05:23 25 декабря

Трампу не следовало принимать решение по Иерусалиму, не посоветовавшись с Анкарой, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидал звонка своего американского коллеги Дональда Трампа перед тем, как тот объявит о решении признать Иерусалим столицей Израиля, передает РИА Новости.



В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.


Кроме того, Генассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Мы выходим на связь с главой США по тому или иному поводу. Однако в данный момент конкретного решения по телефонным переговорам пока не принято. Хотелось бы, чтобы и Трамп нам звонил,
сказал Эрдоган в воскресенье на пресс-конференции.

С самого начала мы ждали, что он позвонит нам, прежде чем объявит свое решение (по Иерусалиму). Я считаю, что эта ошибка не была бы совершена, если бы Трамп провел с нами консультации,
добавил президент Турции.

Он пояснил, что эти ожидания были связаны с тем, что Турция в настоящее время председательствует в Организации исламского сотрудничества.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 69

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  1. Аристарх Людвигович Вчера, 18:22
    Осерчал Эрдоган на Америку. Крепко осерчал. Чем больше наблюдаю за Трампом - тем больше появляются подозрения в его украинском происхождении. У него всякий раз очередная перемога оборачивается зрадою - и чем дальше - тем эпичнее... Подозреваю, что эта история даже для него - переход на новый уровень
    Аристарх Людвигович
    1. Тралл Вчера, 18:29
      В Иерусалиме теперь "весело"...
      Тралл
      1. Балу Вчера, 18:33
        Натаньяха видимо не понял, какую мину Трампампам ему подложил.
        Балу
        1. Logall Вчера, 18:35
          Дружище, Это не мина! Это свинья, которая не нравится ни одним ни другим... Само решение по Иерусалиму евреем конечно же понравилось, но фактической пользы никакой! ну, не едят свинину арабы и евреи считают не кошерным блюдом...
          Logall
          1. Идущий Вчера, 20:39
            А они свинью не любят также как и мину , а если серьезно Трамп решает свои проблемы и готов принести в жертву кого угодно.
            Идущий
          2. igor67 Вчера, 21:25
            Цитата: Logall
            Дружище, Это не мина! Это свинья, которая не нравится ни одним ни другим... Само решение по Иерусалиму евреем конечно же понравилось, но фактической пользы никакой! ну, не едят свинину арабы и евреи считают не кошерным блюдом...

            25 свиней на улице Ришон Ле-Циона
            Утром 14 декабря жители одной из улиц Ришон Ле-Циона столкнулись с весьма необычным зрелищем. По обеим сторонам улицы лежали свиные туши.

            Всего на улице обнаружили 25 свиных туш, общим весом более тонны. Как выяснилось, свиньи выпали из фургона, следовавшего с севера страны и развозившего мясо по супермаркетам.
            едят в Израиле свинину, и покупаем её в супермаркетах
            igor67
          3. Krabik Сегодня, 00:49
            Они свинину не едят т.к. считают - это людоедством...
            Krabik
        2. Tiras Вчера, 19:57
          Цитата: Балу
          Натаньяха видимо не понял, какую мину Трампампам ему подложил.


          Волков бояться в лес не ходить.

          Конечно мусульманам и некоторым другим правда неприятна и они пытаются ей сопротивляться.
          Tiras
        3. Ныробский Вчера, 20:05
          Цитата: Балу
          Натаньяха видимо не понял, какую мину Трампампам ему подложил.

          Балу))) Ну как ты не понимаешь то, что Иерусалимский пасс от Трампа был осуществлён с подачи Нетаньяху? Эти два парня, с низкой социальной и политической ответственностью, играют в одну игру, правила для которой они разработали вместе!
          Ныробский
      2. Пофиг Вчера, 21:42
        Цитата: Тралл
        В Иерусалиме теперь "весело"...




        Полицейские какие-то слишком вежливые. Даже камеру не разбили.
        Посмотрел бы я на эту прессу в Москве когда ОМОН работает
        Пофиг
      3. Ширьонай Сегодня, 00:16
        Рецепт сурового Пердогана известен- уничтожение Израиля и создание всемирного исламского халифата. Ещё не хватало, чтобы Глава единственной в мире сверхдержавы советовался с исламофашистом. А от себя добавлю, что память у меня хорошая и убитого турками русского лётчика помню прекрасно
        Ширьонай
    2. катана Вчера, 18:39
      У господина Эрдогана просто мания величия.Этой манией страдали многие диктаторы на Земле -не он первый ,не он последний.Мне интересно другое - на трибуне ,с которой так страстно выступает главный турок,есть герб,наверняка Турции.По краям герба я насчитал навскидку 16 звездочек.Среди форумчан есть много тюркологов и они наверняка знают символическое значение этих звезд.
      катана
      1. rruvim Вчера, 18:56
        Я не Тюрколог, но 16-тую они "присвоили", когда Северный Кипр оккупировали....
        rruvim
      2. 79807420129 Вчера, 19:03
        Цитата: катана
        По краям герба я насчитал навскидку 16 звездочек.Среди форумчан есть много тюркологов и они наверняка знают символическое значение этих звезд.

