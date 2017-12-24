Волкер: Санкции против России необходимо сохранить

2017-й год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым,

Необходимо, чтобы они (санкции) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Соблюдение минских соглашений является ключевым условием, и их провал является сильной мотивацией. Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать (минские) соглашения,

Все, что помогает Киеву, должно быть законным,

Я рад, что ограничения, введенные администрацией (экс-президента США Барака) Обамы были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент,