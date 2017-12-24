05:19 25 декабря

Видео от RT: «Русские хакеры» взломали рождество

Телеканал RT накануне католического Рождества опубликовал шуточное видео, на котором Дед Мороз побеждает Санта-Клауса, сообщает РИА Новости.

Видео от RT: «Русские хакеры» взломали рождество


Действие происходит в сочельник, где-то в Соединенных Штатах. Американский мальчик просыпается и спешит к елке за своими подарками. Однако находит в комнате Санту со связанными руками и кляпом во рту.


Над американским волшебником возвышается российский Дед Мороз. Он поздравляет мальчика с Новым годом и просит прочитать стихотворение.

В конце ролика ребенок с сильным акцентом читает стихотворение Владимира Орлова «О Родине» («Я узнал, что у меня есть огромная семья…»).



Москву неоднократно обвиняли в попытке повлиять на выборы президента США и другие избирательные процессы в разных странах. Ряд западных политиков утверждали, что «русские хакеры» тесно связаны с Кремлем и являются его агентами.

Тем не менее, до сих пор никаких доказательств, которые бы подтверждали российское вмешательство, так и не было представлено. Москва подобные обвинения назвала абсолютно голословными.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com
88

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 96

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  1. Тралл Вчера, 17:48
    Он всё-таки существует smile
    Тралл
    1. Идущий Вчера, 17:55
      Теперь точно RT обвинят , с доказательствами. laughing
      Идущий
      1. Тралл Вчера, 17:57
        Слушания в Конгрессе "Россия против Санты" уже назначены smile
        Тралл
        1. jolly deckhand Вчера, 18:04
          Санта в шоке laughing laughing laughing
          jolly deckhand
        2. катана Вчера, 18:17
          Цитата: Тралл
          Слушания в Конгрессе "Россия против Санты" уже назначены smile

          Я рад ,что сей ролик вас позабавил,но ролик снят безвкусно и малыш выглядит перепуганным,а русский Дед Мороз не вызывает добрых чувств.Он скорее приказывает малышу прочитать стишок,чем просит.
          катана
          1. Тралл Вчера, 18:22
            Видеоряд вторичен в ролике, а мальчик на роль взят максимально возможного для верящих в Санту возраста, чтобы не затронуть родительских чувств зрителя.
            Тралл
          2. Shurik70 Вчера, 18:49
            Дурость какая-то.
            ДОЛЖНО БЫТЬ СВЯТОЕ, чего не касаются политики.
            И Дед Мороз, как Санта Клаус - тоже к этому относятся. Русским посмеяться, а западных детей с детства ассоциации - у русских даже Дед Мороз - террорист.
            Shurik70
            1. БАРХАН Сегодня, 00:27
              Цитата: Shurik70
              ДОЛЖНО БЫТЬ СВЯТОЕ, чего не касаются политики.

              Есть конечно и святое...
              БАРХАН
            2. домохозяйка Сегодня, 02:04
              А это наш святой Николай, не чета их мультяшному Клаусу!
              домохозяйка
          3. фигвам Вчера, 19:00
            Цитата: катана

            Я рад ,что сей ролик вас позабавил,но ролик снят безвкусно и малыш выглядит перепуганным,а русский Дед Мороз не вызывает добрых чувств.Он скорее приказывает малышу прочитать стишок,чем просит.

            На вкус и цвет все деды морозы разные.
            фигвам
          4. stalkerwalker Вчера, 20:15
            Цитата: катана
            ролик снят безвкусно и малыш выглядит перепуганным,а русский Дед Мороз не вызывает добрых чувств.Он скорее приказывает малышу прочитать стишок,чем просит

