностью не совпадали.

Отечественный МГШ для легких крейсеров ставил следующие задачи:
1. Разведка.
2. Дозорная и сторожевая служба.
3. Действия против миноносцев; поддержка своих миноносцев, участие в развитии успеха.
4. Одиночный бой с однотипными неприятельскими крейсерами.
5. Постановка минных заграждений в неприятельских водах.

Первоочередной задачей российского крейсера была служба при эскадре, защита ее от вражеских миноносцев и вывод своих миноносцев в атаку, но это не означает, что корабли этого типа совершенно не должны были действовать на коммуникациях. Они не были крейсерами в классическом понимании этого слова, потому что не предназначались для рейдерства в океанах и удаленных морских районах. Но при этом предполагалось, что корабли типа «Светлана» будут участвовать в активных минных постановках и прерывать вражеское судоходство совместно с эсминцами, т.е. действовать против вражеских коммуникаций в пределах Балтийского (а для черноморской серии, соответственно, Черного) моря. Крейсера типа «Светлана» не задумывались как «крейсеры-киллеры», но предполагалось, что в бою «один на один» отечественный крейсер все же должен иметь преимущество или, как минимум, не уступать неприятельским кораблям того же класса.

Весьма близка к российской концепции была австро-венгерская. Можно сказать, что она во всем повторяла отечественное понимание легкого крейсера за одним исключением – австро-венгры считали, что «танки с танками не воюют» и числили в противниках для своих крейсеров исключительно миноносцы. Ну а если вдруг все же встретятся вражеские крейсера, то следовало уходить под защиту тяжелых кораблей. При этом бронепояс как раз и должен был гарантировать, что случайный снаряд не собьет «австрийцу» скорости в отступлении.

Германия. Отличительная особенность ее концепции заключалась в том, что из всех стран только она одна предусматривала для своих легких крейсеров уничтожение вражеской торговли на океанских коммуникациях. Немцы хотели получить универсальный крейсер, способный и нести службу при эскадре, и лидировать миноносцы, и действовать в океане, а при необходимости – сражаться с британскими кораблями своего класса.

В отличие от немцев, англичане предпочли специализацию универсализму, но здесь необходимы некоторые пояснения. После русско-японской войны британцы посчитали, что, помимо полноценных броненосных крейсеров им понадобятся только крейсера-скауты, предназначенные для лидирования эскадренных миноносцев и разведки. Никаких иных задач (действий на коммуникации или боев с вражескими крейсерами) скаутам не ставилось.

Однако знаменитый Джон Арбетнот Фишер в бытность первым морским лордом счел, что малые крейсера совершенно отжили свое. Британский адмирал предполагал, что легкий крейсер – слишком неустойчивая артиллерийская платформа и что с задачами разведки справятся большие миноносцы, которым, в силу их размеров, лидеры будут не нужны. Что же до боя с вражескими крейсерами, то, по мнению Дж. Фишера это была задача для линейных крейсеров.

Но эта идея Фишера не увенчалась успехом. Попытка построить большой миноносец (им стал знаменитый «Свифт») привела к созданию корабля водоизмещением свыше 2000 т, который, тем не менее, по своим возможностям, за исключением скорости, во всем уступал крейсерам-скаутам. Да и со скоростью все было совсем неоднозначно, потому что, хотя корабль и развил 35 узлов, но расход топлива при этом был фантастическим. Таким образом, создание корабля, совмещающего функционал эсминца и крейсера потерпело фиаско, и британский флот вернулся к строительству скаутов, причем их задачи оставались прежними.

Но впоследствии англичане обратили внимание на опасность, проистекающую для их океанских транспортных путей от все более многочисленных германских легких крейсеров. Броненосные крейсера не могли им эффективно противодействовать, потому что были относительно тихоходны, линейные – потому что оказались весьма дороги и не могли строится настолько же массово, как раньше броненосные крейсера, а скауты – потому что были для этого слишком слабы.

Выход был найден в создании «защитников торговли» — легких крейсеров типа «town» (город), которые обладали достаточной мореходностью и огневой мощью для противодействия германским крейсерам в океане. В то же время, англичане не забросили строительство крейсеров-скаутов, которые, в конце концов, получили бронепояс и достаточно мощную артиллерию, сопоставимую с таковой у «городов». Можно говорить о том, что две линии английского крейсеростроения, «города» и скауты, в конце концов слились в единый тип быстроходного, бронированного и хорошо вооруженного легкого крейсера.

