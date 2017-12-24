Володин назвал опасным прецедентом блокировку Кадырова в Instagram

Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить,

И это в связи с решением относительно нашей международной компании Russia Today, агентства Sputnik – журналистов этих компаний не хотели пускать в конгресс. Это все решения, которые посягают на основополагающие права граждан, на демократические принципы, на свободу слова, право на распространение информации, право на информацию. Боятся публичного разговора, боятся правды. По-другому взять и объяснить такие решения невозможно,

Вот такая политика, политика затыкания ртов,