Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть VI
«Кугишо» E14Y1 – единственный самолёт, бомбивший Америку во время WWII (продолжение)
В начале декабря 1941 года в составе Императорского флота Японии находилось 11 авианесущих подводных лодок – I-7 и I-8 (проекта «Junsen 3»), I-9 и I-10 (проекта «Ko-Gata А1»), а также I-15, I-17, I-19, I-21, I-23, I-25 и I-26 (проекта «Otsu-Gata В1»).
Разведывательные гидросамолёты «Кугишо» E14Y1 в это время базировались только на лодках I-7, I-8 и I-15, а также состояли на вооружении учебно-тренировочного кокутая «Саеки» и кокутая «Майдзуру» на территории Японии.
В полёте пара гидросамолётов-разведчиков «Кугишо» E14Y1 берегового базирования
Накануне, перед нанесением 7 декабря 1941 года эпохального удара палубной авиации японского флота по американской базе в бухте Пёрл-Харбора и прочим объектам на острове Оаху, доразведку целей произвёл гидросамолёт-разведчик «Кугишо» E14Y1, стартовавший с борта подлодки I-7. Его полёт прошёл незамеченным для американцев и самолёт благополучно вернулся на свой носитель.
Разведывательный гидросамолёт «Кугишо» E14Y1, принадлежащий субмарине I-7, приводнился после выполнения задания, 1941 год
Первый боевой вылет E14Y1 с подлодки I-7 совершил ранним утром 17 декабря на разведку результатов удара по американским кораблям в бухте Пёрл-Харбора. Как и раньше, противник не заметил маленький самолёт. Задача была успешно выполнена. Экипаж «Глена» (только в декабре 1941 года союзники узнали о существовании «Кугишо» E14Y1 и присвоили ему такое кодовое имя) благополучно вернулся на свою лодку. Историки до сих пор расходятся во мнении, попал ли на борт лодки непосредственно сам самолёт или был потерян в ходе срочного погружения (или после аварийной посадки на воду).
Следующий разведывательный полёт E14Y1 над островом Оаху совершил в первый день нового 1942 года. После успешного выполнения задания он благополучно вернулся на свой носитель – подлодку I-9. Как и прежде, его полёт прошел незаметно для американской стороны.
Успешные действия авианесущих подводных лодок с самолётами «Кугишо» E14Y1 по ведению разведки в районе Оаху подтвердили возможность ведения разведки удалённых и хорошо охраняемых мест дислокации противника. Наблюдение за Пёрл-Харбором, по решению японского командования, стали вести на регулярной основе.
Дозаправка гидросамолёта «Кугишо» E14Y1 на береговом аэродроме
23 февраля 1942 года E14Y1 с подлодки I-9 вновь совершает успешный полёт на воздушную разведку главной базы ВМС США на Тихом океане. Однако следующие разведывательные полёты состоялись лишь осенью 1943 года. К этому времени американцы усилили противолодочную оборону, возросла и эффективность радиолокационных станций, авиационных бортовых и корабельных радаров по обнаружению как воздушных, так и надводных целей. Время безнаказанных действий японских авианесущих субмарин закончилось.
В середине сентября 1943 года к Гавайским островам для ведения разведки за Пёрл-Харбором подошла японская подлодка I-36. Лодка предприняла несколько попыток приблизиться к американской базе на безопасное расстояние, позволяющее осуществить успешный запуск бортового гидросамолёта E14Y1 «Глен» с приемлемой дистанции. Однако все они не увенчались успехом. Минимальное безопасное расстояние, на которое смогла подойти I-36 к Пёрл-Харбору, составило около 300 миль (555.6 км), что более чем на треть превышало нормальный радиус действия E14Y1.
В этих условиях 19 октября 1943 года командир принял решение на запуск «Глена» для разведки американской военно-морской базы. Для экипажа E14Y1 это был «билет в один конец». Тем не менее, экипаж «Глена» выполнил поставленную задачу – осуществил воздушную разведку бухты Пёрл-Харбора и передал по рации данные по составу корабельной группировки противника в базе. До лодки-носителя самолёт естественно не дотянул. Судьба экипажа E14Y1 осталась неизвестной.