        Коньяк турецкого разлива покруче коньяка армянского будет. feel
        79807420129
      3. voyaka uh Вчера, 19:06
        Вопрос оказался непростым. Как говорит Вики, у Турции
        НЕТ герба (я не знал раньше).
        Есть эмблема, которая используется вместо герба:


        А со звездочками - эмблема президента Турции.
        voyaka uh
        1. катана Вчера, 20:26
          Вояка - спасибо .
          катана
      4. vasilkovichi Вчера, 19:33
        Мне кажется,тут Эрдоган прав.Как ни крути,но Турция единственная исламская страна член НАТО.
        vasilkovichi
    3. BlombiRus Вчера, 19:22
      Трамп с зятем посоветовался, этого достаточно. Что иудеи прикажут, то этот шабесгой и исполнит со всем почтеньицем! Дойчи кидаются из крайности в крайность, то в печи их суют, то анусы им вылизывают.
      BlombiRus
  2. solzh Вчера, 18:22
    Для любого президента США, глава другого государства никто! американцы слишком верят в свою исключительность, что однажды очень сильно их подведет.
    solzh
    1. omit Вчера, 19:44
      solzh
      американцы слишком верят в свою исключительность

      Русских это регулярно подводит, и всё равно верят. wink
      omit
    2. Morrrow Вчера, 21:56
      Пока есть ядерное оружие ничего ему не будет
      Morrrow
  3. Agent_017 Вчера, 18:22
    Четко сказал! Был бы против России, сказал бы другое. Восток дело тонкое.. Эрдогану, ы не друзья...
    Agent_017
    1. Tiras Вчера, 19:59
      Именно так. Ещё относительно недавно он обвинял Россию в помощи террористам и смертях сирийцев , а теперь мир дружба жвачка.
      Tiras
  4. 210окв Вчера, 18:24
    Ай вай!Султана обнесли!Подумаешь шишка на ровном месте!
    210окв
    1. rruvim Вчера, 18:58
      Но его можно понять! До Британской оккупации Иерусалим был в Оттоманской Империи...
      rruvim
      1. Арон Заави Вчера, 19:06
        Цитата: rruvim
        Но его можно понять! До Британской оккупации Иерусалим был в Оттоманской Империи...

        А до оккупации Константинополя тот был центром православия.
        Арон Заави
        1. rruvim Вчера, 19:18
          Но он же это не помнит. Это мы Православные помним...
          rruvim
          1. Tiras Вчера, 20:07
            Цитата: rruvim
            Это мы Православные помним...


            Если бы помнили не голосовали в ЮНЕСКО за резолюцию , отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой так как эта резолюция и против христианства.
            Tiras
            1. Идущий Вчера, 20:51
              Цитата: rruvim
              Но он же это не помнит. Это мы Православные помним...


              Всё он хорошо помнит и знает , поэтому и бегает часто в Россию.
              Идущий
        2. Pirogov Вчера, 22:12
          Цитата: Арон Заави
          А до оккупации Константинополя тот был центром православия.

