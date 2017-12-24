Басурин: ВСУ не планировали соблюдать «новогоднее» перемирие

Как мы видим, украинская сторона в первые же сутки "новогоднего" перемирия наглядно показала, что его соблюдение, скорей всего, ими не планировалось,

И вторая (причина) – находящиеся на передовой незаконные вооруженные формирования, такие как "Украинская добровольческая армия" и "Правый сектор" (обе организации запрещены в РФ), отказались выполнять указания штаба АТО о соблюдении перемирия,