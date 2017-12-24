Трампу не следовало принимать решение по Иерусалиму, не посоветовавшись с Анкарой, заявил Эрдоган

Мы выходим на связь с главой США по тому или иному поводу. Однако в данный момент конкретного решения по телефонным переговорам пока не принято. Хотелось бы, чтобы и Трамп нам звонил,

С самого начала мы ждали, что он позвонит нам, прежде чем объявит свое решение (по Иерусалиму). Я считаю, что эта ошибка не была бы совершена, если бы Трамп провел с нами консультации,