В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой
Сирийское подразделение, воюющие в Бейт-Джине, в районе Голанских высот бросило в бой грузовик ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой Зу-23-2. В Сети появилось видео с участием этого раритетного сейчас на Ближнем Востоке грузовика, сообщает Вестник Мордовии.
В последнее время в зоне конфликта все чаще встречаются старые российские (советские) автомобили, вроде ЗиЛ-131, ГАЗ-66, но ЗиЛ-157К давно уже не попадал в объективы камер. Большая часть этих старых вездеходов была выведена из строевых подразделений САА к началу гражданской войны.
Эта техника активно использовалась в войне 1967-го, 1973 годов. ЗиЛы можно было видеть и в гражданской войне в Ливане, и событиях 1982 года.
«В размещенном репортаже ЗиЛ-157К применяется как классический гантрак. Установленная в кузове автоматическая пушка накрывает трассерами расположение боевиков. Правда, оценить масштабы потерь в стане противника не представляется возможным», – пишет автор материала Лев Романов.
В последнее время в зоне конфликта все чаще встречаются старые российские (советские) автомобили, вроде ЗиЛ-131, ГАЗ-66, но ЗиЛ-157К давно уже не попадал в объективы камер. Большая часть этих старых вездеходов была выведена из строевых подразделений САА к началу гражданской войны.
Эта техника активно использовалась в войне 1967-го, 1973 годов. ЗиЛы можно было видеть и в гражданской войне в Ливане, и событиях 1982 года.
«В размещенном репортаже ЗиЛ-157К применяется как классический гантрак. Установленная в кузове автоматическая пушка накрывает трассерами расположение боевиков. Правда, оценить масштабы потерь в стане противника не представляется возможным», – пишет автор материала Лев Романов.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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