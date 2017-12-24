Басурин: ВСУ не планировали соблюдать «новогоднее» перемирие
Нарушения «новогоднего» перемирия в первые сутки его действия показывают, что соблюдение режима тишины в Донбассе украинской армией не планировалось, передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило о 4-х нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Огонь велся, в том числе, из минометов, которые, согласно минским соглашениям, должны быть отведены от линии соприкосновения.
По его мнению, нарушения могут быть связаны «с неспособностью украинских командиров, находящихся на передовой, управлять своими подразделениями, либо (они) лично, преследуя свои цели, отдают команды на применение оружия в направлении нашей республики».
Он призвал руководство Вооруженных сил Украины сделать все возможное для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило о 4-х нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Огонь велся, в том числе, из минометов, которые, согласно минским соглашениям, должны быть отведены от линии соприкосновения.
Как мы видим, украинская сторона в первые же сутки "новогоднего" перемирия наглядно показала, что его соблюдение, скорей всего, ими не планировалось,сказал Басурин журналистам.
По его мнению, нарушения могут быть связаны «с неспособностью украинских командиров, находящихся на передовой, управлять своими подразделениями, либо (они) лично, преследуя свои цели, отдают команды на применение оружия в направлении нашей республики».
И вторая (причина) – находящиеся на передовой незаконные вооруженные формирования, такие как "Украинская добровольческая армия" и "Правый сектор" (обе организации запрещены в РФ), отказались выполнять указания штаба АТО о соблюдении перемирия,сказал Басурин.
Он призвал руководство Вооруженных сил Украины сделать все возможное для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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