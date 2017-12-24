17:14 24 декабря

Басурин: ВСУ не планировали соблюдать «новогоднее» перемирие

Нарушения «новогоднего» перемирия в первые сутки его действия показывают, что соблюдение режима тишины в Донбассе украинской армией не планировалось, передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.



Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило о 4-х нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Огонь велся, в том числе, из минометов, которые, согласно минским соглашениям, должны быть отведены от линии соприкосновения.


Как мы видим, украинская сторона в первые же сутки "новогоднего" перемирия наглядно показала, что его соблюдение, скорей всего, ими не планировалось,
сказал Басурин журналистам.

По его мнению, нарушения могут быть связаны «с неспособностью украинских командиров, находящихся на передовой, управлять своими подразделениями, либо (они) лично, преследуя свои цели, отдают команды на применение оружия в направлении нашей республики».

И вторая (причина) – находящиеся на передовой незаконные вооруженные формирования, такие как "Украинская добровольческая армия" и "Правый сектор" (обе организации запрещены в РФ), отказались выполнять указания штаба АТО о соблюдении перемирия,
сказал Басурин.

Он призвал руководство Вооруженных сил Украины сделать все возможное для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Александр War Сегодня, 15:44
    Басурин: ВСУ не планировали соблюдать «новогоднее» перемирие Наивный ,они ни когда не соблюдают !
    Александр War
    1. 210окв Сегодня, 15:52
      Он не наивный.Просто говорит то что стало очевидным два года назад..
      Цитата: Александр War
      Басурин: ВСУ не планировали соблюдать «новогоднее» перемирие Наивный ,они ни когда не соблюдают !
      210окв
    2. san4es Сегодня, 15:54
      Цитата: Александр War
      ...,они ни когда не соблюдают !

      нарушения могут быть связаны «с неспособностью украинских командиров, находящихся на передовой, управлять своими подразделениями
      И вторая (причина) – находящиеся на передовой незаконные вооруженные формирования, такие как "Украинская добровольческая армия" и "Правый сектор"

      hi ...Здорова Сань.
      Есть надежда, что (обе причины) перестреляют друг-друга на Новый год am
      san4es
      1. Александр War Сегодня, 16:04
        Здорова Тезка hi
        Александр War
      2. Александр War Сегодня, 16:13
        Сомнительная надежда(А вот обострение перед выборами у нас да!
        Александр War
        1. san4es Сегодня, 16:46
          Цитата: Александр War
          Сомнительная надежда...

          ...Такая-же сомнительная как и "государство -Украина"
          san4es
          1. Александр War Сегодня, 16:49
            Не видел у Ольхона видео?)Батальон "АнтиМинск"
            Александр War
      3. Александр War Сегодня, 16:46
        https://vk.com/video143259979_456239044 Ты против перемирия на Донбассе? Батальон "АнтиМинск" и "Ольхон" ждут тебя!
        Александр War
    3. сибиралт Сегодня, 16:26
      На новогодние праздники вэсэушники обожрутся горилки и начнется "фейерверк" - мама не горюй. belay Не пора ли ЛДНР в поход на Куев?
      сибиралт
      1. Александр War Сегодня, 16:31
        На Куев забудь,задача ,хотя-бы что республики были в границах областей бывшей 404
        Александр War
  2. poquello Сегодня, 15:46
    Как мы видим, украинская сторона в первые же сутки "новогоднего" перемирия наглядно показала, что его соблюдение, скорей всего, ими не планировалось,

    да как всегда - танки к ним подвозили, вот чтобы не поприбивали на подвозе небось
    poquello
  3. Идущий Сегодня, 15:47
    Он призвал руководство Вооруженных сил Украины сделать все возможное для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе.


    Когда же наступит время "Ч".
    Идущий
    1. Тралл Сегодня, 15:50
      Сначала Южная Осетия должна начать поставки современного вооружения в ЛДНР в ответ на американские на Украину.
      Тралл
      1. Идущий Сегодня, 15:52
        Да там уже все давно отлажено и работает , я про другое , когда будет принуждение к миру.
        Идущий
    2. 210окв Сегодня, 15:58
      Виктор hi Я надеюсь что оно наступит ближе к весне.Кремлю нужен сильный ход перед выборами..Хотя я может и ошибаюсь и ситуация совсем запущена..
      Цитата: Идущий
      Он призвал руководство Вооруженных сил Украины сделать все возможное для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе.


