Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть VI

В начале декабря 1941 года в составе Императорского флота Японии находилось 11 авианесущих подводных лодок – I-7 и I-8 (проекта «Junsen 3»), I-9 и I-10 (проекта «Ko-Gata А1»), а также I-15, I-17, I-19, I-21, I-23, I-25 и I-26 (проекта «Otsu-Gata В1»).Разведывательные гидросамолёты «Кугишо» E14Y1 в это время базировались только на лодках I-7, I-8 и I-15, а также состояли на вооружении учебно-тренировочного кокутая «Саеки» и кокутая «Майдзуру» на территории Японии.Накануне, перед нанесением 7 декабря 1941 года эпохального удара палубной авиации японского флота по американской базе в бухте Пёрл-Харбора и прочим объектам на острове Оаху, доразведку целей произвёл гидросамолёт-разведчик «Кугишо» E14Y1, стартовавший с борта подлодки I-7. Его полёт прошёл незамеченным для американцев и самолёт благополучно вернулся на свой носитель.Первый боевой вылет E14Y1 с подлодки I-7 совершил ранним утром 17 декабря на разведку результатов удара по американским кораблям в бухте Пёрл-Харбора. Как и раньше, противник не заметил маленький самолёт. Задача была успешно выполнена. Экипаж «Глена» (только в декабре 1941 года союзники узнали о существовании «Кугишо» E14Y1 и присвоили ему такое кодовое имя) благополучно вернулся на свою лодку. Историки до сих пор расходятся во мнении, попал ли на борт лодки непосредственно сам самолёт или был потерян в ходе срочного погружения (или после аварийной посадки на воду).Следующий разведывательный полёт E14Y1 над островом Оаху совершил в первый день нового 1942 года. После успешного выполнения задания он благополучно вернулся на свой носитель – подлодку I-9. Как и прежде, его полёт прошел незаметно для американской стороны.Успешные действия авианесущих подводных лодок с самолётами «Кугишо» E14Y1 по ведению разведки в районе Оаху подтвердили возможность ведения разведки удалённых и хорошо охраняемых мест дислокации противника. Наблюдение за Пёрл-Харбором, по решению японского командования, стали вести на регулярной основе.23 февраля 1942 года E14Y1 с подлодки I-9 вновь совершает успешный полёт на воздушную разведку главной базы ВМС США на Тихом океане. Однако следующие разведывательные полёты состоялись лишь осенью 1943 года. К этому времени американцы усилили противолодочную оборону, возросла и эффективность радиолокационных станций, авиационных бортовых и корабельных радаров по обнаружению как воздушных, так и надводных целей. Время безнаказанных действий японских авианесущих субмарин закончилось.В середине сентября 1943 года к Гавайским островам для ведения разведки за Пёрл-Харбором подошла японская подлодка I-36. Лодка предприняла несколько попыток приблизиться к американской базе на безопасное расстояние, позволяющее осуществить успешный запуск бортового гидросамолёта E14Y1 «Глен» с приемлемой дистанции. Однако все они не увенчались успехом. Минимальное безопасное расстояние, на которое смогла подойти I-36 к Пёрл-Харбору, составило около 300 миль (555.6 км), что более чем на треть превышало нормальный радиус действия E14Y1.В этих условиях 19 октября 1943 года командир принял решение на запуск «Глена» для разведки американской военно-морской базы. Для экипажа E14Y1 это был «билет в один конец». Тем не менее, экипаж «Глена» выполнил поставленную задачу – осуществил воздушную разведку бухты Пёрл-Харбора и передал по рации данные по составу корабельной группировки противника в базе. До лодки-носителя самолёт естественно не дотянул. Судьба экипажа E14Y1 осталась неизвестной.В ноябре 1943 года для разведки в районе Гавайских островов привлекли подлодку I-19. Первый разведывательный вылет, совершенный E14Y1 19 ноября, прошел успешно. Самолёт благополучно вернулся на борт субмарины. 