Взлетевший с помощью пневматической катапульты E14Y1 «Глен» совершает разворот над субмариной I-19 проекта «Otsu-Gata В1»
В ноябре 1943 года для разведки в районе Гавайских островов привлекли подлодку I-19. Первый разведывательный вылет, совершенный E14Y1 19 ноября, прошел успешно. Самолёт благополучно вернулся на борт субмарины. 25 ноября во время возвращения «Глена» после выполнения воздушной разведки Пёрл-Харбора его носитель – подлодка I-19 была обнаружена и потоплена американским эсминцем «Редфордом».
После этих событий японское командование отказалось от осуществления воздушной разведки американской военно-морской базы в Пёрл-Харборе посредством бортовых гидросамолётов с авианесущих подводных лодок.
Помимо Пёрл-Харбора в течение 1942 года гидросамолёты «Кугишо» E14Y1 вели активную разведку в различных регионах Тихого и Индийских океанов.
В феврале – марте 1942 года в австралийских водах успешно действовала подлодка I-25 под командованием капитана Мейдзи Тагами. Базирующийся на ней E14Y1 осуществил целую серию успешных разведывательных полётов над Сиднеем (17 февраля), Мельбурном (26 февраля), Хобартом на Тасмании (1 марта), Веллингтоном в Новой Зеландии (8 марта) и Оклендом (Новая Зеландия, 12 марта). При возвращении в метрополию была проведена воздушная разведка над островом Сува (архипелаг Фиджи, 18 марта) и Паго-Паго (остров Тутуила).
29 мая 1942 года была произведена повторная воздушная разведка гавани Сиднея гидросамолётом E14Y1 с борта I-21.
Весной и летом 1942 года в западной части Индийского океана успешно действовали авианесущие субмарины I-10 и I-30 в составе 4-ой эскадры подводных лодок. В начале мая E14Y1, базирующийся на I-10, провёл воздушную разведку Дурбана и Порт-Элизабета. «Глен» с борта I-30 совершил облёт Адена (7 мая), Джибути (8 мая), Занзибара и Дар-эс-Салама (19 мая).
В конце мая лодки действовали у побережья Мадагаскара. В ходе разведывательного полёта E14Y1 с I-10 над гаванью Диего-Суареса 29 мая 1942 года была получена необходимая информация для нанесения удара двумя малыми японскими субмаринами по британским кораблям, которая состоялась на следующий день. В результате атаки серьёзные повреждения получил линкор «Рамиллес» (впоследствии его отбуксировали для ремонта в Дурбан) и был потоплен танкер. Одна из участвующих в атаке японских малых (карликовых) подводных лодок была потеряна.
Разведывательный гидросамолёт «Кугишо» E14Y1 готовят к старту на катапульте подводной лодки I-29, 1942 год
Гидросамолёт «Кугишо» E14Y1 стартует с подводной лодки I-29, 1942 год
В апреле – мае 1942 года в разведке прибрежной полосы Алеутских островов применялись гидросамолёты шести авианесущих подводных лодок (I-9, I-15, I-17, I-19, I-25 и I-26). Выполнению поставленной задачи мешала плохая погода и высокая активность кораблей и патрульной авиации противника. В ходе подготовки к запуску E14Y1 на I-19 японская субмарина была замечена американским патрульным самолётом. Во избежание атаки капитан I-19 отдал приказ о срочном погружении, стоящий на палубе лодки гидросамолёт был оставлен на поверхности воды.
Тем не менее, японская субмарина I-19 получила широкую известность не как носитель разведывательного гидросамолёта, а в своём изначальном качестве подводного торпедоносца. 15 сентября 1942 года лодка произвела самый результативный торпедный залп Второй мировой войны. В результате попаданий трёх торпед был потоплен авианосец CV-7 «Уосп» (получивший тяжелые повреждения, пылающий авианосец был добит торпедой с американского эсминца), четвёртой торпедой был повреждён линкор «Южная Каролина», а пятой торпедой был потоплен эсминец «О’Брайен». Шестая торпеда попала в авианосец «Хорнет», но последствия для него были не столь трагичны.