            Есть такая категория людей - не понимающих юмора.... wassat
            stalkerwalker
      2. 210окв Вчера, 18:02
        Троллинг 80-го уровня...
        Цитата: Идущий
        Теперь точно RT обвинят , с доказательствами. laughing
        210окв
        1. Монос Вчера, 18:08
          Моё почтение, Дмитрий! hi
          Санта-Клаус - персонаж рождественский, а Дед Мороз - новогодний. Так что я здесь не вижу конфликта.
          Монос
          1. Идущий Вчера, 18:15
            Уже раскрасили , здорово.
            Идущий
          2. rruvim Вчера, 18:23
            Абсолютно с Вами согласен! Но сделать "ролик", в котором они "противоречат" всё-таки глупо...
            rruvim
            1. dsk Вчера, 20:35
              Здравствуйте Роман!
              Цитата: rruvim
              в котором они "противоречат"
              Какое противоречие? Православные России отмечают сначала новый год - с всенародно любимым народным Дедом Морозом и Снегурочкой. 7 января - Рождество Христово. hi
              dsk
          3. катана Вчера, 18:24
            Уже хотите размежеваться с "проклятым Западом" laughing и по новогодним сказочным персонажам?Не удивлюсь,если через несколько лет на этом сайте всерьез начнете обсуждать ,что браки русских с людьми других национальностей крайне нежелательны и вредны,ибо они ведут к вырождению и засорению генов русских дегенеративными генами.Все на этом свете возможно ,несколько лет назад я не подумал бы,что сайт ВО разместит у себя такую " новость!"
            катана
            1. Тралл Вчера, 18:38
              Новость отличная, новогодняя и в лучших традициях ВО smile
              Тралл
              1. катана Вчера, 18:48
                Цитата: Тралл
                Новость отличная, новогодняя и в лучших традициях ВО smile

                Все может быть,я высказал свое мнение.
                катана
            2. Васся Вассин Вчера, 18:45
              Не ведут, наоборот детки лучше получаются.
              Васся Вассин
              1. sharp-lad Сегодня, 01:25
                Ага, свежая кровь редко во вред идёт.
                sharp-lad
            3. svp67 Вчера, 18:48
              Цитата: катана
              Не удивлюсь,если через несколько лет на этом сайте всерьез начнете обсуждать ,что браки русских с людьми других национальностей крайне нежелательны и вредны,ибо они ведут к вырождению и засорению генов русских дегенеративными генами

              Мы будем последними в этом списке. На Западе, об этом во всё уже говорят. А на Украине так это уже ВНУТРЕННЯЯ и ВНЕШНЯЯ политика
              svp67
            4. Paranoid50 Вчера, 19:08
              Цитата: катана
              Уже хотите размежеваться с "проклятым Западом"

              Почему нет? Объясню как можно проще.Уверен,для Вас не секрет,что в каждой стране есть свои многолетние традиции. В частности,это касается и встречи Нового Года. Так вот: уже почти два десятка лет нам пытаются подменить и эту традицию,повсюду насаждая подслеповатого престарелого педофила(тот ещё типаж), взамен нашего доброго Дедушки Мороза и его красавицы внучки Снегурочки.И эта хренотень уже даёт свои плоды. Почти повсеместно можно встретить "дедов морозов" в идиотских колпаках и элементах экипировки садо-мазо. Да в Питере вчера состоялся "забег дедов морозов", и все,как один, выглядели именно так,инородно. Я уже молчу о том, что мало где можно услышать "В лесу родилась ёлочка",ага. Уверен,основной посыл Вы поняли. Теперь по Борщёву laughing :
              Цитата: катана
              ачнете обсуждать ,что браки русских с людьми других национальностей крайне нежелательны

              Я гляжу по Вашим комментариям,что это для Вас весьма больная тема,ага. В связи с чем вопрос:неужели армянская нация выродилась до такой степени,что не сыщется нынче в мире симпатичных армянок? Сёстры Кардашьян как бы намекают. wink
              Paranoid50
            5. vovanpain Вчера, 19:10
              Не удивлюсь,если через несколько лет на этом сайте всерьез начнете обсуждать ,что браки русских с людьми других национальностей крайне нежелательны и вредны,

              Размик,я более 30 лет женат на татарке,двое детей,трое внуков,родная сестра замужем за евреем,не удивись laughing ,ну или не икай. wink
              Цитата: катана
              .Все на этом свете возможно ,несколько лет назад я не подумал бы,что сайт ВО разместит у себя такую " новость!

              Несколько лет назад я и не подумал бы что ВО разместит комментарий японского меча армянского разлива. laughing
              vovanpain
              1. Svarog51 Сегодня, 03:37
                Володя, приветствую hi Так он в Армении называется "Меч Давида", не зря его тут евреем назвали даже армяне.
                lol
                Svarog51
            6. dmmyak40 Вчера, 20:24
              Ну, и ход мыслей у вас, дружок! Как говорит русская пословица: "Дурнэ спит, дурнэ и снится".
              dmmyak40
      3. alexmach Вчера, 23:08
        Смешно конечно, но зачем, они и так русских во всех возможных грехах постоянно обвиняют, зачем ещё им подигрывать?