      Когда же наступит время "Ч".
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 16:00
        Дмитрий hi , да , до окончания выборов , никто не будет будоражить ситуацию , скорее ближе к лету.
        Идущий
      2. Pirogov Сегодня, 16:03
        Цитата: 210окв
        Виктор hi Я надеюсь что оно наступит ближе к весне.Кремлю нужен сильный ход перед выборами..Хотя я может и ошибаюсь и ситуация совсем запущена..

        Не думаю хотел бы Кремль, давно решил бы этот вопрос .Эта война как бы это печально не звучало всех устраивает ,кроме простых людей попадающих под раздачу.
        Pirogov
        1. Тралл Сегодня, 16:06
          Ситуация заморожена до смены режима в Киеве. Лично мое мнение.
          Тралл
  4. Yoshi Сегодня, 15:47
    Летит с двух сторон. Кто набрасывает - это отдельный и хороший, но другой вопрос.
    Yoshi
  5. Rusland Сегодня, 15:56
    Под выборы, как с олимпиадой замутят.
    Rusland
  6. Балу Сегодня, 16:18
    Киевская ОПГ не собирается идти на перемирие с Донбассом. Они методично будут уничтожать население Донбасса.
    После поставок американцами оборудования для контрбатарейной борьбы обострение будет еще жестче.
    Стоит ли играть в поддавки с отморозками-бандерлогами?
    Ехал в машине на бизнесFM инфа о "протестах" против строительства РЛС в Керчи рядом с заповедником . Кто в курсе, что там реально?
    Балу
    1. Александр War Сегодня, 16:28
      Видео добавлю
      Александр War
      1. Балу Сегодня, 17:03
        Людей можно понять, а о чем думали местные власти, выделяя участок? belay Специально, чтобы спровоцировать столкновение? fool Для чего строить военный объект стратегического назначения вплотную к жилой зоне? fool Возмутительно! am
        Люди правы. yes
        Балу
        1. Александр War Сегодня, 17:10
          Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин подписал указ, дающий Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ право изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд.Так-что так! Люди правы? Там должна быть проверка и те чьи участки ,рядом с заповедником !Погранслужба Крыма прокомментировала установку РЛС в Золотом:

          "В целях реализации Плана первоочередных мероприятий по усилению российско-украинского участка государственной границы на крымском направлении Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за счет выделенных бюджетных средств проводится активная работа по возведению и монтажу современных технических средств охраны границы.

          В рамках создания единой системы освещения надводной обстановки «Рубеж-Крым» только на территории Ленинского района планируется возведение порядка десяти автоматизированных постов технического наблюдения, в т.ч в селе Золотое Белинского сельского поселения.

          Аналогичное оборудование уже установлено и эксплуатируется в таких населенных пунктах как Ливадия, Ялта, Гурзуф, Севастополь.

          Радиолокационная станция является высокотехнологичным образцом военно-промышленного комплекса России, в разработке которого принимали участие государственные корпорации с многолетним опытом работы в этой сфере.

          Данное техническое средство прошло все приемочные испытания и имеет соответствующие сертификаты безопасности.

          Угрозы жизни и здоровью населению радиолокационное оборудование не несет.

          Монтаж и ввод в эксплуатацию РЛС позволит эффективно контролировать надводную обстановку в Казантипском заливе в целях недопущения проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательных групп, а также противодействия браконьерскому лову морских биологических ресурсов в акватории Азовского моря"
          Александр War
  7. Romanych.by Сегодня, 17:10
    Цитата: Yoshi
    Летит с двух сторон. Кто набрасывает - это отдельный и хороший, но другой вопрос.

    Ой,вот только не надо этого...Не нужно искать псевдо-третью сторону этой войны.Всем давно известны укро-фашисты со своей подлой и гнилой натурой.И в Гладосово и в Травневое вы просто так зашли.Мимо шли и зашли,не смотря на то,что это "серая зона". И стягивание в зону соприкосновения артиллерию и бронетехнику -тоже не вы...И на Донбассе там сами в себя стреляют и бомбят...Можно продолжать бесконечно-долго,только стоит ли??Вам,упоротым фашистам только пулей в голову можно что-то доказать.
    Romanych.by
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