Летом 1942 года субмарина I-17 была направлена для проведения разведки британских военно-морских баз в Коломбо и Тринкомали (остров Цейлон). Однако эффективная противолодочная оборона, созданная англичанами, не позволила лодке I-17 выполнить поставленную задачу. В августе 1943 года при подходе в район запуска E14Y1 для разведки базы Нумеа (остров Новая Каледония) подлодка была обнаружена и потоплена.
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Интернет-ресурсы:
http://www.oldmodelkits.com;
http://www.warbirdphotographs.com;
http://aviadejavu.ru.
Продолжение следует…
В начале декабря 1941 года в составе Императорского флота Японии находилось 11 авианесущих подводных лодок – I-7 и I-8 (проекта «Junsen 3»), I-9 и I-10 (проекта «Ko-Gata А1»), а также I-15, I-17, I-19, I-21, I-23, I-25 и I-26 (проекта «Otsu-Gata В1»).
Разведывательные гидросамолёты «Кугишо» E14Y1 в это время базировались только на лодках I-7, I-8 и I-15, а также состояли на вооружении учебно-тренировочного кокутая «Саеки» и кокутая «Майдзуру» на территории Японии.
В полёте пара гидросамолётов-разведчиков «Кугишо» E14Y1 берегового базирования
Накануне, перед нанесением 7 декабря 1941 года эпохального удара палубной авиации японского флота по американской базе в бухте Пёрл-Харбора и прочим объектам на острове Оаху, доразведку целей произвёл гидросамолёт-разведчик «Кугишо» E14Y1, стартовавший с борта подлодки I-7. Его полёт прошёл незамеченным для американцев и самолёт благополучно вернулся на свой носитель.
Разведывательный гидросамолёт «Кугишо» E14Y1, принадлежащий субмарине I-7, приводнился после выполнения задания, 1941 год
Первый боевой вылет E14Y1 с подлодки I-7 совершил ранним утром 17 декабря на разведку результатов удара по американским кораблям в бухте Пёрл-Харбора. Как и раньше, противник не заметил маленький самолёт. Задача была успешно выполнена. Экипаж «Глена» (только в декабре 1941 года союзники узнали о существовании «Кугишо» E14Y1 и присвоили ему такое кодовое имя) благополучно вернулся на свою лодку. Историки до сих пор расходятся во мнении, попал ли на борт лодки непосредственно сам самолёт или был потерян в ходе срочного погружения (или после аварийной посадки на воду).
Следующий разведывательный полёт E14Y1 над островом Оаху совершил в первый день нового 1942 года. После успешного выполнения задания он благополучно вернулся на свой носитель – подлодку I-9. Как и прежде, его полёт прошел незаметно для американской стороны.
Успешные действия авианесущих подводных лодок с самолётами «Кугишо» E14Y1 по ведению разведки в районе Оаху подтвердили возможность ведения разведки удалённых и хорошо охраняемых мест дислокации противника. Наблюдение за Пёрл-Харбором, по решению японского командования, стали вести на регулярной основе.
Дозаправка гидросамолёта «Кугишо» E14Y1 на береговом аэродроме
23 февраля 1942 года E14Y1 с подлодки I-9 вновь совершает успешный полёт на воздушную разведку главной базы ВМС США на Тихом океане. Однако следующие разведывательные полёты состоялись лишь осенью 1943 года. К этому времени американцы усилили противолодочную оборону, возросла и эффективность радиолокационных станций, авиационных бортовых и корабельных радаров по обнаружению как воздушных, так и надводных целей. Время безнаказанных действий японских авианесущих субмарин закончилось.
