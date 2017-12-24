Волкер: Санкции против России необходимо сохранить
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал уходящий год самым жестким для Украины, передает РИА Новости.
Он назвал «абсолютно ошибочным» впечатление о том, что кризис на востоке Украины утих.
Говоря о решении Вашингтона начать поставки оружия на Украину, Волкер назвал неправильным разделение вооружений на летальное и нелетальное.
Он назвал «абсолютно ошибочным» впечатление о том, что кризис на востоке Украины утих.
2017-й год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым,сказал Волкер итальянской газете La Stampa.
Необходимо, чтобы они (санкции) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Соблюдение минских соглашений является ключевым условием, и их провал является сильной мотивацией. Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать (минские) соглашения,отметил дипломат.
Говоря о решении Вашингтона начать поставки оружия на Украину, Волкер назвал неправильным разделение вооружений на летальное и нелетальное.
Все, что помогает Киеву, должно быть законным,заявил он.
Я рад, что ограничения, введенные администрацией (экс-президента США Барака) Обамы были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент,добавил Волкер.
Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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