«Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию»
Украинские националисты вывесили на здании на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киева плакат с надписью «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию», передает РИА Новости.
В воскресенье в центре Киева проходит акция «Кофе на Крещатике», в которой, по данным украинских СМИ, принимают участие около 300 «порохоботов».
Сообщается, что «в акции отсутствуют политические флаги или символика, ее участники пьют горячие напитки» и угощают друг друга конфетами Roshen. Данная акция – прямое противопоставление «еженедельным политическим вакханалиям» Михаила Саакашвили и его попытке взять штурмом Октябрьский дворец.
«Представители "Нацкорпуса" (организация "Национальный корпус" создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию», – пишет «Украинская правда».
Рядом с плакатом на крыше здания стоят несколько десятков человек с зажженными факелами в руках. Лица многих из них закрыты.
Участники «кофейной» встречи особого внимания на плакат не обратили, назвав националистов провокаторами.
«На акции также присутствовали участники и блогеры, которые имеют провластную позицию, в частности Мирослав Олешко и Юрий Бирюков (советник президента), который накануне анонсировал акцию "Кофе на Крещатике" в соцсетях», говорится в сообщении УНИАН.
В воскресенье в центре Киева проходит акция «Кофе на Крещатике», в которой, по данным украинских СМИ, принимают участие около 300 «порохоботов».
Сообщается, что «в акции отсутствуют политические флаги или символика, ее участники пьют горячие напитки» и угощают друг друга конфетами Roshen. Данная акция – прямое противопоставление «еженедельным политическим вакханалиям» Михаила Саакашвили и его попытке взять штурмом Октябрьский дворец.
«Представители "Нацкорпуса" (организация "Национальный корпус" создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию», – пишет «Украинская правда».
Рядом с плакатом на крыше здания стоят несколько десятков человек с зажженными факелами в руках. Лица многих из них закрыты.
Участники «кофейной» встречи особого внимания на плакат не обратили, назвав националистов провокаторами.
«На акции также присутствовали участники и блогеры, которые имеют провластную позицию, в частности Мирослав Олешко и Юрий Бирюков (советник президента), который накануне анонсировал акцию "Кофе на Крещатике" в соцсетях», говорится в сообщении УНИАН.
Использованы фотографии: http://www.pravda.com.ua
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