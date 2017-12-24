17:17 24 декабря

Волкер: Санкции против России необходимо сохранить

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал уходящий год самым жестким для Украины, передает РИА Новости.



Он назвал «абсолютно ошибочным» впечатление о том, что кризис на востоке Украины утих.


2017-й год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым,
сказал Волкер итальянской газете La Stampa.

Необходимо, чтобы они (санкции) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Соблюдение минских соглашений является ключевым условием, и их провал является сильной мотивацией. Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать (минские) соглашения,
отметил дипломат.

Говоря о решении Вашингтона начать поставки оружия на Украину, Волкер назвал неправильным разделение вооружений на летальное и нелетальное.

Все, что помогает Киеву, должно быть законным,
заявил он.

Я рад, что ограничения, введенные администрацией (экс-президента США Барака) Обамы были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент,
добавил Волкер.

Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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Комментарии 23

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  1. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:32
    ...и послал Трамп "голубя мира" Волкера..
    ... И полилась кровь,с новой силой..(
    Гадят голуби прилично..((
    Сибирский цирюльник
    1. jolly deckhand Сегодня, 16:36
      Не говори...Сейчас слетятся "патриоты"-нам эти санкции,мол,до одного места...А у меня 92 бензин уже 37,30,Карл!!!Вчера был 36,20,а что будет после "выборов"..?
      jolly deckhand
      1. Дирижер Сегодня, 16:42
        А как Медведев сказал - держитесь.
        Дирижер
        1. jolly deckhand Сегодня, 16:43
          А что нам ещё остаётся... hi
          jolly deckhand
        2. Александр War Сегодня, 17:01
          США заморозили валютные резервы Казахстана на $22 млрд Держитесь тоже!https://www.reuters.com/article/us-kazakhsta
          n-bny-mellon-lawsuit/bny-mellon-freezes-22-6-bill
          ion-in-kazakh-oil-fund-assets-idUSKBN1EF0F2
          Александр War
          1. Тралл Сегодня, 17:11
            Так эмигрируйте в Беларусь, если в России все так плохо. Только учтите, у нас действуют Декреты о пьянстве(номер 1) и тунеядстве(номер 3), и либералы у нас все или в тюрьме, или пропали. smile
            Тралл
      2. 210окв Сегодня, 16:51
        А вот вопрос.Если бы не было санкций,бензин бы не рос?Это же вся наше Хитров вывернутая СИСТЕМА а не санкции..А что будет после выборов?Ну к году этак 20-му повышения пенсионного возраста..Про бензин вообще помолчим.
        Цитата: jolly deckhand
        Не говори...Сейчас слетятся "патриоты"-нам эти санкции,мол,до одного места...А у меня 92 бензин уже 37,30,Карл!!!Вчера был 36,20,а что будет после "выборов"..?
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 16:37
      Ага. Чья бы корова мычала? В ответ смотрящий за Порошенко получит следующий самый провальный год, как для себя, так и для всей бандеровской Украины. hi
      сибиралт
    3. 79807420129 Сегодня, 16:50
      Я рад, что ограничения, введенные администрацией (экс-президента США Барака) Обамы были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент,

      Ну чего передайте следующим шагом атомную бомбу,чего стесняться то.Ведь
      Все, что помогает Киеву, должно быть законным,

      recourse Как были двуличными,так и остались.
      79807420129
    4. Путник Сегодня, 17:12
      Любопытно, почему запад не вводит санкций против Путина? Еще в 14 году они могли взять за жабры олигархов и всю нашу "элиту", но ничего сделано не было. Западные санкции направлены только на задержку темпов экономического развития РФ, темпов перевооружения армии и снижения уровня жизни граждан РФ. Таким образом, западные санкции направлены против России, но не против Путина.
      Путник
  2. новичок Сегодня, 16:32
    всё, что делает Киев, всё правиоьно и легитимно. весь смысл Волкера. т.е. оправдывая Киев, ое оправдывает методы Вашингтона. всё старо как мир.
    новичок
    1. Идущий Сегодня, 16:35
      Когда прозреют , хотя и сейчас они все понимают , ими дана скакунам команда , втянуть Россию в войну любыми способами.
      Идущий
  3. Идущий Сегодня, 16:33
    Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать (минские) соглашения,
    отметил дипломат.


    Как заводные одно и тоже ... никак понять не могут , чем сильней на нас давить , тем мы крепче становимся.
    Идущий
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:41
      В нынешних реалиях,в которых находится наша страна,Ваш тезис не безусловен,увы(
      Не думаю,что кто то уверен,наверняка, что руководящая верхушка ( либерально олигархическое крыло),не "включит заднюю" (
      Ибо причинное место,этих господ,находится в тисках..
      Сибирский цирюльник
      1. jolly deckhand Сегодня, 16:50
        Да потому что они все там-,а мы все здесь-
        jolly deckhand
      2. 210окв Сегодня, 16:57
        Крепче мы не становимся увы..Потому что страной руководят те,кто от запада зависит.Вы совершенно правы.
        Цитата: Сибирский цирюльник
        В нынешних реалиях,в которых находится наша страна,Ваш тезис не безусловен,увы(
        Не думаю,что кто то уверен,наверняка, что руководящая верхушка ( либерально олигархическое крыло),не "включит заднюю" (
        Ибо причинное место,этих господ,находится в тисках..
        210окв
  4. assa67 Сегодня, 16:37
    "все,что помогает киеву-законно"....Браво!....самая лучшая помощь этому самому киеву-уничтожение правящей верхушки и нацистов.......спасибо медноголовыый!руки развязал
    assa67
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:44
    Киев ( вернее, США) намерен втянуть Россию в войну до 18 марта. Но если весна будет ранняя, то последние сроки для наступления - середина февраля. Неужели попрут? Вообще то - силёнок маловато для подобной атаки... Наступать без авиаци с одной полевой зарывшегося в землю противника - получится, только если противник не собирается обороняться.
    Горный стрелок
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:59
      Так,им победа,собственно, и не нужна(на крайней случай)! Они и не знают, что с ней делать)) Много их деятелей чревовещало,с тезисом "а дальше что?"
      Сибирский цирюльник
  6. Masya Masya Сегодня, 16:46
    Все, что помогает Киеву, должно быть законным,
    заявил он.

    да в кусе уже давно , что вы, штатовцы, беззаконие узаконили... раньше хоть скрывали, теперь же прямым текстом... убить надо убей, своровать- своруй, главное чтоб краине польза была....
    Masya Masya
  7. Livonetc Сегодня, 16:53
    Украинцам ддя защиты от самих себя нужна массовая пересадка мозга.
    А таких возможностей нет даже у штатов.
    Ну ничего со временем подуспокоятся и может быть смогут жить как мексиканцы.
    А те молча и с усердием драят сортиры амерских хозяев и более ни на что не претендуют.
    Livonetc
  8. ul_vitalii Сегодня, 16:53
    Маккейн у него смотрящий, хороший дядька, никак богу душу не отдаст.
    ul_vitalii
  9. Геркулесыч Сегодня, 17:07
    То есть волкер озвучил твердое решение трампа -война вна укроине будет идти пока укроина не развалится.
    Геркулесыч
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