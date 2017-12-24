Володин назвал опасным прецедентом блокировку Кадырова в Instagram
Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook закрыли, опасаясь правды, передает РИА Новости заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Он напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в санкционный список, при этом глава Чечни не нарушал правил их ведения.
Володин добавил, что «правда всё равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».
Парламентарий также упомянул о давлении на российские СМИ в Соединенных Штатах.
Володин добавил, что решение о закрытии аккаунтов в Instagram и Facebook Рамзана Кадырова также не поддается объяснению.
Профиль Кадырова в Instagram перестал работать вчера. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 пользователи видят сообщение, что она недоступна. Страница главы республики в Facebook также не работает.
Напомним, в среду США внесли в санкционный «список Магнитского» пятерых россиян, включая главу Кадырова, обвинив их в нарушениях прав человека. По мнению главы Чечни, в Вашингтоне не могут ему простить того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.
Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить,отметил Володин.
Он напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в санкционный список, при этом глава Чечни не нарушал правил их ведения.
Володин добавил, что «правда всё равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».
Парламентарий также упомянул о давлении на российские СМИ в Соединенных Штатах.
И это в связи с решением относительно нашей международной компании Russia Today, агентства Sputnik – журналистов этих компаний не хотели пускать в конгресс. Это все решения, которые посягают на основополагающие права граждан, на демократические принципы, на свободу слова, право на распространение информации, право на информацию. Боятся публичного разговора, боятся правды. По-другому взять и объяснить такие решения невозможно,сказал он.
Володин добавил, что решение о закрытии аккаунтов в Instagram и Facebook Рамзана Кадырова также не поддается объяснению.
Вот такая политика, политика затыкания ртов,констатировал он.
Профиль Кадырова в Instagram перестал работать вчера. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 пользователи видят сообщение, что она недоступна. Страница главы республики в Facebook также не работает.
Напомним, в среду США внесли в санкционный «список Магнитского» пятерых россиян, включая главу Кадырова, обвинив их в нарушениях прав человека. По мнению главы Чечни, в Вашингтоне не могут ему простить того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти