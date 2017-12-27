Напутствие президенту России-2018

Раньше была такая практика, что избиратели давали наказ своим кандидатам. Сегодня такое тоже существует, но в несколько ином раскладе. Кандидаты обещают избирателям общие фразы (которые они зачастую не собираются выполнять), а избиратели пытаются урвать что-то для себя лично. Для дома, двора, квартала, района.Так как мы ведем речь о президенте целой страны, то и говорить будем о вещах иного характера. Более масштабных.Конечно, вполне понятно, что мероприятие, которое уже называют «референдумом доверия Путину», как положено, закончится победой Путина. Сомнений в этом никаких нет.Весь вопрос исключительно в том, сколько людей вообще придет на выборы и сколько проголосует против Путина. То есть за Собчак, Навального (если допустят), Полонского, Жириновского и прочих. Исключение, пожалуй, составляет Грудинин, который пользуется вниманием и определенной известностью как хозяйственник, и в 2024 году вполне сможет претендовать.Именно это количество проголосовавших и станет определяющим фактором в 2024 году, когда Путина не будет, но будет некий его преемник. Тот, кого Путин приведет себе на смену, как Ельцин в свое время привел Путина. Ну, и как было с Медведевым. Колея накатанная, смысл что-то менять?Но до 2024 года еще целых 6 лет правления, и вот что хотелось бы пожелать.Внешняя политика.Здесь все более или менее нормально, мы привыкли к тому, что наш президент постоянно переигрывает иностранных лидеров в долгосрочной перспективе. Вроде как сам собою разумеющийся факт. Но давайте осмотримся вокруг. Всех ли мы переиграли? Всех ли победили?Как пример – скандал вокруг нашей дипломатической собственности в США. Много было гневных выступлений наших политиков. Заявления МИДа. И что? Собственно, ничего.А в целом – плевок в лицо, сопоставимый с предолимпийским шоу.А победа в Сирии? Никто в России не сомневается, что основной вклад в эту победу внесла Россия. Извините, но сегодня любой европеец и американец расскажет о том, что Россия хитро примазалась к победе над терроризмом. Коалиция воевала долго и почти победила. И тут хитрые русские появились. Появились, чтобы украсть победу.Хотя, надо отдать должное, наши хорошо приложились к этому. Тут и чужие видеосъемки, и ролики из компьютерной игры…Работа на внешнем фронте, конечно, идет. Ежедневно то в одном, то в другом СМИ России можно прочитать об уважении, которое питают к российскому президенту в разных странах мира. Весь мир прислушивается уже даже не к словам, а к дыханию. Авторитет непререкаемый.Только вот в следующей заметке вы всегда сможете прочитать о продлении санкций или принятии новых санкций против России. У американского президента авторитета нет. От слова совсем. Более того, большинство политиков, по крайней мере на словах, относятся к этому неадеквату соответственно. Тем не менее, тем не менее…Внешнеполитические победы более чем странные: они нам санкции и унижения, мы им нефть, газ, ракетные двигатели и все остальное.Почему-то есть желание реально твердого курса и не раздутых побед. Без вранья. Отсюда и реального уважения к стране.Внутренняя политика.Хотелось бы увидеть отход от уже надоевшего принципа «царь хороший – бояре плохие». Все более понимаем принцип, что именно на фоне откровенно никчемных министров и их руководителя фигура президента выглядит божественно. И – что немаловажно – незаменимо!А хотелось бы замены министру спорта, который думает не о спорте, а о своей новой роли в голливудском третьесортном боевичке. Министру образования. Министру культуры. Министру финансов. Министру экономразвития.Весь экономический блок нуждается в основательной перетряске. Потому что в первую очередь деяния его направлены на набивание карманов олигархов и продаже природных богатств России.Да, не секрет, что Россия живет в основном именно за счет экспорта нефти и газа. Здесь действительно, чем богаты. Сидим на игле, за нее, родную, даже воюем.Но если не хватает денег на развитие внутренней инфраструктуры, почему деньги, заработанные на экспорте, уходят на Запад?Не всем понятен или приятен факт, что ЦБ РФ регулярно вкладывает деньги в американские ценные бумаги. И цифра уже весомая – 108,7 млрд. долларов.Но не все знают, что Центральный Банк вкладывает деньги не только в американские облигации.Больше всего инвестиций приходится на Францию (26,3%). На втором месте — Соединённые Штаты Америки (21,6%), на третьем — ценные бумаги отечественных компаний (14,1%), а на четвёртом — казначейские векселя Германии (12,3%).