Российские «Светланы» были заложены в 1913 году. Для сравнения с ними мы возьмем следующие легкие крейсера:

1. «Кенигсберг», Германия. Лучшие кайзеровские легкие крейсера, первый из которых заложен в 1914 году и которые закладывались по 1916 год включительно. Строго говоря, правильнее было бы выбрать крейсер типа «Виттельсбах», потому что по дате закладки он «одногодок» со «Светланой», но, в конце концов, разница в год не толь уж велика.

2. «Честер», Великобритания. Последний представитель британских «городов», заложен в 1914 г.

3. «Кэролайн» — «потомок» крейсеров-скаутов и первый представитель легких крейсеров типа «С», почитающихся в английском флоте довольно удачными. Также закладывались в 1914 г.

4. «Даная», Великобритания. Наиболее совершенный легкий крейсер Великобритании времен первой мировой войны, первый из которых был заложен в 1916 г. Он, конечно, не ровесник «Светлане» по дате закладки, но все же интересно рассмотреть идеи «Светланы» на фоне вобравшего военный опыт британского крейсера.

5. «Адмирал Шпаун», Австро-Венгрия. Надо сказать, что данный крейсер совершенно не подходит для сравнения с перечисленными выше кораблями. Он был заложен много раньше их всех, в 1908 г, а 5-6 лет для тогдашних темпов научно-технического прогресса в военно-морском деле, это целая эпоха. Но это единственный тип бронированного легкого крейсера Австро-Венгрии (и к тому же – один из самых удачных легких крейсеров мира на момент вступления в строй), поэтому мы не будем его игнорировать.

Основные тактико-технические характеристики крейсеров приведены в таблице ниже.



Значения в скобках для водоизмещения крейсеров типа «Светлана» возникли по той простой причине, что водоизмещение этого крейсера не вполне ясно. Часто для «Светлан» указывается 6800 т нормального и 7200 т полного водоизмещения, но эти цифры вызывают известное сомнение, а источники, увы, феерически запутывают дело.

Вот взять, к примеру, весьма детализированную монографию А. Чернышова. «Гвардейские крейсера Сталина: Красный Кавказ, Красный Крым, Червона Украина». На стр. 16 в таблице «Сравнительные характеристики проектов крейсеров для Черного и Балтийского морей» мы читаем, что 6800 т – это нормальное водоизмещение крейсеров типа «Светлана» (балтийских). Это очень похоже на правду и логически вытекает из истории проектирования корабля. Однако же страницей раньше, где уважаемый автор давал нагрузку масс крейсера «Светлана», нормальное водоизмещение почему-то рассчитано в пределах 6950 т. Чуть дальше, на стр. 69 автор, видимо, попытался как-то примирить данное расхождение и указал, что 6 950 т – это нормальное водоизмещение крейсера, а 6 800 – стандартное.

Общеизвестно, что стандартное водоизмещение представляет собой вес полностью укомплектованного корабля с экипажем, но без запасов топлива, смазочных материалов и питьевой воды в цистернах. Полное водоизмещение равно стандартному плюс полные запасы топлива, смазочных материалов и питьевой воды, а нормальное учитывает только половину таких запасов.

В расчете нагрузки масс крейсера «Светлана» А. Чернышов указывает наличие 500 тонн топлива, следовательно, можно утверждать, что что при нормальном водоизмещении в 6 950 т стандартное должно быть ниже 6 450 т, но никак не 6 800 т. Да и вообще, термин «стандартное водоизмещение» в военном кораблестроении появился только в 1922 г в результате ратификации Вашингтонского морского соглашения, а до этого повсеместно использовались нормальное и полное водоизмещение, но никак не стандартное и ничего такого в документах Российской империи содержаться не может.

Следующей загадкой является полное водоизмещение корабля в размере 7 200 т. Оно всего лишь на 400 т больше нормального (6 800 т), хотя должно быть – минимум на 500 т, раз уж в нормальном водоизмещении принята масса топлива 500 т и она должна составлять ½ полного запаса топлива. Однако же если мы посмотрим на данные о топливе, то обнаружим еще один клубок противоречий.

