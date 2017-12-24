05:23 25 декабря

«Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию»

Украинские националисты вывесили на здании на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киева плакат с надписью «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию», передает РИА Новости.



В воскресенье в центре Киева проходит акция «Кофе на Крещатике», в которой, по данным украинских СМИ, принимают участие около 300 «порохоботов».


Сообщается, что «в акции отсутствуют политические флаги или символика, ее участники пьют горячие напитки» и угощают друг друга конфетами Roshen. Данная акция – прямое противопоставление «еженедельным политическим вакханалиям» Михаила Саакашвили и его попытке взять штурмом Октябрьский дворец.

«Представители "Нацкорпуса" (организация "Национальный корпус" создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию», – пишет «Украинская правда».

Рядом с плакатом на крыше здания стоят несколько десятков человек с зажженными факелами в руках. Лица многих из них закрыты.

Участники «кофейной» встречи особого внимания на плакат не обратили, назвав националистов провокаторами.

«Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию»


«На акции также присутствовали участники и блогеры, которые имеют провластную позицию, в частности Мирослав Олешко и Юрий Бирюков (советник президента), который накануне анонсировал акцию "Кофе на Крещатике" в соцсетях», говорится в сообщении УНИАН.


Использованы фотографии: http://www.pravda.com.ua
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Комментарии 93

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  1. Смог Вчера, 19:13
    И за что молдаванам такой подарунок? А вот Педре щастье. Ссылка на молдавские вина.. А че, пора переходить на более слабые напитки. Все же возраст, печень... да и прочие болячки.Может и белочка не такая страшная приходить будет.....
    Смог
    1. Logall Вчера, 19:23
      Костя, приветствую!
      Цитата: Смог
      Может и белочка не такая страшная приходить будет.....
      Ответить Цитировать

      У той белочки, что к Порошенко приходит, национальности нет! Она всегда страшна, и всегда только его...
      Logall
      1. Masya Masya Вчера, 19:29
        Приветик, Александр! love жуть какая на ночь! приснится не дай бог belay
        Masya Masya
        1. Logall Вчера, 19:32
          Мариша, Добрый вечер!
          Цитата: Masya Masya
          Приветик, Александр! love жуть какая на ночь! приснится не дай бог belay

          А Представь, что она Порошенко понемножку кушает... Сразу улыбка появится и сны будут слаще...!
          Мы же позитивные, добрые люди! fellow
          Logall
          1. Masya Masya Вчера, 19:38
            Цитата: Logall
            Мы же позитивные, добрые люди!

            wink
            Masya Masya
            1. Идущий Вчера, 20:14
              Этот шапито уже всех утомил , когда будут приняты решения ?
              Идущий
              1. Чёрный Вчера, 20:27
                Наш кандидат - Саакаяцешенко laughing ...хотя я лично за Парубия wassat
                Чёрный
                1. Идущий Вчера, 20:32
                  Он нашинкует всех в капусту ? belay или лингвистически всех затмит. lol
                  Идущий
                2. Pirogov Вчера, 21:25
                  Цитата: Чёрный
                  Наш кандидат - Саакаяцешенко laughing ...хотя я лично за Парубия

                  Отдаёте предпочтение ,людям с карточкой ? Так политика это не футбол !)
                  Pirogov
          2. 210окв Вчера, 19:47
            Ладно.."Петю в Гагаузию..Мишку хоть куда".А кто вами править будет?Сатана?
            210окв
            1. Ныробский Вчера, 19:56
              Цитата: 210окв
              Ладно.."Петю в Гагаузию..Мишку хоть куда".А кто вами править будет?Сатана?
              Зачем Сатана? Там каждый нацик мнит себя гетманом в каком нибудь хуторе. Государство для них обуза, которое пусть хоть а прах рассыпется, лишь бы хутор устоял.
              Ныробский
              1. Тралл Вчера, 20:08
                Аут. Каких-то 4-5 лет назад мы в Минске завидовали Киеву...
                Тралл
                1. Идущий Вчера, 20:15
                  Да , мне многие Ваши земляки об этом говорили , а теперь ...
                  Идущий
        2. Александр War Вчера, 20:06
          На ночь позитивное-патриотическое видео надо смотреть)
          Александр War
      2. Смог Вчера, 19:33
        Цитата: Logall
        Виктор,

        ?????? recourse ??????
        Цитата: Logall
        У той белочки, что к Порошенко приходит, национальности нет!