Государство, в лице соответствующих министерств и ведомств, больше доверяет в плане сохранения денег США, Франции и Германии, нежели отечественным компаниям. Факт. Но хотелось бы совершенно другого.Собственно, абсолютно неудивительно такое положение вещей. Мы имеем несколько похожую картинку в сравнении с временами СССР. Но только несколько.Все та же тоталитарная власть одной партии. «Единой России». Олигархи, за редким исключением, – члены ЕР. Министры и их замы и помощники – члены ЕР. Губернаторы и мэры городов, за редчайшим исключением, – члены ЕР. Депутаты – снова ЕР.И вся система, в которую еще необходимо добавить абсолютно коррумпированные суды, работает исключительно на благо олигархата. То есть системы, которую построил на обломках КПСС господин Ельцин.Свежайший пример – проект «Ямал-СПГ». Да, завод, инфраструктура, льготы предприятию. Но предприятие построено частной структурой сообща с китайцами и французами, а первый газ пошел в Великобританию. То есть, если не вдаваться в подробности, что за страна стала первым клиентом, то да, победа. Владельцев завода, то есть олигархов Тимченко и Михельсона.Власть в стране должна принадлежать не кучке олигархов, зарабатывающих деньги на том, чем богата страна. Деньги, заработанные на продаже ресурсов, должны идти на развитие страны в целом, а не уходить за рубеж.С олигархами надо не договариваться, а заставлять их возвращать средства в страну. И использовать на благо страны, а не группы отдельно взятых лиц.Идеология.Здесь все очень странно. Полное вроде бы отсутствие таковой, тем не менее, уничижение советского прошлого по полной программе. И наряду с высказываниями президента о том, как в Советском Союзе все было ужасно и печально, идет возвеличивание иных идеалов.Здесь вам президент, открывающий Ельцин-центр и стену плача по политзаключенным. Солженицын как честь и совесть эпохи и так далее.Вершина борьбы – Государственная премия Алексеевой, всю жизнь отдавшей именно на борьбу с Россией. В том числе на деньги иностранных разведок, что было доказано в суде в 2006 году.Здесь же стоит напомнить и о Конституции. Списанной с американской, со всеми последствиями. Она все еще написана при Ельцине и подписана им. Именно в угоду тому олигархическому строю, который мы имеем сегодня.Если несколько подытожить, мы имеем то, что имеем. Начатая стройка нового государства Ельциным, возможно, несколько притормозилась. И до идеала, о котором говорят Явлинский и Собчак сотоварищи, мы не дошли. Но и не вернулись в советские времена.Конечно, ни о каком возврате при современной власти разговора не идет. Мы уже говорим не о социалистическом государстве как о некоей цели, но о социальном. По образцу и подобию Германии, Швеции, Бельгии, Финляндии.Мы, по богатствам и ресурсам, вполне можем себе позволить построение такого государства. И это даже прописано в той самой Конституции. Хотелось бы только убрать поправку: социальное государство для тех, кто «попал в обойму».Пора. Уже есть смысл задуматься о сроках.Горбачев ставил эксперименты с 1985 по 1991 годы. 6 лет.Ельцин разрушал Союз и его систему с 1991 по 1999 годы. 9 лет.Путин находится у власти с 2000 года. 18 лет к моменту выборов.Да, ломать – не строить. Восстанавливать сложнее, чем разрушать. Но сам Путин признает, что восстанавливать Советский Союз – это бред. Мы и не настаиваем.Но то, что осталось от СССР (культура, образование, социалка), – все это можно и нужно было не просто оставить, а улучшить и преумножить.И создать условия, когда всем без исключения будет воздаваться по заслугам. Построить действительно великую страну для всех, а не только для попавших на государственные должности и олигархов, создавших свои империи при Ельцине.Март 2018 года покажет уровень доверия Путину. Двумя цифрами: явкой и количеством проголосовавших против него. Конечно, так называемый админресурс может накрутить хоть 89%, но…И будет еще 6 лет для того, чтобы действительно обозначить дальнейший курс страны. Или действительно великая страна для великого народа, или великое пастбище для олигархов, которые будут стричь своих овец и баранов.Если подкорректировать сегодняшний курс, то выйдет вполне даже неплохо, как нам кажется. Слава обстоятельствам, ломать и строить заново сегодня не надо. Надо только улучшать, благо срок последний, и оглядываться не стоит ни на «партнеров», ни на кого-то еще.Думаем, что «там» понимают, что в 2024 году админресурса может и не хватить.Ждем марта…Уверены, у каждого прочитавшего есть что добавить от себя.