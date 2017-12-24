Видео от RT: «Русские хакеры» взломали рождество
Телеканал RT накануне католического Рождества опубликовал шуточное видео, на котором Дед Мороз побеждает Санта-Клауса, сообщает РИА Новости.
Действие происходит в сочельник, где-то в Соединенных Штатах. Американский мальчик просыпается и спешит к елке за своими подарками. Однако находит в комнате Санту со связанными руками и кляпом во рту.
Над американским волшебником возвышается российский Дед Мороз. Он поздравляет мальчика с Новым годом и просит прочитать стихотворение.
В конце ролика ребенок с сильным акцентом читает стихотворение Владимира Орлова «О Родине» («Я узнал, что у меня есть огромная семья…»).
Москву неоднократно обвиняли в попытке повлиять на выборы президента США и другие избирательные процессы в разных странах. Ряд западных политиков утверждали, что «русские хакеры» тесно связаны с Кремлем и являются его агентами.
Тем не менее, до сих пор никаких доказательств, которые бы подтверждали российское вмешательство, так и не было представлено. Москва подобные обвинения назвала абсолютно голословными.
Действие происходит в сочельник, где-то в Соединенных Штатах. Американский мальчик просыпается и спешит к елке за своими подарками. Однако находит в комнате Санту со связанными руками и кляпом во рту.
Над американским волшебником возвышается российский Дед Мороз. Он поздравляет мальчика с Новым годом и просит прочитать стихотворение.
В конце ролика ребенок с сильным акцентом читает стихотворение Владимира Орлова «О Родине» («Я узнал, что у меня есть огромная семья…»).
Москву неоднократно обвиняли в попытке повлиять на выборы президента США и другие избирательные процессы в разных странах. Ряд западных политиков утверждали, что «русские хакеры» тесно связаны с Кремлем и являются его агентами.
Тем не менее, до сих пор никаких доказательств, которые бы подтверждали российское вмешательство, так и не было представлено. Москва подобные обвинения назвала абсолютно голословными.
Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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