        Национальности нет, тут я согласен. Ну а с сухенького может все таки не такая страшная будет?А?
        Или уже неисправимо?
        Смог
        1. Logall Вчера, 19:39
          Костя, дружище, извини! Обознался, богатым будешь!
          Цитата: Смог
          Ну а с сухенького может все таки не такая страшная будет?А?

          А вот после сухенького она (белочка) с ним будет делать тоже самое, но только на сухую...
          Logall
          1. Идущий Вчера, 20:16
            Александр , добрый вечер! hi , они себе другой жизни уже не представляют , работать не заставить.
            Идущий
          2. Смог Вчера, 20:30
            Саша! Да какие проблемы? Все нормально друже! soldier drinks
            Цитата: Logall
            она (белочка) с ним будет делать тоже самое, но только на сухую...

            Ой, кара страшная на сухую то,......... ой кара....... laughing
            Смог
            1. Идущий Вчера, 20:44
              Костя , завтра рабочий день , только чу - чуть. drinks laughing
              Идущий
              1. Masya Masya Вчера, 20:53
                Цитата: Идущий
                завтра рабочий день , только чу - чуть.

                lol
                Masya Masya
                1. Идущий Вчера, 21:20
                  Для России рассольчик , а лучше рассольничек это ж святое.
                  Идущий
    2. 79807420129 Вчера, 19:25
      в центре Киева проходит акция «Кофе на Крещатике»,

      А акция "Покрышки на Крещатике"намного интересней и зажигательней. fellow
      79807420129
      1. Masya Masya Вчера, 19:31
        Влад, love как- то серо и уныло... огня, больше огня!!!
        Masya Masya
        1. 79807420129 Вчера, 19:49
          Цитата: Masya Masya
          Влад, love как- то серо и уныло... огня, больше огня!!!

          Марина Витальевна love love love "Небратья" fellow услышали вас
          79807420129
        2. Лелёк Вчера, 22:36
          Цитата: Masya Masya
          огня, больше огня!

          hi
          "...огня говоришь, хммм, получай..." (плагиат на "Белое Солнце...") lol
          Лелёк
    3. Masya Masya Вчера, 19:27
      Константин, приветик! love
      Цитата: Смог
      Ссылка на молдавские вина.. А че, пора переходить на более слабые напитки

      это же форменное издевательство! для петюни молдавские вина слабже воды, не получится напиться и забыться... lol
      Masya Masya
      1. инструктор батутной зоны Вчера, 20:23
        Да лаадно! Там 2 литра выпьешь того вина и уже хорошо. А если 3 - так совсем хорошо!
        инструктор батутной зоны
        1. Masya Masya Вчера, 20:31
          извините, но, Вы, по себе петю не мерьте... все таки у него опыт и адаптация... laughing так жрать каждый божий день... wink
          Masya Masya
          1. инструктор батутной зоны Вчера, 21:06
            Молдавское вино - очень харАктерное. Его надо пить осторожно. Все незнакомые с ним говорят - компот, там градусов нет, с него нельзя напиться и тп. Но специалисты знают, что если его быстро пить, те же 2 литра, то оно потом резко и сильно бабахает по голове. И бабахает так, что ты уже не можешь ни ходить, ни говорить, а только хрюкать.
            инструктор батутной зоны
            1. Лелёк Вчера, 22:56
              Цитата: инструктор батутной зоны
              Но специалисты знают, что если его быстро пить, те же 2 литра