        Хотя... Смех это сила.
        alexmach
    2. 79807420129 Вчера, 18:04
      на котором Дед Мороз побеждает Санта-Клауса,

      Дед Мороз всегда побеждает. fellow
      79807420129
      1. Дедкастарый Сегодня, 02:41
        Цитата: 79807420129
        Дед Мороз всегда побеждает.

        оленей то,напрасно "замочил"...жЫвотные не причём! и башку по игиловски резанул-НЕЗАЧОТ. request
        Дедкастарый
    3. svp67 Вчера, 18:46
      Цитата: Тралл
      Он всё-таки существует

      Конечно, у него столько добровольных помощников....
      svp67
    4. лесовозник Вчера, 18:54
      Вопрос :чем отличается санта-клаус от деда мороза? Ответ: дед мороз живёт со снегурочкой, а санта-клаус с оленем wassat
      лесовозник
    5. казак 471 Вчера, 19:42
      Как раз ролик всё и "доказывает"
      казак 471
    6. Geisenberg Вчера, 21:22
      Цитата: Тралл
      Он всё-таки существует smile


      Мальчика жалко ...
      Geisenberg
  2. exalibor Вчера, 17:49
    ну теперь то RT предоставил такие доказательства))))
    exalibor
  3. Лексус Вчера, 17:49
    Новый год неотвратимо приближается! laughing

    Лексус
    1. Тралл Вчера, 17:53
      Ну и вопрос, почему у Санты нет Снегурочки? (Гусары, молчать!) smile
      Тралл
      1. тол100в Вчера, 18:04
        Цитата: Тралл
        Ну и вопрос, почему у Санты нет Снегурочки? (Гусары, молчать

        Гусары молчать не привыкли! Ему больше олени нравятся.
        тол100в
        1. Лексус Вчера, 20:41
          Гусары молчать не привыкли! Ему больше олени нравятся.

          Как бэ... он ещё ентих, эльфов, превратил в обыкновенных ГнОМИКОВ... И живёт с ними и оленями... содомитское отродье.
          Лексус
      2. д^Амир Вчера, 18:04
        ну гусары так гусары!!!!!!!!!!!

        с наступающим Новым Годом!!!
        д^Амир
        1. Васся Вассин Вчера, 18:48
          Первый раз такое кино вижу.
          laughing
          Васся Вассин
          1. д^Амир Вчера, 18:53
            "Анекдоты" 1990 года... как фильм кстати очень сильно так себе.... но есть отдельные просто шедевральные эпизоды.... как целостное произведение повторюсь фильм впечатления не производит..... ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=hnxUM_hxwYk
            д^Амир
      3. 210окв Вчера, 18:04
        У него есть ОЛЕНЬ...Зачем ему баба....[Сказал поручик Ржевский вылезая из салата.. wassat quote=Тралл]Ну и вопрос, почему у Санты нет Снегурочки? (Гусары, молчать!) smile[/quote]
        210окв
      4. Geisenberg Вчера, 21:23
        Цитата: Тралл
        Ну и вопрос, почему у Санты нет Снегурочки? (Гусары, молчать!) smile


        Зачем содомиту партнёр противоположного пола ?
        Geisenberg
    2. д^Амир Вчера, 18:10
      Уважаемый коллега!!!! у Вас отцензуренная версия!!!!! на самом деле было вот так:
      д^Амир
      1. rruvim Вчера, 18:12
        Вы просто не христианин...
        rruvim
        1. д^Амир Вчера, 18:16
          Вы просто не христианин...

          вот абсолютно совсем нет!!!!! в смысле да... нехристь я.... что не отменяет моего искреннего уважения к Деду Морозу!!!! наш Дед он того.... на нацию не смотрит!!!! свои и есть свои....
          д^Амир
          1. rruvim Вчера, 18:20
            Вы что? Правда Деда Мороза видели? Или только, как Пиар Акцию...?
            rruvim
        2. GRF Вчера, 18:20
          Цитата: rruvim
          Вы просто не христианин...

          Ага, удобная для Вас религия, только подставляй щеки, а как демонстрируется взаимность, то это не по христиански...

