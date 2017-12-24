Грибаускайте: Литва старается дружить со своими соседями
При всех имеющихся сложностях с Россией нужно сотрудничать и для этого можно даже пересмотреть позицию Вильнюса по некоторым вопросам, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Она отметила, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей, но при этом следует понимать, что «геополитическая ситуация меняется», поэтому в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.
Грибаускайте также назвала несколько условий для выстраивания более тесных отношений с Россией. Среди них «возврат оккупированных территорий, отказ от использования силы в своих интересах, прекращение подкупа политиков не только в Литве, но и во всей Европе, а также вмешательства в выборы других стран».
Говоря о ситуации в сфере безопасности, Грибаускайте отметила, что оборонный сектор страны требует инвестиций, армию же следует модернизировать и сделать акцент на подготовке военных кадров.
В четверг президент подписала госбюджет Литвы на 2018 год, в котором оборонное финансирование возрастет до 873 млн. евро (в текущем году – 723,8 млн.) и составит 2,006 % от ВВП.
Отношения с нашим соседом (Россией) в ближайшие годы останутся сложными. Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться,цитирует президента РИА Новости.
Она отметила, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей, но при этом следует понимать, что «геополитическая ситуация меняется», поэтому в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.
Грибаускайте также назвала несколько условий для выстраивания более тесных отношений с Россией. Среди них «возврат оккупированных территорий, отказ от использования силы в своих интересах, прекращение подкупа политиков не только в Литве, но и во всей Европе, а также вмешательства в выборы других стран».
Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь их не выбираешь, но самое главное – сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей,подчеркнула глава республики.
Говоря о ситуации в сфере безопасности, Грибаускайте отметила, что оборонный сектор страны требует инвестиций, армию же следует модернизировать и сделать акцент на подготовке военных кадров.
В четверг президент подписала госбюджет Литвы на 2018 год, в котором оборонное финансирование возрастет до 873 млн. евро (в текущем году – 723,8 млн.) и составит 2,006 % от ВВП.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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