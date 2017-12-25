17:29 25 декабря

Ил-86: первый советский «гигант»

Созданный в 70-х годах прошлого века, Ил-76 стал первым советским широкофюзеляжным лайнером. Всего КБ им. Ильюшина выпустило 106 таких машин.

1960-е годы были временами взрывного роста авиаперевозок по всему миру. Число самолетов неустанно росло, что сказывалось на безопасности полетов. Единственной возможностью урезать количество авиатранспорта было увеличение его пассажировместимости.

Пионерами новой вехи в авиастроении стали американцы. В конце 70-х годов свет увидел огромный двухпалубный лайнер Boeing-747, который пользуется популярностью и по сей день.


СССР в этом смысле был догоняющим. Сначала КБ им. Ильюшина планировало создание нового флагмана гражданской авиации на базе уже используемого Ил-62, о котором мы рассказывали ранее. Однако, позже конструкторы пришли к выводу, что удлинение фюзеляжа значительно снизить летные характеристики будущего самолета.

Стало ясно, что увеличивать пассажировместимость нужно не за счет удлинения, а расширения фюзеляжа.



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Комментарии 4

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  1. Мур Сегодня, 11:27
    Отличная машина на мой непросвещенный взгляд.
    Не нынешний Арбуз с сидушками, понатыканными так, что нормально сесть можно только за доплату у аварийного выхода.
    Мур
    1. svp67 Сегодня, 11:35
      Цитата: Мур
      Отличная машина на мой непросвещенный взгляд.

      На мой то же. Летал на "китенке" и не раз. Мне ОЧЕНЬ нравилось. Беда в том, что наши конструктора в СССР, на первое место ставили КОМФОРТНЫЕ условия для пассажиров, а затем все остальное. В результате и так, не очень экономичные движки, часть своей мощности тратили на поддержание повышенного давления в салоне, астматикам это, что "лилей на раны", но вот экономичность...вообще швах
      svp67
    2. xetai9977 Сегодня, 12:38
      "Не нынешний Арбуз с сидушками"
      Арбузом вы называете "Аэробус"? Ни один самолёт современности не сравнится по комфорту сидений с "Аэробусами"! Включая тоже удобного "Боинга", и уж конечно пресловутого "Суперджета"
      xetai9977
      1. Мур Сегодня, 17:00
        Если это шутка, то очень тонкая.
        Мур
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