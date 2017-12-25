Ил-86: первый советский «гигант»
Созданный в 70-х годах прошлого века, Ил-76 стал первым советским широкофюзеляжным лайнером. Всего КБ им. Ильюшина выпустило 106 таких машин.
1960-е годы были временами взрывного роста авиаперевозок по всему миру. Число самолетов неустанно росло, что сказывалось на безопасности полетов. Единственной возможностью урезать количество авиатранспорта было увеличение его пассажировместимости.
Пионерами новой вехи в авиастроении стали американцы. В конце 70-х годов свет увидел огромный двухпалубный лайнер Boeing-747, который пользуется популярностью и по сей день.
СССР в этом смысле был догоняющим. Сначала КБ им. Ильюшина планировало создание нового флагмана гражданской авиации на базе уже используемого Ил-62, о котором мы рассказывали ранее. Однако, позже конструкторы пришли к выводу, что удлинение фюзеляжа значительно снизить летные характеристики будущего самолета.
Стало ясно, что увеличивать пассажировместимость нужно не за счет удлинения, а расширения фюзеляжа.
1960-е годы были временами взрывного роста авиаперевозок по всему миру. Число самолетов неустанно росло, что сказывалось на безопасности полетов. Единственной возможностью урезать количество авиатранспорта было увеличение его пассажировместимости.
Пионерами новой вехи в авиастроении стали американцы. В конце 70-х годов свет увидел огромный двухпалубный лайнер Boeing-747, который пользуется популярностью и по сей день.
СССР в этом смысле был догоняющим. Сначала КБ им. Ильюшина планировало создание нового флагмана гражданской авиации на базе уже используемого Ил-62, о котором мы рассказывали ранее. Однако, позже конструкторы пришли к выводу, что удлинение фюзеляжа значительно снизить летные характеристики будущего самолета.
Стало ясно, что увеличивать пассажировместимость нужно не за счет удлинения, а расширения фюзеляжа.
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