17:22 25 декабря

В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой

Сирийское подразделение, воюющие в Бейт-Джине, в районе Голанских высот бросило в бой грузовик ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой Зу-23-2. В Сети появилось видео с участием этого раритетного сейчас на Ближнем Востоке грузовика, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой


В последнее время в зоне конфликта все чаще встречаются старые российские (советские) автомобили, вроде ЗиЛ-131, ГАЗ-66, но ЗиЛ-157К давно уже не попадал в объективы камер. Большая часть этих старых вездеходов была выведена из строевых подразделений САА к началу гражданской войны.


Эта техника активно использовалась в войне 1967-го, 1973 годов. ЗиЛы можно было видеть и в гражданской войне в Ливане, и событиях 1982 года.



«В размещенном репортаже ЗиЛ-157К применяется как классический гантрак. Установленная в кузове автоматическая пушка накрывает трассерами расположение боевиков. Правда, оценить масштабы потерь в стане противника не представляется возможным», – пишет автор материала Лев Романов.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
    ... что сравнивает бармалеев с песком и камнями - ВСЁ хорошо!!! good
    a.s.zzz888
    1. Зяблицев Сегодня, 10:18
      Технологии технологиями, но надежность и ремонтопригодность - имеют наиважнейшее значения во время боевых действий!
      Зяблицев
  2. Teberii Сегодня, 10:12
    Запчасти из России привезли.
    Teberii
    1. лесовозник Сегодня, 10:21
      Цитата: Teberii
      Запчасти из России привезли.

      "трумэн" настолько прост и надёжен, что ему запчасти почти не нужны)))) да и бензин он любой схавает ))) , а про его проходимость и говорить нечего - одним словом ВЕЗДЕХОД!!!
      лесовозник
    2. BAI Сегодня, 13:14
      Зачем везти? Они для него (и УАЗика) заранее по всем свалкам мира разбросаны.
      BAI
  3. svp67 Сегодня, 10:19
    В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой
    Бедный "мармон" и его от куда то вытащили... Хотя, надежный же, а главное совершенно "ремонтнопригодный", да в любой сельской кузне... И еще, судя по цвету кабины, он еще не давно стоял там где много травы, леса, а иногда и снега....
    svp67
    1. Mavrikiy Сегодня, 11:02
      Откуда вытащили? А Руина на что.
      Mavrikiy
      1. svp67 Сегодня, 11:08
        Цитата: Mavrikiy
        Откуда вытащили? А Руина на что.

        Украина поставляет технику Ассаду - верх цинизма. Ну совсем "края потеряли"
        svp67
      2. igor67 Сегодня, 15:32
        Цитата: Mavrikiy
        Откуда вытащили? А Руина на что.

        да в Сирии 157 было очень много,СССР поставлял,на Голанских высотах десятки ржавых 157,ржавеют
        igor67
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 13:03
      Цитата: svp67
      svp67 Сегодня, 10:19 Новый
      В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой
      Бедный "мармон" и его от куда то вытащили... Хотя, надежный же, а главное совершенно "ремонтнопригодный", да в любой сельской кузне... И еще, судя по цвету кабины, он еще не давно стоял там где много травы, леса, а иногда и снега....

      Поставить такую машину на ход после нескольких десятилетий отстоя, это на грани ненаучной фантастики и подвига. Помнится, мы перегоняли в другую часть четыре таких машины лет сорок с хвостиком тому назад, после снятия с хранения. На хранении на свежем воздухе под дождем и снегом они пробыли меньше года, ставили их в отстой в рабочем состоянии, но перегоняли километров на 15 двое суток. За одни сутки не управились.
      Капитан Пушкин
      1. svp67 Сегодня, 13:06
        Цитата: Капитан Пушкин
        Поставить такую машину на ход после нескольких десятилетий отстоя, это на грани ненаучной фантастики и подвига

        Да бросьте. Все реально, тем более, что их выпуск был прекращен в начале 90-х, того столетия. Поверьте, это не срок, для такой техники. Лично "оживлял" Т-34, после полувека "жесткой консервации" и Т-62, после тридцати лет "хранения"....
        svp67
      2. лесовозник Сегодня, 13:30
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: svp67
        svp67 Сегодня, 10:19 Новый
        В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой
        Бедный "мармон" и его от куда то вытащили... Хотя, надежный же, а главное совершенно "ремонтнопригодный", да в любой сельской кузне... И еще, судя по цвету кабины, он еще не давно стоял там где много травы, леса, а иногда и снега....

        Поставить такую машину на ход после нескольких десятилетий отстоя, это на грани ненаучной фантастики и подвига. Помнится, мы перегоняли в другую часть четыре таких машины лет сорок с хвостиком тому назад, после снятия с хранения. На хранении на свежем воздухе под дождем и снегом они пробыли меньше года, ставили их в отстой в рабочем состоянии, но перегоняли километров на 15 двое суток. За одни сутки не управились.

