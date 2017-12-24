Трампу не следовало принимать решение по Иерусалиму, не посоветовавшись с Анкарой, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидал звонка своего американского коллеги Дональда Трампа перед тем, как тот объявит о решении признать Иерусалим столицей Израиля, передает РИА Новости.
В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
Кроме того, Генассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля.
Он пояснил, что эти ожидания были связаны с тем, что Турция в настоящее время председательствует в Организации исламского сотрудничества.
В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
Кроме того, Генассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля.
Мы выходим на связь с главой США по тому или иному поводу. Однако в данный момент конкретного решения по телефонным переговорам пока не принято. Хотелось бы, чтобы и Трамп нам звонил,сказал Эрдоган в воскресенье на пресс-конференции.
С самого начала мы ждали, что он позвонит нам, прежде чем объявит свое решение (по Иерусалиму). Я считаю, что эта ошибка не была бы совершена, если бы Трамп провел с нами консультации,добавил президент Турции.
Он пояснил, что эти ожидания были связаны с тем, что Турция в настоящее время председательствует в Организации исламского сотрудничества.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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