              В далёких 60-х на базаре в Арцизе в основном торговали молдаване. По периметру базара было около 30 ларьков, 25 из них были молдавские. Каждый "ларьок" был от определённого р-на. В каждом было вино на разлив и пробу (проба = гранёный стакан). Разливное подавалось пивной кружкой (смотря как закажешь - колограмм или пол-кило). Вот и представьте, как надирались наши офицеры, опробовав продукцию десятка ларьков (бесплатно, естественно). После вояжа жонки загружали благоверных в автобус и домой в в\городок при аэродроме отсыпаться.
              Лелёк
    4. dsk Вчера, 19:31
      Здравствуйте Константин!
      Цитата: Смог
      молдаванам
      Порошенко родом из тех краёв.
      Саакашвили призвал своих сторонников не ввязываться в "кофейную" акцию. Сообщается, что на текущий момент его сторонники ведут переговоры с Нацгвардией по организации пешего марша по проезжей части до майдана Независимости.
      "Когда паны дерутся - у холопов чубы трещат" - В Брянской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к местным пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженца. Об этом сообщили в региональном Погрануправлении ФСБ РФ. Это произошло в одном из пунктов пропуска. Украинский военный оказался контрактником, который самовольно покинул часть. По словам военнослужащего, причиной его действий стали неуставные отношения в военной части. (Телеканал "Царьград" 16:03.,24.12.17)
      dsk
    5. pvv113 Вчера, 19:42
      Константин, приветствую!
      Цитата: Смог
      Все же возраст, печень...

      Не смеши людей! Откуда у парашенки печень? Может и была когда-то, лет ...дцать назад.
      pvv113
      1. anjey Вчера, 20:15
        Порошенко родом из тех краёв.
        он вроде родом из Болграда,на границе с Молдовой,там действительно гагаузов много,я удивляюсь на него - бандеровцами в тех краях никогда и не пахло,разве румынами,откуда у парня оунивска грусть???
        anjey
        1. pvv113 Вчера, 20:34
          Цитата: anjey
          откуда у парня оунивска грусть???

          На почве алкоголизма и не то бывает wink
          pvv113
      2. Masya Masya Вчера, 20:36
        Цитата: pvv113
        Откуда у парашенки печень? Может и была когда-то, лет ...дцать назад

        даже свинюшке без печени ни как... без трансплантологии явно не обходится, благо, что доноров не меряно... тем более, что их мнением никто не интересуется...
        Masya Masya
        1. pvv113 Вчера, 20:48
          Добрый вечер, Марина! love
          Доноров-то полно, да печени у них - того.
          pvv113
          1. Masya Masya Вчера, 20:58
            Да уж, кто бы донорам печени починил... recourse но судя по потрошенко. выбор все таки есть... хватает не только ему, а на продажу поставлять...
            Masya Masya
            1. pvv113 Вчера, 21:14
              Выбирают лучшие из худших laughing
              pvv113
              1. Masya Masya Вчера, 21:41
                хорошо с Вами, но спать пора... love
                за сим раскланиваюсь...
                Masya Masya
                1. Лелёк Вчера, 23:03
                  Цитата: Masya Masya
                  но спать пора..


                  Что верно, то верно
                  Лелёк
    6. INVESTOR Вчера, 21:16
      Что вы несете? Кто сказал что Порошенко алкоголик? Пруфы в студию. Алкоголика выкинули бы уже американцы,они (алк) миллиардами не ворочают, там думать надо. Что не статья так одно и тоже, лишь бы что написать. Тошнит. am
      INVESTOR
      1. Masya Masya Вчера, 21:30
        Цитата: INVESTOR
        Тошнит

        да неужели?
        Цитата: INVESTOR
        Алкоголика выкинули бы уже американцы

        алкоголиком управлять проще... вспомните ЕБНа, как его пьяного в десна целовали, весь мир ржал... вспоминать и то стыдно... от этого действительно тошнило, да и сейчас позывы остались...
        Masya Masya
    7. Ольгович Вчера, 21:31
      Цитата: Смог
      И за что молдаванам такой подарунок? А вот Педре щастье

      Этот гаденыш, кстати, из Бендер (ПМР сегодня). Но там его сегодня-ненавидят процентов 90%.
      А гагаузы, небольшой абсолютно прорусский народ, был разделен насильно в 1940г: часть на украине (Одесская обл), часть в Молдове.
      Так что его и в Одессу могли иметь ввиду послать...
      Ольгович
  2. Romanych.by Вчера, 19:16
    Скоро во всех укропских новостях напишут,что за всеми этими акциями виден след Кремля wassat laughing
    Romanych.by
  3. Masya Masya Вчера, 19:23
    на крышу мишико на крышу... wink
    lol
    Masya Masya
    1. Балу Вчера, 19:30
      «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию»,

