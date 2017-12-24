17:23 24 декабря

Володин назвал опасным прецедентом блокировку Кадырова в Instagram

Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook закрыли, опасаясь правды, передает РИА Новости заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Володин назвал опасным прецедентом блокировку Кадырова в Instagram


Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить,
отметил Володин.


Он напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в санкционный список, при этом глава Чечни не нарушал правил их ведения.

Володин добавил, что «правда всё равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».

Парламентарий также упомянул о давлении на российские СМИ в Соединенных Штатах.

И это в связи с решением относительно нашей международной компании Russia Today, агентства Sputnik – журналистов этих компаний не хотели пускать в конгресс. Это все решения, которые посягают на основополагающие права граждан, на демократические принципы, на свободу слова, право на распространение информации, право на информацию. Боятся публичного разговора, боятся правды. По-другому взять и объяснить такие решения невозможно,
сказал он.

Володин добавил, что решение о закрытии аккаунтов в Instagram и Facebook Рамзана Кадырова также не поддается объяснению.

Вот такая политика, политика затыкания ртов,
констатировал он.

Профиль Кадырова в Instagram перестал работать вчера. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 пользователи видят сообщение, что она недоступна. Страница главы республики в Facebook также не работает.

Напомним, в среду США внесли в санкционный «список Магнитского» пятерых россиян, включая главу Кадырова, обвинив их в нарушениях прав человека. По мнению главы Чечни, в Вашингтоне не могут ему простить того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 35

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  1. 210окв Сегодня, 16:05
    Вот велика беда!Странички нет!.Сталин и Андропов без социальной сети обходились..И руководили..Дай Бог сейчас нашим Хотябы частичку того руководства!Да и люди должны видеть в первую очередь реальные дела,а не профиль в соцсети.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 16:11
      Ну Рамзан, кроме соцсетей, ещё и реальной политикой занимается. А если, например, закрыть Фейсбук Авакова, то МВД Украины останется без министра smile
      Тралл
      1. Идущий Сегодня, 16:13
        Каждому времени и поколению свои технологии и возможности.
        Идущий
      2. 79807420129 Сегодня, 16:24
        Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook закрыли

        Ну беда какая,надо аккаунты создавать на "Одноклассниках","В Контакте" и на "Военном Обозрении" и проблем не будет с санкциями,ну разве что от модераторов за излишнюю горячность. fellow
        79807420129
        1. 210окв Сегодня, 16:46
          Виталию будет напарник.. wink
          Цитата: 79807420129
          Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook закрыли

          Ну беда какая,надо аккаунты создавать на "Одноклассниках","В Контакте" и на "Военном Обозрении" и проблем не будет с санкциями,ну разве что от модераторов за излишнюю горячность. fellow
          210окв
      3. assa67 Сегодня, 16:42
        а как закрыть-то?серверы все в матрасии находятся....где наши,пресловутые,хакеры?....в выборах все решают,а ку аваку рот не могут закрыть?
        assa67
      4. катана Сегодня, 16:49
        Цитата: Тралл
        Ну Рамзан, кроме соцсетей, ещё и реальной политикой занимается. А если, например, закрыть Фейсбук Авакова, то МВД Украины останется без министра smile

        Каким образом Россия может закрыть аккаунт Авакова в Фейсбуке?
        катана
    2. jolly deckhand Сегодня, 16:15
      Не говори...А то моду взяли-вместо того,чтоб реальные дела делать,в соцсети написывают все,кому не лень,депутаты в первых рядах ...
      jolly deckhand
    3. Svarog Сегодня, 16:20
      Цитата: 210окв
      Вот велика беда!Странички нет!.Сталин и Андропов без социальной сети обходились..И руководили..Дай Бог сейчас нашим Хотябы частичку того руководства!Да и люди должны видеть в первую очередь реальные дела,а не профиль в соцсети.

      Добавлю, вместо того, что бы размещаться на иформ.площадках врага, пора давно уже свою сделать. Но нет, президент уже как 17 лет на иномарках ездит, даже у президента России нет собственного российского автомобиля - позорище!
      Svarog
      1. jjj Сегодня, 16:30
        Цитата: Svarog
        даже у президента России нет собственного российского автомобиля

        Ну, под инаугурацию, как думаю, отечественный "Кортеж" доделают.
        А вот что любопытно, когда министр иностранных дел Великобритании приезжал на днях в Москву, то передвигался на "Мерседесе". И это при таких автомобильных британских марках как "Роллс Ройс", "Бентли", "Астон Мартин", "Ягуар". Вот где начинают закрадываться смутные подозрения.
        jjj
      2. катана Сегодня, 16:51
        А кто для вас друг,кто ходит в друзьях у РФ?
        катана
      3. Svarog51 Сегодня, 17:05
        даже у президента России нет собственного российского автомобиля - позорище!

        Ну это Вы явно погорячились. Вот российские автомобили президента.

        Svarog51
        1. Svarog Сегодня, 17:08
          Цитата: Svarog51
          Ну это Вы явно погорячились. Вот российские автомобили президента.

          На каком из них вы видели президента на официальных встречах?))
          Svarog
          1. Svarog51 Сегодня, 17:19
            А Вы про официальные встречи и не говорили. Если уж говорите об автомобиле представительского класса, так обозначьте свою мысль правильно.
            Svarog51
    4. сибиралт Сегодня, 16:32
      Главе Чечни делами заниматься надо, а не в фейсбуках на аккаунтах сидеть. belay
      сибиралт
  2. anjey Сегодня, 16:07
    Володин добавил, что решение о закрытии аккаунтов в Instagram и Facebook Рамзана Кадырова также не поддается объяснению
    Рамзан добро пожаловать на ВО ....
    anjey
    1. ando_bor Сегодня, 16:24
      Цитата: anjey
      Рамзан добро пожаловать на ВО ....

      Рамзан ВО в момент закроет, дать ему волю, тут добрая половина комментаторов - госдеповские наемники, 45% Путин не наберет всерьез говорят, - такая чушь вряд ли кому понравится.
      Но сам Путин сказал - бороться с этим традиционными методами - занятие не эффективное, а просто закрыть это и есть традиционный метод.
      ando_bor
      1. anjey Сегодня, 16:44
        Рамзан ВО в момент закроет, дать ему волю
        да ладно,не закроет,пусть на информационном фронте воюет,диванные войска тоже сила...,да еще какая..
        anjey
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:07
    Напрасно, они Рамзана раздражают laughing
    Дядька горячий- может исхитриться и "закрыть" фейсбук с инстаграмом laughing
    Сибирский цирюльник
    1. катана Сегодня, 16:53
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Напрасно, они Рамзана раздражают laughing
      Дядька горячий- может исхитриться и "закрыть" фейсбук с инстаграмом laughing

      Ну это вряд ли.
      катана
  4. Holsten Сегодня, 16:13
    Даже соль и спички необходимо иметь свои , подконтрольные , чтобы не подвели в нужный момент . Не говоря уже о социальных сетях , которые давно уже являются средствами пропаганды .
    Holsten
  5. Монархист Сегодня, 16:18
    Цитата: Тралл
    Ну Рамзан, кроме соцсетей, ещё и реальной политикой занимается. А если, например, закрыть Фейсбук Авакова, то МВД Украины останется без министра smile

    Забавно: правительство зависит от фейсбука
    Монархист
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:20
    Они бы Ведмедеву заблокировали его айфоны и айпады! Чтобы он не в игры играл, а работал!
    Геркулесыч
    1. Андрей К Сегодня, 16:25
      Цитата: Геркулесыч
      Они бы Ведмедеву заблокировали его айфоны и айпады...