          Обаме и его прихвостням вход сюда запрещен!
          Че? Забыли чтоли? О каком разжигании ненависти вы тут говорите? Тут все свои ; )
          GRF
        3. 210окв Вчера, 18:30
          Нет.Он просто врач...Проктологи шутят...
          Цитата: rruvim
          Вы просто не христианин...
          210окв
          1. rruvim Вчера, 19:01
            Понятно.... Теперь я понимаю, почему я у врача 20 лет назад был, и то он зуб мне вырывал...
            rruvim
  4. rruvim Вчера, 17:51
    Полный "" и вред от RT. Всё-таки Санта-Клаус для Христианской Европы образ Святителя Николая.
    Наш языческий Дед Мороз в этом ролике ни к "месту"...
    rruvim
    1. Тралл Вчера, 17:55
      Цитата: rruvim
      Полный "" и вред от RT. Всё-таки Санта-Клаус для Христианской Европы образ Святителя Николая.
      Наш языческий Дед Мороз в этом ролике ни к "месту"...

      Ну и каша у Вас в голове. Улыбнитесь и пересмотрите ролик ещё раз smile
      Тралл
      1. rruvim Вчера, 18:01
        Посмотрел! Вместе улыбаются и согласны со стишком. А парень похож на молодого Трампа....Только для американцев - это не смешно! Хватит вносить "ненависть"!
        rruvim
        1. GRF Вчера, 18:08
          Залась под диван, я скажу, когда сможешь смело вылезти...
          GRF
          1. rruvim Вчера, 18:10
            Залезу, когда будет необходимо. Но "ролик" вредный и неправильный!
            rruvim
        2. ando_bor Вчера, 18:09
          Цитата: rruvim
          для американцев - это не смешно!

          А ни кто их веселить и не собирается, у нас народ обычно возмущается, что с ними очень мягко обходятся. Троллинг довольно жесткий, надеюсь на то и рассчитывали.
          ando_bor
          1. rruvim Вчера, 18:17
            Я за них (Американцев) не переживаю. Я за RT переживаю, т.к. это не ПРАВИЛЬНО ! Есть Христианская традиция! В Европе и Америке она есть! И наш языческий Дед Мороз здесь ни причём...
            rruvim
            1. GRF Вчера, 18:30
              Цитата: rruvim
              Я за них (Американцев) не переживаю. Я за RT переживаю, т.к. это не ПРАВИЛЬНО ! Есть Христианская традиция! В Европе и Америке она есть! И наш языческий Дед Мороз здесь ни причём...

              РТ создан для тех, кто интересуется Россией, и в силу обстоятельств находится за рубежом, и при таком раскладе здесь явно лишний Клаус, а не дед Мороз.
              Это его нам чрезмерно навязывают, и мы терпим, пшел он к своим тем, что с традицией, а тут он совсем совсем не нужен со своим джингн беллом...
              GRF
            2. Kurare Вчера, 18:47
              Цитата: rruvim
              Есть Христианская традиция! В Европе и Америке она есть!

              Верно, Св. Николай - это из христианских традиций. А вот Санта Клаус - продукт коммерческий (внешность, поведение и т.д.), вдавливаемый ВСЕМ американской медиаиндустрией, который подменяет именно традиционные представления о Св. Николая.
              Цитата: rruvim
              И наш языческий Дед Мороз здесь ни причём...

              Называть Деда Мороза продуктом "язычества", ну как-то не совсем корректно. Это сказочный персонаж из русского народного фолклёра. Как по мне, наиболее подходит под новогодние празднования, а не псевдорелигиозный персонаж, прилепленый (и сверху бантик) непонятно почему к Рождеству. С какого такого перепугу?
              Kurare
              1. домохозяйка Сегодня, 02:15
                Фольклор то он фольклор... Да не совсем. К язычеству прямое отношение. Дед Морозом он стал по милости писателей. А вообще-то он был Повелителем времён, командовал стужей и по характеру был довольно страшен. Если с христианством сравнить - кто является Повелителем времён? Вот то-то...
                домохозяйка
            3. казак 471 Вчера, 19:50
              Не пойму . о чём вы ? Санта Клаус . он же святитель Николай приходит к христианам в Рождество . а Дед Мороз - в новый год. и к религии не имеет никакого отношения
              казак 471
        3. Тралл Вчера, 18:13
          Санта в ролике - вылитый Маккейн, а ДМ - Гендальф Белый из "Властелина колец" smile
          Тралл
        4. Алена767 Вчера, 18:33
          По поводу ненависти это вам к бибиси и т.п., и т.д.
          Алена767
  5. Балаган Вчера, 17:52
    Знатно протролили! bully
    Балаган
    1. Тралл Вчера, 17:56
      Цитата: Балаган
      Знатно протролили! bully