      Глас народа. Ну в Грузии давно ждут и готовы к встрече. А вот в Приднестровье будут возражать как и в Молдавии. Им Плахотнюка хватает.
      Остается одно, запастись воздушными шариками и под покровом ночи смыться с учетом розы ветров. На рублевке все места заняты, Ростов тоже не резиновый. wink
      Может попрошенко поэтому и задумал программу полета на Марс. wassat
      Балу
      1. Идущий Вчера, 20:34
        Может попрошенко поэтому и задумал программу полета на Марс


        Ему дорога только на Венеру , к прародителям.
        Идущий
    2. dvvv Вчера, 23:55
      а потом с крыши...
      dvvv
  4. Бензорез Вчера, 19:28
    Это один из аргументов-не жить в Украине. Ну как можно жить в этой стране, в этой беспросветной шизофрении? Ну вот как?!!.
    Обьясните мне идиоту из Крыма...
    Бензорез
    1. Curious Вчера, 20:16
      Вы своим комментарием сразу же исключили возможность ответа на него.
      Curious
      1. Идущий Вчера, 20:46
        Цитата: Бензорез
        Это один из аргументов-не жить в Украине. Ну как можно жить в этой стране, в этой беспросветной шизофрении? Ну вот как?!!.
        Обьясните мне идиоту из Крыма...


        Слава Богу Вы там уже не живете.
        Идущий
      2. Бензорез Вчера, 20:52
        Это риторический вопрос. Он не требует ответа. Так как ответ давно уже найден.
        Бензорез
  5. perepilka Вчера, 19:33
    Наши моряки, говорят, несколько островков в крайнее время открыли, вот на один из них и высадить. Я думаю, что все эти островки в высоких широтах, ну, значит Мать-Моржиха о них позаботится, или Умка what
    А Грузия, Гагаузия, не, не интересно request
    perepilka
  6. Геркулесыч Вчера, 19:34
    Они давно уже обзавелись паспортами третей страны fool, и им по фигу что написано на крыше, тем более что крыша явно" в пути " в европу, или вообще просто едет, причем сразу же у многих вна укроине.
    Геркулесыч
  7. AndreyM Вчера, 19:39
    Цитата: Смог
    А вот Педре щастье. Ссылка на молдавские вина.

    Просто укронацики не очень образованные. Порошенко действительно происходит из Молдавии, но не из Гагаузии, а из Приднестровья - из Бендер
    AndreyM
    1. loginovich Вчера, 20:12
      Там Вальцмана старшего закрыли-проворовался.А младший родился в Болграде.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%
      D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91
      %D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5
      %D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
      loginovich
    2. Masya Masya Вчера, 20:13
      да без разницы откуда, место его на виселице...
      Masya Masya
      1. Идущий Вчера, 20:34
        И оно его ждет нетерпеливо.
        Идущий
      2. perepilka Вчера, 21:16
        Именно, что без разницы. Шменкель родился в Варзово, как бы рядом со Штеттиным, немецким, а потом Штециным, польским, и в Вермахте послужил, аж до ефрейтора (так и вспоминаю родную СА, хохол без лычек , как мужской половой орган без соответствующих причиндалов belay ), но, коммунисту партия прикажет, то и аглицку королеву в гробу. Этот Мужик, натворил столько против нациков, что Героя Советского Союза получил, в ПАРТИЗАНАХ!
        Жаль, поймали в 44- м , так что молча, третий, он тоже
        Фриц Пауль Шменкель
        perepilka
        1. Curious Сегодня, 00:01
          А лычки в СА украинцам по уставу положены были, или они как то по друго у их получали?
          Curious
          1. perepilka Сегодня, 00:50
            Сержантом, после учебки, нормально, а соплю архангелские, даже заслуженную старались спилить нарушением. Навешивали в основном за стукачество. Поговорка с тех пор осталась, что лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор. А поскольку служили все, то... Ну, чо, Архангельска губерния, сушите вёсла, сэр wink
            perepilka
            1. Curious Сегодня, 01:55
              Что ж у Вас за командиры такие были бестолковые, собственных стукачей метили, чтоб все знали их. Это ж надо додуматься, стукнул, получил ефрейтора.
              Curious
    3. инструктор батутной зоны Вчера, 20:28
      Порошенко - уроженец г.Болград Одесской обл. В Бендерах проживал с 1974г, то есть с 9 лет.
      инструктор батутной зоны
  8. svp67 Вчера, 19:49
    Вот на сколько ж БЕСПРИНЦИПНА любая власть, а украинская так ОСОБО. Довести стариков до ручки, дать им подачку, что бы вывести на этот митинг и мало того, напечатать для них плакаты на РУССКОМ ЯЗЫКЕ....
    И взгляните на эти "мужественные, одухотворенные лица" "хероев и лыцарей свiту" как они отличаются от лиц стариков...
    svp67
  9. Александр War Вчера, 19:58
    https://colonelcassad.livejournal.com/3891819.htm
    l По Теме
    Александр War
  10. kefan Вчера, 20:00
    Да по этим двум персонажам давно петля плачет.
    kefan
  11. инструктор батутной зоны Вчера, 20:11
    А гагаузы-то чем провинились? Зачем им Петя нужен? Да и не достигнут они консенсуса ни по одному вопросу и порвут Петю...
    инструктор батутной зоны
    1. svp67 Вчера, 20:15
      Цитата: инструктор батутной зоны
      А гагаузы-то чем провинились? Зачем им Петя нужен?