        Это потому что вы автовоДЯТЛЫ
        лесовозник
  4. коноправ Сегодня, 10:43
    С пушкой может быть спарен пулемёт, а вот автомобиль с пушкой спарить - это ин области фантастики. Бывают Установки - " спаренные" , " счетверённые". В данном случае на автомобиле размещена спаренная установка 23 мм пушек. А если на руский перевести " гантрак" это что такое?
    коноправ
    1. svp67 Сегодня, 11:10
      Цитата: коноправ
      С пушкой может быть спарен пулемёт, а вот автомобиль с пушкой спарить - это ин области фантастики.

      Странно Вы как то эту новость прочитали:
      В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой
      svp67
      1. коноправ Сегодня, 11:12
        Так с чем пушка " спарена"?
        коноправ
        1. Deadушка Сегодня, 11:21
          Цитата: коноправ
          Так с чем пушка " спарена"?

          С пушкой.
          Спарка - имелось ввиду пушки на чем-то, а не с автомобилем.
          Deadушка
          1. коноправ Сегодня, 11:28
            Тогда уж " спаренные 23 мм пушКИ". Ну лопухнулся автор, с кем не бывает.....
            коноправ
        2. svp67 Сегодня, 11:28
          Цитата: коноправ
          Так с чем пушка " спарена"?

          Это САМОНАЗВАНИЕ артиллерийской установки, там ДВА ствола 23-мм, это "спаренная" установка, в отличии от "счетверенной" на "Шилке". Понимаете?
          svp67
          1. коноправ Сегодня, 11:33
            Еще раз :С пушкой может быть спарен пулемёт, а вот автомобиль с пушкой спарить - это из области фантастики. Бывают Установки - " спаренные" , " счетверённые". В данном случае на автомобиле размещена спаренная установка 23 мм пушек.
            коноправ
            1. svp67 Сегодня, 11:39
              Цитата: коноправ
              С пушкой может быть спарен пулемёт

              Для Вас что русский язык не родной? Вы не понимаете разницу, между: "автомобиль СО спаренной пушкой", то есть с нагрузкой и "автомобиль СПАРЕННЫЙ с пушкой"... Разницу понимаете? Understand?
              svp67
  5. san4es Сегодня, 10:55
    В Сирии замечен ЗиЛ-157К со спаренной 23-мм пушкой

    ...и ещё пулемётчик с ДПм (1944 г. модернизации) soldier
    san4es
    1. svp67 Сегодня, 11:15
      Цитата: san4es
      ...и ещё пулемётчик с ДПм (1944 г. модернизации)

      Это что в Сирии должно быть еще полно и "штурмгеверков - 44", их туда Чехия, после войны не мерено поставила...

      svp67
      1. san4es Сегодня, 11:25
        Цитата: svp67
        ...Это что в Сирии должно быть еще полно и "штурмгеверков - 44"

        ...Эхо 2-ой Мировой
        san4es
        1. svp67 Сегодня, 11:40
          Цитата: san4es
          Эхо 2-ой Мировой

          Ну конечно, долгое и длинное, раз до середины 50-х длилось...
          svp67
        2. Paranoid50 Сегодня, 11:53
          Цитата: san4es
          ...Эхо 2-ой Мировой

          Чёрт побери,после всего увиденного там за последние три -четыре года,удивит теперь,пожалуй, только это:
          Paranoid50
          1. svp67 Сегодня, 13:07
            Цитата: Paranoid50
            ,удивит теперь,пожалуй, только это:

            Меня то же...
            svp67
    2. hohol95 Сегодня, 14:28
      ЭТО - 7,62-мм ротный пулемёт образца 1946 года (РП-46, индекс ГАУ — 56-Р-326) — советский ручной пулемёт, созданный в 1946 году конструкторами А. И. Шилиным, П. П. Поляковым и А. А. Дубининым на основе более раннего пулемёта Дегтярёва (ДПМ).
      ДПМ не "переваривал" ленты, а был с диском.
      hohol95
  6. ando_bor Сегодня, 10:58
    Там и пулемет интересный на 0:50 Дегтярев модернизированный 46 года

    Рассматривался на ВО https://topwar.ru/76215-ruchnoy-pulemet-dt-i-ego-
    modifikacii.html
    ando_bor
  7. pvv113 Сегодня, 10:58
    Отрадно лицезреть, что советская техника до сих пор в строю good
    pvv113
  8. коноправ Сегодня, 11:39
    В кадре мелькнул автомат АК-74. Интересно, их тоже на экспорт продают?
    коноправ
  9. Romka47 Сегодня, 16:31
    на 52 секунде видео пулемет Дегтярева с лентой??????????
    Romka47
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