          Был так ваши друзья с Англий и Франций не дали России забрать себе Константинополь в 19 веке . Но мы это не забыли . Всему своё время , даст Бог и Косово и Константинополь вернётся православным.
          Pirogov
  5. Вас Влад Вчера, 18:27
    Мало ему что ли звонили? request Столько Гуленовских (американских)шпионов(пятая колонна) посадил!
    Вас Влад
  6. Masya Masya Вчера, 18:27
    Ага счас, трамп всё бросил и давай эрдоаше названивать, консультироваться... не царское это дело... laughing
    Masya Masya
  7. Sergey53 Вчера, 18:27
    Действительно как это Трамп так вот запросто опростоволосился? Непорядок.
    Sergey53
    1. voyaka uh Вчера, 18:40
      Мог бы вообще назначить Эрдогана своим духовным наставником
      или, как-минимум, политконсультантом. smile
      voyaka uh
      1. rruvim Вчера, 18:45
        Это Шютка??? winked
        rruvim
  8. рюрикович Вчера, 18:43
    Негоже барину пред холопами отчитываться laughing да ещё и на волне исключительности!
    Ишь ты, советоваться с ним!! wassat
    рюрикович
  9. rruvim Вчера, 18:44
    Не понял... Так Трамп позвонил Эрдогану, или нет?
    rruvim
  10. Бензорез Вчера, 18:45
    Трампу не следовало принимать вообче никаких решений. Не знаешь-чего ты лезешь?! Занимайся своей Америкой. Совсем делать нечего-Мексикой займись! Так нет же, через океан надо залезть...
    Бензорез
    1. Morrrow Вчера, 21:54
      Он дал обещание, он его выполнил. Путин бы тоже лучше б Россией занялся.
      Morrrow
  11. Александр War Вчера, 18:46
    Не по теме!Антимайдан в Киеве https://colonelcassad.livejournal.com/3891819.htm
    l
    Александр War
  12. Арамеев Вчера, 18:46
    у султанчика самомнения через край)) а по теме- глотали прежде и не такое, проглотят и это. Иерушалаим - столица эрец Исраэль!! ( кто бы что по этому поводу не думал) laughing
    Арамеев
    1. Геркулесыч Вчера, 19:37
      Он еще включит ваше государство в состав Турецкий империи wassat -лет так через триста, если доживет до тех пор wassat.
      Геркулесыч
      1. Арамеев Вчера, 19:53
        блажен, кто верует(с) laughing
        P.S. триста лет жизни эрдогану - это сильно laughing
        Арамеев
  13. Геркулесыч Вчера, 18:46
    Ага, позвонит, и назовет столицей израиля Стамбул! wassat
    Геркулесыч
  14. rruvim Вчера, 18:48
    Какой-то плохой перевод. То есть Эрдоган всё звонит и звонит, а Трамп не выходит на связь.
    ы выходим на связь с главой США по тому или иному поводу. Однако в данный момент конкретного решения по телефонным переговорам пока не принято. Хотелось бы, чтобы и Трамп нам звонил,
    Может уже Бригадиру выйти на связь?
    rruvim
  15. Alex20042004 Вчера, 19:01
    Ктоб сомневался в пин/досах !
    Alex20042004
  16. Shahno Вчера, 19:14
    Так вроде посольство штатовское, Израиль вообще др. государство. Причем здесь Турция. Трамп кого желал того в известность поставил.. Саудитов, египтян. Турция со штатами рассорилась, а Эрдоган обиделся, на свадьбу не пригласили. Так Австралию тоже в известность не поставили.
    Shahno
    1. rruvim Вчера, 19:27
      Ну "Свадьба" та ещё была, 350 человек убитыми только в Константинополе, недавно, почему Эрдоган зол. Трамп поставил в "известность" всех, и не только Саудов и Египтян. Он и Королевство Иордания поставил в "известность". А вот им это очень не понравилось. Турция владела Иерусалимом больше, чем Крестоносцы, а евреи не больше 70-ти лет...
      rruvim
    2. Комментарий был удален.
    3. профессор Сегодня, 03:53
      Цитата: Shahno
      Так вроде посольство штатовское, Израиль вообще др. государство. Причем здесь Турция. Трамп кого желал того в известность поставил.. Саудитов, египтян. Турция со штатами рассорилась, а Эрдоган обиделся, на свадьбу не пригласили. Так Австралию тоже в известность не поставили.

      Обиделся? Не представляю как мы теперь жить-то будем? crying

      Цитата: rruvim
      Турция владела Иерусалимом больше, чем Крестоносцы, а евреи не больше 70-ти лет...

      А уж сколько лет Крым был под турками вообще страшно сказать. Вернем Крым туркам? wink
      профессор
  17. Симон Вчера, 19:24
    Цитата: Балу
    Натаньяха видимо не понял, какую мину Трампампам ему подложил.

    Наступит время, поймет! Но будет поздно fool
    Симон
  18. Симон Вчера, 19:27
    Цитата: Бензорез
    Трампу не следовало принимать вообче никаких решений. Не знаешь-чего ты лезешь?! Занимайся своей Америкой. Совсем делать нечего-Мексикой займись! Так нет же, через океан надо залезть...

    Трамп, похоже вообще в политике ноль! fool
    Симон
    1. rruvim Вчера, 19:42
      Не ноль!
      Анекдот в тему:
      Звонит Трамп Нетаньяху:
      -Беня! Ну как ты? Мы тут твою столицу признали! И Конгресс со мной!
      - Дональд! Ну зачем? Палестинцы теперь из всех щелей лезут, Эрдоган "грозится", Иорданцы
      танками грозят. Таки, зачем нам на голову этот Иерушолом?
      - Запчасти к F-16! Беня... Открывайте свою "мошонку"...
      rruvim
    2. Morrrow Вчера, 21:51
      Если бы Трамп был в политике ноль, то он бы не выполнял свои обещания американцам.
      Morrrow
  19. Симон Вчера, 19:31
    Цитата: Sergey53
    Действительно как это Трамп так вот запросто опростоволосился? Непорядок.