      +100500 good
      Андрей К
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:27
      Как раз,ему не за блокируют!( Ибо ,от тоски,Дима работать,по прямому предназначению,начнёт. Супостату сие не выгодно. Скорее,наоборот, будут подсовывать,новые "примочки"- пусть дитя тешится. " Продвинутый" наш...(
      Сибирский цирюльник
    3. Дирижер Сегодня, 16:36
      Медведев игроман и айфонозависимый , человек с большой головой.
      Дирижер
  7. Монархист Сегодня, 16:23
    Да здравствует импортозсмещение! Кроме шуток,что все зависят от Фейсбука. Может я,что -то не понимаю, но по-моему Фейсбук не зависит от ГосДепа, а может это орган ГосДепа?
    Монархист
  8. Гардамир Сегодня, 16:24
    а говорят что
    Кадыров отказался от традиций Суворова

    Назначение недавно закончившего институт младшего брата главы Чечни Хас-Магомеда Кадырова начальником управления внутренних дел Грозного немало развлекло блогеров. Возникло мнение, что уважаемый Рамзан Ахматович решил возродить для своих родственников традиции Российской Империи XVIII века. Правда пока по части должностей, а не званий - Хас-Магомед сейчас младший лейтенант, но суть та же. Ушлые дворяне записывали своих отпрысков в армию едва не с момента зачатия, чтобы те с детства росли в званиях и шли служить уже офицерами. Правда так поступали не все. Генерал-аншеф Василий Суворов, хоть и записал своего Сашу в армию в 12 лет, но служить тот пошёл в 18 не офицером, а капралом и лишь в 24 года получил первый офицерский чин поручика. Но одно дело Суворовы, а другое дело Кадыровы.
    Гардамир
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:28
    Неприятно, но, я думаю, русские хакеры помогут Рамзану. laughing
    И позакрывают странички Трампа и Хейли...
    Горный стрелок
  10. Дважды майор Сегодня, 16:32
    Да ладно. Это давно не прецедент. Фейсбук, в частности, постоянно блокирует и удаляет профили политических оппонентов США. Сложившаяся практика их демократии, и свободы слова по-американски.
    К примеру, удалены аккаунты ВСЕХ админов страницы Правда о Сирии, редакторы блокируются с определённой регулярностью. Страница практически убита.
    Дважды майор
  11. Ураган70 Сегодня, 16:39
    Цитата: 79807420129
    Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook закрыли

    Ну беда какая,надо аккаунты создавать на "Одноклассниках","В Контакте" и на "Военном Обозрении" и проблем не будет с санкциями,ну разве что от модераторов за излишнюю горячность. fellow

    А вот просветите меня, тёмного, кто владелец ОК и ВК? А деньги свои они в исключительно в российском Сбербанке держат? Ведь если нет, то и... на них даванут, так, что шуба завернётся... Хотя и Сбербанк то шарага мутная... Вместе с дядюшкой Грефом!
    Ураган70
    1. Svarog51 Сегодня, 17:11
      Так и "Военное обозрение" в Канаде прописано. Это и мы тут все - враги?
      Svarog51
  12. assa67 Сегодня, 16:46
    Цитата: Holsten
    Даже соль и спички необходимо иметь свои , подконтрольные , чтобы не подвели в нужный момент . Не говоря уже о социальных сетях , которые давно уже являются средствами пропаганды .

    вот о чем и речь.....китайцы уже сделали и собственные платежные системы,и "китайбук" и пр.....а наше сколково только мопед бельгийский переделало за многомиллардные дотации.....
    assa67
  13. А. Привалов Сегодня, 17:19
    Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить,

    Золотые слова! Надо Трампа срочно в "Одноклассниках" заблокировать. Если не поможет, то и в ВК. Чтобы неповадно было. А-то совсем, гады, распоясались! laughing
    А. Привалов
  14. Ментат Сегодня, 17:21
    Беда не в том, что Кадыров остался без аккаунтов в Фейсбуке и Инстаграмме (ах, как он их любил-то), а в том, что это очередное проявление доходящих до предела идиотии двойных стандартов. Публичное попирание декларируемых свободы слова и информации.
    По сути же — декларация зависимости любого публичного бизнеса США от персональных предпочтений текущего руководства, а не от законодательства. Иными словами, произвол властей США в отношении бизнеса. Позвонили «сверху»: закрыть страницу неугодного! — и бизнес тявкнул в готовности исполнить прихоть. Не по решению суда, не по указу президента, в конце концов, а просто «по звонку сверху». Что это, как не признаки тоталитарного общества?
    Ментат
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