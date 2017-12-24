Грибаускайте: Литва старается дружить со своими соседями

Отношения с нашим соседом (Россией) в ближайшие годы останутся сложными. Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться,

Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь их не выбираешь, но самое главное – сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей,