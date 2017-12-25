17:21 25 декабря

Япония может закупить F-35B для своих вертолетоносцев

Военное ведомство Японии изучает вопрос о закупке новейших американских боевых самолетов F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки для оснащения своих вертолетоносцев, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.



Покупка F-35B фактически даст возможность Японии использовать свои вертолетоносцы как легкие авианосцы. В настоящее время флот имеет два таких корабля класса «Идзумо» длиной 248 м. Планируется ввести в строй еще два корабля.


При этом японское правительство уже приняло решение о закупке для своих ВВС более 40 многоцелевых и малозаметных самолетов F-35А с обычной системой взлета и посадки.

«Машины модификации F-35B могут быть включены в эту партию или закуплены дополнительно. Помимо использования на легких авианосцах, боевые самолеты такого типа с коротким взлетным разгоном и вертикальной посадкой предполагается использовать для обороны отдаленных островов, где нет аэродромов с протяженными взлетно-посадочными полосами», – говорится в материале.

Таким образом, «фактическое получение авианосцев будет новым крупным шагом в отходе от политики отказа от наступательных вооружений, которой Токио придерживался весь период после Второй мировой войны», отмечает агентство.

Кроме того, правительство Синдзо Абэ намерено закупить крылатые ракеты дальностью до 900 км, «потенциально способные наносить удары по территории сопредельных стран», добавляет издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. voyaka uh Сегодня, 11:23
    Разумно. Ф-35Б не нужны ни трамплин, ни катапульта.
    Прямо через борт - и вверх.
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:31
      Им бы их для начала протестировать, не будут ли самолеты тяжелыми для вертолетоносцев? А то пяток самолетов в реальности, да с полной боевой нагрузкой, заправленные полностью при взлете начнут раскачивать палубу, увеличат существенно осадку. ..В теории одно, а вот что из этого выйдет в реальности -другое! И не поверите, но нам только на руку наличие у японцев этих самолетов -получим их точные характеристики, в отм числе ЭПР, который как кто-то утверждает, находится на уровне статистической погрешности.
      Геркулесыч
      1. voyaka uh Сегодня, 12:00
        "Им бы их для начала протестировать, не будут ли самолеты тяжелыми для вертолетоносцев"///

        Там американские морпехи их уже два года юзают на своих вертолетоносцах.
        Взлетают с полным грузом "через борт" с коротким разбегом.
        Вот полностью вертикальный взлет (без разбега) возможен только в облегченном
        варианте с последующей дозаправкой в воздухе.
        voyaka uh
      2. Alex777 Сегодня, 12:02
        Эти вертолетоносцы изначально проектировались под F-35 - не сомневайтесь. Правда япошки говорили, что нет, никогда не будем эти самолеты там размещать, а вон как выходит. hi
        Alex777
    2. avt Сегодня, 11:34
      Цитата: voyaka uh
      Прямо через борт - и вверх.

      wassat Азохенвей ! Через борт , это ж прямо у низ. bully
      Цитата: voyaka uh
      . Ф-35Б не нужны ни трамплин, ни катапульта.

      За
      Цитата: voyaka uh
      катапульта.
      таки ничего не скажу , а вот англам для Харриера на их авианесущих катапульта таки понадобилась .....наверное они просто тупы-ы-ы-ые . wassat Даже сейчас с ,,Лизой №1" и ,,Прынцом офф таки Велеским"...под ...не поверите - те же Фу-35В ...Ну тупы-ы-ы-ы-ые! bully
      avt
      1. dsk Сегодня, 11:49
        Цитата: avt
        Азохенвей !

        Штаты разрешили Японии создать из "сил самообороны" полноценную армию, заплатив штатовскому "военпрому". Очередная "большая сделка" бизнеспрезидента - засунуть "чужие ручки" в "корейскую войну 2.0". Осталось только сфальсифицировать попадание МБР КНДР на Токио.
        dsk
      2. voyaka uh Сегодня, 12:05
        for avt:
        Ваши посты, извините, очень трудно читать и понимать.
        Сумбур. То цитируете самого себя, то оппонента. И непонятный сленг.
        Так что я не смогу больше на них реагировать. hi
        voyaka uh
        1. avt Сегодня, 12:55
          Цитата: voyaka uh
          Так что я не смогу больше на них реагировать.

          request Ну ,,умерла , так умерла" bully Но можете и впредь надеяться на то , что
          Цитата: voyaka uh
          Сумбур. То цитируете самого себя, то оппонента. И непонятный сленг.

          Продолжится, пока мне не надоест , или правила сайта опять не поменяют, ну прировняют мои комменты к мату например , вообще все. wassatЗа сим hi прощевайте.
          avt
    3. svp67 Сегодня, 12:05
      Цитата: voyaka uh
      Прямо через борт - и вверх.

      Нас бы больше устроил их полет в низ...
      svp67
    4. Burbon Сегодня, 12:15
      Цитата: voyaka uh
      Прямо через борт - и вверх.

      шасси прямо на дно морское.....
      Burbon
  2. ФЕОДОР Сегодня, 11:25
    Деньги на ветер !
    ФЕОДОР
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:45
      Цитата: ФЕОДОР
      Деньги на ветер !

      Ну да. Когда у самих голая жо_па, остается только подбадривать себя и товарищей: и АУГ нам не страшны, и УДК нам не нужны, и F-35 у них не летает, и Як-141 в мусор.
      А еще: "Верховному виднее...", "..нам не все говорят...", "...запас наверняка уже создан...", и "...вас забыли известить...", "...КНР - это против американцев...", ".. к 2035 году у нас будет...", "... в нашем КБ начато рисование нового самолета"...
      Побольше, побольше комсомольского задора, он в этой ситуации единственное лекарство. Авось пронесет!
      СомневаюсьЯ
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:25
    Японии изучает вопрос
    И этих американцы умудрились развести по полной. Американский ВПК рукоплещет японскому премьеру.
    rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    ...потому мы и усиливаемся на Камчатке ...
    a.s.zzz888
  5. Правда Сегодня, 11:28
    Ожидаемо. Я не удивлён.
    Правда
  6. rumpeljschtizhen Сегодня, 11:28
    Ну это не удивительно...все понимали что их вертолетоносцы или как они там правильно у них называются "Вертолетоносец типа DDH-183 IZUMO 22DDH (Япония)" легким движением по закупке превращаются в авионосцы
    rumpeljschtizhen
    1. burigaz2010 Сегодня, 12:33
      Цитата: rumpeljschtizhen
      Ну это не удивительно...все понимали что их вертолетоносцы или как они там правильно у них называются "Вертолетоносец типа DDH-183 IZUMO 22DDH (Япония)" легким движением по закупке превращаются в авионосцы

      Ну вообще то они их позиционировали как эсминцы! Хотя все понимали что их строят под пингвина!
      burigaz2010
  7. Миханище Сегодня, 11:33
    Так ведь самолёт недоделанный. Везде в российской прессе пишут, что недоделанный. А у нас все доделанные. Я что-то путаюсь - почему богатые страны не покупают наши доделанные самолёты? А покупают недоделанные??? Всемирный заговор против нас! Русофобия!
    Миханище
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:39
      Политика сударь превыше здравого смысла! Поэтому против нас и введены, слава Богу, санкции!
      Геркулесыч
  8. рюрикович Сегодня, 11:54
    Я давно уже говорил, что японские "эсминцы-вертолетоносцы" фактически являются полноценными лёгкими авианосцами и строились они с возможностью принимать самолёты ВВП! Теперь такие новости о закупке недосамолётов типа 5-го поколения являются лишь подтверждением реального назначения "Идзумо" и "Кага" request
    рюрикович
  9. Spez Сегодня, 12:00
    Цитата: voyaka uh
    Прямо через борт - и вверх.

    Если катапульта сработает.
    Spez
    1. voyaka uh Сегодня, 12:09
      Без катапульты. И без трамплина. Со совершенно прямой палубы через борт - и вверх.
      Посмотрите в Ю-Тьюб - есть масса видео-материала.
      voyaka uh
      1. Spez Сегодня, 12:12
        Я не про метод старта, а про возможные последствия для пилота. На том же тюбике видео есть, как с нашими 38-ми, так и с "харьками"
        Spez
        1. voyaka uh Сегодня, 12:18
          "Удар" по шее и позвоночнику летчика дает именно катапульта.
          И аэрофинишеры при посадке.
          В этом смысле Ф-35Б гораздо более "гуманный", чем обычные авианосные морские самолеты
          как Ф-18 или Ф-35С
          voyaka uh
          1. Spez Сегодня, 12:41
            Наверное, я не понятно выразился, имея ввиду катапультируемое кресло пилота. Видимо шутка не была смешной...
            А с вашими аргументами о гуманности полностью согласен.
            Spez
      2. Spez Сегодня, 12:18
        Возвращаясь к теме нашего последнего разговора... Японцы наглядно подтвердили высказанное мнение о перспективности использования СВВП как на море, так и на суше.
        Spez
        1. voyaka uh Сегодня, 12:26
          Я тоже так читаю.
          Я не говорю, что Ф-35Б - предел в развитии СВВП.
          Он, скорее, первая ласточка. Большой шаг вперед по сравнению
          с первым серийным СВВП - Харриером. И с "папой" - Яком.
          Главное достижение Ф-35Б - полная автоматизация вертикального взлета и посадки.
          А эффективность полета, расход топлива и т.д. - конструкторам еще много работы
          в разработке будущих моделей.
          voyaka uh
  10. svp67 Сегодня, 12:04
    Покупка F-35B фактически даст возможность Японии использовать свои вертолетоносцы как легкие авианосцы
    Вот и преимущества новых технологий... Можем пока только завидовать....
    svp67
  11. Spez Сегодня, 12:28
    «фактическое получение авианосцев будет новым крупным шагом в отходе от политики отказа от наступательных вооружений, которой Токио придерживался весь период после Второй мировой войны»