А. Чернышев на стр.15 сообщает, что в соответствии с эскизным проектом нормальный запас топлива должен был составить 500 т, в том числе 130 т угля и 370 т нефти. Полный запас топлива составлял 1 167 т. (вероятно, все те же 130 т угля и 1 037 т нефти). В этом случае полный запас топлива отличался от нормального на 667 т и следовало бы ожидать полного водоизмещения 7 467 – 7 617 т (при нормальном водоизмещении 6 800 – 6 950 т). В дальнейшем, на стр. 64 А. Чернышев указывает, что озвученные выше цифры запасов топлива верны для крейсера «Профинтерн» в 1928 г (т.е. для достроенной «Светланы») но буквально тут же (на стр. 69) опровергает сам себя, сообщая о полном запасе топлива 1 290 т для первоначального проекта «Светланы», 1 660 т (!) для «Профинтерна» на 1928 г и всего лишь 950 т (!!) для крейсера «Красный Крым». А ведь эти три совершенно разных крейсера являются одним и тем же кораблем: заложенная в 1913 г «Светлана» была достроена и передана флоту в 1928 г под новым именем «Профинтерн», которое в 1939 г сменилось новым названием «Красный Крым»!

В чем причина подобных разночтений? Вероятнее всего в том, что по получении технического задания отечественные инженеры разработали эскизный проект «крейсера типа «Светлана» водоизмещением в 6 800 т». Но в дальнейшем, как это нередко бывает, по мере разработки более детализированного проекта водоизмещение корабля пошло вверх. В то же время достраивался он и вовсе по модифицированному проекту, с дополнительным оружием и оборудованием, и, конечно, его водоизмещение увеличилось еще более.
В силу вышесказанного, мы можем предположить, что по состоянию на 1913 г нормальное и полное водоизмещение закладываемых на Балтике крейсеров составило не 6 800 и 7 200 т соответственно, а 6 950 и 7 617 т, что и было отражено в таблице ТТХ сравниваемых крейсеров.

Еще одной загадкой наших крейсеров была их дальность хода. Удивительно, но факт — справочники дают значения, различающиеся в разы! Например, тот же А. Чернышев дает для «Красного Крыма» всего каких-то 1 227- 1 230 миль на 12 узлах, но для «Профинтерна» и А. Чернышов и И.Ф. Цветков указывают 3 350 миль на 14 узлах! Ответ здесь скорее всего кроется в том, что для «Красного Крыма» используются данные по состоянию на 1944 г, когда, в силу войны и отсутствия надлежащего ухода, энергетическая установка сильно «сдала».

Согласно эскизному проекту, крейсера типа «Светлана» рассчитывались на дальность 2000 миль при скорости 24 узла. Вероятно, что-то, как всегда, пошло не по плану, да и водоизмещение корабля все же выросло в ходе проектирования, поэтому 3750 миль для «Светланы» и 3350 миль для «Профинтерна» при скорости в 14 узлов выглядят разумно, если даже не заниженно.

Мы еще вернемся к этому вопросу, когда будем сравнивать энергетическую установку «Светланы» с ЭУ иностранных крейсеров, но позже. А следующая статья будет посвящена сопоставлению артиллерии этих крейсеров.

Продолжение следует…
Автор: Андрей из Челябинска


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Комментарии 36

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  1. Олежек Сегодня, 15:54
    И ещё одна "справочная" статья по флоту. yes
    неплохо.
    Олежек
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:22
      Агась. Я тут подумал - цикл Славы при Моонзунде закончился, так пуркуа бы не па?
      Андрей из Челябинска
      1. avt Сегодня, 17:20
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Агась. Я тут подумал - цикл Славы при Моонзунде закончился, так пуркуа бы не па?