      Ну Ростов же "не резиновый"
      svp67
      1. инструктор батутной зоны Вчера, 20:35
        У нас есть ишшо солнечный Магадан.
        инструктор батутной зоны
        1. Идущий Вчера, 20:48
          Цитата: инструктор батутной зоны
          У нас есть ишшо солнечный Магадан.

          Вот он уж точно без Петюни обойдется.
          Идущий
          1. инструктор батутной зоны Вчера, 21:08
            Не. Там климАт очень целебный:))
            инструктор батутной зоны
            1. perepilka Вчера, 22:22
              Отвяньте от Северов! Задолбали, болото не резиновое!!! angry
              perepilka
      2. Идущий Вчера, 20:37
        Цитата: инструктор батутной зоны
        А гагаузы-то чем провинились? Зачем им Петя нужен? Да и не достигнут они консенсуса ни по одному вопросу и порвут Петю...


        Насколько я понимаю , это его Родина. yes
        Идущий
        1. svp67 Вчера, 20:59
          Цитата: Идущий
          Насколько я понимаю , это его Родина

          Его родина - тюрьма...
          svp67
          1. Идущий Вчера, 21:21
            Мне представляется , что это его будущее.
            Идущий
            1. svp67 Вчера, 21:33
              Цитата: Идущий
              Мне представляется , что это его будущее.

              Это если ему ОЧЕНЬ повезет...не всем так везет.
              svp67
              1. Идущий Вчера, 21:42
                Это точно , скорее вопрос до тюрьмы может не дойти.
                Идущий
        2. инструктор батутной зоны Вчера, 21:36
          Не. Там рядом, но Гагаузия - не его родина. Гагаузы - немногочисленный народ порядка 160-170 тыс на юге Молдавии. А порох родился в Болграде Одесской области Украины. Там смешанное население - малороссы, молдаване, евреи, иногда встречаются те же гагаузы.
          инструктор батутной зоны
  12. Симон Вчера, 20:32
    Цитата: 79807420129
    в центре Киева проходит акция «Кофе на Крещатике»,

    А акция "Покрышки на Крещатике"намного интересней и зажигательней. fellow

    А, что, может им свои, использованные покрышки пошлем?! Пускай жгут себе на радость laughing У нас хоть экологическая чистота будет. tongue
    Симон
  13. Симон Вчера, 20:36
    Цитата: AndreyM
    Цитата: Смог
    А вот Педре щастье. Ссылка на молдавские вина.