    Так он глава "исключительной" нации, ему все можно fool laughing
    Симон
  20. razved Вчера, 19:31
    Эрдоган позиционирует себя и Турцию в качестве региональной державы... Турки давно себя таковыми считают, а теперь вот и громогласно заявили об этом.
    razved
    1. Morrrow Вчера, 21:50
      Они могут себя считать хоть центром вселенной.
      Morrrow
  21. vasilkovichi Вчера, 19:36
    Мне кажется,Эрдоган тут прав.Как ни крути,но Турция единственная исламская страна член НАТО.Другое дело,что Трампу на мнение НАТО,а,тем более,мнение единственной страны,наплевать!
    vasilkovichi
    1. rruvim Вчера, 19:48
      Не очень верно. Есть ещё одна мусульманская страна - член НАТО. Албания.
      rruvim
  22. oldzek Вчера, 19:46
    звонить Эрдогану? в Турцию?зачем?сейчас Вашингтон волнуют события в Биномо и Лимпопо,а на ближнем востоке пусть сами разбираются после того как американцы кашу заварили.
    oldzek
    1. rruvim Вчера, 20:03
      Это Вы о Киеве и Саакшвили laughing
      rruvim
  23. Shahno Вчера, 20:43
    Председатель нижней палаты румынского парламента Ливиу Драгня, лидер Социал-демократической партии Румынии, в пятницу, 22 декабря, заявил, что власти этой европейской страны всерьез рассматривают возможность переноса посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявлении пишут сайт Times of Israel и газета "Исраэль а-Йом".


    Посольство Румынии в Тель-Авиве подтверждает, что такой вариант рассматривается.

    Израильские СМИ отмечают, что на прошлой неделе в ходе голосования по статусу Иерусалима на экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН Румыния была одной из воздержавшихся стран.
    Shahno
  24. Маз Вчера, 21:38
    Цитата: voyaka uh
    Вопрос оказался непростым. Как говорит Вики, у Турции
    НЕТ герба (я не знал раньше).
    Есть эмблема, которая используется вместо герба:


    А со звездочками - эмблема президента Турции.

    Как бы Эрдоган не прислал чего по морю. Опыт есть. Его надо озадачить. Курдами, юхным потоком, Сирией . Всё равно чем, лишь бы занять, иначе быть беде.
    Маз
  25. Morrrow Вчера, 21:48
    Почему Трампа должно волновать мнение турецкого дикаря? Он слишком о себе многое думает.
    Morrrow
  26. Маз Вчера, 22:03
    Цитата: катана
    У господина Эрдогана просто мания величия.Этой манией страдали многие диктаторы на Земле -не он первый ,не он последний.Мне интересно другое - на трибуне ,с которой так страстно выступает главный турок,есть герб,наверняка Турции.По краям герба я насчитал навскидку 16 звездочек.Среди форумчан есть много тюркологов и они наверняка знают символическое значение этих звезд.

    Враг наших недругов, наш союзник
    Маз
    1. Арон Заави Вчера, 23:26
      Цитата: Маз

      Враг наших недругов, наш союзник

      Не боишься , что дочка что нибудь от твоих новых союзников словит?
      Арон Заави
      1. профессор Сегодня, 03:55
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Маз

        Враг наших недругов, наш союзник

        Не боишься , что дочка что нибудь от твоих новых союзников словит?

        Чтобы напакостить евреям кое кому и родной дочки не жалко.
        профессор
  27. A.D.T. Вчера, 23:11
    Кстати , а эрдоган , свое окончательное "да" о покупке с-400 сказал ? Или так и продолжает толи обнадеживать , толи дурачить Россию ?
    A.D.T.
  28. Молодой_Коммунист Сегодня, 00:22
    не следовало принимать решение, не посоветовавшись с Анкарой


    Молодой_Коммунист
  29. Ураган70 Сегодня, 02:47
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Балу
    Натаньяха видимо не понял, какую мину Трампампам ему подложил.

    Балу))) Ну как ты не понимаешь то, что Иерусалимский пасс от Трампа был осуществлён с подачи Нетаньяху? Эти два парня, с низкой социальной и политической ответственностью, играют в одну игру, правила для которой они разработали вместе!

    Не только Балу, тут многие этого не понимают, всё считают, что США- могучая держава и творит самостоятельно то, что хочет сама, а не двигается курсом, который ей указан!
    Ураган70
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