      Только вот спалились laughing
      Тралл
      1. ando_bor Вчера, 18:13
        Цитата: Тралл
        Только вот спалились

        А вот пускай теперь маются, где троллинг а где реальность разбираются.
        ando_bor
  6. ВЕРЕСК Вчера, 17:57
    Однако,Новый год скоро.Опять ёлку ставить...Сплошные расходы!
    ВЕРЕСК
    1. Тралл Вчера, 18:00
      Один раз тратишься на искусственную, потом только пыль сдул с нее раз в год.
      Тралл
      1. Геркулесыч Вчера, 18:07
        Тралл -вы это не про надувную леди часом? ?? wassat (Шютька )! wassat
        Геркулесыч
        1. Тралл Вчера, 18:16
          Цитата: Геркулесыч
          Тралл -вы это не про надувную леди часом? ?? wassat (Шютька )! wassat

          Если раз в год надувную, то пыль можно не сдувать laughing
          Тралл
          1. Мих1974 Вчера, 19:49
            Если "надувете" один раз в год - вам срочно к доктору, lol Покойный Жак Иф Кусто ребенка "навдувал" в 74 года belay good . "что делать будем товарищ Сталин? Что делать, что делать - завидовать будем" (с) drinks
            Мих1974
  7. Бензорез Вчера, 17:58
    Опять горе!.. Но это не беда. Беда будет-когда "Каракуртов" понастроим, да как "жахнем" по партнёрам нашим европейским... И печаль отстанет, и тоска пройдёт моментально.
    Покупайте ватники и фуфайки Ивановской фабрики господа Америкацы. Ежели будете продолжать в том же духе-они вам понадобятся.
    Бензорез
    1. rruvim Вчера, 18:08
      Откуда такая ненависть? Посмотрите Брат-2, съездите в Америку. Там куча народа - нас, русских любят и уважают!
      rruvim
      1. Алена767 Вчера, 18:32
        После просмотра видео американского блогера, который ходил и подписи у американцев собирал за ядерный удар по России, практически все подписались.
        Алена767
      2. Бензорез Вчера, 18:36
        Никакой ненависти. Более того я весьма дружелюбный и гуманный человек, большой друг животных (в том числе). Я всегда уважаю чужое мнение, если чужое мнение уважает моё.
        Бензорез
      3. Мих1974 Вчера, 19:50
        Лучше в Сербию, в Ливию, во Вьетнам, в сев.Корею - вот там вам покажут с картинками, видео и натурными объектами - КАК американцы "людят" am
        "Хороший американец - мертвый американец" soldier
        Мих1974
        1. rruvim Вчера, 19:59
          Бомбили Сербию англичане, французы, американцы и голландцы, Ливию - Французы и Итальянцы, Вьетнам - Французы и Американцы, Северную Корею - войска ООН.
          rruvim
          1. просто экспл Сегодня, 01:43
            ну то что они матрасам там шестерили никто и не оспаривает , но бомбили все таки они .
            фотачки самолетов бомбящих запостить ? осилите идентификацию страны по ентим самолетам ?
            просто экспл
  8. Геркулесыч Вчера, 18:06
    Сейчас же срочно собрать совбезобразие оония wassat а видео использовать как доказательство, полученные напрямую. Поэтому видео нужно немедленно засекретить wassat , а перед просмотром сжечь! wassat
    Геркулесыч
  9. Masya Masya Вчера, 18:09
    ну вот, Дедушка Мороз мало того, что "пьяница и развратник", а теперь ещё и "бандит" с большой дороги! и в мешке у него калаш!!! lol
    Masya Masya
    1. GRF Вчера, 18:43
      Теперь лишь бы Санта в суд не подал как та, что на Сталлоне лет через 30 )))
      GRF
      1. Masya Masya Вчера, 18:56
        Цитата: GRF
        Теперь лишь бы Санта в суд не подал как та, что на Сталлоне лет через 30 )))