    Просто укронацики не очень образованные. Порошенко действительно происходит из Молдавии, но не из Гагаузии, а из Приднестровья - из Бендер

    А вообще, какая разница! Пускай посылают их, куда хотят, хоть на...
    Симон
  14. пролетарий Вчера, 20:55
    Одни неумные люди,супротив других ,о це вам справжня революцiя гiдностi.
    Или госпереворот сделанный этой самой "гiднiстю",через ...опу.
    P.S.Ну модераторы,ну артисты:Этож надо "debilov" в "неумных" перековать,толерасты блин.
    пролетарий
    1. Бензорез Вчера, 21:22
      Как экс украинец - Вам жителю Украины вопрос. Вас не утомили все эти загогулины? Правительство занимается не пойми чем. На население всем плевать. Люди выживают кто как может... Это я рассказываю как было в'13 году. Это нормально? Я не хочу такую страну. И Янукович тут не причем. Дело не в нём вообче!..
      Всё было так же и до и после него.
      Бензорез
  15. Лексус Вчера, 21:20
    «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию»

    Приму их в Косопузии...

    Уже и работу им нашёл подходящую
    Лексус
  16. arane Вчера, 21:42
    Ерунда какая то.......хотя, чего там еще ожидать
    arane
  17. Дирижер Вчера, 21:47
    А который год они уже бузят? Что то со счета сбился . Этакий сериал Санто-Порошенко.
    Дирижер
  18. pvv113 Вчера, 22:18
    Цитата: INVESTOR
    Кто сказал что Порошенко алкоголик?

    ВВС со ссылкой на анонимный источник в украинском Кабинете министров сообщает, что лидер страны уже длительное время страдает от алкогольной зависимости, а в начале июня он снова ушел в запой.
    http://www.topnews.ru/news_id_78749.html
    По словам эксперта, украинский лидер часто выступает на различных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим в Сети распространилось множество видеороликов, на которых запечатлен нетрезвый Порошенко
    http://eversmi.com/3008-Raskryty-prychyny-alkogol
    yzma-Poroshenko?page=full
    Так вот, мой знакомый подтвердил, что Порошенко в отличнейшем запое. В Администрации Президента все в тихом шоке. Такого никогда не видели за всю историю Украины. Как Петя не пытается скрывать — духан от него идёт сильный — потому старается мало общаться с подчинёнными, когда появляется.
    http://www.liveinternet.ru/users/3144445/post3309
    60439?aid_refresh=yes
    pvv113
  19. German Titov Вчера, 22:48
    Цитата: Ольгович
    Цитата: Смог
    И за что молдаванам такой подарунок? А вот Педре щастье

    Этот гаденыш, кстати, из Бендер (ПМР сегодня). Но там его сегодня-ненавидят процентов 90%.
    А гагаузы, небольшой абсолютно прорусский народ, был разделен насильно в 1940г: часть на украине (Одесская обл), часть в Молдове.
    Так что его и в Одессу могли иметь ввиду послать...

    Мой сослуживец "из-за речки", с "фамилиём" ... "огло" из Болградского района Одесской области (в прошлом). Имел неудовольствие с "педриком" быть в одном пионерском лагере. Говорит-знал бы, в туалете утопили бы. С 80-х на Дальнем Востоке живут, -родителей проведать не могут (с 2014-напряг). Среди гагаузов "резидент" пользуется огромным авторитетом. Гагаузам- "Салям".
    German Titov
  20. КОТ БАЮН Вчера, 23:04
    И причем тут Гагаузия? Петя в Испанию собрался. Ну так и уедет. У нациков он спрашивать вряд ли будет когда именно...
    КОТ БАЮН
  21. MOSKVITYANIN Вчера, 23:32
    В воскресенье в центре Киева проходит акция «Кофе на Крещатике», в которой, по данным украинских СМИ, принимают участие около 300 «порохоботов».

    Ну что тут напишиш. Гуляй рванина....
    MOSKVITYANIN
  22. AID.S Вчера, 23:35
    Страна вечного флешмоба...изобретательные .
    AID.S
  23. Zomanus Сегодня, 00:09
    То есть лидеров пока нет.
    Тех, кто дал бы команду на штурм власти.
    Поэтому пока ничего интересного не будет.
    Zomanus
  24. a.s.zzz888 Сегодня, 03:48
    ...проплаченая пецькой-алкашом клоунская показуха... и то небось не за свои, или конфеты отдал просроченные. laughing wassat laughing
    a.s.zzz888
  25. LeonidL Сегодня, 04:31
    По делам им не ближнее зарубежье светит, а дальнее путешествие по ленинским местам и казенный дом на долгие годы ...
    LeonidL
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