        Всё веселей .Однако не в даваясь в конструктивные преимущества по поводу
        Но это было ошибочной точкой зрения. Как показала практика, в этом случае броня от сильного удара и сотрясения отходила от креплений, или же «сдавало» крепление бронелистов у борта. Во всяком случае, бронепалубные крейсера получали едва ли не столь же обширные затопления, как если бы у корабля и вовсе не было брони. Достаточно вспомнить крейсер «Варяг». Он получил четыре попадания по ватерлинии в левый борт.
        и справедливое
        Кстати сказать, приведенное выше фото настоятельно рекомендуется к просмотру всем, кто упрекает командира «Варяга» В.Ф. Руднева в том, что он не пошел на прорыв повторно.
        Скорее следует говорить о том , что крейсер по факту держащий узлов 18 из за перегрева подшипников ( ну не умели янкесы тогда нормально конструировать сложные пароходы) , запертый в бутылке Чемульпо вообще не имел вариантов на прорыв. Вариантов было три - позорная сдача, затопление без боя и собственно поход в один конец - бой. request И никакая другая не карапасная броня тут не помогла бы не на ,,мулиметр" продвинутся в прорыве.
        avt
        1. Trapper7 Сегодня, 17:34
          Цитата: avt
          И никакая другая не карапасная броня тут не помогла бы не на ,,мулиметр" продвинутся в прорыве.

          Я конечно профан, но из описания повреждения Варяга, сделанного японцами после поднятия корабля следует, что по настоящему подводной пробоиной была "Пробоина размером 1,97 × 1,01 м в левом борту у ватерлинии (нижняя кромка пробоины уходила на 0,8 м ниже ватерлинии), между второй и третьей дымовой трубой". К сожалению тип снаряда не указан.
          В принципе при наличии бронированного борта в 76 мм. пробоина либо не была столь обширной либо её вообще могло не быть и крейсер мог продолжать движение. Или нет?
          буду рад, если поправите)))
          Trapper7
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:55
            Цитата: Trapper7
            по настоящему подводной пробоиной

            Просите, а остальные как же? Они не настоящие?:)))
            Цитата: Trapper7
            нижняя кромка пробоины уходила на 0,8 м ниже ватерлинии

            так это неважно, в районе ватерлинии захлестывать будет в любом случае, хоть чуть выше, хоть ниже
            Цитата: Trapper7
            В принципе при наличии бронированного борта в 76 мм. пробоина либо не была столь обширной либо её вообще могло не быть и крейсер мог продолжать движение. Или нет?

            При двухметровом бронепоясе где-нить 1,3 м сидело бы под водой, так что вполне могло обойтись без пробоины
            Андрей из Челябинска
            1. Trapper7 Сегодня, 18:03
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Они не настоящие?:)))

              Не полностью подводные)))) просто имеется ввиду, что даже в случае поражения в борт и его пробития, при наличии брони на нем повреждения борта не будут столь значимы и могут не привести к столь значительному поступлению воды, а также могут быть оперативнее заделаны командой. При этом опять же пробития брони могло и не быть, при наличии брони))) а следовательно корабль может продолжить идти своим курсом даже лишившись артиллерии.
              Это в пользу наличия бронепояса.
              Trapper7
          2. avt Сегодня, 18:04
            Цитата: Trapper7
            крейсер мог продолжать движение. Или нет?

            КУДА ? Ну просто посмотрите ГДЕ он стоял загнанный стационером и КАКИЕ силы ему противостояли . Там шанс был только один - набрав вторую космическую и по баллистической траектории в Порт Артур , или лучше во Владивосток.
            avt
        2. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:41
          Приветствую карекотически! drinks
          Цитата: avt
          Скорее следует говорить о том , что крейсер по факту держащий узлов 18 из за перегрева подшипников

          Уверенно - пожалуй, все же 17, но спорить не буду:)))
          Цитата: avt
          вообще не имел вариантов на прорыв

          Это ясно всякому, кто сохранил хотя бы крупицу здравого смысла.
          Цитата: avt
          И никакая другая не карапасная броня тут не помогла бы не на ,,мулиметр" продвинутся в прорыве.

          Безусловно. Хотя... Берем "Варяг" и делаем ему нормальную бортовую броню, только чтобы она обязательно прикрывала борт по всей длине, от форштевня и до ахтерштевня. И дайте два бронепояса (верхний и нижний). И шестидюймовки чтобы стояли забронированные, можно даже в башнях. И, раз уж про башни заговорили, по двухорудийной двенадцатидюймовой на нос и корму, пожалуйста. А скорость... да пусть ее 17 узлов, "Слава" и так прорвется laughing Особенно если со снарядами обр 1907 года.... fellow
          Андрей из Челябинска
          1. avt Сегодня, 18:11
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Уверенно - пожалуй, все же 17, но спорить не буду:)))

            hi Ну да - с ,,копейками " округлил в пользу ,,Варяга" bully
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Это ясно всякому, кто сохранил хотя бы крупицу здравого смысла.

            request Ну вот , как показывает объективная реальность , не всем
            Цитата: Trapper7
            В принципе при наличии бронированного борта в 76 мм. пробоина либо не была столь обширной либо её вообще могло не быть и крейсер мог продолжать движение. Или нет?

            request
            Цитата: Андрей из Челябинска
            И, раз уж про башни заговорили, по двухорудийной двенадцатидюймовой на нос и корму, пожалуйста. А скорость... да пусть ее 17 узлов, "Слава" и так прорвется Особенно если со снарядами обр 1907 года....

            Но, но! Это святое и тема для Олега ! bully Хотя описываете любимую мечту С.О.Макарова .А для примера наверное лучше было у Костенко взять из разбора повреждений. Там вроде , если память не изменяет, а за книгой лень тянуться bully , картинка была с отошедшим бронелистом на ,,Орле"и пояснение о наборе воды .Так наверное нагляднее было бы.
            avt
        3. рюрикович Сегодня, 19:06
          Цитата: avt
          Вариантов было три - позорная сдача, затопление без боя и собственно поход в один конец - бой.

          hi Аз грешный drinks
          Был ещё и четвёртый вариант, с успехом выбранный Рудневым - бой без печального конца yes
          Зная, что сие корабль обречен, ибо тройная степень бастионов японцев даже для исправного крейсера с 23-мя узлами не "по карману", а в тех условиях с 17-18 узлами и подавно, Руднев принял бой до...первого снаряда. И овцы целы и волки сыты... Правда пока разворачивались, "Асама" ещё поддала жару, но игра сделана. Корабль принял бой - значит позора не будет. Всё ,занавес. hi А факт того, что шли на прорыв с 9 узлами(типа трудные гидрологические условия,да и "Кореец" аки чурупаха) но возвращались на 12(несмотря на пробоины) говорит сам за себя request
          рюрикович
    2. антивирус Сегодня, 18:44
      странно что сейчас проектируют-строят так же.
      не успевают за временем?и хотелками заказчика?
      антивирус
  2. CentDo Сегодня, 16:47
    Андрей, спасибо.
    Затравка вышла прекрасная, надеюсь скоро порадуете продолжением.
    CentDo
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:44
      Цитата: CentDo
      Андрей, спасибо.

      И Вам спасибо на добром слове!
      Цитата: CentDo
      надеюсь скоро порадуете продолжением.

      На этой неделе выложу обязательно, при прочих равных попало бы на главную в понедельник-вторник, но там новый год...
      Андрей из Челябинска
  3. Trapper7 Сегодня, 17:07
    С первых слов угадал автора и порадовался новой интересной серии статей.
    Спасибо! Буду ждать продолжения.
    Trapper7
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:45
      Постараюсь не разочаровать!
      Андрей из Челябинска
  4. Alexey RA Сегодня, 17:15
    Отлично! good С нетерпением жду продолжения.
    Одна ремарка: судя по площади бронирования борта "Светлан", их бортовая броня - это, походу, очередной рецидив РЯВ и Цусимы с "фугасобоязнью". ЕМНИП, в ходе проектирования "Светлан" ради включения в конструкцию корабля бронепояса даже пошли на снижение скорости.
    Alexey RA
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:46
      Цитата: Alexey RA
      ЕМНИП, в ходе проектирования "Светлан" ради включения в конструкцию корабля бронепояса даже пошли на снижение скорости

      А поразбираемся!:))))
      Андрей из Челябинска
    2. arturpraetor Сегодня, 18:48
      Легкие крейсера того времени практически всегда имели впечатляющую площадь борта и в других странах, хотя у них не было "Цусимского синдрома". У той же "Данаи", к примеру

      Ну и легким крейсерам при работе с аналогичными кораблями и миноносцами защита как раз и нужна против легких и средних фугасов, ибо таково оружие главных противников. Другое дело, что бронезащита "Светланы" была куда более развитой, с большими толщинами. Но площадь забронированного борта была едва ли намного больше.
      arturpraetor
    3. рюрикович Сегодня, 18:57
      Цитата: Alexey RA
      судя по площади бронирования борта "Светлан", их бортовая броня - это, походу, очередной рецидив РЯВ и Цусимы с "фугасобоязнью".