    С чего вдруг такие категоричные выводы? Данные авианосцы сложно назвать наступательными, т.к. заточены в основном на противодействие подводным лодкам. Даже если не рассматривать тезис "лучшая оборона это нападение", то такое мнение журналиста ТАСС является явным реверансом в сторону сил, заинтересованных в нагнетании напряжённости в отношениях с японцами.
    Spez
  12. ventel Сегодня, 12:39
    Вообщето японцы и до 2й мировой строили корабли с учетом усиления вооружения крейсеры" Могами" и гдроавианосцы "Чойда" тому пример. Первые с легких крейсеров превратились в тяжолые а вторые в малые авианосцы.
    ventel
  13. тагил Сегодня, 12:49
    Дело в том, что Япония с разрешения пипдостана положила свой "прибор" на результат 2МВ и начала возрождать свою армию и флот. Ресурсов у Японии как не было, так и нет и в случае если она взбрыкнет, то дерьмократы легко этих самураев поставят на место. Но имея полнокровные вооруженные силы и современное оружие (население Японии больше чем РФ) с разрешения "исключительных", или с их команды "фас" они могут завести себе это кие современные колонии по выкачиванию ресурсов, плюс смогут контролировать некоторые торговые пути, а самое главное при необходимости запереть наш ТОФ и базы от прорыва в океан. Ну и Китай тут конечно не на последнем месте. Но эти последователи бусидо злопамятны и главный противник для них все таки мы. Ну а имея полнокровные вооруженные силы и "колонии" можно попытаться освободится от опеки матрасников.
    тагил
    1. Spez Сегодня, 13:02
      Население Японии пока меньше. Запереть наш ТОФ они технически способны уже сейчас, даже без покупки Ф-35. Возрождать армию и флот в формате квантунской армии им сейчас нет смысла. Экономически и политически. Колонизировать что-либо японцам разрешат в лучшем случае на Луне... Сейчас им вполне достаточно обозначать свои твёрдые позиции в регионе, и быть способными противостоять первому удару, будь то Ким или Цзыньпин.
      Spez
      1. prorab_ak Сегодня, 15:50
        Плюсую, в первую очередь, они от Китая страхуются, т.к. обе страны люто помнят друг другу прегрешения ВМВ(особенно китайцы, дай волю прям порвали бы самураев), это раз. Открыто Японии не дают пока вооружиться,ООН запищит про нарушение конвенции и прочего уё-моё smile .
        Ресурсов у Японии как не было, так и нет

        вот это...."сильно" сказано, про страну со стабильно одной из самых мощных экономик, и денег у японских банков всегда было до х...., зря что ли кредитуют другие банки, в том числе и американские
        prorab_ak
    2. ventel Сегодня, 14:22
      Пол года назад я писал что у США есть политический маневр на дальнем востоке а вот у Китая и России увы нету но патриоты аж в экстаз входили подержывая Кима. А теперь более мение вырисовывается политика Вашингтона не затрачивая огромных средств парировать угрозу в АТР от Китая. Но парадокс в том что ни Пекин не Москва показали свою близорукось в политике по отношению к КНДР. А ведь до Северо Корейского кризиса гонки вооружений не наблюдалось в АТР.
      ventel
    3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:53
      Ничему история не учит япошек. В случае эскалации конфликта хватит парочки "Калибров" по густонаселенным или индустриальным районам, чтобы охладить пыл.
      И они это понимают. Так что врядли сунутся.

      И да, население Японии меньше чем РФ.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. dsk Сегодня, 16:05
        Тема МБР КНДР приглушена до окончания ОИ, заработают на туристах, будут зарабатывать на поставках ПРО Японии и Южной Кореи.
        dsk
  14. Romario_Argo Сегодня, 15:00
    Японские ВМС и так опасные очень: 4 Вертолетоносца, 24 Эсминца, 20 ДЭПЛ
    ТОФ ВМФ РФ даже в обороне придётся "не сладко"
    Romario_Argo
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