17:14 24 декабря

Грибаускайте: Литва старается дружить со своими соседями

При всех имеющихся сложностях с Россией нужно сотрудничать и для этого можно даже пересмотреть позицию Вильнюса по некоторым вопросам, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.



Отношения с нашим соседом (Россией) в ближайшие годы останутся сложными. Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться,
цитирует президента РИА Новости.


Она отметила, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей, но при этом следует понимать, что «геополитическая ситуация меняется», поэтому в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.

Грибаускайте также назвала несколько условий для выстраивания более тесных отношений с Россией. Среди них «возврат оккупированных территорий, отказ от использования силы в своих интересах, прекращение подкупа политиков не только в Литве, но и во всей Европе, а также вмешательства в выборы других стран».

Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь их не выбираешь, но самое главное – сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей,
подчеркнула глава республики.

Говоря о ситуации в сфере безопасности, Грибаускайте отметила, что оборонный сектор страны требует инвестиций, армию же следует модернизировать и сделать акцент на подготовке военных кадров.

В четверг президент подписала госбюджет Литвы на 2018 год, в котором оборонное финансирование возрастет до 873 млн. евро (в текущем году – 723,8 млн.) и составит 2,006 % от ВВП.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Тралл Сегодня, 17:05
    Не друг ты нам, Даля. Другое дело - литовцы.
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 17:08
      Да уж..Таких друзей..И грибов не надо..Кстати,как там литовцы не озаботились территориальными претензиями поленьев..
      Цитата: Тралл
      Не друг ты нам, Даля. Другое дело - литовцы.
      210окв
    2. 79807420129 Сегодня, 17:13
      Грибаускайте: Литва старается дружить со своими соседями

      И что это на них нашло,один за одним,Порошенко тоже вон алкоголизм победил. fellow
      79807420129
  2. Перейра Сегодня, 17:07
    Денег больше не будет. Смирись Даля.
    Перейра
    1. 210окв Сегодня, 17:10
      Почему не будет?Русофобия весьма дорогой товар..
      Цитата: Перейра
      Денег больше не будет. Смирись Даля.
      210окв
  3. solzh Сегодня, 17:09
    Измени свою политику, подружись с нами и у вас все придёт в норму.
    solzh
    1. 210окв Сегодня, 17:14
      А вот спрашивается зачем нам?Ради транзита через Литву в Калининград?Наверное да.Но только не ради мира во всем мире(я имею в виду предателя меченного)
      Цитата: solzh
      Измени свою политику, подружись с нами и у вас все придёт в норму.
      210окв
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:09
    Грибовыпускайте для начала должна подружиться с головой!
    Геркулесыч
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