      Добрый вечер hi
      Да нет,Алексей... what тут наверно пришло осознание, что и небольная броня по ватерлинии может принести гораздо большие дивиденты, чем отсутствие оной. Даже стычка с простым эсминцем при благоприятных для него условиях может привести к печальке для легкого крейсера без поясной брони. Это скорее уже общая тенденция к ПМВ.Играя с балансом характеристик можно найти вес и место для брони. Что немцы с англичанами уже начали делать. Так что дело тут скорее всего не только в постцусимском синдроме... smile
      рюрикович
  5. 27091965i Сегодня, 17:20
    А. Чернышев на стр.15 сообщает, что в соответствии с эскизным проектом нормальный запас топлива должен был составить 500 т, в том числе 130 т угля и 370 т нефти. Полный запас топлива составлял 1 167 т. (вероятно, все те же 130 т угля и 1 037 т нефти). В этом случае полный запас топлива отличался от нормального на 667 т и следовало бы ожидать полного водоизмещения 7 467 – 7 617 т (при нормальном водоизмещении 6 800 – 6 950 т).


    Добрый вечер. Мне кажется, что ответ на этот вопрос есть в "Спецификации легких крейсеров для Балтийского Флота". По ней предусматривались 30 часовые, не прерывные, ходовые испытания 14 узловым ходом при использовании только угольных котлов. Расход угля должен был составить 178,2 т. При том запасе угля, что указывает А. Черышев провести такие ходовые испытания нельзя. При достройке в Советское время запасы угля были сокращены, эту цифру скорее всего и указал А. Черышев.
    27091965i
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:51
      Цитата: 27091965i
      Добрый вечер.

      И Вам здравствуйте! hi
      Цитата: 27091965i
      Расход угля должен был составить 178,2 т. При том запасе угля, что указывает А. Черышев провести такие ходовые испытания нельзя.

      Это, безусловно, так, но дело в том, что это не обязательно свидетельствует о том, что на крейсере предполагался запас угля, больший чем 130 тонн. Это всего лишь проверка котлов (причем - всех).
      А при достройке... В конце-концов угольные ямы в какой-то момент ликвидировали, а нефтяные сократили до 950 тонн (видимо в компенсацию увеличившегося водоизмещения), но было ли это сделано в 1928 г или позже, вот в чем вопрос...
      Андрей из Челябинска
      1. 27091965i Сегодня, 18:32
        Это, безусловно, так, но дело в том, что это не обязательно свидетельствует о том, что на крейсере предполагался запас угля, больший чем 130 тонн. Это всего лишь проверка котлов (причем - всех).


        " Так как корабль до начала испытаний должен израсходовать некоторое количество топлива, то оно будет заготовлено отдельно от топлива, входящего в нормальную нагрузку, и принятого на корабль под наблюдением приёмной комиссии; топливо, входящие в нормальную нагрузку, будет расходоваться только на испытаниях. Топливо, оставшееся от запаса, взятого на переход, учитываться не будет."

        Получается, что крейсер должен был иметь нормальный запас угля, для движения в течении 30 часов, 14 узловым ходом. Думаю, что планировали с запасом, поэтому вместимость угольных ям могло быть 190-200 т.
        27091965i
  6. belost79 Сегодня, 17:24
    Ох, Андрей! Для себя решил читать Ваши статьи только целиком, когда все части выйдут, но что-то не получается!! Спасибо за труд
    belost79
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:52
      И Вам большое спасибо за интерес к моим статьям!
      Андрей из Челябинска
  7. Даос Сегодня, 17:27
    "Опоздавшие к лету"(с) - вот как то не везло РИФ в этом плане, вечно строил корабли опоздавшие по смыслу...
    Даос
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:53
      Цитата: Даос
      вот как то не везло РИФ в этом плане, вечно строил корабли опоздавшие по смыслу...