        не... теперь амерзы с ног собьются искать дедудшку в третьих странах, что бы поймать, привезти к себе, осудить и посадить за бандитизм... wink
        Masya Masya
        1. Мих1974 Вчера, 19:53
          Да "дедушку" мы их мм порвем кое что am . Это им не безоружных афгынских,вьетнамских, иракских, ************* убивать и похищять. За такое хамство мы им

          love
          Мих1974
          1. Masya Masya Вчера, 19:59
            пусть для начала найти попробуют... wink
            Masya Masya
  10. HMR333 Вчера, 18:10
    самое интересное что это действительно будет шуметь по всем новостям и главное что это они сами сделали этот ролик но все обычные обыватели схавают и это будет вызывать не новисть...
    HMR333
    1. Васян1971 Вчера, 18:23
      Цитата: HMR333
      самое интересное что это действительно будет шуметь по всем новостям и главное что это они сами сделали этот ролик но все обычные обыватели схавают и это будет вызывать не новисть...

      Жертва укроЕГЭ?
      Васян1971
  11. Сибирский цирюльник Вчера, 18:14
    Троллинг 1000 уровня! tongue
    Сейчас начнутся вопли о покушении на святые традиции старого,доброго христианства))
    Правда,узаконивание однополых браков,и прочая чертовщина,будет скромно выведена за скобки)
    Что ещё ждать от фарисеев?
    Сибирский цирюльник
    1. Тралл Вчера, 18:18
      Как правильно сказал Михеев, России нужно на самом деле заниматься всем тем, в чем ее обвиняют, при этом отрицая это.
      Тралл
      1. КОТ БАЮН Вчера, 18:27
        России нужно на самом деле заниматься всем тем, в чем ее обвиняют, при этом отрицая это.

        Я бы сказал, что не "нужно", а "необходимо". И давно пора!
        КОТ БАЮН
      2. rruvim Вчера, 18:28
        Михеев не так сказал. Его идея: "что надо заниматься тем, в чём тебя обвиняют, но не признаваться в том, в чём тебя не обвиняют." fellow
        rruvim
        1. Смог Вчера, 19:06
          Ну зачем спорить. Вот оригинал-
          Смог
    2. dsk Вчера, 19:02
      Здравствуйте Алексей!
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Что ещё ждать от фарисеев?
      "В Ирландии накануне Сочельника католический священник Десмонд О’Доннел призвал всех христиан отказаться от использования слова "Рождество". Как пояснил священнослужитель, праздник утратил свой священный смысл.
      Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире Царьграда рассказал, что происходящее в Европе ему напоминает театр абсурда. Традиционные ценности, которые отстаивали христиане, под напором этого мультикультурализма, политкорректности просто теряют свой смысл: "Высмеивание, осмеяние… В Европе подобная практика оправдывается стремлением не навредить новым жителям, у которых есть свое представление о мире и которых Рождество оскорбляет. Но ведь речь идет о том, что в Европе сознательно или бессознательно, по уму или недомыслию отказываются от традиционных ценностей, которые долгие века скрепляли общество." По его словам, в Европе сейчас происходят процессы, которые происходили в Риме при нашествии варваров.
      dsk
  12. понтелеймон5230 Вчера, 18:25
    Цитата: rruvim
    Полный "" и вред от RT. Всё-таки Санта-Клаус для Христианской Европы образ Святителя Николая.
    Наш языческий Дед Мороз в этом ролике ни к "месту"...

    Это вы о той самой "христианской" Европе и "христианских" США в которых большинство приветствует однополые браки?
    понтелеймон5230
    1. rruvim Вчера, 18:38
      В Европе и Америке есть Белые дети (до 12-ти лет). Что они приветствуют однополые Браки? А тут им показывают этот ролик от RT. Хорошо, что на "стене" написали, что это "троллинг"...
      rruvim
  13. рюрикович Вчера, 19:07
    good
    Троллинг от RT знатный получился laughing laughing Мне понравилось!!! fellow
    Человек с чувством юмора поймёт,каков посыл данного ролика. А уж кому невдомёк, то пусть придумывают себе страшилки дальше lol
    Шикарнейший плюсище!!!
    рюрикович
  14. seregatara1969 Вчера, 22:02
    посмеялся от души - про политические последствия сказать могу одно - они будут но не знаю какие думаю про усиление санкций!
    seregatara1969
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