В середине сентября 1943 года к Гавайским островам для ведения разведки за Пёрл-Харбором подошла японская подлодка I-36. Лодка предприняла несколько попыток приблизиться к американской базе на безопасное расстояние, позволяющее осуществить успешный запуск бортового гидросамолёта E14Y1 «Глен» с приемлемой дистанции. Однако все они не увенчались успехом. Минимальное безопасное расстояние, на которое смогла подойти I-36 к Пёрл-Харбору, составило около 300 миль (555.6 км), что более чем на треть превышало нормальный радиус действия E14Y1.
В этих условиях 19 октября 1943 года командир принял решение на запуск «Глена» для разведки американской военно-морской базы. Для экипажа E14Y1 это был «билет в один конец». Тем не менее, экипаж «Глена» выполнил поставленную задачу – осуществил воздушную разведку бухты Пёрл-Харбора и передал по рации данные по составу корабельной группировки противника в базе. До лодки-носителя самолёт естественно не дотянул. Судьба экипажа E14Y1 осталась неизвестной.
Взлетевший с помощью пневматической катапульты E14Y1 «Глен» совершает разворот над субмариной I-19 проекта «Otsu-Gata В1»
В ноябре 1943 года для разведки в районе Гавайских островов привлекли подлодку I-19. Первый разведывательный вылет, совершенный E14Y1 19 ноября, прошел успешно. Самолёт благополучно вернулся на борт субмарины. 25 ноября во время возвращения «Глена» после выполнения воздушной разведки Пёрл-Харбора его носитель – подлодка I-19 была обнаружена и потоплена американским эсминцем «Редфордом».
После этих событий японское командование отказалось от осуществления воздушной разведки американской военно-морской базы в Пёрл-Харборе посредством бортовых гидросамолётов с авианесущих подводных лодок.
Помимо Пёрл-Харбора в течение 1942 года гидросамолёты «Кугишо» E14Y1 вели активную разведку в различных регионах Тихого и Индийских океанов.
В феврале – марте 1942 года в австралийских водах успешно действовала подлодка I-25 под командованием капитана Мейдзи Тагами. Базирующийся на ней E14Y1 осуществил целую серию успешных разведывательных полётов над Сиднеем (17 февраля), Мельбурном (26 февраля), Хобартом на Тасмании (1 марта), Веллингтоном в Новой Зеландии (8 марта) и Оклендом (Новая Зеландия, 12 марта). При возвращении в метрополию была проведена воздушная разведка над островом Сува (архипелаг Фиджи, 18 марта) и Паго-Паго (остров Тутуила).
29 мая 1942 года была произведена повторная воздушная разведка гавани Сиднея гидросамолётом E14Y1 с борта I-21.
Весной и летом 1942 года в западной части Индийского океана успешно действовали авианесущие субмарины I-10 и I-30 в составе 4-ой эскадры подводных лодок. В начале мая E14Y1, базирующийся на I-10, провёл воздушную разведку Дурбана и Порт-Элизабета. «Глен» с борта I-30 совершил облёт Адена (7 мая), Джибути (8 мая), Занзибара и Дар-эс-Салама (19 мая).
В конце мая лодки действовали у побережья Мадагаскара. В ходе разведывательного полёта E14Y1 с I-10 над гаванью Диего-Суареса 29 мая 1942 года была получена необходимая информация для нанесения удара двумя малыми японскими субмаринами по британским кораблям, которая состоялась на следующий день. В результате атаки серьёзные повреждения получил линкор «Рамиллес» (впоследствии его отбуксировали для ремонта в Дурбан) и был потоплен танкер. Одна из участвующих в атаке японских малых (карликовых) подводных лодок была потеряна.
Разведывательный гидросамолёт «Кугишо» E14Y1 готовят к старту на катапульте подводной лодки I-29, 1942 год
Гидросамолёт «Кугишо» E14Y1 стартует с подводной лодки I-29, 1942 год
В апреле – мае 1942 года в разведке прибрежной полосы Алеутских островов применялись гидросамолёты шести авианесущих подводных лодок (I-9, I-15, I-17, I-19, I-25 и I-26). Выполнению поставленной задачи мешала плохая погода и высокая активность кораблей и патрульной авиации противника. В ходе подготовки к запуску E14Y1 на I-19 японская субмарина была замечена американским патрульным самолётом. Во избежание атаки капитан I-19 отдал приказ о срочном погружении, стоящий на палубе лодки гидросамолёт был оставлен на поверхности воды.