      С легкими крейсерами - вообще. Пара заказанная немцам пополнила кайзерлихмарин, наши в строй так и не вступили... А Светланы на Балтике были бы великолепны
      Андрей из Челябинска
      1. Trapper7 Сегодня, 17:58
        Цитата: Андрей из Челябинска
        А Светланы на Балтике были бы великолепны

        Можно сказать, концовку уже озвучили)))) "всех убил официант"
        эх, не будет теперь интриги)))) laughing
        Trapper7
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:06
          Цитата: Trapper7
          эх, не будет теперь интриги)

          Вы серьезно так думаете?:)))))))
          Андрей из Челябинска
      2. рюрикович Сегодня, 19:23
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Пара заказанная немцам пополнила кайзерлихмарин,

        Но только они были без бортовой брони request
        Вроде со "Светланами один год закладки.... what
        Просветите про сие непонятный факт feel
        рюрикович
  8. Trapper7 Сегодня, 17:56
    Кстати, прочитал статью, приведенную автором в тексте, касательно строительства "гвардейских крейсеров", особенно исторической справки по флоту.
    Честно говоря, никаких других слов кроме "разброд" и "шатание" на ум не приходит. То строим легкие крейсера с бортовой броней, то не строим, то надо, то не надо, то нужем супер флот, то достаточно и поменьше. Ужас!
    Trapper7
    1. Alexey RA Сегодня, 19:19
      Дык... история проектирования КРЛ вполне обычна для нашего флота: постепенное отсыхание хотелок по мере втискивания проекта в прокрустово ложе технических и финансовых возможностей Империи. Последний взбрык с введением на "Светланах" башенной 6" артиллерии был убит повышением стоимости "Измаилов" за счёт четвёртой башни и последовавшим перераспределением бюджета флота в пользу ЛКР.
      Alexey RA
  9. TIT Сегодня, 18:48

    Кстати сказать, приведенное выше фото настоятельно рекомендуется к просмотру всем, кто упрекает командира «Варяга» В.Ф. Руднева в том, что он не пошел на прорыв повторно.


    вообщем то его обвиняли , что затопил на мелководье ,

    а касаемо фото статье то возможно это уж перед затоплением , так как с боя он такой пришёл . в полне себе на плаву хоть и с креном

    TIT
    1. TIT Сегодня, 18:49
      уходил такой
      TIT
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:21
      Цитата: TIT
      а касаемо фото статье то возможно это уж перед затоплением , так как с боя он такой пришёл . в полне себе на плаву хоть и с креном

      М-да. А как насчет... применить серое вещество по назначению?!
      У корабля на моем фото хорошо просматривается пожар в корме. На Вашем фото его нет. По вашему что, моряки "Варяга" от нечего делать перед затоплением разожгли костерок на юте?
      В том-то и дело, что приведенное мною фото сделано РАНЬШЕ приведенного Вами, и это, казалось бы, очевидно.
      Просто напросто приведенное Вами фото не дает понимания о крене корабля. Вернее - так, мне, как человеку достаточно близко знающим морскую тематику, сильный крен "Варяга" на левый борт на Вашем фото очевиден, а вот среднестатистическому любителю военно-морской истории - пожалуй, что и нет
      Андрей из Челябинска
  10. рюрикович Сегодня, 18:50
    Приветствую,тезка! drinks hi
    Чудесненько, сразу плюс за новый цикл fellow Не даёте Вы нам скучать(про прозаическую причину молчу - надеюсь,всё устроится yes Удачи в этом плане!)
    Сразу поправочку по Фрейду(потому что могут налететь шибко умные и тыкая туда будут упрекать Вас в невеждестве): упоминая про немецкие крейсера типа "Виттельсбах" Вы скорее всего имели ввиду крейсеры типа "Висбаден" 1913 года закладки yes
    Но это скорее относится к банальной невнимательности и загруженности материалом...
    Крейсеры проекта "Светлана" у меня давно вызывали ряд сомнений,потому интересно будет выслушать свежий взгляд и возможные объяснения касательно ряда характеристик yes Особенно меня интересует вооружение и СУАО. Так что придётся ждать следующую статью what
    Вывод: очередное "браво" от меня лично soldier
    рюрикович
  11. doktorkurgan Сегодня, 18:53
    Начало завлекательное....
    doktorkurgan
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