25 ноября во время возвращения «Глена» после выполнения воздушной разведки Пёрл-Харбора его носитель – подлодка I-19 была обнаружена и потоплена американским эсминцем «Редфордом».После этих событий японское командование отказалось от осуществления воздушной разведки американской военно-морской базы в Пёрл-Харборе посредством бортовых гидросамолётов с авианесущих подводных лодок.Помимо Пёрл-Харбора в течение 1942 года гидросамолёты «Кугишо» E14Y1 вели активную разведку в различных регионах Тихого и Индийских океанов.В феврале – марте 1942 года в австралийских водах успешно действовала подлодка I-25 под командованием капитана Мейдзи Тагами. Базирующийся на ней E14Y1 осуществил целую серию успешных разведывательных полётов над Сиднеем (17 февраля), Мельбурном (26 февраля), Хобартом на Тасмании (1 марта), Веллингтоном в Новой Зеландии (8 марта) и Оклендом (Новая Зеландия, 12 марта). При возвращении в метрополию была проведена воздушная разведка над островом Сува (архипелаг Фиджи, 18 марта) и Паго-Паго (остров Тутуила).29 мая 1942 года была произведена повторная воздушная разведка гавани Сиднея гидросамолётом E14Y1 с борта I-21.Весной и летом 1942 года в западной части Индийского океана успешно действовали авианесущие субмарины I-10 и I-30 в составе 4-ой эскадры подводных лодок. В начале мая E14Y1, базирующийся на I-10, провёл воздушную разведку Дурбана и Порт-Элизабета. «Глен» с борта I-30 совершил облёт Адена (7 мая), Джибути (8 мая), Занзибара и Дар-эс-Салама (19 мая).В конце мая лодки действовали у побережья Мадагаскара. В ходе разведывательного полёта E14Y1 с I-10 над гаванью Диего-Суареса 29 мая 1942 года была получена необходимая информация для нанесения удара двумя малыми японскими субмаринами по британским кораблям, которая состоялась на следующий день. В результате атаки серьёзные повреждения получил линкор «Рамиллес» (впоследствии его отбуксировали для ремонта в Дурбан) и был потоплен танкер. Одна из участвующих в атаке японских малых (карликовых) подводных лодок была потеряна.В апреле – мае 1942 года в разведке прибрежной полосы Алеутских островов применялись гидросамолёты шести авианесущих подводных лодок (I-9, I-15, I-17, I-19, I-25 и I-26). Выполнению поставленной задачи мешала плохая погода и высокая активность кораблей и патрульной авиации противника. В ходе подготовки к запуску E14Y1 на I-19 японская субмарина была замечена американским патрульным самолётом. Во избежание атаки капитан I-19 отдал приказ о срочном погружении, стоящий на палубе лодки гидросамолёт был оставлен на поверхности воды.Тем не менее, японская субмарина I-19 получила широкую известность не как носитель разведывательного гидросамолёта, а в своём изначальном качестве подводного торпедоносца. 15 сентября 1942 года лодка произвела самый результативный торпедный залп Второй мировой войны. В результате попаданий трёх торпед был потоплен авианосец CV-7 «Уосп» (получивший тяжелые повреждения, пылающий авианосец был добит торпедой с американского эсминца), четвёртой торпедой был повреждён линкор «Южная Каролина», а пятой торпедой был потоплен эсминец «О’Брайен». Шестая торпеда попала в авианосец «Хорнет», но последствия для него были не столь трагичны.Летом 1942 года субмарина I-17 была направлена для проведения разведки британских военно-морских баз в Коломбо и Тринкомали (остров Цейлон). Однако эффективная противолодочная оборона, созданная англичанами, не позволила лодке I-17 выполнить поставленную задачу. В августе 1943 года при подходе в район запуска E14Y1 для разведки базы Нумеа (остров Новая Каледония) подлодка была обнаружена и потоплена.