Тем не менее, японская субмарина I-19 получила широкую известность не как носитель разведывательного гидросамолёта, а в своём изначальном качестве подводного торпедоносца. 15 сентября 1942 года лодка произвела самый результативный торпедный залп Второй мировой войны. В результате попаданий трёх торпед был потоплен авианосец CV-7 «Уосп» (получивший тяжелые повреждения, пылающий авианосец был добит торпедой с американского эсминца), четвёртой торпедой был повреждён линкор «Южная Каролина», а пятой торпедой был потоплен эсминец «О’Брайен». Шестая торпеда попала в авианосец «Хорнет», но последствия для него были не столь трагичны.
Летом 1942 года субмарина I-17 была направлена для проведения разведки британских военно-морских баз в Коломбо и Тринкомали (остров Цейлон). Однако эффективная противолодочная оборона, созданная англичанами, не позволила лодке I-17 выполнить поставленную задачу. В августе 1943 года при подходе в район запуска E14Y1 для разведки базы Нумеа (остров Новая Каледония) подлодка была обнаружена и потоплена.
Литература:
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2. Платонов А.В. Линейные силы подводного флота – СПб.: ООО «Галея Принт», 1998.
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4. Иванов С.В. Субмарины Японии 1941-1945. Война на море (№31) - Белорецк: ООО «АРС», 2006.
5. Околелов Н.Н., Шумилин С.Э., Чечин А.А. Подводные авианосцы японского флота (история, конструкция, авиационное вооружение). Морская коллекция №7, 2007.
6. Кащеев Л.Б. Японские субмарины во Второй мировой войне. Морская коллекция №2, 2011.
7. Фирсов А. Авиация Японии во второй мировой войне. Часть первая: Айчи, Йокосука, Кавасаки. Авиационный сборник №4. ЦАГИ,1996.
8. Соломонов Б., Кулагин К. Подводная авиация страны Ямато. Авиамастер №3, 2003.
9. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.
10. Чечин А., Околелов Н. Старт из-под воды. Моделист-конструктор№7,8 -2009.
11. Чечин А., Околелов Н. Зловещий «Горный туман». Гидросамолёт Аичи М6А «Сейран» и его предшественники. Журнал «Авиация и Время» № 04 - 06, 2013.
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17. Брюханов А. Авиация подводного флота Японии во Второй мировой войне: Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.
18. Гусев А.Н. Подводные лодки специального назначения. Построенные корабли и нереализованные проекты - М.: МОРКНИГА, 2013.
19. R.J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific. Putman & Company. London-1970.
20. Robert C. Mikesh. Aichi M6A1 Seiran, Japan's Submarine-Launched Panama Canal Bomber (Monogram Close-Up 13) – Monogram Aviation Publications. Commonwealth Press Worcester, Massachustts, 1975.
21. Japanese Military Aircraft Illustrated. Vol. 3, Reconnaissance Flying Boat Trainer/Transport - Bunrin-Do Co. Ltd., Tokyo 1983.
22. Robert C. Mikesh & Shorzoe Abe. Japanese Aircraft 1910-1941. Putnam Aeronautical Books, London, 1990.
23. Famous airplanes of the world №47. Imperial Japanese Navy Reconnaissance Seaplane – BUNRINDO Co.Ltd, Tokyo 1994.
24. Tadeusz Januszewski. Japanese Submarine Aircraft - Red Series (№ 5103). Mushroom Model Publications, 2002.
25. Ryusuke Ishiguro, Tadeusz Januszewski. Kugisho E14Y GLEN: The Aircraft that Bombed America (White Series) – MMPBooks, 2012.
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Интернет-ресурсы:
http://www.oldmodelkits.com;
http://www.warbirdphotographs.com;
http://aviadejavu.ru.
Продолжение следует…
Автор: Александр Брюханов
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